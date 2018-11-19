[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/16 107/11/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.63280 10.63140 0.00140 0.01317 大華銀多元特別收益平衡基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.81550 9.82000 -0.00450 -0.04582 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.81820 9.82270 -0.00450 -0.04581 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.76490 9.77600 -0.01110 -0.11354 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.76510 9.77620 -0.01110 -0.11354 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.38000 20.89000 0.49000 2.34562 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.25000 21.48000 0.77000 3.58473 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.12670 9.13750 -0.01080 -0.11819 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.44410 9.45330 -0.00920 -0.09732 中國信託台灣活力基金 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596 中國信託台灣優勢基金 14.63000 14.64000 -0.01000 -0.06831 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85010 9.88750 -0.03740 -0.37826 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10260 9.13710 -0.03450 -0.37758 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.21970 10.23300 -0.01330 -0.12997 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.40660 9.41910 -0.01250 -0.13271 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.25710 10.14610 0.11100 1.09402 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.86480 8.76880 0.09600 1.09479 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.58100 10.53010 0.05090 0.48338 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.43960 9.39420 0.04540 0.48328 中國信託智能運動基金-台幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 中國信託智能運動基金-美元 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.83000 8.71000 0.12000 1.37773 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.70000 8.56000 0.14000 1.63551 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99790 10.99770 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.31440 9.32650 -0.01210 -0.12974 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.85690 8.90550 -0.04860 -0.54573 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.47230 9.47340 -0.00110 -0.01161 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.00180 9.04060 -0.03880 -0.42918 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.66000 51.90000 -0.24000 -0.46243 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.40220 38.78640 -0.38420 -0.99055 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 36.94630 37.20550 -0.25920 -0.69667 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.48000 17.26000 0.22000 1.27462 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.49110 11.49000 0.00110 0.00957 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52700 10.52650 0.00050 0.00475 元大上證50基金 27.72000 27.72000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 元大大中華TMT基金-新台幣 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.94000 12.81000 0.13000 1.01483 元大大中華價值指數基金-美元 12.04100 11.88800 0.15300 1.28701 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.25800 16.09500 0.16300 1.01274 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.69900 9.64900 0.05000 0.51819 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.27000 9.22300 0.04700 0.50960 元大中國平衡基金-人民幣 2.88000 2.87000 0.01000 0.34843 元大中國平衡基金-新台幣 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.86460 45.79020 0.07440 0.16248 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48950 10.49560 -0.00610 -0.05812 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65940 9.66500 -0.00560 -0.05794 元大中國機會債券基金-新台幣 9.58990 9.59590 -0.00600 -0.06253 元大巴菲特基金 24.03000 24.08000 -0.05000 -0.20764 元大日經225基金 27.31000 27.47000 -0.16000 -0.58245 元大台商收成基金 20.72000 20.60000 0.12000 0.58252 元大台灣50單日反向1倍基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879 元大台灣50單日正向2倍基金 32.18000 32.51000 -0.33000 -1.01507 元大台灣中型100基金 29.55000 29.54000 0.01000 0.03385 元大台灣加權股價指數基金 23.10100 23.17700 -0.07600 -0.32791 元大台灣卓越50基金 76.92000 77.45000 -0.53000 -0.68431 元大台灣金融基金 17.95000 17.88000 0.07000 0.39150 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.69000 29.65000 0.04000 0.13491 元大台灣高股息基金 24.33000 24.20000 0.13000 0.53719 元大台灣電子科技基金 31.91000 32.22000 -0.31000 -0.96214 元大全球ETF成長組合基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.53000 12.74000 -0.21000 -1.64835 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.74000 8.88000 -0.14000 -1.57658 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.39000 12.59000 -0.20000 -1.58856 元大全球不動產證券化基金-美元 11.55600 11.71400 -0.15800 -1.34881 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.46000 0.06000 0.92879 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.96000 7.98000 -0.02000 -0.25063 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.21000 6.22000 -0.01000 -0.16077 元大全球股票入息基金-美元配息 8.99100 9.01600 -0.02500 -0.27728 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 元大全球新興市場精選組合基金 12.61000 12.53000 0.08000 0.63847 元大全球農業商機基金 16.77000 16.74000 0.03000 0.17921 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 元大印尼指數基金 8.90300 8.62500 0.27800 3.22319 元大印度指數基金 9.22300 9.19100 0.03200 0.34817 元大印度基金 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 元大多多基金 15.18000 15.15000 0.03000 0.19802 元大多福基金 46.64000 46.81000 -0.17000 -0.36317 元大亞太成長基金 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.55110 8.53290 0.01820 0.21329 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.98090 6.96600 0.01490 0.21390 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.91700 8.87900 0.03800 0.42798 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.41700 9.43700 -0.02000 -0.21193 元大卓越基金 40.50000 40.60000 -0.10000 -0.24631 元大店頭基金 6.99000 7.00000 -0.01000 -0.14286 元大泛歐成長基金 8.63000 8.77000 -0.14000 -1.59635 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31430 10.31380 0.00050 0.00485 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66170 9.64780 0.01390 0.14407 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.81510 31.86800 -0.05290 -0.16600 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.34080 36.46170 -0.12090 -0.33158 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.96040 19.92500 0.03540 0.17767 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.16170 17.23690 -0.07520 -0.43627 元大美國政府7至10年期債券基金 38.70440 38.75520 -0.05080 -0.13108 元大高科技基金 16.58000 16.59000 -0.01000 -0.06028 元大得利貨幣市場基金 16.27110 16.27080 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99420 11.99400 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 元大華夏中小基金 6.43000 6.39000 0.04000 0.62598 元大新中國基金-人民幣 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450 元大新中國基金-美元 7.89100 7.82800 0.06300 0.80480 元大新中國基金-新台幣 7.86000 7.82000 0.04000 0.51151 元大新主流基金 20.85000 20.81000 0.04000 0.19222 元大新東協平衡基金-美元 8.93500 8.88200 0.05300 0.59671 元大新東協平衡基金-新台幣 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.18670 10.10130 0.08540 0.84544 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.36630 9.26210 0.10420 1.12501 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.20920 10.12410 0.08510 0.84057 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.75090 8.67800 0.07290 0.84006 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.72320 9.71910 0.00410 0.04218 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.24130 9.23740 0.00390 0.04222 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.87430 9.89800 -0.02370 -0.23944 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.38980 9.41230 -0.02250 -0.23905 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.43000 9.42890 0.00110 0.01167 元大新興亞洲基金 10.64000 10.52000 0.12000 1.14068 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.93190 8.85100 0.08090 0.91402 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.59250 8.51470 0.07780 0.91371 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.18040 9.12290 0.05750 0.63028 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.83540 8.78000 0.05540 0.63098 元大萬泰貨幣市場基金 15.11700 15.11680 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.54000 32.67000 -0.13000 -0.39792 元大實質多重資產基金-人民幣 8.68000 8.75000 -0.07000 -0.80000 元大實質多重資產基金-美元 7.93400 7.97300 -0.03900 -0.48915 元大實質多重資產基金-新台幣 8.37000 8.44000 -0.07000 -0.82938 元大滬深300單日反向1倍基金 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036 元大滬深300單日正向2倍基金 12.67000 12.60000 0.07000 0.55556 元大摩臺基金 35.50000 35.74000 -0.24000 -0.67152 元大標普500基金 25.42000 25.19000 0.23000 0.91306 元大標普500單日反向1倍基金 13.47000 13.66000 -0.19000 -1.39092 元大標普500單日正向2倍基金 31.61000 30.82000 0.79000 2.56327 元大標智滬深300基金 15.36000 15.38000 -0.02000 -0.13004 元大歐洲50基金 22.94000 23.05000 -0.11000 -0.47722 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.57690 9.58480 -0.00790 -0.08242 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21350 10.21310 0.00040 0.00392 元大績效基金 43.50000 43.43000 0.07000 0.16118 元大韓國KOSPI200基金 20.46000 20.49000 -0.03000 -0.14641 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.89000 13.93000 -0.04000 -0.28715 日盛上選基金 28.86000 28.90000 -0.04000 -0.13841 日盛小而美基金 15.71000 15.75000 -0.04000 -0.25397 日盛中國內需動力基金 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55630 11.58630 -0.03000 -0.25893 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.54910 9.61780 -0.06870 -0.71430 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54950 11.55040 -0.00090 -0.00779 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.53830 9.58300 -0.04470 -0.46645 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.44690 10.46550 -0.01860 -0.17773 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.61200 8.66710 -0.05510 -0.63574 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.72000 8.65000 0.07000 0.80925 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 日盛日盛基金 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 日盛目標收益組合基金(美元) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 日盛全球抗暖化基金 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.93160 9.95420 -0.02260 -0.22704 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.18940 9.25270 -0.06330 -0.68412 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.73800 9.77330 -0.03530 -0.36119 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.01140 9.08570 -0.07430 -0.81777 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37920 2.38510 -0.00590 -0.24737 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62580 1.63820 -0.01240 -0.75693 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35890 0.35890 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24600 0.24730 -0.00130 -0.52568 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.89430 11.91630 -0.02200 -0.18462 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.02140 8.07730 -0.05590 -0.69206 日盛亞洲機會基金 6.28000 6.23000 0.05000 0.80257 日盛首選基金 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810 日盛高科技基金 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908 日盛貨幣市場基金 14.78510 14.78490 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.69000 34.85000 -0.16000 -0.45911 日盛精選五虎基金 32.96000 33.09000 -0.13000 -0.39287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49930 13.49910 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 25.34000 25.30000 0.04000 0.15810 台新MSCI中國基金 18.81000 18.42000 0.39000 2.11726 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.35000 19.26000 0.09000 0.46729 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.28000 18.45000 -0.17000 -0.92141 台新大眾貨幣市場基金 14.17650 14.17630 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50070 10.51290 -0.01220 -0.11605 台新中美貨幣市場基金-美元 10.50520 10.48840 0.01680 0.16018 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08870 