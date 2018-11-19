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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/16  107/11/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.63280   10.63140   0.00140    0.01317
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.81550    9.82000  -0.00450   -0.04582
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.81820    9.82270  -0.00450   -0.04581
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.76490    9.77600  -0.01110   -0.11354
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.76510    9.77620  -0.01110   -0.11354
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.38000   20.89000   0.49000    2.34562
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.25000   21.48000   0.77000    3.58473
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.12670    9.13750  -0.01080   -0.11819
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.44410    9.45330  -0.00920   -0.09732
中國信託台灣活力基金                                               12.62000   12.66000  -0.04000   -0.31596
中國信託台灣優勢基金                                               14.63000   14.64000  -0.01000   -0.06831
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.02000   10.10000  -0.08000   -0.79208
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.86000    8.93000  -0.07000   -0.78387
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.18000    8.15000   0.03000    0.36810
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.85010    9.88750  -0.03740   -0.37826
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10260    9.13710  -0.03450   -0.37758
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.21970   10.23300  -0.01330   -0.12997
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.40660    9.41910  -0.01250   -0.13271
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.25710   10.14610   0.11100    1.09402
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.86480    8.76880   0.09600    1.09479
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.58100   10.53010   0.05090    0.48338
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.43960    9.39420   0.04540    0.48328
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
中國信託智能運動基金-美元                                           9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.83000    8.71000   0.12000    1.37773
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.70000    8.56000   0.14000    1.63551
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99790   10.99770   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.31440    9.32650  -0.01210   -0.12974
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.85690    8.90550  -0.04860   -0.54573
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.47230    9.47340  -0.00110   -0.01161
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.00180    9.04060  -0.03880   -0.42918
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
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元大2001基金                                                       51.66000   51.90000  -0.24000   -0.46243
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.40220   38.78640  -0.38420   -0.99055
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             36.94630   37.20550  -0.25920   -0.69667
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.48000   17.26000   0.22000    1.27462
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.49110   11.49000   0.00110    0.00957
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52700   10.52650   0.00050    0.00475
元大上證50基金                                                     27.72000   27.72000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.26000    9.18000   0.08000    0.87146
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.94000   12.81000   0.13000    1.01483
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.04100   11.88800   0.15300    1.28701
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.25800   16.09500   0.16300    1.01274
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.69900    9.64900   0.05000    0.51819
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.27000    9.22300   0.04700    0.50960
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.88000    2.87000   0.01000    0.34843
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.80000   12.77000   0.03000    0.23493
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.86460   45.79020   0.07440    0.16248
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48950   10.49560  -0.00610   -0.05812
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.65940    9.66500  -0.00560   -0.05794
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.58990    9.59590  -0.00600   -0.06253
元大巴菲特基金                                                     24.03000   24.08000  -0.05000   -0.20764
元大日經225基金                                                    27.31000   27.47000  -0.16000   -0.58245
元大台商收成基金                                                   20.72000   20.60000   0.12000    0.58252
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.25000   13.20000   0.05000    0.37879
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.18000   32.51000  -0.33000   -1.01507
元大台灣中型100基金                                                29.55000   29.54000   0.01000    0.03385
元大台灣加權股價指數基金                                           23.10100   23.17700  -0.07600   -0.32791
元大台灣卓越50基金                                                 76.92000   77.45000  -0.53000   -0.68431
元大台灣金融基金                                                   17.95000   17.88000   0.07000    0.39150
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.69000   29.65000   0.04000    0.13491
元大台灣高股息基金                                                 24.33000   24.20000   0.13000    0.53719
元大台灣電子科技基金                                               31.91000   32.22000  -0.31000   -0.96214
元大全球ETF成長組合基金                                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.25000   14.24000   0.01000    0.07022
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.53000   12.74000  -0.21000   -1.64835
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.74000    8.88000  -0.14000   -1.57658
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.39000   12.59000  -0.20000   -1.58856
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.55600   11.71400  -0.15800   -1.34881
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.58000    8.51000   0.07000    0.82256
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.52000    6.46000   0.06000    0.92879
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.96000    7.98000  -0.02000   -0.25063
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.21000    6.22000  -0.01000   -0.16077
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.99100    9.01600  -0.02500   -0.27728
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.61000   12.53000   0.08000    0.63847
元大全球農業商機基金                                               16.77000   16.74000   0.03000    0.17921
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
元大印尼指數基金                                                    8.90300    8.62500   0.27800    3.22319
元大印度指數基金                                                    9.22300    9.19100   0.03200    0.34817
元大印度基金                                                       11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
元大多多基金                                                       15.18000   15.15000   0.03000    0.19802
元大多福基金                                                       46.64000   46.81000  -0.17000   -0.36317
元大亞太成長基金                                                    8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.55110    8.53290   0.01820    0.21329
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.98090    6.96600   0.01490    0.21390
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.91700    8.87900   0.03800    0.42798
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.41700    9.43700  -0.02000   -0.21193
元大卓越基金                                                       40.50000   40.60000  -0.10000   -0.24631
元大店頭基金                                                        6.99000    7.00000  -0.01000   -0.14286
元大泛歐成長基金                                                    8.63000    8.77000  -0.14000   -1.59635
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31430   10.31380   0.00050    0.00485
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66170    9.64780   0.01390    0.14407
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.81510   31.86800  -0.05290   -0.16600
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.34080   36.46170  -0.12090   -0.33158
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.96040   19.92500   0.03540    0.17767
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.16170   17.23690  -0.07520   -0.43627
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.70440   38.75520  -0.05080   -0.13108
元大高科技基金                                                     16.58000   16.59000  -0.01000   -0.06028
元大得利貨幣市場基金                                               16.27110   16.27080   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99420   11.99400   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
元大華夏中小基金                                                    6.43000    6.39000   0.04000    0.62598
元大新中國基金-人民幣                                               8.47000    8.43000   0.04000    0.47450
元大新中國基金-美元                                                 7.89100    7.82800   0.06300    0.80480
元大新中國基金-新台幣                                               7.86000    7.82000   0.04000    0.51151
元大新主流基金                                                     20.85000   20.81000   0.04000    0.19222
元大新東協平衡基金-美元                                             8.93500    8.88200   0.05300    0.59671
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.18670   10.10130   0.08540    0.84544
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.36630    9.26210   0.10420    1.12501
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.20920   10.12410   0.08510    0.84057
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.75090    8.67800   0.07290    0.84006
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.72320    9.71910   0.00410    0.04218
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.24130    9.23740   0.00390    0.04222
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.87430    9.89800  -0.02370   -0.23944
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.38980    9.41230  -0.02250   -0.23905
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.43000    9.42890   0.00110    0.01167
元大新興亞洲基金                                                   10.64000   10.52000   0.12000    1.14068
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.93190    8.85100   0.08090    0.91402
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.59250    8.51470   0.07780    0.91371
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.18040    9.12290   0.05750    0.63028
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.83540    8.78000   0.05540    0.63098
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11700   15.11680   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.54000   32.67000  -0.13000   -0.39792
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.68000    8.75000  -0.07000   -0.80000
元大實質多重資產基金-美元                                           7.93400    7.97300  -0.03900   -0.48915
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.37000    8.44000  -0.07000   -0.82938
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.73000   15.76000  -0.03000   -0.19036
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.67000   12.60000   0.07000    0.55556
元大摩臺基金                                                       35.50000   35.74000  -0.24000   -0.67152
元大標普500基金                                                    25.42000   25.19000   0.23000    0.91306
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.47000   13.66000  -0.19000   -1.39092
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.61000   30.82000   0.79000    2.56327
元大標智滬深300基金                                                15.36000   15.38000  -0.02000   -0.13004
元大歐洲50基金                                                     22.94000   23.05000  -0.11000   -0.47722
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.57690    9.58480  -0.00790   -0.08242
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21350   10.21310   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       43.50000   43.43000   0.07000    0.16118
元大韓國KOSPI200基金                                               20.46000   20.49000  -0.03000   -0.14641
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.89000   13.93000  -0.04000   -0.28715
日盛上選基金                                                       28.86000   28.90000  -0.04000   -0.13841
日盛小而美基金                                                     15.71000   15.75000  -0.04000   -0.25397
日盛中國內需動力基金                                                8.67000    8.60000   0.07000    0.81395
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.55630   11.58630  -0.03000   -0.25893
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.54910    9.61780  -0.06870   -0.71430
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.54950   11.55040  -0.00090   -0.00779
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.53830    9.58300  -0.04470   -0.46645
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.44690   10.46550  -0.01860   -0.17773
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.61200    8.66710  -0.05510   -0.63574
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.72000    8.65000   0.07000    0.80925
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
日盛日盛基金                                                       11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
日盛全球抗暖化基金                                                 10.06000    9.95000   0.11000    1.10553
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.93160    9.95420  -0.02260   -0.22704
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.18940    9.25270  -0.06330   -0.68412
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.73800    9.77330  -0.03530   -0.36119
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.01140    9.08570  -0.07430   -0.81777
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37920    2.38510  -0.00590   -0.24737
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62580    1.63820  -0.01240   -0.75693
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35890    0.35890   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24600    0.24730  -0.00130   -0.52568
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.89430   11.91630  -0.02200   -0.18462
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.02140    8.07730  -0.05590   -0.69206
日盛亞洲機會基金                                                    6.28000    6.23000   0.05000    0.80257
日盛首選基金                                                       14.88000   14.92000  -0.04000   -0.26810
日盛高科技基金                                                     15.62000   15.67000  -0.05000   -0.31908
日盛貨幣市場基金                                                   14.78510   14.78490   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.69000   34.85000  -0.16000   -0.45911
日盛精選五虎基金                                                   32.96000   33.09000  -0.13000   -0.39287
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49930   13.49910   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 25.34000   25.30000   0.04000    0.15810
台新MSCI中國基金                                                   18.81000   18.42000   0.39000    2.11726
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.35000   19.26000   0.09000    0.46729
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.28000   18.45000  -0.17000   -0.92141
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17650   14.17630   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50070   10.51290  -0.01220   -0.11605
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.50520   10.48840   0.01680    0.16018
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.08870   10.10100  -0.01230   -0.12177
台新中國通基金                                                     36.09000   36.04000   0.05000    0.13873
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43390    0.42940   0.00450    1.04797
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.36400   13.26300   0.10100    0.76152
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28830    0.28660   0.00170    0.59316
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
台新主流基金                                                       20.15000   20.10000   0.05000    0.24876
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.97000   20.17000  -0.20000   -0.99157
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65170    0.65630  -0.00460   -0.70090
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.67000   14.89000  -0.22000   -1.47750
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47760    0.48320  -0.00560   -1.15894
台新台灣中小基金                                                   28.50000   28.46000   0.04000    0.14055
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.67700    9.71380  -0.03680   -0.37884
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.89310    8.91120  -0.01810   -0.20312
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.37000    8.41000  -0.04000   -0.47562
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.02810   10.01610   0.01200    0.11981
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.74550    9.79550  -0.05000   -0.51044
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.32000    9.39000  -0.07000   -0.74547
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.62440   10.64310  -0.01870   -0.17570
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
台新印度基金                                                       13.75000   13.65000   0.10000    0.73260
台新亞美短期債券基金                                               10.87340   10.87930  -0.00590   -0.05423
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.31100    8.36680  -0.05580   -0.66692
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27490    0.27600  -0.00110   -0.39855
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.72470   11.74420  -0.01950   -0.16604
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38250    0.38200   0.00050    0.13089
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10050   11.10040   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.87680   27.83600   0.04080    0.14657
台新智慧生活基金-美元                                               9.41820    9.27560   0.14260    1.53737
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.69000    9.57000   0.12000    1.25392
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10740    8.14870  -0.04130   -0.50683
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.28900    8.35490  -0.06590   -0.78876
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.84680    8.84740  -0.00060   -0.00678
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.05390    9.08010  -0.02620   -0.28854
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.46460   10.43930   0.02530    0.24235
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33440    0.33260   0.00180    0.54119
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.69700    7.71380  -0.01680   -0.21779
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25900    0.25890   0.00010    0.03862
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.26000   0.07000    1.33080
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.23000   20.31000  -0.08000   -0.39389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.27000   14.13000   0.14000    0.99080
未來資產亞洲新富基金                                               18.10000   17.92000   0.18000    1.00446
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57880   12.57870   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.16980   11.16880   0.00100    0.00895
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87880    9.87400   0.00480    0.04861
