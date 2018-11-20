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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/19  107/11/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.63400   10.63280   0.00120    0.01129
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.82250    9.81550   0.00700    0.07132
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.82520    9.81820   0.00700    0.07130
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.76270    9.76490  -0.00220   -0.02253
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.76280    9.76510  -0.00230   -0.02355
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.41000   21.38000   0.03000    0.14032
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.84000   22.25000   0.59000    2.65169
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.12470    9.12670  -0.00200   -0.02191
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.44510    9.44410   0.00100    0.01059
中國信託台灣活力基金                                               12.75000   12.62000   0.13000    1.03011
中國信託台灣優勢基金                                               14.77000   14.63000   0.14000    0.95694
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.63000    9.55000   0.08000    0.83770
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.33000    9.27000   0.06000    0.64725
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.85090    9.85010   0.00080    0.00812
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10330    9.10260   0.00070    0.00769
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.20850   10.21970  -0.01120   -0.10959
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.39630    9.40660  -0.01030   -0.10950
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.27650   10.25710   0.01940    0.18914
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.88150    8.86480   0.01670    0.18839
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.60220   10.58100   0.02120    0.20036
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.45850    9.43960   0.01890    0.20022
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
中國信託智能運動基金-美元                                           9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99830   10.99790   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.32550    9.31440   0.01110    0.11917
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.86750    8.85690   0.01060    0.11968
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.48060    9.47230   0.00830    0.08762
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.00980    9.00180   0.00800    0.08887
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.89000   10.82000   0.07000    0.64695
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.01000   10.96000   0.05000    0.45620
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
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元大2001基金                                                       51.98000   51.66000   0.32000    0.61943
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.65690   38.40220   0.25470    0.66324
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.15120   36.94630   0.20490    0.55459
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.53000   17.48000   0.05000    0.28604
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49220   11.49110   0.00110    0.00957
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.54800   10.52700   0.02100    0.19949
元大上證50基金                                                     28.12000   27.72000   0.40000    1.44300
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.97000   12.94000   0.03000    0.23184
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.07100   12.04100   0.03000    0.24915
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.32100   16.25800   0.06300    0.38750
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.70400    9.69900   0.00500    0.05155
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.29300    9.27000   0.02300    0.24811
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.88000    2.88000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.83000   12.80000   0.03000    0.23438
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.86930   45.86460   0.00470    0.01025
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49170   10.48950   0.00220    0.02097
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66140    9.65940   0.00200    0.02071
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.61010    9.58990   0.02020    0.21064
元大巴西指數基金                                                    6.54600    6.30100   0.24500    3.88827
元大巴菲特基金                                                     24.05000   24.03000   0.02000    0.08323
元大日經225基金                                                    27.50000   27.31000   0.19000    0.69572
元大台商收成基金                                                   20.85000   20.72000   0.13000    0.62741
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.21000   13.25000  -0.04000   -0.30189
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.32000   32.18000   0.14000    0.43505
元大台灣中型100基金                                                29.81000   29.55000   0.26000    0.87986
元大台灣加權股價指數基金                                           23.18100   23.10100   0.08000    0.34631
元大台灣卓越50基金                                                 76.74000   76.92000  -0.18000   -0.23401
元大台灣金融基金                                                   18.02000   17.95000   0.07000    0.38997
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.84000   29.69000   0.15000    0.50522
元大台灣高股息基金                                                 24.47000   24.33000   0.14000    0.57542
元大台灣電子科技基金                                               31.87000   31.91000  -0.04000   -0.12535
元大全球ETF成長組合基金                                            10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.29000   14.25000   0.04000    0.28070
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.65000   12.53000   0.12000    0.95770
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.82000    8.74000   0.08000    0.91533
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.49000   12.39000   0.10000    0.80710
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.65100   11.55600   0.09500    0.82208
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.53000    6.52000   0.01000    0.15337
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.02000    7.96000   0.06000    0.75377
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.26000    6.21000   0.05000    0.80515
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.00800    8.99100   0.01700    0.18908
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.68000   12.61000   0.07000    0.55511
元大全球農業商機基金                                               16.91000   16.77000   0.14000    0.83482
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.09400    8.90300   0.19100    2.14534
元大印度指數基金                                                    9.30300    9.22300   0.08000    0.86740
元大印度基金                                                       11.77000   11.68000   0.09000    0.77055
元大多多基金                                                       15.36000   15.18000   0.18000    1.18577
元大多福基金                                                       46.88000   46.64000   0.24000    0.51458
元大亞太成長基金                                                    8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.59140    8.55110   0.04030    0.47128
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.01380    6.98090   0.03290    0.47129
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.96000    8.91700   0.04300    0.48222
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.17000    9.11000   0.06000    0.65862
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.39400    9.41700  -0.02300   -0.24424
元大卓越基金                                                       40.52000   40.50000   0.02000    0.04938
元大店頭基金                                                        7.03000    6.99000   0.04000    0.57225
元大泛歐成長基金                                                    8.69000    8.63000   0.06000    0.69525
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31610   10.31430   0.00180    0.01745
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66900    9.66170   0.00730    0.07556
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.86650   31.81510   0.05140    0.16156
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.61900   36.34080   0.27820    0.76553
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.82160   19.96040  -0.13880   -0.69538
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.40210   17.16170   0.24040    1.40079
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.85720   38.70440   0.15280    0.39479
元大高科技基金                                                     16.70000   16.58000   0.12000    0.72376
元大得利貨幣市場基金                                               16.27170   16.27110   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99460   11.99420   0.00040    0.00333
元大富櫃50基金                                                     10.63000   10.50000   0.13000    1.23810
元大華夏中小基金                                                    6.44000    6.43000   0.01000    0.15552
元大新中國基金-人民幣                                               8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
元大新中國基金-美元                                                 7.87800    7.89100  -0.01300   -0.16474
元大新中國基金-新台幣                                               7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                     21.10000   20.85000   0.25000    1.19904
元大新東協平衡基金-美元                                             8.97500    8.93500   0.04000    0.44768
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.76000    8.71000   0.05000    0.57405
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.23050   10.18670   0.04380    0.42997
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.41130    9.36630   0.04500    0.48045
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.27260   10.20920   0.06340    0.62101
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.80520    8.75090   0.05430    0.62051
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.72790    9.72320   0.00470    0.04834
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.24580    9.24130   0.00450    0.04869
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.89280    9.87430   0.01850    0.18736
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.40740    9.38980   0.01760    0.18744
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.43410    9.43000   0.00410    0.04348
元大新興亞洲基金                                                   10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.95830    8.93190   0.02640    0.29557
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.61800    8.59250   0.02550    0.29677
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.22040    9.18040   0.04000    0.43571
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.87390    8.83540   0.03850    0.43575
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11760   15.11700   0.00060    0.00397
元大經貿基金                                                       32.72000   32.54000   0.18000    0.55317
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.76000    8.68000   0.08000    0.92166
元大實質多重資產基金-美元                                           8.01400    7.93400   0.08000    1.00832
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.47000    8.37000   0.10000    1.19474
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.52000   15.73000  -0.21000   -1.33503
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.01000   12.67000   0.34000    2.68350
元大摩臺基金                                                       35.45000   35.50000  -0.05000   -0.14085
元大標普500基金                                                    25.49000   25.42000   0.07000    0.27537
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.43000   13.47000  -0.04000   -0.29696
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.81000   31.61000   0.20000    0.63271
元大標智滬深300基金                                                15.43000   15.36000   0.07000    0.45573
元大歐洲50基金                                                     22.86000   22.94000  -0.08000   -0.34874
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.64170    9.57690   0.06480    0.67663
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21470   10.21350   0.00120    0.01175
元大績效基金                                                       43.96000   43.50000   0.46000    1.05747
元大韓國KOSPI200基金                                               20.58000   20.46000   0.12000    0.58651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.93000   13.89000   0.04000    0.28798
日盛上選基金                                                       28.88000   28.86000   0.02000    0.06930
日盛小而美基金                                                     15.80000   15.71000   0.09000    0.57288
日盛中國內需動力基金                                                8.63000    8.67000  -0.04000   -0.46136
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.58190   11.55630   0.02560    0.22152
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.57030    9.54910   0.02120    0.22201
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.55640   11.54950   0.00690    0.05974
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.54400    9.53830   0.00570    0.05976
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.46080   10.44690   0.01390    0.13305
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.62350    8.61200   0.01150    0.13353
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       11.90000   11.86000   0.04000    0.33727
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
日盛全球抗暖化基金                                                 10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.91030    9.93160  -0.02130   -0.21447
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.16960    9.18940  -0.01980   -0.21547
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.72210    9.73800  -0.01590   -0.16328
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.99660    9.01140  -0.01480   -0.16424
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38380    2.37920   0.00460    0.19334
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62890    1.62580   0.00310    0.19068
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35910    0.35890   0.00020    0.05573
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24610    0.24600   0.00010    0.04065
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.90800   11.89430   0.01370    0.11518
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.03060    8.02140   0.00920    0.11469
日盛亞洲機會基金                                                    6.29000    6.28000   0.01000    0.15924
日盛首選基金                                                       14.98000   14.88000   0.10000    0.67204
日盛高科技基金                                                     15.65000   15.62000   0.03000    0.19206
日盛貨幣市場基金                                                   14.78570   14.78510   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     34.85000   34.69000   0.16000    0.46123
日盛精選五虎基金                                                   33.23000   32.96000   0.27000    0.81917
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49990   13.49930   0.00060    0.00444
台新2000高科技基金                                                 25.58000   25.34000   0.24000    0.94712
台新MSCI中國基金                                                   18.81000   18.81000   0.00000    0.00000
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.29000   19.35000  -0.06000   -0.31008
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.39000   18.28000   0.11000    0.60175
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17700   14.17650   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49300   10.50070  -0.00770   -0.07333
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.50280   10.50520  -0.00240   -0.02285
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10050   10.08870   0.01180    0.11696
台新中國通基金                                                     36.38000   36.09000   0.29000    0.80355
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43250    0.43390  -0.00140   -0.32265
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.33900   13.36400  -0.02500   -0.18707
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28710    0.28830  -0.00120   -0.41623
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
台新主流基金                                                       20.22000   20.15000   0.07000    0.34739
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.23000   19.97000   0.26000    1.30195
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65920    0.65170   0.00750    1.15084
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.86000   14.67000   0.19000    1.29516
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48310    0.47760   0.00550    1.15159
台新台灣中小基金                                                   28.79000   28.50000   0.29000    1.01754
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.73180    9.67700   0.05480    0.56629
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.94490    8.89310   0.05180    0.58247
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.43000    8.37000   0.06000    0.71685
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.08650   10.02810   0.05840    0.58236
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.76580    9.74550   0.02030    0.20830
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.64660   10.62440   0.02220    0.20895
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
台新印度基金                                                       13.80000   13.75000   0.05000    0.36364
台新亞美短期債券基金                                               10.88400   10.87340   0.01060    0.09749
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.31510    8.31100   0.00410    0.04933
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27470    0.27490  -0.00020   -0.07275
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.73050   11.72470   0.00580    0.04947
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38210    0.38250  -0.00040   -0.10458
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10090   11.10050   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 27.95060   27.87680   0.07380    0.26474
台新智慧生活基金-美元                                               9.41830    9.41820   0.00010    0.00106
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.09670    8.10740  -0.01070   -0.13198
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.28970    8.28900   0.00070    0.00844
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.83520    8.84680  -0.01160   -0.13112
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.05460    9.05390   0.00070    0.00773
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.49220   10.46460   0.02760    0.26375
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33480    0.33440   0.00040    0.11962
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.71730    7.69700   0.02030    0.26374
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25940    0.25900   0.00040    0.15444
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.30000    5.33000  -0.03000   -0.56285
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.28000   20.23000   0.05000    0.24716
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.21000   14.27000  -0.06000   -0.42046
