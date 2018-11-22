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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/21  107/11/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.63780   10.63670   0.00110    0.01034
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.74750    9.79670  -0.04920   -0.50221
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.75020    9.79940  -0.04920   -0.50207
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.70330    9.75160  -0.04830   -0.49530
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.70340    9.75170  -0.04830   -0.49530
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.89000   21.35000  -0.46000   -2.15457
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.95000   22.97000  -1.02000   -4.44057
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.07940    9.11980  -0.04040   -0.44299
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.39860    9.43820  -0.03960   -0.41957
中國信託台灣活力基金                                               12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
中國信託台灣優勢基金                                               14.61000   14.64000  -0.03000   -0.20492
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.00000   10.09000  -0.09000   -0.89197
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.53000    9.63000  -0.10000   -1.03842
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.83000    8.93000  -0.10000   -1.11982
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.22000    9.33000  -0.11000   -1.17899
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.70000    7.83000  -0.13000   -1.66028
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.25000    8.39000  -0.14000   -1.66865
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.83100    9.83980  -0.00880   -0.08943
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.08490    9.09300  -0.00810   -0.08908
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.18210   10.19150  -0.00940   -0.09223
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.37200    9.38060  -0.00860   -0.09168
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.87360   10.03330  -0.15970   -1.59170
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.53330    8.67130  -0.13800   -1.59146
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.54410   10.60280  -0.05870   -0.55363
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.40670    9.45900  -0.05230   -0.55291
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.68000    9.87000  -0.19000   -1.92503
中國信託智能運動基金-美元                                           9.39000    9.57000  -0.18000   -1.88088
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.43000    8.59000  -0.16000   -1.86263
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.29000    8.44000  -0.15000   -1.77725
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99860   10.99840   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.30070    9.32370  -0.02300   -0.24668
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.84390    8.86570  -0.02180   -0.24589
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.45330    9.47560  -0.02230   -0.23534
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  8.98380    9.00500  -0.02120   -0.23542
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.66000   10.79000  -0.13000   -1.20482
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.26000   10.38000  -0.12000   -1.15607
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.78000   10.91000  -0.13000   -1.19157
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.44000   10.56000  -0.12000   -1.13636
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元大2001基金                                                       51.76000   51.66000   0.10000    0.19357
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.66100   38.70810  -0.04710   -0.12168
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             36.88900   37.02080  -0.13180   -0.35602
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.37000   17.78000  -0.41000   -2.30596
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49660   11.49550   0.00110    0.00957
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52180   10.53750  -0.01570   -0.14899
元大上證50基金                                                     27.62000   27.60000   0.02000    0.07246
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.26000   10.46000  -0.20000   -1.91205
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.08000    9.27000  -0.19000   -2.04962
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.89000   13.05000  -0.16000   -1.22605
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.95800   12.12700  -0.16900   -1.39358
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.17800   16.40500  -0.22700   -1.38372
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.61900    9.75400  -0.13500   -1.38405
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.18500    9.32900  -0.14400   -1.54357
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.86000    2.89000  -0.03000   -1.03806
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.71000   12.86000  -0.15000   -1.16641
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.94600   45.95260  -0.00660   -0.01436
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.50160   10.49880   0.00280    0.02667
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67050    9.66790   0.00260    0.02689
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59120    9.60430  -0.01310   -0.13640
元大巴菲特基金                                                     23.99000   23.98000   0.01000    0.04170
元大日經225基金                                                    27.11000   27.21000  -0.10000   -0.36751
元大台商收成基金                                                   20.45000   20.51000  -0.06000   -0.29254
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.31000   13.33000  -0.02000   -0.15004
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.80000   31.71000   0.09000    0.28382
元大台灣中型100基金                                                29.62000   29.54000   0.08000    0.27082
元大台灣加權股價指數基金                                           22.97000   22.96900   0.00100    0.00435
元大台灣卓越50基金                                                 75.77000   75.79000  -0.02000   -0.02639
元大台灣金融基金                                                   17.79000   17.82000  -0.03000   -0.16835
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.50000   29.55000  -0.05000   -0.16920
元大台灣高股息基金                                                 24.08000   24.05000   0.03000    0.12474
元大台灣電子科技基金                                               31.63000   31.51000   0.12000    0.38083
元大全球ETF成長組合基金                                            10.11000   10.22000  -0.11000   -1.07632
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.07000   14.19000  -0.12000   -0.84567
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.71000   12.69000   0.02000    0.15760
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.58000   12.54000   0.04000    0.31898
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.69500   11.67600   0.01900    0.16273
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.51000    8.66000  -0.15000   -1.73210
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.58000  -0.12000   -1.82371
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.94000    8.03000  -0.09000   -1.12080
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.20000    6.27000  -0.07000   -1.11643
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.82600    8.96500  -0.13900   -1.55047
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.94000   10.10000  -0.16000   -1.58416
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.77000    8.90000  -0.13000   -1.46067
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.52000   12.69000  -0.17000   -1.33964
元大全球農業商機基金                                               16.32000   16.60000  -0.28000   -1.68675
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
元大印度指數基金                                                    9.31100    9.40900  -0.09800   -1.04156
元大印度基金                                                       11.76000   11.86000  -0.10000   -0.84317
元大多多基金                                                       15.28000   15.23000   0.05000    0.32830
元大多福基金                                                       46.68000   46.58000   0.10000    0.21468
元大亞太成長基金                                                    8.54000    8.60000  -0.06000   -0.69767
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.58680    8.60230  -0.01550   -0.18018
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.01010    7.02270  -0.01260   -0.17942
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.87400    8.94200  -0.06800   -0.76046
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.09000    9.16000  -0.07000   -0.76419
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.43000    9.50000  -0.07000   -0.73684
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.45500    9.42200   0.03300    0.35024
元大卓越基金                                                       40.40000   40.37000   0.03000    0.07431
元大店頭基金                                                        7.06000    6.97000   0.09000    1.29125
元大泛歐成長基金                                                    8.47000    8.64000  -0.17000   -1.96759
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31730   10.31670   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67020    9.67000   0.00020    0.00207
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.91860   31.91130   0.00730    0.02288
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.80600   36.71270   0.09330    0.25414
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.75210   19.78870  -0.03660   -0.18495
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.52520   17.45890   0.06630    0.37975
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.97280   38.93440   0.03840    0.09863
元大高科技基金                                                     16.66000   16.58000   0.08000    0.48251
元大得利貨幣市場基金                                               16.27220   16.27200   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99490   11.99480   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     10.83000   10.59000   0.24000    2.26629
元大華夏中小基金                                                    6.34000    6.48000  -0.14000   -2.16049
元大新中國基金-人民幣                                               8.39000    8.51000  -0.12000   -1.41011
元大新中國基金-美元                                                 7.78600    7.91500  -0.12900   -1.62982
元大新中國基金-新台幣                                               7.77000    7.90000  -0.13000   -1.64557
元大新主流基金                                                     20.99000   20.91000   0.08000    0.38259
元大新東協平衡基金-美元                                             8.91800    8.97000  -0.05200   -0.57971
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.72310    9.72980  -0.00670   -0.06886
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.24130    9.24760  -0.00630   -0.06813
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.89430    9.90040  -0.00610   -0.06161
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.40890    9.41470  -0.00580   -0.06161
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.42770    9.43530  -0.00760   -0.08055
元大新興亞洲基金                                                   10.48000   10.63000  -0.15000   -1.41110
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11800   15.11780   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.56000   32.50000   0.06000    0.18462
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
元大實質多重資產基金-美元                                           8.03800    8.03500   0.00300    0.03734
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.50000    8.49000   0.01000    0.11779
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.84000   15.86000  -0.02000   -0.12610
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.45000   12.44000   0.01000    0.08039
元大摩臺基金                                                       35.02000   35.01000   0.01000    0.02856
元大標普500基金                                                    24.64000   25.08000  -0.44000   -1.75439
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.95000   13.66000   0.29000    2.12299
元大標普500單日正向2倍基金                                         29.44000   30.74000  -1.30000   -4.22902
元大標智滬深300基金                                                15.14000   15.17000  -0.03000   -0.19776
元大歐洲50基金                                                     22.39000   22.71000  -0.32000   -1.40907
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.53550    9.60760  -0.07210   -0.75045
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21540   10.21500   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       43.76000   43.60000   0.16000    0.36697
元大韓國KOSPI200基金                                               20.22000   20.39000  -0.17000   -0.83374
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                       28.84000   28.78000   0.06000    0.20848
日盛小而美基金                                                     15.76000   15.67000   0.09000    0.57435
日盛中國內需動力基金                                                8.56000    8.70000  -0.14000   -1.60920
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.55480   11.56170  -0.00690   -0.05968
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.54790    9.55350  -0.00560   -0.05862
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.53630   11.54530  -0.00900   -0.07795
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.52730    9.53480  -0.00750   -0.07866
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.44590   10.45440  -0.00850   -0.08131
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.61120    8.61820  -0.00700   -0.08122
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.19000    9.31000  -0.12000   -1.28894
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.67000    8.79000  -0.12000   -1.36519
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.98000    9.10000  -0.12000   -1.31868
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
日盛日盛基金                                                       11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.09000    9.15000  -0.06000   -0.65574
日盛全球抗暖化基金                                                  9.82000    9.95000  -0.13000   -1.30653
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.87340    9.89060  -0.01720   -0.17390
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.13550    9.15140  -0.01590   -0.17374
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.68780    9.70540  -0.01760   -0.18134
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.96490    8.98110  -0.01620   -0.18038
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37830    2.38010  -0.00180   -0.07563
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62520    1.62640  -0.00120   -0.07378
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35840    0.35880  -0.00040   -0.11148
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24570    0.24590  -0.00020   -0.08133
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.89230   11.90370  -0.01140   -0.09577
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.02010    8.02770  -0.00760   -0.09467
日盛亞洲機會基金                                                    6.24000    6.34000  -0.10000   -1.57729
日盛首選基金                                                       14.96000   14.93000   0.03000    0.20094
日盛高科技基金                                                     15.64000   15.57000   0.07000    0.44958
日盛貨幣市場基金                                                   14.78610   14.78590   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.78000   34.69000   0.09000    0.25944
日盛精選五虎基金                                                   33.08000   32.95000   0.13000    0.39454
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50030   13.50010   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 25.51000   25.40000   0.11000    0.43307
台新MSCI中國基金                                                   18.43000   18.82000  -0.39000   -2.07226
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.43000   19.46000  -0.03000   -0.15416
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.11000   18.06000   0.05000    0.27685
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17740   14.17720   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51840   10.50590   0.01250    0.11898
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49030   10.49510  -0.00480   -0.04574
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09600   10.10000  -0.00400   -0.03960
台新中國通基金                                                     36.17000   36.17000   0.00000    0.00000
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42830    0.43540  -0.00710   -1.63068
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.21800   13.43500  -0.21700   -1.61518
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28240    0.28760  -0.00520   -1.80807
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.74000    8.90000  -0.16000   -1.79775
台新主流基金                                                       20.09000   20.10000  -0.01000   -0.04975
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.14000   20.28000  -0.14000   -0.69034
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65560    0.66030  -0.00470   -0.71180
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.79000   14.90000  -0.11000   -0.73826
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48050    0.48400  -0.00350   -0.72314
台新台灣中小基金                                                   28.61000   28.63000  -0.02000   -0.06986
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.73370    9.75260  -0.01890   -0.19379
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.93730    8.95890  -0.02160   -0.24110
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.43000    8.45000  -0.02000   -0.23669
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.07790   10.10220  -0.02430   -0.24054
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.65830    9.74500  -0.08670   -0.88969
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.25000    9.34000  -0.09000   -0.96360
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.52940   10.62390  -0.09450   -0.88950
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.09000   10.18000  -0.09000   -0.88409
台新印度基金                                                       13.81000   13.90000  -0.09000   -0.64748
台新亞美短期債券基金                                               10.87170   10.88120  -0.00950   -0.08731
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.29820    8.30700  -0.00880   -0.10593
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27390    0.27420  -0.00030   -0.10941
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.70670   11.71900  -0.01230   -0.10496
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38110    0.38150  -0.00040   -0.10485
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10120   11.10100   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 27.87830   27.83140   0.04690    0.16851
台新智慧生活基金-美元                                               9.03980    9.13700  -0.09720   -1.06381
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.32000    9.42000  -0.10000   -1.06157
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.03670    8.08210  -0.04540   -0.56174
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.23360    8.27960  -0.04600   -0.55558
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.76970    8.81930  -0.04960   -0.56240
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           8.99340    9.04360  -0.05020   -0.55509
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.36760   10.43850  -0.07090   -0.67922
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33060    0.33290  -0.00230   -0.69090
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.62570    7.67780  -0.05210   -0.67858
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25610    0.25790  -0.00180   -0.69794
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.25000    5.32000  -0.07000   -1.31579
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.23000   20.29000  -0.06000   -0.29571
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.52000   13.77000  -0.25000   -1.81554
未來資產亞洲新富基金                                               18.00000   18.21000  -0.21000   -1.15321
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57960   12.57950   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.17460   11.17360   0.00100    0.00895
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89110    9.89130  -0.00020   -0.00202
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.07250    9.10620  -0.03370   -0.37008
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42010   10.42200  -0.00190   -0.01823
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.61580    7.64480  -0.02900   -0.37934
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80760    8.81040  -0.00280   -0.03178
永豐中小基金                                                       46.65000   46.56000   0.09000    0.19330
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.68440    1.69690  -0.01250   -0.73664
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.26450    2.26820  -0.00370   -0.16312
