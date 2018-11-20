【大行報告】信安：亞股估值吸引U+A0U+A0U+A0 三因素促復甦

信安環球投資報告指出，市場期望中美最高領導人在月底舉行的G20峰會上會晤，解決兩國貿易問題，然而美國副總統彭斯上周末在亞太經合組織﹙APEC﹚上發表針對中國的言辭，令投資者憂慮中美之間問題化解的可能性。

投資者期望美國總統特朗普與中國國家主席習近平能夠在G20峰會會晤並緩和貿易爭端。信安環球投資（香港）投資組合策略基金經理陳廣泰（Binay Chandgothia）指出，中美元首開展談判是近期亞洲投資市場回暖的主要因素，投資者期望今次會面可為緊張關係帶來轉機，甚至未來三至六個月可以達成若干共識，但是如果最終毫無進展，或者會觸發市場沽售。

另一方面，陳廣泰指出，目前亞洲股市的估值處於歷使低位，以日本、南韓、香港、中國及新加坡為例，現值都相當吸引。目前投資者主要憂慮地區的經濟增長動力，然而如果貿易緊張關係有望緩和，則無論股市或匯市都有望從目前的大幅折讓中回升。此外，他又預期美國聯儲局將於明年首季放慢加息步伐，此或令美國十年期債券維持在3.25%至3.5%的水平，而美元強勢亦可能於近期見頂，這些因素為亞洲股市、匯市以及利率市場帶來復甦轉機。至於近期油價下跌降低商品通脹，從而減少中央銀行的加息壓力，也為亞洲市場增添動力。