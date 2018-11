[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/19 107/11/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.63400 10.63280 0.00120 0.01129 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.82250 9.81550 0.00700 0.07132 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.82520 9.81820 0.00700 0.07130 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.76270 9.76490 -0.00220 -0.02253 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.76280 9.76510 -0.00230 -0.02355 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.41000 21.38000 0.03000 0.14032 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.84000 22.25000 0.59000 2.65169 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.12470 9.12670 -0.00200 -0.02191 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.44510 9.44410 0.00100 0.01059 中國信託台灣活力基金 12.75000 12.62000 0.13000 1.03011 中國信託台灣優勢基金 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85090 9.85010 0.00080 0.00812 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10330 9.10260 0.00070 0.00769 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20850 10.21970 -0.01120 -0.10959 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.39630 9.40660 -0.01030 -0.10950 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27650 10.25710 0.01940 0.18914 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.88150 8.86480 0.01670 0.18839 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.60220 10.58100 0.02120 0.20036 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.45850 9.43960 0.01890 0.20022 中國信託智能運動基金-台幣 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 中國信託智能運動基金-美元 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99830 10.99790 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.32550 9.31440 0.01110 0.11917 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.86750 8.85690 0.01060 0.11968 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.48060 9.47230 0.00830 0.08762 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.00980 9.00180 0.00800 0.08887 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.98000 51.66000 0.32000 0.61943 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.65690 38.40220 0.25470 0.66324 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.15120 36.94630 0.20490 0.55459 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.53000 17.48000 0.05000 0.28604 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49220 11.49110 0.00110 0.00957 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54800 10.52700 0.02100 0.19949 元大上證50基金 28.12000 27.72000 0.40000 1.44300 元大大中華TMT基金-人民幣 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 元大大中華TMT基金-新台幣 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184 元大大中華價值指數基金-美元 12.07100 12.04100 0.03000 0.24915 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.32100 16.25800 0.06300 0.38750 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.70400 9.69900 0.00500 0.05155 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.29300 9.27000 0.02300 0.24811 元大中國平衡基金-人民幣 2.88000 2.88000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.83000 12.80000 0.03000 0.23438 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.86930 45.86460 0.00470 0.01025 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49170 10.48950 0.00220 0.02097 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66140 9.65940 0.00200 0.02071 元大中國機會債券基金-新台幣 9.61010 9.58990 0.02020 0.21064 元大巴西指數基金 6.54600 6.30100 0.24500 3.88827 元大巴菲特基金 24.05000 24.03000 0.02000 0.08323 元大日經225基金 27.50000 27.31000 0.19000 0.69572 元大台商收成基金 20.85000 20.72000 0.13000 0.62741 元大台灣50單日反向1倍基金 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189 元大台灣50單日正向2倍基金 32.32000 32.18000 0.14000 0.43505 元大台灣中型100基金 29.81000 29.55000 0.26000 0.87986 元大台灣加權股價指數基金 23.18100 23.10100 0.08000 0.34631 元大台灣卓越50基金 76.74000 76.92000 -0.18000 -0.23401 元大台灣金融基金 18.02000 17.95000 0.07000 0.38997 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.84000 29.69000 0.15000 0.50522 元大台灣高股息基金 24.47000 24.33000 0.14000 0.57542 元大台灣電子科技基金 31.87000 31.91000 -0.04000 -0.12535 元大全球ETF成長組合基金 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.65000 12.53000 0.12000 0.95770 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.49000 12.39000 0.10000 0.80710 元大全球不動產證券化基金-美元 11.65100 11.55600 0.09500 0.82208 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.26000 6.21000 0.05000 0.80515 元大全球股票入息基金-美元配息 9.00800 8.99100 0.01700 0.18908 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 元大全球新興市場精選組合基金 12.68000 12.61000 0.07000 0.55511 元大全球農業商機基金 16.91000 16.77000 0.14000 0.83482 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.09400 8.90300 0.19100 2.14534 元大印度指數基金 9.30300 9.22300 0.08000 0.86740 元大印度基金 11.77000 11.68000 0.09000 0.77055 元大多多基金 15.36000 15.18000 0.18000 1.18577 元大多福基金 46.88000 46.64000 0.24000 0.51458 元大亞太成長基金 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59140 8.55110 0.04030 0.47128 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.01380 6.98090 0.03290 0.47129 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.96000 8.91700 0.04300 0.48222 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.39400 9.41700 -0.02300 -0.24424 元大卓越基金 40.52000 40.50000 0.02000 0.04938 元大店頭基金 7.03000 6.99000 0.04000 0.57225 元大泛歐成長基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31610 10.31430 0.00180 0.01745 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66900 9.66170 0.00730 0.07556 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.86650 31.81510 0.05140 0.16156 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.61900 36.34080 0.27820 0.76553 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.82160 19.96040 -0.13880 -0.69538 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.40210 17.16170 0.24040 1.40079 元大美國政府7至10年期債券基金 38.85720 38.70440 0.15280 0.39479 元大高科技基金 16.70000 16.58000 0.12000 0.72376 元大得利貨幣市場基金 16.27170 16.27110 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.99460 11.99420 0.00040 0.00333 元大富櫃50基金 10.63000 10.50000 0.13000 1.23810 元大華夏中小基金 6.44000 6.43000 0.01000 0.15552 元大新中國基金-人民幣 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 元大新中國基金-美元 7.87800 7.89100 -0.01300 -0.16474 元大新中國基金-新台幣 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 21.10000 20.85000 0.25000 1.19904 元大新東協平衡基金-美元 8.97500 8.93500 0.04000 0.44768 元大新東協平衡基金-新台幣 8.76000 8.71000 0.05000 0.57405 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23050 10.18670 0.04380 0.42997 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.41130 9.36630 0.04500 0.48045 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.27260 10.20920 0.06340 0.62101 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.80520 8.75090 0.05430 0.62051 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.72790 9.72320 0.00470 0.04834 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.24580 9.24130 0.00450 0.04869 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.89280 9.87430 0.01850 0.18736 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40740 9.38980 0.01760 0.18744 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.43410 9.43000 0.00410 0.04348 元大新興亞洲基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.95830 8.93190 0.02640 0.29557 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.61800 8.59250 0.02550 0.29677 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.22040 9.18040 0.04000 0.43571 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.87390 8.83540 0.03850 0.43575 元大萬泰貨幣市場基金 15.11760 15.11700 0.00060 0.00397 元大經貿基金 32.72000 32.54000 0.18000 0.55317 元大實質多重資產基金-人民幣 8.76000 8.68000 0.08000 0.92166 元大實質多重資產基金-美元 8.01400 7.93400 0.08000 1.00832 元大實質多重資產基金-新台幣 8.47000 8.37000 0.10000 1.19474 元大滬深300單日反向1倍基金 15.52000 15.73000 -0.21000 -1.33503 元大滬深300單日正向2倍基金 13.01000 12.67000 0.34000 2.68350 元大摩臺基金 35.45000 35.50000 -0.05000 -0.14085 元大標普500基金 25.49000 25.42000 0.07000 0.27537 元大標普500單日反向1倍基金 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696 元大標普500單日正向2倍基金 31.81000 31.61000 0.20000 0.63271 元大標智滬深300基金 15.43000 15.36000 0.07000 0.45573 元大歐洲50基金 22.86000 22.94000 -0.08000 -0.34874 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.64170 9.57690 0.06480 0.67663 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21470 10.21350 0.00120 0.01175 元大績效基金 43.96000 43.50000 0.46000 1.05747 元大韓國KOSPI200基金 20.58000 20.46000 0.12000 0.58651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.93000 13.89000 0.04000 0.28798 日盛上選基金 28.88000 28.86000 0.02000 0.06930 日盛小而美基金 15.80000 15.71000 0.09000 0.57288 日盛中國內需動力基金 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.58190 11.55630 0.02560 0.22152 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.57030 9.54910 0.02120 0.22201 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.55640 11.54950 0.00690 0.05974 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.54400 9.53830 0.00570 0.05976 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.46080 10.44690 0.01390 0.13305 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.62350 8.61200 0.01150 0.13353 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727 日盛目標收益組合基金(美元) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 日盛全球抗暖化基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.91030 9.93160 -0.02130 -0.21447 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.16960 9.18940 -0.01980 -0.21547 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.72210 9.73800 -0.01590 -0.16328 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.99660 9.01140 -0.01480 -0.16424 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38380 2.37920 0.00460 0.19334 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62890 1.62580 0.00310 0.19068 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35910 0.35890 0.00020 0.05573 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24610 0.24600 0.00010 0.04065 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.90800 11.89430 0.01370 0.11518 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.03060 8.02140 0.00920 0.11469 日盛亞洲機會基金 6.29000 6.28000 0.01000 0.15924 日盛首選基金 14.98000 14.88000 0.10000 0.67204 日盛高科技基金 15.65000 15.62000 0.03000 0.19206 日盛貨幣市場基金 14.78570 14.78510 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 34.85000 34.69000 0.16000 0.46123 日盛精選五虎基金 33.23000 32.96000 0.27000 0.81917 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49990 13.49930 0.00060 0.00444 台新2000高科技基金 25.58000 25.34000 0.24000 0.94712 台新MSCI中國基金 18.81000 18.81000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.29000 19.35000 -0.06000 -0.31008 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.39000 18.28000 0.11000 0.60175 台新大眾貨幣市場基金 14.17700 14.17650 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49300 10.50070 -0.00770 -0.07333 台新中美貨幣市場基金-美元 10.50280 10.50520 -0.00240 -0.02285 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10050 10.08870 0.01180 0.11696 台新中國通基金 36.38000 36.09000 0.29000 0.80355 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43250 0.43390 -0.00140 -0.32265 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.33900 13.36400 -0.02500 -0.18707 台新中國精選中小基金-美元 0.28710 0.28830 -0.00120 -0.41623 台新中國精選中小基金-新台幣 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 台新主流基金 20.22000 20.15000 0.07000 0.34739 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.23000 19.97000 0.26000 1.30195 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65920 0.65170 0.00750 1.15084 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.86000 14.67000 0.19000 1.29516 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48310 0.47760 0.00550 1.15159 台新台灣中小基金 28.79000 28.50000 0.29000 1.01754 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.73180 9.67700 0.05480 0.56629 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.94490 8.89310 0.05180 0.58247 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.08650 10.02810 0.05840 0.58236 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.76580 9.74550 0.02030 0.20830 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.64660 10.62440 0.02220 0.20895 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 台新印度基金 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364 台新亞美短期債券基金 10.88400 10.87340 0.01060 0.09749 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.31510 8.31100 0.00410 0.04933 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27470 0.27490 -0.00020 -0.07275 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.73050 11.72470 0.00580 0.04947 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38210 0.38250 -0.00040 -0.10458 台新真吉利貨幣市場基金 11.10090 11.10050 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 27.95060 27.87680 0.07380 0.26474 台新智慧生活基金-美元 9.41830 9.41820 0.00010 0.00106 台新智慧生活基金-新台幣 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.09670 8.10740 -0.01070 -0.13198 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.28970 8.28900 0.00070 0.00844 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.83520 8.84680 -0.01160 -0.13112 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.05460 9.05390 0.00070 0.00773 台新新興市場債券基金(A類型) 10.49220 10.46460 0.02760 0.26375 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33480 0.33440 0.00040 0.11962 台新新興市場債券基金(B類型) 7.71730 7.69700 0.02030 0.26374 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25940 0.25900 0.00040 0.15444 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.33000 -0.03000 -0.56285 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.28000 20.23000 0.05000 0.24716 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.21000 14.27000 -0.06000 -0.42046 未來資產亞洲新富基金 18.16000 18.10000 0.06000 0.33149 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57940 12.57880 0.00060 0.00477 未來資產阿波羅基金 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.17070 11.16980 0.00090 0.00806 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87770 9.87880 -0.00110 -0.01113 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11060 9.10620 0.00440 0.04832 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42700 10.42200 0.00500 0.04798 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.64110 7.64130 -0.00020 -0.00262 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80600 8.80630 -0.00030 -0.00341 永豐中小基金 47.11000 46.54000 0.57000 1.22475 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70300 1.70150 0.00150 0.08816 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27640 2.27430 0.00210 0.09234 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.69280 7.68730 0.00550 0.07155 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.97690 9.96980 0.00710 0.07122 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.19000 4.20000 -0.01000 -0.23810 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.68000 18.71000 -0.03000 -0.16034 永豐主流品牌基金 16.35000 16.34000 0.01000 0.06120 永豐永豐基金 31.16000 30.93000 0.23000 0.74361 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.28230 9.27200 0.01030 0.11109 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.42890 9.41850 0.01040 0.11042 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.19020 9.17540 0.01480 0.16130 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.33540 