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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 元大中型100          本盟              昶和     福壽     智邦       
台新MSCI台灣反1 正道     富邦科技          日馳              大統新創 天仁     祥碩       
宏洲              元大電子          國巨              本盟     宏亞     瑞儀       
嘉裕              元大台商50          智寶              銘旺科   達新     超眾       
東華              元大MSCI金融          奇力新            健和興   聚隆     易華電     
立益              富邦摩台          大毅              旭隼     昶和     長榮       
佳和              富邦發達          強茂              元晶     大統新創            
昶和              富邦金融          華新科            遠雄來   程泰                
三洋紡            元大MSCI台灣          嘉晶              統領     氣立                
本盟              永豐臺灣加權          星通              威宏-KY  榮星                
瑞利              富邦日本          玉晶光            泰昇-KY  台硝                
樂士              國泰日經225          台勝科                     元禎                
正峰新            元大歐洲50          健策                       永記                
億泰              元大日經225          永崴投控                   日勝化              
毛寶              元大美債20正2          康控-KY                    展宇                
懷特              國泰20年美債反1          訊芯-KY                    華廣                
燁興              兆豐藍籌30反1          杜康-DR                    士紙                
中鴻              台新MSCI台灣正2          陽光能源-DR                   高興昌              
威致              台新MSCI台灣反1          康友-KY                    東明-KY             
華豐              元大S&P日圓反1                                     鑫永銓              
首利              富邦歐洲                                     六暉-KY             
麗正              FH彭博高收益債                                     申豐                
東訊              FH彭博新興債                                     宏旭-KY             
華泰              FH富時不動產                                     銘旺科              
錸德              元大台灣高息低波                                     翔耀                
倫飛              群益道瓊美國地產                                     吉祥全              
虹光              第一金工業30                                     華新科              
威盛              FH富時高息低波                                     建碁                
國碩              宏洲                                         聯德                
銘旺科            嘉裕                                         玉晶光              
統懋              東華                                         圓展                
翔耀              立益                                         新至陞              
太空梭            佳和                                         時碩工業            
麗臺              昶和                                         傳奇                
華映              三洋紡                                       亞弘電              
吉祥全            本盟                                         陞泰                
憶聲              瑞利                                         愛山林              
科風              樂士                                         皇昌                
和鑫              正峰新                                       遠雄來              
力特              億泰                                         夏都                
喬鼎              毛寶                                         雲品                
正達              懷特                                         鳳凰                
晟鈦              燁興                                         新天地              
聯德              中鴻                                         欣欣                
同泰              威致                                         統領                
新世紀            華豐                                         客思達-KY            
誠研              首利                                         阿瘦                
綠能              麗正                                         康師傅-DR            
誠創              東訊                                         同方友友-DR            
嘉威              華泰                                         晨訊科-DR            
力銘              錸德                                         友佳-DR             
亞太電            倫飛                                         精熙-DR             
達能              虹光                                         一零四              
清惠              精元                                         欣天然              
慧友              威盛                                         新海                
捷泰              國碩                                         欣高                
天瀚              銘旺科                                       全國                
迅杰              統懋                                         jpp-KY              
華上              翔耀                                         台數科              
光麗-KY           太空梭                                       南六                
元晶              麗臺                                         基勝-KY             
華冠              華映                                         波力-KY             
裕豐              吉祥全                                       泰昇-KY             
寶徠              憶聲                                         吉源-KY             
皇普              科風                                                             
陽明              和鑫                                                             
六福              力特                                                             
康師傅-DR          喬鼎                                                             
聖馬丁-DR          正達                                                             
神州-DR           晟鈦                                                             
耀傑-DR           聯德                                                             
同方友友-DR          同泰                                                             
晨訊科-DR          新世紀                                                           
友佳-DR           誠研                                                             
陽光能源-DR          綠能                                                             
精熙-DR           嘉澤                                                             
中福              誠創                                                             
雷虎              嘉威                                                             
中視              力銘                                                             
秋雨              亞太電                                                           
慶豐富            達能                                                             
新利虹            虹堡                                                             
國光生            清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  鈺齊-KY
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