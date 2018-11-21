港股「三桶油」今均下挫 中金報告：明年成本恐加速上漲

中金發表報告表示，中國「三桶油」公司中，考慮到中石化 (00386.HK) 和中石油 (00857.HK) 於今年第四季或遭受庫存損失，投資人對原本獲利預期恐過於樂觀。

中金指出，中資石油股 2018 年市場獲利預測面臨下行風險，賣方和買方對 2018 年獲利預測的分歧正在擴大，買方態度更為保守。

「三桶油」中，中石化面臨著最大的下行風險，市場預期其 2018 年純益為人民幣 790 億元，而該行預計為 750 億元，主因為庫存損失、勘探與開發盈利下降，以及年終減值等，都可能導致今年第 4 季及下半年純益低於預期。

在國際油價昨 (20 日) 天急跌之下，股股石油股今天均見巨幅賣壓。「三桶油」以中海油 (00883.HK) 賣壓最重，股價最多下跌挫 5.1% 低見港幣 12.38 元，創 3 個月低點。中石油四連跌，最低見 5.36 元，中石化股價跌破 10 天及 20 天線，最低見 6.46 元。

香港股市上午隨陸股反彈，早盤收盤跌幅減至 0.18%，但石油股仍相對偏弱，跌幅維持在 2% 附近。

中金認為，2019 年油服日費率將迎來多年來的首次上漲，「三桶油」將面臨成本壓力。該行對中石油、中石化及中海油均仍予「推薦」評級，目標價分別是 7.9 元、8.5 元及 17 元。