9.32050 0.01490 0.15986 永豐亞洲民生消費基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 永豐南非幣2021保本基金 13.24150 13.21790 0.02360 0.17855 永豐高科技基金 20.63000 20.33000 0.30000 1.47565 永豐貨幣市場基金 13.89630 13.89580 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10730 2.10580 0.00150 0.07123 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51110 2.50930 0.00180 0.07173 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65930 7.65540 0.00390 0.05094 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36760 10.36230 0.00530 0.05115 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.87510 6.87260 0.00250 0.03638 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.67560 10.67170 0.00390 0.03655 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371 永豐臺灣加權ETF基金 48.95000 48.81000 0.14000 0.28683 永豐領航科技基金 33.98000 33.58000 0.40000 1.19119 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.14000 11.03000 0.11000 0.99728 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.74000 10.63000 0.11000 1.03481 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 永豐趨勢平衡基金 37.10000 36.73000 0.37000 1.00735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.66580 11.66250 0.00330 0.02830 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.40130 9.39570 0.00560 0.05960 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74320 9.73740 0.00580 0.05956 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41880 9.41570 0.00310 0.03292 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65030 9.64710 0.00320 0.03317 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.42090 9.41490 0.00600 0.06373 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88570 9.87940 0.00630 0.06377 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39570 9.39240 0.00330 0.03513 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70800 9.70460 0.00340 0.03503 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 兆豐國際中小基金 13.15000 13.07000 0.08000 0.61209 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.14000 17.12000 0.02000 0.11682 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.02000 17.02000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.16000 15.11000 0.05000 0.33091 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.01610 9.98990 0.02620 0.26226 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.23000 10.21230 0.01770 0.17332 兆豐國際全球基金 29.67000 29.66000 0.01000 0.03372 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32280 10.32090 0.00190 0.01841 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13660 10.12880 0.00780 0.07701 兆豐國際國民基金 19.77000 19.67000 0.10000 0.50839 兆豐國際第一基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.80920 9.79700 0.01220 0.12453 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.69780 7.71540 -0.01760 -0.22812 兆豐國際萬全基金 18.60000 18.50000 0.10000 0.54054 兆豐國際電子基金 22.19000 22.07000 0.12000 0.54372 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.48000 20.41000 0.07000 0.34297 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.59000 17.65000 -0.06000 -0.33994 兆豐國際豐台灣基金 30.56000 30.47000 0.09000 0.29537 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51550 12.51500 0.00050 0.00400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.83010 9.82870 0.00140 0.01424 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.77360 9.77390 -0.00030 -0.00307 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.81190 9.81140 0.00050 0.00510 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.83170 9.83030 0.00140 0.01424 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.78070 9.78100 -0.00030 -0.00307 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.81090 9.81040 0.00050 0.00510 合庫台灣基金 9.73000 9.61000 0.12000 1.24870 合庫全球高收益債券基金A類型 10.88890 10.89860 -0.00970 -0.08900 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.73290 11.75430 -0.02140 -0.18206 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.50380 10.52290 -0.01910 -0.18151 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.25260 11.27110 -0.01850 -0.16414 合庫全球高收益債券基金B類型 7.85400 7.86100 -0.00700 -0.08905 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.12660 9.14340 -0.01680 -0.18374 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.72220 8.73810 -0.01590 -0.18196 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.60660 8.62080 -0.01420 -0.16472 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.95400 8.97030 -0.01630 -0.18171 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.14040 10.14000 0.00040 0.00394 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.26820 9.27140 -0.00320 -0.03451 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.51950 9.52440 -0.00490 -0.05145 合庫新興多重收益基金A類型 9.81570 9.81360 0.00210 0.02140 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.22980 11.23330 -0.00350 -0.03116 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.56420 13.56960 -0.00540 -0.03979 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.46520 8.46810 -0.00290 -0.03425 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.14960 9.15420 -0.00460 -0.05025 合庫新興多重收益基金B類型 7.62190 7.62030 0.00160 0.02100 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.45150 8.45420 -0.00270 -0.03194 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93470 9.93880 -0.00410 -0.04125 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金A月配息型美元 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 安本標準360多重資產收益基金A月配息型新臺幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 安本標準360多重資產收益基金A累積型美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 安本標準360多重資產收益基金A累積型新臺幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 安本標準兩岸價值基金 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05330 11.05230 0.00100 0.00905 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.87310 9.88980 -0.01670 -0.16886 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74370 9.74660 -0.00290 -0.02975 安聯中國東協基金 14.61000 14.53000 0.08000 0.55058 安聯中國策略基金-美元 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 安聯中國策略基金-新臺幣 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406 安聯中華新思路基金-人民幣 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529 安聯中華新思路基金-美元 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 安聯台灣大壩基金 24.72000 24.46000 0.26000 1.06296 安聯台灣科技基金 39.63000 39.05000 0.58000 1.48528 安聯台灣貨幣市場基金 12.50480 12.50430 0.00050 0.00400 安聯台灣智慧基金 26.86000 26.46000 0.40000 1.51172 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.01860 10.02370 -0.00510 -0.05088 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.85420 14.85910 -0.00490 -0.03298 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44140 9.44450 -0.00310 -0.03282 安聯四季成長組合基金-美元 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.22140 12.23360 -0.01220 -0.09973 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00910 10.01920 -0.01010 -0.10081 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.04430 12.05690 -0.01260 -0.10450 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.25670 9.26580 -0.00910 -0.09821 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.11660 9.12590 -0.00930 -0.10191 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.77100 8.78020 -0.00920 -0.10478 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.88100 11.89400 -0.01300 -0.10930 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.77710 10.79030 -0.01320 -0.12233 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43880 10.45080 -0.01200 -0.11482 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63460 8.64450 -0.00990 -0.11452 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43170 8.44210 -0.01040 -0.12319 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.14120 8.15060 -0.00940 -0.11533 安聯全球人口趨勢基金 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.15000 33.90000 0.25000 0.73746 安聯全球油礦金趨勢基金 8.08000 8.00000 0.08000 1.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92510 11.91880 0.00630 0.05286 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27990 10.27440 0.00550 0.05353 安聯全球新興市場基金 16.29000 16.21000 0.08000 0.49352 安聯全球農金趨勢基金 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 安聯全球綠能趨勢基金 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 20.74000 20.67000 0.07000 0.33866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.10800 10.10520 0.00280 0.02771 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81130 9.80860 0.00270 0.02753 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.61450 81.59160 0.02290 0.02807 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.05590 12.05600 -0.00010 -0.00083 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.28420 63.26820 0.01600 0.02529 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.27320 9.27330 -0.00010 -0.00108 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58180 2.58150 0.00030 0.01162 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.35740 10.35370 0.00370 0.03574 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19260 2.19170 0.00090 0.04106 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.56370 8.55900 0.00470 0.05491 宏利台灣動力基金 27.31000 27.15000 0.16000 0.58932 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.67520 9.65010 0.02510 0.26010 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50290 9.46380 0.03910 0.41315 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.53120 7.51160 0.01960 0.26093 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51490 7.48700 0.02790 0.37265 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 宏利全球債券組合基金 12.78810 12.80890 -0.02080 -0.16239 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78030 2.77780 0.00250 0.09000 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65760 11.64420 0.01340 0.11508 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57880 8.56910 0.00970 0.11320 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43910 2.43540 0.00370 0.15193 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85650 10.83130 0.02520 0.23266 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.16330 3.17510 -0.01180 -0.37164 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51030 0.51210 -0.00180 -0.35149 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.75000 14.80000 -0.05000 -0.33784 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62190 11.63880 -0.01690 -0.14520 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.28480 10.30410 -0.01930 -0.18730 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95000 9.96190 -0.01190 -0.11946 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.64270 8.65740 -0.01470 -0.16980 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.26130 8.27510 -0.01380 -0.16677 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16630 8.17620 -0.00990 -0.12108 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.11950 8.13090 -0.01140 -0.14021 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73080 2.73380 -0.00300 -0.10974 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39560 0.39600 -0.00040 -0.10101 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.00060 12.00500 -0.00440 -0.03665 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89920 0.89980 -0.00060 -0.06668 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.17960 7.18250 -0.00290 -0.04038 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99090 1.99260 -0.00170 -0.08532 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28630 0.28650 -0.00020 -0.06981 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.77980 8.78320 -0.00340 -0.03871 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31780 0.31800 -0.00020 -0.06289 宏利萬利貨幣市場基金 13.65270 13.65230 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.36000 2.37000 -0.01000 -0.42194 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 宏利臺灣股息收益基金 23.26000 23.18000 0.08000 0.34513 宏利澳幣保本基金 12.24270 12.24700 -0.00430 -0.03511 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 9.86130 9.86700 -0.00570 -0.05777 貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 9.08060 9.07730 0.00330 0.03635 貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 8.55480 8.53980 0.01500 0.17565 貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.33450 10.31630 0.01820 0.17642 貝萊德亞美利加收益基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 貝萊德新台幣基金 12.94190 12.94150 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 23.25000 23.21000 0.04000 0.17234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29080 11.28670 0.00410 0.03633 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88530 9.86110 0.02420 0.24541 保德信大中華基金-人民幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 保德信大中華基金-美元 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 保德信大中華基金-新台幣 25.96000 25.96000 0.00000 0.00000 保德信中小型股基金 38.14000 37.50000 0.64000 1.70667 保德信中國中小基金-人民幣 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364 保德信中國中小基金-美元 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023 保德信中國中小基金-新臺幣 7.66000 7.62000 0.04000 0.52493 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.90230 8.87910 0.02320 0.26129 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.97880 8.95500 0.02380 0.26577 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.03300 9.01250 0.02050 0.22746 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.80220 9.78000 0.02220 0.22699 保德信中國品牌基金-人民幣 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541 保德信中國品牌基金-美元 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 保德信台商全方位基金 30.95000 30.77000 0.18000 0.58499 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.05000 26.99000 0.06000 0.22230 保德信全球消費商機基金 17.73000 17.71000 0.02000 0.11293 保德信全球基礎建設基金 12.09000 11.98000 0.11000 0.91820 保德信全球資源基金 7.48000 7.41000 0.07000 0.94467 保德信全球醫療生化基金-美元 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.23000 32.81000 0.42000 1.28010 保德信印度機會債券基金-美元月配息型 10.09130 10.09330 -0.00200 -0.01982 保德信印度機會債券基金-美元累積型 10.09130 10.09330 -0.00200 -0.01982 保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 10.08090 10.06880 0.01210 0.12017 保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 10.08090 10.06880 0.01210 0.12017 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.50110 9.48920 0.01190 0.12541 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.36200 10.34870 0.01330 0.12852 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.03480 9.01060 0.02420 0.26857 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.83800 9.81170 0.02630 0.26805 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.98040 7.98000 0.00040 0.00501 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61270 10.61200 0.00070 0.00660 保德信亞太基金 19.71000 19.64000 0.07000 0.35642 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31750 8.31050 0.00700 0.08423 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11230 11.10300 0.00930 0.08376 保德信店頭市場基金 27.21000 26.79000 0.42000 1.56775 保德信拉丁美洲基金 7.04000 6.83000 0.21000 3.07467 保德信金平衡基金 28.13000 28.04000 0.09000 0.32097 保德信金滿意基金 37.83000 37.40000 0.43000 1.14973 保德信科技島基金 22.80000 22.53000 0.27000 1.19840 保德信高成長基金 85.22000 84.41000 0.81000 0.95960 保德信第一基金 22.81000 22.63000 0.18000 0.79540 保德信貨幣市場基金 15.78550 15.78490 0.00060 0.00380 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.22840 10.19830 0.03010 0.29515 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.41500 10.36990 0.04510 0.43491 