交銀國際洪灝：2019年第1季是中國經濟新周期開始 預料好於今年

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝，今 (19 日) 在第 9 屆財新峰會上表示，2019 年第 1 季是中國經濟新周期的開始，預計 2019 年整體將優於 2018 年。

洪灝指出，當前去槓桿的做法，抑制了表外業務、影子銀行的發展，也造成實體經濟不能得到充分的信貸支持，增長因而減速。

洪灝說，去槓桿的目標並非不好，但傳統意義的槓桿計量方法是有問題的。「經濟學家計量槓桿的時候總是把債務比上 GDP，用一個存量的概念比上一個流量的概念。」

但他認為，如果把槓桿重新定義為對於債務的償付能力，就會有新的發現。由中國經濟的 3 張表—家庭資產負債表、企業資產負債表、地方政府資產負債表，將會發現，雖然槓桿率或者債務償付能力已經不如 2007 年，但仍具償付的能力，危機的爆發點或者說系統性風險的爆發點，並不會像人們所想的即將到來，而是在 2020 年下半年之後。

洪灝分析，今年經濟形勢不佳，直接造成了資本市場下行，但考量到中國經濟有一個 3-4 年的內生性周期，2019 年的第 1 季，正好是新一個 3-4 年周期的開始。雖然底部的區域可能是比較動盪的區域，但是 2019 年整體而言應該比 2018 年要好。

洪灝在近日展望 2019 年的報告中則指出，預計明年上證指數的交易區間，在稍低於 2000 點到 2900 點之間，並會有至少 6 個月以上運行於 2350 點上方，但觸底是一個漫長的過程。他認為略低於 2000 點的水準，對應的是貿易戰惡化的風險，從歷史上看，中國股市「磨底」可以持續 1 年以上。

他表示，如果貿易戰惡化，供應側改革和房地產調控的基調將被弱化。貿易戰的短期影響，在很大程度上已經反映在價格。進一步降準、降息和減稅、窗口指導貸款、放鬆房地產限制，以及減弱供應側改革力度都有可能。如貿易戰惡化，政策應對也將對等加強。