未來資產亞洲新富基金                                               18.16000   18.10000   0.06000    0.33149
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57940   12.57880   0.00060    0.00477
未來資產阿波羅基金                                                  9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.17070   11.16980   0.00090    0.00806
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87770    9.87880  -0.00110   -0.01113
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11060    9.10620   0.00440    0.04832
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42700   10.42200   0.00500    0.04798
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.64110    7.64130  -0.00020   -0.00262
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80600    8.80630  -0.00030   -0.00341
永豐中小基金                                                       47.11000   46.54000   0.57000    1.22475
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.70300    1.70150   0.00150    0.08816
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.27640    2.27430   0.00210    0.09234
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.69280    7.68730   0.00550    0.07155
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.97690    9.96980   0.00710    0.07122
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.19000    4.20000  -0.01000   -0.23810
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.68000   18.71000  -0.03000   -0.16034
永豐主流品牌基金                                                   16.35000   16.34000   0.01000    0.06120
永豐永豐基金                                                       31.16000   30.93000   0.23000    0.74361
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.28230    9.27200   0.01030    0.11109
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.42890    9.41850   0.01040    0.11042
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.19020    9.17540   0.01480    0.16130
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.33540    9.32050   0.01490    0.15986
永豐亞洲民生消費基金                                               10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
永豐南非幣2021保本基金                                             13.24150   13.21790   0.02360    0.17855
永豐高科技基金                                                     20.63000   20.33000   0.30000    1.47565
永豐貨幣市場基金                                                   13.89630   13.89580   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10730    2.10580   0.00150    0.07123
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51110    2.50930   0.00180    0.07173
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65930    7.65540   0.00390    0.05094
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.36760   10.36230   0.00530    0.05115
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.87510    6.87260   0.00250    0.03638
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.67560   10.67170   0.00390    0.03655
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.10000    7.10000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.36000   16.33000   0.03000    0.18371
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.95000   48.81000   0.14000    0.28683
永豐領航科技基金                                                   33.98000   33.58000   0.40000    1.19119
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.14000   11.03000   0.11000    0.99728
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.74000   10.63000   0.11000    1.03481
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
永豐趨勢平衡基金                                                   37.10000   36.73000   0.37000    1.00735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.66580   11.66250   0.00330    0.02830
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.40130    9.39570   0.00560    0.05960
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.74320    9.73740   0.00580    0.05956
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.41880    9.41570   0.00310    0.03292
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65030    9.64710   0.00320    0.03317
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.42090    9.41490   0.00600    0.06373
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.88570    9.87940   0.00630    0.06377
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.39570    9.39240   0.00330    0.03513
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70800    9.70460   0.00340    0.03503
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
兆豐國際中小基金                                                   13.15000   13.07000   0.08000    0.61209
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.14000   17.12000   0.02000    0.11682
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.02000   17.02000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                               15.16000   15.11000   0.05000    0.33091
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.01610    9.98990   0.02620    0.26226
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.23000   10.21230   0.01770    0.17332
兆豐國際全球基金                                                   29.67000   29.66000   0.01000    0.03372
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32280   10.32090   0.00190    0.01841
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13660   10.12880   0.00780    0.07701
兆豐國際國民基金                                                   19.77000   19.67000   0.10000    0.50839
兆豐國際第一基金                                                   11.44000   11.38000   0.06000    0.52724
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.80920    9.79700   0.01220    0.12453
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.69780    7.71540  -0.01760   -0.22812
兆豐國際萬全基金                                                   18.60000   18.50000   0.10000    0.54054
兆豐國際電子基金                                                   22.19000   22.07000   0.12000    0.54372
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.48000   20.41000   0.07000    0.34297
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.59000   17.65000  -0.06000   -0.33994
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.56000   30.47000   0.09000    0.29537
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51550   12.51500   0.00050    0.00400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.83010    9.82870   0.00140    0.01424
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.77360    9.77390  -0.00030   -0.00307
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.81190    9.81140   0.00050    0.00510
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.83170    9.83030   0.00140    0.01424
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.78070    9.78100  -0.00030   -0.00307
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.81090    9.81040   0.00050    0.00510
合庫台灣基金                                                        9.73000    9.61000   0.12000    1.24870
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.88890   10.89860  -0.00970   -0.08900
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.73290   11.75430  -0.02140   -0.18206
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.50380   10.52290  -0.01910   -0.18151
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.25260   11.27110  -0.01850   -0.16414
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.85400    7.86100  -0.00700   -0.08905
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.12660    9.14340  -0.01680   -0.18374
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.72220    8.73810  -0.01590   -0.18196
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.60660    8.62080  -0.01420   -0.16472
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.95400    8.97030  -0.01630   -0.18171
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                8.81000    8.75000   0.06000    0.68571
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.14040   10.14000   0.00040    0.00394
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.26820    9.27140  -0.00320   -0.03451
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.51950    9.52440  -0.00490   -0.05145
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.81570    9.81360   0.00210    0.02140
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.22980   11.23330  -0.00350   -0.03116
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.56420   13.56960  -0.00540   -0.03979
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.46520    8.46810  -0.00290   -0.03425
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.14960    9.15420  -0.00460   -0.05025
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.62190    7.62030   0.00160    0.02100
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.45150    8.45420  -0.00270   -0.03194
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.93470    9.93880  -0.00410   -0.04125
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
安本標準兩岸價值基金                                               10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05330   11.05230   0.00100    0.00905
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.87310    9.88980  -0.01670   -0.16886
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74370    9.74660  -0.00290   -0.02975
安聯中國東協基金                                                   14.61000   14.53000   0.08000    0.55058
安聯中國策略基金-美元                                               9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.48000   12.41000   0.07000    0.56406
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.12000   12.10000   0.02000    0.16529
安聯中華新思路基金-美元                                            11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
安聯台灣大壩基金                                                   24.72000   24.46000   0.26000    1.06296
安聯台灣科技基金                                                   39.63000   39.05000   0.58000    1.48528
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50480   12.50430   0.00050    0.00400
安聯台灣智慧基金                                                   26.86000   26.46000   0.40000    1.51172
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.01860   10.02370  -0.00510   -0.05088
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.85420   14.85910  -0.00490   -0.03298
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44140    9.44450  -0.00310   -0.03282
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.22140   12.23360  -0.01220   -0.09973
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00910   10.01920  -0.01010   -0.10081
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.04430   12.05690  -0.01260   -0.10450
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.25670    9.26580  -0.00910   -0.09821
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.11660    9.12590  -0.00930   -0.10191
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.77100    8.78020  -0.00920   -0.10478
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.88100   11.89400  -0.01300   -0.10930
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.77710   10.79030  -0.01320   -0.12233
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.43880   10.45080  -0.01200   -0.11482
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.63460    8.64450  -0.00990   -0.11452
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.43170    8.44210  -0.01040   -0.12319
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.14120    8.15060  -0.00940   -0.11533
安聯全球人口趨勢基金                                               11.22000   11.12000   0.10000    0.89928
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.15000   33.90000   0.25000    0.73746
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.08000    8.00000   0.08000    1.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92510   11.91880   0.00630    0.05286
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27990   10.27440   0.00550    0.05353
安聯全球新興市場基金                                               16.29000   16.21000   0.08000    0.49352
安聯全球農金趨勢基金                                                9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.32000    8.30000   0.02000    0.24096
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               20.74000   20.67000   0.07000    0.33866
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.10800   10.10520   0.00280    0.02771
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81130    9.80860   0.00270    0.02753
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.61450   81.59160   0.02290    0.02807
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.05590   12.05600  -0.00010   -0.00083
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.28420   63.26820   0.01600    0.02529
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.27320    9.27330  -0.00010   -0.00108
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58180    2.58150   0.00030    0.01162
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.35740   10.35370   0.00370    0.03574
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19260    2.19170   0.00090    0.04106
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56370    8.55900   0.00470    0.05491
宏利台灣動力基金                                                   27.31000   27.15000   0.16000    0.58932
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.67520    9.65010   0.02510    0.26010
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.50290    9.46380   0.03910    0.41315
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.53120    7.51160   0.01960    0.26093
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51490    7.48700   0.02790    0.37265
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
宏利全球債券組合基金                                               12.78810   12.80890  -0.02080   -0.16239
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78030    2.77780   0.00250    0.09000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.65760   11.64420   0.01340    0.11508
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57880    8.56910   0.00970    0.11320
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43910    2.43540   0.00370    0.15193
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85650   10.83130   0.02520    0.23266
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.16330    3.17510  -0.01180   -0.37164
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51030    0.51210  -0.00180   -0.35149
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.75000   14.80000  -0.05000   -0.33784
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.62190   11.63880  -0.01690   -0.14520
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.28480   10.30410  -0.01930   -0.18730
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.95000    9.96190  -0.01190   -0.11946
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.64270    8.65740  -0.01470   -0.16980
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.26130    8.27510  -0.01380   -0.16677
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.16630    8.17620  -0.00990   -0.12108
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.11950    8.13090  -0.01140   -0.14021
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73080    2.73380  -0.00300   -0.10974
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39560    0.39600  -0.00040   -0.10101
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.00060   12.00500  -0.00440   -0.03665
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89920    0.89980  -0.00060   -0.06668
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.17960    7.18250  -0.00290   -0.04038
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.99090    1.99260  -0.00170   -0.08532
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28630    0.28650  -0.00020   -0.06981
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.77980    8.78320  -0.00340   -0.03871
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31780    0.31800  -0.00020   -0.06289
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65270   13.65230   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.36000    2.37000  -0.01000   -0.42194
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
宏利臺灣股息收益基金                                               23.26000   23.18000   0.08000    0.34513
宏利澳幣保本基金                                                   12.24270   12.24700  -0.00430   -0.03511
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.86130    9.86700  -0.00570   -0.05777
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.08060    9.07730   0.00330    0.03635
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.55480    8.53980   0.01500    0.17565
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.33450   10.31630   0.01820    0.17642
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.38000    9.33000   0.05000    0.53591
貝萊德新台幣基金                                                   12.94190   12.94150   0.00040    0.00309
貝萊德寶利基金                                                     23.25000   23.21000   0.04000    0.17234
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29080   11.28670   0.00410    0.03633
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88530    9.86110   0.02420    0.24541
保德信大中華基金-人民幣                                             8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
保德信大中華基金-美元                                               8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
保德信大中華基金-新台幣                                            25.96000   25.96000   0.00000    0.00000
保德信中小型股基金                                                 38.14000   37.50000   0.64000    1.70667
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.28000    8.25000   0.03000    0.36364
保德信中國中小基金-美元                                             7.92000    7.89000   0.03000    0.38023
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.66000    7.62000   0.04000    0.52493
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.90230    8.87910   0.02320    0.26129
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.97880    8.95500   0.02380    0.26577
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.03300    9.01250   0.02050    0.22746
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.80220    9.78000   0.02220    0.22699
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.24000    8.21000   0.03000    0.36541
保德信中國品牌基金-美元                                             8.24000    8.22000   0.02000    0.24331
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
保德信台商全方位基金                                               30.95000   30.77000   0.18000    0.58499
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.05000   26.99000   0.06000    0.22230
保德信全球消費商機基金                                             17.73000   17.71000   0.02000    0.11293
保德信全球基礎建設基金                                             12.09000   11.98000   0.11000    0.91820
保德信全球資源基金                                                  7.48000    7.41000   0.07000    0.94467
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.01000    9.90000   0.11000    1.11111
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.23000   32.81000   0.42000    1.28010
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.09130   10.09330  -0.00200   -0.01982
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.09130   10.09330  -0.00200   -0.01982
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.08090   10.06880   0.01210    0.12017
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.08090   10.06880   0.01210    0.12017
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.50110    9.48920   0.01190    0.12541
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.36200   10.34870   0.01330    0.12852