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.48010 10.44610 0.03400 0.32548 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99180 9.94560 0.04620 0.46453 保德信新世紀基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.85370 7.85640 -0.00270 -0.03437 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.73400 10.73780 -0.00380 -0.03539 保德信新興趨勢組合基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 保德信瑞騰基金 15.55380 15.55300 0.00080 0.00514 保德信歐洲組合基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68110 9.68110 0.00000 0.00000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98870 9.98890 -0.00020 -0.00200 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63610 9.63040 0.00570 0.05919 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79640 9.79130 0.00510 0.05209 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72760 9.72640 0.00120 0.01234 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88090 9.87990 0.00100 0.01012 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.59910 9.59820 0.00090 0.00938 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.72050 9.71970 0.00080 0.00823 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.01820 10.00980 0.00840 0.08392 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99250 9.98980 0.00270 0.02703 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99140 9.98860 0.00280 0.02803 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.90020 9.89980 0.00040 0.00404 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.90020 9.89980 0.00040 0.00404 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90130 9.89970 0.00160 0.01616 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09670 10.09400 0.00270 0.02675 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.79390 9.79430 -0.00040 -0.00408 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.88930 9.88980 -0.00050 -0.00506 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.51940 9.52050 -0.00110 -0.01155 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.34760 9.35000 -0.00240 -0.02567 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95160 9.94940 0.00220 0.02211 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94750 9.94530 0.00220 0.02212 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.05570 10.05610 -0.00040 -0.00398 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.13540 10.13550 -0.00010 -0.00099 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.93960 9.93940 0.00020 0.00201 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.94000 9.93980 0.00020 0.00201 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92240 1.92090 0.00150 0.07809 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65870 2.65670 0.00200 0.07528 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28700 0.28700 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43020 0.43010 0.00010 0.02325 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21670 8.20700 0.00970 0.11819 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55870 11.54460 0.01410 0.12214 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38730 9.37940 0.00790 0.08423 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60020 11.59030 0.00990 0.08542 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.42410 8.42070 0.00340 0.04038 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45500 10.45090 0.00410 0.03923 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10840 10.10800 0.00040 0.00396 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02220 10.01540 0.00680 0.06790 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05820 10.05600 0.00220 0.02188 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69520 10.69300 0.00220 0.02057 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97820 9.97070 0.00750 0.07522 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70530 9.70020 0.00510 0.05258 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08850 10.08320 0.00530 0.05256 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.70430 9.69360 0.01070 0.11038 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94240 9.93090 0.01150 0.11580 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35520 10.37100 -0.01580 -0.15235 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.02260 6.02780 -0.00520 -0.08627 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.52070 10.52990 -0.00920 -0.08737 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65490 11.65470 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 16.47000 16.36000 0.11000 0.67237 施羅德樂活中小基金-I類型 3770.04000 3746.12000 23.92000 0.63853 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.95110 9.93070 0.02040 0.20542 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.92270 10.91100 0.01170 0.10723 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.16920 10.15940 0.00980 0.09646 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.77530 8.75730 0.01800 0.20554 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.13680 9.12690 0.00990 0.10847 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.97330 8.96460 0.00870 0.09705 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.06240 10.04180 0.02060 0.20514 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.54940 10.53800 0.01140 0.10818 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.50280 10.49260 0.01020 0.09721 柏瑞五國金勢力建設基金 6.34000 6.26000 0.08000 1.27796 柏瑞巨人基金 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66490 13.66450 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.22000 15.09000 0.13000 0.86150 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.26690 13.27910 -0.01220 -0.09187 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.67840 11.69860 -0.02020 -0.17267 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.25380 12.27500 -0.02120 -0.17271 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.54120 8.54900 -0.00780 -0.09124 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.57900 6.58510 -0.00610 -0.09263 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.48220 8.49690 -0.01470 -0.17300 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.23590 8.25040 -0.01450 -0.17575 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.42330 10.44130 -0.01800 -0.17239 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.10840 8.12170 -0.01330 -0.16376 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.85160 11.87210 -0.02050 -0.17267 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.49350 11.50410 -0.01060 -0.09214 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.79610 11.81690 -0.02080 -0.17602 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15480 11.17410 -0.01930 -0.17272 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.71910 8.72710 -0.00800 -0.09167 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.47840 9.49480 -0.01640 -0.17273 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.41300 9.42960 -0.01660 -0.17604 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.26950 9.28550 -0.01600 -0.17231 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.14820 9.16330 -0.01510 -0.16479 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.04000 10.03790 0.00210 0.02092 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.92920 9.93360 -0.00440 -0.04429 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.78870 9.79410 -0.00540 -0.05514 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.86920 9.87450 -0.00530 -0.05367 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.65230 9.65020 0.00210 0.02176 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.44000 9.44420 -0.00420 -0.04447 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.40380 9.40900 -0.00520 -0.05527 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.48450 9.48960 -0.00510 -0.05374 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.02120 10.01900 0.00220 0.02196 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.92920 9.93360 -0.00440 -0.04429 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.78880 9.79420 -0.00540 -0.05513 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.86920 9.87450 -0.00530 -0.05367 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.65230 9.65020 0.00210 0.02176 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.44020 9.44440 -0.00420 -0.04447 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.40380 9.40900 -0.00520 -0.05527 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.48480 9.48990 -0.00510 -0.05374 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58570 10.57410 0.01160 0.10970 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.80520 11.79810 0.00710 0.06018 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.17700 11.17160 0.00540 0.04834 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.83030 8.82060 0.00970 0.10997 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51480 9.50900 0.00580 0.06099 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.37900 9.37450 0.00450 0.04800 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.30060 10.28930 0.01130 0.10982 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.99210 10.98550 0.00660 0.06008 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.79820 10.79300 0.00520 0.04818 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.83060 8.82090 0.00970 0.10997 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.51520 9.50940 0.00580 0.06099 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.37950 9.37500 0.00450 0.04800 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.12000 12.07000 0.05000 0.41425 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.93000 7.90000 0.03000 0.37975 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340 柏瑞拉丁美洲基金 9.80000 9.48000 0.32000 3.37553 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.27480 11.23930 0.03550 0.31586 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.32130 7.29830 0.02300 0.31514 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.28970 11.28230 0.00740 0.06559 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.97880 10.97910 -0.00030 -0.00273 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.08540 10.08640 -0.00100 -0.00991 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.16410 8.15880 0.00530 0.06496 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.16880 9.16900 -0.00020 -0.00218 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.20560 9.20650 -0.00090 -0.00978 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56110 10.56140 -0.00030 -0.00284 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91420 9.90770 0.00650 0.06561 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.06850 10.06950 -0.00100 -0.00993 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.49880 9.49900 -0.00020 -0.00211 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.82130 8.81550 0.00580 0.06579 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.74180 8.74060 0.00120 0.01373 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.22960 9.23050 -0.00090 -0.00975 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.73330 11.72890 0.00440 0.03751 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.21710 11.22120 -0.00410 -0.03654 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.62800 10.63270 -0.00470 -0.04420 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.88100 6.87840 0.00260 0.03780 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.59710 8.60020 -0.00310 -0.03605 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.19140 9.19550 -0.00410 -0.04459 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.08620 10.08250 0.00370 0.03670 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64500 10.64970 -0.00470 -0.04413 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.30610 9.30950 -0.00340 -0.03652 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.77610 8.77280 0.00330 0.03762 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.38740 9.39160 -0.00420 -0.04472 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10180 11.09170 0.01010 0.09106 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.70680 11.70260 0.00420 0.03589 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70850 10.70540 0.00310 0.02896 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.95840 8.95030 0.00810 0.09050 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48590 9.48240 0.00350 0.03691 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48280 9.48010 0.00270 0.02848 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.03430 11.03030 0.00400 0.03626 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90520 9.89620 0.00900 0.09094 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20380 10.20080 0.00300 0.02941 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.37080 9.36230 0.00850 0.09079 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.11100 9.10270 0.00830 0.09118 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70510 9.70160 0.00350 0.03608 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.24600 9.24330 0.00270 0.02921 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.34000 17.26000 0.08000 0.46350 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.01000 15.92000 0.09000 0.56533 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.65210 12.66630 -0.01420 -0.11211 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.12750 10.12310 0.00440 0.04346 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.10680 11.10200 0.00480 0.04324 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.70060 11.70260 -0.00200 -0.01709 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.60340 10.60240 0.00100 0.00943 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.10230 9.09830 0.00400 0.04396 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.66210 9.65790 0.00420 0.04349 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.52980 9.53150 -0.00170 -0.01784 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.55740 9.55640 0.00100 0.01046 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.23390 9.22990 0.00400 0.04334 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.46860 9.46450 0.00410 0.04332 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.21890 11.22080 -0.00190 -0.01693 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.50170 9.50080 0.00090 0.00947 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.19000 14.39000 -0.20000 -1.38985 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.77000 24.11000 0.66000 2.73745 國泰大中華基金 16.88000 16.77000 0.11000 0.65593 國泰小龍基金 13.41000 13.32000 0.09000 0.67568 國泰中小成長基金 36.28000 35.83000 0.45000 1.25593 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.82100 3.80740 0.01360 0.35720 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.06000 16.96000 0.10000 0.58962 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.64130 0.63870 0.00260 0.40708 國泰中國內需增長基金美元級別 0.60320 0.60070 0.00250 0.41618 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19060 2.19170 -0.00110 -0.05019 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.56180 9.55230 0.00950 0.09945 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.99090 7.98290 0.00800 0.10021 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31220 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.59000 