10.10100 -0.01230 -0.12177 台新中國通基金 36.09000 36.04000 0.05000 0.13873 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43390 0.42940 0.00450 1.04797 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.36400 13.26300 0.10100 0.76152 台新中國精選中小基金-美元 0.28830 0.28660 0.00170 0.59316 台新中國精選中小基金-新台幣 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 台新主流基金 20.15000 20.10000 0.05000 0.24876 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.97000 20.17000 -0.20000 -0.99157 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65170 0.65630 -0.00460 -0.70090 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.67000 14.89000 -0.22000 -1.47750 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47760 0.48320 -0.00560 -1.15894 台新台灣中小基金 28.50000 28.46000 0.04000 0.14055 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.67700 9.71380 -0.03680 -0.37884 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.89310 8.91120 -0.01810 -0.20312 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.02810 10.01610 0.01200 0.11981 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.74550 9.79550 -0.05000 -0.51044 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.32000 9.39000 -0.07000 -0.74547 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.62440 10.64310 -0.01870 -0.17570 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 台新印度基金 13.75000 13.65000 0.10000 0.73260 台新亞美短期債券基金 10.87340 10.87930 -0.00590 -0.05423 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.31100 8.36680 -0.05580 -0.66692 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27490 0.27600 -0.00110 -0.39855 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.72470 11.74420 -0.01950 -0.16604 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38250 0.38200 0.00050 0.13089 台新真吉利貨幣市場基金 11.10050 11.10040 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.87680 27.83600 0.04080 0.14657 台新智慧生活基金-美元 9.41820 9.27560 0.14260 1.53737 台新智慧生活基金-新台幣 9.69000 9.57000 0.12000 1.25392 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10740 8.14870 -0.04130 -0.50683 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.28900 8.35490 -0.06590 -0.78876 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.84680 8.84740 -0.00060 -0.00678 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.05390 9.08010 -0.02620 -0.28854 台新新興市場債券基金(A類型) 10.46460 10.43930 0.02530 0.24235 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33440 0.33260 0.00180 0.54119 台新新興市場債券基金(B類型) 7.69700 7.71380 -0.01680 -0.21779 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25900 0.25890 0.00010 0.03862 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.26000 0.07000 1.33080 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.23000 20.31000 -0.08000 -0.39389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.27000 14.13000 0.14000 0.99080 未來資產亞洲新富基金 18.10000 17.92000 0.18000 1.00446 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57880 12.57870 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.16980 11.16880 0.00100 0.00895 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87880 9.87400 0.00480 0.04861 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.10620 9.11280 -0.00660 -0.07243 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42200 10.42950 -0.00750 -0.07191 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.64130 7.63920 0.00210 0.02749 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80630 8.80380 0.00250 0.02840 永豐中小基金 46.54000 46.63000 -0.09000 -0.19301 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70150 1.70510 -0.00360 -0.21113 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.27430 2.27920 -0.00490 -0.21499 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.68730 7.70060 -0.01330 -0.17271 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.96980 9.98700 -0.01720 -0.17222 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.20000 4.16000 0.04000 0.96154 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.71000 18.54000 0.17000 0.91694 永豐主流品牌基金 16.34000 16.45000 -0.11000 -0.66869 永豐永豐基金 30.93000 31.00000 -0.07000 -0.22581 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.27200 9.27140 0.00060 0.00647 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.41850 9.41720 0.00130 0.01380 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.17540 9.18510 -0.00970 -0.10561 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.32050 9.33030 -0.00980 -0.10503 永豐亞洲民生消費基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 永豐南非幣2021保本基金 13.21790 13.21200 0.00590 0.04466 永豐高科技基金 20.33000 20.39000 -0.06000 -0.29426 永豐貨幣市場基金 13.89580 13.89570 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10580 2.11070 -0.00490 -0.23215 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50930 2.51520 -0.00590 -0.23457 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65540 7.67030 -0.01490 -0.19426 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36230 10.38240 -0.02010 -0.19360 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.87260 6.89090 -0.01830 -0.26557 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.67170 10.70010 -0.02840 -0.26542 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.10000 7.04000 0.06000 0.85227 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.33000 16.24000 0.09000 0.55419 永豐臺灣加權ETF基金 48.81000 48.98000 -0.17000 -0.34708 永豐領航科技基金 33.58000 33.68000 -0.10000 -0.29691 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.03000 10.89000 0.14000 1.28558 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.63000 10.50000 0.13000 1.23810 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 永豐趨勢平衡基金 36.73000 36.75000 -0.02000 -0.05442 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.66250 11.66140 0.00110 0.00943 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.39570 9.39590 -0.00020 -0.00213 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73740 9.73630 0.00110 0.01130 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.41570 9.41650 -0.00080 -0.00850 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64710 9.64790 -0.00080 -0.00829 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.41490 9.41540 -0.00050 -0.00531 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87940 9.87990 -0.00050 -0.00506 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.39240 9.39320 -0.00080 -0.00852 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.70460 9.70550 -0.00090 -0.00927 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 兆豐國際中小基金 13.07000 13.15000 -0.08000 -0.60837 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.12000 17.06000 0.06000 0.35170 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.02000 16.92000 0.10000 0.59102 兆豐國際生命科學基金 15.11000 14.86000 0.25000 1.68237 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98990 9.98140 0.00850 0.08516 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.21230 10.18480 0.02750 0.27001 兆豐國際全球基金 29.66000 29.51000 0.15000 0.50830 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.32090 10.32020 0.00070 0.00678 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12880 10.11400 0.01480 0.14633 兆豐國際國民基金 19.67000 19.69000 -0.02000 -0.10157 兆豐國際第一基金 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.79700 9.82490 -0.02790 -0.28397 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.71540 7.73750 -0.02210 -0.28562 兆豐國際萬全基金 18.50000 18.55000 -0.05000 -0.26954 兆豐國際電子基金 22.07000 22.20000 -0.13000 -0.58559 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.41000 20.55000 -0.14000 -0.68127 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.65000 17.58000 0.07000 0.39818 兆豐國際豐台灣基金 30.47000 30.59000 -0.12000 -0.39229 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51500 12.51490 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.82870 9.84510 -0.01640 -0.16658 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.77390 9.79200 -0.01810 -0.18484 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.81140 9.82840 -0.01700 -0.17297 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.83030 9.84660 -0.01630 -0.16554 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.78100 9.79910 -0.01810 -0.18471 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.81040 9.82750 -0.01710 -0.17400 合庫台灣基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 合庫全球高收益債券基金A類型 10.89860 10.95660 -0.05800 -0.52936 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.75430 11.79270 -0.03840 -0.32563 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.52290 10.55820 -0.03530 -0.33434 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.27110 11.31210 -0.04100 -0.36244 合庫全球高收益債券基金B類型 7.86100 7.90280 -0.04180 -0.52893 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.14340 9.17300 -0.02960 -0.32269 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.73810 8.76740 -0.02930 -0.33419 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.62080 8.65150 -0.03070 -0.35485 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.97030 9.00040 -0.03010 -0.33443 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 合庫全球新興市場基金 8.75000 8.64000 0.11000 1.27315 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.14000 10.13980 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.27140 9.28500 -0.01360 -0.14647 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.52440 9.53640 -0.01200 -0.12583 合庫新興多重收益基金A類型 9.81360 9.84160 -0.02800 -0.28451 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.23330 11.24780 -0.01450 -0.12891 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.56960 13.52970 0.03990 0.29491 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.46810 8.47930 -0.01120 -0.13209 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.15420 9.16580 -0.01160 -0.12656 合庫新興多重收益基金B類型 7.62030 7.64200 -0.02170 -0.28396 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.45420 8.46500 -0.01080 -0.12758 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93880 9.90970 0.02910 0.29365 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 安本標準兩岸價值基金 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05230 11.05160 0.00070 0.00633 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.88980 9.86600 0.02380 0.24123 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74660 9.75050 -0.00390 -0.04000 安聯中國東協基金 14.53000 14.37000 0.16000 1.11343 安聯中國策略基金-美元 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566 安聯中國策略基金-新臺幣 12.41000 12.27000 0.14000 1.14099 安聯中華新思路基金-人民幣 12.10000 11.95000 0.15000 1.25523 安聯中華新思路基金-美元 11.18000 11.01000 0.17000 1.54405 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.49000 10.36000 0.13000 1.25483 安聯台灣大壩基金 24.46000 24.56000 -0.10000 -0.40717 安聯台灣科技基金 39.05000 38.93000 0.12000 0.30825 安聯台灣貨幣市場基金 12.50430 12.50410 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.46000 26.59000 -0.13000 -0.48891 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.02370 10.03710 -0.01340 -0.13350 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.85910 14.88590 -0.02680 -0.18004 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44450 9.46150 -0.01700 -0.17968 安聯四季成長組合基金-美元 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.23360 12.26400 -0.03040 -0.24788 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.01920 10.04320 -0.02400 -0.23897 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.05690 12.08600 -0.02910 -0.24077 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.26580 9.28870 -0.02290 -0.24654 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.12590 9.14780 -0.02190 -0.23940 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.78020 8.80140 -0.02120 -0.24087 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.89400 11.96130 -0.06730 -0.56265 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.79030 