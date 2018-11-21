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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄11/20
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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2603   長榮       11/22  上市增資  11/16-11/20  27000   10.70     10.70  永豐金     05  11/21      41788
4766   南寶       11/22  初上市    11/16-11/20   3554   76.80     76.80  富邦       01  11/21      61911
6674   鋐寶科技   11/22  初上市    11/16-11/20   1539   30.84     30.84  凱基       01  11/21      42600
6655   科定       11/22  初上市    11/16-11/20   1132   60.32     60.32  中國信託   01  11/21      42162
2897A  王道銀甲特 11/26  上市增資  11/20-11/22  28500   10.00     10.00  元大       05  11/23
2887F  台新戊特二 11/27  上市增資  11/21-11/23  27000   50.00     50.00  凱基       02  11/26
2812   台中銀     11/27  上市增資  11/21-11/23  14250   10.20     10.20  凱基       02  11/26

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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