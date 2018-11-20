◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大富櫃50 聯亞 新昕纖 生泰 大江 易威 駿熠電 富邦美債1-3 兆遠 謚源 杏昌 撼訊 穆拉德 元大美債7-10 信驊 東林 美時 台燿 南璋 富邦中國政策債 大峽谷-KY 欣厚-KY 強生 勝昱 元大美債1-3 中美晶 友銓 寶島科 飛寶企業 元大投資級公司債 合邦 達威 中華食 精確 元大中國債3-5 九豪 三圓 世坤 宏易 群益15年IG電信債 撼訊 雙喜 冠好 唐鋒 群益15年IG科技債 信昌電 力泰 萬國通 榮群 群益10年IG金融債 合晶 理銘 新昕纖 天宇 國泰投資級公司債 環球晶 亞都 聚紡 新零售 國泰5Y+新興債 匯鑽科 東凌-KY 力肯 力新 國泰1-5Y高收債 大宇資 明揚 泰茂 恩得利 富邦全球投等債 VHQ-KY 綠河-KY 精確 李洲 富邦全球高收債 欣泰 崇友 凱柏實業 國泰中國政金債5+ 至興 元炬 富邦中政債0-1 長佳 及成 富邦A級公司債 瑞穎 和進 FH中國政策債 大恭 耀勝 凱基中國債3-10 永純 倚強 凱基新興債10+ 雙邦 錦明 凱基科技債10+ 致振 鑫創 元大AAA至A公司債 創威 廣寰科 群益AAA-AA公司債 唐榮 點晶 群益15年IG公用債 晉椿 建舜電 群益15年EM主權債 世豐 泰谷 FH能源債 久陽 典範 FH製藥債 強新 長天 FH新興企業債 松和 益通 合世 凌網 振維 易威 恩得利 鴻翊 穆拉德 謚源 迎輝 南璋 李洲 欣厚-KY 勝昱 元炬 兆遠 飛寶企業 港建 太欣 精確 及成 系統電 宏易 笙泉 世紀 唐鋒 新洲 華容 榮群 倚強 建榮 天宇 至寶電 立衛 新零售 錦明 天揚 力新 宇環 鈺創 恩得利 廣寰科 佳總 李洲 點晶 合正 凱柏實業 幸康 寶聯通 元炬 泰谷 凱鈺 及成 長天 德宏 和進 亞帝歐 合邦 耀勝 先益 萬旭 倚強 泓格 驊宏資 錦明 晶達 久正 鑫創 立衛 上揚 廣寰科 合正 全譜 點晶 金利 易通展 帛漢 三聯 安鈦克 建舜電 合邦 元隆 泰谷 亞元 沛亨 典範 萬旭 九暘 長天 訊達 凱碩 益通 驊宏資 全達 振維 撼訊 奧斯特 鴻翊 亞銳士 保銳 迎輝 信昌電 越峰 欣厚-KY 合晶 英格爾 兆遠 全譜 士開 美桀 沛波 昇益 太欣 元隆 志嘉 系統電 沛亨 富裔 世紀 迅德 正德 華容 倉和 燦星旅 建榮 勁豐 富驛-KY 立衛 光菱 劍湖山 天揚 星雲 德記 鈺創 三圓 泰偉 佳總 雙喜 華義 合正 力泰 昇華 寶聯通 豐謙 得利影 凱鈺 富裔 鼎創達 德宏 惠普 花王 合邦 中連貨 邦泰 萬旭 漢來美食 驊宏資 易飛網 久正 高野 上揚 亞都 全譜 老爺知 易通展 滿心 安鈦克 東凌-KY 元隆 德記 沛亨 大展證 九暘 誠品生活 凱碩 大宇資 全達 得利影 奧斯特 隆中 保銳 時報 越峰 琉園 英格爾 旭然 士開 鼎創達 昇益 捷必勝-KY 志嘉 明揚 富裔 紅木-KY 正德 綠河-KY 燦星旅 欣雄 富驛-KY 欣泰 劍湖山 大汽電 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 光隆 邦泰