10.84940 -0.05910 -0.54473 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.45080 10.50990 -0.05910 -0.56233 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.64450 8.69420 -0.04970 -0.57165 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44210 8.48830 -0.04620 -0.54428 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15060 8.19670 -0.04610 -0.56242 安聯全球人口趨勢基金 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.00000 8.80000 0.20000 2.27273 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.90000 33.21000 0.69000 2.07769 安聯全球油礦金趨勢基金 8.00000 7.90000 0.10000 1.26582 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91880 11.92100 -0.00220 -0.01845 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27440 10.27630 -0.00190 -0.01849 安聯全球新興市場基金 16.21000 16.02000 0.19000 1.18602 安聯全球農金趨勢基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 安聯全球綠能趨勢基金 8.30000 8.22000 0.08000 0.97324 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 安聯亞洲動態策略基金 20.67000 20.43000 0.24000 1.17474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.10520 10.10280 0.00240 0.02376 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80860 9.80630 0.00230 0.02345 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.59160 81.65090 -0.05930 -0.07263 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.05600 12.05650 -0.00050 -0.00415 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.26820 63.31380 -0.04560 -0.07202 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.27330 9.27370 -0.00040 -0.00431 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58150 2.58140 0.00010 0.00387 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.35370 10.35580 -0.00210 -0.02028 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19170 2.19360 -0.00190 -0.08662 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.55900 8.56350 -0.00450 -0.05255 宏利台灣動力基金 27.15000 27.22000 -0.07000 -0.25716 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.65010 9.66400 -0.01390 -0.14383 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46380 9.50380 -0.04000 -0.42088 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51160 7.52240 -0.01080 -0.14357 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.48700 7.51360 -0.02660 -0.35402 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 宏利全球債券組合基金 12.80890 12.85120 -0.04230 -0.32915 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77780 2.77280 0.00500 0.18032 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64420 11.63380 0.01040 0.08939 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.56910 8.56110 0.00800 0.09345 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43540 2.43610 -0.00070 -0.02873 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.83130 10.84300 -0.01170 -0.10790 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.17510 3.13270 0.04240 1.35347 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51210 0.50570 0.00640 1.26557 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.80000 14.62000 0.18000 1.23119 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63880 11.67220 -0.03340 -0.28615 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.30410 10.32800 -0.02390 -0.23141 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96190 9.99920 -0.03730 -0.37303 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.65740 8.68080 -0.02340 -0.26956 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.27510 8.29730 -0.02220 -0.26756 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17620 8.20650 -0.03030 -0.36922 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.13090 8.15660 -0.02570 -0.31508 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73380 2.74020 -0.00640 -0.23356 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39600 0.39710 -0.00110 -0.27701 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.00500 12.05210 -0.04710 -0.39080 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89980 0.90300 -0.00320 -0.35437 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.18250 7.21020 -0.02770 -0.38418 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.99260 1.99800 -0.00540 -0.27027 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28650 0.28730 -0.00080 -0.27845 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.78320 8.81720 -0.03400 -0.38561 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31800 0.31920 -0.00120 -0.37594 宏利萬利貨幣市場基金 13.65230 13.65210 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.32000 0.05000 2.15517 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.76000 10.59000 0.17000 1.60529 宏利臺灣股息收益基金 23.18000 23.39000 -0.21000 -0.89782 宏利澳幣保本基金 12.24700 12.24580 0.00120 0.00980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.34000 11.25000 0.09000 0.80000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.86700 9.90180 -0.03480 -0.35145 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.07730 9.08760 -0.01030 -0.11334 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.53980 8.57350 -0.03370 -0.39307 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.31630 10.35710 -0.04080 -0.39393 貝萊德亞美利加收益基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 貝萊德新台幣基金 12.94150 12.94140 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.21000 23.20000 0.01000 0.04310 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28670 11.28670 0.00000 0.00000 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86110 9.86760 -0.00650 -0.06587 保德信大中華基金-人民幣 8.91000 8.80000 0.11000 1.25000 保德信大中華基金-美元 8.72000 8.60000 0.12000 1.39535 保德信大中華基金-新台幣 25.96000 25.66000 0.30000 1.16913 保德信中小型股基金 37.50000 37.56000 -0.06000 -0.15974 保德信中國中小基金-人民幣 8.25000 8.15000 0.10000 1.22699 保德信中國中小基金-美元 7.89000 7.78000 0.11000 1.41388 保德信中國中小基金-新臺幣 7.62000 7.53000 0.09000 1.19522 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.87910 8.84860 0.03050 0.34469 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.95500 8.93030 0.02470 0.27659 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.01250 8.98050 0.03200 0.35633 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.78000 9.74530 0.03470 0.35607 保德信中國品牌基金-人民幣 8.21000 8.13000 0.08000 0.98401 保德信中國品牌基金-美元 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.89000 8.81000 0.08000 0.90806 保德信台商全方位基金 30.77000 30.81000 -0.04000 -0.12983 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.99000 26.96000 0.03000 0.11128 保德信全球消費商機基金 17.71000 17.76000 -0.05000 -0.28153 保德信全球基礎建設基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 保德信全球資源基金 7.41000 7.35000 0.06000 0.81633 保德信全球醫療生化基金-美元 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.81000 32.51000 0.30000 0.92279 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.09330 10.06400 0.02930 0.29114 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.09330 10.06400 0.02930 0.29114 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.06880 10.06790 0.00090 0.00894 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.06880 10.06790 0.00090 0.00894 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.48920 9.47850 0.01070 0.11289 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.34870 10.33760 0.01110 0.10738 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.01060 9.02640 -0.01580 -0.17504 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.81170 9.82880 -0.01710 -0.17398 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.98000 8.00850 -0.02850 -0.35587 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61200 10.65000 -0.03800 -0.35681 保德信亞太基金 19.64000 19.43000 0.21000 1.08080 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31050 8.32250 -0.01200 -0.14419 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10300 11.11910 -0.01610 -0.14480 保德信店頭市場基金 26.79000 26.83000 -0.04000 -0.14909 保德信金平衡基金 28.04000 28.11000 -0.07000 -0.24902 保德信金滿意基金 37.40000 37.58000 -0.18000 -0.47898 保德信科技島基金 22.53000 22.69000 -0.16000 -0.70516 保德信高成長基金 84.41000 84.74000 -0.33000 -0.38943 保德信第一基金 22.63000 22.66000 -0.03000 -0.13239 保德信貨幣市場基金 15.78490 15.78470 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.19830 10.15270 0.04560 0.44914 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.36990 10.35270 0.01720 0.16614 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.44610 10.40750 0.03860 0.37089 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.94560 9.93670 0.00890 0.08957 保德信新世紀基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.85640 7.88070 -0.02430 -0.30835 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.73780 10.77100 -0.03320 -0.30824 保德信新興趨勢組合基金 10.46000 10.28000 0.18000 1.75097 保德信瑞騰基金 15.55300 15.55280 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68110 9.68750 -0.00640 -0.06606 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98890 9.99560 -0.00670 -0.06703 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63040 9.65060 -0.02020 -0.20931 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79130 9.81080 -0.01950 -0.19876 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72640 9.73810 -0.01170 -0.12015 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87990 9.89160 -0.01170 -0.11828 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.59820 9.60810 -0.00990 -0.10304 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.71970 9.72980 -0.01010 -0.10380 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.00980 10.03710 -0.02730 -0.27199 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98980 10.00360 -0.01380 -0.13795 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98860 10.00250 -0.01390 -0.13897 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.89980 9.91080 -0.01100 -0.11099 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.89980 9.91080 -0.01100 -0.11099 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89970 9.91070 -0.01100 -0.11099 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09400 10.10730 -0.01330 -0.13159 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.79430 9.80160 -0.00730 -0.07448 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.88980 9.89710 -0.00730 -0.07376 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.52050 9.53940 -0.01890 -0.19813 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.35000 9.36580 -0.01580 -0.16870 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94940 9.96760 -0.01820 -0.18259 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94530 9.96350 -0.01820 -0.18267 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.05610 10.06220 -0.00610 -0.06062 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.13550 10.13950 -0.00400 -0.03945 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.93940 9.95480 -0.01540 -0.15470 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.93980 9.95520 -0.01540 -0.15469 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92090 1.92210 -0.00120 -0.06243 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65670 2.65820 -0.00150 -0.05643 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28700 0.28670 0.00030 0.10464 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43010 0.42980 0.00030 0.06980 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.20700 8.21420 -0.00720 -0.08765 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.54460 11.55910 -0.01450 -0.12544 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.37940 9.38340 -0.00400 -0.04263 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59030 11.59540 -0.00510 -0.04398 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.42070 8.41440 0.00630 0.07487 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45090 10.44300 0.00790 0.07565 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10800 10.11590 -0.00790 -0.07809 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01540 10.03810 -0.02270 -0.22614 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05600 10.05610 -0.00010 -0.00099 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69300 10.69320 -0.00020 -0.00187 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97070 9.98440 -0.01370 -0.13721 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70020 9.70310 -0.00290 -0.02989 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08320 10.08620 -0.00300 -0.02974 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69360 9.71040 -0.01680 -0.17301 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93090 9.94850 -0.01760 -0.17691 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.37100 10.40800 -0.03700 -0.35550 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.02780 6.05410 -0.02630 -0.43442 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.52990 10.57590 -0.04600 -0.43495 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65470 11.65460 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.36000 16.41000 -0.05000 -0.30469 施羅德樂活中小基金-I類型 3746.12000 3757.61000 -11.49000 -0.30578 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.93070 9.88140 0.04930 0.49892 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.91100 10.83480 0.07620 0.70329 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.15940 10.08650 0.07290 0.72275 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.75730 8.71370 0.04360 0.50036 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.12690 9.06330 0.06360 0.70173 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.96460 8.90030 0.06430 0.72245 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.04180 9.99190 0.04990 0.49940 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.53800 10.46450 0.07350 0.70237 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.49260 10.41730 0.07530 0.72284 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.17000 0.09000 1.45867 柏瑞巨人基金 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66450 13.66440 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.09000 15.21000 -0.12000 -0.78895 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.27910 13.33680 -0.05770 -0.43264 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.69860 11.72970 -0.03110 -0.26514 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.27500 12.30730 -0.03230 -0.26245 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.54900 8.58620 -0.03720 -0.43325 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.58510 6.61370 -0.02860 -0.43244 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.49690 8.51950 -0.02260 -0.26527 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.25040 8.27310 -0.02270 -0.27438 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.44130 10.46880 -0.02750 -0.26269 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.12170 8.14500 -0.02330 -0.28607 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.87210 11.90370 -0.03160 -0.26546 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.50410 11.55400 -0.04990 -0.43189 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.81690 11.84940 -0.03250 -0.27428 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17410 11.20350 -0.02940 -0.26242 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.72710 8.76510 -0.03800 -0.43354 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.49480 9.52010 -0.02530 -0.26575 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.42960 9.45560 -0.02600 -0.27497 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.28550 9.31000 -0.02450 -0.26316 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.16330 9.18950 -0.02620 -0.28511 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.03790 10.10360 -0.06570 -0.65026 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.93360 9.98460 -0.05100 -0.51079 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.79410 9.84180 -0.04770 -0.48467 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.87450 9.91820 -0.04370 -0.44060 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.65020 9.71340 -0.06320 -0.65065 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.44420 9.49270 -0.04850 -0.51092 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.40900 9.45480 -0.04580 -0.48441 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.48960 9.53170 -0.04210 -0.44168 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.01900 10.08460 -0.06560 -0.65050 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.93360 9.98460 -0.05100 -0.51079 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.79420 9.84190 -0.04770 -0.48466 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.87450 9.91830 -0.04380 -0.44161 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.65020 9.71340 -0.06320 -0.65065 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.44440 9.49290 -0.04850 -0.51091 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.40900 9.45480 -0.04580 -0.48441 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.48990 9.53190 -0.04200 -0.44063 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.57410 10.59880 -0.02470 -0.23305 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79810 11.81220 -0.01410 -0.11937 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.17160 11.18210 -0.01050 -0.09390 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.82060 8.84130 -0.02070 -0.23413 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50900 9.52040 -0.01140 -0.11974 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.37450 9.38330 -0.00880 -0.09378 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.28930 10.31330 -0.02400 -0.23271 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98550 10.99860 -0.01310 -0.11911 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.79300 10.80310 -0.01010 -0.09349 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.82090 8.84150 -0.02060 -0.23299 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50940 9.52080 -0.01140 -0.11974 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.37500 9.38380 -0.00880 -0.09378 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.07000 11.94000 0.13000 1.08878 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.87000 12.69000 0.18000 1.41844 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.43000 8.32000 0.11000 1.32212 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.90000 7.82000 0.08000 1.02302 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.72000 8.61000 0.11000 1.27758 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.43000 10.31000 0.12000 1.16392 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.45000 10.31000 0.14000 1.35790 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.68000 10.53000 0.15000 1.42450 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.09000 11.94000 0.15000 1.25628 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.24000 12.11000 0.13000 1.07349 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.23930 11.27470 -0.03540 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8.15880 8.18160 -0.02280 -0.27867 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.16900 9.18140 -0.01240 -0.13506 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.20650 9.21720 -0.01070 -0.11609 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56140 10.57560 -0.01420 -0.13427 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90770 9.93540 -0.02770 -0.27880 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.06950 10.08110 -0.01160 -0.11507 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.49900 9.51180 -0.01280 -0.13457 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.81550 8.84020 -0.02470 -0.27941 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.74060 8.76360 -0.02300 -0.26245 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.23050 9.24120 -0.01070 -0.11579 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.72890 11.75520 -0.02630 -0.22373 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.22120 11.22880 -0.00760 -0.06768 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.63270 10.63790 -0.00520 -0.04888 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.87840 6.89380 -0.01540 -0.22339 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.60020 8.60610 -0.00590 -0.06856 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.19550 9.19990 -0.00440 -0.04783 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.08250 10.10510 -0.02260 -0.22365 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64970 10.65480 -0.00510 -0.04787 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.30950 9.31580 -0.00630 -0.06763 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.77280 8.79250 -0.01970 -0.22405 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.39160 9.39610 -0.00450 -0.04789 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.09170 11.10720 -0.01550 -0.13955 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.70260 11.70440 -0.00180 -0.01538 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70540 10.70530 0.00010 0.00093 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.95030 8.96280 -0.01250 -0.13947 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48240 9.48390 -0.00150 -0.01582 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48010 9.48000 0.00010 0.00105 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.03030 11.03200 -0.00170 -0.01541 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.89620 9.91000 -0.01380 -0.13925 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20080 10.20070 0.00010 0.00098 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.36230 9.37530 -0.01300 -0.13866 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.10270 9.11540 -0.01270 -0.13932 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70160 9.70310 -0.00150 -0.01546 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.24330 9.24320 0.00010 0.00108 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.26000 17.30000 -0.04000 -0.23121 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.92000 15.91000 0.01000 0.06285 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.66630 12.69900 -0.03270 -0.25750 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.12310 10.09240 0.03070 0.30419 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.10200 11.06660 0.03540 0.31988 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.70260 11.66740 0.03520 0.30170 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.60240 10.56100 0.04140 0.39201 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.09830 9.07070 0.02760 0.30428 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.65790 9.62720 0.03070 0.31889 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.53150 9.50280 0.02870 0.30202 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.55640 9.51910 0.03730 0.39184 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.22990 9.20190 0.02800 0.30428 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.46450 9.43440 0.03010 0.31905 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.22080 11.18700 0.03380 0.30214 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.50080 9.46370 0.03710 0.39202 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.11000 23.99000 0.12000 0.50021 國泰大中華基金 16.77000 16.73000 0.04000 0.23909 國泰小龍基金 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 35.83000 35.78000 0.05000 0.13974 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.80740 3.77050 0.03690 0.97865 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.96000 16.80000 0.16000 0.95238 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63870 0.63070 0.00800 1.26843 國泰中國內需增長基金美元級別 0.60070 0.59330 0.00740 1.24726 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19170 2.19700 -0.00530 -0.24124 