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.61660    7.67360  -0.05700   -0.74281
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.93470    9.95210  -0.01740   -0.17484
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.12000    4.19000  -0.07000   -1.67064
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.39000   18.71000  -0.32000   -1.71032
永豐主流品牌基金                                                   15.91000   16.11000  -0.20000   -1.24146
永豐永豐基金                                                       31.08000   30.97000   0.11000    0.35518
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.11910    9.23830  -0.11920   -1.29028
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.30390    9.38410  -0.08020   -0.85464
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.02970    9.14800  -0.11830   -1.29318
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.21300    9.29260  -0.07960   -0.85660
永豐亞洲民生消費基金                                               10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
永豐南非幣2021保本基金                                             13.25680   13.25260   0.00420    0.03169
永豐高科技基金                                                     20.66000   20.41000   0.25000    1.22489
永豐貨幣市場基金                                                   13.89670   13.89650   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08980    2.10320  -0.01340   -0.63712
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50210    2.50620  -0.00410   -0.16359
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.60360    7.65270  -0.04910   -0.64160
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.34100   10.35870  -0.01770   -0.17087
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.85250    6.87530  -0.02280   -0.33162
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.64050   10.67590  -0.03540   -0.33159
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.00000    9.17000  -0.17000   -1.85387
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.05000    7.18000  -0.13000   -1.81058
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.23000   16.55000  -0.32000   -1.93353
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.49000   48.50000  -0.01000   -0.02062
永豐領航科技基金                                                   33.88000   33.67000   0.21000    0.62370
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.22000    9.32000  -0.10000   -1.07296
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.05000    9.18000  -0.13000   -1.41612
永豐趨勢平衡基金                                                   37.23000   36.96000   0.27000    0.73052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.66800   11.66690   0.00110    0.00943
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.39550    9.39960  -0.00410   -0.04362
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73720    9.74150  -0.00430   -0.04414
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.41410    9.41860  -0.00450   -0.04778
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64540    9.65000  -0.00460   -0.04767
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.41340    9.41860  -0.00520   -0.05521
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87780    9.88320  -0.00540   -0.05464
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.38960    9.39520  -0.00560   -0.05960
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70170    9.70750  -0.00580   -0.05975
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.22000   10.35000  -0.13000   -1.25604
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.91000    9.02000  -0.11000   -1.21951
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.52000    9.65000  -0.13000   -1.34715
兆豐國際中小基金                                                   13.12000   13.06000   0.06000    0.45942
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.89000   13.13000  -0.24000   -1.82788
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.88000   17.21000  -0.33000   -1.91749
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.76000   17.09000  -0.33000   -1.93095
兆豐國際生命科學基金                                               14.73000   14.80000  -0.07000   -0.47297
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.88510    9.96350  -0.07840   -0.78687
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.09380   10.17360  -0.07980   -0.78438
兆豐國際全球基金                                                   28.45000   28.99000  -0.54000   -1.86271
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32410   10.32350   0.00060    0.00581
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13940   10.13790   0.00150    0.01480
兆豐國際國民基金                                                   19.67000   19.64000   0.03000    0.15275
兆豐國際第一基金                                                   11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.76390    9.78910  -0.02520   -0.25743
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.66220    7.68190  -0.01970   -0.25645
兆豐國際萬全基金                                                   18.50000   18.52000  -0.02000   -0.10799
兆豐國際電子基金                                                   22.09000   22.07000   0.02000    0.09062
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.30000   20.30000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.70000   17.73000  -0.03000   -0.16920
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.30000   30.35000  -0.05000   -0.16474
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51580   12.51560   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.76180    9.81110  -0.04930   -0.50249
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.70170    9.75300  -0.05130   -0.52599
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.74220    9.79220  -0.05000   -0.51061
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.76330    9.81260  -0.04930   -0.50242
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.70870    9.76010  -0.05140   -0.52663
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.74120    9.79120  -0.05000   -0.51066
合庫台灣基金                                                        9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.83880   10.87270  -0.03390   -0.31179
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.67780   11.71210  -0.03430   -0.29286
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.45170   10.48440  -0.03270   -0.31189
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.19400   11.22760  -0.03360   -0.29926
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.81780    7.84230  -0.02450   -0.31241
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.08360    9.11010  -0.02650   -0.29089
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.67900    8.70610  -0.02710   -0.31128
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.56200    8.58830  -0.02630   -0.30623
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.90960    8.93740  -0.02780   -0.31105
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.07000   10.19000  -0.12000   -1.17763
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.77000   10.90000  -0.13000   -1.19266
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.18000    9.30000  -0.12000   -1.29032
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.99000   10.12000  -0.13000   -1.28458
合庫全球新興市場基金                                                8.68000    8.84000  -0.16000   -1.80995
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.75000    8.79000  -0.04000   -0.45506
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
合庫貨幣市場基金                                                   10.14060   10.14050   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.23190    9.26150  -0.02960   -0.31960
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.48430    9.51550  -0.03120   -0.32789
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.78170    9.81420  -0.03250   -0.33115
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.19010   11.22530  -0.03520   -0.31358
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.51170   13.55230  -0.04060   -0.29958
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.43250    8.46070  -0.02820   -0.33331
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.11580    9.14570  -0.02990   -0.32693
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.59550    7.62080  -0.02530   -0.33199
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.42150    8.44790  -0.02640   -0.31250
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.89650    9.92610  -0.02960   -0.29820
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.62000    9.71000  -0.09000   -0.92688
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.78000    9.87000  -0.09000   -0.91185
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.71000    9.80000  -0.09000   -0.91837
安本標準兩岸價值基金                                                9.96000   10.06000  -0.10000   -0.99404
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.60000    9.68000  -0.08000   -0.82645
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.83000    9.91000  -0.08000   -0.80727
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05690   11.05590   0.00100    0.00904
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.88340    9.88700  -0.00360   -0.03641
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76020    9.76310  -0.00290   -0.02970
安聯中國東協基金                                                   14.45000   14.63000  -0.18000   -1.23035
安聯中國策略基金-美元                                               9.48000    9.72000  -0.24000   -2.46914
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.30000   12.61000  -0.31000   -2.45837
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.97000   12.19000  -0.22000   -1.80476
安聯中華新思路基金-美元                                            11.04000   11.25000  -0.21000   -1.86667
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.38000   10.58000  -0.20000   -1.89036
安聯台灣大壩基金                                                   24.69000   24.59000   0.10000    0.40667
安聯台灣科技基金                                                   39.65000   39.38000   0.27000    0.68563
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50510   12.50500   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   26.88000   26.68000   0.20000    0.74963
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99670   10.01920  -0.02250   -0.22457
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.82040   14.85440  -0.03400   -0.22889
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.41990    9.44150  -0.02160   -0.22878
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.68000   10.85000  -0.17000   -1.56682
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.97000   11.14000  -0.17000   -1.52603
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.19440   12.21950  -0.02510   -0.20541
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98480   10.00680  -0.02200   -0.21985
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.01280   12.03990  -0.02710   -0.22508
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.23580    9.25490  -0.01910   -0.20638
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.09450    9.11450  -0.02000   -0.21943
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.74810    8.76780  -0.01970   -0.22469
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.75000   10.84000  -0.09000   -0.83026
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.69000   10.78000  -0.09000   -0.83488
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.45000   10.54000  -0.09000   -0.85389
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.60000    9.68000  -0.08000   -0.82645
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.62000   10.73000  -0.11000   -1.02516
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.17000   10.28000  -0.11000   -1.07004
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.41000    9.51000  -0.10000   -1.05152
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.03000    9.12000  -0.09000   -0.98684
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.83510   11.87810  -0.04300   -0.36201
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.73570   10.77640  -0.04070   -0.37768
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.39830   10.43790  -0.03960   -0.37939
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60330    8.63490  -0.03160   -0.36596
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.39930    8.43120  -0.03190   -0.37836
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.10960    8.14050  -0.03090   -0.37958
安聯全球人口趨勢基金                                               10.90000   11.06000  -0.16000   -1.44665
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.14000   33.33000  -0.19000   -0.57006
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.83000    8.03000  -0.20000   -2.49066
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92620   11.92870  -0.00250   -0.02096
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.28080   10.28300  -0.00220   -0.02139
安聯全球新興市場基金                                               16.07000   16.31000  -0.24000   -1.47149
安聯全球農金趨勢基金                                                9.05000    9.28000  -0.23000   -2.47845
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.07000    8.20000  -0.13000   -1.58537
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.78000    9.88000  -0.10000   -1.01215
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.55000    9.64000  -0.09000   -0.93361
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.41000    9.50000  -0.09000   -0.94737
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.31000    9.40000  -0.09000   -0.95745
安聯亞洲動態策略基金                                               20.32000   20.69000  -0.37000   -1.78830
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.11160   10.11140   0.00020    0.00198
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81450    9.81460  -0.00010   -0.00102
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.39070   81.48460  -0.09390   -0.11524
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.02230   12.04070  -0.01840   -0.15282
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.11210   63.18420  -0.07210   -0.11411
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.24740    9.26150  -0.01410   -0.15224
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57970    2.58110  -0.00140   -0.05424
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.35100   10.36270  -0.01170   -0.11290
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19030    2.19090  -0.00060   -0.02739
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55930    8.56870  -0.00940   -0.10970
宏利台灣動力基金                                                   27.18000   27.15000   0.03000    0.11050
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.54600    9.64960  -0.10360   -1.07362
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.38090    9.48200  -0.10110   -1.06623
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.43060    7.51120  -0.08060   -1.07306
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41680    7.49730  -0.08050   -1.07372
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.36000   10.49000  -0.13000   -1.23928
宏利全球債券組合基金                                               12.75720   12.78420  -0.02700   -0.21120
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78260    2.78250   0.00010    0.00359
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66370   11.66610  -0.00240   -0.02057
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58320    8.58500  -0.00180   -0.02097
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43980    2.43810   0.00170    0.06973
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86880   10.86900  -0.00020   -0.00184
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.13500    3.17550  -0.04050   -1.27539
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50550    0.51210  -0.00660   -1.28881
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.61000   14.80000  -0.19000   -1.28378
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.56790   11.59990  -0.03200   -0.27586
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.23500   10.26530  -0.03030   -0.29517
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.90130    9.93200  -0.03070   -0.30910
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.60240    8.62550  -0.02310   -0.26781
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.22130    8.24560  -0.02430   -0.29470
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.12630    8.15140  -0.02510   -0.30792
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.07970    8.10280  -0.02310   -0.28509
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.71030    2.72730  -0.01700   -0.62333
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39260    0.39520  -0.00260   -0.65789
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.91010   11.98970  -0.07960   -0.66390
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89220    0.89780  -0.00560   -0.62375
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.12530    7.17290  -0.04760   -0.66361
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97630    1.98890  -0.01260   -0.63352
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28410    0.28600  -0.00190   -0.66434
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.71350    8.77180  -0.05830   -0.66463
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31530    0.31720  -0.00190   -0.59899
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65300   13.65290   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.31000    2.36000  -0.05000   -2.11864
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.51000   10.71000  -0.20000   -1.86741
宏利臺灣股息收益基金                                               23.18000   23.15000   0.03000    0.12959
宏利澳幣保本基金                                                   12.25120   12.24910   0.00210    0.01714
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.48000   10.56000  -0.08000   -0.75758
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.44000   10.54000  -0.10000   -0.94877
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.14000   10.24000  -0.10000   -0.97656
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.93000   11.04000  -0.11000   -0.99638
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.41000   10.53000  -0.12000   -1.13960
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.48000    9.58000  -0.10000   -1.04384
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.28000   11.40000  -0.12000   -1.05263
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.86130    9.86270  -0.00140   -0.01419
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.04860    9.06470  -0.01610   -0.17761
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.53020    8.54480  -0.01460   -0.17086
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.30480   10.32240  -0.01760   -0.17050
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.42000    9.51000  -0.09000   -0.94637
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.15000    9.30000  -0.15000   -1.61290
貝萊德新台幣基金                                                   12.94210   12.94200   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.16000   23.10000   0.06000    0.25974
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29270   11.29310  -0.00040   -0.00354
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87340    9.88250  -0.00910   -0.09208
保德信大中華基金-人民幣                                             8.76000    8.92000  -0.16000   -1.79372
保德信大中華基金-美元                                               8.56000    8.74000  -0.18000   -2.05950
保德信大中華基金-新台幣                                            25.54000   26.06000  -0.52000   -1.99540
保德信中小型股基金                                                 38.25000   37.87000   0.38000    1.00343
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.09000    8.29000  -0.20000   -2.41255
保德信中國中小基金-美元                                             7.73000    7.93000  -0.20000   -2.52207
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.48000    7.67000  -0.19000   -2.47718
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.83480    8.91790  -0.08310   -0.93183
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.91430    8.99660  -0.08230   -0.91479
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.96640    9.04940  -0.08300   -0.91719
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.75420    9.84440  -0.09020   -0.91626
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.13000    8.32000  -0.19000   -2.28365
保德信中國品牌基金-美元                                             8.14000    8.34000  -0.20000   -2.39808
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.80000    9.01000  -0.21000   -2.33074
保德信台商全方位基金                                               30.67000   30.61000   0.06000    0.19601
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.29000   26.78000  -0.49000   -1.82972
保德信全球消費商機基金                                             17.26000   17.53000  -0.27000   -1.54022
保德信全球基礎建設基金                                             11.93000   12.10000  -0.17000   -1.40496
保德信全球資源基金                                                  7.29000    7.46000  -0.17000   -2.27882
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.56000   32.79000  -0.23000   -0.70143
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.14840   10.13720   0.01120    0.11048
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.14840   10.13720   0.01120    0.11048
