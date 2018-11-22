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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月21日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大韓國 元大滬深300正2 富邦科技          本盟              昶和     福壽     瑞儀       
台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦摩台          日馳              大統新創 天仁     超眾       
台新MSCI台灣反1 正道     富邦發達          國巨              本盟     宏亞     易華電     
宏洲              富邦金融          智寶              銘旺科   達新     長榮       
嘉裕              元大MSCI台灣          奇力新            健和興   聚隆                
東華              永豐臺灣加權          強茂              旭隼     昶和                
立益              富邦日本          華新科            元晶     大統新創            
佳和              國泰日經225          嘉晶              遠雄來   程泰                
昶和              元大歐洲50          星通              統領     氣立                
三洋紡            元大日經225          玉晶光            威宏-KY  榮星                
本盟              元大韓國          台勝科            泰昇-KY  台硝                
瑞利              元大美債20正2          康控-KY                    元禎                
樂士              元大美債20反1          訊芯-KY                    永記                
正峰新            國泰20年美債反1          杜康-DR                    日勝化              
億泰              兆豐藍籌30          陽光能源-DR                   展宇                
毛寶              兆豐藍籌30反1          康友-KY                    華廣                
懷特              台新MSCI台灣正2                                     士紙                
燁興              台新MSCI台灣反1                                     高興昌              
威致              元大S&P日圓反1                                     東明-KY             
華豐              富邦歐洲                                     鑫永銓              
首利              FH彭博高收益債                                     六暉-KY             
麗正              FH彭博新興債                                     申豐                
東訊              FH富時不動產                                     宏旭-KY             
華泰              群益道瓊美國地產                                     銘旺科              
錸德              第一金工業30                                     翔耀                
倫飛              FH富時高息低波                                     吉祥全              
虹光              宏洲                                         華新科              
威盛              嘉裕                                         建碁                
國碩              東華                                         聯德                
銘旺科            立益                                         玉晶光              
統懋              佳和                                         圓展                
翔耀              昶和                                         新至陞              
太空梭            三洋紡                                       時碩工業            
麗臺              本盟                                         傳奇                
華映              瑞利                                         亞弘電              
吉祥全            樂士                                         陞泰                
憶聲              正峰新                                       愛山林              
科風              億泰                                         皇昌                
力特              毛寶                                         遠雄來              
喬鼎              懷特                                         夏都                
正達              燁興                                         雲品                
晟鈦              威致                                         鳳凰                
聯德              華豐                                         新天地              
同泰              首利                                         欣欣                
新世紀            麗正                                         統領                
誠研              東訊                                         客思達-KY            
綠能              華泰                                         阿瘦                
誠創              錸德                                         康師傅-DR            
嘉威              倫飛                                         同方友友-DR            
新日光            虹光                                         晨訊科-DR            
力銘              威盛                                         友佳-DR             
亞太電            國碩                                         精熙-DR             
達能              銘旺科                                       一零四              
太極              統懋                                         欣天然              
傳奇              翔耀                                         新海                
清惠              太空梭                                       欣高                
慧友              麗臺                                         全國                
百一              華映                                         jpp-KY              
捷泰              吉祥全                                       台數科              
天瀚              憶聲                                         南六                
迅杰              科風                                         基勝-KY             
華上              和鑫                                         美吉吉-KY            
光麗-KY           力特                                         波力-KY             
元晶              喬鼎                                         泰昇-KY             
華冠              正達                                         吉源-KY             
裕豐              晟鈦                                                             
寶徠              聯德                                                             
陽明              同泰                                                             
六福              新世紀                                                           
康師傅-DR          誠研                                                             
聖馬丁-DR          綠能                                                             
神州-DR           嘉澤                                                             
耀傑-DR           誠創                                                             
同方友友-DR          嘉威                                                             
晨訊科-DR          新日光                                                           
友佳-DR           力銘                                                             
陽光能源-DR          亞太電                                                           
精熙-DR           達能                                                             
中福              太極                                                             
雷虎              傳奇                                                             
中視              虹堡                                                             
秋雨              清惠                                                             
新利虹            慧友                                                             
國光生            百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  農林                                                             
                  淘帝-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  鈺齊-KY
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