11.58900 0.00100 0.00863 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67070 1.66970 0.00100 0.05989 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.97500 9.93590 0.03910 0.39352 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32820 0.32730 0.00090 0.27498 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.96690 3.95290 0.01400 0.35417 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.70000 17.60000 0.10000 0.56818 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.56830 0.56600 0.00230 0.40636 國泰中港台基金人民幣級別 2.96950 2.94560 0.02390 0.81138 國泰中港台基金台幣級別 13.26000 13.12000 0.14000 1.06707 國泰中港台基金美元級別 0.43070 0.42700 0.00370 0.86651 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.91000 26.72000 0.19000 0.71108 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.72000 12.84000 -0.12000 -0.93458 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.94000 33.32000 0.62000 1.86074 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.28210 10.29360 -0.01150 -0.11172 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.04600 10.05720 -0.01120 -0.11136 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.06940 10.08070 -0.01130 -0.11210 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33260 0.33340 -0.00080 -0.23995 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32480 0.32560 -0.00080 -0.24570 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32540 0.32630 -0.00090 -0.27582 國泰台灣貨幣市場基金 12.42250 12.42210 0.00040 0.00322 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.41960 2.40990 0.00970 0.40251 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34990 0.34830 0.00160 0.45937 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47970 0.48110 -0.00140 -0.29100 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.70000 12.63000 0.07000 0.55424 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43730 0.43520 0.00210 0.48254 國泰全球資源基金台幣級別 5.35000 5.31000 0.04000 0.75330 國泰全球資源基金美元級別 0.17060 0.16970 0.00090 0.53035 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39780 0.39670 0.00110 0.27729 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35780 0.35680 0.00100 0.28027 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42280 0.42170 0.00110 0.26085 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49050 0.49290 -0.00240 -0.48691 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.76000 20.60000 0.16000 0.77670 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.76000 21.65000 0.11000 0.50808 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39330 2.39110 0.00220 0.09201 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.70480 10.67660 0.02820 0.26413 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.50690 9.48190 0.02500 0.26366 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34700 0.34650 0.00050 0.14430 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30820 0.30780 0.00040 0.12995 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47260 0.47550 -0.00290 -0.60988 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36410 0.36340 0.00070 0.19263 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.55000 17.47000 0.08000 0.45793 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56830 0.56650 0.00180 0.31774 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.50000 17.42000 0.08000 0.45924 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77520 0.77850 -0.00330 -0.42389 國泰科技生化基金 27.68000 27.39000 0.29000 1.05878 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.35000 27.20000 0.15000 0.55147 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.29000 13.37000 -0.08000 -0.59835 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.88210 37.58160 0.30050 0.79959 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.28610 20.43080 -0.14470 -0.70824 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.68740 17.44070 0.24670 1.41451 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.97200 37.78720 0.18480 0.48905 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.69420 39.58800 0.10620 0.26826 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.58280 42.54260 0.04020 0.09449 國泰紐幣2021保本基金 12.24080 12.23530 0.00550 0.04495 國泰紐幣八年期保本基金 12.53240 12.52490 0.00750 0.05988 國泰紐幣保本基金 12.51590 12.51730 -0.00140 -0.01118 國泰國泰基金台幣I級別 18.79000 18.59000 0.20000 1.07585 國泰國泰基金台幣級別 18.79000 18.59000 0.20000 1.07585 國泰富時中國A50基金 17.92000 17.67000 0.25000 1.41483 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33300 0.33280 0.00020 0.06010 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46320 0.46640 -0.00320 -0.68611 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.42140 10.41780 0.00360 0.03456 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.36580 7.36320 0.00260 0.03531 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35310 0.35340 -0.00030 -0.08489 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23850 0.23870 -0.00020 -0.08379 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20950 2.20300 0.00650 0.29505 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.82340 9.77600 0.04740 0.48486 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31710 0.31600 0.00110 0.34810 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.77730 40.72080 0.05650 0.13875 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.24000 18.04000 0.20000 1.10865 國泰新興市場基金台幣級別 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 國泰新興市場基金美元級別 0.36980 0.36950 0.00030 0.08119 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26730 2.26790 -0.00060 -0.02646 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46810 1.46850 -0.00040 -0.02724 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33790 0.33790 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33460 0.33490 -0.00030 -0.08958 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22100 0.22090 0.00010 0.04527 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33530 10.33060 0.00470 0.04550 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.56680 6.56380 0.00300 0.04571 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.97000 15.03000 -0.06000 -0.39920 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.71000 29.51000 0.20000 0.67774 國泰價值卓越基金 12.57000 12.45000 0.12000 0.96386 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33170 0.32930 0.00240 0.72882 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.63190 38.63740 -0.00550 -0.01423 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.19000 19.28000 -0.09000 -0.46680 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.50000 18.39000 0.11000 0.59815 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.23000 17.29000 -0.06000 -0.34702 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.97650 11.97950 -0.00300 -0.02504 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39370 0.39400 -0.00030 -0.07614 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.01900 10.00800 0.01100 0.10991 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98020 9.97580 0.00440 0.04411 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96080 9.94260 0.01820 0.18305 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.01860 10.00770 0.01090 0.10892 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97980 9.97550 0.00430 0.04311 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96080 9.94260 0.01820 0.18305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25840 11.25750 0.00090 0.00799 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79840 9.80140 -0.00300 -0.03061 第一金大中華基金 23.46000 23.38000 0.08000 0.34217 第一金小型精選基金 29.23000 29.11000 0.12000 0.41223 第一金中國世紀基金-人民幣 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 第一金中國世紀基金-美元 7.26100 7.28420 -0.02320 -0.31850 第一金中國世紀基金-美元-N 7.26150 7.28470 -0.02320 -0.31848 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.52600 9.52850 -0.00250 -0.02624 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.14800 8.13880 0.00920 0.11304 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.70850 10.71130 -0.00280 -0.02614 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27880 9.26830 0.01050 0.11329 第一金中概平衡基金 22.81000 22.69000 0.12000 0.52887 第一金台灣貨幣市場基金 15.26830 15.26760 0.00070 0.00458 第一金全家福貨幣市場基金 178.03700 178.03000 0.00700 0.00393 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.53370 9.45120 0.08250 0.87291 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.53380 9.45100 0.08280 0.87610 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.01600 13.03260 -0.01660 -0.12737 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.01670 13.03330 -0.01660 -0.12737 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.50600 9.48750 0.01850 0.19499 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.50820 9.48970 0.01850 0.19495 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.16870 9.14450 0.02420 0.26464 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.19260 9.16830 0.02430 0.26504 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.06950 10.04990 0.01960 0.19503 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.72770 9.70190 0.02580 0.26593 第一金全球大趨勢基金 22.19000 22.15000 0.04000 0.18059 第一金全球不動產證券化基金A 8.01350 7.96990 0.04360 0.54706 第一金全球不動產證券化基金B 5.66910 5.63830 0.03080 0.54626 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.36470 9.26600 0.09870 1.06518 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.36590 9.26720 0.09870 1.06505 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.06000 8.96000 0.10000 1.11607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.84450 9.74080 0.10370 1.06459 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.84590 9.74210 0.10380 1.06548 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.52000 9.42000 0.10000 1.06157 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.52000 9.42000 0.10000 1.06157 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.30850 8.29390 0.01460 0.17603 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.91880 9.90140 0.01740 0.17573 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31570 9.32640 -0.01070 -0.11473 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31460 9.32530 -0.01070 -0.11474 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67150 7.68080 -0.00930 -0.12108 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.67030 7.67960 -0.00930 -0.12110 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.50280 8.50910 -0.00630 -0.07404 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.50340 8.50970 -0.00630 -0.07403 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.98500 10.99760 -0.01260 -0.11457 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.98590 10.99850 -0.01260 -0.11456 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.77210 9.78380 -0.01170 -0.11959 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.43880 14.44950 -0.01070 -0.07405 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.73200 12.75310 -0.02110 -0.16545 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.74810 12.76900 -0.02090 -0.16368 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 17.06000 17.16000 -0.10000 -0.58275 第一金亞洲新興市場基金 12.45000 12.36000 0.09000 0.72816 第一金店頭市場基金 7.58000 7.57000 0.01000 0.13210 第一金創新趨勢基金 19.35000 19.25000 0.10000 0.51948 第一金電子基金 28.45000 28.38000 0.07000 0.24665 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.88000 17.78000 0.10000 0.56243 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.74000 20.81000 -0.07000 -0.33638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.20000 7.17000 0.03000 0.41841 統一大中華中小基金(美元) 6.52000 6.50000 0.02000 0.30769 統一大中華中小基金(新台幣) 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 統一大東協高股息基金(美元) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 統一大滿貫基金-A類型 29.27000 28.86000 0.41000 1.42065 統一大滿貫基金-I類型 29.27000 28.86000 0.41000 1.42065 統一大龍印基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 統一大龍騰中國基金(美元) 7.53000 7.52000 0.01000 0.13298 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 統一中小基金 21.57000 21.25000 0.32000 1.50588 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.61300 9.59930 0.01370 0.14272 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.88250 8.88450 -0.00200 -0.02251 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.61590 8.61230 0.00360 0.04180 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.58800 11.57140 0.01660 0.14346 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.64430 10.64670 -0.00240 -0.02254 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.31100 10.30680 0.00420 0.04075 統一台灣動力基金 14.75000 14.43000 0.32000 2.21760 統一全天候基金-A類型 97.97000 96.61000 1.36000 1.40772 統一全天候基金-I類型 98.12000 96.75000 1.37000 1.41602 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.21590 8.20110 0.01480 0.18046 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.86410 7.86300 0.00110 0.01399 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.84850 7.83730 0.01120 0.14291 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.59490 8.57940 0.01550 0.18067 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.23400 8.23280 0.00120 0.01458 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.21080 8.19910 0.01170 0.14270 統一全球債券組合基金 11.76060 11.77320 -0.01260 -0.10702 統一全球新科技基金(人民幣) 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(美元) 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 統一全球新科技基金(新台幣) 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669 統一亞太基金 22.58000 22.73000 -0.15000 -0.65992 統一亞洲大金磚基金 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 50.86000 49.97000 0.89000 1.78107 統一強棒貨幣市場基金 16.67700 16.67640 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 統一強漢基金(美元) 8.02000 8.07000 -0.05000 -0.61958 統一強漢基金(新台幣) 21.12000 21.22000 -0.10000 -0.47125 統一統信基金 25.47000 24.98000 0.49000 1.96157 統一黑馬基金 51.63000 50.71000 0.92000 1.81424 統一新亞洲科技能源基金 15.08000 15.22000 -0.14000 -0.91984 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.76040 7.76470 -0.00430 -0.05538 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.98470 9.99030 -0.00560 -0.05605 統一經建基金 41.03000 40.53000 0.50000 1.23365 統一龍馬基金 55.87000 54.49000 1.38000 2.53257 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村e科技基金 15.79000 15.74000 0.05000 0.31766 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.90000 40.69000 0.21000 0.51610 野村中國機會基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000 野村巴西基金 6.22000 5.98000 0.24000 4.01338 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 野村台灣高股息基金 23.00000 22.80000 0.20000 0.87719 野村台灣運籌基金 31.22000 31.03000 0.19000 0.61231 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.39560 9.38170 0.01390 0.14816 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29670 9.29370 0.00300 0.03228 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36170 9.35890 0.00280 0.02992 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.71140 9.69700 0.01440 0.14850 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53770 9.53470 0.00300 0.03146 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46130 9.45860 0.00270 0.02855 野村平衡基金 17.36000 17.30000 0.06000 0.34682 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.12000 12.99000 0.13000 1.00077 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 野村全球生技醫療基金 16.58000 16.45000 0.13000 0.79027 