[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/21 107/11/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.63780 10.63670 0.00110 0.01034 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.74750 9.79670 -0.04920 -0.50221 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.75020 9.79940 -0.04920 -0.50207 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.70330 9.75160 -0.04830 -0.49530 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.70340 9.75170 -0.04830 -0.49530 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.89000 21.35000 -0.46000 -2.15457 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.95000 22.97000 -1.02000 -4.44057 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.07940 9.11980 -0.04040 -0.44299 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.39860 9.43820 -0.03960 -0.41957 中國信託台灣活力基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 中國信託台灣優勢基金 14.61000 14.64000 -0.03000 -0.20492 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.00000 10.09000 -0.09000 -0.89197 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.53000 9.63000 -0.10000 -1.03842 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.83000 8.93000 -0.10000 -1.11982 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.22000 9.33000 -0.11000 -1.17899 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.70000 7.83000 -0.13000 -1.66028 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.25000 8.39000 -0.14000 -1.66865 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83100 9.83980 -0.00880 -0.08943 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08490 9.09300 -0.00810 -0.08908 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18210 10.19150 -0.00940 -0.09223 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.37200 9.38060 -0.00860 -0.09168 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.87360 10.03330 -0.15970 -1.59170 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.53330 8.67130 -0.13800 -1.59146 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.54410 10.60280 -0.05870 -0.55363 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.40670 9.45900 -0.05230 -0.55291 中國信託智能運動基金-台幣 9.68000 9.87000 -0.19000 -1.92503 中國信託智能運動基金-美元 9.39000 9.57000 -0.18000 -1.88088 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.43000 8.59000 -0.16000 -1.86263 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.29000 8.44000 -0.15000 -1.77725 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99860 10.99840 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.30070 9.32370 -0.02300 -0.24668 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.84390 8.86570 -0.02180 -0.24589 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.45330 9.47560 -0.02230 -0.23534 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 8.98380 9.00500 -0.02120 -0.23542 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.66000 10.79000 -0.13000 -1.20482 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.26000 10.38000 -0.12000 -1.15607 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.78000 10.91000 -0.13000 -1.19157 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.44000 10.56000 -0.12000 -1.13636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.76000 51.66000 0.10000 0.19357 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.66100 38.70810 -0.04710 -0.12168 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 36.88900 37.02080 -0.13180 -0.35602 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.37000 17.78000 -0.41000 -2.30596 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49660 11.49550 0.00110 0.00957 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52180 10.53750 -0.01570 -0.14899 元大上證50基金 27.62000 27.60000 0.02000 0.07246 元大大中華TMT基金-人民幣 10.26000 10.46000 -0.20000 -1.91205 元大大中華TMT基金-新台幣 9.08000 9.27000 -0.19000 -2.04962 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.89000 13.05000 -0.16000 -1.22605 元大大中華價值指數基金-美元 11.95800 12.12700 -0.16900 -1.39358 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.17800 16.40500 -0.22700 -1.38372 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.61900 9.75400 -0.13500 -1.38405 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.18500 9.32900 -0.14400 -1.54357 元大中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.89000 -0.03000 -1.03806 元大中國平衡基金-新台幣 12.71000 12.86000 -0.15000 -1.16641 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.94600 45.95260 -0.00660 -0.01436 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50160 10.49880 0.00280 0.02667 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67050 9.66790 0.00260 0.02689 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59120 9.60430 -0.01310 -0.13640 元大巴菲特基金 23.99000 23.98000 0.01000 0.04170 元大日經225基金 27.11000 27.21000 -0.10000 -0.36751 元大台商收成基金 20.45000 20.51000 -0.06000 -0.29254 元大台灣50單日反向1倍基金 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004 元大台灣50單日正向2倍基金 31.80000 31.71000 0.09000 0.28382 元大台灣中型100基金 29.62000 29.54000 0.08000 0.27082 元大台灣加權股價指數基金 22.97000 22.96900 0.00100 0.00435 元大台灣卓越50基金 75.77000 75.79000 -0.02000 -0.02639 元大台灣金融基金 17.79000 17.82000 -0.03000 -0.16835 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.50000 29.55000 -0.05000 -0.16920 元大台灣高股息基金 24.08000 24.05000 0.03000 0.12474 元大台灣電子科技基金 31.63000 31.51000 0.12000 0.38083 元大全球ETF成長組合基金 10.11000 10.22000 -0.11000 -1.07632 元大全球ETF穩健組合基金 14.07000 14.19000 -0.12000 -0.84567 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.58000 12.54000 0.04000 0.31898 元大全球不動產證券化基金-美元 11.69500 11.67600 0.01900 0.16273 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.51000 8.66000 -0.15000 -1.73210 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.58000 -0.12000 -1.82371 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.94000 8.03000 -0.09000 -1.12080 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.20000 6.27000 -0.07000 -1.11643 元大全球股票入息基金-美元配息 8.82600 8.96500 -0.13900 -1.55047 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.94000 10.10000 -0.16000 -1.58416 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.77000 8.90000 -0.13000 -1.46067 元大全球新興市場精選組合基金 12.52000 12.69000 -0.17000 -1.33964 元大全球農業商機基金 16.32000 16.60000 -0.28000 -1.68675 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 元大印度指數基金 9.31100 9.40900 -0.09800 -1.04156 元大印度基金 11.76000 11.86000 -0.10000 -0.84317 元大多多基金 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830 元大多福基金 46.68000 46.58000 0.10000 0.21468 元大亞太成長基金 8.54000 8.60000 -0.06000 -0.69767 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58680 8.60230 -0.01550 -0.18018 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.01010 7.02270 -0.01260 -0.17942 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.87400 8.94200 -0.06800 -0.76046 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.43000 9.50000 -0.07000 -0.73684 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.45500 9.42200 0.03300 0.35024 元大卓越基金 40.40000 40.37000 0.03000 0.07431 元大店頭基金 7.06000 6.97000 0.09000 1.29125 元大泛歐成長基金 8.47000 8.64000 -0.17000 -1.96759 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31730 10.31670 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67020 9.67000 0.00020 0.00207 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.91860 31.91130 0.00730 0.02288 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.80600 36.71270 0.09330 0.25414 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.75210 19.78870 -0.03660 -0.18495 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.52520 17.45890 0.06630 0.37975 元大美國政府7至10年期債券基金 38.97280 38.93440 0.03840 0.09863 元大高科技基金 16.66000 16.58000 0.08000 0.48251 元大得利貨幣市場基金 16.27220 16.27200 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99490 11.99480 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.83000 10.59000 0.24000 2.26629 元大華夏中小基金 6.34000 6.48000 -0.14000 -2.16049 元大新中國基金-人民幣 8.39000 8.51000 -0.12000 -1.41011 元大新中國基金-美元 7.78600 7.91500 -0.12900 -1.62982 元大新中國基金-新台幣 7.77000 7.90000 -0.13000 -1.64557 元大新主流基金 20.99000 20.91000 0.08000 0.38259 元大新東協平衡基金-美元 8.91800 8.97000 -0.05200 -0.57971 元大新東協平衡基金-新台幣 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.72310 9.72980 -0.00670 -0.06886 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.24130 9.24760 -0.00630 -0.06813 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89430 9.90040 -0.00610 -0.06161 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40890 9.41470 -0.00580 -0.06161 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.42770 9.43530 -0.00760 -0.08055 元大新興亞洲基金 10.48000 10.63000 -0.15000 -1.41110 元大萬泰貨幣市場基金 15.11800 15.11780 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.56000 32.50000 0.06000 0.18462 元大實質多重資產基金-人民幣 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 元大實質多重資產基金-美元 8.03800 8.03500 0.00300 0.03734 元大實質多重資產基金-新台幣 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779 元大滬深300單日反向1倍基金 15.84000 15.86000 -0.02000 -0.12610 元大滬深300單日正向2倍基金 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 元大摩臺基金 35.02000 35.01000 0.01000 0.02856 元大標普500基金 24.64000 25.08000 -0.44000 -1.75439 元大標普500單日反向1倍基金 13.95000 13.66000 0.29000 2.12299 元大標普500單日正向2倍基金 29.44000 30.74000 -1.30000 -4.22902 元大標智滬深300基金 15.14000 15.17000 -0.03000 -0.19776 元大歐洲50基金 22.39000 22.71000 -0.32000 -1.40907 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.53550 9.60760 -0.07210 -0.75045 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21540 10.21500 0.00040 0.00392 元大績效基金 43.76000 43.60000 0.16000 0.36697 元大韓國KOSPI200基金 20.22000 20.39000 -0.17000 -0.83374 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 28.84000 28.78000 0.06000 0.20848 日盛小而美基金 15.76000 15.67000 0.09000 0.57435 日盛中國內需動力基金 8.56000 8.70000 -0.14000 -1.60920 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55480 11.56170 -0.00690 -0.05968 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.54790 9.55350 -0.00560 -0.05862 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.53630 11.54530 -0.00900 -0.07795 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.52730 9.53480 -0.00750 -0.07866 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44590 10.45440 -0.00850 -0.08131 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.61120 8.61820 -0.00700 -0.08122 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.67000 8.79000 -0.12000 -1.36519 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.98000 9.10000 -0.12000 -1.31868 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 日盛日盛基金 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574 日盛全球抗暖化基金 9.82000 9.95000 -0.13000 -1.30653 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.87340 9.89060 -0.01720 -0.17390 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.13550 9.15140 -0.01590 -0.17374 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.68780 9.70540 -0.01760 -0.18134 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.96490 8.98110 -0.01620 -0.18038 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37830 2.38010 -0.00180 -0.07563 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62520 1.62640 -0.00120 -0.07378 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35840 0.35880 -0.00040 -0.11148 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24570 0.24590 -0.00020 -0.08133 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.89230 11.90370 -0.01140 -0.09577 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.02010 8.02770 -0.00760 -0.09467 日盛亞洲機會基金 6.24000 6.34000 -0.10000 -1.57729 日盛首選基金 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094 日盛高科技基金 15.64000 15.57000 0.07000 0.44958 日盛貨幣市場基金 14.78610 14.78590 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.78000 34.69000 0.09000 0.25944 日盛精選五虎基金 33.08000 32.95000 0.13000 0.39454 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50030 13.50010 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 25.51000 25.40000 0.11000 0.43307 台新MSCI中國基金 18.43000 18.82000 -0.39000 -2.07226 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.43000 19.46000 -0.03000 -0.15416 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.11000 18.06000 0.05000 0.27685 台新大眾貨幣市場基金 14.17740 14.17720 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51840 10.50590 0.01250 0.11898 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49030 10.49510 -0.00480 -0.04574 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09600 10.10000 -0.00400 -0.03960 台新中國通基金 36.17000 36.17000 0.00000 0.00000 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42830 0.43540 -0.00710 -1.63068 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.21800 13.43500 -0.21700 -1.61518 台新中國精選中小基金-美元 0.28240 0.28760 -0.00520 -1.80807 台新中國精選中小基金-新台幣 8.74000 8.90000 -0.16000 -1.79775 台新主流基金 20.09000 20.10000 -0.01000 -0.04975 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.14000 20.28000 -0.14000 -0.69034 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65560 0.66030 -0.00470 -0.71180 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.79000 14.90000 -0.11000 -0.73826 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48050 0.48400 -0.00350 -0.72314 台新台灣中小基金 28.61000 28.63000 -0.02000 -0.06986 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.73370 9.75260 -0.01890 -0.19379 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.93730 8.95890 -0.02160 -0.24110 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.07790 10.10220 -0.02430 -0.24054 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.65830 9.74500 -0.08670 -0.88969 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.52940 10.62390 -0.09450 -0.88950 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 台新印度基金 13.81000 13.90000 -0.09000 -0.64748 台新亞美短期債券基金 10.87170 10.88120 -0.00950 -0.08731 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.29820 8.30700 -0.00880 -0.10593 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27390 0.27420 -0.00030 -0.10941 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.70670 11.71900 -0.01230 -0.10496 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38110 0.38150 -0.00040 -0.10485 台新真吉利貨幣市場基金 11.10120 11.10100 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 27.87830 27.83140 0.04690 0.16851 台新智慧生活基金-美元 9.03980 9.13700 -0.09720 -1.06381 台新智慧生活基金-新台幣 9.32000 9.42000 -0.10000 -1.06157 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.03670 8.08210 -0.04540 -0.56174 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.23360 8.27960 -0.04600 -0.55558 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.76970 8.81930 -0.04960 -0.56240 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 8.99340 9.04360 -0.05020 -0.55509 台新新興市場債券基金(A類型) 10.36760 10.43850 -0.07090 -0.67922 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33060 0.33290 -0.00230 -0.69090 台新新興市場債券基金(B類型) 7.62570 7.67780 -0.05210 -0.67858 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25610 0.25790 -0.00180 -0.69794 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.25000 5.32000 -0.07000 -1.31579 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.23000 20.29000 -0.06000 -0.29571 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.52000 13.77000 -0.25000 -1.81554 未來資產亞洲新富基金 18.00000 18.21000 -0.21000 -1.15321 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57960 12.57950 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.17460 11.17360 0.00100 0.00895 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89110 9.89130 -0.00020 -0.00202 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.07250 9.10620 -0.03370 -0.37008 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42010 10.42200 -0.00190 -0.01823 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.61580 7.64480 -0.02900 -0.37934 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80760 8.81040 -0.00280 -0.03178 永豐中小基金 46.65000 46.56000 0.09000 0.19330 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.68440 1.69690 -0.01250 -0.73664 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26450 2.26820 -0.00370 -0.16312 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.61660 7.67360 -0.05700 -0.74281 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.93470 9.95210 -0.01740 -0.17484 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.12000 4.19000 -0.07000 -1.67064 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.39000 18.71000 -0.32000 -1.71032 永豐主流品牌基金 15.91000 16.11000 -0.20000 -1.24146 永豐永豐基金 31.08000 30.97000 0.11000 0.35518 