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.14450   10.13270   0.01180    0.11645
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.14450   10.13270   0.01180    0.11645
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.37750    9.44900  -0.07150   -0.75669
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.26130   10.33950  -0.07820   -0.75632
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.92310    8.99040  -0.06730   -0.74858
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.74870    9.82230  -0.07360   -0.74932
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.91790    7.94740  -0.02950   -0.37119
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.57400   10.61330  -0.03930   -0.37029
保德信亞太基金                                                     19.42000   19.74000  -0.32000   -1.62107
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.27380    8.28340  -0.00960   -0.11589
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.10060   11.11350  -0.01290   -0.11608
保德信店頭市場基金                                                 27.41000   27.08000   0.33000    1.21861
保德信金平衡基金                                                   27.94000   27.95000  -0.01000   -0.03578
保德信金滿意基金                                                   37.58000   37.43000   0.15000    0.40075
保德信科技島基金                                                   22.70000   22.54000   0.16000    0.70985
保德信高成長基金                                                   84.59000   84.24000   0.35000    0.41548
保德信第一基金                                                     22.60000   22.56000   0.04000    0.17730
保德信貨幣市場基金                                                 15.78600   15.78570   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.03580   10.15760  -0.12180   -1.19910
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.22550   10.34900  -0.12350   -1.19335
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.31820   10.42670  -0.10850   -1.04060
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.84390    9.94670  -0.10280   -1.03351
保德信新世紀基金                                                    9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.79310    7.81150  -0.01840   -0.23555
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.70510   10.73040  -0.02530   -0.23578
保德信新興趨勢組合基金                                             10.17000   10.37000  -0.20000   -1.92864
保德信瑞騰基金                                                     15.55400   15.55450  -0.00050   -0.00321
保德信歐洲組合基金                                                  9.50000    9.66000  -0.16000   -1.65631
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.64850    9.67610  -0.02760   -0.28524
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.95510    9.98360  -0.02850   -0.28547
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.60210    9.63150  -0.02940   -0.30525
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76120    9.79140  -0.03020   -0.30843
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.69160    9.72060  -0.02900   -0.29834
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.84440    9.87390  -0.02950   -0.29877
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.56250    9.59380  -0.03130   -0.32625
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.68340    9.71510  -0.03170   -0.32630
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.98010   10.01410  -0.03400   -0.33952
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95140    9.98480  -0.03340   -0.33451
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95020    9.98360  -0.03340   -0.33455
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.85780    9.89250  -0.03470   -0.35077
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.85780    9.89250  -0.03470   -0.35077
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86480    9.89750  -0.03270   -0.33039
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05860   10.09130  -0.03270   -0.32404
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75520    9.78960  -0.03440   -0.35139
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.85030    9.88500  -0.03470   -0.35104
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.45520    9.50280  -0.04760   -0.50090
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.28290    9.33210  -0.04920   -0.52721
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88920    9.93870  -0.04950   -0.49805
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88520    9.93460  -0.04940   -0.49725
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型               9.98780   10.04040  -0.05260   -0.52388
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.06850   10.12270  -0.05420   -0.53543
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.87570    9.92670  -0.05100   -0.51377
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.87620    9.92710  -0.05090   -0.51274
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.91920    1.92040  -0.00120   -0.06249
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65430    2.65600  -0.00170   -0.06401
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28660    0.28690  -0.00030   -0.10457
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.42960    0.43010  -0.00050   -0.11625
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.20170    8.21400  -0.01230   -0.14974
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.54300   11.55730  -0.01430   -0.12373
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.37920    9.38510  -0.00590   -0.06287
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59000   11.59750  -0.00750   -0.06467
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.41750    8.42750  -0.01000   -0.11866
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44690   10.45930  -0.01240   -0.11855
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05690   10.10070  -0.04380   -0.43363
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96990   10.01510  -0.04520   -0.45132
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04410   10.06190  -0.01780   -0.17690
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68000   10.69910  -0.01910   -0.17852
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96180    9.98200  -0.02020   -0.20236
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.68770    9.71220  -0.02450   -0.25226
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07020   10.09560  -0.02540   -0.25159
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68470    9.71160  -0.02690   -0.27699
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92330    9.95020  -0.02690   -0.27035
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.25160   10.32260  -0.07100   -0.68781
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.96820    6.01380  -0.04560   -0.75826
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.42570   10.50550  -0.07980   -0.75960
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65500   11.65490   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.40000   16.37000   0.03000    0.18326
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3755.93000 3747.95000   7.98000    0.21292
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.85970    9.96320  -0.10350   -1.03882
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.81960   10.93210  -0.11250   -1.02908
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.07110   10.17720  -0.10610   -1.04253
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.69460    8.78590  -0.09130   -1.03917
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.05050    9.14470  -0.09420   -1.03010
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.88670    8.98030  -0.09360   -1.04228
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.96990   10.07460  -0.10470   -1.03925
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.44980   10.55850  -0.10870   -1.02950
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.40140   10.51100  -0.10960   -1.04272
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.31000    6.38000  -0.07000   -1.09718
柏瑞巨人基金                                                       11.48000   11.49000  -0.01000   -0.08703
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66520   13.66500   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.85000   15.14000  -0.29000   -1.91546
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.19140   13.25390  -0.06250   -0.47156
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.61170   11.66500  -0.05330   -0.45692
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.18080   12.23810  -0.05730   -0.46821
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.49260    8.53280  -0.04020   -0.47112
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.54160    6.57260  -0.03100   -0.47166
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.43380    8.47250  -0.03870   -0.45677
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.18530    8.21990  -0.03460   -0.42093
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.36120   10.40990  -0.04870   -0.46782
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.06080    8.09730  -0.03650   -0.45077
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.78390   11.83810  -0.05420   -0.45784
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.42810   11.48220  -0.05410   -0.47116
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.72360   11.77320  -0.04960   -0.42130
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.08830   11.14050  -0.05220   -0.46856
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.66950    8.71060  -0.04110   -0.47184
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.42430    9.46760  -0.04330   -0.45735
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.35520    9.39480  -0.03960   -0.42151
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.21430    9.25760  -0.04330   -0.46772
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.09460    9.13570  -0.04110   -0.44988
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.94820   10.00020  -0.05200   -0.51999
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.83800    9.88790  -0.04990   -0.50466
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.69680    9.74700  -0.05020   -0.51503
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.77960    9.82900  -0.04940   -0.50259
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.56410    9.61400  -0.04990   -0.51903
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.35340    9.40080  -0.04740   -0.50421
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.31550    9.36370  -0.04820   -0.51475
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.39840    9.44590  -0.04750   -0.50286
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.92960    9.98140  -0.05180   -0.51897
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.83800    9.88790  -0.04990   -0.50466
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.69680    9.74700  -0.05020   -0.51503
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.77960    9.82910  -0.04950   -0.50361
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.56400    9.61400  -0.05000   -0.52007
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.35350    9.40100  -0.04750   -0.50527
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.31550    9.36370  -0.04820   -0.51475
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.39870    9.44620  -0.04750   -0.50285
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.56950   10.57870  -0.00920   -0.08697
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.78630   11.79540  -0.00910   -0.07715
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.15800   11.16700  -0.00900   -0.08059
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.81680    8.82450  -0.00770   -0.08726
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.49950    9.50680  -0.00730   -0.07679
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.36310    9.37060  -0.00750   -0.08004
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.28480   10.29370  -0.00890   -0.08646
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.97450   10.98290  -0.00840   -0.07648
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.77980   10.78850  -0.00870   -0.08064
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.81700    8.82470  -0.00770   -0.08726
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.49990    9.50720  -0.00730   -0.07678
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.36350    9.37110  -0.00760   -0.08110
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.03000   12.16000  -0.13000   -1.06908
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.80000   12.93000  -0.13000   -1.00541
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.39000    8.47000  -0.08000   -0.94451
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.87000    7.96000  -0.09000   -1.13065
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.68000    8.77000  -0.09000   -1.02623
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.39000   10.50000  -0.11000   -1.04762
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.39000   10.50000  -0.11000   -1.04762
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.62000   10.73000  -0.11000   -1.02516
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.01000   12.17000  -0.16000   -1.31471
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.17000   12.33000  -0.16000   -1.29765
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.26360   11.27590  -0.01230   -0.10908
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.31410    7.32200  -0.00790   -0.10789
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.11000    9.16000  -0.05000   -0.54585
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.24920   11.29040  -0.04120   -0.36491
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.93920   10.97750  -0.03830   -0.34890
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.04690   10.08320  -0.03630   -0.36000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.13490    8.16470  -0.02980   -0.36499
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.13570    9.16770  -0.03200   -0.34905
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.17040    9.20350  -0.03310   -0.35965
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.52300   10.55990  -0.03690   -0.34944
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.87870    9.91480  -0.03610   -0.36410
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.03010   10.06630  -0.03620   -0.35962
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.46450    9.49760  -0.03310   -0.34851
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.78970    8.82190  -0.03220   -0.36500
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.71530    8.74520  -0.02990   -0.34190
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.19430    9.22750  -0.03320   -0.35979
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.68850   11.74680  -0.05830   -0.49631
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.17350   11.22750  -0.05400   -0.48096
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.58460   10.63690  -0.05230   -0.49168
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.85480    6.88890  -0.03410   -0.49500
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.56370    8.60510  -0.04140   -0.48111
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.15380    9.19910  -0.04530   -0.49244
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.04780   10.09780  -0.05000   -0.49516
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.60140   10.65380  -0.05240   -0.49184
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.26990    9.31470  -0.04480   -0.48096
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.74270    8.78620  -0.04350   -0.49509
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.34900    9.39520  -0.04620   -0.49174
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.10100   11.10400  -0.00300   -0.02702
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70520   11.70740  -0.00220   -0.01879
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.70580   10.70810  -0.00230   -0.02148
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.95780    8.96020  -0.00240   -0.02679
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.48450    9.48630  -0.00180   -0.01897
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48050    9.48250  -0.00200   -0.02109
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03280   11.03480  -0.00200   -0.01812
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.90450    9.90720  -0.00270   -0.02725
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20120   10.20350  -0.00230   -0.02254
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37010    9.37270  -0.00260   -0.02774
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.11040    9.11280  -0.00240   -0.02634
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.70370    9.70550  -0.00180   -0.01855
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24370    9.24570  -0.00200   -0.02163
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.12000   17.26000  -0.14000   -0.81112
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.72000   15.89000  -0.17000   -1.06986
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.60300   12.64800  -0.04500   -0.35579
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.96090   10.05970  -0.09880   -0.98214
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.92790   11.03210  -0.10420   -0.94452
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.50610   11.60650  -0.10040   -0.86503
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.43120   10.53210  -0.10090   -0.95802
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.95260    9.04130  -0.08870   -0.98105
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.50640    9.59710  -0.09070   -0.94508
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.37140    9.45310  -0.08170   -0.86427
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.40210    9.49300  -0.09090   -0.95755
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.08200    9.17210  -0.09010   -0.98233
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.31610    9.40490  -0.08880   -0.94419
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.03240   11.12870  -0.09630   -0.86533
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.34730    9.43770  -0.09040   -0.95786
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.68000   23.67000   0.01000    0.04225
國泰大中華基金                                                     16.95000   16.86000   0.09000    0.53381
國泰小龍基金                                                       13.42000   13.34000   0.08000    0.59970
國泰中小成長基金                                                   36.45000   36.15000   0.30000    0.82988
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.75130    3.85260  -0.10130   -2.62939
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.70000   17.17000  -0.47000   -2.73733
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62750    0.64550  -0.01800   -2.78854
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59010    0.60700  -0.01690   -2.78418
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19480    2.19310   0.00170    0.07752
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.54960    9.55840  -0.00880   -0.09207
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.98080    7.98810  -0.00730   -0.09139
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31170    0.31200  -0.00030   -0.09615
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.59420   11.59320   0.00100    0.00863
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66540    1.66800  -0.00260   -0.15588
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.96590    9.97290  -0.00700   -0.07019
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32770    0.32800  -0.00030   -0.09146
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.88190    3.99450  -0.11260   -2.81888
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.27000   17.80000  -0.53000   -2.97753
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.55410    0.57120  -0.01710   -2.99370
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.88290    2.97740  -0.09450   -3.17391
國泰中港台基金台幣級別                                             12.83000   13.27000  -0.44000   -3.31575
國泰中港台基金美元級別                                              0.41660    0.43100  -0.01440   -3.34107
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.51000   26.60000  -0.09000   -0.33835
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.96000   33.00000  -0.04000   -0.12121
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.23020   10.26310  -0.03290   -0.32057
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.99540   10.02750  -0.03210   -0.32012
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.01870   10.05090  -0.03220   -0.32037
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33070    0.33180  -0.00110   -0.33153
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32290    0.32400  -0.00110   -0.33951
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32360    0.32460  -0.00100   -0.30807
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42270   12.42260   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.37480    2.40610  -0.03130   -1.30086
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.59000   10.74000  -0.15000   -1.39665
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34220    0.34730  -0.00510   -1.46847