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.55230 9.56870 -0.01640 -0.17139 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.98290 7.99670 -0.01380 -0.17257 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31210 0.00010 0.03204 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.58900 11.58790 0.00110 0.00949 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66970 1.66490 0.00480 0.28831 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93590 9.94000 -0.00410 -0.04125 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32730 0.32660 0.00070 0.21433 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.95290 3.90890 0.04400 1.12564 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.60000 17.41000 0.19000 1.09133 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.56600 0.55810 0.00790 1.41552 國泰中港台基金人民幣級別 2.94560 2.91010 0.03550 1.21989 國泰中港台基金台幣級別 13.12000 12.97000 0.15000 1.15652 國泰中港台基金美元級別 0.42700 0.42070 0.00630 1.49750 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.72000 26.88000 -0.16000 -0.59524 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.84000 12.73000 0.11000 0.86410 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.32000 33.83000 -0.51000 -1.50754 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.29360 10.35870 -0.06510 -0.62846 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.05720 10.12090 -0.06370 -0.62939 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.08070 10.14450 -0.06380 -0.62891 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33340 0.33460 -0.00120 -0.35864 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32560 0.32670 -0.00110 -0.33670 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32630 0.32740 -0.00110 -0.33598 國泰台灣貨幣市場基金 12.42210 12.42190 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.40990 2.40120 0.00870 0.36232 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34830 0.34610 0.00220 0.63565 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48110 0.48090 0.00020 0.04159 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43520 0.43390 0.00130 0.29961 國泰全球資源基金台幣級別 5.31000 5.27000 0.04000 0.75901 國泰全球資源基金美元級別 0.16970 0.16780 0.00190 1.13230 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39670 0.39560 0.00110 0.27806 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35680 0.35590 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國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77850 0.77950 -0.00100 -0.12829 國泰科技生化基金 27.39000 27.47000 -0.08000 -0.29123 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.20000 27.03000 0.17000 0.62893 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.37000 13.51000 -0.14000 -1.03627 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.58160 37.76370 -0.18210 -0.48221 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.43080 20.39780 0.03300 0.16178 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.44070 17.51740 -0.07670 -0.43785 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 37.78720 38.25080 -0.46360 -1.21200 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.58800 39.76570 -0.17770 -0.44687 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.54260 42.70130 -0.15870 -0.37165 國泰紐幣2021保本基金 12.23530 12.23030 0.00500 0.04088 國泰紐幣八年期保本基金 12.52490 12.51940 0.00550 0.04393 國泰紐幣保本基金 12.51730 12.51210 0.00520 0.04156 國泰國泰基金台幣I級別 18.59000 18.55000 0.04000 0.21563 國泰國泰基金台幣級別 18.59000 18.55000 0.04000 0.21563 國泰富時中國A50基金 17.67000 17.64000 0.03000 0.17007 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33280 0.33240 0.00040 0.12034 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46640 0.46870 -0.00230 -0.49072 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.41780 10.47470 -0.05690 -0.54321 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.36320 7.40340 -0.04020 -0.54299 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35340 0.35440 -0.00100 -0.28217 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23870 0.23930 -0.00060 -0.25073 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20300 2.19370 0.00930 0.42394 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.77600 9.73520 0.04080 0.41910 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31600 0.31380 0.00220 0.70108 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.72080 40.65810 0.06270 0.15421 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.04000 17.92000 0.12000 0.66964 國泰新興市場基金台幣級別 11.39000 11.28000 0.11000 0.97518 國泰新興市場基金美元級別 0.36950 0.36490 0.00460 1.26062 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26790 2.27520 -0.00730 -0.32085 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46850 1.47320 -0.00470 -0.31903 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33790 0.33800 -0.00010 -0.02959 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33490 0.33430 0.00060 0.17948 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22090 0.22100 -0.00010 -0.04525 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33060 10.34210 -0.01150 -0.11120 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.56380 6.57110 -0.00730 -0.11109 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.03000 14.96000 0.07000 0.46791 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.51000 29.76000 -0.25000 -0.84005 國泰價值卓越基金 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32930 0.33120 -0.00190 -0.57367 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.63740 38.65680 -0.01940 -0.05019 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.28000 19.07000 0.21000 1.10121 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.39000 18.20000 0.19000 1.04396 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.29000 17.46000 -0.17000 -0.97365 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.97950 11.99220 -0.01270 -0.10590 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39400 0.39400 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.00800 10.00060 0.00740 0.07400 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97580 9.97110 0.00470 0.04714 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.94260 9.96590 -0.02330 -0.23380 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.00770 10.00030 0.00740 0.07400 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97550 9.97080 0.00470 0.04714 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.94260 9.96590 -0.02330 -0.23380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25750 11.25650 0.00100 0.00888 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80140 9.80260 -0.00120 -0.01224 第一金大中華基金 23.38000 23.42000 -0.04000 -0.17079 第一金小型精選基金 29.11000 29.16000 -0.05000 -0.17147 第一金中國世紀基金-人民幣 11.75000 11.60000 0.15000 1.29310 第一金中國世紀基金-美元 7.28420 7.17650 0.10770 1.50073 第一金中國世紀基金-美元-N 7.28470 7.17700 0.10770 1.50063 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.57000 8.46000 0.11000 1.30024 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.56000 8.46000 0.10000 1.18203 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.52850 9.53670 -0.00820 -0.08598 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.13880 8.14750 -0.00870 -0.10678 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71130 10.72060 -0.00930 -0.08675 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26830 9.27820 -0.00990 -0.10670 第一金中概平衡基金 22.69000 22.80000 -0.11000 -0.48246 第一金台灣貨幣市場基金 15.26760 15.26740 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.03000 178.02800 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.45120 9.28550 0.16570 1.78450 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.45100 9.28550 0.16550 1.78235 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.62000 9.48000 0.14000 1.47679 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.62000 9.48000 0.14000 1.47679 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.03260 12.87540 0.15720 1.22093 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.03330 12.87610 0.15720 1.22087 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.52000 12.40000 0.12000 0.96774 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.52000 12.41000 0.11000 0.88638 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.48750 9.50800 -0.02050 -0.21561 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.48970 9.51020 -0.02050 -0.21556 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.14450 9.17940 -0.03490 -0.38020 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.16830 9.20330 -0.03500 -0.38030 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.04990 10.07160 -0.02170 -0.21546 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.70190 9.73900 -0.03710 -0.38094 第一金全球大趨勢基金 22.15000 21.90000 0.25000 1.14155 第一金全球不動產證券化基金A 7.96990 8.04880 -0.07890 -0.98027 第一金全球不動產證券化基金B 5.63830 5.69410 -0.05580 -0.97996 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.26600 9.37570 -0.10970 -1.17005 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.26720 9.37690 -0.10970 -1.16990 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 9.07000 -0.11000 -1.21279 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 9.07000 -0.11000 -1.21279 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.74080 9.85600 -0.11520 -1.16883 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.74210 9.85740 -0.11530 -1.16968 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.42000 9.54000 -0.12000 -1.25786 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.42000 9.54000 -0.12000 -1.25786 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.29390 8.29860 -0.00470 -0.05664 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.90140 9.90700 -0.00560 -0.05653 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.32640 9.36230 -0.03590 -0.38345 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.32530 9.36120 -0.03590 -0.38350 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.68080 7.70820 -0.02740 -0.35547 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.67960 7.70710 -0.02750 -0.35681 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.50910 8.55030 -0.04120 -0.48185 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.50970 8.55090 -0.04120 -0.48182 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.99760 11.03990 -0.04230 -0.38316 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.99850 11.04080 -0.04230 -0.38312 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.78380 9.81880 -0.03500 -0.35646 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.44950 14.51950 -0.07000 -0.48211 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.75310 12.60650 0.14660 1.16289 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.76900 12.62250 0.14650 1.16063 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.03000 11.93000 0.10000 0.83822 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.06000 11.96000 0.10000 0.83612 第一金亞洲科技基金 17.16000 16.97000 0.19000 1.11962 第一金亞洲新興市場基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 第一金店頭市場基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 第一金創新趨勢基金 19.25000 19.32000 -0.07000 -0.36232 第一金電子基金 28.38000 28.51000 -0.13000 -0.45598 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.78000 17.89000 -0.11000 -0.61487 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.81000 20.72000 0.09000 0.43436 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.17000 7.15000 0.02000 0.27972 統一大中華中小基金(美元) 6.50000 6.47000 0.03000 0.46368 統一大中華中小基金(新台幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 統一大東協高股息基金(美元) 9.15000 9.09000 0.06000 0.66007 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 統一大滿貫基金-A類型 28.86000 28.88000 -0.02000 -0.06925 統一大滿貫基金-I類型 28.86000 28.88000 -0.02000 -0.06925 統一大龍印基金 12.90000 12.77000 0.13000 1.01801 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 統一大龍騰中國基金(美元) 