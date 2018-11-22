[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 昶和 福壽 瑞儀 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦摩台 日馳 大統新創 天仁 超眾 台新MSCI台灣反1 正道 富邦發達 國巨 本盟 宏亞 易華電 宏洲 富邦金融 智寶 銘旺科 達新 長榮 嘉裕 元大MSCI台灣 奇力新 健和興 聚隆 東華 永豐臺灣加權 強茂 旭隼 昶和 立益 富邦日本 華新科 元晶 大統新創 佳和 國泰日經225 嘉晶 遠雄來 程泰 昶和 元大歐洲50 星通 統領 氣立 三洋紡 元大日經225 玉晶光 威宏-KY 榮星 本盟 元大韓國 台勝科 泰昇-KY 台硝 瑞利 元大美債20正2 康控-KY 元禎 樂士 元大美債20反1 訊芯-KY 永記 正峰新 國泰20年美債反1 杜康-DR 日勝化 億泰 兆豐藍籌30 陽光能源-DR 展宇 毛寶 兆豐藍籌30反1 康友-KY 華廣 懷特 台新MSCI台灣正2 士紙 燁興 台新MSCI台灣反1 高興昌 威致 元大S&P日圓反1 東明-KY 華豐 富邦歐洲 鑫永銓 首利 FH彭博高收益債 六暉-KY 麗正 FH彭博新興債 申豐 東訊 FH富時不動產 宏旭-KY 華泰 群益道瓊美國地產 銘旺科 錸德 第一金工業30 翔耀 倫飛 FH富時高息低波 吉祥全 虹光 宏洲 華新科 威盛 嘉裕 建碁 國碩 東華 聯德 銘旺科 立益 玉晶光 統懋 佳和 圓展 翔耀 昶和 新至陞 太空梭 三洋紡 時碩工業 麗臺 本盟 傳奇 華映 瑞利 亞弘電 吉祥全 樂士 陞泰 憶聲 正峰新 愛山林 科風 億泰 皇昌 力特 毛寶 遠雄來 喬鼎 懷特 夏都 正達 燁興 雲品 晟鈦 威致 鳳凰 聯德 華豐 新天地 同泰 首利 欣欣 新世紀 麗正 統領 誠研 東訊 客思達-KY 綠能 華泰 阿瘦 誠創 錸德 康師傅-DR 嘉威 倫飛 同方友友-DR 新日光 虹光 晨訊科-DR 力銘 威盛 友佳-DR 亞太電 國碩 精熙-DR 達能 銘旺科 一零四 太極 統懋 欣天然 傳奇 翔耀 新海 清惠 太空梭 欣高 慧友 麗臺 全國 百一 華映 jpp-KY 捷泰 吉祥全 台數科 天瀚 憶聲 南六 迅杰 科風 基勝-KY 華上 和鑫 美吉吉-KY 光麗-KY 力特 波力-KY 元晶 喬鼎 泰昇-KY 華冠 正達 吉源-KY 裕豐 晟鈦 寶徠 聯德 陽明 同泰 六福 新世紀 康師傅-DR 誠研 聖馬丁-DR 綠能 神州-DR 嘉澤 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 新日光 友佳-DR 力銘 陽光能源-DR 亞太電 精熙-DR 達能 中福 太極 雷虎 傳奇 中視 虹堡 秋雨 清惠 新利虹 慧友 國光生 百一 捷泰 天瀚 超眾 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 陽明 六福 農林 淘帝-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 鈺齊-KY