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.03480    9.01060   0.02420    0.26857
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.83800    9.81170   0.02630    0.26805
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.98040    7.98000   0.00040    0.00501
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.61270   10.61200   0.00070    0.00660
保德信亞太基金                                                     19.71000   19.64000   0.07000    0.35642
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.31750    8.31050   0.00700    0.08423
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.11230   11.10300   0.00930    0.08376
保德信店頭市場基金                                                 27.21000   26.79000   0.42000    1.56775
保德信拉丁美洲基金                                                  7.04000    6.83000   0.21000    3.07467
保德信金平衡基金                                                   28.13000   28.04000   0.09000    0.32097
保德信金滿意基金                                                   37.83000   37.40000   0.43000    1.14973
保德信科技島基金                                                   22.80000   22.53000   0.27000    1.19840
保德信高成長基金                                                   85.22000   84.41000   0.81000    0.95960
保德信第一基金                                                     22.81000   22.63000   0.18000    0.79540
保德信貨幣市場基金                                                 15.78550   15.78490   0.00060    0.00380
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.22840   10.19830   0.03010    0.29515
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.41500   10.36990   0.04510    0.43491
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.48010   10.44610   0.03400    0.32548
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.99180    9.94560   0.04620    0.46453
保德信新世紀基金                                                    9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.85370    7.85640  -0.00270   -0.03437
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.73400   10.73780  -0.00380   -0.03539
保德信新興趨勢組合基金                                             10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
保德信瑞騰基金                                                     15.55380   15.55300   0.00080    0.00514
保德信歐洲組合基金                                                  9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68110    9.68110   0.00000    0.00000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98870    9.98890  -0.00020   -0.00200
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63610    9.63040   0.00570    0.05919
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79640    9.79130   0.00510    0.05209
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.72760    9.72640   0.00120    0.01234
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88090    9.87990   0.00100    0.01012
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.59910    9.59820   0.00090    0.00938
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.72050    9.71970   0.00080    0.00823
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.01820   10.00980   0.00840    0.08392
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99250    9.98980   0.00270    0.02703
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.99140    9.98860   0.00280    0.02803
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.90020    9.89980   0.00040    0.00404
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.90020    9.89980   0.00040    0.00404
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90130    9.89970   0.00160    0.01616
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09670   10.09400   0.00270    0.02675
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.79390    9.79430  -0.00040   -0.00408
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.88930    9.88980  -0.00050   -0.00506
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.51940    9.52050  -0.00110   -0.01155
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.34760    9.35000  -0.00240   -0.02567
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95160    9.94940   0.00220    0.02211
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.94750    9.94530   0.00220    0.02212
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.05570   10.05610  -0.00040   -0.00398
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.13540   10.13550  -0.00010   -0.00099
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.93960    9.93940   0.00020    0.00201
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.94000    9.93980   0.00020    0.00201
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92240    1.92090   0.00150    0.07809
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65870    2.65670   0.00200    0.07528
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28700    0.28700   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43020    0.43010   0.00010    0.02325
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21670    8.20700   0.00970    0.11819
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.55870   11.54460   0.01410    0.12214
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38730    9.37940   0.00790    0.08423
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.60020   11.59030   0.00990    0.08542
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.42410    8.42070   0.00340    0.04038
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.45500   10.45090   0.00410    0.03923
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10840   10.10800   0.00040    0.00396
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.02220   10.01540   0.00680    0.06790
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05820   10.05600   0.00220    0.02188
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69520   10.69300   0.00220    0.02057
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97820    9.97070   0.00750    0.07522
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70530    9.70020   0.00510    0.05258
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08850   10.08320   0.00530    0.05256
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.70430    9.69360   0.01070    0.11038
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94240    9.93090   0.01150    0.11580
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.35520   10.37100  -0.01580   -0.15235
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.02260    6.02780  -0.00520   -0.08627
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.52070   10.52990  -0.00920   -0.08737
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65490   11.65470   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.47000   16.36000   0.11000    0.67237
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3770.04000 3746.12000  23.92000    0.63853
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.95110    9.93070   0.02040    0.20542
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.92270   10.91100   0.01170    0.10723
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.16920   10.15940   0.00980    0.09646
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.77530    8.75730   0.01800    0.20554
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.13680    9.12690   0.00990    0.10847
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.97330    8.96460   0.00870    0.09705
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.06240   10.04180   0.02060    0.20514
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.54940   10.53800   0.01140    0.10818
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.50280   10.49260   0.01020    0.09721
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.34000    6.26000   0.08000    1.27796
柏瑞巨人基金                                                       11.58000   11.52000   0.06000    0.52083
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66490   13.66450   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.22000   15.09000   0.13000    0.86150
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.26690   13.27910  -0.01220   -0.09187
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.67840   11.69860  -0.02020   -0.17267
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.25380   12.27500  -0.02120   -0.17271
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.54120    8.54900  -0.00780   -0.09124
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.57900    6.58510  -0.00610   -0.09263
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.48220    8.49690  -0.01470   -0.17300
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.23590    8.25040  -0.01450   -0.17575
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.42330   10.44130  -0.01800   -0.17239
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.10840    8.12170  -0.01330   -0.16376
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.85160   11.87210  -0.02050   -0.17267
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.49350   11.50410  -0.01060   -0.09214
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.79610   11.81690  -0.02080   -0.17602
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.15480   11.17410  -0.01930   -0.17272
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.71910    8.72710  -0.00800   -0.09167
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.47840    9.49480  -0.01640   -0.17273
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.41300    9.42960  -0.01660   -0.17604
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.26950    9.28550  -0.01600   -0.17231
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.14820    9.16330  -0.01510   -0.16479
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.04000   10.03790   0.00210    0.02092
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.92920    9.93360  -0.00440   -0.04429
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.78870    9.79410  -0.00540   -0.05514
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.86920    9.87450  -0.00530   -0.05367
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.65230    9.65020   0.00210    0.02176
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.44000    9.44420  -0.00420   -0.04447
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.40380    9.40900  -0.00520   -0.05527
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.48450    9.48960  -0.00510   -0.05374
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.02120   10.01900   0.00220    0.02196
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.92920    9.93360  -0.00440   -0.04429
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.78880    9.79420  -0.00540   -0.05513
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.86920    9.87450  -0.00530   -0.05367
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.65230    9.65020   0.00210    0.02176
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.44020    9.44440  -0.00420   -0.04447
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.40380    9.40900  -0.00520   -0.05527
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.48480    9.48990  -0.00510   -0.05374
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.58570   10.57410   0.01160    0.10970
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.80520   11.79810   0.00710    0.06018
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.17700   11.17160   0.00540    0.04834
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.83030    8.82060   0.00970    0.10997
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.51480    9.50900   0.00580    0.06099
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.37900    9.37450   0.00450    0.04800
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.30060   10.28930   0.01130    0.10982
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.99210   10.98550   0.00660    0.06008
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.79820   10.79300   0.00520    0.04818
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.83060    8.82090   0.00970    0.10997
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.51520    9.50940   0.00580    0.06099
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.37950    9.37500   0.00450    0.04800
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.12000   12.07000   0.05000    0.41425
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.90000   12.87000   0.03000    0.23310
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.93000    7.90000   0.03000    0.37975
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.26000   12.24000   0.02000    0.16340
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.80000    9.48000   0.32000    3.37553
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.27480   11.23930   0.03550    0.31586
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.32130    7.29830   0.02300    0.31514
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.28970   11.28230   0.00740    0.06559
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.97880   10.97910  -0.00030   -0.00273
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.08540   10.08640  -0.00100   -0.00991
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.16410    8.15880   0.00530    0.06496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.16880    9.16900  -0.00020   -0.00218
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.20560    9.20650  -0.00090   -0.00978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.56110   10.56140  -0.00030   -0.00284
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.91420    9.90770   0.00650    0.06561
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.06850   10.06950  -0.00100   -0.00993
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.49880    9.49900  -0.00020   -0.00211
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.82130    8.81550   0.00580    0.06579
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.74180    8.74060   0.00120    0.01373
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.22960    9.23050  -0.00090   -0.00975
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.73330   11.72890   0.00440    0.03751
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.21710   11.22120  -0.00410   -0.03654
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.62800   10.63270  -0.00470   -0.04420
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.88100    6.87840   0.00260    0.03780
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.59710    8.60020  -0.00310   -0.03605
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.19140    9.19550  -0.00410   -0.04459
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.08620   10.08250   0.00370    0.03670
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.64500   10.64970  -0.00470   -0.04413
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.30610    9.30950  -0.00340   -0.03652
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.77610    8.77280   0.00330    0.03762
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.38740    9.39160  -0.00420   -0.04472
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.10180   11.09170   0.01010    0.09106
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70680   11.70260   0.00420    0.03589
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.70850   10.70540   0.00310    0.02896
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.95840    8.95030   0.00810    0.09050
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.48590    9.48240   0.00350    0.03691
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48280    9.48010   0.00270    0.02848
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03430   11.03030   0.00400    0.03626
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.90520    9.89620   0.00900    0.09094
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20380   10.20080   0.00300    0.02941
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37080    9.36230   0.00850    0.09079
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.11100    9.10270   0.00830    0.09118
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.70510    9.70160   0.00350    0.03608
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24600    9.24330   0.00270    0.02921
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.34000   17.26000   0.08000    0.46350
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.01000   15.92000   0.09000    0.56533
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.65210   12.66630  -0.01420   -0.11211
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.12750   10.12310   0.00440    0.04346
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.10680   11.10200   0.00480    0.04324
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.70060   11.70260  -0.00200   -0.01709
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.60340   10.60240   0.00100    0.00943
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.10230    9.09830   0.00400    0.04396
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.66210    9.65790   0.00420    0.04349
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.52980    9.53150  -0.00170   -0.01784
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.55740    9.55640   0.00100    0.01046
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.23390    9.22990   0.00400    0.04334
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.46860    9.46450   0.00410    0.04332
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.21890   11.22080  -0.00190   -0.01693
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.50170    9.50080   0.00090    0.00947
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.19000   14.39000  -0.20000   -1.38985
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.77000   24.11000   0.66000    2.73745
國泰大中華基金                                                     16.88000   16.77000   0.11000    0.65593
國泰小龍基金                                                       13.41000   13.32000   0.09000    0.67568
國泰中小成長基金                                                   36.28000   35.83000   0.45000    1.25593
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.82100    3.80740   0.01360    0.35720
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.06000   16.96000   0.10000    0.58962
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.64130    0.63870   0.00260    0.40708
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.60320    0.60070   0.00250    0.41618
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19060    2.19170  -0.00110   -0.05019
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.56180    9.55230   0.00950    0.09945
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.99090    7.98290   0.00800    0.10021
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31220    0.31220   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.59000   11.58900   0.00100    0.00863
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67070    1.66970   0.00100    0.05989
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.97500    9.93590   0.03910    0.39352
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32820    0.32730   0.00090    0.27498
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.96690    3.95290   0.01400    0.35417
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.70000   17.60000   0.10000    0.56818
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.56830    0.56600   0.00230    0.40636
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.96950    2.94560   0.02390    0.81138
國泰中港台基金台幣級別                                             13.26000   13.12000   0.14000    1.06707
國泰中港台基金美元級別                                              0.43070    0.42700   0.00370    0.86651