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.10620    9.11280  -0.00660   -0.07243
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42200   10.42950  -0.00750   -0.07191
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.64130    7.63920   0.00210    0.02749
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80630    8.80380   0.00250    0.02840
永豐中小基金                                                       46.54000   46.63000  -0.09000   -0.19301
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.70150    1.70510  -0.00360   -0.21113
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.27430    2.27920  -0.00490   -0.21499
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.68730    7.70060  -0.01330   -0.17271
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.96980    9.98700  -0.01720   -0.17222
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.20000    4.16000   0.04000    0.96154
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.71000   18.54000   0.17000    0.91694
永豐主流品牌基金                                                   16.34000   16.45000  -0.11000   -0.66869
永豐永豐基金                                                       30.93000   31.00000  -0.07000   -0.22581
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.27200    9.27140   0.00060    0.00647
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.41850    9.41720   0.00130    0.01380
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.17540    9.18510  -0.00970   -0.10561
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.32050    9.33030  -0.00980   -0.10503
永豐亞洲民生消費基金                                               10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
永豐南非幣2021保本基金                                             13.21790   13.21200   0.00590    0.04466
永豐高科技基金                                                     20.33000   20.39000  -0.06000   -0.29426
永豐貨幣市場基金                                                   13.89580   13.89570   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10580    2.11070  -0.00490   -0.23215
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50930    2.51520  -0.00590   -0.23457
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65540    7.67030  -0.01490   -0.19426
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.36230   10.38240  -0.02010   -0.19360
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.87260    6.89090  -0.01830   -0.26557
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.67170   10.70010  -0.02840   -0.26542
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.10000    7.04000   0.06000    0.85227
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.33000   16.24000   0.09000    0.55419
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.81000   48.98000  -0.17000   -0.34708
永豐領航科技基金                                                   33.58000   33.68000  -0.10000   -0.29691
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.03000   10.89000   0.14000    1.28558
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.63000   10.50000   0.13000    1.23810
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.27000    9.32000  -0.05000   -0.53648
永豐趨勢平衡基金                                                   36.73000   36.75000  -0.02000   -0.05442
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.66250   11.66140   0.00110    0.00943
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.39570    9.39590  -0.00020   -0.00213
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73740    9.73630   0.00110    0.01130
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.41570    9.41650  -0.00080   -0.00850
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.64710    9.64790  -0.00080   -0.00829
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.41490    9.41540  -0.00050   -0.00531
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87940    9.87990  -0.00050   -0.00506
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.39240    9.39320  -0.00080   -0.00852
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.70460    9.70550  -0.00090   -0.00927
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
兆豐國際中小基金                                                   13.07000   13.15000  -0.08000   -0.60837
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.07000   13.02000   0.05000    0.38402
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.12000   17.06000   0.06000    0.35170
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.02000   16.92000   0.10000    0.59102
兆豐國際生命科學基金                                               15.11000   14.86000   0.25000    1.68237
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.98990    9.98140   0.00850    0.08516
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.21230   10.18480   0.02750    0.27001
兆豐國際全球基金                                                   29.66000   29.51000   0.15000    0.50830
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.32090   10.32020   0.00070    0.00678
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12880   10.11400   0.01480    0.14633
兆豐國際國民基金                                                   19.67000   19.69000  -0.02000   -0.10157
兆豐國際第一基金                                                   11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.79700    9.82490  -0.02790   -0.28397
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.71540    7.73750  -0.02210   -0.28562
兆豐國際萬全基金                                                   18.50000   18.55000  -0.05000   -0.26954
兆豐國際電子基金                                                   22.07000   22.20000  -0.13000   -0.58559
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.41000   20.55000  -0.14000   -0.68127
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.65000   17.58000   0.07000    0.39818
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.47000   30.59000  -0.12000   -0.39229
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51500   12.51490   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.82870    9.84510  -0.01640   -0.16658
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.77390    9.79200  -0.01810   -0.18484
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.81140    9.82840  -0.01700   -0.17297
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.83030    9.84660  -0.01630   -0.16554
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.78100    9.79910  -0.01810   -0.18471
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.81040    9.82750  -0.01710   -0.17400
合庫台灣基金                                                        9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.89860   10.95660  -0.05800   -0.52936
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.75430   11.79270  -0.03840   -0.32563
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.52290   10.55820  -0.03530   -0.33434
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.27110   11.31210  -0.04100   -0.36244
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.86100    7.90280  -0.04180   -0.52893
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.14340    9.17300  -0.02960   -0.32269
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.73810    8.76740  -0.02930   -0.33419
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.62080    8.65150  -0.03070   -0.35485
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.97030    9.00040  -0.03010   -0.33443
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
合庫全球新興市場基金                                                8.75000    8.64000   0.11000    1.27315
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.14000   10.13980   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.27140    9.28500  -0.01360   -0.14647
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.52440    9.53640  -0.01200   -0.12583
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.81360    9.84160  -0.02800   -0.28451
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.23330   11.24780  -0.01450   -0.12891
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.56960   13.52970   0.03990    0.29491
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.46810    8.47930  -0.01120   -0.13209
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.15420    9.16580  -0.01160   -0.12656
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.62030    7.64200  -0.02170   -0.28396
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.45420    8.46500  -0.01080   -0.12758
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.93880    9.90970   0.02910    0.29365
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.66000    9.72000  -0.06000   -0.61728
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
安本標準兩岸價值基金                                                9.99000    9.87000   0.12000    1.21581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05230   11.05160   0.00070    0.00633
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.88980    9.86600   0.02380    0.24123
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74660    9.75050  -0.00390   -0.04000
安聯中國東協基金                                                   14.53000   14.37000   0.16000    1.11343
安聯中國策略基金-美元                                               9.58000    9.45000   0.13000    1.37566
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.41000   12.27000   0.14000    1.14099
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.10000   11.95000   0.15000    1.25523
安聯中華新思路基金-美元                                            11.18000   11.01000   0.17000    1.54405
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.49000   10.36000   0.13000    1.25483
安聯台灣大壩基金                                                   24.46000   24.56000  -0.10000   -0.40717
安聯台灣科技基金                                                   39.05000   38.93000   0.12000    0.30825
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50430   12.50410   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.46000   26.59000  -0.13000   -0.48891
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.02370   10.03710  -0.01340   -0.13350
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.85910   14.88590  -0.02680   -0.18004
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44450    9.46150  -0.01700   -0.17968
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.90000   10.84000   0.06000    0.55351
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.23360   12.26400  -0.03040   -0.24788
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.01920   10.04320  -0.02400   -0.23897
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.05690   12.08600  -0.02910   -0.24077
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.26580    9.28870  -0.02290   -0.24654
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.12590    9.14780  -0.02190   -0.23940
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.78020    8.80140  -0.02120   -0.24087
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90000   10.86000   0.04000    0.36832
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.89400   11.96130  -0.06730   -0.56265
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.79030   10.84940  -0.05910   -0.54473
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.45080   10.50990  -0.05910   -0.56233
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.64450    8.69420  -0.04970   -0.57165
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44210    8.48830  -0.04620   -0.54428
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.15060    8.19670  -0.04610   -0.56242
安聯全球人口趨勢基金                                               11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.00000    8.80000   0.20000    2.27273
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.90000   33.21000   0.69000    2.07769
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.00000    7.90000   0.10000    1.26582
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91880   11.92100  -0.00220   -0.01845
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27440   10.27630  -0.00190   -0.01849
安聯全球新興市場基金                                               16.21000   16.02000   0.19000    1.18602
安聯全球農金趨勢基金                                                9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.30000    8.22000   0.08000    0.97324
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
安聯亞洲動態策略基金                                               20.67000   20.43000   0.24000    1.17474
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.10520   10.10280   0.00240    0.02376
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80860    9.80630   0.00230    0.02345
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.59160   81.65090  -0.05930   -0.07263
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.05600   12.05650  -0.00050   -0.00415
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.26820   63.31380  -0.04560   -0.07202
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.27330    9.27370  -0.00040   -0.00431
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58150    2.58140   0.00010    0.00387
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.35370   10.35580  -0.00210   -0.02028
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19170    2.19360  -0.00190   -0.08662
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55900    8.56350  -0.00450   -0.05255
宏利台灣動力基金                                                   27.15000   27.22000  -0.07000   -0.25716
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.65010    9.66400  -0.01390   -0.14383
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.46380    9.50380  -0.04000   -0.42088
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51160    7.52240  -0.01080   -0.14357
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.48700    7.51360  -0.02660   -0.35402
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
宏利全球債券組合基金                                               12.80890   12.85120  -0.04230   -0.32915
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77780    2.77280   0.00500    0.18032
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.64420   11.63380   0.01040    0.08939
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56910    8.56110   0.00800    0.09345
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43540    2.43610  -0.00070   -0.02873
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.83130   10.84300  -0.01170   -0.10790
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.17510    3.13270   0.04240    1.35347
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51210    0.50570   0.00640    1.26557
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.80000   14.62000   0.18000    1.23119
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.63880   11.67220  -0.03340   -0.28615
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.30410   10.32800  -0.02390   -0.23141
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.96190    9.99920  -0.03730   -0.37303
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.65740    8.68080  -0.02340   -0.26956
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.27510    8.29730  -0.02220   -0.26756
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.17620    8.20650  -0.03030   -0.36922
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.13090    8.15660  -0.02570   -0.31508
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.73000    9.80000  -0.07000   -0.71429
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73380    2.74020  -0.00640   -0.23356
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39600    0.39710  -0.00110   -0.27701
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.00500   12.05210  -0.04710   -0.39080
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89980    0.90300  -0.00320   -0.35437
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.18250    7.21020  -0.02770   -0.38418
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.99260    1.99800  -0.00540   -0.27027
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28650    0.28730  -0.00080   -0.27845
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.78320    8.81720  -0.03400   -0.38561
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31800    0.31920  -0.00120   -0.37594
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65230   13.65210   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.37000    2.32000   0.05000    2.15517
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.76000   10.59000   0.17000    1.60529
宏利臺灣股息收益基金                                               23.18000   23.39000  -0.21000   -0.89782
宏利澳幣保本基金                                                   12.24700   12.24580   0.00120    0.00980
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.60000    9.68000  -0.08000   -0.82645
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.49000   10.38000   0.11000    1.05973
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.34000   11.25000   0.09000    0.80000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.86700    9.90180  -0.03480   -0.35145
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.07730    9.08760  -0.01030   -0.11334
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.53980    8.57350  -0.03370   -0.39307
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.31630   10.35710  -0.04080   -0.39393
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.93000    8.98000  -0.05000   -0.55679
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
貝萊德新台幣基金                                                   12.94150   12.94140   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.21000   23.20000   0.01000    0.04310
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28670   11.28670   0.00000    0.00000
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86110    9.86760  -0.00650   -0.06587
保德信大中華基金-人民幣                                             8.91000    8.80000   0.11000    1.25000
保德信大中華基金-美元                                               8.72000    8.60000   0.12000    1.39535
保德信大中華基金-新台幣                                            25.96000   25.66000   0.30000    1.16913
保德信中小型股基金                                                 37.50000   37.56000  -0.06000   -0.15974
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.25000    8.15000   0.10000    1.22699
保德信中國中小基金-美元                                             7.89000    7.78000   0.11000    1.41388
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.62000    7.53000   0.09000    1.19522
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.87910    8.84860   0.03050    0.34469
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.95500    8.93030   0.02470    0.27659
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.01250    8.98050   0.03200    0.35633
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.78000    9.74530   0.03470    0.35607
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.21000    8.13000   0.08000    0.98401
保德信中國品牌基金-美元                                             8.22000    8.15000   0.07000    0.85890
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.89000    8.81000   0.08000    0.90806
保德信台商全方位基金                                               30.77000   30.81000  -0.04000   -0.12983
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.99000   26.96000   0.03000    0.11128
保德信全球消費商機基金                                             17.71000   17.76000  -0.05000   -0.28153
保德信全球基礎建設基金                                             11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
保德信全球資源基金                                                  7.41000    7.35000   0.06000    0.81633
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.90000    9.78000   0.12000    1.22699
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.81000   32.51000   0.30000    0.92279
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.09330   10.06400   0.02930    0.29114
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.09330   10.06400   0.02930    0.29114
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.06880   10.06790   0.00090    0.00894
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.06880   10.06790   0.00090    0.00894
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.48920    9.47850   0.01070    0.11289
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.34870   10.33760   0.01110    0.10738