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00370 9.98300 0.02070 0.20735 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.93000 9.91880 0.01120 0.11292 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.90820 9.89680 0.01140 0.11519 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00370 9.98300 0.02070 0.20735 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92990 9.91880 0.01110 0.11191 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.90830 9.89680 0.01150 0.11620 野村全球品牌基金 25.09000 24.96000 0.13000 0.52083 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.05000 18.93000 0.12000 0.63391 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.92980 9.93000 -0.00020 -0.00201 野村全球短期收益基金-美元計價 10.32650 10.33940 -0.01290 -0.12477 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.20890 10.22090 -0.01200 -0.11741 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.11050 9.08780 0.02270 0.24979 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.87000 8.85960 0.01040 0.11739 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.47960 8.46310 0.01650 0.19496 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.96000 10.93240 0.02760 0.25246 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.42860 10.41640 0.01220 0.11712 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03850 10.01920 0.01930 0.19263 野村成長基金 26.22000 26.20000 0.02000 0.07634 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27320 8.26300 0.01020 0.12344 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.26550 8.26390 0.00160 0.01936 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.44440 8.43340 0.01100 0.13043 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.95010 8.93910 0.01100 0.12305 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.82810 8.82630 0.00180 0.02039 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.01670 9.00500 0.01170 0.12993 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.07660 9.06460 0.01200 0.13238 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.09720 9.09500 0.00220 0.02419 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.21470 9.20730 0.00740 0.08037 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.75470 9.73980 0.01490 0.15298 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.66970 9.66740 0.00230 0.02379 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79900 9.79100 0.00800 0.08171 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.24760 8.23500 0.01260 0.15301 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82500 8.80270 0.02230 0.25333 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.67700 8.66740 0.00960 0.11076 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.77440 12.75500 0.01940 0.15210 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.89310 11.86280 0.03030 0.25542 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.64010 9.62940 0.01070 0.11112 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99270 9.97400 0.01870 0.18749 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96100 9.95990 0.00110 0.01104 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98340 9.98370 -0.00030 -0.00300 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99090 9.97220 0.01870 0.18752 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95970 9.95860 0.00110 0.01105 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99850 9.99880 -0.00030 -0.00300 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.72470 9.70360 0.02110 0.21745 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69130 9.68800 0.00330 0.03406 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.70400 9.68700 0.01700 0.17549 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.73470 9.73980 -0.00510 -0.05236 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86020 9.85450 0.00570 0.05784 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.46900 9.47760 -0.00860 -0.09074 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02160 9.02650 -0.00490 -0.05428 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95330 10.95920 -0.00590 -0.05384 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.80070 9.78220 0.01850 0.18912 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.85250 10.82810 0.02440 0.22534 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.32100 10.30920 0.01180 0.11446 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.12710 10.10740 0.01970 0.19491 野村泰國基金 40.34000 40.17000 0.17000 0.42320 野村高科技基金 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.90220 9.86850 0.03370 0.34149 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.91300 9.88320 0.02980 0.30152 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.29040 10.27910 0.01130 0.10993 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.27190 9.25130 0.02060 0.22267 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.23120 9.20000 0.03120 0.33913 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.07150 9.05890 0.01260 0.13909 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.53420 11.50020 0.03400 0.29565 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.99500 13.00060 -0.00560 -0.04307 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.45590 10.43270 0.02320 0.22238 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.41710 10.38180 0.03530 0.34002 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.49850 10.48290 0.01560 0.14881 野村貨幣市場基金 16.28470 16.28400 0.00070 0.00430 野村新馬基金 14.92000 14.78000 0.14000 0.94723 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.93720 9.91910 0.01810 0.18248 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.79800 9.76080 0.03720 0.38112 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85070 9.79950 0.05120 0.52248 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.77280 9.75050 0.02230 0.22871 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.72020 9.71220 0.00800 0.08237 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.71710 9.71350 0.00360 0.03706 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85160 9.82910 0.02250 0.22891 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.78210 9.77390 0.00820 0.08390 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.88780 9.88360 0.00420 0.04249 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.58580 9.57940 0.00640 0.06681 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.51830 9.52290 -0.00460 -0.04830 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.48190 9.48550 -0.00360 -0.03795 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.65290 9.64660 0.00630 0.06531 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.57330 9.57790 -0.00460 -0.04803 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.53710 9.54070 -0.00360 -0.03773 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.86600 9.88290 -0.01690 -0.17100 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.66600 7.67960 -0.01360 -0.17709 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.49460 11.51500 -0.02040 -0.17716 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.54000 -0.05000 -0.66313 野村精選貨幣市場基金 12.08750 12.08720 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 野村歐洲高股息基金季配型 7.55000 7.47000 0.08000 1.07095 野村歐洲高股息基金累積型 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 野村積極成長基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.25000 29.06000 0.19000 0.65382 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.11090 10.11910 -0.00820 -0.08103 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.36160 8.35960 0.00200 0.02392 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.69380 7.70240 -0.00860 -0.11165 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.60690 7.61280 -0.00590 -0.07750 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53240 11.52870 0.00370 0.03209 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.33670 10.34820 -0.01150 -0.11113 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25330 10.26130 -0.00800 -0.07796 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 野村環球基金-人民幣計價 15.43000 15.39000 0.04000 0.25991 野村環球基金-美元計價 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.81000 16.75000 0.06000 0.35821 野村鴻利基金 19.99000 19.87000 0.12000 0.60393 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86920 16.86880 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 16.84000 16.74000 0.10000 0.59737 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.65000 9.47000 0.18000 1.90074 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.43000 12.35000 0.08000 0.64777 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.97000 13.86000 0.11000 0.79365 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.98050 9.99300 -0.01250 -0.12509 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.08990 13.10650 -0.01660 -0.12665 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95570 9.95460 0.00110 0.01105 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83300 9.82690 0.00610 0.06207 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.55720 9.55750 -0.00030 -0.00314 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.57800 9.58040 -0.00240 -0.02505 凱基台商天下基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 凱基台灣精五門基金 17.75000 17.62000 0.13000 0.73780 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.26430 38.06740 0.19690 0.51724 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.33010 38.18880 0.14130 0.37000 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.86220 40.71960 0.14260 0.35020 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.39390 10.37930 0.01460 0.14066 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.68000 12.73000 -0.05000 -0.39277 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.37290 11.41510 -0.04220 -0.36969 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55590 11.55550 0.00040 0.00346 凱基開創基金 23.72000 23.58000 0.14000 0.59372 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.52000 20.69000 -0.17000 -0.82165 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.83420 20.02820 -0.19400 -0.96863 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.46000 16.38000 0.08000 0.48840 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.68150 15.63360 0.04790 0.30639 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.25000 7.21000 0.04000 0.55479 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.23840 11.19550 0.04290 0.38319 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.65680 11.55890 0.09790 0.84697 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180 凱基護城河基金-台幣計價A 12.54000 12.49000 0.05000 0.40032 凱基護城河基金-美元計價B 12.25160 12.22230 0.02930 0.23973 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.00000 30.19000 -0.19000 -0.62935 富邦NASDAQ-100基金 28.98000 29.06000 -0.08000 -0.27529 富邦上証180基金 27.31000 26.98000 0.33000 1.22313 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17020 0.17020 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.26000 5.25000 0.01000 0.19048 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.70000 7.79000 -0.09000 -1.15533 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.34000 33.44000 0.90000 2.69139 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.88720 10.89850 -0.01130 -0.10368 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.04110 10.05000 -0.00890 -0.08856 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.63350 9.62200 0.01150 0.11952 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.42700 9.43690 -0.00990 -0.10491 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.62230 8.63000 -0.00770 -0.08922 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.27890 8.26900 0.00990 0.11972 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.47540 20.42030 0.05510 0.26983 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.42810 11.42700 0.00110 0.00963 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40390 10.37860 0.02530 0.24377 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.74500 12.73480 0.01020 0.08010 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86920 1.86900 0.00020 0.01070 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.13030 9.12300 0.00730 0.08002 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38640 1.38630 0.00010 0.00721 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77980 11.77660 0.00320 0.02717 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70950 1.70890 0.00060 0.03511 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08650 10.08370 0.00280 0.02777 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48240 1.48190 0.00050 0.03374 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.97950 9.97810 0.00140 0.01403 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.94920 9.94940 -0.00020 -0.00201 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.15000 15.25000 -0.10000 -0.65574 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.85000 20.58000 0.27000 1.31195 富邦日本東証基金 21.10000 21.00000 0.10000 0.47619 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.32000 44.16000 0.16000 0.36232 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.88000 42.57000 0.31000 0.72821 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.12000 47.20000 -0.08000 -0.16949 富邦台灣心基金 19.05000 18.95000 0.10000 0.52770 富邦台灣釆吉50基金 44.29000 44.40000 -0.11000 -0.24775 富邦台灣科技指數基金 48.39000 48.88000 -0.49000 -1.00245 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.87390 39.64630 0.22760 0.57408 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.23020 41.26080 -0.03060 -0.07416 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29030 0.28980 0.00050 0.17253 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53470 2.53490 -0.00020 -0.00789 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33780 0.33750 0.00030 0.08889 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.46890 10.46200 0.00690 0.06595 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18970 2.18990 -0.00020 -0.00913 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32240 0.32200 0.00040 0.12422 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98550 8.97960 0.00590 0.06570 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.11000 21.90000 0.21000 0.95890 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.90000 15.00000 -0.10000 -0.66667 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.95000 27.54000 0.41000 1.48874 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65630 15.65580 0.00050 0.00319 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.88390 39.81100 0.07290 0.18312 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.80770 38.61380 0.19390 0.50215 富邦長紅基金 53.94000 53.66000 0.28000 0.52180 富邦科技基金 20.29000 20.07000 0.22000 1.09616 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.63200 40.56740 0.06460 0.15924 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.52850 38.22700 0.30150 0.78871 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.11960 38.96290 0.15670 0.40218 富邦恒生國企ETF基金 20.13000 20.03000 0.10000 0.49925 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.54000 26.38000 0.16000 0.60652 富邦高成長基金 20.75000 20.65000 0.10000 0.48426 富邦基金A類型 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 富邦基金I類型 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 富邦深証100基金 8.51000 8.41000 0.10000 1.18906 富邦富時歐洲ETF基金 19.11000 