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.91000   26.72000   0.19000    0.71108
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.72000   12.84000  -0.12000   -0.93458
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.94000   33.32000   0.62000    1.86074
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.28210   10.29360  -0.01150   -0.11172
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.04600   10.05720  -0.01120   -0.11136
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.06940   10.08070  -0.01130   -0.11210
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33260    0.33340  -0.00080   -0.23995
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32480    0.32560  -0.00080   -0.24570
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32540    0.32630  -0.00090   -0.27582
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42250   12.42210   0.00040    0.00322
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.41960    2.40990   0.00970    0.40251
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34990    0.34830   0.00160    0.45937
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47970    0.48110  -0.00140   -0.29100
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.70000   12.63000   0.07000    0.55424
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43730    0.43520   0.00210    0.48254
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.35000    5.31000   0.04000    0.75330
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17060    0.16970   0.00090    0.53035
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39780    0.39670   0.00110    0.27729
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35780    0.35680   0.00100    0.28027
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42280    0.42170   0.00110    0.26085
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49050    0.49290  -0.00240   -0.48691
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.76000   20.60000   0.16000    0.77670
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.76000   21.65000   0.11000    0.50808
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.39330    2.39110   0.00220    0.09201
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.70480   10.67660   0.02820    0.26413
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.50690    9.48190   0.02500    0.26366
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34700    0.34650   0.00050    0.14430
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30820    0.30780   0.00040    0.12995
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47260    0.47550  -0.00290   -0.60988
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36410    0.36340   0.00070    0.19263
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.55000   17.47000   0.08000    0.45793
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56830    0.56650   0.00180    0.31774
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.50000   17.42000   0.08000    0.45924
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77520    0.77850  -0.00330   -0.42389
國泰科技生化基金                                                   27.68000   27.39000   0.29000    1.05878
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.35000   27.20000   0.15000    0.55147
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.29000   13.37000  -0.08000   -0.59835
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.88210   37.58160   0.30050    0.79959
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.28610   20.43080  -0.14470   -0.70824
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.68740   17.44070   0.24670    1.41451
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.97200   37.78720   0.18480    0.48905
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.69420   39.58800   0.10620    0.26826
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.58280   42.54260   0.04020    0.09449
國泰紐幣2021保本基金                                               12.24080   12.23530   0.00550    0.04495
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.53240   12.52490   0.00750    0.05988
國泰紐幣保本基金                                                   12.51590   12.51730  -0.00140   -0.01118
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.79000   18.59000   0.20000    1.07585
國泰國泰基金台幣級別                                               18.79000   18.59000   0.20000    1.07585
國泰富時中國A50基金                                                17.92000   17.67000   0.25000    1.41483
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33300    0.33280   0.00020    0.06010
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46320    0.46640  -0.00320   -0.68611
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.42140   10.41780   0.00360    0.03456
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.36580    7.36320   0.00260    0.03531
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35310    0.35340  -0.00030   -0.08489
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23850    0.23870  -0.00020   -0.08379
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20950    2.20300   0.00650    0.29505
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.82340    9.77600   0.04740    0.48486
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31710    0.31600   0.00110    0.34810
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.77730   40.72080   0.05650    0.13875
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.24000   18.04000   0.20000    1.10865
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36980    0.36950   0.00030    0.08119
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26730    2.26790  -0.00060   -0.02646
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46810    1.46850  -0.00040   -0.02724
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33790    0.33790   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33460    0.33490  -0.00030   -0.08958
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22100    0.22090   0.00010    0.04527
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.33530   10.33060   0.00470    0.04550
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.56680    6.56380   0.00300    0.04571
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.97000   15.03000  -0.06000   -0.39920
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.71000   29.51000   0.20000    0.67774
國泰價值卓越基金                                                   12.57000   12.45000   0.12000    0.96386
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.75000    9.66000   0.09000    0.93168
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33170    0.32930   0.00240    0.72882
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.63190   38.63740  -0.00550   -0.01423
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.19000   19.28000  -0.09000   -0.46680
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.50000   18.39000   0.11000    0.59815
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.23000   17.29000  -0.06000   -0.34702
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.97650   11.97950  -0.00300   -0.02504
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39370    0.39400  -0.00030   -0.07614
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.01900   10.00800   0.01100    0.10991
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98020    9.97580   0.00440    0.04411
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96080    9.94260   0.01820    0.18305
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.01860   10.00770   0.01090    0.10892
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97980    9.97550   0.00430    0.04311
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96080    9.94260   0.01820    0.18305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25840   11.25750   0.00090    0.00799
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79840    9.80140  -0.00300   -0.03061
第一金大中華基金                                                   23.46000   23.38000   0.08000    0.34217
第一金小型精選基金                                                 29.23000   29.11000   0.12000    0.41223
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.70000   11.75000  -0.05000   -0.42553
第一金中國世紀基金-美元                                             7.26100    7.28420  -0.02320   -0.31850
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.26150    7.28470  -0.02320   -0.31848
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.52600    9.52850  -0.00250   -0.02624
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14800    8.13880   0.00920    0.11304
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.70850   10.71130  -0.00280   -0.02614
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.27880    9.26830   0.01050    0.11329
第一金中概平衡基金                                                 22.81000   22.69000   0.12000    0.52887
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26830   15.26760   0.00070    0.00458
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.03700  178.03000   0.00700    0.00393
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.53370    9.45120   0.08250    0.87291
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.53380    9.45100   0.08280    0.87610
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.72000    9.62000   0.10000    1.03950
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.01600   13.03260  -0.01660   -0.12737
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.01670   13.03330  -0.01660   -0.12737
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.52000   12.52000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.52000   12.52000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.50600    9.48750   0.01850    0.19499
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.50820    9.48970   0.01850    0.19495
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.16870    9.14450   0.02420    0.26464
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.19260    9.16830   0.02430    0.26504
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.06950   10.04990   0.01960    0.19503
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.72770    9.70190   0.02580    0.26593
第一金全球大趨勢基金                                               22.19000   22.15000   0.04000    0.18059
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.01350    7.96990   0.04360    0.54706
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.66910    5.63830   0.03080    0.54626
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.36470    9.26600   0.09870    1.06518
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.36590    9.26720   0.09870    1.06505
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.05000    8.96000   0.09000    1.00446
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.06000    8.96000   0.10000    1.11607
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.84450    9.74080   0.10370    1.06459
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.84590    9.74210   0.10380    1.06548
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.52000    9.42000   0.10000    1.06157
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.52000    9.42000   0.10000    1.06157
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.30850    8.29390   0.01460    0.17603
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.91880    9.90140   0.01740    0.17573
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.31570    9.32640  -0.01070   -0.11473
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.31460    9.32530  -0.01070   -0.11474
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.67150    7.68080  -0.00930   -0.12108
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.67030    7.67960  -0.00930   -0.12110
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.50280    8.50910  -0.00630   -0.07404
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.50340    8.50970  -0.00630   -0.07403
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.98500   10.99760  -0.01260   -0.11457
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.98590   10.99850  -0.01260   -0.11456
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.77210    9.78380  -0.01170   -0.11959
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.43880   14.44950  -0.01070   -0.07405
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.73200   12.75310  -0.02110   -0.16545
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.74810   12.76900  -0.02090   -0.16368
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                                 17.06000   17.16000  -0.10000   -0.58275
第一金亞洲新興市場基金                                             12.45000   12.36000   0.09000    0.72816
第一金店頭市場基金                                                  7.58000    7.57000   0.01000    0.13210
第一金創新趨勢基金                                                 19.35000   19.25000   0.10000    0.51948
第一金電子基金                                                     28.45000   28.38000   0.07000    0.24665
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.88000   17.78000   0.10000    0.56243
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.74000   20.81000  -0.07000   -0.33638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.20000    7.17000   0.03000    0.41841
統一大中華中小基金(美元)                                            6.52000    6.50000   0.02000    0.30769
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
統一大滿貫基金-A類型                                               29.27000   28.86000   0.41000    1.42065
統一大滿貫基金-I類型                                               29.27000   28.86000   0.41000    1.42065
統一大龍印基金                                                     12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.32000    8.28000   0.04000    0.48309
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.53000    7.52000   0.01000    0.13298
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
統一中小基金                                                       21.57000   21.25000   0.32000    1.50588
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.61300    9.59930   0.01370    0.14272
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.88250    8.88450  -0.00200   -0.02251
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.61590    8.61230   0.00360    0.04180
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.58800   11.57140   0.01660    0.14346
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.64430   10.64670  -0.00240   -0.02254
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.31100   10.30680   0.00420    0.04075
統一台灣動力基金                                                   14.75000   14.43000   0.32000    2.21760
統一全天候基金-A類型                                               97.97000   96.61000   1.36000    1.40772
統一全天候基金-I類型                                               98.12000   96.75000   1.37000    1.41602
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.21590    8.20110   0.01480    0.18046
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.86410    7.86300   0.00110    0.01399
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.84850    7.83730   0.01120    0.14291
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.59490    8.57940   0.01550    0.18067
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.23400    8.23280   0.00120    0.01458
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.21080    8.19910   0.01170    0.14270
統一全球債券組合基金                                               11.76060   11.77320  -0.01260   -0.10702
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(美元)                                           13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
統一亞太基金                                                       22.58000   22.73000  -0.15000   -0.65992
統一亞洲大金磚基金                                                 11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       50.86000   49.97000   0.89000    1.78107
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67700   16.67640   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                                9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
統一強漢基金(美元)                                                  8.02000    8.07000  -0.05000   -0.61958
統一強漢基金(新台幣)                                               21.12000   21.22000  -0.10000   -0.47125
統一統信基金                                                       25.47000   24.98000   0.49000    1.96157
統一黑馬基金                                                       51.63000   50.71000   0.92000    1.81424
統一新亞洲科技能源基金                                             15.08000   15.22000  -0.14000   -0.91984
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.76040    7.76470  -0.00430   -0.05538
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.98470    9.99030  -0.00560   -0.05605
統一經建基金                                                       41.03000   40.53000   0.50000    1.23365
統一龍馬基金                                                       55.87000   54.49000   1.38000    2.53257
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.79000   15.74000   0.05000    0.31766
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.90000   40.69000   0.21000    0.51610
野村中國機會基金                                                   11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
野村巴西基金                                                        6.22000    5.98000   0.24000    4.01338
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
野村台灣高股息基金                                                 23.00000   22.80000   0.20000    0.87719
野村台灣運籌基金                                                   31.22000   31.03000   0.19000    0.61231
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.39560    9.38170   0.01390    0.14816
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29670    9.29370   0.00300    0.03228
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36170    9.35890   0.00280    0.02992
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.71140    9.69700   0.01440    0.14850
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53770    9.53470   0.00300    0.03146
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46130    9.45860   0.00270    0.02855
野村平衡基金                                                       17.36000   17.30000   0.06000    0.34682
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.02000    8.94000   0.08000    0.89485
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.12000   12.99000   0.13000    1.00077
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
野村全球生技醫療基金                                               16.58000   16.45000   0.13000    0.79027
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00370    9.98300   0.02070    0.20735
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.93000    9.91880   0.01120    0.11292
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.90820    9.89680   0.01140    0.11519
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00370    9.98300   0.02070    0.20735
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92990    9.91880   0.01110    0.11191
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.90830    9.89680   0.01150    0.11620
野村全球品牌基金                                                   25.09000   24.96000   0.13000    0.52083
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.60000   12.53000   0.07000    0.55866
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.05000   18.93000   0.12000    0.63391
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.96000   11.90000   0.06000    0.50420
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.92980    9.93000  -0.00020   -0.00201
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.32650   10.33940  -0.01290   -0.12477