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.01060    9.02640  -0.01580   -0.17504
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.81170    9.82880  -0.01710   -0.17398
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.98000    8.00850  -0.02850   -0.35587
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.61200   10.65000  -0.03800   -0.35681
保德信亞太基金                                                     19.64000   19.43000   0.21000    1.08080
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.31050    8.32250  -0.01200   -0.14419
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.10300   11.11910  -0.01610   -0.14480
保德信店頭市場基金                                                 26.79000   26.83000  -0.04000   -0.14909
保德信金平衡基金                                                   28.04000   28.11000  -0.07000   -0.24902
保德信金滿意基金                                                   37.40000   37.58000  -0.18000   -0.47898
保德信科技島基金                                                   22.53000   22.69000  -0.16000   -0.70516
保德信高成長基金                                                   84.41000   84.74000  -0.33000   -0.38943
保德信第一基金                                                     22.63000   22.66000  -0.03000   -0.13239
保德信貨幣市場基金                                                 15.78490   15.78470   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.19830   10.15270   0.04560    0.44914
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.36990   10.35270   0.01720    0.16614
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.44610   10.40750   0.03860    0.37089
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.94560    9.93670   0.00890    0.08957
保德信新世紀基金                                                    9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.85640    7.88070  -0.02430   -0.30835
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.73780   10.77100  -0.03320   -0.30824
保德信新興趨勢組合基金                                             10.46000   10.28000   0.18000    1.75097
保德信瑞騰基金                                                     15.55300   15.55280   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                                  9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68110    9.68750  -0.00640   -0.06606
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98890    9.99560  -0.00670   -0.06703
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63040    9.65060  -0.02020   -0.20931
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79130    9.81080  -0.01950   -0.19876
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.72640    9.73810  -0.01170   -0.12015
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.87990    9.89160  -0.01170   -0.11828
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.59820    9.60810  -0.00990   -0.10304
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.71970    9.72980  -0.01010   -0.10380
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.00980   10.03710  -0.02730   -0.27199
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98980   10.00360  -0.01380   -0.13795
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98860   10.00250  -0.01390   -0.13897
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.89980    9.91080  -0.01100   -0.11099
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.89980    9.91080  -0.01100   -0.11099
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89970    9.91070  -0.01100   -0.11099
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09400   10.10730  -0.01330   -0.13159
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.79430    9.80160  -0.00730   -0.07448
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.88980    9.89710  -0.00730   -0.07376
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.52050    9.53940  -0.01890   -0.19813
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.35000    9.36580  -0.01580   -0.16870
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94940    9.96760  -0.01820   -0.18259
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.94530    9.96350  -0.01820   -0.18267
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.05610   10.06220  -0.00610   -0.06062
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.13550   10.13950  -0.00400   -0.03945
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.93940    9.95480  -0.01540   -0.15470
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.93980    9.95520  -0.01540   -0.15469
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92090    1.92210  -0.00120   -0.06243
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65670    2.65820  -0.00150   -0.05643
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28700    0.28670   0.00030    0.10464
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43010    0.42980   0.00030    0.06980
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.20700    8.21420  -0.00720   -0.08765
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.54460   11.55910  -0.01450   -0.12544
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.37940    9.38340  -0.00400   -0.04263
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59030   11.59540  -0.00510   -0.04398
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.42070    8.41440   0.00630    0.07487
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.45090   10.44300   0.00790    0.07565
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10800   10.11590  -0.00790   -0.07809
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.01540   10.03810  -0.02270   -0.22614
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05600   10.05610  -0.00010   -0.00099
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69300   10.69320  -0.00020   -0.00187
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97070    9.98440  -0.01370   -0.13721
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70020    9.70310  -0.00290   -0.02989
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08320   10.08620  -0.00300   -0.02974
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69360    9.71040  -0.01680   -0.17301
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93090    9.94850  -0.01760   -0.17691
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.37100   10.40800  -0.03700   -0.35550
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.02780    6.05410  -0.02630   -0.43442
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.52990   10.57590  -0.04600   -0.43495
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65470   11.65460   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.36000   16.41000  -0.05000   -0.30469
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3746.12000 3757.61000 -11.49000   -0.30578
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.93070    9.88140   0.04930    0.49892
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.91100   10.83480   0.07620    0.70329
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.15940   10.08650   0.07290    0.72275
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.75730    8.71370   0.04360    0.50036
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.12690    9.06330   0.06360    0.70173
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.96460    8.90030   0.06430    0.72245
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.04180    9.99190   0.04990    0.49940
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.53800   10.46450   0.07350    0.70237
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.49260   10.41730   0.07530    0.72284
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.26000    6.17000   0.09000    1.45867
柏瑞巨人基金                                                       11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66450   13.66440   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.09000   15.21000  -0.12000   -0.78895
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.27910   13.33680  -0.05770   -0.43264
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.69860   11.72970  -0.03110   -0.26514
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.27500   12.30730  -0.03230   -0.26245
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.54900    8.58620  -0.03720   -0.43325
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.58510    6.61370  -0.02860   -0.43244
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.49690    8.51950  -0.02260   -0.26527
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.25040    8.27310  -0.02270   -0.27438
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.44130   10.46880  -0.02750   -0.26269
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.12170    8.14500  -0.02330   -0.28607
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.87210   11.90370  -0.03160   -0.26546
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.50410   11.55400  -0.04990   -0.43189
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.81690   11.84940  -0.03250   -0.27428
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.17410   11.20350  -0.02940   -0.26242
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.72710    8.76510  -0.03800   -0.43354
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.49480    9.52010  -0.02530   -0.26575
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.42960    9.45560  -0.02600   -0.27497
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.28550    9.31000  -0.02450   -0.26316
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.16330    9.18950  -0.02620   -0.28511
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.03790   10.10360  -0.06570   -0.65026
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.93360    9.98460  -0.05100   -0.51079
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.79410    9.84180  -0.04770   -0.48467
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.87450    9.91820  -0.04370   -0.44060
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.65020    9.71340  -0.06320   -0.65065
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.44420    9.49270  -0.04850   -0.51092
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.40900    9.45480  -0.04580   -0.48441
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.48960    9.53170  -0.04210   -0.44168
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.01900   10.08460  -0.06560   -0.65050
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.93360    9.98460  -0.05100   -0.51079
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.79420    9.84190  -0.04770   -0.48466
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.87450    9.91830  -0.04380   -0.44161
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.65020    9.71340  -0.06320   -0.65065
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.44440    9.49290  -0.04850   -0.51091
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.40900    9.45480  -0.04580   -0.48441
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.48990    9.53190  -0.04200   -0.44063
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.57410   10.59880  -0.02470   -0.23305
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.79810   11.81220  -0.01410   -0.11937
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.17160   11.18210  -0.01050   -0.09390
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.82060    8.84130  -0.02070   -0.23413
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.50900    9.52040  -0.01140   -0.11974
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.37450    9.38330  -0.00880   -0.09378
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.28930   10.31330  -0.02400   -0.23271
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              10.98550   10.99860  -0.01310   -0.11911
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.79300   10.80310  -0.01010   -0.09349
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.82090    8.84150  -0.02060   -0.23299
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.50940    9.52080  -0.01140   -0.11974
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.37500    9.38380  -0.00880   -0.09378
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.07000   11.94000   0.13000    1.08878
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.87000   12.69000   0.18000    1.41844
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.43000    8.32000   0.11000    1.32212
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.90000    7.82000   0.08000    1.02302
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.72000    8.61000   0.11000    1.27758
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.43000   10.31000   0.12000    1.16392
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.45000   10.31000   0.14000    1.35790
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.68000   10.53000   0.15000    1.42450
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.09000   11.94000   0.15000    1.25628
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.24000   12.11000   0.13000    1.07349
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.23930   11.27470  -0.03540   -0.31398
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.29830    7.32130  -0.02300   -0.31415
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.06000   10.13000  -0.07000   -0.69102
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.70000   10.76000  -0.06000   -0.55762
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.38000   10.43000  -0.05000   -0.47939
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.19000    9.26000  -0.07000   -0.75594
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.28230   11.31380  -0.03150   -0.27842
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.97910   10.99390  -0.01480   -0.13462
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.08640   10.09810  -0.01170   -0.11586
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.15880    8.18160  -0.02280   -0.27867
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.16900    9.18140  -0.01240   -0.13506
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.20650    9.21720  -0.01070   -0.11609
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.56140   10.57560  -0.01420   -0.13427
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.90770    9.93540  -0.02770   -0.27880
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.06950   10.08110  -0.01160   -0.11507
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.49900    9.51180  -0.01280   -0.13457
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.81550    8.84020  -0.02470   -0.27941
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.74060    8.76360  -0.02300   -0.26245
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.23050    9.24120  -0.01070   -0.11579
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.72890   11.75520  -0.02630   -0.22373
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.22120   11.22880  -0.00760   -0.06768
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.63270   10.63790  -0.00520   -0.04888
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.87840    6.89380  -0.01540   -0.22339
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.60020    8.60610  -0.00590   -0.06856
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.19550    9.19990  -0.00440   -0.04783
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.08250   10.10510  -0.02260   -0.22365
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.64970   10.65480  -0.00510   -0.04787
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.30950    9.31580  -0.00630   -0.06763
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.77280    8.79250  -0.01970   -0.22405
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.39160    9.39610  -0.00450   -0.04789
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.09170   11.10720  -0.01550   -0.13955
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70260   11.70440  -0.00180   -0.01538
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.70540   10.70530   0.00010    0.00093
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.95030    8.96280  -0.01250   -0.13947
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.48240    9.48390  -0.00150   -0.01582
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48010    9.48000   0.00010    0.00105
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03030   11.03200  -0.00170   -0.01541
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.89620    9.91000  -0.01380   -0.13925
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20080   10.20070   0.00010    0.00098
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.36230    9.37530  -0.01300   -0.13866
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.10270    9.11540  -0.01270   -0.13932
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.70160    9.70310  -0.00150   -0.01546
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24330    9.24320   0.00010    0.00108
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.26000   17.30000  -0.04000   -0.23121
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.92000   15.91000   0.01000    0.06285
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.66630   12.69900  -0.03270   -0.25750
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.12310   10.09240   0.03070    0.30419
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.10200   11.06660   0.03540    0.31988
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.70260   11.66740   0.03520    0.30170
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.60240   10.56100   0.04140    0.39201
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.09830    9.07070   0.02760    0.30428
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.65790    9.62720   0.03070    0.31889
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.53150    9.50280   0.02870    0.30202
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.55640    9.51910   0.03730    0.39184
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.22990    9.20190   0.02800    0.30428
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.46450    9.43440   0.03010    0.31905
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.22080   11.18700   0.03380    0.30214
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.50080    9.46370   0.03710    0.39202
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.39000   14.42000  -0.03000   -0.20804
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.11000   23.99000   0.12000    0.50021
國泰大中華基金                                                     16.77000   16.73000   0.04000    0.23909
國泰小龍基金                                                       13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
國泰中小成長基金                                                   35.83000   35.78000   0.05000    0.13974
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.80740    3.77050   0.03690    0.97865
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.96000   16.80000   0.16000    0.95238
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63870    0.63070   0.00800    1.26843
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.60070    0.59330   0.00740    1.24726
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19170    2.19700  -0.00530   -0.24124
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.55230    9.56870  -0.01640   -0.17139
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.98290    7.99670  -0.01380   -0.17257
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31220    0.31210   0.00010    0.03204
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.58900   11.58790   0.00110    0.00949
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66970    1.66490   0.00480    0.28831
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.93590    9.94000  -0.00410   -0.04125
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32730    0.32660   0.00070    0.21433
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.95290    3.90890   0.04400    1.12564
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.60000   17.41000   0.19000    1.09133
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.56600    0.55810   0.00790    1.41552
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.94560    2.91010   0.03550    1.21989
國泰中港台基金台幣級別                                             13.12000   12.97000   0.15000    1.15652
