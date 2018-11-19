◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 元大中型100 本盟 昶和 福壽 智邦 台新MSCI台灣反1 正道 富邦科技 日馳 大統新創 天仁 祥碩 宏洲 元大電子 國巨 本盟 宏亞 瑞儀 嘉裕 元大台商50 智寶 銘旺科 達新 超眾 東華 元大MSCI金融 奇力新 健和興 聚隆 易華電 立益 富邦摩台 大毅 旭隼 昶和 長榮 佳和 富邦發達 強茂 元晶 大統新創 昶和 富邦金融 華新科 遠雄來 程泰 三洋紡 元大MSCI台灣 嘉晶 統領 氣立 本盟 永豐臺灣加權 星通 威宏-KY 榮星 瑞利 富邦日本 玉晶光 泰昇-KY 台硝 樂士 國泰日經225 台勝科 元禎 正峰新 元大歐洲50 健策 永記 億泰 元大日經225 永崴投控 日勝化 毛寶 元大美債20正2 康控-KY 展宇 懷特 國泰20年美債反1 訊芯-KY 華廣 燁興 兆豐藍籌30反1 杜康-DR 士紙 中鴻 台新MSCI台灣正2 陽光能源-DR 高興昌 威致 台新MSCI台灣反1 康友-KY 東明-KY 華豐 元大S&P日圓反1 鑫永銓 首利 富邦歐洲 六暉-KY 麗正 FH彭博高收益債 申豐 東訊 FH彭博新興債 宏旭-KY 華泰 FH富時不動產 銘旺科 錸德 元大台灣高息低波 翔耀 倫飛 群益道瓊美國地產 吉祥全 虹光 第一金工業30 華新科 威盛 FH富時高息低波 建碁 國碩 宏洲 聯德 銘旺科 嘉裕 玉晶光 統懋 東華 圓展 翔耀 立益 新至陞 太空梭 佳和 時碩工業 麗臺 昶和 傳奇 華映 三洋紡 亞弘電 吉祥全 本盟 陞泰 憶聲 瑞利 愛山林 科風 樂士 皇昌 和鑫 正峰新 遠雄來 力特 億泰 夏都 喬鼎 毛寶 雲品 正達 懷特 鳳凰 晟鈦 燁興 新天地 聯德 中鴻 欣欣 同泰 威致 統領 新世紀 華豐 客思達-KY 誠研 首利 阿瘦 綠能 麗正 康師傅-DR 誠創 東訊 同方友友-DR 嘉威 華泰 晨訊科-DR 力銘 錸德 友佳-DR 亞太電 倫飛 精熙-DR 達能 虹光 一零四 清惠 精元 欣天然 慧友 威盛 新海 捷泰 國碩 欣高 天瀚 銘旺科 全國 迅杰 統懋 jpp-KY 華上 翔耀 台數科 光麗-KY 太空梭 南六 元晶 麗臺 基勝-KY 華冠 華映 波力-KY 裕豐 吉祥全 泰昇-KY 寶徠 憶聲 吉源-KY 皇普 科風 陽明 和鑫 六福 力特 康師傅-DR 喬鼎 聖馬丁-DR 正達 神州-DR 晟鈦 耀傑-DR 聯德 同方友友-DR 同泰 晨訊科-DR 新世紀 友佳-DR 誠研 陽光能源-DR 綠能 精熙-DR 嘉澤 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 力銘 秋雨 亞太電 慶豐富 達能 新利虹 虹堡 國光生 清惠 慧友 捷泰 天瀚 超眾 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 鈺齊-KY