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.20890   10.22090  -0.01200   -0.11741
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.11050    9.08780   0.02270    0.24979
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.87000    8.85960   0.01040    0.11739
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.47960    8.46310   0.01650    0.19496
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.96000   10.93240   0.02760    0.25246
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.42860   10.41640   0.01220    0.11712
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.03850   10.01920   0.01930    0.19263
野村成長基金                                                       26.22000   26.20000   0.02000    0.07634
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27320    8.26300   0.01020    0.12344
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.26550    8.26390   0.00160    0.01936
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.44440    8.43340   0.01100    0.13043
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.95010    8.93910   0.01100    0.12305
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.82810    8.82630   0.00180    0.02039
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.01670    9.00500   0.01170    0.12993
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.95000    7.94000   0.01000    0.12594
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.07660    9.06460   0.01200    0.13238
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.09720    9.09500   0.00220    0.02419
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.21470    9.20730   0.00740    0.08037
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.75470    9.73980   0.01490    0.15298
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.66970    9.66740   0.00230    0.02379
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.79900    9.79100   0.00800    0.08171
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.24760    8.23500   0.01260    0.15301
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.82500    8.80270   0.02230    0.25333
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.67700    8.66740   0.00960    0.11076
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.77440   12.75500   0.01940    0.15210
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.89310   11.86280   0.03030    0.25542
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.64010    9.62940   0.01070    0.11112
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99270    9.97400   0.01870    0.18749
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96100    9.95990   0.00110    0.01104
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98340    9.98370  -0.00030   -0.00300
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99090    9.97220   0.01870    0.18752
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95970    9.95860   0.00110    0.01105
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99850    9.99880  -0.00030   -0.00300
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.72470    9.70360   0.02110    0.21745
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69130    9.68800   0.00330    0.03406
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.70400    9.68700   0.01700    0.17549
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.73470    9.73980  -0.00510   -0.05236
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86020    9.85450   0.00570    0.05784
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.46900    9.47760  -0.00860   -0.09074
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.02160    9.02650  -0.00490   -0.05428
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.95330   10.95920  -0.00590   -0.05384
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.80070    9.78220   0.01850    0.18912
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.85250   10.82810   0.02440    0.22534
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.32100   10.30920   0.01180    0.11446
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.12710   10.10740   0.01970    0.19491
野村泰國基金                                                       40.34000   40.17000   0.17000    0.42320
野村高科技基金                                                      8.26000    8.23000   0.03000    0.36452
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.90220    9.86850   0.03370    0.34149
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.91300    9.88320   0.02980    0.30152
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.29040   10.27910   0.01130    0.10993
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.27190    9.25130   0.02060    0.22267
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.23120    9.20000   0.03120    0.33913
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.07150    9.05890   0.01260    0.13909
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.53420   11.50020   0.03400    0.29565
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.99500   13.00060  -0.00560   -0.04307
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.45590   10.43270   0.02320    0.22238
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.41710   10.38180   0.03530    0.34002
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.49850   10.48290   0.01560    0.14881
野村貨幣市場基金                                                   16.28470   16.28400   0.00070    0.00430
野村新馬基金                                                       14.92000   14.78000   0.14000    0.94723
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.93720    9.91910   0.01810    0.18248
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.79800    9.76080   0.03720    0.38112
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.85070    9.79950   0.05120    0.52248
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.77280    9.75050   0.02230    0.22871
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.72020    9.71220   0.00800    0.08237
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.71710    9.71350   0.00360    0.03706
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85160    9.82910   0.02250    0.22891
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.78210    9.77390   0.00820    0.08390
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.88780    9.88360   0.00420    0.04249
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.58580    9.57940   0.00640    0.06681
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.51830    9.52290  -0.00460   -0.04830
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.48190    9.48550  -0.00360   -0.03795
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.65290    9.64660   0.00630    0.06531
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.57330    9.57790  -0.00460   -0.04803
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.53710    9.54070  -0.00360   -0.03773
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.86600    9.88290  -0.01690   -0.17100
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.66600    7.67960  -0.01360   -0.17709
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.49460   11.51500  -0.02040   -0.17716
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.49000    7.54000  -0.05000   -0.66313
野村精選貨幣市場基金                                               12.08750   12.08720   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.55000    7.47000   0.08000    1.07095
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.73000   10.62000   0.11000    1.03578
野村積極成長基金                                                   11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.03000    7.98000   0.05000    0.62657
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.25000   29.06000   0.19000    0.65382
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.11090   10.11910  -0.00820   -0.08103
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.36160    8.35960   0.00200    0.02392
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.69380    7.70240  -0.00860   -0.11165
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.60690    7.61280  -0.00590   -0.07750
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.53240   11.52870   0.00370    0.03209
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.33670   10.34820  -0.01150   -0.11113
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.25330   10.26130  -0.00800   -0.07796
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
野村環球基金-人民幣計價                                            15.43000   15.39000   0.04000    0.25991
野村環球基金-美元計價                                              11.99000   11.96000   0.03000    0.25084
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.81000   16.75000   0.06000    0.35821
野村鴻利基金                                                       19.99000   19.87000   0.12000    0.60393
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86920   16.86880   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       16.84000   16.74000   0.10000    0.59737
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.65000    9.47000   0.18000    1.90074
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.43000   12.35000   0.08000    0.64777
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.40000    9.33000   0.07000    0.75027
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.97000   13.86000   0.11000    0.79365
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.98050    9.99300  -0.01250   -0.12509
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.08990   13.10650  -0.01660   -0.12665
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95570    9.95460   0.00110    0.01105
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83300    9.82690   0.00610    0.06207
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.55720    9.55750  -0.00030   -0.00314
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.57800    9.58040  -0.00240   -0.02505
凱基台商天下基金                                                   11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
凱基台灣精五門基金                                                 17.75000   17.62000   0.13000    0.73780
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.26430   38.06740   0.19690    0.51724
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.33010   38.18880   0.14130    0.37000
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.86220   40.71960   0.14260    0.35020
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.39390   10.37930   0.01460    0.14066
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.68000   12.73000  -0.05000   -0.39277
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.37290   11.41510  -0.04220   -0.36969
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55590   11.55550   0.00040    0.00346
凱基開創基金                                                       23.72000   23.58000   0.14000    0.59372
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.52000   20.69000  -0.17000   -0.82165
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.83420   20.02820  -0.19400   -0.96863
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.46000   16.38000   0.08000    0.48840
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.68150   15.63360   0.04790    0.30639
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.25000    7.21000   0.04000    0.55479
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.62000   11.59000   0.03000    0.25884
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.23840   11.19550   0.04290    0.38319
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.65680   11.55890   0.09790    0.84697
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.98000   11.86000   0.12000    1.01180
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.54000   12.49000   0.05000    0.40032
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.25160   12.22230   0.02930    0.23973
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.45000   14.41000   0.04000    0.27759
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.00000   30.19000  -0.19000   -0.62935
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.98000   29.06000  -0.08000   -0.27529
富邦上証180基金                                                    27.31000   26.98000   0.33000    1.22313
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17020    0.17020   0.00000    0.00000
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.26000    5.25000   0.01000    0.19048
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.70000    7.79000  -0.09000   -1.15533
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.34000   33.44000   0.90000    2.69139
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.88720   10.89850  -0.01130   -0.10368
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.04110   10.05000  -0.00890   -0.08856
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.63350    9.62200   0.01150    0.11952
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.42700    9.43690  -0.00990   -0.10491
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.62230    8.63000  -0.00770   -0.08922
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.27890    8.26900   0.00990    0.11972
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.47540   20.42030   0.05510    0.26983
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.42810   11.42700   0.00110    0.00963
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.40390   10.37860   0.02530    0.24377
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.74500   12.73480   0.01020    0.08010
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86920    1.86900   0.00020    0.01070
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.13030    9.12300   0.00730    0.08002
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38640    1.38630   0.00010    0.00721
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77980   11.77660   0.00320    0.02717
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70950    1.70890   0.00060    0.03511
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08650   10.08370   0.00280    0.02777
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48240    1.48190   0.00050    0.03374
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.97950    9.97810   0.00140    0.01403
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.94920    9.94940  -0.00020   -0.00201
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.15000   15.25000  -0.10000   -0.65574
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.85000   20.58000   0.27000    1.31195
富邦日本東証基金                                                   21.10000   21.00000   0.10000    0.47619
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.32000   44.16000   0.16000    0.36232
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.88000   42.57000   0.31000    0.72821
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.12000   47.20000  -0.08000   -0.16949
富邦台灣心基金                                                     19.05000   18.95000   0.10000    0.52770
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.29000   44.40000  -0.11000   -0.24775
富邦台灣科技指數基金                                               48.39000   48.88000  -0.49000   -1.00245
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.87390   39.64630   0.22760    0.57408
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.23020   41.26080  -0.03060   -0.07416
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29030    0.28980   0.00050    0.17253
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53470    2.53490  -0.00020   -0.00789
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33780    0.33750   0.00030    0.08889
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.46890   10.46200   0.00690    0.06595
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18970    2.18990  -0.00020   -0.00913
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32240    0.32200   0.00040    0.12422
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98550    8.97960   0.00590    0.06570
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.11000   21.90000   0.21000    0.95890
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.90000   15.00000  -0.10000   -0.66667
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.95000   27.54000   0.41000    1.48874
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65630   15.65580   0.00050    0.00319
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.88390   39.81100   0.07290    0.18312
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.80770   38.61380   0.19390    0.50215
富邦長紅基金                                                       53.94000   53.66000   0.28000    0.52180
富邦科技基金                                                       20.29000   20.07000   0.22000    1.09616
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.63200   40.56740   0.06460    0.15924
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.52850   38.22700   0.30150    0.78871
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.11960   38.96290   0.15670    0.40218
富邦恒生國企ETF基金                                                20.13000   20.03000   0.10000    0.49925
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.20000   14.24000  -0.04000   -0.28090
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.54000   26.38000   0.16000    0.60652
富邦高成長基金                                                     20.75000   20.65000   0.10000    0.48426
富邦基金A類型                                                      11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
富邦基金I類型                                                      11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
富邦深証100基金                                                     8.51000    8.41000   0.10000    1.18906
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.11000   19.21000  -0.10000   -0.52056
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40430    0.40470  -0.00040   -0.09884
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.01150   12.03730  -0.02580   -0.21433
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.19010    9.20990  -0.01980   -0.21499
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29590    0.29620  -0.00030   -0.10128
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.50970    8.52800  -0.01830   -0.21459
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.27430    9.26400   0.01030    0.11118
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.80900    9.78440   0.02460    0.25142
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.00510    8.99500   0.01010    0.11228
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.51810    9.49430   0.02380    0.25068
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.45000   17.36000   0.09000    0.51843
富邦精準基金                                                       39.93000   39.70000   0.23000    0.57935
富邦精銳中小基金                                                    9.52000    9.39000   0.13000    1.38445
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.66000   15.48000   0.18000    1.16279
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.36000   20.36000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.11000    8.14000  -0.03000   -0.36855
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.88000   12.79000   0.09000    0.70367
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.21000   19.16000   0.05000    0.26096
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.95590    9.95250   0.00340    0.03416
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.69710    9.68690   0.01020    0.10530
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.85070    9.82380   0.02690    0.27382
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.62470    9.62140   0.00330    0.03430