國泰中港台基金美元級別                                              0.42700    0.42070   0.00630    1.49750
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.72000   26.88000  -0.16000   -0.59524
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.84000   12.73000   0.11000    0.86410
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.32000   33.83000  -0.51000   -1.50754
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.29360   10.35870  -0.06510   -0.62846
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.05720   10.12090  -0.06370   -0.62939
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.08070   10.14450  -0.06380   -0.62891
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33340    0.33460  -0.00120   -0.35864
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32560    0.32670  -0.00110   -0.33670
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32630    0.32740  -0.00110   -0.33598
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42210   12.42190   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.40990    2.40120   0.00870    0.36232
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34830    0.34610   0.00220    0.63565
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48110    0.48090   0.00020    0.04159
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.63000   12.62000   0.01000    0.07924
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43520    0.43390   0.00130    0.29961
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.31000    5.27000   0.04000    0.75901
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16970    0.16780   0.00190    1.13230
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39670    0.39560   0.00110    0.27806
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35680    0.35590   0.00090    0.25288
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42170    0.42050   0.00120    0.28537
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49290    0.49450  -0.00160   -0.32356
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.60000   20.67000  -0.07000   -0.33866
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.65000   21.59000   0.06000    0.27791
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.39110    2.37850   0.01260    0.52975
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.67660   10.61750   0.05910    0.55663
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.48190    9.42930   0.05260    0.55784
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34650    0.34370   0.00280    0.81466
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30780    0.30530   0.00250    0.81887
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47550    0.47450   0.00100    0.21075
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.85000   10.77000   0.08000    0.74280
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36340    0.35960   0.00380    1.05673
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.47000   17.44000   0.03000    0.17202
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56650    0.56380   0.00270    0.47889
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.42000   17.39000   0.03000    0.17251
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77850    0.77950  -0.00100   -0.12829
國泰科技生化基金                                                   27.39000   27.47000  -0.08000   -0.29123
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.20000   27.03000   0.17000    0.62893
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.37000   13.51000  -0.14000   -1.03627
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.58160   37.76370  -0.18210   -0.48221
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.43080   20.39780   0.03300    0.16178
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.44070   17.51740  -0.07670   -0.43785
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   37.78720   38.25080  -0.46360   -1.21200
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.58800   39.76570  -0.17770   -0.44687
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.54260   42.70130  -0.15870   -0.37165
國泰紐幣2021保本基金                                               12.23530   12.23030   0.00500    0.04088
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.52490   12.51940   0.00550    0.04393
國泰紐幣保本基金                                                   12.51730   12.51210   0.00520    0.04156
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.59000   18.55000   0.04000    0.21563
國泰國泰基金台幣級別                                               18.59000   18.55000   0.04000    0.21563
國泰富時中國A50基金                                                17.67000   17.64000   0.03000    0.17007
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33280    0.33240   0.00040    0.12034
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46640    0.46870  -0.00230   -0.49072
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.41780   10.47470  -0.05690   -0.54321
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.36320    7.40340  -0.04020   -0.54299
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35340    0.35440  -0.00100   -0.28217
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23870    0.23930  -0.00060   -0.25073
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20300    2.19370   0.00930    0.42394
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.77600    9.73520   0.04080    0.41910
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31600    0.31380   0.00220    0.70108
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.72080   40.65810   0.06270    0.15421
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.04000   17.92000   0.12000    0.66964
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.39000   11.28000   0.11000    0.97518
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36950    0.36490   0.00460    1.26062
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.26790    2.27520  -0.00730   -0.32085
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46850    1.47320  -0.00470   -0.31903
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33790    0.33800  -0.00010   -0.02959
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33490    0.33430   0.00060    0.17948
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22090    0.22100  -0.00010   -0.04525
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.33060   10.34210  -0.01150   -0.11120
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.56380    6.57110  -0.00730   -0.11109
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.03000   14.96000   0.07000    0.46791
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.51000   29.76000  -0.25000   -0.84005
國泰價值卓越基金                                                   12.45000   12.48000  -0.03000   -0.24038
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32930    0.33120  -0.00190   -0.57367
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.63740   38.65680  -0.01940   -0.05019
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.28000   19.07000   0.21000    1.10121
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.39000   18.20000   0.19000    1.04396
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.29000   17.46000  -0.17000   -0.97365
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.97950   11.99220  -0.01270   -0.10590
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39400    0.39400   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.00800   10.00060   0.00740    0.07400
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97580    9.97110   0.00470    0.04714
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.94260    9.96590  -0.02330   -0.23380
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.00770   10.00030   0.00740    0.07400
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97550    9.97080   0.00470    0.04714
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.94260    9.96590  -0.02330   -0.23380
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25750   11.25650   0.00100    0.00888
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80140    9.80260  -0.00120   -0.01224
第一金大中華基金                                                   23.38000   23.42000  -0.04000   -0.17079
第一金小型精選基金                                                 29.11000   29.16000  -0.05000   -0.17147
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.75000   11.60000   0.15000    1.29310
第一金中國世紀基金-美元                                             7.28420    7.17650   0.10770    1.50073
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.28470    7.17700   0.10770    1.50063
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.57000    8.46000   0.11000    1.30024
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.56000    8.46000   0.10000    1.18203
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.52850    9.53670  -0.00820   -0.08598
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.13880    8.14750  -0.00870   -0.10678
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.71130   10.72060  -0.00930   -0.08675
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.26830    9.27820  -0.00990   -0.10670
第一金中概平衡基金                                                 22.69000   22.80000  -0.11000   -0.48246
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26760   15.26740   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.03000  178.02800   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.45120    9.28550   0.16570    1.78450
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.45100    9.28550   0.16550    1.78235
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.62000    9.48000   0.14000    1.47679
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.62000    9.48000   0.14000    1.47679
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.03260   12.87540   0.15720    1.22093
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.03330   12.87610   0.15720    1.22087
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.52000   12.40000   0.12000    0.96774
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.52000   12.41000   0.11000    0.88638
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.48750    9.50800  -0.02050   -0.21561
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.48970    9.51020  -0.02050   -0.21556
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.14450    9.17940  -0.03490   -0.38020
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.16830    9.20330  -0.03500   -0.38030
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.04990   10.07160  -0.02170   -0.21546
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.70190    9.73900  -0.03710   -0.38094
第一金全球大趨勢基金                                               22.15000   21.90000   0.25000    1.14155
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.96990    8.04880  -0.07890   -0.98027
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.63830    5.69410  -0.05580   -0.97996
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.26600    9.37570  -0.10970   -1.17005
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.26720    9.37690  -0.10970   -1.16990
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.96000    9.07000  -0.11000   -1.21279
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.96000    9.07000  -0.11000   -1.21279
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.74080    9.85600  -0.11520   -1.16883
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.74210    9.85740  -0.11530   -1.16968
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.42000    9.54000  -0.12000   -1.25786
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.42000    9.54000  -0.12000   -1.25786
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.29390    8.29860  -0.00470   -0.05664
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.90140    9.90700  -0.00560   -0.05653
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.32640    9.36230  -0.03590   -0.38345
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.32530    9.36120  -0.03590   -0.38350
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.68080    7.70820  -0.02740   -0.35547
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.67960    7.70710  -0.02750   -0.35681
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.50910    8.55030  -0.04120   -0.48185
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.50970    8.55090  -0.04120   -0.48182
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.99760   11.03990  -0.04230   -0.38316
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.99850   11.04080  -0.04230   -0.38312
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.78380    9.81880  -0.03500   -0.35646
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.44950   14.51950  -0.07000   -0.48211
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.75310   12.60650   0.14660    1.16289
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.76900   12.62250   0.14650    1.16063
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.03000   11.93000   0.10000    0.83822
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.06000   11.96000   0.10000    0.83612
第一金亞洲科技基金                                                 17.16000   16.97000   0.19000    1.11962
第一金亞洲新興市場基金                                             12.36000   12.34000   0.02000    0.16207
第一金店頭市場基金                                                  7.57000    7.58000  -0.01000   -0.13193
第一金創新趨勢基金                                                 19.25000   19.32000  -0.07000   -0.36232
第一金電子基金                                                     28.38000   28.51000  -0.13000   -0.45598
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.78000   17.89000  -0.11000   -0.61487
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.81000   20.72000   0.09000    0.43436
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.17000    7.15000   0.02000    0.27972
統一大中華中小基金(美元)                                            6.50000    6.47000   0.03000    0.46368
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.15000    9.09000   0.06000    0.66007
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
統一大滿貫基金-A類型                                               28.86000   28.88000  -0.02000   -0.06925
統一大滿貫基金-I類型                                               28.86000   28.88000  -0.02000   -0.06925
統一大龍印基金                                                     12.90000   12.77000   0.13000    1.01801
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.52000    7.46000   0.06000    0.80429
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.54000    8.50000   0.04000    0.47059
統一中小基金                                                       21.25000   21.19000   0.06000    0.28315
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.59930    9.63050  -0.03120   -0.32397
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.88450    8.88370   0.00080    0.00901
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.61230    8.62330  -0.01100   -0.12756
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.57140   11.60900  -0.03760   -0.32389
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.64670   10.64580   0.00090    0.00845
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.30680   10.31990  -0.01310   -0.12694
統一台灣動力基金                                                   14.43000   14.39000   0.04000    0.27797
統一全天候基金-A類型                                               96.61000   96.36000   0.25000    0.25944
統一全天候基金-I類型                                               96.75000   96.50000   0.25000    0.25907
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.20110    8.19770   0.00340    0.04148
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.86300    7.83360   0.02940    0.37531
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.83730    7.82060   0.01670    0.21354
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.57940    8.57590   0.00350    0.04081
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.23280    8.20210   0.03070    0.37429
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.19910    8.18160   0.01750    0.21389
統一全球債券組合基金                                               11.77320   11.79710  -0.02390   -0.20259
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.58000   14.34000   0.24000    1.67364
統一全球新科技基金(美元)                                           13.60000   13.35000   0.25000    1.87266
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.04000   12.83000   0.21000    1.63679
統一亞太基金                                                       22.73000   22.47000   0.26000    1.15710
統一亞洲大金磚基金                                                 11.17000   11.10000   0.07000    0.63063
統一奔騰基金                                                       49.97000   50.15000  -0.18000   -0.35892
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67640   16.67610   0.00030    0.00180
統一強漢基金(人民幣)                                                9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
統一強漢基金(美元)                                                  8.07000    8.00000   0.07000    0.87500
統一強漢基金(新台幣)                                               21.22000   21.10000   0.12000    0.56872
統一統信基金                                                       24.98000   25.04000  -0.06000   -0.23962
統一黑馬基金                                                       50.71000   50.86000  -0.15000   -0.29493
統一新亞洲科技能源基金                                             15.22000   15.10000   0.12000    0.79470
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.76470    7.78020  -0.01550   -0.19922
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.99030   10.01010  -0.01980   -0.19780
統一經建基金                                                       40.53000   40.44000   0.09000    0.22255
統一龍馬基金                                                       54.49000   54.37000   0.12000    0.22071
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.74000   15.72000   0.02000    0.12723
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.69000   40.78000  -0.09000   -0.22070
野村中國機會基金                                                   11.90000   11.77000   0.13000    1.10450
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
野村台灣高股息基金                                                 22.80000   22.74000   0.06000    0.26385
野村台灣運籌基金                                                   31.03000   31.01000   0.02000    0.06450
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.38170    9.38990  -0.00820   -0.08733
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29370    9.29710  -0.00340   -0.03657
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.35890    9.36740  -0.00850   -0.09074
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69700    9.70550  -0.00850   -0.08758
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53470    9.53820  -0.00350   -0.03669
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.45860    9.46710  -0.00850   -0.08978
野村平衡基金                                                       17.30000   17.30000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.94000    9.00000  -0.06000   -0.66667
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.43000    9.49000  -0.06000   -0.63224
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.99000   13.09000  -0.10000   -0.76394
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.86000   10.93000  -0.07000   -0.64044
野村全球生技醫療基金                                               16.45000   16.33000   0.12000    0.73484
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98300    9.99050  -0.00750   -0.07507
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.91880    9.92380  -0.00500   -0.05038
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.89680    9.90760  -0.01080   -0.10901
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98300    9.99050  -0.00750   -0.07507
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.91880    9.92380  -0.00500   -0.05038
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.89680    9.90770  -0.01090   -0.11002
野村全球品牌基金                                                   24.96000   25.01000  -0.05000   -0.19992
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.53000   12.49000   0.04000    0.32026
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.93000   18.88000   0.05000    0.26483
