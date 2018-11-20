滬深三大股指集體低開低走跌近2% 軍工股逆市領漲

今日早盤，滬深兩市股指雙雙低開，隨後震蕩走弱，大盤在橫盤震蕩、跳水殺跌之間反復切換，三大股指集體跌逾 1%。兩市各個板塊的活躍度較前幾日下降明顯，創投板塊大幅分化，集體出現調整，高位熱點股集體下殺，軍工板塊漲幅居前。

截止午間收盤，滬指收報 2659.37 點，跌 1.63%，成交 1116 億。深成指收報 7950.64 點，跌 1.95%，成交額 1459 億。創業板收報 1367.77 點，跌 1.91%，成交額 398 億。

從盤面上看，個股總體跌多漲少，兩市僅軍工、衛星導航、海工裝備不足 10 個板塊上漲; 避險情緒升溫，黃金股盤中逆勢衝高; 造紙、創投、券商、保險、水泥等板塊跌幅居前。

截至滬深股市午間收盤，滬股通淨流出 14.3 億，深股通淨流出 5.41 億。其中，滬股通中資金流入最多的是中原高速，淨流入 1.2 億，資金流出最多的是中國平安，淨流出 2.1 億。深股通中資金流入最多的是振芯科技，淨流入 1.03 億，資金流出最多的是中興通訊，淨流出 4.5 億。

華訊投資指出，大盤將會在未來的交替邁步中切換其風格，“炒差” 的行情風格或將回歸價值本源。近來行情受政策影響較大，投資者仍可持續關註熱點龍頭，積極參與; 但需要註意公司基本面情況，有業績支撐為上，逢低佈局績優藍籌，以避免 “踩雷”。