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.33250    9.32270   0.00980    0.10512
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.46440    9.43850   0.02590    0.27441
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.34000   28.22000   0.12000    0.42523
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.73480    9.70140   0.03340    0.34428
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.64560    9.61410   0.03150    0.32764
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.65810    9.62710   0.03100    0.32201
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.73460    9.70120   0.03340    0.34429
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.64560    9.61410   0.03150    0.32764
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.65750    9.62650   0.03100    0.32203
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.28860    8.28680   0.00180    0.02172
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.78080    8.78060   0.00020    0.00228
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.52370    8.52420  -0.00050   -0.00587
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.41980    9.41780   0.00200    0.02124
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.39830    9.39810   0.00020    0.00213
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.13120    9.13220  -0.00100   -0.01095
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.21300    9.21330  -0.00030   -0.00326
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.14580    8.13480   0.01100    0.13522
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.15160    9.14060   0.01100    0.12034
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.65410    8.64440   0.00970    0.11221
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.30520   10.29150   0.01370    0.13312
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.05130   10.03910   0.01220    0.12152
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.58520    9.57440   0.01080    0.11280
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.79270    8.78250   0.01020    0.11614
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.43510    9.42420   0.01090    0.11566
富達卓越領航全球組合基金                                           14.38000   14.28000   0.10000    0.70028
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.37380    8.36400   0.00980    0.11717
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.04050    9.03150   0.00900    0.09965
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.74180    8.73440   0.00740    0.08472
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.67070    9.65940   0.01130    0.11698
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.61070    9.60120   0.00950    0.09895
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.33200    9.32350   0.00850    0.09117
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.82750    8.81920   0.00830    0.09411
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.42000    9.41140   0.00860    0.09138
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.03000    8.05000  -0.02000   -0.24845
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.84000    6.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.78000    7.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.62000    7.60000   0.02000    0.26316
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60560    9.60650  -0.00090   -0.00937
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.06160    9.05820   0.00340    0.03754
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.66250    8.65530   0.00720    0.08319
富蘭克林華美中華基金                                               10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.91000   17.79000   0.12000    0.67454
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.27000   18.23000   0.04000    0.21942
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.65380    7.63360   0.02020    0.26462
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.71300    8.69540   0.01760    0.20241
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.47640    9.45730   0.01910    0.20196
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.02970    9.00590   0.02380    0.26427
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.93750   10.95490  -0.01740   -0.15883
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.51710    8.53070  -0.01360   -0.15942
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85720    8.87140  -0.01420   -0.16006
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.09360   13.12990  -0.03630   -0.27647
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.01540   10.04320  -0.02780   -0.27680
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.97590    9.98780  -0.01190   -0.11915
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.45810    7.46700  -0.00890   -0.11919
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.85450    8.86500  -0.01050   -0.11844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.54940   10.55470  -0.00530   -0.05021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.36560    7.36930  -0.00370   -0.05021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.76210    8.76650  -0.00440   -0.05019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.25440   10.27050  -0.01610   -0.15676
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.49490    7.50670  -0.01180   -0.15719
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.95850    7.95420   0.00430    0.05406
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.96120    8.96160  -0.00040   -0.00446
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.78180    9.78230  -0.00050   -0.00511
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.36000   12.35330   0.00670    0.05424
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.22000    8.19000   0.03000    0.36630
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.46000    8.42000   0.04000    0.47506
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.40000    8.48000  -0.08000   -0.94340
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.19000   11.30000  -0.11000   -0.97345
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.86000    8.83000   0.03000    0.33975
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.31000   0.03000    0.36101
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.45140   12.40280   0.04860    0.39185
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
富蘭克林華美第一富基金                                             33.50000   33.31000   0.19000    0.57040
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31530   10.31480   0.00050    0.00485
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.83000    8.78000   0.05000    0.56948
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.05000    8.99000   0.06000    0.66741
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.52000    9.45000   0.07000    0.74074
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.15000   14.11000   0.04000    0.28349
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.08000   13.02000   0.06000    0.46083
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.19000   15.11000   0.08000    0.52945
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.09830    7.01510   0.08320    1.18601
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.95540    9.91240   0.04300    0.43380
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.25080    9.25430  -0.00350   -0.03782
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.75980   10.76400  -0.00420   -0.03902
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.59040    6.58730   0.00310    0.04706
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.68710    8.68810  -0.00100   -0.01151
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.87370    9.87480  -0.00110   -0.01114
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.24970   10.24480   0.00490    0.04783
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.06000   58.69000   0.37000    0.63043
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.30000   59.91000   0.39000    0.65098
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.06000   20.07000  -0.01000   -0.04983
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.70320   11.70050   0.00270    0.02308
復華人生目標基金                                                   35.14690   34.87590   0.27100    0.77704
復華大中華中小策略基金                                              8.01000    8.07000  -0.06000   -0.74349
復華中小精選基金                                                   59.75000   59.25000   0.50000    0.84388
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.74900   50.63650   0.11250    0.22217
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.15000    8.18000  -0.03000   -0.36675
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.23000    7.24000  -0.01000   -0.13812
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
復華全方位基金                                                     25.69000   25.50000   0.19000    0.74510
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.05000   12.11000  -0.06000   -0.49546
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.93000   19.00000  -0.07000   -0.36842
復華全球平衡基金-美元                                               8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.83000   18.84000  -0.01000   -0.05308
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.20000   14.19000   0.01000    0.07047
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
復華全球原物料基金                                                  8.49000    8.44000   0.05000    0.59242
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.12000   12.10000   0.02000    0.16529
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.41170   11.40710   0.00460    0.04033
復華全球債券基金                                                   13.15070   13.12600   0.02470    0.18818
復華全球債券組合基金                                               14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.70000   13.61000   0.09000    0.66128
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
復華有利貨幣市場基金                                               13.45010   13.44960   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
復華亞太成長基金                                                   12.34000   12.29000   0.05000    0.40683
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.14000    8.29000  -0.15000   -1.80941
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.63000    8.77000  -0.14000   -1.59635
復華東協世紀基金                                                   11.69000   11.61000   0.08000    0.68906
復華南非幣長期收益基金A                                            13.08000   13.00000   0.08000    0.61538
復華南非幣長期收益基金B                                             7.92000    7.87000   0.05000    0.63532
復華南非幣短期收益基金A                                            13.80000   13.78000   0.02000    0.14514
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華美國新星基金-美元                                              11.39000   11.49000  -0.10000   -0.87032
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.53000   11.62000  -0.09000   -0.77453
復華恒生基金                                                       19.94000   19.79000   0.15000    0.75796
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.13000    9.19000  -0.06000   -0.65288
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.42000   27.07000   0.35000    1.29294
復華神盾基金                                                       22.67330   22.49350   0.17980    0.79934
復華高成長基金                                                     59.39000   59.17000   0.22000    0.37181
復華高益策略組合基金                                               12.90000   12.91000  -0.01000   -0.07746
復華貨幣市場基金                                                   14.41160   14.41110   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           18.41000   18.26000   0.15000    0.82147
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.90000   49.65000   0.25000    0.50352
復華復華基金                                                       18.52000   18.45000   0.07000    0.37940
復華華人世紀基金                                                   15.01000   14.98000   0.03000    0.20027
復華傳家二號基金                                                   27.93630   27.76270   0.17360    0.62530
復華傳家基金                                                       19.46330   19.32740   0.13590    0.70315
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.55000   14.53000   0.02000    0.13765
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.55000   13.50000   0.05000    0.37037
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
復華新興人民幣債券基金A                                            11.70000   11.71000  -0.01000   -0.08540
復華新興人民幣債券基金B                                             8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.56000   18.49000   0.07000    0.37858
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.83000   59.65000   0.18000    0.30176
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.32000    5.31000   0.01000    0.18832
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                20.06000   19.80000   0.26000    1.31313
復華數位經濟基金                                                   43.86000   43.27000   0.59000    1.36353
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.67520    9.67500   0.00020    0.00207
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.48190    9.48020   0.00170    0.01793
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.82890    9.82870   0.00020    0.00203
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.59850    9.59680   0.00170    0.01771
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.48860    9.49190  -0.00330   -0.03477
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.00300    9.99260   0.01040    0.10408
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.51600    9.52020  -0.00420   -0.04412
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.03310   10.02330   0.00980    0.09777
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.51530    9.51950  -0.00420   -0.04412
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.03470   10.02530   0.00940    0.09376
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.83150    9.86830  -0.03680   -0.37291
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.85920    9.86230  -0.00310   -0.03143
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.88570    9.87500   0.01070    0.10835
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.78730    9.82090  -0.03360   -0.34213
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.60470   10.77250  -0.16780   -1.55767
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.78920    9.79050  -0.00130   -0.01328
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.78730    9.82100  -0.03370   -0.34314
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.60450   10.77230  -0.16780   -1.55770
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.78980    9.79110  -0.00130   -0.01328
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.84980    9.83740   0.01240    0.12605
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05620    9.06390  -0.00770   -0.08495
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.10780    8.09280   0.01500    0.18535
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.09330    8.06710   0.02620    0.32478
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.42160   11.43130  -0.00970   -0.08485
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.24690   10.22790   0.01900    0.18577
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.34650   10.31300   0.03350    0.32483
景順主流基金                                                       14.59000   14.44000   0.15000    1.03878
景順台灣科技基金                                                   25.29000   25.01000   0.28000    1.11955
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
景順全球科技基金                                                   20.69000   20.81000  -0.12000   -0.57665
景順全球康健基金                                                   19.34000   19.17000   0.17000    0.88680
景順貨幣市場基金                                                   15.95060   15.95010   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       26.81000   26.54000   0.27000    1.01733
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.43000   13.52000  -0.09000   -0.66568
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.56000   12.63000  -0.07000   -0.55424
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.10000   10.02000   0.08000    0.79840
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.52950    8.53010  -0.00060   -0.00703
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76410    7.76870  -0.00460   -0.05921
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.03470   11.03550  -0.00080   -0.00725
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.02410   10.03000  -0.00590   -0.05882
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.29000    7.28000   0.01000    0.13736
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.91000    6.91000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32320    9.32110   0.00210    0.02253
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.52700    9.51160   0.01540    0.16191
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68080    9.67860   0.00220    0.02273
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.89520    9.87920   0.01600    0.16196
華南永昌永昌基金                                                   16.80000   16.56000   0.24000    1.44928
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.09010   14.09780  -0.00770   -0.05462
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.91000    9.83000   0.08000    0.81384
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
華南永昌全球精品基金                                               15.04000   15.01000   0.03000    0.19987
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.21000   12.28000  -0.07000   -0.57003
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.13000   12.18000  -0.05000   -0.41051
華南永昌物聯網精選基金                                             10.12000    9.90000   0.22000    2.22222
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22370   16.22300   0.00070    0.00431
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.90610   21.74490   0.16120    0.74132
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94990   11.94940   0.00050    0.00418
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17370   10.17100   0.00270    0.02655
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.02570   10.00410   0.02160    0.21591
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.72880    9.72630   0.00250    0.02570
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.55700    9.53640   0.02060    0.21601
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.93870    9.93600   0.00270    0.02717
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.74040    9.71930   0.02110    0.21709
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.59820    9.59560   0.00260    0.02710
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.39670    9.37640   0.02030    0.21650
華頓中小型基金                                                     20.85000   20.78000   0.07000    0.33686
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.07410   11.04080   0.03330    0.30161
華頓台灣基金                                                       22.04000   21.78000   0.26000    1.19376
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53170   11.53130   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               15.30000   15.24000   0.06000    0.39370
華頓全球高收益債券基金A                                            13.22030   13.21930   0.00100    0.00756