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.90000   11.84000   0.06000    0.50676
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.93000    9.95340  -0.02340   -0.23510
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.33940   10.36170  -0.02230   -0.21522
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.22090   10.24950  -0.02860   -0.27904
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.08780    9.08860  -0.00080   -0.00880
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.85960    8.86000  -0.00040   -0.00451
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.46310    8.47870  -0.01560   -0.18399
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.93240   10.93350  -0.00110   -0.01006
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.41640   10.41680  -0.00040   -0.00384
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.01920   10.03730  -0.01810   -0.18033
野村成長基金                                                       26.20000   26.22000  -0.02000   -0.07628
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.26300    8.22120   0.04180    0.50844
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.26390    8.22020   0.04370    0.53162
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.43340    8.40860   0.02480    0.29494
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.93910    8.89420   0.04490    0.50482
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.82630    8.77970   0.04660    0.53077
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.00500    8.97850   0.02650    0.29515
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.94000    7.91000   0.03000    0.37927
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.06460    9.07740  -0.01280   -0.14101
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.09500    9.10560  -0.01060   -0.11641
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.20730    9.23160  -0.02430   -0.26323
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.73980    9.75180  -0.01200   -0.12305
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.66740    9.67860  -0.01120   -0.11572
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.79100    9.81700  -0.02600   -0.26485
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.23500    8.25390  -0.01890   -0.22898
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.80270    8.81300  -0.01030   -0.11687
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.66740    8.67660  -0.00920   -0.10603
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.75500   12.78430  -0.02930   -0.22919
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.86280   11.87680  -0.01400   -0.11788
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.62940    9.63970  -0.01030   -0.10685
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97400    9.97760  -0.00360   -0.03608
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95990    9.96130  -0.00140   -0.01405
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98370    9.98830  -0.00460   -0.04605
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97220    9.97570  -0.00350   -0.03509
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.95860    9.96000  -0.00140   -0.01406
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99880   10.00340  -0.00460   -0.04598
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70360    9.70500  -0.00140   -0.01443
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.68800    9.68800   0.00000    0.00000
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.68700    9.71400  -0.02700   -0.27795
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.73980    9.79110  -0.05130   -0.52395
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.85450    9.89800  -0.04350   -0.43948
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.47760    9.51740  -0.03980   -0.41818
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.02650    9.07420  -0.04770   -0.52567
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.95920   11.01710  -0.05790   -0.52555
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.78220    9.77940   0.00280    0.02863
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.82810   10.80760   0.02050    0.18968
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.30920   10.28740   0.02180    0.21191
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.10740   10.10470   0.00270    0.02672
野村泰國基金                                                       40.17000   40.62000  -0.45000   -1.10783
野村高科技基金                                                      8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.86850    9.83150   0.03700    0.37634
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.88320    9.82330   0.05990    0.60977
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.27910   10.23230   0.04680    0.45738
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.25130    9.19440   0.05690    0.61885
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.20000    9.16580   0.03420    0.37313
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.05890    9.01550   0.04340    0.48139
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.50020   11.43040   0.06980    0.61065
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.00060   12.94770   0.05290    0.40857
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.43270   10.36850   0.06420    0.61918
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.38180   10.34320   0.03860    0.37319
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.48290   10.43210   0.05080    0.48696
野村貨幣市場基金                                                   16.28400   16.28380   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.78000   14.76000   0.02000    0.13550
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.91910    9.92810  -0.00900   -0.09065
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.76080    9.75140   0.00940    0.09640
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.79950    9.81770  -0.01820   -0.18538
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.75050    9.75740  -0.00690   -0.07072
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.71220    9.71520  -0.00300   -0.03088
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.71350    9.71450  -0.00100   -0.01029
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.82910    9.83610  -0.00700   -0.07117
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.77390    9.77690  -0.00300   -0.03068
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.88360    9.88520  -0.00160   -0.01619
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.57940    9.63500  -0.05560   -0.57706
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.52290    9.57410  -0.05120   -0.53478
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.48550    9.54230  -0.05680   -0.59524
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.64660    9.70260  -0.05600   -0.57716
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.57790    9.62950  -0.05160   -0.53585
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.54070    9.59780  -0.05710   -0.59493
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.88290    9.92220  -0.03930   -0.39608
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.67960    7.71120  -0.03160   -0.40979
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.51500   11.56230  -0.04730   -0.40909
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.54000    7.44000   0.10000    1.34409
野村精選貨幣市場基金                                               12.08720   12.08710   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.04000   11.13000  -0.09000   -0.80863
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.47000    7.51000  -0.04000   -0.53262
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
野村積極成長基金                                                   11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.98000    8.00000  -0.02000   -0.25000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.06000   29.14000  -0.08000   -0.27454
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.11910   10.16360  -0.04450   -0.43784
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.35960    8.39240  -0.03280   -0.39083
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.70240    7.73090  -0.02850   -0.36865
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.61280    7.64730  -0.03450   -0.45114
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.52870   11.57420  -0.04550   -0.39312
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.34820   10.38650  -0.03830   -0.36875
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.26130   10.30770  -0.04640   -0.45015
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
野村環球基金-人民幣計價                                            15.39000   15.24000   0.15000    0.98425
野村環球基金-美元計價                                              11.96000   11.85000   0.11000    0.92827
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.75000   16.64000   0.11000    0.66106
野村鴻利基金                                                       19.87000   19.92000  -0.05000   -0.25100
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86880   16.86870   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.74000   16.72000   0.02000    0.11962
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.47000    9.23000   0.24000    2.60022
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.35000   12.27000   0.08000    0.65200
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.33000    9.39000  -0.06000   -0.63898
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.86000   13.96000  -0.10000   -0.71633
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.99300   10.02480  -0.03180   -0.31721
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.10650   13.14830  -0.04180   -0.31791
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95460    9.96650  -0.01190   -0.11940
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82690    9.81150   0.01540    0.15696
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.55750    9.57420  -0.01670   -0.17443
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.58040    9.59080  -0.01040   -0.10844
凱基台商天下基金                                                   11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
凱基台灣精五門基金                                                 17.62000   17.58000   0.04000    0.22753
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.06740   38.51140  -0.44400   -1.15291
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.18880   38.35920  -0.17040   -0.44422
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.71960   40.65010   0.06950    0.17097
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.37930   10.35480   0.02450    0.23661
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.73000   12.67000   0.06000    0.47356
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.41510   11.32750   0.08760    0.77334
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.26000   11.20000   0.06000    0.53571
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55550   11.55530   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.58000   23.48000   0.10000    0.42589
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.69000   20.39000   0.30000    1.47131
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.02820   19.67960   0.34860    1.77138
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.38000   16.29000   0.09000    0.55249
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.63360   15.49860   0.13500    0.87105
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.21000    7.14000   0.07000    0.98039
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.19550   11.15810   0.03740    0.33518
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.55890   11.43010   0.12880    1.12685
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.86000   11.76000   0.10000    0.85034
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.49000   12.44000   0.05000    0.40193
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.22230   12.13590   0.08640    0.71194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.41000   14.73000  -0.32000   -2.17244
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.19000   28.90000   1.29000    4.46367
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.06000   28.61000   0.45000    1.57288
富邦上証180基金                                                    26.98000   26.91000   0.07000    0.26013
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17020    0.16820   0.00200    1.18906
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.25000    5.21000   0.04000    0.76775
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.79000    7.82000  -0.03000   -0.38363
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.44000   33.26000   0.18000    0.54119
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.89850   10.86210   0.03640    0.33511
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.05000   10.01150   0.03850    0.38456
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.62200    9.59600   0.02600    0.27095
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.43690    9.40540   0.03150    0.33491
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.63000    8.59690   0.03310    0.38502
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.26900    8.24660   0.02240    0.27163
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.42030   20.40990   0.01040    0.05096
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.42700   11.42600   0.00100    0.00875
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37860   10.38200  -0.00340   -0.03275
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.73480   12.73980  -0.00500   -0.03925
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.86900    1.87020  -0.00120   -0.06416
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.12300    9.12660  -0.00360   -0.03945
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38630    1.38720  -0.00090   -0.06488
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77660   11.77660   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70890    1.70770   0.00120    0.07027
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08370   10.08370   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48190    1.48090   0.00100    0.06753
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.97810    9.97960  -0.00150   -0.01503
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.94940    9.95640  -0.00700   -0.07031
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.25000   15.14000   0.11000    0.72655
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.58000   20.88000  -0.30000   -1.43678
富邦日本東証基金                                                   21.00000   21.14000  -0.14000   -0.66225
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.16000   44.01000   0.15000    0.34083
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.57000   42.51000   0.06000    0.14114
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.20000   47.52000  -0.32000   -0.67340
富邦台灣心基金                                                     18.95000   19.01000  -0.06000   -0.31562
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.40000   44.70000  -0.30000   -0.67114
富邦台灣科技指數基金                                               48.88000   49.69000  -0.81000   -1.63011
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.64630   39.95130  -0.30500   -0.76343
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.26080   41.48570  -0.22490   -0.54211
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28980    0.29020  -0.00040   -0.13784
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53490    2.54120  -0.00630   -0.24791
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33750    0.33750   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.46200   10.45560   0.00640    0.06121
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18990    2.19530  -0.00540   -0.24598
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32200    0.32200   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.97960    8.97410   0.00550    0.06129
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.90000   21.85000   0.05000    0.22883
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.00000   15.05000  -0.05000   -0.33223
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.54000   27.46000   0.08000    0.29133
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65580   15.65560   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.81100   39.85080  -0.03980   -0.09987
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.61380   38.90720  -0.29340   -0.75410
富邦長紅基金                                                       53.66000   53.83000  -0.17000   -0.31581
富邦科技基金                                                       20.07000   20.17000  -0.10000   -0.49579
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.56740   40.63440  -0.06700   -0.16488
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.22700   38.36950  -0.14250   -0.37139
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.96290   39.01770  -0.05480   -0.14045
富邦恒生國企ETF基金                                                20.03000   19.97000   0.06000    0.30045
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.24000   14.28000  -0.04000   -0.28011
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.38000   26.20000   0.18000    0.68702
富邦高成長基金                                                     20.65000   20.71000  -0.06000   -0.28972
富邦基金A類型                                                      11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
富邦基金I類型                                                      11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
富邦深証100基金                                                     8.41000    8.35000   0.06000    0.71856
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.21000   19.24000  -0.03000   -0.15593
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40470    0.40660  -0.00190   -0.46729
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.03730   12.07430  -0.03700   -0.30644
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.20990    9.23820  -0.02830   -0.30634
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29620    0.29770  -0.00150   -0.50386
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52800    8.55420  -0.02620   -0.30628
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.26400    9.21910   0.04490    0.48703
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.78440    9.76460   0.01980    0.20277
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.99500    8.95150   0.04350    0.48595
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.49430    9.47500   0.01930    0.20369
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.36000   17.37000  -0.01000   -0.05757
富邦精準基金                                                       39.70000   39.92000  -0.22000   -0.55110
富邦精銳中小基金                                                    9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.48000   15.50000  -0.02000   -0.12903
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.36000   20.49000  -0.13000   -0.63446
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.14000    8.10000   0.04000    0.49383
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.79000   12.90000  -0.11000   -0.85271
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.16000   19.26000  -0.10000   -0.51921
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.95250    9.95560  -0.00310   -0.03114
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.68690    9.65650   0.03040    0.31481
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.82380    9.82890  -0.00510   -0.05189
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.62140    9.62440  -0.00300   -0.03117
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.32270    9.29340   0.02930    0.31528
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.43850    9.44340  -0.00490   -0.05189
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.22000   28.29000  -0.07000   -0.24744
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.70140    9.69000   0.01140    0.11765
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.61410    9.60230   0.01180    0.12289
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.62710    9.61850   0.00860    0.08941