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47680    0.47850  -0.00170   -0.35528
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.48000   12.70000  -0.22000   -1.73228
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42930    0.43700  -0.00770   -1.76201
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.17000    5.29000  -0.12000   -2.26843
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16470    0.16860  -0.00390   -2.31317
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39210    0.39560  -0.00350   -0.88473
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35270    0.35590  -0.00320   -0.89913
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41680    0.42060  -0.00380   -0.90347
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.49000   10.58000  -0.09000   -0.85066
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.29000    9.38000  -0.09000   -0.95949
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49140    0.49040   0.00100    0.20392
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.55000   20.81000  -0.26000   -1.24940
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.52000   21.57000  -0.05000   -0.23180
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37370    2.40290  -0.02920   -1.21520
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.58570   10.73310  -0.14740   -1.37332
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.40110    9.53200  -0.13090   -1.37327
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34300    0.34770  -0.00470   -1.35174
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30460    0.30880  -0.00420   -1.36010
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47470    0.47600  -0.00130   -0.27311
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.86000   10.98000  -0.12000   -1.09290
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36280    0.36700  -0.00420   -1.14441
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.08000   17.36000  -0.28000   -1.61290
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55250    0.56160  -0.00910   -1.62037
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.03000   17.31000  -0.28000   -1.61756
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.76590    0.76990  -0.00400   -0.51955
國泰科技生化基金                                                   27.81000   27.51000   0.30000    1.09051
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.36000   26.96000  -0.60000   -2.22552
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.83000   13.51000   0.32000    2.36862
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.09010   38.00300   0.08710    0.22919
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   20.21480   20.25370  -0.03890   -0.19206
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   17.81010   17.74530   0.06480    0.36517
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.83780   38.01530  -0.17750   -0.46692
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.52130   39.69570  -0.17440   -0.43934
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.56020   42.63040  -0.07020   -0.16467
國泰紐幣2021保本基金                                               12.24630   12.24610   0.00020    0.00163
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.53900   12.54030  -0.00130   -0.01037
國泰紐幣保本基金                                                   12.51850   12.51960  -0.00110   -0.00879
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.93000   18.65000   0.28000    1.50134
國泰國泰基金台幣級別                                               18.93000   18.65000   0.28000    1.50134
國泰富時中國A50基金                                                17.58000   17.57000   0.01000    0.05692
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   39.99930    0.00000  39.99930    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33140    0.33240  -0.00100   -0.30084
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46860    0.46470   0.00390    0.83925
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.35610   10.40250  -0.04640   -0.44605
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.31960    7.35240  -0.03280   -0.44611
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35060    0.35220  -0.00160   -0.45429
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23680    0.23790  -0.00110   -0.46238
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.18310    2.21500  -0.03190   -1.44018
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.67830    9.83540  -0.15710   -1.59729
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31220    0.31730  -0.00510   -1.60731
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.03430   40.95550   0.07880    0.19240
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.82000   17.78000   0.04000    0.22497
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.27000   11.44000  -0.17000   -1.48601
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36480    0.37030  -0.00550   -1.48528
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26240    2.26860  -0.00620   -0.27330
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46500    1.46900  -0.00400   -0.27229
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33600    0.33750  -0.00150   -0.44444
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33250    0.33400  -0.00150   -0.44910
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21970    0.22070  -0.00100   -0.45310
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.27560   10.32240  -0.04680   -0.45338
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.52890    6.55860  -0.02970   -0.45284
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.08000   15.11000  -0.03000   -0.19854
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.27000   29.17000   0.10000    0.34282
國泰價值卓越基金                                                   12.53000   12.45000   0.08000    0.64257
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.38000    9.59000  -0.21000   -2.18978
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31910    0.32630  -0.00720   -2.20656
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.68390   38.67670   0.00720    0.01862
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.51000   18.80000  -0.29000   -1.54255
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.29000   18.59000  -0.30000   -1.61377
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.90000   16.95000  -0.05000   -0.29499
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.96170   11.97170  -0.01000   -0.08353
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39320    0.39350  -0.00030   -0.07624
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.01760   10.01920  -0.00160   -0.01597
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97860    9.98270  -0.00410   -0.04107
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96560    9.96910  -0.00350   -0.03511
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.01720   10.01890  -0.00170   -0.01697
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97820    9.98230  -0.00410   -0.04107
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96560    9.96910  -0.00350   -0.03511
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26230   11.26140   0.00090    0.00799
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81390    9.81640  -0.00250   -0.02547
第一金大中華基金                                                   23.31000   23.23000   0.08000    0.34438
第一金小型精選基金                                                 29.25000   29.05000   0.20000    0.68847
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.57000   11.80000  -0.23000   -1.94915
第一金中國世紀基金-美元                                             7.15560    7.30640  -0.15080   -2.06394
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.15610    7.30690  -0.15080   -2.06380
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.43000    8.61000  -0.18000   -2.09059
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.43000    8.61000  -0.18000   -2.09059
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.54030    9.53350   0.00680    0.07133
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14210    8.14670  -0.00460   -0.05646
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.72460   10.71700   0.00760    0.07092
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.27210    9.27740  -0.00530   -0.05713
第一金中概平衡基金                                                 22.73000   22.68000   0.05000    0.22046
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26870   15.26850   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.04100  178.03900   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.07160    9.14210  -0.07050   -0.77116
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.07160    9.14210  -0.07050   -0.77116
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.26000    9.33000  -0.07000   -0.75027
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.26000    9.33000  -0.07000   -0.75027
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.41300   12.62060  -0.20760   -1.64493
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.41370   12.62130  -0.20760   -1.64484
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               11.95000   12.15000  -0.20000   -1.64609
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             11.95000   12.15000  -0.20000   -1.64609
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.42420    9.49660  -0.07240   -0.76238
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.42640    9.49890  -0.07250   -0.76325
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.09230    9.16280  -0.07050   -0.76942
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.11600    9.18670  -0.07070   -0.76959
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.98290   10.05960  -0.07670   -0.76246
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.64660    9.72140  -0.07480   -0.76944
第一金全球大趨勢基金                                               21.34000   21.64000  -0.30000   -1.38632
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.94020    8.01850  -0.07830   -0.97649
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.61730    5.67260  -0.05530   -0.97486
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.33630    9.38300  -0.04670   -0.49771
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.33750    9.38420  -0.04670   -0.49764
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.81460    9.86370  -0.04910   -0.49778
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.81600    9.86510  -0.04910   -0.49771
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.22390    8.29260  -0.06870   -0.82845
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.81780    9.89980  -0.08200   -0.82830
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.25950    9.29420  -0.03470   -0.37335
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.25840    9.29310  -0.03470   -0.37340
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.62120    7.65230  -0.03110   -0.40641
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.62000    7.65110  -0.03110   -0.40648
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44830    8.48350  -0.03520   -0.41492
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44890    8.48410  -0.03520   -0.41489
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.91870   10.95960  -0.04090   -0.37319
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.91960   10.96050  -0.04090   -0.37316
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.70800    9.74760  -0.03960   -0.40625
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.34620   14.40600  -0.05980   -0.41510
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.32900   12.52990  -0.20090   -1.60336
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.34450   12.54570  -0.20120   -1.60374
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.66000   11.85000  -0.19000   -1.60338
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.68000   11.87000  -0.19000   -1.60067
第一金亞洲科技基金                                                 16.65000   17.06000  -0.41000   -2.40328
第一金亞洲新興市場基金                                             12.38000   12.52000  -0.14000   -1.11821
第一金店頭市場基金                                                  7.60000    7.54000   0.06000    0.79576
第一金創新趨勢基金                                                 19.19000   19.15000   0.04000    0.20888
第一金電子基金                                                     28.34000   28.27000   0.07000    0.24761
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.73000   17.76000  -0.03000   -0.16892
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.88000   20.91000  -0.03000   -0.14347
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.09000    7.24000  -0.15000   -2.07182
統一大中華中小基金(美元)                                            6.43000    6.56000  -0.13000   -1.98171
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.52000    9.71000  -0.19000   -1.95675
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
統一大滿貫基金-A類型                                               29.01000   28.93000   0.08000    0.27653
統一大滿貫基金-I類型                                               29.01000   28.93000   0.08000    0.27653
統一大龍印基金                                                     12.78000   12.94000  -0.16000   -1.23648
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.18000    8.33000  -0.15000   -1.80072
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.42000    7.55000  -0.13000   -1.72185
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.45000    8.60000  -0.15000   -1.74419
統一中小基金                                                       21.41000   21.28000   0.13000    0.61090
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.58250    9.59480  -0.01230   -0.12819
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.85660    8.87080  -0.01420   -0.16008
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.59070    8.60540  -0.01470   -0.17082
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.55120   11.56600  -0.01480   -0.12796
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.61330   10.63030  -0.01700   -0.15992
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.28090   10.29840  -0.01750   -0.16993
統一台灣動力基金                                                   14.60000   14.54000   0.06000    0.41265
統一全天候基金-A類型                                               97.19000   96.86000   0.33000    0.34070
統一全天候基金-I類型                                               97.35000   97.02000   0.33000    0.34014
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.03630    8.11790  -0.08160   -1.00519
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.69420    7.77480  -0.08060   -1.03668
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.68100    7.76140  -0.08040   -1.03590
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.40700    8.49230  -0.08530   -1.00444
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.05610    8.14050  -0.08440   -1.03679
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.03560    8.11970  -0.08410   -1.03575
統一全球債券組合基金                                               11.72930   11.75220  -0.02290   -0.19486
統一全球新科技基金(人民幣)                                         13.82000   14.09000  -0.27000   -1.91625
統一全球新科技基金(美元)                                           12.89000   13.13000  -0.24000   -1.82788
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.38000   12.61000  -0.23000   -1.82395
統一亞太基金                                                       22.39000   22.70000  -0.31000   -1.36564
統一亞洲大金磚基金                                                 11.13000   11.20000  -0.07000   -0.62500
統一奔騰基金                                                       50.18000   50.11000   0.07000    0.13969
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67740   16.67720   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.91000    9.04000  -0.13000   -1.43805
統一強漢基金(美元)                                                  7.95000    8.06000  -0.11000   -1.36476
統一強漢基金(新台幣)                                               20.95000   21.24000  -0.29000   -1.36535
統一統信基金                                                       25.43000   25.20000   0.23000    0.91270
統一黑馬基金                                                       50.93000   50.92000   0.01000    0.01964
統一新亞洲科技能源基金                                             14.93000   15.14000  -0.21000   -1.38705
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.72460    7.74750  -0.02290   -0.29558
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.93870    9.96810  -0.02940   -0.29494
統一經建基金                                                       40.69000   40.60000   0.09000    0.22167
統一龍馬基金                                                       55.12000   54.91000   0.21000    0.38244
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.79000   15.73000   0.06000    0.38144
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.75000   40.39000   0.36000    0.89131
野村中國機會基金                                                   11.71000   11.96000  -0.25000   -2.09030
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
野村台灣高股息基金                                                 23.05000   22.92000   0.13000    0.56719
野村台灣運籌基金                                                   31.18000   31.06000   0.12000    0.38635
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.38440    9.38610  -0.00170   -0.01811
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29260    9.29710  -0.00450   -0.04840
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.35750    9.36310  -0.00560   -0.05981
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69980    9.70150  -0.00170   -0.01752
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53350    9.53810  -0.00460   -0.04823
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.45710    9.46270  -0.00560   -0.05918
野村平衡基金                                                       17.30000   17.26000   0.04000    0.23175
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.95000    9.03000  -0.08000   -0.88594
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.43000    9.51000  -0.08000   -0.84122
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.01000   13.13000  -0.12000   -0.91394
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.85000   10.95000  -0.10000   -0.91324
野村全球生技醫療基金                                               16.21000   16.32000  -0.11000   -0.67402
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97990    9.98960  -0.00970   -0.09710
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.91340    9.92420  -0.01080   -0.10882
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.89200    9.90370  -0.01170   -0.11814
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.97990    9.98960  -0.00970   -0.09710
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.91340    9.92420  -0.01080   -0.10882
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.89210    9.90370  -0.01160   -0.11713
野村全球品牌基金                                                   24.17000   24.66000  -0.49000   -1.98702
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.34000   12.49000  -0.15000   -1.20096
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.47000   10.60000  -0.13000   -1.22642
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.64000   18.88000  -0.24000   -1.27119
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.70000   11.84000  -0.14000   -1.18243
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.88910    9.91040  -0.02130   -0.21493
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.29320   10.31760  -0.02440   -0.23649
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.17680   10.20160  -0.02480   -0.24310
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.99020    9.05860  -0.06840   -0.75508
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.76210    8.82980  -0.06770   -0.76672
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.37900    8.44400  -0.06500   -0.76978
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.81510   10.89750  -0.08240   -0.75614
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.30170   10.38130  -0.07960   -0.76676
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.91930    9.99630  -0.07700   -0.77029
野村成長基金                                                       26.16000   26.12000   0.04000    0.15314
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20610    8.25920  -0.05310   -0.64292
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.20450    8.25920  -0.05470   -0.66229
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.38640    8.44200  -0.05560   -0.65861
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.87770    8.93510  -0.05740   -0.64241
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.76290    8.82130  -0.05840   -0.66203
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.95480    9.01410  -0.05930   -0.65786
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.86000    7.98000  -0.12000   -1.50376
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.36000   11.53000  -0.17000   -1.47441
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.03230    9.05050  -0.01820   -0.20109
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.05980    9.07990  -0.02010   -0.22137
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.17930    9.20000  -0.02070   -0.22500
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.70480    9.72500  -0.02020   -0.20771
