為何經常看錯，仍繼續訪問我？

有朋友告訴我，網上有人列舉我過去測市失誤的事例，問我有何回應。我說，我真是十分感激他，敢於把事實說出來。我的確不一定看得準，對我的預測，大家應自行判斷，不可輕信。

事實上，很多我的預測，都是臨時應記者的提問而作出的，而非在自己感到十拿九穩的時候提出的。在大部分時候，我都有警告記者，我並沒有預知未來的能力，且過去的失誤也多。他們有責任把實情告訴受眾，提醒受眾不可輕信。只可惜記者在報道我的回應時，甚少這樣提醒受眾。此之所以，我得感謝那位在網上列舉我多次預測失誤的人，他多少令我減少了一點愧疚感。

我常對記者說，既然你選擇來問我，我就按我這一刻心裡的感覺來回答你的問題。至於我提供的答案是否值得報道，傳媒得自己作判斷，他們有責任向受眾負責。我能做到的只是心怎樣想，口就怎樣說，絕不會口是心非罷了。

有些市場評論員喜歡經常列舉過往自己看中轉角位的事例，我甚少這樣做。因為我十分清楚，即使我以往次次看中，亦不代表我今次亦一樣能夠看中，我不想讀者會有誤會。

今天的市場愈來愈複雜，除了代表上帝之手的市場力量外，還多了政府之手，與大企業之手，他們都會在不同的位置，對市場作行政干預，令市場比之前更加難以預測，以致過去的市場走勢模式，不一定可以套用在往後的市場表現，此之所以，連索羅斯一樣會睇錯市，何況是施永青。

我自己做投資的時候，幾年才做一次重大的決定；但做市場評論員卻不能這樣做，記者是無時無刻都會來問你的，尤其是市場出現一些變數的時候，記者都很想有人可評估一下，這些新出現的形勢對後市會有甚麼影響？在這種情況下，評論員亦得按新的形勢而不斷轉變看法。

其實，轉變看法有別於轉軚；轉軚通常是指立場與原則的轉變，與對前景看法的轉變不是同一種性質。市場變了，評論員的看法當然亦得跟着變。民眾想知道的是市場下一刻的情況，告訴他們市場久升必跌是沒有意思的。在一般情況下，民眾只想知道未來一周至一季的情況，過早地去預測半年至一年以後才會發生的事，即使沒有出錯，民眾也有半年至一年的時間，覺得你的預測未能兌現。因此，我通常只會對即將出現的事情才會作預測。半年後才會出現的事情，我都盡量不去預測。

我從八十年代中開始，已經常接受傳媒訪問評論房地產市場，前後已超過三十年，雖然不是每次都看得準，但傳媒還是喜歡找我。原因可能是我多少懂一點邏輯思維，而且擅於用淺易的說法把問題說清楚。此外，我亦喜歡在解釋市場的情況時，引用一些經濟理論，讓受眾將來自己也可以運用這些理論去分析市場。有時，我的結論可能不正確，但由於還能言之成理，且有自己獨特的觀察，所以至今仍受記者歡迎罷了。