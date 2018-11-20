[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/19 107/11/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村巴西基金 6.22000 5.98000 0.24000 4.01338 元大巴西指數基金 6.54600 6.30100 0.24500 3.88827 瀚亞巴西基金 5.42000 5.23000 0.19000 3.63289 柏瑞拉丁美洲基金 9.80000 9.48000 0.32000 3.37553 保德信拉丁美洲基金 7.04000 6.83000 0.21000 3.07467 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.77000 24.11000 0.66000 2.73745 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.34000 33.44000 0.90000 2.69139 元大滬深300單日正向2倍基金 13.01000 12.67000 0.34000 2.68350 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.84000 22.25000 0.59000 2.65169 統一龍馬基金 55.87000 54.49000 1.38000 2.53257 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.98000 10.72000 0.26000 2.42537 華南永昌物聯網精選基金 10.12000 9.90000 0.22000 2.22222 統一台灣動力基金 14.75000 14.43000 0.32000 2.21760 元大印尼指數基金 9.09400 8.90300 0.19100 2.14534 統一統信基金 25.47000 24.98000 0.49000 1.96157 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.65000 9.47000 0.18000 1.90074 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.94000 33.32000 0.62000 1.86074 統一黑馬基金 51.63000 50.71000 0.92000 1.81424 統一奔騰基金 50.86000 49.97000 0.89000 1.78107 保德信中小型股基金 38.14000 37.50000 0.64000 1.70667 保德信店頭市場基金 27.21000 26.79000 0.42000 1.56775 安聯台灣智慧基金 26.86000 26.46000 0.40000 1.51172 統一中小基金 21.57000 21.25000 0.32000 1.50588 摩根中小基金 18.91000 18.63000 0.28000 1.50295 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.73000 4.66000 0.07000 1.50215 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.95000 27.54000 0.41000 1.48874 安聯台灣科技基金 39.63000 39.05000 0.58000 1.48528 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.35200 5.27400 0.07800 1.47895 永豐高科技基金 20.63000 20.33000 0.30000 1.47565 華南永昌永昌基金 16.80000 16.56000 0.24000 1.44928 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------