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.62990    9.65120  -0.02130   -0.22070
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.76130    9.78330  -0.02200   -0.22487
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.23960    8.25100  -0.01140   -0.13817
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.80560    8.81610  -0.01050   -0.11910
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.66700    8.67850  -0.01150   -0.13251
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.76200   12.77970  -0.01770   -0.13850
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.86670   11.88090  -0.01420   -0.11952
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.62900    9.64180  -0.01280   -0.13276
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96760    9.97460  -0.00700   -0.07018
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94960    9.95860  -0.00900   -0.09037
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97170    9.98160  -0.00990   -0.09918
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96580    9.97280  -0.00700   -0.07019
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94830    9.95730  -0.00900   -0.09039
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98680    9.99670  -0.00990   -0.09903
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70410    9.70950  -0.00540   -0.05562
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.68480    9.69200  -0.00720   -0.07429
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.70400    9.71100  -0.00700   -0.07208
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.69320    9.72750  -0.03430   -0.35261
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.80520    9.83700  -0.03180   -0.32327
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.42670    9.45950  -0.03280   -0.34674
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.98240    9.01440  -0.03200   -0.35499
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.90560   10.94450  -0.03890   -0.35543
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.67810    9.74350  -0.06540   -0.67122
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.70510   10.77610  -0.07100   -0.65887
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.18900   10.25850  -0.06950   -0.67749
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.00110   10.06950  -0.06840   -0.67928
野村泰國基金                                                       39.54000   40.30000  -0.76000   -1.88586
野村高科技基金                                                      8.26000    8.23000   0.03000    0.36452
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.74000    9.83330  -0.09330   -0.94882
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.73780    9.82950  -0.09170   -0.93291
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.09410   10.17970  -0.08560   -0.84089
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.11440    9.20210  -0.08770   -0.95304
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.07920    9.16640  -0.08720   -0.95130
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.92110    8.99890  -0.07780   -0.86455
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.33080   11.43740  -0.10660   -0.93203
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.75200   12.85520  -0.10320   -0.80279
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.27830   10.37730  -0.09900   -0.95401
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.24560   10.34390  -0.09830   -0.95032
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.32360   10.41420  -0.09060   -0.86997
野村貨幣市場基金                                                   16.28510   16.28490   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.81000   14.91000  -0.10000   -0.67069
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.91750    9.92200  -0.00450   -0.04535
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.75490    9.76670  -0.01180   -0.12082
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.81370    9.82490  -0.01120   -0.11400
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76000    9.76110  -0.00110   -0.01127
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.71720    9.72040  -0.00320   -0.03292
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.71180    9.71680  -0.00500   -0.05146
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83870    9.83980  -0.00110   -0.01118
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.77910    9.78230  -0.00320   -0.03271
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.89260    9.89770  -0.00510   -0.05153
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.47250    9.57350  -0.10100   -1.05500
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.41320    9.51590  -0.10270   -1.07925
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.37750    9.48070  -0.10320   -1.08853
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.53890    9.64060  -0.10170   -1.05491
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.46760    9.57090  -0.10330   -1.07931
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.43200    9.53580  -0.10380   -1.08853
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.83470    9.86200  -0.02730   -0.27682
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.64150    7.66280  -0.02130   -0.27797
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.45770   11.48970  -0.03200   -0.27851
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.35000    7.54000  -0.19000   -2.51989
野村精選貨幣市場基金                                               12.08770   12.08760   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.71000   10.92000  -0.21000   -1.92308
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.91000   10.11000  -0.20000   -1.97824
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.57000    9.75000  -0.18000   -1.84615
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.45000    7.52000  -0.07000   -0.93085
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.60000   10.70000  -0.10000   -0.93458
野村積極成長基金                                                   11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.02000    7.98000   0.04000    0.50125
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.20000   29.06000   0.14000    0.48176
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.06230   10.09850  -0.03620   -0.35847
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.31390    8.33970  -0.02580   -0.30936
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.65770    7.68330  -0.02560   -0.33319
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.57170    7.59760  -0.02590   -0.34090
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.46600   11.50180  -0.03580   -0.31126
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.28820   10.32260  -0.03440   -0.33325
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.20570   10.24070  -0.03500   -0.34177
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.78000    9.91000  -0.13000   -1.31181
野村環球基金-人民幣計價                                            14.90000   15.10000  -0.20000   -1.32450
野村環球基金-美元計價                                              11.58000   11.74000  -0.16000   -1.36286
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.26000   16.47000  -0.21000   -1.27505
野村鴻利基金                                                       19.98000   19.90000   0.08000    0.40201
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86950   16.86930   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       16.84000   16.77000   0.07000    0.41741
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.51000   12.58000  -0.07000   -0.55644
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.23000    9.37000  -0.14000   -1.49413
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.72000   13.93000  -0.21000   -1.50754
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.95290    9.97600  -0.02310   -0.23156
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.05330   13.08370  -0.03040   -0.23235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.92620    9.94800  -0.02180   -0.21914
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.76940    9.80710  -0.03770   -0.38442
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.49840    9.54420  -0.04580   -0.47987
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.51980    9.56460  -0.04480   -0.46839
凱基台商天下基金                                                   11.54000   11.61000  -0.07000   -0.60293
凱基台灣精五門基金                                                 17.65000   17.64000   0.01000    0.05669
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.22220   38.31370  -0.09150   -0.23882
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.07140   38.30050  -0.22910   -0.59816
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.85020   40.83500   0.01520    0.03722
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.95000   10.08000  -0.13000   -1.28968
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.33000    9.45000  -0.12000   -1.26984
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.18620   10.31820  -0.13200   -1.27929
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.56000   12.76000  -0.20000   -1.56740
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.23000   11.42330  -0.19330   -1.69216
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.10000   11.29000  -0.19000   -1.68291
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55630   11.55610   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.54000   23.58000  -0.04000   -0.16964
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.44000   19.61000  -0.17000   -0.86690
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         18.77690   18.94430  -0.16740   -0.88364
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.36000   16.54000  -0.18000   -1.08827
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.57800   15.75650  -0.17850   -1.13287
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.08000    7.21000  -0.13000   -1.80305
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.39000   11.50000  -0.11000   -0.95652
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.97890   11.10450  -0.12560   -1.13107
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.54000   10.66000  -0.12000   -1.12570
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.28300   11.40770  -0.12470   -1.09312
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.60000   11.73000  -0.13000   -1.10827
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.14000   12.36000  -0.22000   -1.77994
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.85570   12.07140  -0.21570   -1.78687
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         15.23000   14.92000   0.31000    2.07775
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         26.85000   28.04000  -1.19000   -4.24394
富邦NASDAQ-100基金                                                 27.58000   28.06000  -0.48000   -1.71062
富邦上証180基金                                                    26.79000   26.76000   0.03000    0.11211
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16860    0.17170  -0.00310   -1.80547
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.21000    5.31000  -0.10000   -1.88324
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.82000   32.81000   0.01000    0.03048
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.81670   10.91850  -0.10180   -0.93236
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.96880   10.06720  -0.09840   -0.97743
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.54660    9.65050  -0.10390   -1.07663
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.36600    9.45420  -0.08820   -0.93292
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.56020    8.64470  -0.08450   -0.97748
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.20420    8.29350  -0.08930   -1.07675
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.46250   20.47190  -0.00940   -0.04592
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.43230   11.43130   0.00100    0.00875
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37780   10.39310  -0.01530   -0.14721
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.69260   12.71090  -0.01830   -0.14397
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86320    1.86620  -0.00300   -0.16075
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.09280    9.10590  -0.01310   -0.14386
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38200    1.38420  -0.00220   -0.15894
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77660   11.77610   0.00050    0.00425
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70760    1.70850  -0.00090   -0.05268
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08380   10.08330   0.00050    0.00496
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48080    1.48160  -0.00080   -0.05400
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.94260    9.96380  -0.02120   -0.21277
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.92090    9.94150  -0.02060   -0.20721
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.38000   15.30000   0.08000    0.52288
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.23000   20.45000  -0.22000   -1.07579
富邦日本東証基金                                                   20.81000   20.93000  -0.12000   -0.57334
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.77000   43.85000  -0.08000   -0.18244
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.48000   42.54000  -0.06000   -0.14104
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.55000   46.55000   0.00000    0.00000
富邦台灣心基金                                                     18.89000   18.83000   0.06000    0.31864
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.74000   43.75000  -0.01000   -0.02286
富邦台灣科技指數基金                                               47.73000   47.61000   0.12000    0.25205
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.79830   39.95230  -0.15400   -0.38546
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.16810   41.25080  -0.08270   -0.20048
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28560    0.28970  -0.00410   -1.41526
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.02000    9.15000  -0.13000   -1.42077
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54060    2.53920   0.00140    0.05514
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33730    0.33770  -0.00040   -0.11845
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.44960   10.46460  -0.01500   -0.14334
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19480    2.19360   0.00120    0.05470
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32190    0.32220  -0.00030   -0.09311
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.96900    8.98190  -0.01290   -0.14362
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.20000   22.30000  -0.10000   -0.44843
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.94000   14.78000   0.16000    1.08254
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.80000   28.39000  -0.59000   -2.07820
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65670   15.65650   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.84450   39.88320  -0.03870   -0.09703
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.77120   38.82570  -0.05450   -0.14037
富邦長紅基金                                                       53.51000   53.33000   0.18000    0.33752
富邦科技基金                                                       20.30000   20.11000   0.19000    0.94480
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.69540   40.68470   0.01070    0.02630
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.71650   38.62130   0.09520    0.24650
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.23860   39.20010   0.03850    0.09821
富邦恒生國企ETF基金                                                19.84000   19.82000   0.02000    0.10091
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.39000   14.41000  -0.02000   -0.13879
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.79000   25.77000   0.02000    0.07761
富邦高成長基金                                                     20.60000   20.56000   0.04000    0.19455
富邦基金A類型                                                      11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
富邦基金I類型                                                      11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
富邦深証100基金                                                     8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.97000   19.10000  -0.13000   -0.68063
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40230    0.40400  -0.00170   -0.42079
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.94920   12.00040  -0.05120   -0.42665
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.14250    9.18170  -0.03920   -0.42694
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29450    0.29570  -0.00120   -0.40582
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.46560    8.50190  -0.03630   -0.42696
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.32410    9.30660   0.01750    0.18804
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.86800    9.84890   0.01910    0.19393
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.05340    9.03640   0.01700    0.18813
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.57540    9.55680   0.01860    0.19463
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.29000   17.33000  -0.04000   -0.23081
富邦精準基金                                                       39.59000   39.55000   0.04000    0.10114
富邦精銳中小基金                                                    9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.52000   15.49000   0.03000    0.19367
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.08000   20.12000  -0.04000   -0.19881
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.17000    8.18000  -0.01000   -0.12225
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.69000   12.65000   0.04000    0.31621
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.05000   19.13000  -0.08000   -0.41819
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.92840    9.98500  -0.05660   -0.56685
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.62880    9.70530  -0.07650   -0.78823
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.78930    9.86700  -0.07770   -0.78747
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.59810    9.65290  -0.05480   -0.56771
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.26680    9.34040  -0.07360   -0.78797
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.40530    9.48000  -0.07470   -0.78797
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.03000   28.09000  -0.06000   -0.21360
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.64910    9.72550  -0.07640   -0.78556
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.55910    9.63600  -0.07690   -0.79805
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.57050    9.64800  -0.07750   -0.80328
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.64900    9.72530  -0.07630   -0.78455
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.55910    9.63590  -0.07680   -0.79702
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.56990    9.64740  -0.07750   -0.80333
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.26560    8.27780  -0.01220   -0.14738
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.75520    8.76930  -0.01410   -0.16079
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49790    8.51210  -0.01420   -0.16682
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.39380    9.40760  -0.01380   -0.14669
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.37090    9.38600  -0.01510   -0.16088
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.10330    9.11860  -0.01530   -0.16779
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.18590    9.20110  -0.01520   -0.16520
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.13830    8.14760  -0.00930   -0.11414
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.14130    9.15310  -0.01180   -0.12892
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.64330    8.65490  -0.01160   -0.13403
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.29620   10.30780  -0.01160   -0.11254
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.04000   10.05290  -0.01290   -0.12832
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.57340    9.58630  -0.01290   -0.13457
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.78260    8.79420  -0.01160   -0.13191
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.42410    9.43660  -0.01250   -0.13246
富達卓越領航全球組合基金                                           14.07000   14.32000  -0.25000   -1.74581
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.35640    8.37160  -0.01520   -0.18157
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.02010    9.03770  -0.01760   -0.19474
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.72100    8.73860  -0.01760   -0.20141
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.65060    9.66810  -0.01750   -0.18101
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.58910    9.60780  -0.01870   -0.19463
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.31000    9.32880  -0.01880   -0.20153
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.80740    8.82500  -0.01760   -0.19943
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.39850    9.41730  -0.01880   -0.19963
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.41000    8.56000  -0.15000   -1.75234