華頓全球高收益債券基金B                                             8.05940    8.05880   0.00060    0.00745
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.10000    5.10000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.41690    2.42420  -0.00730   -0.30113
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.78690   10.78810  -0.00120   -0.01112
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34920    0.34980  -0.00060   -0.17153
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.08990   11.09640  -0.00650   -0.05858
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.03160   10.04370  -0.01210   -0.12047
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.84010    9.81720   0.02290    0.23326
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.81900    8.79850   0.02050    0.23299
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.02650   10.01710   0.00940    0.09384
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.01340    9.00760   0.00580    0.06439
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47330    2.47320   0.00010    0.00404
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01530    2.01900  -0.00370   -0.18326
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.50450   11.48640   0.01810    0.15758
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.22320    9.20870   0.01450    0.15746
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35670    0.35620   0.00050    0.14037
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29110    0.29090   0.00020    0.06875
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.12000    3.14000  -0.02000   -0.63694
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.94000   13.97000  -0.03000   -0.21475
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.13000   22.04000   0.09000    0.40835
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.96000   11.93000   0.03000    0.25147
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.91000    7.86000   0.05000    0.63613
匯豐安富基金                                                       24.22000   24.19000   0.03000    0.12402
匯豐成功基金                                                       39.78000   39.52000   0.26000    0.65789
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.55680    2.56030  -0.00350   -0.13670
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.29960    2.30320  -0.00360   -0.15630
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.33790   11.33010   0.00780    0.06884
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.62790    7.61980   0.00810    0.10630
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37020    0.37010   0.00010    0.02702
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32480    0.32480   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   13.31000   13.28000   0.03000    0.22590
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98810   14.98780   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.73000    4.66000   0.07000    1.50215
匯豐新鑽動力基金                                                   10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.35200    5.27400   0.07800    1.47895
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.01930    8.94140   0.07790    0.87123
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.66000   47.48000   0.18000    0.37911
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.66000   47.48000   0.18000    0.37911
匯豐龍騰電子基金                                                   31.54000   31.44000   0.10000    0.31807
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.96660   11.97180  -0.00520   -0.04344
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.35000   16.23000   0.12000    0.73937
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
新光中國成長基金(美元)                                              8.69000    8.71000  -0.02000   -0.22962
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.52680   10.50930   0.01750    0.16652
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56510    9.56470   0.00040    0.00418
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.88570    9.88080   0.00490    0.04959
新光台灣富貴基金                                                   20.65000   20.60000   0.05000    0.24272
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.93460    9.91640   0.01820    0.18353
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.72830    9.70600   0.02230    0.22975
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.51610    9.49880   0.01730    0.18213
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.30590    9.28460   0.02130    0.22941
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.70000    8.67000   0.03000    0.34602
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45900   15.45840   0.00060    0.00388
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.35000    8.33000   0.02000    0.24010
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
新光亞洲精選基金-美金                                              20.69000   20.73000  -0.04000   -0.19296
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.01000   21.04000  -0.03000   -0.14259
新光兩岸優勢基金                                                   10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
新光店頭基金                                                       21.02000   20.87000   0.15000    0.71874
新光南非幣保本基金                                                 12.10000   12.10000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
新光特選內需收益ETF基金                                            19.94000   19.77000   0.17000    0.85989
新光創新科技基金                                                   13.26000   13.22000   0.04000    0.30257
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.76330    9.75440   0.00890    0.09124
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.97190    9.96110   0.01080    0.10842
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58950    9.58950   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.14410    9.13620   0.00790    0.08647
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.34530    9.33470   0.01060    0.11355
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.98280    8.98270   0.00010    0.00111
新光澳幣八年期保本基金                                             10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
新光澳幣十年期保本基金                                             10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
新光澳幣保本基金                                                   11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.99750   10.00640  -0.00890   -0.08894
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.44400    9.45230  -0.00830   -0.08781
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.40820    9.41280  -0.00460   -0.04887
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.86730    9.87210  -0.00480   -0.04862
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.82720    9.83800  -0.01080   -0.10978
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.36640    9.37690  -0.01050   -0.11198
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.34050    9.34970  -0.00920   -0.09840
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.79650    9.80620  -0.00970   -0.09892
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.81000    6.81000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.63750    9.62920   0.00830    0.08620
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.04340    9.03580   0.00760    0.08411
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.51330    9.50560   0.00770    0.08100
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.00290    8.99570   0.00720    0.08004
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.07840    9.07050   0.00790    0.08710
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.64660    9.63820   0.00840    0.08715
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.50570   13.48470   0.02100    0.15573
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.16820    8.15540   0.01280    0.15695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.15090   36.00430   0.14660    0.40717
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.78670   38.55280   0.23390    0.60670
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.85860   36.71120   0.14740    0.40151
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.54860   39.33500   0.21360    0.54303
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.42100   39.29500   0.12600    0.32065
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.34280   38.12950   0.21330    0.55941
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.99990    0.00000   9.99990    0.00000
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27280   11.27190   0.00090    0.00798
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95080    9.95380  -0.00300   -0.03014
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.95190   10.98790  -0.03600   -0.32763
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.11160    8.15290  -0.04130   -0.50657
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.41000    8.44000  -0.03000   -0.35545
群益大印度基金-人民幣                                              12.48310   12.38620   0.09690    0.78232
群益大印度基金-美元                                                11.63360   11.56390   0.06970    0.60274
群益大印度基金-新臺幣                                              11.05000   10.97000   0.08000    0.72926
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.45970   11.48390  -0.02420   -0.21073
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.95100   10.99370  -0.04270   -0.38840
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.48700   10.50920  -0.02220   -0.21124
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.14480    9.18050  -0.03570   -0.38887
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.19630    9.21580  -0.01950   -0.21159
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.05140    8.08290  -0.03150   -0.38971
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.75820    8.77670  -0.01850   -0.21079
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.92460    7.95560  -0.03100   -0.38966
群益中小型股基金                                                   37.02000   36.76000   0.26000    0.70729
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.48170    9.48350  -0.00180   -0.01898
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.72290    8.74020  -0.01730   -0.19794
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.19380    8.19860  -0.00480   -0.05855
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.26990    8.27150  -0.00160   -0.01934
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.60740    7.62250  -0.01510   -0.19810
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.14680    7.15100  -0.00420   -0.05873
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.82220    9.81770   0.00450    0.04584
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.80450   10.79940   0.00510    0.04722
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.40750   10.40940  -0.00190   -0.01825
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.60320    9.60110   0.00210    0.02187
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.55640    7.56230  -0.00590   -0.07802
群益中國新機會基金N-美元                                            6.87560    6.89320  -0.01760   -0.25532
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.36000    7.37000  -0.01000   -0.13569
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.70140    6.70660  -0.00520   -0.07754
群益中國新機會基金-美元                                             7.35170    7.37050  -0.01880   -0.25507
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.02000    7.03000  -0.01000   -0.14225
群益平衡王基金                                                     18.23030   18.16010   0.07020    0.38656
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.13000    8.10000   0.03000    0.37037
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.85000    5.83000   0.02000    0.34305
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.97810   10.90950   0.06860    0.62881
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.38360   10.33710   0.04650    0.44984
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.72250    9.66170   0.06080    0.62929
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.19540    9.15420   0.04120    0.45007
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.73000    8.68000   0.05000    0.57604
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.83490    9.81290   0.02200    0.22419
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.61230    9.59320   0.01910    0.19910
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.06020    9.03980   0.02040    0.22567
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.97730    8.95950   0.01780    0.19867
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.89190    9.86970   0.02220    0.22493
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.91380    9.89410   0.01970    0.19911
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.21970    9.19900   0.02070    0.22502
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.60520    9.58610   0.01910    0.19925
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.02120   10.00110   0.02010    0.20098
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.15770    7.14330   0.01440    0.20159
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.07490   10.09520  -0.02030   -0.20109
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.93640    9.95790  -0.02150   -0.21591
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.07310   10.08700  -0.01390   -0.13780
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.78430    9.80400  -0.01970   -0.20094
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.69030    9.71130  -0.02100   -0.21624
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.82370    9.83730  -0.01360   -0.13825
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.07500   10.09530  -0.02030   -0.20108
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.93630    9.95790  -0.02160   -0.21691
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.07320   10.08720  -0.01400   -0.13879
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.78430    9.80400  -0.01970   -0.20094
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.69020    9.71120  -0.02100   -0.21625
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.82370    9.83730  -0.01360   -0.13825
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.45210    9.39500   0.05710    0.60777
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.01000   10.93000   0.08000    0.73193
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.46610   15.37260   0.09350    0.60823
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.28000   15.16000   0.12000    0.79156
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.98000   10.72000   0.26000    2.42537
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.27720   10.22000   0.05720    0.55969
群益印度中小基金N-美元                                              8.54900    8.51670   0.03230    0.37925
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.09000    8.05000   0.04000    0.49689
群益印度中小基金-人民幣                                            13.91300   13.83570   0.07730    0.55870
群益印度中小基金-美元                                              12.22750   12.18120   0.04630    0.38009
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.16000   14.09000   0.07000    0.49681
群益多利策略組合基金                                               11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.72000   14.68000   0.04000    0.27248
群益安家基金                                                       22.76540   22.61800   0.14740    0.65169
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10210   16.10150   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                               21.48000   21.30000   0.18000    0.84507
群益亞太中小基金                                                   10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.08000   15.05000   0.03000    0.19934
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.58460    9.57430   0.01030    0.10758
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.28230    7.27450   0.00780    0.10722
群益店頭市場基金                                                   81.81000   81.49000   0.32000    0.39269
群益東方盛世基金                                                    8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
群益東協成長基金-人民幣                                            12.63740   12.51260   0.12480    0.99739
群益東協成長基金-美元                                              10.99180   10.90280   0.08900    0.81630
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.88000   10.78000   0.10000    0.92764
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.89250   10.89940  -0.00690   -0.06331
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.29270   10.30360  -0.01090   -0.10579
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.76970    9.77260  -0.00290   -0.02967
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.36830    9.37420  -0.00590   -0.06294
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.85540    8.86480  -0.00940   -0.10604
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.40350    8.40590  -0.00240   -0.02855
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.16790    9.17370  -0.00580   -0.06322
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.01290    9.02250  -0.00960   -0.10640
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.38790    9.39060  -0.00270   -0.02875
群益長安基金                                                       24.87000   24.63000   0.24000    0.97442
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.55460    9.57510  -0.02050   -0.21410
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.45360   14.48470  -0.03110   -0.21471
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.97000   13.98000  -0.01000   -0.07153
群益真善美基金                                                     15.43140   15.41640   0.01500    0.09730
群益馬拉松基金                                                    108.21000  107.67000   0.54000    0.50153
群益馬拉松基金I類型                                               108.41000  107.86000   0.55000    0.50992
群益深証中小板基金                                                 10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
群益創新科技基金                                                   28.74000   28.57000   0.17000    0.59503
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.67110    8.67380  -0.00270   -0.03113
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.90790    7.92450  -0.01660   -0.20948
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.25000    8.26000  -0.01000   -0.12107
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.44280    9.44570  -0.00290   -0.03070
群益華夏盛世基金-美元                                               8.71950    8.73780  -0.01830   -0.20943
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.40000   14.41000  -0.01000   -0.06940
群益奧斯卡基金                                                     24.37000   24.24000   0.13000    0.53630
群益新興金鑽基金-美元                                              10.88910   10.85210   0.03700    0.34095
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.33000    8.29000   0.04000    0.48251
群益葛萊美基金                                                     20.67000   20.54000   0.13000    0.63291
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.02000   19.77000   0.25000    1.26454
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.33000   11.26000   0.07000    0.62167
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.65030   11.60930   0.04100    0.35317
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.93590   10.89790   0.03800    0.34869