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.11910 9.23830 -0.11920 -1.29028 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.30390 9.38410 -0.08020 -0.85464 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.02970 9.14800 -0.11830 -1.29318 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.21300 9.29260 -0.07960 -0.85660 永豐亞洲民生消費基金 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 永豐南非幣2021保本基金 13.25680 13.25260 0.00420 0.03169 永豐高科技基金 20.66000 20.41000 0.25000 1.22489 永豐貨幣市場基金 13.89670 13.89650 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08980 2.10320 -0.01340 -0.63712 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50210 2.50620 -0.00410 -0.16359 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.60360 7.65270 -0.04910 -0.64160 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34100 10.35870 -0.01770 -0.17087 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.85250 6.87530 -0.02280 -0.33162 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.64050 10.67590 -0.03540 -0.33159 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.00000 9.17000 -0.17000 -1.85387 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.05000 7.18000 -0.13000 -1.81058 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.23000 16.55000 -0.32000 -1.93353 永豐臺灣加權ETF基金 48.49000 48.50000 -0.01000 -0.02062 永豐領航科技基金 33.88000 33.67000 0.21000 0.62370 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.05000 9.18000 -0.13000 -1.41612 永豐趨勢平衡基金 37.23000 36.96000 0.27000 0.73052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.66800 11.66690 0.00110 0.00943 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39550 9.39960 -0.00410 -0.04362 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73720 9.74150 -0.00430 -0.04414 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41410 9.41860 -0.00450 -0.04778 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64540 9.65000 -0.00460 -0.04767 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.41340 9.41860 -0.00520 -0.05521 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87780 9.88320 -0.00540 -0.05464 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.38960 9.39520 -0.00560 -0.05960 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70170 9.70750 -0.00580 -0.05975 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.22000 10.35000 -0.13000 -1.25604 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.91000 9.02000 -0.11000 -1.21951 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.52000 9.65000 -0.13000 -1.34715 兆豐國際中小基金 13.12000 13.06000 0.06000 0.45942 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.89000 13.13000 -0.24000 -1.82788 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.88000 17.21000 -0.33000 -1.91749 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.76000 17.09000 -0.33000 -1.93095 兆豐國際生命科學基金 14.73000 14.80000 -0.07000 -0.47297 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88510 9.96350 -0.07840 -0.78687 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.09380 10.17360 -0.07980 -0.78438 兆豐國際全球基金 28.45000 28.99000 -0.54000 -1.86271 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32410 10.32350 0.00060 0.00581 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13940 10.13790 0.00150 0.01480 兆豐國際國民基金 19.67000 19.64000 0.03000 0.15275 兆豐國際第一基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76390 9.78910 -0.02520 -0.25743 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.66220 7.68190 -0.01970 -0.25645 兆豐國際萬全基金 18.50000 18.52000 -0.02000 -0.10799 兆豐國際電子基金 22.09000 22.07000 0.02000 0.09062 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.30000 20.30000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.70000 17.73000 -0.03000 -0.16920 兆豐國際豐台灣基金 30.30000 30.35000 -0.05000 -0.16474 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51580 12.51560 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.76180 9.81110 -0.04930 -0.50249 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.70170 9.75300 -0.05130 -0.52599 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.74220 9.79220 -0.05000 -0.51061 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.76330 9.81260 -0.04930 -0.50242 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.70870 9.76010 -0.05140 -0.52663 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.74120 9.79120 -0.05000 -0.51066 合庫台灣基金 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 合庫全球高收益債券基金A類型 10.83880 10.87270 -0.03390 -0.31179 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.67780 11.71210 -0.03430 -0.29286 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.45170 10.48440 -0.03270 -0.31189 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.19400 11.22760 -0.03360 -0.29926 合庫全球高收益債券基金B類型 7.81780 7.84230 -0.02450 -0.31241 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.08360 9.11010 -0.02650 -0.29089 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.67900 8.70610 -0.02710 -0.31128 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.56200 8.58830 -0.02630 -0.30623 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.90960 8.93740 -0.02780 -0.31105 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.07000 10.19000 -0.12000 -1.17763 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.77000 10.90000 -0.13000 -1.19266 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.30000 -0.12000 -1.29032 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.99000 10.12000 -0.13000 -1.28458 合庫全球新興市場基金 8.68000 8.84000 -0.16000 -1.80995 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 合庫貨幣市場基金 10.14060 10.14050 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.23190 9.26150 -0.02960 -0.31960 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.48430 9.51550 -0.03120 -0.32789 合庫新興多重收益基金A類型 9.78170 9.81420 -0.03250 -0.33115 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.19010 11.22530 -0.03520 -0.31358 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51170 13.55230 -0.04060 -0.29958 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.43250 8.46070 -0.02820 -0.33331 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.11580 9.14570 -0.02990 -0.32693 合庫新興多重收益基金B類型 7.59550 7.62080 -0.02530 -0.33199 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.42150 8.44790 -0.02640 -0.31250 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89650 9.92610 -0.02960 -0.29820 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.78000 9.87000 -0.09000 -0.91185 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837 安本標準兩岸價值基金 9.96000 10.06000 -0.10000 -0.99404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05690 11.05590 0.00100 0.00904 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.88340 9.88700 -0.00360 -0.03641 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76020 9.76310 -0.00290 -0.02970 安聯中國東協基金 14.45000 14.63000 -0.18000 -1.23035 安聯中國策略基金-美元 9.48000 9.72000 -0.24000 -2.46914 安聯中國策略基金-新臺幣 12.30000 12.61000 -0.31000 -2.45837 安聯中華新思路基金-人民幣 11.97000 12.19000 -0.22000 -1.80476 安聯中華新思路基金-美元 11.04000 11.25000 -0.21000 -1.86667 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.38000 10.58000 -0.20000 -1.89036 安聯台灣大壩基金 24.69000 24.59000 0.10000 0.40667 安聯台灣科技基金 39.65000 39.38000 0.27000 0.68563 安聯台灣貨幣市場基金 12.50510 12.50500 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 26.88000 26.68000 0.20000 0.74963 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99670 10.01920 -0.02250 -0.22457 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.82040 14.85440 -0.03400 -0.22889 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41990 9.44150 -0.02160 -0.22878 安聯四季成長組合基金-美元 10.68000 10.85000 -0.17000 -1.56682 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.97000 11.14000 -0.17000 -1.52603 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.19440 12.21950 -0.02510 -0.20541 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98480 10.00680 -0.02200 -0.21985 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.01280 12.03990 -0.02710 -0.22508 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.23580 9.25490 -0.01910 -0.20638 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.09450 9.11450 -0.02000 -0.21943 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.74810 8.76780 -0.01970 -0.22469 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.62000 10.73000 -0.11000 -1.02516 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.28000 -0.11000 -1.07004 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.51000 -0.10000 -1.05152 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03000 9.12000 -0.09000 -0.98684 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.83510 11.87810 -0.04300 -0.36201 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.73570 10.77640 -0.04070 -0.37768 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39830 10.43790 -0.03960 -0.37939 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60330 8.63490 -0.03160 -0.36596 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39930 8.43120 -0.03190 -0.37836 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.10960 8.14050 -0.03090 -0.37958 安聯全球人口趨勢基金 10.90000 11.06000 -0.16000 -1.44665 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.14000 33.33000 -0.19000 -0.57006 安聯全球油礦金趨勢基金 7.83000 8.03000 -0.20000 -2.49066 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92620 11.92870 -0.00250 -0.02096 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.28080 10.28300 -0.00220 -0.02139 安聯全球新興市場基金 16.07000 16.31000 -0.24000 -1.47149 安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.28000 -0.23000 -2.47845 安聯全球綠能趨勢基金 8.07000 8.20000 -0.13000 -1.58537 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745 安聯亞洲動態策略基金 20.32000 20.69000 -0.37000 -1.78830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.11160 10.11140 0.00020 0.00198 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81450 9.81460 -0.00010 -0.00102 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.39070 81.48460 -0.09390 -0.11524 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.02230 12.04070 -0.01840 -0.15282 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.11210 63.18420 -0.07210 -0.11411 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.24740 9.26150 -0.01410 -0.15224 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57970 2.58110 -0.00140 -0.05424 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.35100 10.36270 -0.01170 -0.11290 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19030 2.19090 -0.00060 -0.02739 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.55930 8.56870 -0.00940 -0.10970 宏利台灣動力基金 27.18000 27.15000 0.03000 0.11050 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.54600 9.64960 -0.10360 -1.07362 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.38090 9.48200 -0.10110 -1.06623 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.43060 7.51120 -0.08060 -1.07306 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41680 7.49730 -0.08050 -1.07372 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.36000 10.49000 -0.13000 -1.23928 宏利全球債券組合基金 12.75720 12.78420 -0.02700 -0.21120 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78260 2.78250 0.00010 0.00359 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66370 11.66610 -0.00240 -0.02057 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58320 8.58500 -0.00180 -0.02097 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43980 2.43810 0.00170 0.06973 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86880 10.86900 -0.00020 -0.00184 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.13500 3.17550 -0.04050 -1.27539 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50550 0.51210 -0.00660 -1.28881 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.61000 14.80000 -0.19000 -1.28378 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.56790 11.59990 -0.03200 -0.27586 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.23500 10.26530 -0.03030 -0.29517 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90130 9.93200 -0.03070 -0.30910 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.60240 8.62550 -0.02310 -0.26781 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.22130 8.24560 -0.02430 -0.29470 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12630 8.15140 -0.02510 -0.30792 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.07970 8.10280 -0.02310 -0.28509 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.71030 2.72730 -0.01700 -0.62333 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39260 0.39520 -0.00260 -0.65789 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.91010 11.98970 -0.07960 -0.66390 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89220 0.89780 -0.00560 -0.62375 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.12530 7.17290 -0.04760 -0.66361 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97630 1.98890 -0.01260 -0.63352 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28410 0.28600 -0.00190 -0.66434 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.71350 8.77180 -0.05830 -0.66463 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31530 0.31720 -0.00190 -0.59899 宏利萬利貨幣市場基金 13.65300 13.65290 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.31000 2.36000 -0.05000 -2.11864 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.51000 10.71000 -0.20000 -1.86741 宏利臺灣股息收益基金 23.18000 23.15000 0.03000 0.12959 宏利澳幣保本基金 12.25120 12.24910 0.00210 0.01714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.93000 11.04000 -0.11000 -0.99638 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.41000 10.53000 -0.12000 -1.13960 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.28000 11.40000 -0.12000 -1.05263 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.86130 9.86270 -0.00140 -0.01419 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.04860 9.06470 -0.01610 -0.17761 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.53020 8.54480 -0.01460 -0.17086 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.30480 10.32240 -0.01760 -0.17050 貝萊德亞美利加收益基金 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.15000 9.30000 -0.15000 -1.61290 貝萊德新台幣基金 12.94210 12.94200 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.16000 23.10000 0.06000 0.25974 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29270 11.29310 -0.00040 -0.00354 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87340 9.88250 -0.00910 -0.09208 保德信大中華基金-人民幣 8.76000 8.92000 -0.16000 -1.79372 保德信大中華基金-美元 8.56000 8.74000 -0.18000 -2.05950 保德信大中華基金-新台幣 25.54000 26.06000 -0.52000 -1.99540 保德信中小型股基金 38.25000 37.87000 0.38000 1.00343 保德信中國中小基金-人民幣 8.09000 8.29000 -0.20000 -2.41255 保德信中國中小基金-美元 7.73000 7.93000 -0.20000 -2.52207 保德信中國中小基金-新臺幣 7.48000 7.67000 -0.19000 -2.47718 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.83480 8.91790 -0.08310 -0.93183 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.91430 8.99660 -0.08230 -0.91479 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.96640 9.04940 -0.08300 -0.91719 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.75420 9.84440 -0.09020 -0.91626 保德信中國品牌基金-人民幣 8.13000 8.32000 -0.19000 -2.28365 保德信中國品牌基金-美元 8.14000 8.34000 -0.20000 -2.39808 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.80000 9.01000 -0.21000 -2.33074 保德信台商全方位基金 30.67000 30.61000 0.06000 0.19601 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.29000 26.78000 -0.49000 -1.82972 保德信全球消費商機基金 17.26000 17.53000 -0.27000 -1.54022 保德信全球基礎建設基金 11.93000 12.10000 -0.17000 -1.40496 保德信全球資源基金 7.29000 7.46000 -0.17000 -2.27882 保德信全球醫療生化基金-美元 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.56000 32.79000 -0.23000 -0.70143 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.14840 10.13720 0.01120 0.11048 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.14840 10.13720 0.01120 0.11048 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.14450 10.13270 0.01180 0.11645 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.14450 10.13270 0.01180 0.11645 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.37750 9.44900 -0.07150 -0.75669 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.26130 10.33950 -0.07820 -0.75632 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.92310 8.99040 -0.06730 -0.74858 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74870 9.82230 -0.07360 -0.74932 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.91790 7.94740 -0.02950 -0.37119 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.57400 10.61330 -0.03930 -0.37029 保德信亞太基金 19.42000 19.74000 -0.32000 -1.62107 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.27380 8.28340 -0.00960 -0.11589 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10060 11.11350 -0.01290 -0.11608 保德信店頭市場基金 27.41000 27.08000 0.33000 1.21861 保德信金平衡基金 27.94000 27.95000 -0.01000 -0.03578 保德信金滿意基金 37.58000 37.43000 0.15000 0.40075 保德信科技島基金 22.70000 22.54000 0.16000 0.70985 保德信高成長基金 84.59000 84.24000 0.35000 0.41548 保德信第一基金 22.60000 22.56000 0.04000 0.17730 保德信貨幣市場基金 15.78600 15.78570 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.03580 10.15760 -0.12180 -1.19910 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.22550 10.34900 -0.12350 -1.19335 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.31820 10.42670 -0.10850 -1.04060 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.84390 9.94670 -0.10280 -1.03351 保德信新世紀基金 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.79310 7.81150 -0.01840 -0.23555 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.70510 10.73040 -0.02530 -0.23578 保德信新興趨勢組合基金 10.17000 10.37000 -0.20000 -1.92864 保德信瑞騰基金 15.55400 15.55450 -0.00050 -0.00321 保德信歐洲組合基金 9.50000 9.66000 -0.16000 -1.65631 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.64850 9.67610 -0.02760 -0.28524 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95510 9.98360 -0.02850 -0.28547 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.60210 9.63150 -0.02940 -0.30525 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76120 9.79140 -0.03020 -0.30843 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.69160 9.72060 -0.02900 -0.29834 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84440 9.87390 -0.02950 -0.29877 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.56250 9.59380 -0.03130 -0.32625 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.68340 9.71510 -0.03170 -0.32630 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.98010 10.01410 -0.03400 -0.33952 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95140 9.98480 -0.03340 -0.33451 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95020 9.98360 -0.03340 -0.33455 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.85780 9.89250 -0.03470 -0.35077 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.85780 9.89250 -0.03470 -0.35077 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86480 9.89750 -0.03270 -0.33039 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05860 10.09130 -0.03270 -0.32404 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75520 9.78960 -0.03440 -0.35139 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85030 9.88500 -0.03470 -0.35104 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.45520 9.50280 -0.04760 -0.50090 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.28290 9.33210 -0.04920 -0.52721 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88920 9.93870 -0.04950 -0.49805 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88520 9.93460 -0.04940 -0.49725 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 9.98780 10.04040 -0.05260 -0.52388 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.06850 10.12270 -0.05420 -0.53543 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.87570 9.92670 -0.05100 -0.51377 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.87620 9.92710 -0.05090 -0.51274 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.91920 1.92040 -0.00120 -0.06249 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65430 2.65600 -0.00170 -0.06401 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28660 0.28690 -0.00030 -0.10457 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42960 0.43010 -0.00050 -0.11625 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.20170 8.21400 -0.01230 -0.14974 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.54300 11.55730 -0.01430 -0.12373 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.37920 9.38510 -0.00590 -0.06287 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59000 11.59750 -0.00750 -0.06467 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41750 8.42750 -0.01000 -0.11866 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44690 10.45930 -0.01240 -0.11855 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05690 10.10070 -0.04380 -0.43363 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96990 10.01510 -0.04520 -0.45132 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04410 10.06190 -0.01780 -0.17690 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68000 10.69910 -0.01910 -0.17852 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96180 9.98200 -0.02020 -0.20236 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.68770 9.71220 -0.02450 -0.25226 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07020 10.09560 -0.02540 -0.25159 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68470 9.71160 -0.02690 -0.27699 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92330 9.95020 -0.02690 -0.27035 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.25160 10.32260 -0.07100 -0.68781 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.96820 6.01380 -0.04560 -0.75826 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.42570 10.50550 -0.07980 -0.75960 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65500 11.65490 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.40000 16.37000 0.03000 0.18326 施羅德樂活中小基金-I類型 3755.93000 3747.95000 7.98000 0.21292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.85970 9.96320 -0.10350 -1.03882 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.81960 10.93210 -0.11250 -1.02908 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.07110 10.17720 -0.10610 -1.04253 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.69460 8.78590 -0.09130 -1.03917 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.05050 9.14470 -0.09420 -1.03010 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.88670 8.98030 -0.09360 -1.04228 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.96990 10.07460 -0.10470 -1.03925 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.44980 10.55850 -0.10870 -1.02950 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.40140 10.51100 -0.10960 -1.04272 柏瑞五國金勢力建設基金 6.31000 6.38000 -0.07000 -1.09718 柏瑞巨人基金 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66520 13.66500 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 14.85000 15.14000 -0.29000 -1.91546 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.19140 13.25390 -0.06250 -0.47156 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.61170 11.66500 -0.05330 -0.45692 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.18080 12.23810 -0.05730 -0.46821 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.49260 8.53280 -0.04020 -0.47112 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.54160 6.57260 -0.03100 -0.47166 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.43380 8.47250 -0.03870 -0.45677 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.18530 8.21990 -0.03460 -0.42093 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.36120 10.40990 -0.04870 -0.46782 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.06080 8.09730 -0.03650 -0.45077 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.78390 11.83810 -0.05420 -0.45784 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.42810 11.48220 -0.05410 -0.47116 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.72360 11.77320 -0.04960 -0.42130 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.08830 11.14050 -0.05220 -0.46856 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.66950 8.71060 -0.04110 -0.47184 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.42430 9.46760 -0.04330 -0.45735 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.35520 9.39480 -0.03960 -0.42151 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.21430 9.25760 -0.04330 -0.46772 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.09460 9.13570 -0.04110 -0.44988 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.94820 10.00020 -0.05200 -0.51999 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.83800 9.88790 -0.04990 -0.50466 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.69680 9.74700 -0.05020 -0.51503 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.77960 9.82900 -0.04940 -0.50259 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.56410 9.61400 -0.04990 -0.51903 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.35340 9.40080 -0.04740 -0.50421 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.31550 9.36370 -0.04820 -0.51475 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.39840 9.44590 -0.04750 -0.50286 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.92960 9.98140 -0.05180 -0.51897 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.83800 9.88790 -0.04990 -0.50466 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.69680 9.74700 -0.05020 -0.51503 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.77960 9.82910 -0.04950 -0.50361 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.56400 9.61400 -0.05000 -0.52007 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.35350 9.40100 -0.04750 -0.50527 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.31550 9.36370 -0.04820 -0.51475 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.39870 9.44620 -0.04750 -0.50285 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.56950 10.57870 -0.00920 -0.08697 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78630 11.79540 -0.00910 -0.07715 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.15800 11.16700 -0.00900 -0.08059 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.81680 8.82450 -0.00770 -0.08726 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49950 9.50680 -0.00730 -0.07679 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.36310 9.37060 -0.00750 -0.08004 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.28480 10.29370 -0.00890 -0.08646 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.97450 10.98290 -0.00840 -0.07648 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.77980 10.78850 -0.00870 -0.08064 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.81700 8.82470 -0.00770 -0.08726 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49990 9.50720 -0.00730 -0.07678 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.36350 9.37110 -0.00760 -0.08110 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.03000 12.16000 -0.13000 -1.06908 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.80000 12.93000 -0.13000 -1.00541 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.39000 8.47000 -0.08000 -0.94451 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.87000 7.96000 -0.09000 -1.13065 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.68000 8.77000 -0.09000 -1.02623 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.62000 10.73000 -0.11000 -1.02516 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.01000 12.17000 -0.16000 -1.31471 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.17000 12.33000 -0.16000 -1.29765 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.26360 11.27590 -0.01230 -0.10908 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.31410 7.32200 -0.00790 -0.10789 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.11000 9.16000 -0.05000 -0.54585 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.24920 11.29040 -0.04120 -0.36491 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.93920 10.97750 -0.03830 -0.34890 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.04690 10.08320 -0.03630 -0.36000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.13490 8.16470 -0.02980 -0.36499 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.13570 9.16770 -0.03200 -0.34905 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.17040 9.20350 -0.03310 -0.35965 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.52300 10.55990 -0.03690 -0.34944 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87870 9.91480 -0.03610 -0.36410 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.03010 10.06630 -0.03620 -0.35962 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.46450 9.49760 -0.03310 -0.34851 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.78970 8.82190 -0.03220 -0.36500 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.71530 8.74520 -0.02990 -0.34190 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.19430 9.22750 -0.03320 -0.35979 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.68850 11.74680 -0.05830 -0.49631 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.17350 11.22750 -0.05400 -0.48096 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.58460 10.63690 -0.05230 -0.49168 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.85480 6.88890 -0.03410 -0.49500 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.56370 8.60510 -0.04140 -0.48111 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.15380 9.19910 -0.04530 -0.49244 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.04780 10.09780 -0.05000 -0.49516 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60140 10.65380 -0.05240 -0.49184 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.26990 9.31470 -0.04480 -0.48096 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.74270 8.78620 -0.04350 -0.49509 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.34900 9.39520 -0.04620 -0.49174 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10100 11.10400 -0.00300 -0.02702 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.70520 11.70740 -0.00220 -0.01879 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70580 10.70810 -0.00230 -0.02148 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.95780 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柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.37140 9.45310 -0.08170 -0.86427 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.40210 9.49300 -0.09090 -0.95755 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.08200 9.17210 -0.09010 -0.98233 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.31610 9.40490 -0.08880 -0.94419 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.03240 11.12870 -0.09630 -0.86533 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.34730 9.43770 -0.09040 -0.95786 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.68000 23.67000 0.01000 0.04225 國泰大中華基金 16.95000 16.86000 0.09000 0.53381 國泰小龍基金 13.42000 13.34000 0.08000 0.59970 國泰中小成長基金 36.45000 36.15000 0.30000 0.82988 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.75130 3.85260 -0.10130 -2.62939 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.70000 17.17000 -0.47000 -2.73733 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62750 0.64550 -0.01800 -2.78854 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59010 0.60700 -0.01690 -2.78418 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19480 2.19310 0.00170 0.07752 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54960 9.55840 -0.00880 -0.09207 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.98080 7.98810 -0.00730 -0.09139 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31170 0.31200 -0.00030 -0.09615 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.59420 11.59320 0.00100 0.00863 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66540 1.66800 -0.00260 -0.15588 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.96590 9.97290 -0.00700 -0.07019 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32770 0.32800 -0.00030 -0.09146 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.88190 3.99450 -0.11260 -2.81888 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.27000 17.80000 -0.53000 -2.97753 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55410 0.57120 -0.01710 -2.99370 國泰中港台基金人民幣級別 2.88290 2.97740 -0.09450 -3.17391 國泰中港台基金台幣級別 12.83000 13.27000 -0.44000 -3.31575 國泰中港台基金美元級別 0.41660 0.43100 -0.01440 -3.34107 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.51000 26.60000 -0.09000 -0.33835 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.96000 33.00000 -0.04000 -0.12121 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.23020 10.26310 -0.03290 -0.32057 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.99540 10.02750 -0.03210 -0.32012 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01870 10.05090 -0.03220 -0.32037 