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.93000    9.10000  -0.17000   -1.86813
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.86000    8.01000  -0.15000   -1.87266
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.75000    6.88000  -0.13000   -1.88953
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.65000    7.81000  -0.16000   -2.04866
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.49000    7.65000  -0.16000   -2.09150
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60240    9.60290  -0.00050   -0.00521
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.04770    9.05370  -0.00600   -0.06627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.64980    8.65620  -0.00640   -0.07394
富蘭克林華美中華基金                                               10.58000   10.77000  -0.19000   -1.76416
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.83000   17.80000   0.03000    0.16854
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.18000   18.19000  -0.01000   -0.05498
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.09000   10.27000  -0.18000   -1.75268
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.82000    9.99000  -0.17000   -1.70170
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.63700    7.65560  -0.01860   -0.24296
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.69210    8.71290  -0.02080   -0.23873
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.45360    9.47630  -0.02270   -0.23954
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.01000    9.03190  -0.02190   -0.24247
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.89180   10.93250  -0.04070   -0.37228
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.48150    8.51320  -0.03170   -0.37236
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82030    8.85320  -0.03290   -0.37162
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.05430   13.10600  -0.05170   -0.39448
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.98530   10.02490  -0.03960   -0.39502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.93150    9.96950  -0.03800   -0.38116
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.42490    7.45330  -0.02840   -0.38104
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.81510    8.84880  -0.03370   -0.38084
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.50510   10.54550  -0.04040   -0.38310
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.33460    7.36280  -0.02820   -0.38301
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.72530    8.75880  -0.03350   -0.38247
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.21460   10.25050  -0.03590   -0.35023
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.46570    7.49200  -0.02630   -0.35104
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.92800    7.95220  -0.02420   -0.30432
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.92530    8.95250  -0.02720   -0.30383
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.74260    9.77230  -0.02970   -0.30392
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.31270   12.35030  -0.03760   -0.30445
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.15000    8.19000  -0.04000   -0.48840
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.39000    8.44000  -0.05000   -0.59242
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.86000    8.93000  -0.07000   -0.78387
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.37000   10.45000  -0.08000   -0.76555
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.33000    8.37000  -0.04000   -0.47790
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.10000   11.15000  -0.05000   -0.44843
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.72000    8.81000  -0.09000   -1.02157
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.00000   10.10000  -0.10000   -0.99010
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.22000    8.30000  -0.08000   -0.96386
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.42000    9.52000  -0.10000   -1.05042
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.08000    9.18000  -0.10000   -1.08932
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.02000    9.12000  -0.10000   -1.09649
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.80000    9.91000  -0.11000   -1.10999
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.78000    8.88000  -0.10000   -1.12613
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.53000    9.63000  -0.10000   -1.03842
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.24960   12.40690  -0.15730   -1.26784
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.45000    9.51000  -0.06000   -0.63091
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.45000    9.51000  -0.06000   -0.63091
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.38000    9.45000  -0.07000   -0.74074
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.62000    9.69000  -0.07000   -0.72239
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.12000    9.24000  -0.12000   -1.29870
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.35000    9.47000  -0.12000   -1.26716
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.86000    8.98000  -0.12000   -1.33630
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.08000    9.21000  -0.13000   -1.41151
富蘭克林華美第一富基金                                             33.31000   33.33000  -0.02000   -0.06001
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31560   10.31540   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.72000    8.80000  -0.08000   -0.90909
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.17000    9.25000  -0.08000   -0.86486
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.94000    9.02000  -0.08000   -0.88692
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.40000    9.49000  -0.09000   -0.94837
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.84000   13.99000  -0.15000   -1.07219
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.75000   12.91000  -0.16000   -1.23935
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.82000   15.01000  -0.19000   -1.26582
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.91930    7.07330  -0.15400   -2.17720
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.85270    9.97120  -0.11850   -1.18842
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.21220    9.24110  -0.02890   -0.31273
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.71500   10.74860  -0.03360   -0.31260
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.56210    6.58410  -0.02200   -0.33414
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.64880    8.67720  -0.02840   -0.32729
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.83010    9.86250  -0.03240   -0.32852
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.20560   10.23990  -0.03430   -0.33496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.83000   59.13000  -0.30000   -0.50736
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.35000   60.40000  -0.05000   -0.08278
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.05000   20.07000  -0.02000   -0.09965
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.70500   11.70410   0.00090    0.00769
復華人生目標基金                                                   35.00570   34.92110   0.08460    0.24226
復華大中華中小策略基金                                              7.92000    8.06000  -0.14000   -1.73697
復華中小精選基金                                                   59.69000   59.16000   0.53000    0.89588
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.92650   50.95400  -0.02750   -0.05397
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.06000    8.20000  -0.14000   -1.70732
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.13000    7.27000  -0.14000   -1.92572
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.75000   10.84000  -0.09000   -0.83026
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.30000    9.39000  -0.09000   -0.95847
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
復華台灣智能基金                                                   11.22000   11.22000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     25.52000   25.41000   0.11000    0.43290
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.60000   11.79000  -0.19000   -1.61154
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.25000   18.54000  -0.29000   -1.56419
復華全球平衡基金-美元                                               8.66000    8.80000  -0.14000   -1.59091
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.47000   18.75000  -0.28000   -1.49333
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.63000   13.83000  -0.20000   -1.44613
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.12000   13.31000  -0.19000   -1.42750
復華全球原物料基金                                                  8.20000    8.40000  -0.20000   -2.38095
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.78000   12.00000  -0.22000   -1.83333
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.40550   11.41170  -0.00620   -0.05433
復華全球債券基金                                                   13.14750   13.15310  -0.00560   -0.04258
復華全球債券組合基金                                               14.47000   14.48000  -0.01000   -0.06906
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.50000   13.64000  -0.14000   -1.02639
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.42000    9.52000  -0.10000   -1.05042
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
復華有利貨幣市場基金                                               13.45040   13.45020   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.03000   11.17000  -0.14000   -1.25336
復華亞太成長基金                                                   11.94000   12.12000  -0.18000   -1.48515
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.76000    7.85000  -0.09000   -1.14650
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.23000    8.33000  -0.10000   -1.20048
復華東協世紀基金                                                   11.62000   11.71000  -0.09000   -0.76857
復華南非幣長期收益基金A                                            13.06000   13.09000  -0.03000   -0.22918
復華南非幣長期收益基金B                                             7.91000    7.93000  -0.02000   -0.25221
復華南非幣短期收益基金A                                            13.81000   13.81000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              10.78000   10.90000  -0.12000   -1.10092
復華美國新星基金-新臺幣                                            10.91000   11.04000  -0.13000   -1.17754
復華恒生基金                                                       19.64000   19.56000   0.08000    0.40900
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.60000   26.38000   0.22000    0.83397
復華神盾基金                                                       22.56020   22.50100   0.05920    0.26310
復華高成長基金                                                     59.16000   58.82000   0.34000    0.57803
復華高益策略組合基金                                               12.88000   12.89000  -0.01000   -0.07758
復華貨幣市場基金                                                   14.41190   14.41180   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.23000   18.36000  -0.13000   -0.70806
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.41000   49.58000  -0.17000   -0.34288
復華復華基金                                                       18.45000   18.34000   0.11000    0.59978
復華華人世紀基金                                                   14.78000   15.07000  -0.29000   -1.92435
復華傳家二號基金                                                   27.74190   27.76920  -0.02730   -0.09831
復華傳家基金                                                       19.42580   19.38680   0.03900    0.20117
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.51000   14.57000  -0.06000   -0.41181
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.84000   10.99000  -0.15000   -1.36488
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.28000   13.46000  -0.18000   -1.33730
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.03000    9.15000  -0.12000   -1.31148
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.46000   18.55000  -0.09000   -0.48518
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.56000   59.74000  -0.18000   -0.30131
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.29000    5.31000  -0.02000   -0.37665
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.81000   11.85000  -0.04000   -0.33755
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.87000   11.91000  -0.04000   -0.33585
復華新興市場短期收益基金                                           10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.49000    8.53000  -0.04000   -0.46893
復華滬深300 A股基金                                                19.64000   19.61000   0.03000    0.15298
復華數位經濟基金                                                   43.58000   43.27000   0.31000    0.71643
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.63290    9.66460  -0.03170   -0.32800
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.43810    9.47130  -0.03320   -0.35053
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.78590    9.81810  -0.03220   -0.32797
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.55410    9.58780  -0.03370   -0.35149
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.44090    9.47100  -0.03010   -0.31781
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.95910    9.99030  -0.03120   -0.31230
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.46270    9.49780  -0.03510   -0.36956
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.98350   10.01980  -0.03630   -0.36228
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.46210    9.49710  -0.03500   -0.36853
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.98510   10.02140  -0.03630   -0.36222
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.83420    9.85690  -0.02270   -0.23030
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.81030    9.84420  -0.03390   -0.34437
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.84300    9.87640  -0.03340   -0.33818
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.79110    9.81170  -0.02060   -0.20995
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.76510   10.78880  -0.02370   -0.21967
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.74240    9.77420  -0.03180   -0.32535
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.79110    9.81160  -0.02050   -0.20894
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.76500   10.78860  -0.02360   -0.21875
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.74300    9.77480  -0.03180   -0.32533
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.80920    9.84050  -0.03130   -0.31807
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06080    9.05910   0.00170    0.01877
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07440    8.08710  -0.01270   -0.15704
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.06530    8.07750  -0.01220   -0.15104
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.42740   11.42530   0.00210    0.01838
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.20480   10.22090  -0.01610   -0.15752
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.31070   10.32620  -0.01550   -0.15010
景順主流基金                                                       14.62000   14.52000   0.10000    0.68871
景順台灣科技基金                                                   25.24000   25.03000   0.21000    0.83899
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.16000    9.24000  -0.08000   -0.86580
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.71000    8.78000  -0.07000   -0.79727
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.10000   10.19000  -0.09000   -0.88322
景順全球科技基金                                                   19.74000   20.03000  -0.29000   -1.44783
景順全球康健基金                                                   19.01000   19.18000  -0.17000   -0.88634
景順貨幣市場基金                                                   15.95090   15.95070   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.84000   26.67000   0.17000    0.63742
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           12.81000   13.05000  -0.24000   -1.83908
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.00000   12.22000  -0.22000   -1.80033
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.18000   10.32000  -0.14000   -1.35659
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.36000   10.50000  -0.14000   -1.33333
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.45000   10.59000  -0.14000   -1.32200
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.65000   10.79000  -0.14000   -1.29750
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.03000   10.09000  -0.06000   -0.59465
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.51580    8.51820  -0.00240   -0.02817
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.77170    7.77650  -0.00480   -0.06172
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.01700   11.02010  -0.00310   -0.02813
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.03390   10.04010  -0.00620   -0.06175
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.17000    7.32000  -0.15000   -2.04918
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.82000    6.95000  -0.13000   -1.87050
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.03000   10.23000  -0.20000   -1.95503
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.31800    9.32770  -0.00970   -0.10399
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.52780    9.53710  -0.00930   -0.09751
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.67540    9.68540  -0.01000   -0.10325
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.89600    9.90570  -0.00970   -0.09792
華南永昌永昌基金                                                   16.62000   16.60000   0.02000    0.12048
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.04560   14.08350  -0.03790   -0.26911
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.65000    9.81000  -0.16000   -1.63099
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.56000    8.64000  -0.08000   -0.92593
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.84000    8.93000  -0.09000   -1.00784
華南永昌全球精品基金                                               14.51000   14.80000  -0.29000   -1.95946
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.93000   12.07000  -0.14000   -1.15990
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.86000   11.99000  -0.13000   -1.08424
華南永昌物聯網精選基金                                             10.06000    9.98000   0.08000    0.80160
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22420   16.22390   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.79770   21.77660   0.02110    0.09689
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95020   11.95000   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.16950   10.17260  -0.00310   -0.03047
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.99310   10.01180  -0.01870   -0.18678
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.72480    9.72780  -0.00300   -0.03084
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.52560    9.54370  -0.01810   -0.18965
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.93290    9.93660  -0.00370   -0.03724
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.70690    9.72600  -0.01910   -0.19638
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.59260    9.59610  -0.00350   -0.03647
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.36430    9.38270  -0.01840   -0.19611
華頓中小型基金                                                     20.91000   20.82000   0.09000    0.43228
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.84200   10.94730  -0.10530   -0.96188
華頓台灣基金                                                       22.12000   21.85000   0.27000    1.23570
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53200   11.53180   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               14.99000   15.25000  -0.26000   -1.70492
華頓全球高收益債券基金A                                            13.16400   13.20530  -0.04130   -0.31275
華頓全球高收益債券基金B                                             8.02510    8.05020  -0.02510   -0.31179
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.99000    5.08000  -0.09000   -1.77165
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.40070    2.44390  -0.04320   -1.76767
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.68470   10.89550  -0.21080   -1.93474
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34570    0.35250  -0.00680   -1.92908
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.06710   11.13720  -0.07010   -0.62942
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.01700   10.07680  -0.05980   -0.59344
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.79240    9.87090  -0.07850   -0.79527
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.77630    8.84660  -0.07030   -0.79466
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.97140   10.05210  -0.08070   -0.80282
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.96270    9.03530  -0.07260   -0.80352
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.62000    9.90000  -0.28000   -2.82828
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.24000    8.50000  -0.26000   -3.05882
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.82000    9.10000  -0.28000   -3.07692
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47230    2.47270  -0.00040   -0.01618
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01810    2.01630   0.00180    0.08927