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.70120    9.68990   0.01130    0.11662
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.61410    9.60220   0.01190    0.12393
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.62650    9.61790   0.00860    0.08942
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.28680    8.29400  -0.00720   -0.08681
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.78060    8.78770  -0.00710   -0.08079
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.52420    8.53370  -0.00950   -0.11132
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.41780    9.42600  -0.00820   -0.08699
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.39810    9.40580  -0.00770   -0.08186
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.13220    9.14170  -0.00950   -0.10392
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.21330    9.22360  -0.01030   -0.11167
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.13480    8.12950   0.00530    0.06519
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.14060    9.13390   0.00670    0.07335
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.64440    8.64050   0.00390    0.04514
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.29150   10.28500   0.00650    0.06320
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.03910   10.03180   0.00730    0.07277
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.57440    9.57040   0.00400    0.04180
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.78250    8.77890   0.00360    0.04101
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.42420    9.42010   0.00410    0.04352
富達卓越領航全球組合基金                                           14.28000   14.34000  -0.06000   -0.41841
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.36400    8.35640   0.00760    0.09095
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.03150    9.02270   0.00880    0.09753
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.73440    8.72780   0.00660    0.07562
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.65940    9.65060   0.00880    0.09119
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.60120    9.59180   0.00940    0.09800
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.32350    9.31750   0.00600    0.06439
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.81920    8.81320   0.00600    0.06808
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.41140    9.40470   0.00670    0.07124
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.60000    8.48000   0.12000    1.41509
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.16000    9.00000   0.16000    1.77778
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.05000    7.93000   0.12000    1.51324
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.84000    6.78000   0.06000    0.88496
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.78000    7.69000   0.09000    1.17035
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.60000    7.54000   0.06000    0.79576
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.60650    9.61250  -0.00600   -0.06242
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.05820    9.05860  -0.00040   -0.00442
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.65530    8.66580  -0.01050   -0.12117
富蘭克林華美中華基金                                               10.77000   10.69000   0.08000    0.74836
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.79000   17.88000  -0.09000   -0.50336
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.23000   18.28000  -0.05000   -0.27352
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.63360    7.64790  -0.01430   -0.18698
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.69540    8.69920  -0.00380   -0.04368
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.45730    9.46140  -0.00410   -0.04333
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.00590    9.02280  -0.01690   -0.18730
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.95490   10.99060  -0.03570   -0.32482
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.53070    8.55850  -0.02780   -0.32482
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.87140    8.90030  -0.02890   -0.32471
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.12990   13.19070  -0.06080   -0.46093
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.04320   10.08960  -0.04640   -0.45988
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.98780   10.02340  -0.03560   -0.35517
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.46700    7.49360  -0.02660   -0.35497
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.86500    8.89650  -0.03150   -0.35407
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.55470   10.60870  -0.05400   -0.50902
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.36930    7.40700  -0.03770   -0.50898
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.76650    8.81130  -0.04480   -0.50844
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.27050   10.31000  -0.03950   -0.38312
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.50670    7.53550  -0.02880   -0.38219
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.95420    7.97690  -0.02270   -0.28457
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.96160    8.97420  -0.01260   -0.14040
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.78230    9.79600  -0.01370   -0.13985
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.35330   12.38870  -0.03540   -0.28574
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.19000    8.21000  -0.02000   -0.24361
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.42000    8.46000  -0.04000   -0.47281
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.48000    8.60000  -0.12000   -1.39535
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.30000   11.45000  -0.15000   -1.31004
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.31000    8.32000  -0.01000   -0.12019
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.17000    9.09000   0.08000    0.88009
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.11000    9.04000   0.07000    0.77434
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.90000    9.82000   0.08000    0.81466
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.86000    8.80000   0.06000    0.68182
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.40280   12.39900   0.00380    0.03065
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.88000    9.94000  -0.06000   -0.60362
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
富蘭克林華美第一富基金                                             33.31000   33.30000   0.01000    0.03003
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31480   10.31470   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.78000    8.77000   0.01000    0.11403
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.11000   14.00000   0.11000    0.78571
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.02000   12.90000   0.12000    0.93023
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.11000   15.01000   0.10000    0.66622
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.01510    7.00500   0.01010    0.14418
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.91240    9.89280   0.01960    0.19812
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.25430    9.26730  -0.01300   -0.14028
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.76400   10.77900  -0.01500   -0.13916
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.58730    6.60670  -0.01940   -0.29364
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.68810    8.70170  -0.01360   -0.15629
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.87480    9.89020  -0.01540   -0.15571
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.24480   10.27500  -0.03020   -0.29392
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    58.69000   59.35000  -0.66000   -1.11205
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    59.91000   60.36000  -0.45000   -0.74553
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.07000   20.15000  -0.08000   -0.39702
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.70050   11.69960   0.00090    0.00769
復華人生目標基金                                                   34.87590   35.05320  -0.17730   -0.50580
復華大中華中小策略基金                                              8.07000    8.02000   0.05000    0.62344
復華中小精選基金                                                   59.25000   59.30000  -0.05000   -0.08432
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.63650   50.52660   0.10990    0.21751
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.18000    8.12000   0.06000    0.73892
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.24000    7.18000   0.06000    0.83565
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華台灣智能基金                                                   11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
復華全方位基金                                                     25.50000   25.53000  -0.03000   -0.11751
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.11000   12.02000   0.09000    0.74875
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.00000   18.91000   0.09000    0.47594
復華全球平衡基金-美元                                               8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.84000   18.82000   0.02000    0.10627
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.19000   13.95000   0.24000    1.72043
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.63000   13.44000   0.19000    1.41369
復華全球原物料基金                                                  8.44000    8.37000   0.07000    0.83632
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.10000   12.14000  -0.04000   -0.32949
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.40710   11.41680  -0.00970   -0.08496
復華全球債券基金                                                   13.12600   13.13450  -0.00850   -0.06472
復華全球債券組合基金                                               14.49000   14.50000  -0.01000   -0.06897
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.61000   13.72000  -0.11000   -0.80175
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.50000    9.58000  -0.08000   -0.83507
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.44960   13.44940   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
復華亞太成長基金                                                   12.29000   12.16000   0.13000    1.06908
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.29000    8.16000   0.13000    1.59314
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.77000    8.66000   0.11000    1.27021
復華東協世紀基金                                                   11.61000   11.52000   0.09000    0.78125
復華南非幣長期收益基金A                                            13.00000   13.01000  -0.01000   -0.07686
復華南非幣長期收益基金B                                             7.87000    7.88000  -0.01000   -0.12690
復華南非幣短期收益基金A                                            13.78000   13.78000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.49000   11.29000   0.20000    1.77148
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.62000   11.45000   0.17000    1.48472
復華恒生基金                                                       19.79000   19.73000   0.06000    0.30411
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.07000   26.93000   0.14000    0.51987
復華神盾基金                                                       22.49350   22.59370  -0.10020   -0.44349
復華高成長基金                                                     59.17000   59.41000  -0.24000   -0.40397
復華高益策略組合基金                                               12.91000   12.94000  -0.03000   -0.23184
復華貨幣市場基金                                                   14.41110   14.41090   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.26000   18.51000  -0.25000   -1.35062
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.65000   49.47000   0.18000    0.36386
復華復華基金                                                       18.45000   18.53000  -0.08000   -0.43173
復華華人世紀基金                                                   14.98000   14.86000   0.12000    0.80754
復華傳家二號基金                                                   27.76270   27.92110  -0.15840   -0.56731
復華傳家基金                                                       19.32740   19.28240   0.04500    0.23337
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.53000   14.60000  -0.07000   -0.47945
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.50000   13.53000  -0.03000   -0.22173
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.49000   18.56000  -0.07000   -0.37716
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.65000   59.95000  -0.30000   -0.50042
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.31000    5.32000  -0.01000   -0.18797
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.53000    8.52000   0.01000    0.11737
復華滬深300 A股基金                                                19.80000   19.74000   0.06000    0.30395
復華數位經濟基金                                                   43.27000   43.34000  -0.07000   -0.16151
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.67500    9.68920  -0.01420   -0.14655
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.48020    9.50000  -0.01980   -0.20842
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.82870    9.84310  -0.01440   -0.14630
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.59680    9.61680  -0.02000   -0.20797
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.49190    9.50970  -0.01780   -0.18718
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.99260   10.03950  -0.04690   -0.46715
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.52020    9.53860  -0.01840   -0.19290
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.02330   10.07100  -0.04770   -0.47364
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.51950    9.53780  -0.01830   -0.19187
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.02530   10.07290  -0.04760   -0.47256
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.86830    9.88450  -0.01620   -0.16389
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.86230    9.87830  -0.01600   -0.16197
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.87500    9.91890  -0.04390   -0.44259
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.82090    9.83830  -0.01740   -0.17686
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77250   10.79770  -0.02520   -0.23338
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.79050    9.80690  -0.01640   -0.16723
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.82100    9.83840  -0.01740   -0.17686
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77230   10.79750  -0.02520   -0.23339
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.79110    9.80750  -0.01640   -0.16722
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.83740    9.88170  -0.04430   -0.44830
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06390    9.07350  -0.00960   -0.10580
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.09280    8.08480   0.00800    0.09895
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.06710    8.08190  -0.01480   -0.18313
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.43130   11.44350  -0.01220   -0.10661
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.22790   10.21790   0.01000    0.09787
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.31300   10.33190  -0.01890   -0.18293
景順主流基金                                                       14.44000   14.42000   0.02000    0.13870
景順台灣科技基金                                                   25.01000   24.94000   0.07000    0.28067
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
景順全球科技基金                                                   20.81000   20.44000   0.37000    1.81018
景順全球康健基金                                                   19.17000   19.11000   0.06000    0.31397
景順貨幣市場基金                                                   15.95010   15.94990   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.54000   26.52000   0.02000    0.07541
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.52000   13.23000   0.29000    2.19199
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.63000   12.40000   0.23000    1.85484
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.74000   10.67000   0.07000    0.65604
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.54000    9.62000  -0.08000   -0.83160
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.69000    9.80000  -0.11000   -1.12245
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.02000   10.13000  -0.11000   -1.08588
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.53010    8.52910   0.00100    0.01172
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76870    7.77040  -0.00170   -0.02188
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.03550   11.03420   0.00130    0.01178
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.03000   10.03220  -0.00220   -0.02193
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.28000    7.20000   0.08000    1.11111
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.91000    6.82000   0.09000    1.31965
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.15000   10.04000   0.11000    1.09562
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32110    9.32660  -0.00550   -0.05897
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.51160    9.54400  -0.03240   -0.33948
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.67860    9.68430  -0.00570   -0.05886
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.87920    9.91290  -0.03370   -0.33996
華南永昌永昌基金                                                   16.56000   16.52000   0.04000    0.24213
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.09780   14.13510  -0.03730   -0.26388
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.92000    8.85000   0.07000    0.79096
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.19000    9.14000   0.05000    0.54705
華南永昌全球精品基金                                               15.01000   15.12000  -0.11000   -0.72751
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.28000   12.22000   0.06000    0.49100
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.18000   12.16000   0.02000    0.16447
華南永昌物聯網精選基金                                              9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22300   16.22280   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.74490   21.65980   0.08510    0.39289
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94940   11.94930   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17100   10.17370  -0.00270   -0.02654
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.00410   10.00720  -0.00310   -0.03098
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.72630    9.72870  -0.00240   -0.02467
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.53640    9.53940  -0.00300   -0.03145
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.93600    9.93990  -0.00390   -0.03924
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.71930    9.72360  -0.00430   -0.04422
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.59560    9.59930  -0.00370   -0.03854
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.37640    9.38050  -0.00410   -0.04371
華頓中小型基金                                                     20.78000   20.76000   0.02000    0.09634
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.04080   10.96720   0.07360    0.67109
華頓台灣基金                                                       21.78000   21.77000   0.01000    0.04593
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53130   11.53110   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.24000   15.23000   0.01000    0.06566
華頓全球高收益債券基金A                                            13.21930   13.27900  -0.05970   -0.44958
華頓全球高收益債券基金B                                             8.05880    8.09520  -0.03640   -0.44965
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.10000    5.07000   0.03000    0.59172
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.42420    2.40120   0.02300    0.95785
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.78810   10.69390   0.09420    0.88088
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34980    0.34570   0.00410    1.18600