19.21000 -0.10000 -0.52056 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40430 0.40470 -0.00040 -0.09884 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.01150 12.03730 -0.02580 -0.21433 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.19010 9.20990 -0.01980 -0.21499 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29590 0.29620 -0.00030 -0.10128 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.50970 8.52800 -0.01830 -0.21459 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.27430 9.26400 0.01030 0.11118 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.80900 9.78440 0.02460 0.25142 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.00510 8.99500 0.01010 0.11228 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.51810 9.49430 0.02380 0.25068 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.45000 17.36000 0.09000 0.51843 富邦精準基金 39.93000 39.70000 0.23000 0.57935 富邦精銳中小基金 9.52000 9.39000 0.13000 1.38445 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.66000 15.48000 0.18000 1.16279 富邦臺灣公司治理100基金 20.36000 20.36000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.88000 12.79000 0.09000 0.70367 富邦標普美國特別股ETF基金 19.21000 19.16000 0.05000 0.26096 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.95590 9.95250 0.00340 0.03416 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.69710 9.68690 0.01020 0.10530 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.85070 9.82380 0.02690 0.27382 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.62470 9.62140 0.00330 0.03430 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.33250 9.32270 0.00980 0.10512 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.46440 9.43850 0.02590 0.27441 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.34000 28.22000 0.12000 0.42523 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.73480 9.70140 0.03340 0.34428 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.64560 9.61410 0.03150 0.32764 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.65810 9.62710 0.03100 0.32201 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.73460 9.70120 0.03340 0.34429 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.64560 9.61410 0.03150 0.32764 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.65750 9.62650 0.03100 0.32203 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.28860 8.28680 0.00180 0.02172 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.78080 8.78060 0.00020 0.00228 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.52370 8.52420 -0.00050 -0.00587 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.41980 9.41780 0.00200 0.02124 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.39830 9.39810 0.00020 0.00213 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.13120 9.13220 -0.00100 -0.01095 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.21300 9.21330 -0.00030 -0.00326 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.14580 8.13480 0.01100 0.13522 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.15160 9.14060 0.01100 0.12034 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.65410 8.64440 0.00970 0.11221 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30520 10.29150 0.01370 0.13312 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.05130 10.03910 0.01220 0.12152 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58520 9.57440 0.01080 0.11280 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.79270 8.78250 0.01020 0.11614 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.43510 9.42420 0.01090 0.11566 富達卓越領航全球組合基金 14.38000 14.28000 0.10000 0.70028 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.37380 8.36400 0.00980 0.11717 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04050 9.03150 0.00900 0.09965 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74180 8.73440 0.00740 0.08472 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.67070 9.65940 0.01130 0.11698 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.61070 9.60120 0.00950 0.09895 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.33200 9.32350 0.00850 0.09117 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.82750 8.81920 0.00830 0.09411 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.42000 9.41140 0.00860 0.09138 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.84000 6.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.78000 7.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60560 9.60650 -0.00090 -0.00937 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.06160 9.05820 0.00340 0.03754 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.66250 8.65530 0.00720 0.08319 富蘭克林華美中華基金 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.91000 17.79000 0.12000 0.67454 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.27000 18.23000 0.04000 0.21942 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.65380 7.63360 0.02020 0.26462 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.71300 8.69540 0.01760 0.20241 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.47640 9.45730 0.01910 0.20196 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.02970 9.00590 0.02380 0.26427 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.93750 10.95490 -0.01740 -0.15883 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.51710 8.53070 -0.01360 -0.15942 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85720 8.87140 -0.01420 -0.16006 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.09360 13.12990 -0.03630 -0.27647 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.01540 10.04320 -0.02780 -0.27680 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.97590 9.98780 -0.01190 -0.11915 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.45810 7.46700 -0.00890 -0.11919 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.85450 8.86500 -0.01050 -0.11844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54940 10.55470 -0.00530 -0.05021 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.36560 7.36930 -0.00370 -0.05021 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.76210 8.76650 -0.00440 -0.05019 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.25440 10.27050 -0.01610 -0.15676 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.49490 7.50670 -0.01180 -0.15719 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.95850 7.95420 0.00430 0.05406 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.96120 8.96160 -0.00040 -0.00446 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.78180 9.78230 -0.00050 -0.00511 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.36000 12.35330 0.00670 0.05424 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.19000 11.30000 -0.11000 -0.97345 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.45140 12.40280 0.04860 0.39185 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 富蘭克林華美第一富基金 33.50000 33.31000 0.19000 0.57040 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31530 10.31480 0.00050 0.00485 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.15000 14.11000 0.04000 0.28349 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.19000 15.11000 0.08000 0.52945 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.09830 7.01510 0.08320 1.18601 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.95540 9.91240 0.04300 0.43380 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.25080 9.25430 -0.00350 -0.03782 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.75980 10.76400 -0.00420 -0.03902 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.59040 6.58730 0.00310 0.04706 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.68710 8.68810 -0.00100 -0.01151 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.87370 9.87480 -0.00110 -0.01114 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.24970 10.24480 0.00490 0.04783 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.06000 58.69000 0.37000 0.63043 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.30000 59.91000 0.39000 0.65098 復華1至5年期高收益債券基金 20.06000 20.07000 -0.01000 -0.04983 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.70320 11.70050 0.00270 0.02308 復華人生目標基金 35.14690 34.87590 0.27100 0.77704 復華大中華中小策略基金 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349 復華中小精選基金 59.75000 59.25000 0.50000 0.84388 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.74900 50.63650 0.11250 0.22217 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.15000 8.18000 -0.03000 -0.36675 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.23000 7.24000 -0.01000 -0.13812 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 復華全方位基金 25.69000 25.50000 0.19000 0.74510 復華全球大趨勢基金-美元 12.05000 12.11000 -0.06000 -0.49546 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.93000 19.00000 -0.07000 -0.36842 復華全球平衡基金-美元 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 復華全球平衡基金-新臺幣 18.83000 18.84000 -0.01000 -0.05308 復華全球物聯網科技基金-美元 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 復華全球原物料基金 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242 復華全球消費基金-新臺幣 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.41170 11.40710 0.00460 0.04033 復華全球債券基金 13.15070 13.12600 0.02470 0.18818 復華全球債券組合基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 復華全球戰略配置強基金-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 復華有利貨幣市場基金 13.45010 13.44960 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 復華亞太成長基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 復華亞太神龍科技基金-美元 8.14000 8.29000 -0.15000 -1.80941 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.63000 8.77000 -0.14000 -1.59635 復華東協世紀基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906 復華南非幣長期收益基金A 13.08000 13.00000 0.08000 0.61538 復華南非幣長期收益基金B 7.92000 7.87000 0.05000 0.63532 復華南非幣短期收益基金A 13.80000 13.78000 0.02000 0.14514 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華美國新星基金-美元 11.39000 11.49000 -0.10000 -0.87032 復華美國新星基金-新臺幣 11.53000 11.62000 -0.09000 -0.77453 復華恒生基金 19.94000 19.79000 0.15000 0.75796 復華恒生單日反向一倍基金 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288 復華恒生單日正向二倍基金 27.42000 27.07000 0.35000 1.29294 復華神盾基金 22.67330 22.49350 0.17980 0.79934 復華高成長基金 59.39000 59.17000 0.22000 0.37181 復華高益策略組合基金 12.90000 12.91000 -0.01000 -0.07746 復華貨幣市場基金 14.41160 14.41110 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 18.41000 18.26000 0.15000 0.82147 復華富時台灣高股息低波動基金 49.90000 49.65000 0.25000 0.50352 復華復華基金 18.52000 18.45000 0.07000 0.37940 復華華人世紀基金 15.01000 14.98000 0.03000 0.20027 復華傳家二號基金 27.93630 27.76270 0.17360 0.62530 復華傳家基金 19.46330 19.32740 0.13590 0.70315 復華奧林匹克全球組合基金 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 復華新興人民幣債券基金A 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540 復華新興人民幣債券基金B 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.56000 18.49000 0.07000 0.37858 復華新興市場企業債券ETF基金 59.83000 59.65000 0.18000 0.30176 復華新興市場高收益債券基金A 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.32000 5.31000 0.01000 0.18832 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.06000 19.80000 0.26000 1.31313 復華數位經濟基金 43.86000 43.27000 0.59000 1.36353 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.67520 9.67500 0.00020 0.00207 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.48190 9.48020 0.00170 0.01793 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.82890 9.82870 0.00020 0.00203 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.59850 9.59680 0.00170 0.01771 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.48860 9.49190 -0.00330 -0.03477 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.00300 9.99260 0.01040 0.10408 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.51600 9.52020 -0.00420 -0.04412 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.03310 10.02330 0.00980 0.09777 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.51530 9.51950 -0.00420 -0.04412 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.03470 10.02530 0.00940 0.09376 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.83150 9.86830 -0.03680 -0.37291 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.85920 9.86230 -0.00310 -0.03143 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.88570 9.87500 0.01070 0.10835 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.78730 9.82090 -0.03360 -0.34213 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.60470 10.77250 -0.16780 -1.55767 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.78920 9.79050 -0.00130 -0.01328 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.78730 9.82100 -0.03370 -0.34314 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.60450 10.77230 -0.16780 -1.55770 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.78980 9.79110 -0.00130 -0.01328 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.84980 9.83740 0.01240 0.12605 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05620 9.06390 -0.00770 -0.08495 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.10780 8.09280 0.01500 0.18535 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.09330 8.06710 0.02620 0.32478 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.42160 11.43130 -0.00970 -0.08485 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.24690 10.22790 0.01900 0.18577 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.34650 10.31300 0.03350 0.32483 景順主流基金 14.59000 14.44000 0.15000 1.03878 景順台灣科技基金 25.29000 25.01000 0.28000 1.11955 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 景順全球科技基金 20.69000 20.81000 -0.12000 -0.57665 景順全球康健基金 19.34000 19.17000 0.17000 0.88680 景順貨幣市場基金 15.95060 15.95010 0.00050 0.00313 景順潛力基金 26.81000 26.54000 0.27000 1.01733 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.43000 13.52000 -0.09000 -0.66568 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.56000 12.63000 -0.07000 -0.55424 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.52950 8.53010 -0.00060 -0.00703 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76410 7.76870 -0.00460 -0.05921 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03470 11.03550 -0.00080 -0.00725 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.02410 10.03000 -0.00590 -0.05882 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.29000 7.28000 0.01000 0.13736 華南永昌中國A股基金(美元) 6.91000 6.91000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32320 9.32110 0.00210 0.02253 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.52700 9.51160 0.01540 0.16191 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68080 9.67860 0.00220 0.02273 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.89520 9.87920 0.01600 0.16196 華南永昌永昌基金 16.80000 16.56000 0.24000 1.44928 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 華南永昌全球亨利組合基金 14.09010 14.09780 -0.00770 -0.05462 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 華南永昌全球精品基金 15.04000 15.01000 0.03000 0.19987 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.21000 12.28000 -0.07000 -0.57003 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051 華南永昌物聯網精選基金 10.12000 9.90000 0.22000 2.22222 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22370 16.22300 0.00070 0.00431 華南永昌龍盈平衡基金 21.90610 21.74490 0.16120 0.74132 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94990 11.94940 0.00050 0.00418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17370 10.17100 0.00270 0.02655 