7.52000 7.46000 0.06000 0.80429 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059 統一中小基金 21.25000 21.19000 0.06000 0.28315 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.59930 9.63050 -0.03120 -0.32397 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.88450 8.88370 0.00080 0.00901 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.61230 8.62330 -0.01100 -0.12756 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.57140 11.60900 -0.03760 -0.32389 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.64670 10.64580 0.00090 0.00845 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.30680 10.31990 -0.01310 -0.12694 統一台灣動力基金 14.43000 14.39000 0.04000 0.27797 統一全天候基金-A類型 96.61000 96.36000 0.25000 0.25944 統一全天候基金-I類型 96.75000 96.50000 0.25000 0.25907 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.20110 8.19770 0.00340 0.04148 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.86300 7.83360 0.02940 0.37531 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.83730 7.82060 0.01670 0.21354 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.57940 8.57590 0.00350 0.04081 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.23280 8.20210 0.03070 0.37429 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.19910 8.18160 0.01750 0.21389 統一全球債券組合基金 11.77320 11.79710 -0.02390 -0.20259 統一全球新科技基金(人民幣) 14.58000 14.34000 0.24000 1.67364 統一全球新科技基金(美元) 13.60000 13.35000 0.25000 1.87266 統一全球新科技基金(新台幣) 13.04000 12.83000 0.21000 1.63679 統一亞太基金 22.73000 22.47000 0.26000 1.15710 統一亞洲大金磚基金 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063 統一奔騰基金 49.97000 50.15000 -0.18000 -0.35892 統一強棒貨幣市場基金 16.67640 16.67610 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 統一強漢基金(美元) 8.07000 8.00000 0.07000 0.87500 統一強漢基金(新台幣) 21.22000 21.10000 0.12000 0.56872 統一統信基金 24.98000 25.04000 -0.06000 -0.23962 統一黑馬基金 50.71000 50.86000 -0.15000 -0.29493 統一新亞洲科技能源基金 15.22000 15.10000 0.12000 0.79470 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.76470 7.78020 -0.01550 -0.19922 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99030 10.01010 -0.01980 -0.19780 統一經建基金 40.53000 40.44000 0.09000 0.22255 統一龍馬基金 54.49000 54.37000 0.12000 0.22071 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.74000 15.72000 0.02000 0.12723 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.69000 40.78000 -0.09000 -0.22070 野村中國機會基金 11.90000 11.77000 0.13000 1.10450 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 野村台灣高股息基金 22.80000 22.74000 0.06000 0.26385 野村台灣運籌基金 31.03000 31.01000 0.02000 0.06450 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38170 9.38990 -0.00820 -0.08733 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29370 9.29710 -0.00340 -0.03657 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.35890 9.36740 -0.00850 -0.09074 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69700 9.70550 -0.00850 -0.08758 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53470 9.53820 -0.00350 -0.03669 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.45860 9.46710 -0.00850 -0.08978 野村平衡基金 17.30000 17.30000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.99000 13.09000 -0.10000 -0.76394 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.86000 10.93000 -0.07000 -0.64044 野村全球生技醫療基金 16.45000 16.33000 0.12000 0.73484 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98300 9.99050 -0.00750 -0.07507 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.91880 9.92380 -0.00500 -0.05038 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.89680 9.90760 -0.01080 -0.10901 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98300 9.99050 -0.00750 -0.07507 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.91880 9.92380 -0.00500 -0.05038 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.89680 9.90770 -0.01090 -0.11002 野村全球品牌基金 24.96000 25.01000 -0.05000 -0.19992 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.93000 18.88000 0.05000 0.26483 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.93000 9.95340 -0.02340 -0.23510 野村全球短期收益基金-美元計價 10.33940 10.36170 -0.02230 -0.21522 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.22090 10.24950 -0.02860 -0.27904 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.08780 9.08860 -0.00080 -0.00880 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.85960 8.86000 -0.00040 -0.00451 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.46310 8.47870 -0.01560 -0.18399 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.93240 10.93350 -0.00110 -0.01006 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.41640 10.41680 -0.00040 -0.00384 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.01920 10.03730 -0.01810 -0.18033 野村成長基金 26.20000 26.22000 -0.02000 -0.07628 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.26300 8.22120 0.04180 0.50844 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.26390 8.22020 0.04370 0.53162 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.43340 8.40860 0.02480 0.29494 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.93910 8.89420 0.04490 0.50482 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.82630 8.77970 0.04660 0.53077 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.00500 8.97850 0.02650 0.29515 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.06460 9.07740 -0.01280 -0.14101 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.09500 9.10560 -0.01060 -0.11641 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.20730 9.23160 -0.02430 -0.26323 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.73980 9.75180 -0.01200 -0.12305 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.66740 9.67860 -0.01120 -0.11572 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79100 9.81700 -0.02600 -0.26485 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.23500 8.25390 -0.01890 -0.22898 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80270 8.81300 -0.01030 -0.11687 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.66740 8.67660 -0.00920 -0.10603 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.75500 12.78430 -0.02930 -0.22919 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.86280 11.87680 -0.01400 -0.11788 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.62940 9.63970 -0.01030 -0.10685 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97400 9.97760 -0.00360 -0.03608 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95990 9.96130 -0.00140 -0.01405 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98370 9.98830 -0.00460 -0.04605 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97220 9.97570 -0.00350 -0.03509 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.95860 9.96000 -0.00140 -0.01406 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99880 10.00340 -0.00460 -0.04598 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70360 9.70500 -0.00140 -0.01443 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.68800 9.68800 0.00000 0.00000 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.68700 9.71400 -0.02700 -0.27795 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.73980 9.79110 -0.05130 -0.52395 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85450 9.89800 -0.04350 -0.43948 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.47760 9.51740 -0.03980 -0.41818 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.02650 9.07420 -0.04770 -0.52567 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95920 11.01710 -0.05790 -0.52555 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.78220 9.77940 0.00280 0.02863 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.82810 10.80760 0.02050 0.18968 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.30920 10.28740 0.02180 0.21191 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.10740 10.10470 0.00270 0.02672 野村泰國基金 40.17000 40.62000 -0.45000 -1.10783 野村高科技基金 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.86850 9.83150 0.03700 0.37634 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.88320 9.82330 0.05990 0.60977 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.27910 10.23230 0.04680 0.45738 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.25130 9.19440 0.05690 0.61885 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.20000 9.16580 0.03420 0.37313 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.05890 9.01550 0.04340 0.48139 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.50020 11.43040 0.06980 0.61065 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.00060 12.94770 0.05290 0.40857 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.43270 10.36850 0.06420 0.61918 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.38180 10.34320 0.03860 0.37319 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.48290 10.43210 0.05080 0.48696 野村貨幣市場基金 16.28400 16.28380 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.91910 9.92810 -0.00900 -0.09065 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.76080 9.75140 0.00940 0.09640 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79950 9.81770 -0.01820 -0.18538 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.75050 9.75740 -0.00690 -0.07072 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.71220 9.71520 -0.00300 -0.03088 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.71350 9.71450 -0.00100 -0.01029 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.82910 9.83610 -0.00700 -0.07117 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77390 9.77690 -0.00300 -0.03068 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.88360 9.88520 -0.00160 -0.01619 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.57940 9.63500 -0.05560 -0.57706 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.52290 9.57410 -0.05120 -0.53478 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.48550 9.54230 -0.05680 -0.59524 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.64660 9.70260 -0.05600 -0.57716 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.57790 9.62950 -0.05160 -0.53585 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.54070 9.59780 -0.05710 -0.59493 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.88290 9.92220 -0.03930 -0.39608 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.67960 7.71120 -0.03160 -0.40979 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.51500 11.56230 -0.04730 -0.40909 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.54000 7.44000 0.10000 1.34409 野村精選貨幣市場基金 12.08720 12.08710 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 野村歐洲高股息基金季配型 7.47000 7.51000 -0.04000 -0.53262 野村歐洲高股息基金累積型 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 野村積極成長基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.98000 8.00000 -0.02000 -0.25000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.06000 29.14000 -0.08000 -0.27454 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.11910 10.16360 -0.04450 -0.43784 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.35960 8.39240 -0.03280 -0.39083 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.70240 7.73090 -0.02850 -0.36865 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.61280 7.64730 -0.03450 -0.45114 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52870 11.57420 -0.04550 -0.39312 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.34820 10.38650 -0.03830 -0.36875 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26130 10.30770 -0.04640 -0.45015 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 野村環球基金-人民幣計價 15.39000 15.24000 0.15000 0.98425 野村環球基金-美元計價 11.96000 11.85000 0.11000 0.92827 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.75000 16.64000 0.11000 0.66106 野村鴻利基金 19.87000 19.92000 -0.05000 -0.25100 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86880 16.86870 