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.09640   11.06040   0.03600    0.32549
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.04370   10.00960   0.03410    0.34067
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.81720    9.79280   0.02440    0.24916
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.79850    8.77660   0.02190    0.24953
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.01710    9.96410   0.05300    0.53191
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.00760    8.95470   0.05290    0.59075
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.95000    9.78000   0.17000    1.73824
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.53000    8.38000   0.15000    1.78998
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.15000    8.97000   0.18000    2.00669
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47320    2.47820  -0.00500   -0.20176
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01900    2.02210  -0.00310   -0.15331
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.48640   11.48770  -0.00130   -0.01132
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.20870    9.20970  -0.00100   -0.01086
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35620    0.35620   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29090    0.29030   0.00060    0.20668
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.14000    3.10000   0.04000    1.29032
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.97000   13.81000   0.16000    1.15858
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.04000   22.11000  -0.07000   -0.31660
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.93000   11.85000   0.08000    0.67511
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.86000    7.83000   0.03000    0.38314
匯豐安富基金                                                       24.19000   24.24000  -0.05000   -0.20627
匯豐成功基金                                                       39.52000   39.41000   0.11000    0.27912
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56030    2.56320  -0.00290   -0.11314
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30320    2.30610  -0.00290   -0.12575
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.33010   11.33290  -0.00280   -0.02471
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.61980    7.62250  -0.00270   -0.03542
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37010    0.36980   0.00030    0.08112
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32480    0.32440   0.00040    0.12330
匯豐金磚動力基金                                                   13.28000   13.09000   0.19000    1.45149
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98780   14.98770   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.66000    4.60000   0.06000    1.30435
匯豐新鑽動力基金                                                   10.31000   10.19000   0.12000    1.17763
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.27400    5.25940   0.01460    0.27760
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.94140    8.92700   0.01440    0.16131
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.48000   47.62000  -0.14000   -0.29399
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.48000   47.62000  -0.14000   -0.29399
匯豐龍騰電子基金                                                   31.44000   31.59000  -0.15000   -0.47483
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.97180   12.00900  -0.03720   -0.30977
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.23000   16.28000  -0.05000   -0.30713
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.75000    8.70000   0.05000    0.57471
新光中國成長基金(美元)                                              8.71000    8.65000   0.06000    0.69364
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.69000    8.64000   0.05000    0.57870
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.50930   10.51780  -0.00850   -0.08082
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56470    9.56330   0.00140    0.01464
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.88080    9.89600  -0.01520   -0.15360
新光台灣富貴基金                                                   20.60000   20.65000  -0.05000   -0.24213
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.91640    9.93460  -0.01820   -0.18320
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.70600    9.74030  -0.03430   -0.35215
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.49880    9.51600  -0.01720   -0.18075
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.28460    9.31740  -0.03280   -0.35203
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.26000    9.20000   0.06000    0.65217
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45840   15.45830   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.33000    8.27000   0.06000    0.72551
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.61000    8.55000   0.06000    0.70175
新光亞洲精選基金-美金                                              20.73000   20.55000   0.18000    0.87591
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.04000   20.89000   0.15000    0.71805
新光兩岸優勢基金                                                   10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
新光店頭基金                                                       20.87000   20.94000  -0.07000   -0.33429
新光南非幣保本基金                                                 12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
新光特選內需收益ETF基金                                            19.77000   19.75000   0.02000    0.10127
新光創新科技基金                                                   13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75440    9.74690   0.00750    0.07695
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.96110    9.96600  -0.00490   -0.04917
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58950    9.58570   0.00380    0.03964
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.13620    9.12910   0.00710    0.07777
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33470    9.33910  -0.00440   -0.04711
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.98270    8.97930   0.00340    0.03786
新光澳幣八年期保本基金                                             10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
新光澳幣保本基金                                                   11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.00640   10.01930  -0.01290   -0.12875
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.45230    9.46460  -0.01230   -0.12996
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.41280    9.43610  -0.02330   -0.24692
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.87210    9.89660  -0.02450   -0.24756
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.83800    9.84860  -0.01060   -0.10763
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.37690    9.38720  -0.01030   -0.10972
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.34970    9.36730  -0.01760   -0.18789
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.80620    9.82480  -0.01860   -0.18932
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.81000    6.77000   0.04000    0.59084
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.78000    8.71000   0.07000    0.80367
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.62920    9.63560  -0.00640   -0.06642
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.03580    9.04160  -0.00580   -0.06415
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.50560    9.51090  -0.00530   -0.05573
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         8.99570    9.00070  -0.00500   -0.05555
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.07050    9.08060  -0.01010   -0.11123
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.63820    9.64830  -0.01010   -0.10468
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.48470   13.51440  -0.02970   -0.21977
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.15540    8.17340  -0.01800   -0.22023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.00430   36.43260  -0.42830   -1.17560
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.55280   38.77600  -0.22320   -0.57561
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  36.71120   37.14620  -0.43500   -1.17105
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.33500   39.69930  -0.36430   -0.91765
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.29500   39.49970  -0.20470   -0.51823
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.12950   38.58970  -0.46020   -1.19255
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.27190   11.27090   0.00100    0.00887
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95380    9.95500  -0.00120   -0.01205
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.98790   10.87510   0.11280    1.03723
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.15290    8.04810   0.10480    1.30217
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.44000    8.35000   0.09000    1.07784
群益大印度基金-人民幣                                              12.38620   12.34160   0.04460    0.36138
群益大印度基金-美元                                                11.56390   11.49230   0.07160    0.62303
群益大印度基金-新臺幣                                              10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.48390   11.48070   0.00320    0.02787
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.99370   10.96200   0.03170    0.28918
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.50920   10.50620   0.00300    0.02855
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.18050    9.15400   0.02650    0.28949
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.21580    9.21320   0.00260    0.02822
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.08290    8.05950   0.02340    0.29034
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.77670    8.77430   0.00240    0.02735
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.95560    7.93260   0.02300    0.28994
群益中小型股基金                                                   36.76000   36.72000   0.04000    0.10893
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.48350    9.47410   0.00940    0.09922
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.74020    8.70870   0.03150    0.36171
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.19860    8.19210   0.00650    0.07934
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.27150    8.26330   0.00820    0.09923
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.62250    7.59510   0.02740    0.36076
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.15100    7.14540   0.00560    0.07837
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.81770    9.83340  -0.01570   -0.15966
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.79940   10.81680  -0.01740   -0.16086
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.40940   10.41740  -0.00800   -0.07679
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.60110    9.61960  -0.01850   -0.19232
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.56230    7.48880   0.07350    0.98147
群益中國新機會基金N-美元                                            6.89320    6.80850   0.08470    1.24403
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.37000    7.30000   0.07000    0.95890
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.70660    6.64140   0.06520    0.98172
群益中國新機會基金-美元                                             7.37050    7.27990   0.09060    1.24452
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.03000    6.97000   0.06000    0.86083
群益平衡王基金                                                     18.16010   18.16970  -0.00960   -0.05284
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.10000    8.15000  -0.05000   -0.61350
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.83000    5.87000  -0.04000   -0.68143
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.90950   10.99950  -0.09000   -0.81822
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.33710   10.39530  -0.05820   -0.55987
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.66170    9.74150  -0.07980   -0.81918
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.15420    9.20580  -0.05160   -0.56052
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.68000    8.75000  -0.07000   -0.80000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.81290    9.86810  -0.05520   -0.55938
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.59320    9.64790  -0.05470   -0.56696
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.03980    9.09070  -0.05090   -0.55991
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.95950    9.01060  -0.05110   -0.56711
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.86970    9.92530  -0.05560   -0.56018
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.89410    9.95060  -0.05650   -0.56780
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.19900    9.25080  -0.05180   -0.55995
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.58610    9.64080  -0.05470   -0.56738
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.00110   10.02880  -0.02770   -0.27620
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.14330    7.16310  -0.01980   -0.27642
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.09520   10.12300  -0.02780   -0.27462
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.95790    9.98520  -0.02730   -0.27340
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.08700   10.13060  -0.04360   -0.43038
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.80400    9.83090  -0.02690   -0.27363
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.71130    9.73790  -0.02660   -0.27316
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.83730    9.87980  -0.04250   -0.43017
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.09530   10.12300  -0.02770   -0.27363
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.95790    9.98520  -0.02730   -0.27340
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.08720   10.13080  -0.04360   -0.43037
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.80400    9.83090  -0.02690   -0.27363
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.71120    9.73790  -0.02670   -0.27419
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.83730    9.87980  -0.04250   -0.43017
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.39500    9.28240   0.11260    1.21305
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.93000   10.83000   0.10000    0.92336
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.37260   15.18840   0.18420    1.21277
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.16000   15.02000   0.14000    0.93209
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.22000   10.14870   0.07130    0.70255
群益印度中小基金N-美元                                              8.51670    8.43530   0.08140    0.96499
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.05000    7.99000   0.06000    0.75094
群益印度中小基金-人民幣                                            13.83570   13.73910   0.09660    0.70310
群益印度中小基金-美元                                              12.18120   12.06480   0.11640    0.96479
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.09000   13.99000   0.10000    0.71480
群益多利策略組合基金                                               11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
群益多重收益組合基金                                               13.40000   13.43000  -0.03000   -0.22338
群益多重資產組合基金                                               14.68000   14.72000  -0.04000   -0.27174
群益安家基金                                                       22.61800   22.63000  -0.01200   -0.05303
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10150   16.10120   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.30000   20.89000   0.41000    1.96266
群益亞太中小基金                                                   10.33000   10.25000   0.08000    0.78049
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.05000   14.99000   0.06000    0.40027
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.57430    9.58690  -0.01260   -0.13143
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.27450    7.28410  -0.00960   -0.13179
群益店頭市場基金                                                   81.49000   81.03000   0.46000    0.56769
群益東方盛世基金                                                    8.20000    8.16000   0.04000    0.49020
群益東協成長基金-人民幣                                            12.51260   12.44280   0.06980    0.56097
群益東協成長基金-美元                                              10.90280   10.81370   0.08910    0.82395
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.78000   10.72000   0.06000    0.55970
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.89940   10.82860   0.07080    0.65382
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.30360   10.23310   0.07050    0.68894
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.77260    9.72200   0.05060    0.52047
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.37420    9.31330   0.06090    0.65390
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.86480    8.80410   0.06070    0.68945
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.40590    8.36240   0.04350    0.52019
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.17370    9.11410   0.05960    0.65393
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.02250    8.96080   0.06170    0.68855
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.39060    9.34200   0.04860    0.52023
群益長安基金                                                       24.63000   24.51000   0.12000    0.48960
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.57510    9.48190   0.09320    0.98293
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.48470   14.34370   0.14100    0.98301
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.98000   13.89000   0.09000    0.64795
群益真善美基金                                                     15.41640   15.44180  -0.02540   -0.16449
群益馬拉松基金                                                    107.67000  107.90000  -0.23000   -0.21316
群益馬拉松基金I類型                                               107.86000  108.09000  -0.23000   -0.21279
群益深証中小板基金                                                 10.90000   10.82000   0.08000    0.73937
群益創新科技基金                                                   28.57000   28.46000   0.11000    0.38651
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.67380    8.62780   0.04600    0.53316
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.92450    7.86190   0.06260    0.79625
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.26000    8.21000   0.05000    0.60901
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.44570    9.39560   0.05010    0.53323
群益華夏盛世基金-美元                                               8.73780    8.66880   0.06900    0.79596
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.41000   14.33000   0.08000    0.55827
群益奧斯卡基金                                                     24.24000   24.05000   0.19000    0.79002
群益新興金鑽基金-美元                                              10.85210   10.69460   0.15750    1.47271
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.29000    8.19000   0.10000    1.22100
群益葛萊美基金                                                     20.54000   20.48000   0.06000    0.29297
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.77000   19.97000  -0.20000   -1.00150
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.88000    8.84000   0.04000    0.45249
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.26000   11.36000  -0.10000   -0.88028
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.60930   11.63380  -0.02450   -0.21059
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.89790   10.91280  -0.01490   -0.13654
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.85460   10.87360  -0.01900   -0.17474
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.27380    8.29120  -0.01740   -0.20986
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.66560    8.67740  -0.01180   -0.13599
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.97000    8.00000  -0.03000   -0.37500
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.29270    8.30720  -0.01450   -0.17455
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.77440    9.78780  -0.01340   -0.13691
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.58570    9.59880  -0.01310   -0.13648