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.02570 10.00410 0.02160 0.21591 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72880 9.72630 0.00250 0.02570 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.55700 9.53640 0.02060 0.21601 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.93870 9.93600 0.00270 0.02717 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.74040 9.71930 0.02110 0.21709 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.59820 9.59560 0.00260 0.02710 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.39670 9.37640 0.02030 0.21650 華頓中小型基金 20.85000 20.78000 0.07000 0.33686 華頓中國多重機會平衡基金 11.07410 11.04080 0.03330 0.30161 華頓台灣基金 22.04000 21.78000 0.26000 1.19376 華頓平安貨幣市場基金 11.53170 11.53130 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 華頓全球高收益債券基金A 13.22030 13.21930 0.00100 0.00756 華頓全球高收益債券基金B 8.05940 8.05880 0.00060 0.00745 華頓全球黑鑽油源基金 5.10000 5.10000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.41690 2.42420 -0.00730 -0.30113 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.78690 10.78810 -0.00120 -0.01112 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34920 0.34980 -0.00060 -0.17153 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.08990 11.09640 -0.00650 -0.05858 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.03160 10.04370 -0.01210 -0.12047 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.84010 9.81720 0.02290 0.23326 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.81900 8.79850 0.02050 0.23299 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.02650 10.01710 0.00940 0.09384 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.01340 9.00760 0.00580 0.06439 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47330 2.47320 0.00010 0.00404 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01530 2.01900 -0.00370 -0.18326 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.50450 11.48640 0.01810 0.15758 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22320 9.20870 0.01450 0.15746 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35670 0.35620 0.00050 0.14037 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29110 0.29090 0.00020 0.06875 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.12000 3.14000 -0.02000 -0.63694 匯豐中國動力基金(台幣) 13.94000 13.97000 -0.03000 -0.21475 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.13000 22.04000 0.09000 0.40835 匯豐全球趨勢組合基金 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 匯豐全球關鍵資源基金 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613 匯豐安富基金 24.22000 24.19000 0.03000 0.12402 匯豐成功基金 39.78000 39.52000 0.26000 0.65789 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55680 2.56030 -0.00350 -0.13670 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29960 2.30320 -0.00360 -0.15630 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.33790 11.33010 0.00780 0.06884 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.62790 7.61980 0.00810 0.10630 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37020 0.37010 0.00010 0.02702 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32480 0.32480 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98810 14.98780 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.73000 4.66000 0.07000 1.50215 匯豐新鑽動力基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.35200 5.27400 0.07800 1.47895 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01930 8.94140 0.07790 0.87123 匯豐龍鳳基金-A類型 47.66000 47.48000 0.18000 0.37911 匯豐龍鳳基金-I類型 47.66000 47.48000 0.18000 0.37911 匯豐龍騰電子基金 31.54000 31.44000 0.10000 0.31807 匯豐雙高收益債券組合基金 11.96660 11.97180 -0.00520 -0.04344 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.35000 16.23000 0.12000 0.73937 新光中國成長基金(人民幣) 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 新光中國成長基金(美元) 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 新光中國成長基金(新臺幣) 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.52680 10.50930 0.01750 0.16652 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56510 9.56470 0.00040 0.00418 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.88570 9.88080 0.00490 0.04959 新光台灣富貴基金 20.65000 20.60000 0.05000 0.24272 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 新光全球生技醫療基金(美元) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93460 9.91640 0.01820 0.18353 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72830 9.70600 0.02230 0.22975 新光全球債券基金(B配息)美元 9.51610 9.49880 0.01730 0.18213 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.30590 9.28460 0.02130 0.22941 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 新光吉星貨幣市場基金 15.45900 15.45840 0.00060 0.00388 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 新光多重資產基金(A累積)美元 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 新光亞洲精選基金-美金 20.69000 20.73000 -0.04000 -0.19296 新光亞洲精選基金-新台幣 21.01000 21.04000 -0.03000 -0.14259 新光兩岸優勢基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 新光店頭基金 21.02000 20.87000 0.15000 0.71874 新光南非幣保本基金 12.10000 12.10000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 新光特選內需收益ETF基金 19.94000 19.77000 0.17000 0.85989 新光創新科技基金 13.26000 13.22000 0.04000 0.30257 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76330 9.75440 0.00890 0.09124 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.97190 9.96110 0.01080 0.10842 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58950 9.58950 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14410 9.13620 0.00790 0.08647 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.34530 9.33470 0.01060 0.11355 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.98280 8.98270 0.00010 0.00111 新光澳幣八年期保本基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 新光澳幣保本基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.99750 10.00640 -0.00890 -0.08894 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.44400 9.45230 -0.00830 -0.08781 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.40820 9.41280 -0.00460 -0.04887 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.86730 9.87210 -0.00480 -0.04862 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.82720 9.83800 -0.01080 -0.10978 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.36640 9.37690 -0.01050 -0.11198 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.34050 9.34970 -0.00920 -0.09840 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.79650 9.80620 -0.00970 -0.09892 瑞銀全球創新趨勢基金 6.81000 6.81000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.63750 9.62920 0.00830 0.08620 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.04340 9.03580 0.00760 0.08411 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.51330 9.50560 0.00770 0.08100 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.00290 8.99570 0.00720 0.08004 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.07840 9.07050 0.00790 0.08710 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.64660 9.63820 0.00840 0.08715 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.50570 13.48470 0.02100 0.15573 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.16820 8.15540 0.01280 0.15695 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.15090 36.00430 0.14660 0.40717 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.78670 38.55280 0.23390 0.60670 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.85860 36.71120 0.14740 0.40151 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.54860 39.33500 0.21360 0.54303 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.42100 39.29500 0.12600 0.32065 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.34280 38.12950 0.21330 0.55941 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27280 11.27190 0.00090 0.00798 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95080 9.95380 -0.00300 -0.03014 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.95190 10.98790 -0.03600 -0.32763 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.11160 8.15290 -0.04130 -0.50657 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 群益大印度基金-人民幣 12.48310 12.38620 0.09690 0.78232 群益大印度基金-美元 11.63360 11.56390 0.06970 0.60274 群益大印度基金-新臺幣 11.05000 10.97000 0.08000 0.72926 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.45970 11.48390 -0.02420 -0.21073 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.95100 10.99370 -0.04270 -0.38840 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.48700 10.50920 -0.02220 -0.21124 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.14480 9.18050 -0.03570 -0.38887 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.19630 9.21580 -0.01950 -0.21159 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.05140 8.08290 -0.03150 -0.38971 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.75820 8.77670 -0.01850 -0.21079 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.92460 7.95560 -0.03100 -0.38966 群益中小型股基金 37.02000 36.76000 0.26000 0.70729 群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 9.48170 9.48350 -0.00180 -0.01898 群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 8.72290 8.74020 -0.01730 -0.19794 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 8.19380 8.19860 -0.00480 -0.05855 群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 8.26990 8.27150 -0.00160 -0.01934 群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 7.60740 7.62250 -0.01510 -0.19810 群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 7.14680 7.15100 -0.00420 -0.05873 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.82220 9.81770 0.00450 0.04584 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.80450 10.79940 0.00510 0.04722 群益中國高收益債券基金-美元 10.40750 10.40940 -0.00190 -0.01825 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.60320 9.60110 0.00210 0.02187 群益中國新機會基金N-人民幣 7.55640 7.56230 -0.00590 -0.07802 群益中國新機會基金N-美元 6.87560 6.89320 -0.01760 -0.25532 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569 群益中國新機會基金-人民幣 6.70140 6.70660 -0.00520 -0.07754 群益中國新機會基金-美元 7.35170 7.37050 -0.01880 -0.25507 群益中國新機會基金-新臺幣 7.02000 7.03000 -0.01000 -0.14225 群益平衡王基金 18.23030 18.16010 0.07020 0.38656 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.85000 5.83000 0.02000 0.34305 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.97810 10.90950 0.06860 0.62881 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.38360 10.33710 0.04650 0.44984 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.72250 9.66170 0.06080 0.62929 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.19540 9.15420 0.04120 0.45007 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.83490 9.81290 0.02200 0.22419 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.61230 9.59320 0.01910 0.19910 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.06020 9.03980 0.02040 0.22567 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.97730 8.95950 0.01780 0.19867 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.89190 9.86970 0.02220 0.22493 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.91380 9.89410 0.01970 0.19911 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.21970 9.19900 0.02070 0.22502 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.60520 9.58610 0.01910 0.19925 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02120 10.00110 0.02010 0.20098 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.15770 7.14330 0.01440 0.20159 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.07490 10.09520 -0.02030 -0.20109 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.93640 9.95790 -0.02150 -0.21591 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.07310 10.08700 -0.01390 -0.13780 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.78430 9.80400 -0.01970 -0.20094 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.69030 9.71130 -0.02100 -0.21624 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.82370 9.83730 -0.01360 -0.13825 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07500 10.09530 -0.02030 -0.20108 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.93630 9.95790 -0.02160 -0.21691 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.07320 10.08720 -0.01400 -0.13879 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.78430 9.80400 -0.01970 -0.20094 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.69020 9.71120 -0.02100 -0.21625 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.82370 9.83730 -0.01360 -0.13825 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.45210 9.39500 0.05710 0.60777 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193 群益全球關鍵生技基金-美元 15.46610 15.37260 0.09350 0.60823 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.28000 15.16000 0.12000 0.79156 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.98000 10.72000 0.26000 2.42537 群益印度中小基金N-人民幣 10.27720 10.22000 0.05720 0.55969 群益印度中小基金N-美元 8.54900 8.51670 0.03230 0.37925 群益印度中小基金N-新臺幣 8.09000 8.05000 0.04000 0.49689 群益印度中小基金-人民幣 13.91300 13.83570 0.07730 0.55870 群益印度中小基金-美元 12.22750 12.18120 0.04630 0.38009 群益印度中小基金-新臺幣 14.16000 14.09000 0.07000 0.49681 群益多利策略組合基金 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248 群益安家基金 22.76540 22.61800 0.14740 0.65169 群益安穩貨幣市場基金 16.10210 16.10150 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 21.48000 21.30000 0.18000 0.84507 群益亞太中小基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 群益亞太新趨勢平衡基金 15.08000 15.05000 0.03000 0.19934 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.58460 9.57430 0.01030 0.10758 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.28230 7.27450 0.00780 0.10722 群益店頭市場基金 81.81000 81.49000 0.32000 0.39269 群益東方盛世基金 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 群益東協成長基金-人民幣 12.63740 12.51260 0.12480 0.99739 群益東協成長基金-美元 10.99180 10.90280 0.08900 0.81630 群益東協成長基金-新臺幣 10.88000 10.78000 0.10000 0.92764 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.89250 10.89940 -0.00690 -0.06331 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.29270 10.30360 -0.01090 -0.10579 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.76970 9.77260 -0.00290 -0.02967 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.36830 9.37420 -0.00590 -0.06294 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.85540 8.86480 -0.00940 -0.10604 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.40350 8.40590 -0.00240 -0.02855 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.16790 9.17370 -0.00580 -0.06322 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.01290 9.02250 -0.00960 -0.10640 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.38790 9.39060 -0.00270 -0.02875 群益長安基金 24.87000 24.63000 0.24000 0.97442 群益美國新創亮點基金N-美元 9.55460 9.57510 -0.02050 -0.21410 群益美國新創亮點基金-美元 14.45360 14.48470 -0.03110 -0.21471 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.97000 13.98000 -0.01000 -0.07153 群益真善美基金 15.43140 15.41640 0.01500 0.09730 群益馬拉松基金 108.21000 107.67000 0.54000 0.50153 群益馬拉松基金I類型 108.41000 107.86000 0.55000 0.50992 群益深証中小板基金 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 群益創新科技基金 28.74000 28.57000 0.17000 0.59503 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.67110 8.67380 -0.00270 -0.03113 群益華夏盛世基金N-美元 7.90790 7.92450 -0.01660 -0.20948 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107 群益華夏盛世基金-人民幣 9.44280 9.44570 -0.00290 -0.03070 群益華夏盛世基金-美元 8.71950 8.73780 -0.01830 -0.20943 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.40000 14.41000 -0.01000 -0.06940 群益奧斯卡基金 