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33070 0.33180 -0.00110 -0.33153 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32290 0.32400 -0.00110 -0.33951 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32360 0.32460 -0.00100 -0.30807 國泰台灣貨幣市場基金 12.42270 12.42260 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37480 2.40610 -0.03130 -1.30086 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.59000 10.74000 -0.15000 -1.39665 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34220 0.34730 -0.00510 -1.46847 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47680 0.47850 -0.00170 -0.35528 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.48000 12.70000 -0.22000 -1.73228 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42930 0.43700 -0.00770 -1.76201 國泰全球資源基金台幣級別 5.17000 5.29000 -0.12000 -2.26843 國泰全球資源基金美元級別 0.16470 0.16860 -0.00390 -2.31317 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39210 0.39560 -0.00350 -0.88473 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35270 0.35590 -0.00320 -0.89913 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41680 0.42060 -0.00380 -0.90347 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49140 0.49040 0.00100 0.20392 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.55000 20.81000 -0.26000 -1.24940 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.52000 21.57000 -0.05000 -0.23180 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37370 2.40290 -0.02920 -1.21520 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.58570 10.73310 -0.14740 -1.37332 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.40110 9.53200 -0.13090 -1.37327 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34300 0.34770 -0.00470 -1.35174 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30460 0.30880 -0.00420 -1.36010 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47470 0.47600 -0.00130 -0.27311 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.86000 10.98000 -0.12000 -1.09290 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36280 0.36700 -0.00420 -1.14441 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.08000 17.36000 -0.28000 -1.61290 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55250 0.56160 -0.00910 -1.62037 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.03000 17.31000 -0.28000 -1.61756 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.76590 0.76990 -0.00400 -0.51955 國泰科技生化基金 27.81000 27.51000 0.30000 1.09051 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.36000 26.96000 -0.60000 -2.22552 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.83000 13.51000 0.32000 2.36862 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.09010 38.00300 0.08710 0.22919 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.21480 20.25370 -0.03890 -0.19206 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.81010 17.74530 0.06480 0.36517 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.83780 38.01530 -0.17750 -0.46692 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.52130 39.69570 -0.17440 -0.43934 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.56020 42.63040 -0.07020 -0.16467 國泰紐幣2021保本基金 12.24630 12.24610 0.00020 0.00163 國泰紐幣八年期保本基金 12.53900 12.54030 -0.00130 -0.01037 國泰紐幣保本基金 12.51850 12.51960 -0.00110 -0.00879 國泰國泰基金台幣I級別 18.93000 18.65000 0.28000 1.50134 國泰國泰基金台幣級別 18.93000 18.65000 0.28000 1.50134 國泰富時中國A50基金 17.58000 17.57000 0.01000 0.05692 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 39.99930 0.00000 39.99930 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33140 0.33240 -0.00100 -0.30084 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46860 0.46470 0.00390 0.83925 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.35610 10.40250 -0.04640 -0.44605 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.31960 7.35240 -0.03280 -0.44611 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35060 0.35220 -0.00160 -0.45429 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23680 0.23790 -0.00110 -0.46238 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.18310 2.21500 -0.03190 -1.44018 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.67830 9.83540 -0.15710 -1.59729 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31220 0.31730 -0.00510 -1.60731 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.03430 40.95550 0.07880 0.19240 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.82000 17.78000 0.04000 0.22497 國泰新興市場基金台幣級別 11.27000 11.44000 -0.17000 -1.48601 國泰新興市場基金美元級別 0.36480 0.37030 -0.00550 -1.48528 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26240 2.26860 -0.00620 -0.27330 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46500 1.46900 -0.00400 -0.27229 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33600 0.33750 -0.00150 -0.44444 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33250 0.33400 -0.00150 -0.44910 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21970 0.22070 -0.00100 -0.45310 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27560 10.32240 -0.04680 -0.45338 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.52890 6.55860 -0.02970 -0.45284 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.08000 15.11000 -0.03000 -0.19854 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.27000 29.17000 0.10000 0.34282 國泰價值卓越基金 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.38000 9.59000 -0.21000 -2.18978 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31910 0.32630 -0.00720 -2.20656 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.68390 38.67670 0.00720 0.01862 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.51000 18.80000 -0.29000 -1.54255 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.29000 18.59000 -0.30000 -1.61377 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.90000 16.95000 -0.05000 -0.29499 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.96170 11.97170 -0.01000 -0.08353 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39320 0.39350 -0.00030 -0.07624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.01760 10.01920 -0.00160 -0.01597 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97860 9.98270 -0.00410 -0.04107 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96560 9.96910 -0.00350 -0.03511 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.01720 10.01890 -0.00170 -0.01697 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97820 9.98230 -0.00410 -0.04107 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96560 9.96910 -0.00350 -0.03511 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26230 11.26140 0.00090 0.00799 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81390 9.81640 -0.00250 -0.02547 第一金大中華基金 23.31000 23.23000 0.08000 0.34438 第一金小型精選基金 29.25000 29.05000 0.20000 0.68847 第一金中國世紀基金-人民幣 11.57000 11.80000 -0.23000 -1.94915 第一金中國世紀基金-美元 7.15560 7.30640 -0.15080 -2.06394 第一金中國世紀基金-美元-N 7.15610 7.30690 -0.15080 -2.06380 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.43000 8.61000 -0.18000 -2.09059 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.43000 8.61000 -0.18000 -2.09059 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.54030 9.53350 0.00680 0.07133 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.14210 8.14670 -0.00460 -0.05646 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72460 10.71700 0.00760 0.07092 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27210 9.27740 -0.00530 -0.05713 第一金中概平衡基金 22.73000 22.68000 0.05000 0.22046 第一金台灣貨幣市場基金 15.26870 15.26850 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.04100 178.03900 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.07160 9.14210 -0.07050 -0.77116 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.07160 9.14210 -0.07050 -0.77116 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.41300 12.62060 -0.20760 -1.64493 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.41370 12.62130 -0.20760 -1.64484 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 11.95000 12.15000 -0.20000 -1.64609 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 11.95000 12.15000 -0.20000 -1.64609 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.42420 9.49660 -0.07240 -0.76238 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.42640 9.49890 -0.07250 -0.76325 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.09230 9.16280 -0.07050 -0.76942 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.11600 9.18670 -0.07070 -0.76959 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.98290 10.05960 -0.07670 -0.76246 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.64660 9.72140 -0.07480 -0.76944 第一金全球大趨勢基金 21.34000 21.64000 -0.30000 -1.38632 第一金全球不動產證券化基金A 7.94020 8.01850 -0.07830 -0.97649 第一金全球不動產證券化基金B 5.61730 5.67260 -0.05530 -0.97486 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.33630 9.38300 -0.04670 -0.49771 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.33750 9.38420 -0.04670 -0.49764 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.81460 9.86370 -0.04910 -0.49778 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.81600 9.86510 -0.04910 -0.49771 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.22390 8.29260 -0.06870 -0.82845 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.81780 9.89980 -0.08200 -0.82830 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.25950 9.29420 -0.03470 -0.37335 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.25840 9.29310 -0.03470 -0.37340 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.62120 7.65230 -0.03110 -0.40641 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.62000 7.65110 -0.03110 -0.40648 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44830 8.48350 -0.03520 -0.41492 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44890 8.48410 -0.03520 -0.41489 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.91870 10.95960 -0.04090 -0.37319 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.91960 10.96050 -0.04090 -0.37316 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.70800 9.74760 -0.03960 -0.40625 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.34620 14.40600 -0.05980 -0.41510 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.32900 12.52990 -0.20090 -1.60336 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.34450 12.54570 -0.20120 -1.60374 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.66000 11.85000 -0.19000 -1.60338 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.68000 11.87000 -0.19000 -1.60067 第一金亞洲科技基金 16.65000 17.06000 -0.41000 -2.40328 第一金亞洲新興市場基金 12.38000 12.52000 -0.14000 -1.11821 第一金店頭市場基金 7.60000 7.54000 0.06000 0.79576 第一金創新趨勢基金 19.19000 19.15000 0.04000 0.20888 第一金電子基金 28.34000 28.27000 0.07000 0.24761 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.73000 17.76000 -0.03000 -0.16892 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.88000 20.91000 -0.03000 -0.14347 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.09000 7.24000 -0.15000 -2.07182 統一大中華中小基金(美元) 6.43000 6.56000 -0.13000 -1.98171 統一大中華中小基金(新台幣) 9.52000 9.71000 -0.19000 -1.95675 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 統一大東協高股息基金(美元) 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 統一大滿貫基金-A類型 29.01000 28.93000 0.08000 0.27653 統一大滿貫基金-I類型 29.01000 28.93000 0.08000 0.27653 統一大龍印基金 12.78000 12.94000 -0.16000 -1.23648 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.18000 8.33000 -0.15000 -1.80072 統一大龍騰中國基金(美元) 7.42000 7.55000 -0.13000 -1.72185 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.45000 8.60000 -0.15000 -1.74419 統一中小基金 21.41000 21.28000 0.13000 0.61090 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.58250 9.59480 -0.01230 -0.12819 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.85660 8.87080 -0.01420 -0.16008 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.59070 8.60540 -0.01470 -0.17082 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.55120 11.56600 -0.01480 -0.12796 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.61330 10.63030 -0.01700 -0.15992 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.28090 10.29840 -0.01750 -0.16993 統一台灣動力基金 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265 統一全天候基金-A類型 97.19000 96.86000 0.33000 0.34070 統一全天候基金-I類型 97.35000 97.02000 0.33000 0.34014 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.03630 8.11790 -0.08160 -1.00519 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.69420 7.77480 -0.08060 -1.03668 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.68100 7.76140 -0.08040 -1.03590 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.40700 8.49230 -0.08530 -1.00444 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.05610 8.14050 -0.08440 -1.03679 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.03560 8.11970 -0.08410 -1.03575 統一全球債券組合基金 11.72930 11.75220 -0.02290 -0.19486 統一全球新科技基金(人民幣) 13.82000 14.09000 -0.27000 -1.91625 統一全球新科技基金(美元) 12.89000 13.13000 -0.24000 -1.82788 統一全球新科技基金(新台幣) 12.38000 12.61000 -0.23000 -1.82395 統一亞太基金 22.39000 22.70000 -0.31000 -1.36564 統一亞洲大金磚基金 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 統一奔騰基金 50.18000 50.11000 0.07000 0.13969 統一強棒貨幣市場基金 16.67740 16.67720 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.91000 9.04000 -0.13000 -1.43805 統一強漢基金(美元) 7.95000 8.06000 -0.11000 -1.36476 統一強漢基金(新台幣) 20.95000 21.24000 -0.29000 -1.36535 統一統信基金 25.43000 25.20000 0.23000 0.91270 統一黑馬基金 50.93000 50.92000 0.01000 0.01964 統一新亞洲科技能源基金 14.93000 15.14000 -0.21000 -1.38705 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.72460 7.74750 -0.02290 -0.29558 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.93870 9.96810 -0.02940 -0.29494 統一經建基金 40.69000 40.60000 0.09000 0.22167 統一龍馬基金 55.12000 54.91000 0.21000 0.38244 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.79000 15.73000 0.06000 0.38144 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.75000 40.39000 0.36000 0.89131 野村中國機會基金 11.71000 11.96000 -0.25000 -2.09030 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 野村台灣高股息基金 23.05000 22.92000 0.13000 0.56719 野村台灣運籌基金 31.18000 31.06000 0.12000 0.38635 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38440 9.38610 -0.00170 -0.01811 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29260 9.29710 -0.00450 -0.04840 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.35750 9.36310 -0.00560 -0.05981 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69980 9.70150 -0.00170 -0.01752 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53350 9.53810 -0.00460 -0.04823 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.45710 9.46270 -0.00560 -0.05918 野村平衡基金 17.30000 17.26000 0.04000 0.23175 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.95000 9.03000 -0.08000 -0.88594 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.43000 9.51000 -0.08000 -0.84122 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.01000 13.13000 -0.12000 -0.91394 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324 野村全球生技醫療基金 16.21000 16.32000 -0.11000 -0.67402 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97990 9.98960 -0.00970 -0.09710 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.91340 9.92420 -0.01080 -0.10882 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.89200 9.90370 -0.01170 -0.11814 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.97990 9.98960 -0.00970 -0.09710 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.91340 9.92420 -0.01080 -0.10882 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.89210 9.90370 -0.01160 -0.11713 野村全球品牌基金 24.17000 24.66000 -0.49000 -1.98702 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.34000 12.49000 -0.15000 -1.20096 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.47000 10.60000 -0.13000 -1.22642 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.64000 18.88000 -0.24000 -1.27119 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.70000 11.84000 -0.14000 -1.18243 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.88910 9.91040 -0.02130 -0.21493 野村全球短期收益基金-美元計價 10.29320 10.31760 -0.02440 -0.23649 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17680 10.20160 -0.02480 -0.24310 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.99020 9.05860 -0.06840 -0.75508 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.76210 8.82980 -0.06770 -0.76672 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.37900 8.44400 -0.06500 -0.76978 