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.69000    8.66000   0.03000    0.34642
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       25.12000   25.16000  -0.04000   -0.15898
德信中國精選成長基金                                               10.34000   10.25000   0.09000    0.87805
德信台灣主流中小基金                                               15.91000   16.04000  -0.13000   -0.81047
德信新興股票組合基金                                               10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94480   11.94460   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.74450   10.75040  -0.00590   -0.05488
德信數位時代基金                                                   25.09000   25.19000  -0.10000   -0.39698
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.93340    9.94160  -0.00820   -0.08248
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.88020    9.88970  -0.00950   -0.09606
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67350   11.67330   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.16000   13.15000   0.01000    0.07605
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.70000   17.52000   0.18000    1.02740
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.34660   10.38660  -0.04000   -0.38511
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.01460   15.07260  -0.05800   -0.38480
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.01420    8.04560  -0.03140   -0.39028
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.81040   10.82090  -0.01050   -0.09703
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.27970   11.29170  -0.01200   -0.10627
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.04330   13.09430  -0.05100   -0.38948
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摩根大歐洲基金                                                     16.19000   16.47000  -0.28000   -1.70006
摩根中小基金                                                       18.63000   18.71000  -0.08000   -0.42758
摩根中國A股基金                                                    12.01000   11.92000   0.09000    0.75503
摩根中國A股基金(美元)                                               9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
摩根中國亮點基金                                                   11.76000   11.57000   0.19000    1.64218
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.40370   10.36540   0.03830    0.36950
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.57630   11.52610   0.05020    0.43553
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.82750    8.77880   0.04870    0.55475
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.79760   11.75420   0.04340    0.36923
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.63960   13.58040   0.05920    0.43592
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.81000   16.87000  -0.06000   -0.35566
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.81000   16.87000  -0.06000   -0.35566
摩根台灣增長基金                                                   44.76000   44.86000  -0.10000   -0.22292
摩根平衡基金                                                       26.38000   26.39000  -0.01000   -0.03789
摩根全球α基金                                                     18.12000   18.13000  -0.01000   -0.05516
摩根全球平衡基金                                                   14.54500   14.50140   0.04360    0.30066
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.33550    9.39500  -0.05950   -0.63332
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.34110   10.40440  -0.06330   -0.60840
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.74420    9.80020  -0.05600   -0.57142
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.09290   11.16360  -0.07070   -0.63331
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.77660    9.83280  -0.05620   -0.57156
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.16650   10.13130   0.03520    0.34744
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.13540   13.08990   0.04550    0.34760
摩根亞洲基金                                                       52.99000   52.25000   0.74000    1.41627
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.19220    8.20510  -0.01290   -0.15722
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.57020    9.57800  -0.00780   -0.08144
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.46570    8.47000  -0.00430   -0.05077
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.03810   12.05700  -0.01890   -0.15676
摩根東方內需機會基金                                               16.80000   16.56000   0.24000    1.44928
摩根東方科技基金                                                   29.86000   29.33000   0.53000    1.80702
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.65000    9.57000   0.08000    0.83595
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.10000    9.02000   0.08000    0.88692
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.07000   11.00000   0.07000    0.63636
摩根金龍收成基金                                                   19.04000   18.74000   0.30000    1.60085
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09110   15.09100   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   12.99000   12.88000   0.11000    0.85404
摩根新金磚五國基金                                                 11.01000   10.87000   0.14000    1.28795
摩根新絲路基金                                                      8.99000    8.89000   0.10000    1.12486
摩根新興35基金                                                     12.29000   12.15000   0.14000    1.15226
摩根新興日本基金                                                   22.55000   22.53000   0.02000    0.08877
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.05070    7.07470  -0.02400   -0.33924
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.26170    9.29170  -0.03000   -0.32287
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.02220    9.04750  -0.02530   -0.27964
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.33590   10.37110  -0.03520   -0.33940
摩根新興科技基金                                                   44.18000   44.55000  -0.37000   -0.83053
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14540    8.15440  -0.00900   -0.11037
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.41530   10.42690  -0.01160   -0.11125
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.27600    8.25560   0.02040    0.24710
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.98610    8.94710   0.03900    0.43590
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.45390    8.41410   0.03980    0.47302
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.59120    9.56750   0.02370    0.24771
摩根龍揚基金                                                       28.43000   27.97000   0.46000    1.64462
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.16670    9.18420  -0.01750   -0.19054
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.13650   11.15780  -0.02130   -0.19090
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聯邦中國龍基金                                                     21.21000   21.18000   0.03000    0.14164
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.62900   11.63470  -0.00570   -0.04899
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.84620   10.84970  -0.00350   -0.03226
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.85090    9.87240  -0.02150   -0.21778
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.00270   10.00760  -0.00490   -0.04896
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38410    9.38710  -0.00300   -0.03196
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.51750    8.53600  -0.01850   -0.21673
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.91950    9.88170   0.03780    0.38253
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.98010    9.97010   0.01000    0.10030
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.41310    9.40500   0.00810    0.08612
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.56000    9.57880  -0.01880   -0.19627
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.13470    9.12690   0.00780    0.08546
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.27690    9.29500  -0.01810   -0.19473
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.96050   10.93090   0.02960    0.27079
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.72470   10.69740   0.02730    0.25520
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.93160    9.93180  -0.00020   -0.00201
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.34450   10.31660   0.02790    0.27044
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.10640   10.08070   0.02570    0.25494
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.36180    9.36200  -0.00020   -0.00214
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.44590   20.41370   0.03220    0.15774
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.91580    8.82750   0.08830    1.00028
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.20860    9.14310   0.06550    0.71639
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.90090    8.81280   0.08810    0.99968
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.19310    9.12770   0.06540    0.71650
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17600   13.17580   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.93500   16.00160  -0.06660   -0.41621
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.71510   11.63530   0.07980    0.68584
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.25580   11.19810   0.05770    0.51527
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.78410   10.72880   0.05530    0.51544
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.72020   11.71120   0.00900    0.07685
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.95470   10.96590  -0.01120   -0.10213
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.37140   10.36350   0.00790    0.07623
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.48300    8.49170  -0.00870   -0.10245
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.61000   31.67000  -0.06000   -0.18945
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     15.03000   14.87000   0.16000    1.07599
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       15.00000   14.82000   0.18000    1.21457
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.92000    9.82000   0.10000    1.01833
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.25000   15.30000  -0.05000   -0.32680
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.02000   12.05000  -0.03000   -0.24896
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.70000   12.72000  -0.02000   -0.15723
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.89000   11.93000  -0.04000   -0.33529
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.61000    7.65000  -0.04000   -0.52288
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.20000   14.09000   0.11000    0.78070
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.24000   10.17000   0.07000    0.68830
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.47000    8.42000   0.05000    0.59382
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.04000   11.13000  -0.09000   -0.80863
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.75000   13.87000  -0.12000   -0.86518
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.20000   14.32000  -0.12000   -0.83799
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.15000   14.26000  -0.11000   -0.77139
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.18000    9.26000  -0.08000   -0.86393
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.91000   15.03000  -0.12000   -0.79840
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.82000   19.74000   0.08000    0.40527
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.96000   17.88000   0.08000    0.44743
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.39000   12.36000   0.03000    0.24272
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.74000   14.67000   0.07000    0.47716
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.49000   15.41000   0.08000    0.51914
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.54000   14.48000   0.06000    0.41436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.70000   14.64000   0.06000    0.40984
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.05000   13.00000   0.05000    0.38462
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.06000   13.01000   0.05000    0.38432
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.68000   13.62000   0.06000    0.44053
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.25000   18.28000  -0.03000   -0.16411
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.07000   17.10000  -0.03000   -0.17544
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.02000   13.04000  -0.02000   -0.15337
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.88000   12.90000  -0.02000   -0.15504
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.91000  -0.02000   -0.25284
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.79000   12.81000  -0.02000   -0.15613
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.01000   14.06000  -0.05000   -0.35562
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.99000   14.05000  -0.06000   -0.42705
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
聯博貨幣市場基金                                                   15.00580   15.00570   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.30620   10.32910  -0.02290   -0.22170
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.38270   13.39270  -0.01000   -0.07467
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.32840    7.34470  -0.01630   -0.22193
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.60000   18.65000  -0.05000   -0.26810
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.58000   10.49000   0.09000    0.85796
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.01000   10.91000   0.10000    0.91659
瀚亞外銷基金                                                       37.24000   37.34000  -0.10000   -0.26781
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.47330   10.53660  -0.06330   -0.60076
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.14510   10.19170  -0.04660   -0.45723
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.99660   12.06650  -0.06990   -0.57929
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.93890   10.04130  -0.10240   -1.01979
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21580    7.25940  -0.04360   -0.60060
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.75370    7.78930  -0.03560   -0.45704
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.86630    7.91220  -0.04590   -0.58012
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.87070    6.94140  -0.07070   -1.01853
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.55610    8.60600  -0.04990   -0.57983
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.87670    8.93040  -0.05370   -0.60132
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.06650    9.10780  -0.04130   -0.45346
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.91830    8.97040  -0.05210   -0.58080
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.89280    9.90190  -0.00910   -0.09190
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.82600    9.83980  -0.01380   -0.14025
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.66680    9.65130   0.01550    0.16060
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.72120    9.73020  -0.00900   -0.09250
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.31000   13.25000   0.06000    0.45283
瀚亞印度基金-美元                                                  12.47000   12.37000   0.10000    0.80841
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.66000   27.54000   0.12000    0.43573
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.84000    9.95000  -0.11000   -1.10553
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.84000    9.95000  -0.11000   -1.10553
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.84000   11.76000   0.08000    0.68027
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.28000   11.17000   0.11000    0.98478
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.04000    9.92000   0.12000    1.20968
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.16000   14.02000   0.14000    0.99857
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.86000    8.78000   0.08000    0.91116
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.55000    8.44000   0.11000    1.30332
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.57000    8.49000   0.08000    0.94229
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.37000   11.29000   0.08000    0.70859
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.56510   11.52030   0.04480    0.38888
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.20960   13.20400   0.00560    0.04241
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.52240   10.45740   0.06500    0.62157
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.31780   10.27550   0.04230    0.41166
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.42290   11.46630  -0.04340   -0.37850
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.79270    8.75870   0.03400    0.38819
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.51060    9.49730   0.01330    0.14004
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.66080    8.60730   0.05350    0.62157
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.48070    8.44590   0.03480    0.41203
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.78750    8.82270  -0.03520   -0.39897
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.09980   14.10750  -0.00770   -0.05458
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.55190   10.55930  -0.00740   -0.07008
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.30250   10.27910   0.02340    0.22765
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.18780   12.19450  -0.00670   -0.05494
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.91000   18.82000   0.09000    0.47821
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57670   13.57660   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 25.35000   24.98000   0.37000    1.48118
瀚亞高科技基金                                                     51.95000   52.07000  -0.12000   -0.23046
瀚亞理財通基金                                                     25.24000   25.28000  -0.04000   -0.15823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.39000    8.38000   0.01000    0.11933
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.46000    8.44000   0.02000    0.23697
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.13000   20.22000  -0.09000   -0.44510
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.96730   12.96870  -0.00140   -0.01080
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.98250    8.98350  -0.00100   -0.01113
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.20290   10.17740   0.02550    0.25056
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.64620   10.70410  -0.05790   -0.54091
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.97900    9.92830   0.05070    0.51066
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.43120    9.40970   0.02150    0.22849
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.62290    9.68940  -0.06650   -0.68632
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.98960    7.96960   0.02000    0.25095
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.87800    7.92090  -0.04290   -0.54161
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.45280    8.40990   0.04290    0.51011
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.88070    7.86270   0.01800    0.22893
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.48260    7.53430  -0.05170   -0.68620
瀚亞電通網基金                                                     13.02000   13.08000  -0.06000   -0.45872
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.38680   13.42970  -0.04290   -0.31944
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.27200   10.32070  -0.04870   -0.47187
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.53210    9.54890  -0.01680   -0.17594
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.16400   11.19980  -0.03580   -0.31965
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.80000   10.93000  -0.13000   -1.18939
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