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.74000 16.72000 0.02000 0.11962 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.47000 9.23000 0.24000 2.60022 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.35000 12.27000 0.08000 0.65200 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.33000 9.39000 -0.06000 -0.63898 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.86000 13.96000 -0.10000 -0.71633 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.99300 10.02480 -0.03180 -0.31721 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.10650 13.14830 -0.04180 -0.31791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95460 9.96650 -0.01190 -0.11940 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82690 9.81150 0.01540 0.15696 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.55750 9.57420 -0.01670 -0.17443 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.58040 9.59080 -0.01040 -0.10844 凱基台商天下基金 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 凱基台灣精五門基金 17.62000 17.58000 0.04000 0.22753 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.06740 38.51140 -0.44400 -1.15291 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.18880 38.35920 -0.17040 -0.44422 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.71960 40.65010 0.06950 0.17097 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.37930 10.35480 0.02450 0.23661 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.41510 11.32750 0.08760 0.77334 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55550 11.55530 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.58000 23.48000 0.10000 0.42589 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.69000 20.39000 0.30000 1.47131 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.02820 19.67960 0.34860 1.77138 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.38000 16.29000 0.09000 0.55249 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.63360 15.49860 0.13500 0.87105 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.21000 7.14000 0.07000 0.98039 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.19550 11.15810 0.03740 0.33518 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.55890 11.43010 0.12880 1.12685 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.86000 11.76000 0.10000 0.85034 凱基護城河基金-台幣計價A 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193 凱基護城河基金-美元計價B 12.22230 12.13590 0.08640 0.71194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.41000 14.73000 -0.32000 -2.17244 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.19000 28.90000 1.29000 4.46367 富邦NASDAQ-100基金 29.06000 28.61000 0.45000 1.57288 富邦上証180基金 26.98000 26.91000 0.07000 0.26013 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17020 0.16820 0.00200 1.18906 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.25000 5.21000 0.04000 0.76775 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.79000 7.82000 -0.03000 -0.38363 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.44000 33.26000 0.18000 0.54119 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.89850 10.86210 0.03640 0.33511 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.05000 10.01150 0.03850 0.38456 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.62200 9.59600 0.02600 0.27095 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.43690 9.40540 0.03150 0.33491 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.63000 8.59690 0.03310 0.38502 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.26900 8.24660 0.02240 0.27163 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.42030 20.40990 0.01040 0.05096 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.42700 11.42600 0.00100 0.00875 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37860 10.38200 -0.00340 -0.03275 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73480 12.73980 -0.00500 -0.03925 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86900 1.87020 -0.00120 -0.06416 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.12300 9.12660 -0.00360 -0.03945 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38630 1.38720 -0.00090 -0.06488 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77660 11.77660 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70890 1.70770 0.00120 0.07027 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08370 10.08370 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48190 1.48090 0.00100 0.06753 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.97810 9.97960 -0.00150 -0.01503 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.94940 9.95640 -0.00700 -0.07031 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.25000 15.14000 0.11000 0.72655 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.58000 20.88000 -0.30000 -1.43678 富邦日本東証基金 21.00000 21.14000 -0.14000 -0.66225 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.16000 44.01000 0.15000 0.34083 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.57000 42.51000 0.06000 0.14114 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.20000 47.52000 -0.32000 -0.67340 富邦台灣心基金 18.95000 19.01000 -0.06000 -0.31562 富邦台灣釆吉50基金 44.40000 44.70000 -0.30000 -0.67114 富邦台灣科技指數基金 48.88000 49.69000 -0.81000 -1.63011 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.64630 39.95130 -0.30500 -0.76343 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.26080 41.48570 -0.22490 -0.54211 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28980 0.29020 -0.00040 -0.13784 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53490 2.54120 -0.00630 -0.24791 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33750 0.33750 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.46200 10.45560 0.00640 0.06121 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18990 2.19530 -0.00540 -0.24598 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32200 0.32200 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.97960 8.97410 0.00550 0.06129 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.90000 21.85000 0.05000 0.22883 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.00000 15.05000 -0.05000 -0.33223 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.54000 27.46000 0.08000 0.29133 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65580 15.65560 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.81100 39.85080 -0.03980 -0.09987 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.61380 38.90720 -0.29340 -0.75410 富邦長紅基金 53.66000 53.83000 -0.17000 -0.31581 富邦科技基金 20.07000 20.17000 -0.10000 -0.49579 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.56740 40.63440 -0.06700 -0.16488 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.22700 38.36950 -0.14250 -0.37139 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.96290 39.01770 -0.05480 -0.14045 富邦恒生國企ETF基金 20.03000 19.97000 0.06000 0.30045 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.24000 14.28000 -0.04000 -0.28011 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.38000 26.20000 0.18000 0.68702 富邦高成長基金 20.65000 20.71000 -0.06000 -0.28972 富邦基金A類型 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 富邦基金I類型 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 富邦深証100基金 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856 富邦富時歐洲ETF基金 19.21000 19.24000 -0.03000 -0.15593 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40470 0.40660 -0.00190 -0.46729 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.03730 12.07430 -0.03700 -0.30644 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.20990 9.23820 -0.02830 -0.30634 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29620 0.29770 -0.00150 -0.50386 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52800 8.55420 -0.02620 -0.30628 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.26400 9.21910 0.04490 0.48703 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.78440 9.76460 0.01980 0.20277 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.99500 8.95150 0.04350 0.48595 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.49430 9.47500 0.01930 0.20369 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.36000 17.37000 -0.01000 -0.05757 富邦精準基金 39.70000 39.92000 -0.22000 -0.55110 富邦精銳中小基金 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.48000 15.50000 -0.02000 -0.12903 富邦臺灣公司治理100基金 20.36000 20.49000 -0.13000 -0.63446 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.14000 8.10000 0.04000 0.49383 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.79000 12.90000 -0.11000 -0.85271 富邦標普美國特別股ETF基金 19.16000 19.26000 -0.10000 -0.51921 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.95250 9.95560 -0.00310 -0.03114 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.68690 9.65650 0.03040 0.31481 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.82380 9.82890 -0.00510 -0.05189 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.62140 9.62440 -0.00300 -0.03117 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.32270 9.29340 0.02930 0.31528 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.43850 9.44340 -0.00490 -0.05189 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.22000 28.29000 -0.07000 -0.24744 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.70140 9.69000 0.01140 0.11765 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.61410 9.60230 0.01180 0.12289 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.62710 9.61850 0.00860 0.08941 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.70120 9.68990 0.01130 0.11662 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.61410 9.60220 0.01190 0.12393 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62650 9.61790 0.00860 0.08942 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.28680 8.29400 -0.00720 -0.08681 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.78060 8.78770 -0.00710 -0.08079 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.52420 8.53370 -0.00950 -0.11132 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.41780 9.42600 -0.00820 -0.08699 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.39810 9.40580 -0.00770 -0.08186 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.13220 9.14170 -0.00950 -0.10392 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.21330 9.22360 -0.01030 -0.11167 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.13480 8.12950 0.00530 0.06519 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.14060 9.13390 0.00670 0.07335 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.64440 8.64050 0.00390 0.04514 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.29150 10.28500 0.00650 0.06320 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.03910 10.03180 0.00730 0.07277 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57440 9.57040 0.00400 0.04180 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.78250 8.77890 0.00360 0.04101 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.42420 9.42010 0.00410 0.04352 富達卓越領航全球組合基金 14.28000 14.34000 -0.06000 -0.41841 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.36400 8.35640 0.00760 0.09095 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03150 9.02270 0.00880 0.09753 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73440 8.72780 0.00660 0.07562 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.65940 9.65060 0.00880 0.09119 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.60120 9.59180 0.00940 0.09800 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.32350 9.31750 0.00600 0.06439 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.81920 8.81320 0.00600 0.06808 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.41140 9.40470 0.00670 0.07124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.60000 8.48000 0.12000 1.41509 