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.81510 10.89750 -0.08240 -0.75614 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.30170 10.38130 -0.07960 -0.76676 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.91930 9.99630 -0.07700 -0.77029 野村成長基金 26.16000 26.12000 0.04000 0.15314 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20610 8.25920 -0.05310 -0.64292 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.20450 8.25920 -0.05470 -0.66229 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.38640 8.44200 -0.05560 -0.65861 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.87770 8.93510 -0.05740 -0.64241 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.76290 8.82130 -0.05840 -0.66203 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.95480 9.01410 -0.05930 -0.65786 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.86000 7.98000 -0.12000 -1.50376 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.36000 11.53000 -0.17000 -1.47441 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.03230 9.05050 -0.01820 -0.20109 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.05980 9.07990 -0.02010 -0.22137 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.17930 9.20000 -0.02070 -0.22500 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.70480 9.72500 -0.02020 -0.20771 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.62990 9.65120 -0.02130 -0.22070 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.76130 9.78330 -0.02200 -0.22487 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.23960 8.25100 -0.01140 -0.13817 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80560 8.81610 -0.01050 -0.11910 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.66700 8.67850 -0.01150 -0.13251 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.76200 12.77970 -0.01770 -0.13850 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.86670 11.88090 -0.01420 -0.11952 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.62900 9.64180 -0.01280 -0.13276 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96760 9.97460 -0.00700 -0.07018 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94960 9.95860 -0.00900 -0.09037 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97170 9.98160 -0.00990 -0.09918 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96580 9.97280 -0.00700 -0.07019 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94830 9.95730 -0.00900 -0.09039 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98680 9.99670 -0.00990 -0.09903 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70410 9.70950 -0.00540 -0.05562 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68480 9.69200 -0.00720 -0.07429 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.70400 9.71100 -0.00700 -0.07208 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.69320 9.72750 -0.03430 -0.35261 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80520 9.83700 -0.03180 -0.32327 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42670 9.45950 -0.03280 -0.34674 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.98240 9.01440 -0.03200 -0.35499 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.90560 10.94450 -0.03890 -0.35543 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.67810 9.74350 -0.06540 -0.67122 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.70510 10.77610 -0.07100 -0.65887 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.18900 10.25850 -0.06950 -0.67749 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.00110 10.06950 -0.06840 -0.67928 野村泰國基金 39.54000 40.30000 -0.76000 -1.88586 野村高科技基金 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.74000 9.83330 -0.09330 -0.94882 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.73780 9.82950 -0.09170 -0.93291 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.09410 10.17970 -0.08560 -0.84089 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.11440 9.20210 -0.08770 -0.95304 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.07920 9.16640 -0.08720 -0.95130 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.92110 8.99890 -0.07780 -0.86455 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.33080 11.43740 -0.10660 -0.93203 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.75200 12.85520 -0.10320 -0.80279 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.27830 10.37730 -0.09900 -0.95401 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.24560 10.34390 -0.09830 -0.95032 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.32360 10.41420 -0.09060 -0.86997 野村貨幣市場基金 16.28510 16.28490 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.81000 14.91000 -0.10000 -0.67069 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.91750 9.92200 -0.00450 -0.04535 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.75490 9.76670 -0.01180 -0.12082 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81370 9.82490 -0.01120 -0.11400 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76000 9.76110 -0.00110 -0.01127 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.71720 9.72040 -0.00320 -0.03292 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.71180 9.71680 -0.00500 -0.05146 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83870 9.83980 -0.00110 -0.01118 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77910 9.78230 -0.00320 -0.03271 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.89260 9.89770 -0.00510 -0.05153 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.47250 9.57350 -0.10100 -1.05500 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.41320 9.51590 -0.10270 -1.07925 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.37750 9.48070 -0.10320 -1.08853 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.53890 9.64060 -0.10170 -1.05491 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.46760 9.57090 -0.10330 -1.07931 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.43200 9.53580 -0.10380 -1.08853 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.83470 9.86200 -0.02730 -0.27682 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.64150 7.66280 -0.02130 -0.27797 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.45770 11.48970 -0.03200 -0.27851 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.35000 7.54000 -0.19000 -2.51989 野村精選貨幣市場基金 12.08770 12.08760 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.71000 10.92000 -0.21000 -1.92308 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.91000 10.11000 -0.20000 -1.97824 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.57000 9.75000 -0.18000 -1.84615 野村歐洲高股息基金季配型 7.45000 7.52000 -0.07000 -0.93085 野村歐洲高股息基金累積型 10.60000 10.70000 -0.10000 -0.93458 野村積極成長基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.20000 29.06000 0.14000 0.48176 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.06230 10.09850 -0.03620 -0.35847 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.31390 8.33970 -0.02580 -0.30936 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.65770 7.68330 -0.02560 -0.33319 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.57170 7.59760 -0.02590 -0.34090 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.46600 11.50180 -0.03580 -0.31126 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.28820 10.32260 -0.03440 -0.33325 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20570 10.24070 -0.03500 -0.34177 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.78000 9.91000 -0.13000 -1.31181 野村環球基金-人民幣計價 14.90000 15.10000 -0.20000 -1.32450 野村環球基金-美元計價 11.58000 11.74000 -0.16000 -1.36286 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.26000 16.47000 -0.21000 -1.27505 野村鴻利基金 19.98000 19.90000 0.08000 0.40201 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86950 16.86930 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.84000 16.77000 0.07000 0.41741 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.51000 12.58000 -0.07000 -0.55644 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.23000 9.37000 -0.14000 -1.49413 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.72000 13.93000 -0.21000 -1.50754 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.95290 9.97600 -0.02310 -0.23156 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.05330 13.08370 -0.03040 -0.23235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.92620 9.94800 -0.02180 -0.21914 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.76940 9.80710 -0.03770 -0.38442 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49840 9.54420 -0.04580 -0.47987 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.51980 9.56460 -0.04480 -0.46839 凱基台商天下基金 11.54000 11.61000 -0.07000 -0.60293 凱基台灣精五門基金 17.65000 17.64000 0.01000 0.05669 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.22220 38.31370 -0.09150 -0.23882 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.07140 38.30050 -0.22910 -0.59816 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.85020 40.83500 0.01520 0.03722 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.33000 9.45000 -0.12000 -1.26984 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.18620 10.31820 -0.13200 -1.27929 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.56000 12.76000 -0.20000 -1.56740 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.23000 11.42330 -0.19330 -1.69216 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.10000 11.29000 -0.19000 -1.68291 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55630 11.55610 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.54000 23.58000 -0.04000 -0.16964 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.44000 19.61000 -0.17000 -0.86690 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.77690 18.94430 -0.16740 -0.88364 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.36000 16.54000 -0.18000 -1.08827 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.57800 15.75650 -0.17850 -1.13287 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.08000 7.21000 -0.13000 -1.80305 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.39000 11.50000 -0.11000 -0.95652 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.97890 11.10450 -0.12560 -1.13107 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.54000 10.66000 -0.12000 -1.12570 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.28300 11.40770 -0.12470 -1.09312 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.60000 11.73000 -0.13000 -1.10827 凱基護城河基金-台幣計價A 12.14000 12.36000 -0.22000 -1.77994 凱基護城河基金-美元計價B 11.85570 12.07140 -0.21570 -1.78687 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.23000 14.92000 0.31000 2.07775 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 26.85000 28.04000 -1.19000 -4.24394 富邦NASDAQ-100基金 27.58000 28.06000 -0.48000 -1.71062 富邦上証180基金 26.79000 26.76000 0.03000 0.11211 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16860 0.17170 -0.00310 -1.80547 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.21000 5.31000 -0.10000 -1.88324 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.82000 32.81000 0.01000 0.03048 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.81670 10.91850 -0.10180 -0.93236 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.96880 10.06720 -0.09840 -0.97743 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.54660 9.65050 -0.10390 -1.07663 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.36600 9.45420 -0.08820 -0.93292 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.56020 8.64470 -0.08450 -0.97748 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.20420 8.29350 -0.08930 -1.07675 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.46250 20.47190 -0.00940 -0.04592 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.43230 11.43130 0.00100 0.00875 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37780 10.39310 -0.01530 -0.14721 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.69260 12.71090 -0.01830 -0.14397 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86320 1.86620 -0.00300 -0.16075 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.09280 9.10590 -0.01310 -0.14386 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38200 1.38420 -0.00220 -0.15894 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77660 11.77610 0.00050 0.00425 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70760 1.70850 -0.00090 -0.05268 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08380 10.08330 0.00050 0.00496 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48080 1.48160 -0.00080 -0.05400 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.94260 9.96380 -0.02120 -0.21277 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.92090 9.94150 -0.02060 -0.20721 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.38000 15.30000 0.08000 0.52288 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.23000 20.45000 -0.22000 -1.07579 富邦日本東証基金 20.81000 20.93000 -0.12000 -0.57334 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.77000 43.85000 -0.08000 -0.18244 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.48000 42.54000 -0.06000 -0.14104 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.55000 46.55000 0.00000 0.00000 富邦台灣心基金 18.89000 18.83000 0.06000 0.31864 富邦台灣釆吉50基金 43.74000 43.75000 -0.01000 -0.02286 富邦台灣科技指數基金 47.73000 47.61000 0.12000 0.25205 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.79830 39.95230 -0.15400 -0.38546 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.16810 41.25080 -0.08270 -0.20048 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28560 0.28970 -0.00410 -1.41526 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.02000 9.15000 -0.13000 -1.42077 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54060 2.53920 0.00140 0.05514 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33730 0.33770 -0.00040 -0.11845 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.44960 10.46460 -0.01500 -0.14334 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19480 2.19360 0.00120 0.05470 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32190 0.32220 -0.00030 -0.09311 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.96900 8.98190 -0.01290 -0.14362 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.20000 22.30000 -0.10000 -0.44843 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.94000 14.78000 0.16000 1.08254 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.80000 28.39000 -0.59000 -2.07820 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65670 15.65650 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.84450 39.88320 -0.03870 -0.09703 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.77120 38.82570 -0.05450 -0.14037 富邦長紅基金 53.51000 53.33000 0.18000 0.33752 富邦科技基金 20.30000 20.11000 0.19000 0.94480 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.69540 40.68470 0.01070 0.02630 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.71650 38.62130 0.09520 0.24650 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.23860 39.20010 0.03850 0.09821 富邦恒生國企ETF基金 19.84000 19.82000 0.02000 0.10091 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.39000 14.41000 -0.02000 -0.13879 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.79000 25.77000 0.02000 0.07761 富邦高成長基金 20.60000 20.56000 0.04000 0.19455 富邦基金A類型 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 富邦基金I類型 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 富邦深証100基金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 富邦富時歐洲ETF基金 18.97000 19.10000 -0.13000 -0.68063 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40230 0.40400 -0.00170 -0.42079 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.94920 12.00040 -0.05120 -0.42665 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.14250 9.18170 -0.03920 -0.42694 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29450 0.29570 -0.00120 -0.40582 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.46560 8.50190 -0.03630 -0.42696 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.32410 9.30660 0.01750 0.18804 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.86800 9.84890 0.01910 0.19393 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.05340 9.03640 0.01700 0.18813 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.57540 9.55680 0.01860 0.19463 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.29000 17.33000 -0.04000 -0.23081 富邦精準基金 39.59000 39.55000 0.04000 0.10114 富邦精銳中小基金 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367 富邦臺灣公司治理100基金 