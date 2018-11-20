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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/19  107/11/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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野村巴西基金                                                      6.22000    5.98000   0.24000    4.01338
元大巴西指數基金                                                  6.54600    6.30100   0.24500    3.88827
瀚亞巴西基金                                                      5.42000    5.23000   0.19000    3.63289
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.80000    9.48000   0.32000    3.37553
保德信拉丁美洲基金                                                7.04000    6.83000   0.21000    3.07467
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.77000   24.11000   0.66000    2.73745
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 34.34000   33.44000   0.90000    2.69139
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.01000   12.67000   0.34000    2.68350
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       22.84000   22.25000   0.59000    2.65169
統一龍馬基金                                                     55.87000   54.49000   1.38000    2.53257
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.98000   10.72000   0.26000    2.42537
華南永昌物聯網精選基金                                           10.12000    9.90000   0.22000    2.22222
統一台灣動力基金                                                 14.75000   14.43000   0.32000    2.21760
元大印尼指數基金                                                  9.09400    8.90300   0.19100    2.14534
統一統信基金                                                     25.47000   24.98000   0.49000    1.96157
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.65000    9.47000   0.18000    1.90074
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.94000   33.32000   0.62000    1.86074
統一黑馬基金                                                     51.63000   50.71000   0.92000    1.81424
統一奔騰基金                                                     50.86000   49.97000   0.89000    1.78107
保德信中小型股基金                                               38.14000   37.50000   0.64000    1.70667
保德信店頭市場基金                                               27.21000   26.79000   0.42000    1.56775
安聯台灣智慧基金                                                 26.86000   26.46000   0.40000    1.51172
統一中小基金                                                     21.57000   21.25000   0.32000    1.50588
摩根中小基金                                                     18.91000   18.63000   0.28000    1.50295
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.73000    4.66000   0.07000    1.50215
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.95000   27.54000   0.41000    1.48874
安聯台灣科技基金                                                 39.63000   39.05000   0.58000    1.48528
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.35200    5.27400   0.07800    1.47895
永豐高科技基金                                                   20.63000   20.33000   0.30000    1.47565
華南永昌永昌基金                                                 16.80000   16.56000   0.24000    1.44928
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