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.45710   11.47990  -0.02280   -0.19861
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.18510    9.20340  -0.01830   -0.19884
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35540    0.35610  -0.00070   -0.19657
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.28980    0.29040  -0.00060   -0.20661
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.08000    3.14000  -0.06000   -1.91083
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.72000   13.98000  -0.26000   -1.85980
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.45000  -0.01000   -2.22222
匯豐台灣精典基金                                                   21.92000   21.98000  -0.06000   -0.27298
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.57000   11.77000  -0.20000   -1.69924
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.71000    7.87000  -0.16000   -2.03304
匯豐安富基金                                                       24.09000   24.12000  -0.03000   -0.12438
匯豐成功基金                                                       39.42000   39.61000  -0.19000   -0.47968
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.66000   10.72000  -0.06000   -0.55970
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.89000   10.95000  -0.06000   -0.54795
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.49000   10.59000  -0.10000   -0.94429
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56200    2.56010   0.00190    0.07422
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30490    2.30290   0.00200    0.08685
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.32250   11.33410  -0.01160   -0.10235
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.61320    7.62460  -0.01140   -0.14952
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36960    0.37000  -0.00040   -0.10811
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32430    0.32470  -0.00040   -0.12319
匯豐金磚動力基金                                                   13.09000   13.32000  -0.23000   -1.72673
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98820   14.98810   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.70000    4.74000  -0.04000   -0.84388
匯豐新鑽動力基金                                                   10.13000   10.32000  -0.19000   -1.84109
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.30070    5.32910  -0.02840   -0.53292
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.96740    8.99600  -0.02860   -0.31792
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.20000   47.32000  -0.12000   -0.25359
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.20000   47.32000  -0.12000   -0.25359
匯豐龍騰電子基金                                                   31.30000   31.30000   0.00000    0.00000
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.91560   11.95990  -0.04430   -0.37040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.34000   16.22000   0.12000    0.73983
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.57000    8.78000  -0.21000   -2.39180
新光中國成長基金(美元)                                              8.53000    8.74000  -0.21000   -2.40275
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.51000    8.72000  -0.21000   -2.40826
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.50090   10.49580   0.00510    0.04859
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.55080    9.55370  -0.00290   -0.03035
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.87790    9.88090  -0.00300   -0.03036
新光台灣富貴基金                                                   20.59000   20.55000   0.04000    0.19465
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.85000   10.96000  -0.11000   -1.00365
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.60000   10.71000  -0.11000   -1.02708
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.92810    9.92760   0.00050    0.00504
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.72870    9.72830   0.00040    0.00411
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.50960    9.50910   0.00050    0.00526
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.30640    9.30590   0.00050    0.00537
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.48000    8.56000  -0.08000   -0.93458
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.69000    9.79000  -0.10000   -1.02145
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.01000    9.11000  -0.10000   -1.09769
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.00000    9.10000  -0.10000   -1.09890
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45930   15.45920   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.01000    9.09000  -0.08000   -0.88009
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.14000    8.22000  -0.08000   -0.97324
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.54000    8.63000  -0.09000   -1.04287
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.41000    8.50000  -0.09000   -1.05882
新光亞洲精選基金-美金                                              20.53000   20.79000  -0.26000   -1.25060
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.86000   21.12000  -0.26000   -1.23106
新光兩岸優勢基金                                                    9.87000   10.09000  -0.22000   -2.18038
新光店頭基金                                                       21.07000   20.93000   0.14000    0.66890
新光南非幣保本基金                                                 12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.04000    9.09000  -0.05000   -0.55006
新光特選內需收益ETF基金                                            19.85000   19.90000  -0.05000   -0.25126
新光創新科技基金                                                   13.14000   13.12000   0.02000    0.15244
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.76000    9.75490   0.00510    0.05228
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.96830    9.96670   0.00160    0.01605
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58780    9.59140  -0.00360   -0.03753
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.14100    9.13620   0.00480    0.05254
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.34190    9.34040   0.00150    0.01606
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.98120    8.98460  -0.00340   -0.03784
新光澳幣八年期保本基金                                             10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
新光澳幣保本基金                                                   12.00000   11.99000   0.01000    0.08340
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.95840    9.98720  -0.02880   -0.28837
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.40700    9.43420  -0.02720   -0.28831
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.37000    9.40130  -0.03130   -0.33293
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.82720    9.86010  -0.03290   -0.33367
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.78730    9.81830  -0.03100   -0.31574
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.32840    9.35790  -0.02950   -0.31524
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.29920    9.32580  -0.02660   -0.28523
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.75300    9.78080  -0.02780   -0.28423
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.61000    6.74000  -0.13000   -1.92878
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.61370    9.62430  -0.01060   -0.11014
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.02080    9.03070  -0.00990   -0.10963
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.48750    9.50040  -0.01290   -0.13578
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         8.97850    8.99080  -0.01230   -0.13681
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.05130    9.06190  -0.01060   -0.11697
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.61800    9.62970  -0.01170   -0.12150
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.47250   13.49140  -0.01890   -0.14009
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.14810    8.15950  -0.01140   -0.13971
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.04010   36.19320  -0.15310   -0.42301
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.92130   38.85520   0.06610    0.17012
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.84420   36.88340  -0.03920   -0.10628
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.59380   39.61090  -0.01710   -0.04317
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.16580   39.40990  -0.24410   -0.61939
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.09700   38.36750  -0.27050   -0.70502
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.98960   10.00020  -0.01060   -0.10600
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27710   11.27610   0.00100    0.00887
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.96670    9.96910  -0.00240   -0.02407
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.74480   10.98190  -0.23710   -2.15901
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.96300    8.14200  -0.17900   -2.19848
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.26000    8.44000  -0.18000   -2.13270
群益大印度基金-人民幣                                              12.49400   12.50880  -0.01480   -0.11832
群益大印度基金-美元                                                11.65080   11.66930  -0.01850   -0.15854
群益大印度基金-新臺幣                                              11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.11380   11.29530  -0.18150   -1.60686
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.62680   10.80470  -0.17790   -1.64651
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.00000   10.17000  -0.17000   -1.67158
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.17050   10.33660  -0.16610   -1.60691
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.87410    9.02270  -0.14860   -1.64696
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.37000    8.51000  -0.14000   -1.64512
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.91870    9.06440  -0.14570   -1.60739
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.81310    7.94390  -0.13080   -1.64655
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.28000    8.41000  -0.13000   -1.54578
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.49390    8.63260  -0.13870   -1.60670
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.69010    7.81880  -0.12870   -1.64603
群益中小型股基金                                                   36.76000   36.69000   0.07000    0.19079
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.43060    9.49230  -0.06170   -0.65000
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.68120    8.74150  -0.06030   -0.68981
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.15980    8.21600  -0.05620   -0.68403
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.22530    8.27920  -0.05390   -0.65103
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.57100    7.62360  -0.05260   -0.68996
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.11720    7.16620  -0.04900   -0.68377
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.79480    9.80270  -0.00790   -0.08059
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.77430   10.78300  -0.00870   -0.08068
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.37960   10.39030  -0.01070   -0.10298
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.58360    9.59450  -0.01090   -0.11361
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.37390    7.56190  -0.18800   -2.48615
群益中國新機會基金N-美元                                            6.71360    6.88750  -0.17390   -2.52486
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.19000    7.38000  -0.19000   -2.57453
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.53960    6.70630  -0.16670   -2.48572
群益中國新機會基金-美元                                             7.17840    7.36440  -0.18600   -2.52566
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.86000    7.04000  -0.18000   -2.55682
群益平衡王基金                                                     18.21370   18.19480   0.01890    0.10388
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.12000    8.15000  -0.03000   -0.36810
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.84000    5.87000  -0.03000   -0.51107
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.92120   11.00010  -0.07890   -0.71727
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.33600   10.41490  -0.07890   -0.75757
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.67210    9.74200  -0.06990   -0.71751
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.15320    9.22310  -0.06990   -0.75788
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.75510    9.79880  -0.04370   -0.44597
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.53400    9.57830  -0.04430   -0.46250
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.98660    9.02690  -0.04030   -0.44644
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.90410    8.94550  -0.04140   -0.46280
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.81160    9.85550  -0.04390   -0.44544
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.83300    9.87870  -0.04570   -0.46261
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.14490    9.18580  -0.04090   -0.44525
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.52690    9.57120  -0.04430   -0.46285
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                  9.98860   10.02370  -0.03510   -0.35017
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.13440    7.15950  -0.02510   -0.35058
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.04410   10.05800  -0.01390   -0.13820
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.90520    9.92050  -0.01530   -0.15423
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.04410   10.06000  -0.01590   -0.15805
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.75440    9.76780  -0.01340   -0.13719
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.65990    9.67480  -0.01490   -0.15401
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.79540    9.81090  -0.01550   -0.15799
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.04420   10.05810  -0.01390   -0.13820
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.90520    9.92050  -0.01530   -0.15423
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.04430   10.06020  -0.01590   -0.15805
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.75440    9.76790  -0.01350   -0.13821
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.65990    9.67480  -0.01490   -0.15401
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.79540    9.81090  -0.01550   -0.15799
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.21040    9.26730  -0.05690   -0.61399
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.74000   10.81000  -0.07000   -0.64755
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.07060   15.16370  -0.09310   -0.61397
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.90000   14.99000  -0.09000   -0.60040
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.28520   10.31100  -0.02580   -0.25022
群益印度中小基金N-美元                                              8.56090    8.58580  -0.02490   -0.29001
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.11000    8.13000  -0.02000   -0.24600
群益印度中小基金-人民幣                                            13.92390   13.95880  -0.03490   -0.25002
群益印度中小基金-美元                                              12.24440   12.28010  -0.03570   -0.29071
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.19000   14.23000  -0.04000   -0.28110
群益多利策略組合基金                                               11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.39000  -0.03000   -0.22405
群益多重資產組合基金                                               14.57000   14.69000  -0.12000   -0.81688
群益安家基金                                                       22.70430   22.60280   0.10150    0.44906
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10250   16.10230   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.91000   21.04000  -0.13000   -0.61787
群益亞太中小基金                                                   10.24000   10.39000  -0.15000   -1.44370
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.92000   15.13000  -0.21000   -1.38797
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.57550    9.58780  -0.01230   -0.12829
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.27550    7.28480  -0.00930   -0.12766
群益店頭市場基金                                                   81.51000   81.12000   0.39000    0.48077
群益東方盛世基金                                                    8.08000    8.20000  -0.12000   -1.46341
群益東協成長基金-人民幣                                            12.54630   12.63340  -0.08710   -0.68944
群益東協成長基金-美元                                              10.91920   10.99940  -0.08020   -0.72913
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.67810   10.77750  -0.09940   -0.92229
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.09190   10.18750  -0.09560   -0.93840
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.58140    9.67270  -0.09130   -0.94389
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.18400    9.26940  -0.08540   -0.92131
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.68260    8.76490  -0.08230   -0.93897
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.24150    8.32000  -0.07850   -0.94351
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.98750    9.07110  -0.08360   -0.92161
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.83710    8.92080  -0.08370   -0.93826
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.20690    9.29460  -0.08770   -0.94356
群益長安基金                                                       24.71000   24.76000  -0.05000   -0.20194
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.10120    9.26560  -0.16440   -1.77430
群益美國新創亮點基金-美元                                          13.76780   14.01640  -0.24860   -1.77364
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.32000   13.56000  -0.24000   -1.76991
群益真善美基金                                                     15.44210   15.45470  -0.01260   -0.08153
群益馬拉松基金                                                    108.12000  107.75000   0.37000    0.34339
群益馬拉松基金I類型                                               108.32000  107.95000   0.37000    0.34275
群益深証中小板基金                                                 10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
群益創新科技基金                                                   28.55000   28.37000   0.18000    0.63447
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.57170    8.71590  -0.14420   -1.65445
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.82200    7.95680  -0.13480   -1.69415
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.17000    8.31000  -0.14000   -1.68472
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.33460    9.49160  -0.15700   -1.65409
群益華夏盛世基金-美元                                               8.62480    8.77350  -0.14870   -1.69488
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.25000   14.50000  -0.25000   -1.72414
群益奧斯卡基金                                                     24.21000   24.04000   0.17000    0.70715
群益新興金鑽基金-美元                                              10.77640   10.94120  -0.16480   -1.50623
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.25000    8.37000  -0.12000   -1.43369
群益葛萊美基金                                                     20.59000   20.45000   0.14000    0.68460
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.86000   20.06000  -0.20000   -0.99701
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.44960   11.58370  -0.13410   -1.15766
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.75660   10.88410  -0.12750   -1.17143
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.90000   10.02000  -0.12000   -1.19760
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.71310   10.83890  -0.12580   -1.16063
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.16000    8.25550  -0.09550   -1.15680
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.55320    8.65460  -0.10140   -1.17163
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.88000    7.97000  -0.09000   -1.12923
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.18460    8.28070  -0.09610   -1.16053
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.64770    9.76200  -0.11430   -1.17087
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.46140    9.57350  -0.11210   -1.17094
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.91000    9.97000  -0.06000   -0.60181
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
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德信大發基金                                                       25.21000   25.18000   0.03000    0.11914
德信中國精選成長基金                                               10.26000   10.44000  -0.18000   -1.72414
德信台灣主流中小基金                                               16.00000   15.99000   0.01000    0.06254
德信新興股票組合基金                                               10.17000   10.27000  -0.10000   -0.97371
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94550   11.94530   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.76070   10.76670  -0.00600   -0.05573
德信數位時代基金                                                   25.27000   25.25000   0.02000    0.07921
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.88180    9.91910  -0.03730   -0.37604
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.82750    9.86530  -0.03780   -0.38316
