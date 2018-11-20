國盛投資(01227-HK)擬以2000萬港元出售一公司股份

國盛投資(01227-HK)公佈，於2018年11月20日(交易時段後)，賣方(Essence Sharp Holdings Limited)、買方(東方創富投資有限公司)與買方擔保人(黃麗莎)訂立買賣協議，據此，買方已有條件同意收購銷售股份及賣方已有條件同意出售銷售股份，總代價為2000萬港元。銷售股份佔目標公司全部已發行股本約29.997%(不足30%)。

於本公告日期，目標公司於集團財務報表内入賬列作公司之聯營公司。於完成後，公司將不再持有目標集團任何權益。

目標公司為一間根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，公司透過賣方擁有其約29.997%(不足30%)權益。目標公司為一間投資控股公司。目標集團主要從事生物醫藥及再生醫學係統及產品開發業務。

買方為一間於香港註冊成立的有限公司併為一間投資控股公司。買方擔保人為買方之唯一董事及股東以及目標公司若幹附屬公司之董事及股東。

截至2018年6月30日集團於目標集團之投資併無賬面值。為作說明用途，於完成後，估計公司將就出售事項實現未經審核收益約1800萬港元，即代價減出售事項應佔開支約200萬港元。出售事項產生的估計收益併無計及出售事項完成後的潛在稅務影響。現時擬將所得款項淨額用作集團一般營運資金及/或未來投資。

集團主要業務為投資於上市及非上市公司之多元化投資組合。目標公司於2014年成立，自此，目標集團一直錄得虧損。因此，自截至2014年12月31日止財政年度起，集團於目標集團的權益亦錄得虧損，且集團應佔目標集團的虧損已超過其於目標集團的權益，及截至2017年12月31日併無錄得賬面值。鑒於目標集團的過往財務業績欠佳且集團於過去幾年併無自目標集團收到任何溢利分成，董事無法確定目標集團的未來前景。此外，集團已採取及維持審慎而積極之投資方針，併將密切監察投資組合表現。此乃集團物色具有資產升值潛力之合適投資機會，從而將深化公司投資目標，亦為集團及股東帶來更佳回報的業務策略。董事認為，出售事項為集團撤回及變現其於目標公司之投資，為優化營運效率及提高集團回報而重新分配集團財務資源之機會。