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.89380   10.85460   0.03920    0.36114
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.30300    8.27380   0.02920    0.35292
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.69590    8.66560   0.03030    0.34966
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.00000    7.97000   0.03000    0.37641
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.32260    8.29270   0.02990    0.36056
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.80850    9.77440   0.03410    0.34887
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.61920    9.58570   0.03350    0.34948
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
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德信大發基金                                                       25.29000   25.12000   0.17000    0.67675
德信中國精選成長基金                                               10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
德信台灣主流中小基金                                               16.10000   15.91000   0.19000    1.19422
德信新興股票組合基金                                               10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94520   11.94480   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                       10.76070   10.74450   0.01620    0.15077
德信數位時代基金                                                   25.24000   25.09000   0.15000    0.59785
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.93580    9.93340   0.00240    0.02416
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.88080    9.88020   0.00060    0.00607
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67400   11.67350   0.00050    0.00428
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.33000   13.16000   0.17000    1.29179
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.80000   17.70000   0.10000    0.56497
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.33980   10.34660  -0.00680   -0.06572
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.00460   15.01460  -0.01000   -0.06660
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.02410    8.01420   0.00990    0.12353
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.80800   10.81040  -0.00240   -0.02220
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.27770   11.27970  -0.00200   -0.01773
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.05930   13.04330   0.01600    0.12267
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摩根大歐洲基金                                                     16.30000   16.19000   0.11000    0.67943
摩根中小基金                                                       18.91000   18.63000   0.28000    1.50295
摩根中國A股基金                                                    12.07000   12.01000   0.06000    0.49958
摩根中國A股基金(美元)                                               9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
摩根中國亮點基金                                                   11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.43370   10.40370   0.03000    0.28836
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.59230   11.57630   0.01600    0.13821
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.84540    8.82750   0.01790    0.20278
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.83170   11.79760   0.03410    0.28904
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.65850   13.63960   0.01890    0.13857
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.97000   16.81000   0.16000    0.95181
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.97000   16.81000   0.16000    0.95181
摩根台灣增長基金                                                   45.10000   44.76000   0.34000    0.75961
摩根平衡基金                                                       26.46000   26.38000   0.08000    0.30326
摩根全球α基金                                                     18.19000   18.12000   0.07000    0.38631
摩根全球平衡基金                                                   14.62010   14.54500   0.07510    0.51633
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.34950    9.33550   0.01400    0.14997
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.35390   10.34110   0.01280    0.12378
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.75760    9.74420   0.01340    0.13752
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.10960   11.09290   0.01670    0.15055
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.79010    9.77660   0.01350    0.13808
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.20000   10.16650   0.03350    0.32951
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.17860   13.13540   0.04320    0.32888
摩根亞洲基金                                                       52.98000   52.99000  -0.01000   -0.01887
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.20700    8.19220   0.01480    0.18066
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.58390    9.57020   0.01370    0.14315
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.47770    8.46570   0.01200    0.14175
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.05990   12.03810   0.02180    0.18109
摩根東方內需機會基金                                               16.79000   16.80000  -0.01000   -0.05952
摩根東方科技基金                                                   29.60000   29.86000  -0.26000   -0.87073
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.39000    9.34000   0.05000    0.53533
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
摩根金龍收成基金                                                   18.99000   19.04000  -0.05000   -0.26261
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09160   15.09110   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   12.91000   12.99000  -0.08000   -0.61586
摩根新金磚五國基金                                                 11.08000   11.01000   0.07000    0.63579
摩根新絲路基金                                                      9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
摩根新興35基金                                                     12.34000   12.29000   0.05000    0.40683
摩根新興日本基金                                                   22.44000   22.55000  -0.11000   -0.48780
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.04630    7.05070  -0.00440   -0.06241
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.25500    9.26170  -0.00670   -0.07234
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.01730    9.02220  -0.00490   -0.05431
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.33170   10.33590  -0.00420   -0.04064
摩根新興科技基金                                                   44.68000   44.18000   0.50000    1.13173
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14790    8.14540   0.00250    0.03069
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.41850   10.41530   0.00320    0.03072
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.31590    8.27600   0.03990    0.48212
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.01940    8.98610   0.03330    0.37057
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.48530    8.45390   0.03140    0.37143
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.63740    9.59120   0.04620    0.48169
摩根龍揚基金                                                       28.35000   28.43000  -0.08000   -0.28139
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.70000   10.63000   0.07000    0.65851
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.46000   10.39000   0.07000    0.67372
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.20000   11.11000   0.09000    0.81008
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.15940    9.16670  -0.00730   -0.07964
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.12770   11.13650  -0.00880   -0.07902
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.22000   21.21000   0.01000    0.04715
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.63040   11.62900   0.00140    0.01204
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.84890   10.84620   0.00270    0.02489
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.86190    9.85090   0.01100    0.11166
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.00390   10.00270   0.00120    0.01200
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38640    9.38410   0.00230    0.02451
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.52690    8.51750   0.00940    0.11036
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.91020    9.91950  -0.00930   -0.09375
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.98460    9.98010   0.00450    0.04509
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.44140    9.41310   0.02830    0.30064
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.60210    9.56000   0.04210    0.44038
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.16210    9.13470   0.02740    0.29996
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.31770    9.27690   0.04080    0.43980
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.96630   10.96050   0.00580    0.05292
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.72870   10.72470   0.00400    0.03730
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.94780    9.93160   0.01620    0.16312
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.35000   10.34450   0.00550    0.05317
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.11020   10.10640   0.00380    0.03760
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.37700    9.36180   0.01520    0.16236
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.45980   20.44590   0.01390    0.06798
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.90400    8.91580  -0.01180   -0.13235
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.20920    9.20860   0.00060    0.00652
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.88910    8.90090  -0.01180   -0.13257
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.19370    9.19310   0.00060    0.00653
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17650   13.17600   0.00050    0.00379
聯邦精選科技基金                                                   10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.94110   15.93500   0.00610    0.03828
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.70380   11.71510  -0.01130   -0.09646
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.26600   11.25580   0.01020    0.09062
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.79380   10.78410   0.00970    0.08995
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.72350   11.72020   0.00330    0.02816
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.96620   10.95470   0.01150    0.10498
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.37440   10.37140   0.00300    0.02893
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.49190    8.48300   0.00890    0.10492
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.78000   31.61000   0.17000    0.53780
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     15.02000   15.03000  -0.01000   -0.06653
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.98000   15.00000  -0.02000   -0.13333
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.24000   15.25000  -0.01000   -0.06557
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.19000   14.20000  -0.01000   -0.07042
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.72000   13.75000  -0.03000   -0.21818
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.17000   14.20000  -0.03000   -0.21127
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.11000   14.15000  -0.04000   -0.28269
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.87000   14.91000  -0.04000   -0.26828
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.85000   19.82000   0.03000    0.15136
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.98000   17.96000   0.02000    0.11136
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.42000   12.39000   0.03000    0.24213
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.52000   15.49000   0.03000    0.19367
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.57000   14.54000   0.03000    0.20633
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.72000   14.70000   0.02000    0.13605
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.07000   13.05000   0.02000    0.15326
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.08000   13.06000   0.02000    0.15314
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.70000   13.68000   0.02000    0.14620
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.24000   18.25000  -0.01000   -0.05479
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.06000   17.07000  -0.01000   -0.05858
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.85000   13.86000  -0.01000   -0.07215
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.89000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.79000   12.79000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.99000   14.01000  -0.02000   -0.14276
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.97000   13.99000  -0.02000   -0.14296
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.00620   15.00580   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.31090   10.30620   0.00470    0.04560
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.38020   13.38270  -0.00250   -0.01868
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.33180    7.32840   0.00340    0.04639
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.69000   13.68000   0.01000    0.07310
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.78000   18.60000   0.18000    0.96774
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
瀚亞巴西基金                                                        5.42000    5.23000   0.19000    3.63289
瀚亞外銷基金                                                       37.46000   37.24000   0.22000    0.59076
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.46430   10.47330  -0.00900   -0.08593
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.12740   10.14510  -0.01770   -0.17447
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.98190   11.99660  -0.01470   -0.12253
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.93480    9.93890  -0.00410   -0.04125
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.20960    7.21580  -0.00620   -0.08592
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.74020    7.75370  -0.01350   -0.17411
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.85670    7.86630  -0.00960   -0.12204
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.86790    6.87070  -0.00280   -0.04075
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.54560    8.55610  -0.01050   -0.12272
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.86910    8.87670  -0.00760   -0.08562
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.05070    9.06650  -0.01580   -0.17427
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.90740    8.91830  -0.01090   -0.12222
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.10000   11.06000   0.04000    0.36166
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.90870    9.89280   0.01590    0.16072
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.84350    9.82600   0.01750    0.17810
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.67050    9.66680   0.00370    0.03828
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.73680    9.72120   0.01560    0.16047
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.47000   13.31000   0.16000    1.20210
瀚亞印度基金-美元                                                  12.60000   12.47000   0.13000    1.04250
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.99000   27.66000   0.33000    1.19306
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.19000   14.16000   0.03000    0.21186
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.59000    8.57000   0.02000    0.23337
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.48000   11.37000   0.11000    0.96746
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.58430   11.56510   0.01920    0.16602
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.15650   13.20960  -0.05310   -0.40198
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.52770   10.52240   0.00530    0.05037
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.33330   10.31780   0.01550    0.15023
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.45020   11.42290   0.02730    0.23899
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.80730    8.79270   0.01460    0.16605
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.48060    9.51060  -0.03000   -0.31544
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.66520    8.66080   0.00440    0.05080
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.49340    8.48070   0.01270    0.14975
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.80860    8.78750   0.02110    0.24011
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.13350   14.09980   0.03370    0.23901
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.57710   10.55190   0.02520    0.23882
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.31290   10.30250   0.01040    0.10095
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.21700   12.18780   0.02920    0.23958
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.04000   18.91000   0.13000    0.68747
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57730   13.57670   0.00060    0.00442
瀚亞美國高科技基金                                                 25.11000   25.35000  -0.24000   -0.94675
瀚亞高科技基金                                                     52.44000   51.95000   0.49000    0.94321
瀚亞理財通基金                                                     25.34000   25.24000   0.10000    0.39620
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.24000    9.20000   0.04000    0.43478
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.66000    8.63000   0.03000    0.34762
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.42000    8.39000   0.03000    0.35757
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
瀚亞菁華基金                                                       20.26000   20.13000   0.13000    0.64580
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.02790   12.96730   0.06060    0.46733
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.02440    8.98250   0.04190    0.46646
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.22300   10.20290   0.02010    0.19700
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.59710   10.64620  -0.04910   -0.46120
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.98560    9.97900   0.00660    0.06614
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.45060    9.43120   0.01940    0.20570
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.64960    9.62290   0.02670    0.27746
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.00530    7.98960   0.01570    0.19651
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.84170    7.87800  -0.03630   -0.46078
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.45840    8.45280   0.00560    0.06625
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.89690    7.88070   0.01620    0.20557
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.50340    7.48260   0.02080    0.27798
瀚亞電通網基金                                                     13.16000   13.02000   0.14000    1.07527
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.37830   13.38680  -0.00850   -0.06350
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.27310   10.27200   0.00110    0.01071
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.51990    9.53210  -0.01220   -0.12799
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.15690   11.16400  -0.00710   -0.06360
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
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