20.08000 20.12000 -0.04000 -0.19881 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.69000 12.65000 0.04000 0.31621 富邦標普美國特別股ETF基金 19.05000 19.13000 -0.08000 -0.41819 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.92840 9.98500 -0.05660 -0.56685 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.62880 9.70530 -0.07650 -0.78823 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.78930 9.86700 -0.07770 -0.78747 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.59810 9.65290 -0.05480 -0.56771 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.26680 9.34040 -0.07360 -0.78797 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.40530 9.48000 -0.07470 -0.78797 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.03000 28.09000 -0.06000 -0.21360 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.64910 9.72550 -0.07640 -0.78556 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.55910 9.63600 -0.07690 -0.79805 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.57050 9.64800 -0.07750 -0.80328 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.64900 9.72530 -0.07630 -0.78455 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.55910 9.63590 -0.07680 -0.79702 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.56990 9.64740 -0.07750 -0.80333 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26560 8.27780 -0.01220 -0.14738 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.75520 8.76930 -0.01410 -0.16079 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49790 8.51210 -0.01420 -0.16682 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.39380 9.40760 -0.01380 -0.14669 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.37090 9.38600 -0.01510 -0.16088 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.10330 9.11860 -0.01530 -0.16779 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.18590 9.20110 -0.01520 -0.16520 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.13830 8.14760 -0.00930 -0.11414 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.14130 9.15310 -0.01180 -0.12892 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.64330 8.65490 -0.01160 -0.13403 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29620 10.30780 -0.01160 -0.11254 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.04000 10.05290 -0.01290 -0.12832 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57340 9.58630 -0.01290 -0.13457 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.78260 8.79420 -0.01160 -0.13191 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.42410 9.43660 -0.01250 -0.13246 富達卓越領航全球組合基金 14.07000 14.32000 -0.25000 -1.74581 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.35640 8.37160 -0.01520 -0.18157 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02010 9.03770 -0.01760 -0.19474 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72100 8.73860 -0.01760 -0.20141 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.65060 9.66810 -0.01750 -0.18101 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.58910 9.60780 -0.01870 -0.19463 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.31000 9.32880 -0.01880 -0.20153 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.80740 8.82500 -0.01760 -0.19943 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.39850 9.41730 -0.01880 -0.19963 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.41000 8.56000 -0.15000 -1.75234 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.93000 9.10000 -0.17000 -1.86813 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.86000 8.01000 -0.15000 -1.87266 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.75000 6.88000 -0.13000 -1.88953 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.65000 7.81000 -0.16000 -2.04866 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.49000 7.65000 -0.16000 -2.09150 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60240 9.60290 -0.00050 -0.00521 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.04770 9.05370 -0.00600 -0.06627 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.64980 8.65620 -0.00640 -0.07394 富蘭克林華美中華基金 10.58000 10.77000 -0.19000 -1.76416 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.83000 17.80000 0.03000 0.16854 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.18000 18.19000 -0.01000 -0.05498 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.09000 10.27000 -0.18000 -1.75268 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.99000 -0.17000 -1.70170 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.63700 7.65560 -0.01860 -0.24296 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.69210 8.71290 -0.02080 -0.23873 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.45360 9.47630 -0.02270 -0.23954 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.01000 9.03190 -0.02190 -0.24247 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.89180 10.93250 -0.04070 -0.37228 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.48150 8.51320 -0.03170 -0.37236 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82030 8.85320 -0.03290 -0.37162 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.05430 13.10600 -0.05170 -0.39448 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.98530 10.02490 -0.03960 -0.39502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.93150 9.96950 -0.03800 -0.38116 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.42490 7.45330 -0.02840 -0.38104 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.81510 8.84880 -0.03370 -0.38084 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.50510 10.54550 -0.04040 -0.38310 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.33460 7.36280 -0.02820 -0.38301 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.72530 8.75880 -0.03350 -0.38247 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.21460 10.25050 -0.03590 -0.35023 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.46570 7.49200 -0.02630 -0.35104 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.92800 7.95220 -0.02420 -0.30432 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.92530 8.95250 -0.02720 -0.30383 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.74260 9.77230 -0.02970 -0.30392 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.31270 12.35030 -0.03760 -0.30445 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.39000 8.44000 -0.05000 -0.59242 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.00000 10.10000 -0.10000 -0.99010 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.22000 8.30000 -0.08000 -0.96386 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.42000 9.52000 -0.10000 -1.05042 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.08000 9.18000 -0.10000 -1.08932 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.02000 9.12000 -0.10000 -1.09649 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.78000 8.88000 -0.10000 -1.12613 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.53000 9.63000 -0.10000 -1.03842 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.24960 12.40690 -0.15730 -1.26784 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.12000 9.24000 -0.12000 -1.29870 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.35000 9.47000 -0.12000 -1.26716 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.86000 8.98000 -0.12000 -1.33630 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.08000 9.21000 -0.13000 -1.41151 富蘭克林華美第一富基金 33.31000 33.33000 -0.02000 -0.06001 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31560 10.31540 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.72000 8.80000 -0.08000 -0.90909 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.40000 9.49000 -0.09000 -0.94837 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.84000 13.99000 -0.15000 -1.07219 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.75000 12.91000 -0.16000 -1.23935 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.82000 15.01000 -0.19000 -1.26582 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.91930 7.07330 -0.15400 -2.17720 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.85270 9.97120 -0.11850 -1.18842 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.21220 9.24110 -0.02890 -0.31273 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.71500 10.74860 -0.03360 -0.31260 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.56210 6.58410 -0.02200 -0.33414 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.64880 8.67720 -0.02840 -0.32729 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.83010 9.86250 -0.03240 -0.32852 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.20560 10.23990 -0.03430 -0.33496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.83000 59.13000 -0.30000 -0.50736 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.35000 60.40000 -0.05000 -0.08278 復華1至5年期高收益債券基金 20.05000 20.07000 -0.02000 -0.09965 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 復華人民幣貨幣市場基金 11.70500 11.70410 0.00090 0.00769 復華人生目標基金 35.00570 34.92110 0.08460 0.24226 復華大中華中小策略基金 7.92000 8.06000 -0.14000 -1.73697 復華中小精選基金 59.69000 59.16000 0.53000 0.89588 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.92650 50.95400 -0.02750 -0.05397 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.06000 8.20000 -0.14000 -1.70732 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.13000 7.27000 -0.14000 -1.92572 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847 復華六年到期新興市場債券基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 復華台灣智能基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 25.52000 25.41000 0.11000 0.43290 復華全球大趨勢基金-美元 11.60000 11.79000 -0.19000 -1.61154 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.25000 18.54000 -0.29000 -1.56419 復華全球平衡基金-美元 8.66000 8.80000 -0.14000 -1.59091 復華全球平衡基金-新臺幣 18.47000 18.75000 -0.28000 -1.49333 復華全球物聯網科技基金-美元 13.63000 13.83000 -0.20000 -1.44613 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.12000 13.31000 -0.19000 -1.42750 復華全球原物料基金 8.20000 8.40000 -0.20000 -2.38095 復華全球消費基金-新臺幣 11.78000 12.00000 -0.22000 -1.83333 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.40550 11.41170 -0.00620 -0.05433 復華全球債券基金 13.14750 13.15310 -0.00560 -0.04258 復華全球債券組合基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.50000 13.64000 -0.14000 -1.02639 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.42000 9.52000 -0.10000 -1.05042 復華全球戰略配置強基金-美元 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 復華有利貨幣市場基金 13.45040 13.45020 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.03000 11.17000 -0.14000 -1.25336 復華亞太成長基金 11.94000 12.12000 -0.18000 -1.48515 復華亞太神龍科技基金-美元 7.76000 7.85000 -0.09000 -1.14650 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.23000 8.33000 -0.10000 -1.20048 復華東協世紀基金 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857 復華南非幣長期收益基金A 13.06000 13.09000 -0.03000 -0.22918 復華南非幣長期收益基金B 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221 復華南非幣短期收益基金A 13.81000 13.81000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.78000 10.90000 -0.12000 -1.10092 復華美國新星基金-新臺幣 10.91000 11.04000 -0.13000 -1.17754 復華恒生基金 19.64000 19.56000 0.08000 0.40900 復華恒生單日反向一倍基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 復華恒生單日正向二倍基金 26.60000 26.38000 0.22000 0.83397 復華神盾基金 22.56020 22.50100 0.05920 0.26310 復華高成長基金 59.16000 58.82000 0.34000 0.57803 復華高益策略組合基金 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758 復華貨幣市場基金 14.41190 14.41180 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.23000 18.36000 -0.13000 -0.70806 復華富時台灣高股息低波動基金 49.41000 49.58000 -0.17000 -0.34288 復華復華基金 18.45000 18.34000 0.11000 0.59978 復華華人世紀基金 14.78000 15.07000 -0.29000 -1.92435 復華傳家二號基金 27.74190 27.76920 -0.02730 -0.09831 復華傳家基金 19.42580 19.38680 0.03900 0.20117 復華奧林匹克全球組合基金 14.51000 14.57000 -0.06000 -0.41181 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.84000 10.99000 -0.15000 -1.36488 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.28000 13.46000 -0.18000 -1.33730 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.03000 9.15000 -0.12000 -1.31148 復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.46000 18.55000 -0.09000 -0.48518 復華新興市場企業債券ETF基金 59.56000 59.74000 -0.18000 -0.30131 復華新興市場高收益債券基金A 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 復華新興市場高收益債券基金B 5.29000 5.31000 -0.02000 -0.37665 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 復華新興市場短期收益基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893 復華滬深300 A股基金 19.64000 19.61000 0.03000 0.15298 復華數位經濟基金 43.58000 43.27000 0.31000 0.71643 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.63290 9.66460 -0.03170 -0.32800 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.43810 9.47130 -0.03320 -0.35053 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.78590 9.81810 -0.03220 -0.32797 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.55410 9.58780 -0.03370 -0.35149 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.44090 9.47100 -0.03010 -0.31781 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95910 9.99030 -0.03120 -0.31230 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.46270 9.49780 -0.03510 -0.36956 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98350 10.01980 -0.03630 -0.36228 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.46210 9.49710 -0.03500 -0.36853 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98510 10.02140 -0.03630 -0.36222 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.83420 9.85690 -0.02270 -0.23030 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.81030 9.84420 -0.03390 -0.34437 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.84300 9.87640 -0.03340 -0.33818 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.79110 9.81170 -0.02060 -0.20995 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.76510 10.78880 -0.02370 -0.21967 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.74240 9.77420 -0.03180 -0.32535 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.79110 9.81160 -0.02050 -0.20894 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.76500 10.78860 -0.02360 -0.21875 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.74300 9.77480 -0.03180 -0.32533 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.80920 9.84050 -0.03130 -0.31807 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06080 9.05910 0.00170 0.01877 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07440 8.08710 -0.01270 -0.15704 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.06530 8.07750 -0.01220 -0.15104 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.42740 11.42530 0.00210 0.01838 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20480 10.22090 -0.01610 -0.15752 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31070 10.32620 -0.01550 -0.15010 景順主流基金 14.62000 14.52000 0.10000 0.68871 景順台灣科技基金 25.24000 25.03000 0.21000 0.83899 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.71000 8.78000 -0.07000 -0.79727 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322 景順全球科技基金 19.74000 20.03000 -0.29000 -1.44783 景順全球康健基金 19.01000 19.18000 -0.17000 -0.88634 景順貨幣市場基金 15.95090 15.95070 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.84000 26.67000 0.17000 0.63742 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.81000 13.05000 -0.24000 -1.83908 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.00000 12.22000 -0.22000 -1.80033 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.18000 10.32000 -0.14000 -1.35659 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.36000 10.50000 -0.14000 -1.33333 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.45000 10.59000 -0.14000 -1.32200 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.65000 10.79000 -0.14000 -1.29750 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.03000 10.09000 -0.06000 -0.59465 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.51580 8.51820 -0.00240 -0.02817 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.77170 7.77650 -0.00480 -0.06172 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01700 11.02010 -0.00310 -0.02813 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.03390 10.04010 -0.00620 -0.06175 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.17000 7.32000 -0.15000 -2.04918 華南永昌中國A股基金(美元) 6.82000 6.95000 -0.13000 -1.87050 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.03000 10.23000 -0.20000 -1.95503 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.31800 9.32770 -0.00970 -0.10399 