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67430   11.67410   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.31000   13.22000   0.09000    0.68079
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.29000   17.73000  -0.44000   -2.48167
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.35580   10.35110   0.00470    0.04541
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.02790   15.02120   0.00670    0.04460
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.01350    8.02270  -0.00920   -0.11467
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.78650   10.79960  -0.01310   -0.12130
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.25550   11.26910  -0.01360   -0.12068
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.04210   13.05710  -0.01500   -0.11488
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     15.99000   16.26000  -0.27000   -1.66052
摩根中小基金                                                       19.01000   18.89000   0.12000    0.63526
摩根中國A股基金                                                    11.87000   12.17000  -0.30000   -2.46508
摩根中國A股基金(美元)                                               9.31000    9.54000  -0.23000   -2.41090
摩根中國亮點基金                                                   11.46000   11.71000  -0.25000   -2.13493
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.37910   10.49430  -0.11520   -1.09774
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.54540   11.66380  -0.11840   -1.01511
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.79640    8.89340  -0.09700   -1.09070
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.76960   11.90030  -0.13070   -1.09829
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.60330   13.74270  -0.13940   -1.01436
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.95000   16.89000   0.06000    0.35524
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.95000   16.89000   0.06000    0.35524
摩根台灣增長基金                                                   44.79000   44.78000   0.01000    0.02233
摩根平衡基金                                                       26.30000   26.34000  -0.04000   -0.15186
摩根全球α基金                                                     17.64000   17.94000  -0.30000   -1.67224
摩根全球平衡基金                                                   14.52430   14.64350  -0.11920   -0.81401
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.29820    9.36180  -0.06360   -0.67936
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.30420   10.36900  -0.06480   -0.62494
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.70520    9.76960  -0.06440   -0.65919
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.04810   11.12420  -0.07610   -0.68409
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.73750    9.80210  -0.06460   -0.65904
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.12240   10.20290  -0.08050   -0.78899
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.07840   13.18240  -0.10400   -0.78893
摩根亞洲基金                                                       52.28000   53.11000  -0.83000   -1.56279
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.20150    8.20920  -0.00770   -0.09380
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.58050    9.58590  -0.00540   -0.05633
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.47150    8.47840  -0.00690   -0.08138
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.05170   12.06310  -0.01140   -0.09450
摩根東方內需機會基金                                               16.57000   16.83000  -0.26000   -1.54486
摩根東方科技基金                                                   28.84000   29.56000  -0.72000   -2.43572
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.28000    9.39000  -0.11000   -1.17146
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.57000    9.68000  -0.11000   -1.13636
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.02000    9.13000  -0.11000   -1.20482
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.99000   11.13000  -0.14000   -1.25786
摩根金龍收成基金                                                   18.59000   18.98000  -0.39000   -2.05479
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09190   15.09180   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   12.79000   13.17000  -0.38000   -2.88535
摩根新金磚五國基金                                                 10.92000   11.14000  -0.22000   -1.97487
摩根新絲路基金                                                      8.89000    9.02000  -0.13000   -1.44124
摩根新興35基金                                                     12.13000   12.35000  -0.22000   -1.78138
摩根新興日本基金                                                   22.47000   22.71000  -0.24000   -1.05680
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.01490    7.04550  -0.03060   -0.43432
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.22400    9.25650  -0.03250   -0.35110
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.98010    9.01590  -0.03580   -0.39708
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.28920   10.33040  -0.04120   -0.39882
摩根新興科技基金                                                   44.84000   44.62000   0.22000    0.49305
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.13500    8.14270  -0.00770   -0.09456
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.40210   10.41190  -0.00980   -0.09412
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.25450    8.32150  -0.06700   -0.80514
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.95260    9.02300  -0.07040   -0.78023
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.41890    8.48720  -0.06830   -0.80474
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.56610    9.64380  -0.07770   -0.80570
摩根龍揚基金                                                       27.75000   28.32000  -0.57000   -2.01271
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.90000   10.03000  -0.13000   -1.29611
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.55000   10.69000  -0.14000   -1.30964
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.31000   10.45000  -0.14000   -1.33971
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.05000   11.20000  -0.15000   -1.33929
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.14240    9.15460  -0.01220   -0.13327
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.10710   11.12190  -0.01480   -0.13307
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.25000   21.17000   0.08000    0.37789
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.59550   11.61420  -0.01870   -0.16101
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.81180   10.83180  -0.02000   -0.18464
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.83130    9.84970  -0.01840   -0.18681
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.92410    9.98990  -0.06580   -0.65867
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.30760    9.37170  -0.06410   -0.68397
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.45800    8.51640  -0.05840   -0.68574
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.76570    9.83570  -0.07000   -0.71169
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.84540    9.91540  -0.07000   -0.70597
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.37600    9.43670  -0.06070   -0.64323
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.54180    9.60290  -0.06110   -0.63627
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.07590    9.15760  -0.08170   -0.89216
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.23600    9.31850  -0.08250   -0.88534
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.88770   10.93530  -0.04760   -0.43529
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.65180   10.69880  -0.04700   -0.43930
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.88200    9.92520  -0.04320   -0.43526
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.25020   10.32070  -0.07050   -0.68309
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.01260   10.08200  -0.06940   -0.68836
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.29170    9.35580  -0.06410   -0.68514
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.44700   20.39400   0.05300    0.25988
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.72070    8.79030  -0.06960   -0.79178
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.02550    9.09690  -0.07140   -0.78488
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.70020    8.77560  -0.07540   -0.85920
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.01030    9.08150  -0.07120   -0.78401
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17690   13.17670   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.90170   15.93630  -0.03460   -0.21711
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.53080   11.59880  -0.06800   -0.58627
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.09330   11.16240  -0.06910   -0.61904
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.61940   10.69450  -0.07510   -0.70223
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.72760   11.72650   0.00110    0.00938
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.97090   10.97240  -0.00150   -0.01367
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.33480   10.37700  -0.04220   -0.40667
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.46730    8.49670  -0.02940   -0.34602
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.51000   31.52000  -0.01000   -0.03173
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.84000   15.18000  -0.34000   -2.23979
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.81000   15.16000  -0.35000   -2.30871
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.81000   10.04000  -0.23000   -2.29084
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.16000   15.23000  -0.07000   -0.45962
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.94000   12.00000  -0.06000   -0.50000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.61000   12.68000  -0.07000   -0.55205
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.82000   11.88000  -0.06000   -0.50505
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.57000    7.61000  -0.04000   -0.52562
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.46000   11.52000  -0.06000   -0.52083
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.14000   14.25000  -0.11000   -0.77193
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.45000    8.51000  -0.06000   -0.70505
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.83000   11.00000  -0.17000   -1.54545
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.38000   13.60000  -0.22000   -1.61765
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.83000   14.05000  -0.22000   -1.56584
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.77000   14.00000  -0.23000   -1.64286
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.00000    9.15000  -0.15000   -1.63934
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.51000   14.75000  -0.24000   -1.62712
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.63000    9.79000  -0.16000   -1.63432
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.44000   19.71000  -0.27000   -1.36986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.61000   17.86000  -0.25000   -1.39978
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.16000   12.33000  -0.17000   -1.37875
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.45000   14.65000  -0.20000   -1.36519
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.19000   15.41000  -0.22000   -1.42764
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.26000   14.46000  -0.20000   -1.38313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.47000    9.61000  -0.14000   -1.45682
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.41000   14.62000  -0.21000   -1.43639
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.80000   12.98000  -0.18000   -1.38675
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.81000   12.99000  -0.18000   -1.38568
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.72000    8.84000  -0.12000   -1.35747
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.41000   13.61000  -0.20000   -1.46951
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.19000   18.22000  -0.03000   -0.16465
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.01000   17.05000  -0.04000   -0.23460
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.80000   13.84000  -0.04000   -0.28902
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.83000   12.86000  -0.03000   -0.23328
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.88000  -0.02000   -0.25381
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.74000   12.77000  -0.03000   -0.23493
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.93000   13.99000  -0.06000   -0.42888
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.91000   13.96000  -0.05000   -0.35817
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
聯博貨幣市場基金                                                   15.00660   15.00650   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.27990   10.31560  -0.03570   -0.34608
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.33850   13.38330  -0.04480   -0.33475
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.30980    7.33510  -0.02530   -0.34492
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.63000   13.64000  -0.01000   -0.07331
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.67000   13.69000  -0.02000   -0.14609
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.66000   18.55000   0.11000    0.59299
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.46000   10.69000  -0.23000   -2.15154
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.91000   11.14000  -0.23000   -2.06463
瀚亞外銷基金                                                       37.11000   37.04000   0.07000    0.18898
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.33000   11.45000  -0.12000   -1.04803
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.69000   10.80000  -0.11000   -1.01852
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.25000   10.35000  -0.10000   -0.96618
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.67000    9.78000  -0.11000   -1.12474
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.31000    9.40000  -0.09000   -0.95745
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.95000    9.04000  -0.09000   -0.99558
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.46000    9.56000  -0.10000   -1.04603
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.06000    9.15000  -0.09000   -0.98361
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.35000    9.45000  -0.10000   -1.05820
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.40750   10.45360  -0.04610   -0.44100
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.07520   10.11040  -0.03520   -0.34816
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.92080   11.96380  -0.04300   -0.35942
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.86650    9.90860  -0.04210   -0.42488
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.17010    7.20200  -0.03190   -0.44293
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.70020    7.72720  -0.02700   -0.34942
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.81660    7.84480  -0.02820   -0.35947
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.82070    6.84980  -0.02910   -0.42483
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.50210    8.53270  -0.03060   -0.35862
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.82050    8.85980  -0.03930   -0.44358
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.00400    9.03550  -0.03150   -0.34862
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.86200    8.89400  -0.03200   -0.35979
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.39000   11.51000  -0.12000   -1.04257
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.97000   11.08000  -0.11000   -0.99278
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.67000   10.78000  -0.11000   -1.02041
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.43000   10.54000  -0.11000   -1.04364
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.19000   10.30000  -0.11000   -1.06796
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.95000   10.05000  -0.10000   -0.99502
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.95670    9.92680   0.02990    0.30120
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.87780    9.85400   0.02380    0.24153
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.71220    9.68330   0.02890    0.29845
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.78400    9.75460   0.02940    0.30140
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.47000   13.56000  -0.09000   -0.66372
瀚亞印度基金-美元                                                  12.61000   12.69000  -0.08000   -0.63042
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.03000   28.21000  -0.18000   -0.63807
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.50000    9.57000  -0.07000   -0.73145
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.86000   11.93000  -0.07000   -0.58676
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.16000   11.35000  -0.19000   -1.67401
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.94000   10.10000  -0.16000   -1.58416
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.04000   14.26000  -0.22000   -1.54278
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.77000    8.92000  -0.15000   -1.68161
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.46000    8.59000  -0.13000   -1.51339
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.50000    8.63000  -0.13000   -1.50637
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.43000   11.55000  -0.12000   -1.03896
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.47720   11.58210  -0.10490   -0.90571
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       12.98900   13.05630  -0.06730   -0.51546
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.43710   10.52470  -0.08760   -0.83233
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.24840   10.33450  -0.08610   -0.83313
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.32400   11.39790  -0.07390   -0.64837
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.72630    8.80590  -0.07960   -0.90394
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.37210    9.42720  -0.05510   -0.58448
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.59050    8.66270  -0.07220   -0.83346
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.42360    8.49440  -0.07080   -0.83349
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.71080    8.76700  -0.05620   -0.64104
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.94270   14.07460  -0.13190   -0.93715
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.41930   10.52430  -0.10500   -0.99769
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.16640   10.26380  -0.09740   -0.94897
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.05200   12.16610  -0.11410   -0.93785
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.44000   10.60000  -0.16000   -1.50943
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.96000   19.36000  -0.40000   -2.06612
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57760   13.57740   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 23.84000   24.20000  -0.36000   -1.48760
瀚亞高科技基金                                                     51.92000   51.79000   0.13000    0.25101
瀚亞理財通基金                                                     25.15000   25.17000  -0.02000   -0.07946
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.39000    9.35000   0.04000    0.42781
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.83000    8.80000   0.03000    0.34091
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
瀚亞菁華基金                                                       20.09000   20.02000   0.07000    0.34965
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.01790   13.03940  -0.02150   -0.16488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.01750    9.03240  -0.01490   -0.16496
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.10490   10.20570  -0.10080   -0.98768
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.38100   10.41990  -0.03890   -0.37332
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.87710    9.96890  -0.09180   -0.92086
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.35400    9.44020  -0.08620   -0.91312
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.51850    9.57770  -0.05920   -0.61810
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.91300    7.99180  -0.07880   -0.98601
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.68150    7.71030  -0.02880   -0.37353
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.36650    8.44420  -0.07770   -0.92016
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.81620    7.88820  -0.07200   -0.91276
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.40140    7.44740  -0.04600   -0.61767
瀚亞電通網基金                                                     13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.35060   13.37570  -0.02510   -0.18765
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.24250   10.26630  -0.02380   -0.23183
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.49900    9.51600  -0.01700   -0.17865
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.13390   11.15480  -0.02090   -0.18736
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.68000   10.81000  -0.13000   -1.20259
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