◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 信驊 新昕纖 生泰 大江 易威 駿熠電 元大美債7-10 大峽谷-KY 謚源 杏昌 碩禾 穆拉德 富邦中國政策債 中美晶 東林 美時 台燿 南璋 元大美債1-3 合邦 欣厚-KY 強生 勝昱 元大投資級公司債 九豪 友銓 寶島科 飛寶企業 元大中國債3-5 撼訊 達威 中華食 精確 群益15年IG電信債 合晶 三圓 世坤 宏易 群益15年IG科技債 環球晶 雙喜 冠好 唐鋒 群益10年IG金融債 匯鑽科 力泰 萬國通 聯光通 國泰投資級公司債 大宇資 理銘 新昕纖 榮群 國泰5Y+新興債 VHQ-KY 亞都 聚紡 天宇 國泰1-5Y高收債 東凌-KY 力肯 新零售 富邦全球投等債 明揚 泰茂 力新 富邦全球高收債 綠河-KY 精確 恩得利 國泰中國政金債5+ 欣泰 崇友 李洲 富邦中政債0-1 至興 凱柏實業 富邦A級公司債 長佳 元炬 FH中國政策債 瑞穎 及成 凱基中國債3-10 大恭 和進 凱基新興債10+ 永純 耀勝 凱基科技債10+ 雙邦 倚強 元大AAA至A公司債 致振 錦明 群益AAA-AA公司債 創威 鑫創 群益15年IG公用債 唐榮 廣寰科 群益15年EM主權債 晉椿 點晶 FH能源債 世豐 斐成 FH製藥債 久陽 泰谷 FH新興企業債 強新 典範 合世 松和 長天 易威 凌網 益通 穆拉德 恩得利 振維 南璋 謚源 鴻翊 勝昱 李洲 迎輝 飛寶企業 元炬 欣厚-KY 精確 港建 兆遠 宏易 及成 太欣 唐鋒 笙泉 系統電 聯光通 新洲 世紀 榮群 倚強 華容 天宇 至寶電 建榮 新零售 錦明 立衛 力新 鑫創 天揚 恩得利 宇環 鈺創 李洲 廣寰科 佳總 凱柏實業 點晶 合正 元炬 幸康 寶聯通 及成 泰谷 凱鈺 和進 長天 德宏 耀勝 亞帝歐 合邦 倚強 先益 萬旭 錦明 泓格 久正 鑫創 晶達 上揚 廣寰科 立衛 全譜 點晶 合正 易通展 斐成 金利 安鈦克 建舜電 三聯 元隆 泰谷 合邦 沛亨 典範 亞元 九暘 長天 業強 凱碩 益通 萬旭 全達 振維 訊達 奧斯特 鴻翊 驊宏資 保銳 迎輝 撼訊 越峰 欣厚-KY 亞銳士 英格爾 兆遠 信昌電 士開 太欣 合晶 昇益 系統電 全譜 志嘉 世紀 沛波 富裔 華容 元隆 燦星旅 建榮 沛亨 富驛-KY 立衛 迅德 劍湖山 天揚 倉和 德記 鈺創 勁豐 泰偉 佳總 光菱 華義 合正 星雲 昇華 寶聯通 德勝 得利影 凱鈺 三圓 鼎創達 德宏 雙喜 花王 合邦 力泰 邦泰 萬旭 豐謙 驊宏資 富裔 久正 惠普 上揚 中連貨 全譜 漢來美食 易通展 易飛網 安鈦克 高野 元隆 亞都 沛亨 老爺知 九暘 滿心 凱碩 東凌-KY 全達 德記 奧斯特 大展證 保銳 誠品生活 越峰 得利影 英格爾 隆中 士開 時報 昇益 琉園 志嘉 旭然 富裔 鼎創達 燦星旅 捷必勝-KY 富驛-KY 明揚 劍湖山 紅木-KY 德記 綠河-KY 泰偉 欣雄 華義 欣泰 昇華 大汽電 得利影 時報 鼎創達 花王 光隆 邦泰