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.52780 9.53710 -0.00930 -0.09751 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.67540 9.68540 -0.01000 -0.10325 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.89600 9.90570 -0.00970 -0.09792 華南永昌永昌基金 16.62000 16.60000 0.02000 0.12048 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 華南永昌全球亨利組合基金 14.04560 14.08350 -0.03790 -0.26911 華南永昌全球神農水資源基金 9.65000 9.81000 -0.16000 -1.63099 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.56000 8.64000 -0.08000 -0.92593 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.84000 8.93000 -0.09000 -1.00784 華南永昌全球精品基金 14.51000 14.80000 -0.29000 -1.95946 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.93000 12.07000 -0.14000 -1.15990 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.86000 11.99000 -0.13000 -1.08424 華南永昌物聯網精選基金 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22420 16.22390 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 21.79770 21.77660 0.02110 0.09689 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95020 11.95000 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16950 10.17260 -0.00310 -0.03047 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.99310 10.01180 -0.01870 -0.18678 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72480 9.72780 -0.00300 -0.03084 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.52560 9.54370 -0.01810 -0.18965 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.93290 9.93660 -0.00370 -0.03724 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.70690 9.72600 -0.01910 -0.19638 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.59260 9.59610 -0.00350 -0.03647 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.36430 9.38270 -0.01840 -0.19611 華頓中小型基金 20.91000 20.82000 0.09000 0.43228 華頓中國多重機會平衡基金 10.84200 10.94730 -0.10530 -0.96188 華頓台灣基金 22.12000 21.85000 0.27000 1.23570 華頓平安貨幣市場基金 11.53200 11.53180 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 14.99000 15.25000 -0.26000 -1.70492 華頓全球高收益債券基金A 13.16400 13.20530 -0.04130 -0.31275 華頓全球高收益債券基金B 8.02510 8.05020 -0.02510 -0.31179 華頓全球黑鑽油源基金 4.99000 5.08000 -0.09000 -1.77165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.40070 2.44390 -0.04320 -1.76767 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.68470 10.89550 -0.21080 -1.93474 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34570 0.35250 -0.00680 -1.92908 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.06710 11.13720 -0.07010 -0.62942 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.01700 10.07680 -0.05980 -0.59344 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.79240 9.87090 -0.07850 -0.79527 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.77630 8.84660 -0.07030 -0.79466 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.97140 10.05210 -0.08070 -0.80282 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.96270 9.03530 -0.07260 -0.80352 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.62000 9.90000 -0.28000 -2.82828 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.24000 8.50000 -0.26000 -3.05882 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.82000 9.10000 -0.28000 -3.07692 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47230 2.47270 -0.00040 -0.01618 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01810 2.01630 0.00180 0.08927 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.45710 11.47990 -0.02280 -0.19861 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.18510 9.20340 -0.01830 -0.19884 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35540 0.35610 -0.00070 -0.19657 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.28980 0.29040 -0.00060 -0.20661 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.08000 3.14000 -0.06000 -1.91083 匯豐中國動力基金(台幣) 13.72000 13.98000 -0.26000 -1.85980 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.45000 -0.01000 -2.22222 匯豐台灣精典基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298 匯豐全球趨勢組合基金 11.57000 11.77000 -0.20000 -1.69924 匯豐全球關鍵資源基金 7.71000 7.87000 -0.16000 -2.03304 匯豐安富基金 24.09000 24.12000 -0.03000 -0.12438 匯豐成功基金 39.42000 39.61000 -0.19000 -0.47968 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.49000 10.59000 -0.10000 -0.94429 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56200 2.56010 0.00190 0.07422 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30490 2.30290 0.00200 0.08685 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.32250 11.33410 -0.01160 -0.10235 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.61320 7.62460 -0.01140 -0.14952 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36960 0.37000 -0.00040 -0.10811 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32430 0.32470 -0.00040 -0.12319 匯豐金磚動力基金 13.09000 13.32000 -0.23000 -1.72673 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98820 14.98810 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.70000 4.74000 -0.04000 -0.84388 匯豐新鑽動力基金 10.13000 10.32000 -0.19000 -1.84109 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.30070 5.32910 -0.02840 -0.53292 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96740 8.99600 -0.02860 -0.31792 匯豐龍鳳基金-A類型 47.20000 47.32000 -0.12000 -0.25359 匯豐龍鳳基金-I類型 47.20000 47.32000 -0.12000 -0.25359 匯豐龍騰電子基金 31.30000 31.30000 0.00000 0.00000 匯豐雙高收益債券組合基金 11.91560 11.95990 -0.04430 -0.37040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.34000 16.22000 0.12000 0.73983 新光中國成長基金(人民幣) 8.57000 8.78000 -0.21000 -2.39180 新光中國成長基金(美元) 8.53000 8.74000 -0.21000 -2.40275 新光中國成長基金(新臺幣) 8.51000 8.72000 -0.21000 -2.40826 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.50090 10.49580 0.00510 0.04859 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.55080 9.55370 -0.00290 -0.03035 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.87790 9.88090 -0.00300 -0.03036 新光台灣富貴基金 20.59000 20.55000 0.04000 0.19465 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 新光全球生技醫療基金(美元) 10.85000 10.96000 -0.11000 -1.00365 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.60000 10.71000 -0.11000 -1.02708 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92810 9.92760 0.00050 0.00504 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72870 9.72830 0.00040 0.00411 新光全球債券基金(B配息)美元 9.50960 9.50910 0.00050 0.00526 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.30640 9.30590 0.00050 0.00537 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.00000 9.10000 -0.10000 -1.09890 新光吉星貨幣市場基金 15.45930 15.45920 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.01000 9.09000 -0.08000 -0.88009 新光多重資產基金(A累積)美元 8.14000 8.22000 -0.08000 -0.97324 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.54000 8.63000 -0.09000 -1.04287 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.41000 8.50000 -0.09000 -1.05882 新光亞洲精選基金-美金 20.53000 20.79000 -0.26000 -1.25060 新光亞洲精選基金-新台幣 20.86000 21.12000 -0.26000 -1.23106 新光兩岸優勢基金 9.87000 10.09000 -0.22000 -2.18038 新光店頭基金 21.07000 20.93000 0.14000 0.66890 新光南非幣保本基金 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 新光特選內需收益ETF基金 19.85000 19.90000 -0.05000 -0.25126 新光創新科技基金 13.14000 13.12000 0.02000 0.15244 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76000 9.75490 0.00510 0.05228 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96830 9.96670 0.00160 0.01605 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58780 9.59140 -0.00360 -0.03753 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14100 9.13620 0.00480 0.05254 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.34190 9.34040 0.00150 0.01606 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.98120 8.98460 -0.00340 -0.03784 新光澳幣八年期保本基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 新光澳幣保本基金 12.00000 11.99000 0.01000 0.08340 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95840 9.98720 -0.02880 -0.28837 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.40700 9.43420 -0.02720 -0.28831 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.37000 9.40130 -0.03130 -0.33293 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.82720 9.86010 -0.03290 -0.33367 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.78730 9.81830 -0.03100 -0.31574 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.32840 9.35790 -0.02950 -0.31524 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.29920 9.32580 -0.02660 -0.28523 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.75300 9.78080 -0.02780 -0.28423 瑞銀全球創新趨勢基金 6.61000 6.74000 -0.13000 -1.92878 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.61370 9.62430 -0.01060 -0.11014 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.02080 9.03070 -0.00990 -0.10963 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.48750 9.50040 -0.01290 -0.13578 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 8.97850 8.99080 -0.01230 -0.13681 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.05130 9.06190 -0.01060 -0.11697 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.61800 9.62970 -0.01170 -0.12150 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.47250 13.49140 -0.01890 -0.14009 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.14810 8.15950 -0.01140 -0.13971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.04010 36.19320 -0.15310 -0.42301 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.92130 38.85520 0.06610 0.17012 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.84420 36.88340 -0.03920 -0.10628 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.59380 39.61090 -0.01710 -0.04317 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.16580 39.40990 -0.24410 -0.61939 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.09700 38.36750 -0.27050 -0.70502 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.98960 10.00020 -0.01060 -0.10600 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27710 11.27610 0.00100 0.00887 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96670 9.96910 -0.00240 -0.02407 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.74480 10.98190 -0.23710 -2.15901 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.96300 8.14200 -0.17900 -2.19848 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.26000 8.44000 -0.18000 -2.13270 群益大印度基金-人民幣 12.49400 12.50880 -0.01480 -0.11832 群益大印度基金-美元 11.65080 11.66930 -0.01850 -0.15854 群益大印度基金-新臺幣 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.11380 11.29530 -0.18150 -1.60686 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.62680 10.80470 -0.17790 -1.64651 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 10.17000 -0.17000 -1.67158 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.17050 10.33660 -0.16610 -1.60691 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.87410 9.02270 -0.14860 -1.64696 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.37000 8.51000 -0.14000 -1.64512 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.91870 9.06440 -0.14570 -1.60739 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.81310 7.94390 -0.13080 -1.64655 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.28000 8.41000 -0.13000 -1.54578 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.49390 8.63260 -0.13870 -1.60670 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.69010 7.81880 -0.12870 -1.64603 群益中小型股基金 36.76000 36.69000 0.07000 0.19079 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.43060 9.49230 -0.06170 -0.65000 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.68120 8.74150 -0.06030 -0.68981 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.15980 8.21600 -0.05620 -0.68403 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.22530 8.27920 -0.05390 -0.65103 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.57100 7.62360 -0.05260 -0.68996 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.11720 7.16620 -0.04900 -0.68377 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.79480 9.80270 -0.00790 -0.08059 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.77430 10.78300 -0.00870 -0.08068 群益中國高收益債券基金-美元 10.37960 10.39030 -0.01070 -0.10298 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.58360 9.59450 -0.01090 -0.11361 群益中國新機會基金N-人民幣 7.37390 7.56190 -0.18800 -2.48615 群益中國新機會基金N-美元 6.71360 6.88750 -0.17390 -2.52486 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.19000 7.38000 -0.19000 -2.57453 群益中國新機會基金-人民幣 6.53960 6.70630 -0.16670 -2.48572 群益中國新機會基金-美元 7.17840 7.36440 -0.18600 -2.52566 群益中國新機會基金-新臺幣 6.86000 7.04000 -0.18000 -2.55682 群益平衡王基金 18.21370 18.19480 0.01890 0.10388 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.84000 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9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.98860 10.02370 -0.03510 -0.35017 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.13440 7.15950 -0.02510 -0.35058 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.04410 10.05800 -0.01390 -0.13820 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.90520 9.92050 -0.01530 -0.15423 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.04410 10.06000 -0.01590 -0.15805 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.75440 9.76780 -0.01340 -0.13719 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.65990 9.67480 -0.01490 -0.15401 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.79540 9.81090 -0.01550 -0.15799 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.04420 10.05810 -0.01390 -0.13820 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.90520 9.92050 -0.01530 -0.15423 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.04430 10.06020 -0.01590 -0.15805 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.75440 9.76790 -0.01350 -0.13821 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.65990 9.67480 -0.01490 -0.15401 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.79540 9.81090 -0.01550 -0.15799 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.21040 9.26730 -0.05690 -0.61399 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.74000 10.81000 -0.07000 -0.64755 群益全球關鍵生技基金-美元 15.07060 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10.91920 10.99940 -0.08020 -0.72913 群益東協成長基金-新臺幣 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.67810 10.77750 -0.09940 -0.92229 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.09190 10.18750 -0.09560 -0.93840 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.58140 9.67270 -0.09130 -0.94389 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.18400 9.26940 -0.08540 -0.92131 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.68260 8.76490 -0.08230 -0.93897 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.24150 8.32000 -0.07850 -0.94351 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.98750 9.07110 -0.08360 -0.92161 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.83710 8.92080 -0.08370 -0.93826 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.20690 9.29460 -0.08770 -0.94356 群益長安基金 24.71000 24.76000 -0.05000 -0.20194 群益美國新創亮點基金N-美元 9.10120 9.26560 -0.16440 -1.77430 群益美國新創亮點基金-美元 13.76780 14.01640 -0.24860 -1.77364 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.32000 13.56000 -0.24000 -1.76991 群益真善美基金 15.44210 15.45470 -0.01260 -0.08153 群益馬拉松基金 108.12000 107.75000 0.37000 0.34339 群益馬拉松基金I類型 108.32000 107.95000 0.37000 0.34275 群益深証中小板基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 群益創新科技基金 28.55000 28.37000 0.18000 0.63447 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.57170 8.71590 -0.14420 -1.65445 群益華夏盛世基金N-美元 7.82200 7.95680 -0.13480 -1.69415 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.17000 8.31000 -0.14000 -1.68472 群益華夏盛世基金-人民幣 9.33460 9.49160 -0.15700 -1.65409 群益華夏盛世基金-美元 8.62480 8.77350 -0.14870 -1.69488 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.25000 14.50000 -0.25000 -1.72414 群益奧斯卡基金 24.21000 24.04000 0.17000 0.70715 群益新興金鑽基金-美元 10.77640 10.94120 -0.16480 -1.50623 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.25000 8.37000 -0.12000 -1.43369 群益葛萊美基金 20.59000 20.45000 0.14000 0.68460 群益道瓊美國地產ETF基金 19.86000 20.06000 -0.20000 -0.99701 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.44960 11.58370 -0.13410 -1.15766 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.75660 10.88410 -0.12750 -1.17143 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.90000 10.02000 -0.12000 -1.19760 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.71310 10.83890 -0.12580 -1.16063 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.16000 8.25550 -0.09550 -1.15680 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.55320 8.65460 -0.10140 -1.17163 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.88000 7.97000 -0.09000 -1.12923 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.18460 8.28070 -0.09610 -1.16053 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.64770 9.76200 -0.11430 -1.17087 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.46140 9.57350 -0.11210 -1.17094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.21000 25.18000 0.03000 0.11914 德信中國精選成長基金 10.26000 10.44000 -0.18000 -1.72414 德信台灣主流中小基金 16.00000 15.99000 0.01000 0.06254 德信新興股票組合基金 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371 德信萬保貨幣市場基金 11.94550 11.94530 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.76070 10.76670 -0.00600 -0.05573 德信數位時代基金 25.27000 25.25000 0.02000 0.07921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.88180 9.91910 -0.03730 -0.37604 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.82750 9.86530 -0.03780 -0.38316 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67430 11.67410 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.31000 13.22000 0.09000 0.68079 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.29000 17.73000 -0.44000 -2.48167 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35580 10.35110 0.00470 0.04541 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.02790 15.02120 0.00670 0.04460 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.01350 8.02270 -0.00920 -0.11467 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.78650 10.79960 -0.01310 -0.12130 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.25550 11.26910 -0.01360 -0.12068 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04210 13.05710 -0.01500 -0.11488 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.99000 16.26000 -0.27000 -1.66052 摩根中小基金 19.01000 18.89000 0.12000 0.63526 摩根中國A股基金 11.87000 12.17000 -0.30000 -2.46508 摩根中國A股基金(美元) 9.31000 9.54000 -0.23000 -2.41090 摩根中國亮點基金 11.46000 11.71000 -0.25000 -2.13493 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.37910 10.49430 -0.11520 -1.09774 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.54540 11.66380 -0.11840 -1.01511 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.79640 8.89340 -0.09700 -1.09070 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.76960 11.90030 -0.13070 -1.09829 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.60330 13.74270 -0.13940 -1.01436 摩根台灣金磚基金-累積型 16.95000 16.89000 0.06000 0.35524 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.95000 16.89000 0.06000 0.35524 摩根台灣增長基金 44.79000 44.78000 0.01000 0.02233 摩根平衡基金 26.30000 26.34000 -0.04000 -0.15186 摩根全球α基金 17.64000 17.94000 -0.30000 -1.67224 摩根全球平衡基金 14.52430 14.64350 -0.11920 -0.81401 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.29820 9.36180 -0.06360 -0.67936 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.30420 10.36900 -0.06480 -0.62494 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.70520 9.76960 -0.06440 -0.65919 摩根多元入息成長基金-累積型 11.04810 11.12420 -0.07610 -0.68409 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.73750 9.80210 -0.06460 -0.65904 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.12240 10.20290 -0.08050 -0.78899 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.07840 13.18240 -0.10400 -0.78893 摩根亞洲基金 52.28000 53.11000 -0.83000 -1.56279 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.20150 8.20920 -0.00770 -0.09380 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58050 9.58590 -0.00540 -0.05633 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.47150 8.47840 -0.00690 -0.08138 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05170 12.06310 -0.01140 -0.09450 摩根東方內需機會基金 16.57000 16.83000 -0.26000 -1.54486 摩根東方科技基金 28.84000 29.56000 -0.72000 -2.43572 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.28000 9.39000 -0.11000 -1.17146 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.02000 9.13000 -0.11000 -1.20482 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.99000 11.13000 -0.14000 -1.25786 摩根金龍收成基金 18.59000 18.98000 -0.39000 -2.05479 摩根第一貨幣市場基金 15.09190 15.09180 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 12.79000 13.17000 -0.38000 -2.88535 摩根新金磚五國基金 10.92000 11.14000 -0.22000 -1.97487 摩根新絲路基金 8.89000 9.02000 -0.13000 -1.44124 摩根新興35基金 12.13000 12.35000 -0.22000 -1.78138 摩根新興日本基金 22.47000 22.71000 -0.24000 -1.05680 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.01490 7.04550 -0.03060 -0.43432 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.22400 9.25650 -0.03250 -0.35110 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.98010 9.01590 -0.03580 -0.39708 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.28920 10.33040 -0.04120 -0.39882 摩根新興科技基金 44.84000 44.62000 0.22000 0.49305 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.13500 8.14270 -0.00770 -0.09456 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.40210 10.41190 -0.00980 -0.09412 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.25450 8.32150 -0.06700 -0.80514 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.95260 9.02300 -0.07040 -0.78023 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.41890 8.48720 -0.06830 -0.80474 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.56610 9.64380 -0.07770 -0.80570 摩根龍揚基金 27.75000 28.32000 -0.57000 -2.01271 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.90000 10.03000 -0.13000 -1.29611 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.55000 10.69000 -0.14000 -1.30964 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.31000 10.45000 -0.14000 -1.33971 摩根環球股票收益基金-累積型 11.05000 11.20000 -0.15000 -1.33929 摩根總收益組合基金-月配息型 9.14240 9.15460 -0.01220 -0.13327 摩根總收益組合基金-累積型 11.10710 11.12190 -0.01480 -0.13307 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.25000 21.17000 0.08000 0.37789 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59550 11.61420 -0.01870 -0.16101 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.81180 10.83180 -0.02000 -0.18464 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83130 9.84970 -0.01840 -0.18681 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.92410 9.98990 -0.06580 -0.65867 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.30760 9.37170 -0.06410 -0.68397 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45800 8.51640 -0.05840 -0.68574 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.76570 9.83570 -0.07000 -0.71169 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.84540 9.91540 -0.07000 -0.70597 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.37600 9.43670 -0.06070 -0.64323 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.54180 9.60290 -0.06110 -0.63627 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.07590 9.15760 -0.08170 -0.89216 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.23600 9.31850 -0.08250 -0.88534 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.88770 10.93530 -0.04760 -0.43529 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.65180 10.69880 -0.04700 -0.43930 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.88200 9.92520 -0.04320 -0.43526 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.25020 10.32070 -0.07050 -0.68309 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.01260 10.08200 -0.06940 -0.68836 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.29170 9.35580 -0.06410 -0.68514 聯邦金鑽平衡基金 20.44700 20.39400 0.05300 0.25988 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.72070 8.79030 -0.06960 -0.79178 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.02550 9.09690 -0.07140 -0.78488 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.70020 8.77560 -0.07540 -0.85920 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.01030 9.08150 -0.07120 -0.78401 聯邦貨幣市場基金 13.17690 13.17670 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.90170 15.93630 -0.03460 -0.21711 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.53080 11.59880 -0.06800 -0.58627 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.09330 11.16240 -0.06910 -0.61904 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.61940 10.69450 -0.07510 -0.70223 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72760 11.72650 0.00110 0.00938 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.97090 10.97240 -0.00150 -0.01367 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33480 10.37700 -0.04220 -0.40667 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.46730 8.49670 -0.02940 -0.34602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.51000 31.52000 -0.01000 -0.03173 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.84000 15.18000 -0.34000 -2.23979 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.81000 15.16000 -0.35000 -2.30871 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.81000 10.04000 -0.23000 -2.29084 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.16000 15.23000 -0.07000 -0.45962 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.94000 12.00000 -0.06000 -0.50000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.82000 11.88000 -0.06000 -0.50505 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.57000 7.61000 -0.04000 -0.52562 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.46000 11.52000 -0.06000 -0.52083 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.14000 14.25000 -0.11000 -0.77193 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.83000 11.00000 -0.17000 -1.54545 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.38000 13.60000 -0.22000 -1.61765 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.83000 14.05000 -0.22000 -1.56584 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.77000 14.00000 -0.23000 -1.64286 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.00000 9.15000 -0.15000 -1.63934 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.51000 14.75000 -0.24000 -1.62712 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.63000 9.79000 -0.16000 -1.63432 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.44000 19.71000 -0.27000 -1.36986 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.61000 17.86000 -0.25000 -1.39978 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.16000 12.33000 -0.17000 -1.37875 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.45000 14.65000 -0.20000 -1.36519 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.19000 15.41000 -0.22000 -1.42764 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.26000 14.46000 -0.20000 -1.38313 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.47000 9.61000 -0.14000 -1.45682 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.41000 14.62000 -0.21000 -1.43639 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.80000 12.98000 -0.18000 -1.38675 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.81000 12.99000 -0.18000 -1.38568 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.72000 8.84000 -0.12000 -1.35747 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.41000 13.61000 -0.20000 -1.46951 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.19000 18.22000 -0.03000 -0.16465 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.01000 17.05000 -0.04000 -0.23460 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.80000 13.84000 -0.04000 -0.28902 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.83000 12.86000 -0.03000 -0.23328 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.88000 -0.02000 -0.25381 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.93000 13.99000 -0.06000 -0.42888 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 聯博貨幣市場基金 15.00660 15.00650 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.27990 10.31560 -0.03570 -0.34608 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.33850 13.38330 -0.04480 -0.33475 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.30980 7.33510 -0.02530 -0.34492 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.66000 18.55000 0.11000 0.59299 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.46000 10.69000 -0.23000 -2.15154 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.91000 11.14000 -0.23000 -2.06463 瀚亞外銷基金 37.11000 37.04000 0.07000 0.18898 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.33000 11.45000 -0.12000 -1.04803 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.69000 10.80000 -0.11000 -1.01852 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.67000 9.78000 -0.11000 -1.12474 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.31000 9.40000 -0.09000 -0.95745 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.46000 9.56000 -0.10000 -1.04603 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.06000 9.15000 -0.09000 -0.98361 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.35000 9.45000 -0.10000 -1.05820 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.40750 10.45360 -0.04610 -0.44100 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.07520 10.11040 -0.03520 -0.34816 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.92080 11.96380 -0.04300 -0.35942 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.86650 9.90860 -0.04210 -0.42488 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.17010 7.20200 -0.03190 -0.44293 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.70020 7.72720 -0.02700 -0.34942 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.81660 7.84480 -0.02820 -0.35947 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.82070 6.84980 -0.02910 -0.42483 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.50210 8.53270 -0.03060 -0.35862 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.82050 8.85980 -0.03930 -0.44358 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.00400 9.03550 -0.03150 -0.34862 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.86200 8.89400 -0.03200 -0.35979 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.39000 11.51000 -0.12000 -1.04257 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.97000 11.08000 -0.11000 -0.99278 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.67000 10.78000 -0.11000 -1.02041 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.43000 10.54000 -0.11000 -1.04364 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.95000 10.05000 -0.10000 -0.99502 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.95670 9.92680 0.02990 0.30120 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.87780 9.85400 0.02380 0.24153 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.71220 9.68330 0.02890 0.29845 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.78400 9.75460 0.02940 0.30140 瀚亞印度基金-人民幣 13.47000 13.56000 -0.09000 -0.66372 瀚亞印度基金-美元 12.61000 12.69000 -0.08000 -0.63042 瀚亞印度基金-新台幣 28.03000 28.21000 -0.18000 -0.63807 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.11000 10.12000 -0.01000 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-1.54278 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.77000 8.92000 -0.15000 -1.68161 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.46000 8.59000 -0.13000 -1.51339 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.50000 8.63000 -0.13000 -1.50637 瀚亞亞太基礎建設基金 11.43000 11.55000 -0.12000 -1.03896 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.47720 11.58210 -0.10490 -0.90571 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.98900 13.05630 -0.06730 -0.51546 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.43710 10.52470 -0.08760 -0.83233 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.24840 10.33450 -0.08610 -0.83313 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.32400 11.39790 -0.07390 -0.64837 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.72630 8.80590 -0.07960 -0.90394 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.37210 9.42720 -0.05510 -0.58448 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.59050 8.66270 -0.07220 -0.83346 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.42360 8.49440 -0.07080 -0.83349 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.71080 8.76700 -0.05620 -0.64104 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.94270 14.07460 -0.13190 -0.93715 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.41930 10.52430 -0.10500 -0.99769 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.16640 10.26380 -0.09740 -0.94897 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.05200 12.16610 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