24.37000 24.24000 0.13000 0.53630 群益新興金鑽基金-美元 10.88910 10.85210 0.03700 0.34095 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251 群益葛萊美基金 20.67000 20.54000 0.13000 0.63291 群益道瓊美國地產ETF基金 20.02000 19.77000 0.25000 1.26454 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.33000 11.26000 0.07000 0.62167 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.65030 11.60930 0.04100 0.35317 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.93590 10.89790 0.03800 0.34869 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.89380 10.85460 0.03920 0.36114 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.30300 8.27380 0.02920 0.35292 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.69590 8.66560 0.03030 0.34966 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.32260 8.29270 0.02990 0.36056 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.80850 9.77440 0.03410 0.34887 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.61920 9.58570 0.03350 0.34948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.29000 25.12000 0.17000 0.67675 德信中國精選成長基金 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 德信台灣主流中小基金 16.10000 15.91000 0.19000 1.19422 德信新興股票組合基金 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 德信萬保貨幣市場基金 11.94520 11.94480 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.76070 10.74450 0.01620 0.15077 德信數位時代基金 25.24000 25.09000 0.15000 0.59785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.93580 9.93340 0.00240 0.02416 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.88080 9.88020 0.00060 0.00607 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67400 11.67350 0.00050 0.00428 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.33000 13.16000 0.17000 1.29179 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.80000 17.70000 0.10000 0.56497 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33980 10.34660 -0.00680 -0.06572 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.00460 15.01460 -0.01000 -0.06660 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.02410 8.01420 0.00990 0.12353 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.80800 10.81040 -0.00240 -0.02220 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.27770 11.27970 -0.00200 -0.01773 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05930 13.04330 0.01600 0.12267 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.30000 16.19000 0.11000 0.67943 摩根中小基金 18.91000 18.63000 0.28000 1.50295 摩根中國A股基金 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958 摩根中國A股基金(美元) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 摩根中國亮點基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.43370 10.40370 0.03000 0.28836 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.59230 11.57630 0.01600 0.13821 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.84540 8.82750 0.01790 0.20278 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.83170 11.79760 0.03410 0.28904 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.65850 13.63960 0.01890 0.13857 摩根台灣金磚基金-累積型 16.97000 16.81000 0.16000 0.95181 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.97000 16.81000 0.16000 0.95181 摩根台灣增長基金 45.10000 44.76000 0.34000 0.75961 摩根平衡基金 26.46000 26.38000 0.08000 0.30326 摩根全球α基金 18.19000 18.12000 0.07000 0.38631 摩根全球平衡基金 14.62010 14.54500 0.07510 0.51633 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.34950 9.33550 0.01400 0.14997 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.35390 10.34110 0.01280 0.12378 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.75760 9.74420 0.01340 0.13752 摩根多元入息成長基金-累積型 11.10960 11.09290 0.01670 0.15055 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.79010 9.77660 0.01350 0.13808 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.20000 10.16650 0.03350 0.32951 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.17860 13.13540 0.04320 0.32888 摩根亞洲基金 52.98000 52.99000 -0.01000 -0.01887 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.20700 8.19220 0.01480 0.18066 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58390 9.57020 0.01370 0.14315 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.47770 8.46570 0.01200 0.14175 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.05990 12.03810 0.02180 0.18109 摩根東方內需機會基金 16.79000 16.80000 -0.01000 -0.05952 摩根東方科技基金 29.60000 29.86000 -0.26000 -0.87073 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 摩根金龍收成基金 18.99000 19.04000 -0.05000 -0.26261 摩根第一貨幣市場基金 15.09160 15.09110 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 12.91000 12.99000 -0.08000 -0.61586 摩根新金磚五國基金 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 摩根新絲路基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 摩根新興35基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683 摩根新興日本基金 22.44000 22.55000 -0.11000 -0.48780 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.04630 7.05070 -0.00440 -0.06241 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.25500 9.26170 -0.00670 -0.07234 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.01730 9.02220 -0.00490 -0.05431 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.33170 10.33590 -0.00420 -0.04064 摩根新興科技基金 44.68000 44.18000 0.50000 1.13173 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14790 8.14540 0.00250 0.03069 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41850 10.41530 0.00320 0.03072 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.31590 8.27600 0.03990 0.48212 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.01940 8.98610 0.03330 0.37057 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.48530 8.45390 0.03140 0.37143 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.63740 9.59120 0.04620 0.48169 摩根龍揚基金 28.35000 28.43000 -0.08000 -0.28139 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.70000 10.63000 0.07000 0.65851 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 摩根環球股票收益基金-累積型 11.20000 11.11000 0.09000 0.81008 摩根總收益組合基金-月配息型 9.15940 9.16670 -0.00730 -0.07964 摩根總收益組合基金-累積型 11.12770 11.13650 -0.00880 -0.07902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.22000 21.21000 0.01000 0.04715 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63040 11.62900 0.00140 0.01204 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.84890 10.84620 0.00270 0.02489 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.86190 9.85090 0.01100 0.11166 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00390 10.00270 0.00120 0.01200 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.38640 9.38410 0.00230 0.02451 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52690 8.51750 0.00940 0.11036 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.91020 9.91950 -0.00930 -0.09375 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.98460 9.98010 0.00450 0.04509 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.44140 9.41310 0.02830 0.30064 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.60210 9.56000 0.04210 0.44038 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.16210 9.13470 0.02740 0.29996 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.31770 9.27690 0.04080 0.43980 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.96630 10.96050 0.00580 0.05292 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.72870 10.72470 0.00400 0.03730 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.94780 9.93160 0.01620 0.16312 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.35000 10.34450 0.00550 0.05317 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.11020 10.10640 0.00380 0.03760 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.37700 9.36180 0.01520 0.16236 聯邦金鑽平衡基金 20.45980 20.44590 0.01390 0.06798 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.90400 8.91580 -0.01180 -0.13235 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.20920 9.20860 0.00060 0.00652 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.88910 8.90090 -0.01180 -0.13257 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.19370 9.19310 0.00060 0.00653 聯邦貨幣市場基金 13.17650 13.17600 0.00050 0.00379 聯邦精選科技基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.94110 15.93500 0.00610 0.03828 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.70380 11.71510 -0.01130 -0.09646 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.26600 11.25580 0.01020 0.09062 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.79380 10.78410 0.00970 0.08995 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72350 11.72020 0.00330 0.02816 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.96620 10.95470 0.01150 0.10498 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37440 10.37140 0.00300 0.02893 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.49190 8.48300 0.00890 0.10492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.78000 31.61000 0.17000 0.53780 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.02000 15.03000 -0.01000 -0.06653 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.24000 15.25000 -0.01000 -0.06557 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.17000 14.20000 -0.03000 -0.21127 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.11000 14.15000 -0.04000 -0.28269 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.87000 14.91000 -0.04000 -0.26828 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.85000 19.82000 0.03000 0.15136 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.98000 17.96000 0.02000 0.11136 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.57000 14.54000 0.03000 0.20633 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.24000 18.25000 -0.01000 -0.05479 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.06000 17.07000 -0.01000 -0.05858 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.01000 13.02000 -0.01000 -0.07680 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.79000 12.79000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.99000 14.01000 -0.02000 -0.14276 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.97000 13.99000 -0.02000 -0.14296 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.00620 15.00580 0.00040 0.00267 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.31090 10.30620 0.00470 0.04560 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.38020 13.38270 -0.00250 -0.01868 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.33180 7.32840 0.00340 0.04639 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.78000 18.60000 0.18000 0.96774 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 瀚亞中國A股基金-新台幣 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 瀚亞巴西基金 5.42000 5.23000 0.19000 3.63289 瀚亞外銷基金 37.46000 37.24000 0.22000 0.59076 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.46430 10.47330 -0.00900 -0.08593 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.12740 10.14510 -0.01770 -0.17447 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.98190 11.99660 -0.01470 -0.12253 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.93480 9.93890 -0.00410 -0.04125 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.20960 7.21580 -0.00620 -0.08592 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.74020 7.75370 -0.01350 -0.17411 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.85670 7.86630 -0.00960 -0.12204 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.86790 6.87070 -0.00280 -0.04075 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.54560 8.55610 -0.01050 -0.12272 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.86910 8.87670 -0.00760 -0.08562 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.05070 9.06650 -0.01580 -0.17427 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.90740 8.91830 -0.01090 -0.12222 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.90870 9.89280 0.01590 0.16072 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.84350 9.82600 0.01750 0.17810 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.67050 9.66680 0.00370 0.03828 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.73680 9.72120 0.01560 0.16047 瀚亞印度基金-人民幣 13.47000 13.31000 0.16000 1.20210 瀚亞印度基金-美元 12.60000 12.47000 0.13000 1.04250 瀚亞印度基金-新台幣 27.99000 27.66000 0.33000 1.19306 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337 瀚亞亞太基礎建設基金 11.48000 11.37000 0.11000 0.96746 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.58430 11.56510 0.01920 0.16602 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.15650 13.20960 -0.05310 -0.40198 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.52770 10.52240 0.00530 0.05037 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.33330 10.31780 0.01550 0.15023 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.45020 11.42290 0.02730 0.23899 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.80730 8.79270 0.01460 0.16605 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.48060 9.51060 -0.03000 -0.31544 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.66520 8.66080 0.00440 0.05080 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.49340 8.48070 0.01270 0.14975 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.80860 8.78750 0.02110 0.24011 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.13350 14.09980 0.03370 0.23901 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.57710 10.55190 0.02520 0.23882 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.31290 10.30250 0.01040 0.10095 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.21700 12.18780 0.02920 0.23958 瀚亞非洲基金-南非幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.04000 18.91000 0.13000 0.68747 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.57730 13.57670 0.00060 0.00442 瀚亞美國高科技基金 25.11000 25.35000 -0.24000 -0.94675 瀚亞高科技基金 52.44000 51.95000 0.49000 0.94321 瀚亞理財通基金 25.34000 25.24000 0.10000 0.39620 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 瀚亞菁華基金 20.26000 20.13000 0.13000 0.64580 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.02790 12.96730 0.06060 0.46733 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.02440 8.98250 0.04190 0.46646 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.22300 10.20290 0.02010 0.19700 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.59710 10.64620 -0.04910 -0.46120 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.98560 9.97900 0.00660 0.06614 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.45060 9.43120 0.01940 0.20570 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.64960 9.62290 0.02670 0.27746 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.00530 7.98960 0.01570 0.19651 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.84170 7.87800 -0.03630 -0.46078 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.45840 8.45280 0.00560 0.06625 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 7.89690 7.88070 0.01620 0.20557 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.50340 7.48260 0.02080 0.27798 瀚亞電通網基金 13.16000 13.02000 0.14000 1.07527 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.37830 13.38680 -0.00850 -0.06350 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.27310 10.27200 0.00110 0.01071 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.51990 9.53210 -0.01220 -0.12799 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.15690 11.16400 -0.00710 -0.06360 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------