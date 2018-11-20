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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月20日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大韓國 元大滬深300正2 元大中型100          本盟              昶和     福壽     超眾       
台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技          日馳              大統新創 天仁     易華電     
台新MSCI台灣反1 正道     元大電子          國巨              本盟     宏亞     長榮       
宏洲              元大台商50          智寶              銘旺科   達新                
嘉裕              元大MSCI金融          奇力新            健和興   聚隆                
東華              富邦摩台          大毅              旭隼     昶和                
立益              富邦發達          強茂              元晶     大統新創            
佳和              富邦金融          華新科            遠雄來   程泰                
昶和              元大MSCI台灣          嘉晶              統領     氣立                
三洋紡            永豐臺灣加權          星通              威宏-KY  榮星                
本盟              富邦日本          玉晶光            泰昇-KY  台硝                
瑞利              國泰日經225          台勝科                     元禎                
樂士              元大歐洲50          永崴投控                   永記                
正峰新            元大日經225          康控-KY                    日勝化              
億泰              元大韓國          訊芯-KY                    展宇                
毛寶              元大美債20正2          杜康-DR                    華廣                
懷特              元大美債20反1          陽光能源-DR                   士紙                
燁興              國泰20年美債反1          康友-KY                    高興昌              
中鴻              兆豐藍籌30反1                                     東明-KY             
威致              台新MSCI台灣正2                                     鑫永銓              
華豐              台新MSCI台灣反1                                     六暉-KY             
首利              元大S&P日圓反1                                     申豐                
麗正              富邦歐洲                                     宏旭-KY             
東訊              FH彭博高收益債                                     銘旺科              
華泰              FH彭博新興債                                     翔耀                
錸德              FH富時不動產                                     吉祥全              
倫飛              元大台灣高息低波                                     華新科              
虹光              群益道瓊美國地產                                     建碁                
威盛              第一金工業30                                     聯德                
國碩              FH富時高息低波                                     玉晶光              
銘旺科            宏洲                                         圓展                
統懋              嘉裕                                         新至陞              
翔耀              東華                                         時碩工業            
太空梭            立益                                         傳奇                
麗臺              佳和                                         亞弘電              
華映              昶和                                         陞泰                
吉祥全            三洋紡                                       愛山林              
憶聲              本盟                                         皇昌                
科風              瑞利                                         遠雄來              
和鑫              樂士                                         夏都                
力特              正峰新                                       雲品                
喬鼎              億泰                                         鳳凰                
正達              毛寶                                         新天地              
晟鈦              懷特                                         欣欣                
聯德              燁興                                         統領                
同泰              中鴻                                         客思達-KY            
新世紀            威致                                         阿瘦                
誠研              華豐                                         康師傅-DR            
綠能              首利                                         同方友友-DR            
誠創              麗正                                         晨訊科-DR            
嘉威              東訊                                         友佳-DR             
力銘              華泰                                         精熙-DR             
亞太電            錸德                                         一零四              
達能              倫飛                                         欣天然              
清惠              虹光                                         新海                
慧友              精元                                         欣高                
捷泰              威盛                                         全國                
天瀚              國碩                                         jpp-KY              
迅杰              銘旺科                                       台數科              
華上              統懋                                         南六                
光麗-KY           翔耀                                         基勝-KY             
元晶              太空梭                                       波力-KY             
華冠              麗臺                                         泰昇-KY             
裕豐              華映                                         吉源-KY             
寶徠              吉祥全                                                           
皇普              憶聲                                                             
陽明              科風                                                             
六福              和鑫                                                             
康師傅-DR          力特                                                             
聖馬丁-DR          喬鼎                                                             
神州-DR           正達                                                             
耀傑-DR           晟鈦                                                             
同方友友-DR          聯德                                                             
晨訊科-DR          同泰                                                             
友佳-DR           新世紀                                                           
陽光能源-DR          誠研                                                             
精熙-DR           綠能                                                             
中福              嘉澤                                                             
雷虎              誠創                                                             
中視              嘉威                                                             
秋雨              力銘                                                             
慶豐富            亞太電                                                           
新利虹            達能                                                             
國光生            虹堡                                                             
                  清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  淘帝-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  鈺齊-KY
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