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.16000 9.00000 0.16000 1.77778 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.05000 7.93000 0.12000 1.51324 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.84000 6.78000 0.06000 0.88496 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.78000 7.69000 0.09000 1.17035 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.60000 7.54000 0.06000 0.79576 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.60650 9.61250 -0.00600 -0.06242 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.05820 9.05860 -0.00040 -0.00442 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.65530 8.66580 -0.01050 -0.12117 富蘭克林華美中華基金 10.77000 10.69000 0.08000 0.74836 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.79000 17.88000 -0.09000 -0.50336 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.23000 18.28000 -0.05000 -0.27352 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.63360 7.64790 -0.01430 -0.18698 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.69540 8.69920 -0.00380 -0.04368 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.45730 9.46140 -0.00410 -0.04333 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.00590 9.02280 -0.01690 -0.18730 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.95490 10.99060 -0.03570 -0.32482 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.53070 8.55850 -0.02780 -0.32482 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.87140 8.90030 -0.02890 -0.32471 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.12990 13.19070 -0.06080 -0.46093 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.04320 10.08960 -0.04640 -0.45988 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.98780 10.02340 -0.03560 -0.35517 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.46700 7.49360 -0.02660 -0.35497 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.86500 8.89650 -0.03150 -0.35407 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55470 10.60870 -0.05400 -0.50902 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.36930 7.40700 -0.03770 -0.50898 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.76650 8.81130 -0.04480 -0.50844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.27050 10.31000 -0.03950 -0.38312 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.50670 7.53550 -0.02880 -0.38219 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.95420 7.97690 -0.02270 -0.28457 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.96160 8.97420 -0.01260 -0.14040 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.78230 9.79600 -0.01370 -0.13985 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.35330 12.38870 -0.03540 -0.28574 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.48000 8.60000 -0.12000 -1.39535 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.30000 11.45000 -0.15000 -1.31004 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.17000 9.09000 0.08000 0.88009 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.40280 12.39900 0.00380 0.03065 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.88000 9.94000 -0.06000 -0.60362 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.95000 10.02000 -0.07000 -0.69860 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 富蘭克林華美第一富基金 33.31000 33.30000 0.01000 0.03003 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31480 10.31470 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.11000 14.00000 0.11000 0.78571 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.02000 12.90000 0.12000 0.93023 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.11000 15.01000 0.10000 0.66622 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.01510 7.00500 0.01010 0.14418 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.91240 9.89280 0.01960 0.19812 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.25430 9.26730 -0.01300 -0.14028 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76400 10.77900 -0.01500 -0.13916 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.58730 6.60670 -0.01940 -0.29364 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.68810 8.70170 -0.01360 -0.15629 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.87480 9.89020 -0.01540 -0.15571 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.24480 10.27500 -0.03020 -0.29392 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 58.69000 59.35000 -0.66000 -1.11205 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 59.91000 60.36000 -0.45000 -0.74553 復華1至5年期高收益債券基金 20.07000 20.15000 -0.08000 -0.39702 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 復華人民幣貨幣市場基金 11.70050 11.69960 0.00090 0.00769 復華人生目標基金 34.87590 35.05320 -0.17730 -0.50580 復華大中華中小策略基金 8.07000 8.02000 0.05000 0.62344 復華中小精選基金 59.25000 59.30000 -0.05000 -0.08432 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.63650 50.52660 0.10990 0.21751 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.18000 8.12000 0.06000 0.73892 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.24000 7.18000 0.06000 0.83565 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華台灣智能基金 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 復華全方位基金 25.50000 25.53000 -0.03000 -0.11751 復華全球大趨勢基金-美元 12.11000 12.02000 0.09000 0.74875 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.00000 18.91000 0.09000 0.47594 復華全球平衡基金-美元 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351 復華全球平衡基金-新臺幣 18.84000 18.82000 0.02000 0.10627 復華全球物聯網科技基金-美元 14.19000 13.95000 0.24000 1.72043 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.63000 13.44000 0.19000 1.41369 復華全球原物料基金 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632 復華全球消費基金-新臺幣 12.10000 12.14000 -0.04000 -0.32949 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.40710 11.41680 -0.00970 -0.08496 復華全球債券基金 13.12600 13.13450 -0.00850 -0.06472 復華全球債券組合基金 14.49000 14.50000 -0.01000 -0.06897 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.61000 13.72000 -0.11000 -0.80175 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.50000 9.58000 -0.08000 -0.83507 復華全球戰略配置強基金-美元 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.44960 13.44940 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 復華亞太成長基金 12.29000 12.16000 0.13000 1.06908 復華亞太神龍科技基金-美元 8.29000 8.16000 0.13000 1.59314 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.77000 8.66000 0.11000 1.27021 復華東協世紀基金 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125 復華南非幣長期收益基金A 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 復華南非幣長期收益基金B 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690 復華南非幣短期收益基金A 13.78000 13.78000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.49000 11.29000 0.20000 1.77148 復華美國新星基金-新臺幣 11.62000 11.45000 0.17000 1.48472 復華恒生基金 19.79000 19.73000 0.06000 0.30411 復華恒生單日反向一倍基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 復華恒生單日正向二倍基金 27.07000 26.93000 0.14000 0.51987 復華神盾基金 22.49350 22.59370 -0.10020 -0.44349 復華高成長基金 59.17000 59.41000 -0.24000 -0.40397 復華高益策略組合基金 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184 復華貨幣市場基金 14.41110 14.41090 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.26000 18.51000 -0.25000 -1.35062 復華富時台灣高股息低波動基金 49.65000 49.47000 0.18000 0.36386 復華復華基金 18.45000 18.53000 -0.08000 -0.43173 復華華人世紀基金 14.98000 14.86000 0.12000 0.80754 復華傳家二號基金 27.76270 27.92110 -0.15840 -0.56731 復華傳家基金 19.32740 19.28240 0.04500 0.23337 復華奧林匹克全球組合基金 14.53000 14.60000 -0.07000 -0.47945 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.49000 18.56000 -0.07000 -0.37716 復華新興市場企業債券ETF基金 59.65000 59.95000 -0.30000 -0.50042 復華新興市場高收益債券基金A 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 復華新興市場高收益債券基金B 5.31000 5.32000 -0.01000 -0.18797 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737 復華滬深300 A股基金 19.80000 19.74000 0.06000 0.30395 復華數位經濟基金 43.27000 43.34000 -0.07000 -0.16151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.67500 9.68920 -0.01420 -0.14655 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.48020 9.50000 -0.01980 -0.20842 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.82870 9.84310 -0.01440 -0.14630 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.59680 9.61680 -0.02000 -0.20797 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.49190 9.50970 -0.01780 -0.18718 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.99260 10.03950 -0.04690 -0.46715 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.52020 9.53860 -0.01840 -0.19290 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02330 10.07100 -0.04770 -0.47364 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.51950 9.53780 -0.01830 -0.19187 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02530 10.07290 -0.04760 -0.47256 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.86830 9.88450 -0.01620 -0.16389 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.86230 9.87830 -0.01600 -0.16197 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.87500 9.91890 -0.04390 -0.44259 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.82090 9.83830 -0.01740 -0.17686 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77250 10.79770 -0.02520 -0.23338 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.79050 9.80690 -0.01640 -0.16723 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.82100 9.83840 -0.01740 -0.17686 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77230 10.79750 -0.02520 -0.23339 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.79110 9.80750 -0.01640 -0.16722 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.83740 9.88170 -0.04430 -0.44830 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06390 9.07350 -0.00960 -0.10580 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.09280 8.08480 0.00800 0.09895 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.06710 8.08190 -0.01480 -0.18313 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43130 11.44350 -0.01220 -0.10661 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22790 10.21790 0.01000 0.09787 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31300 10.33190 -0.01890 -0.18293 景順主流基金 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870 景順台灣科技基金 25.01000 24.94000 0.07000 0.28067 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 景順全球科技基金 20.81000 20.44000 0.37000 1.81018 景順全球康健基金 19.17000 19.11000 0.06000 0.31397 景順貨幣市場基金 15.95010 15.94990 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.54000 26.52000 0.02000 0.07541 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.52000 13.23000 0.29000 2.19199 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.63000 12.40000 0.23000 1.85484 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.69000 9.80000 -0.11000 -1.12245 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.53010 8.52910 0.00100 0.01172 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76870 7.77040 -0.00170 -0.02188 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03550 11.03420 0.00130 0.01178 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.03000 10.03220 -0.00220 -0.02193 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.28000 7.20000 0.08000 1.11111 華南永昌中國A股基金(美元) 6.91000 6.82000 0.09000 1.31965 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.15000 10.04000 0.11000 1.09562 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32110 9.32660 -0.00550 -0.05897 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51160 9.54400 -0.03240 -0.33948 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.67860 9.68430 -0.00570 -0.05886 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.87920 9.91290 -0.03370 -0.33996 華南永昌永昌基金 16.56000 16.52000 0.04000 0.24213 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 華南永昌全球亨利組合基金 14.09780 14.13510 -0.03730 -0.26388 華南永昌全球神農水資源基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.19000 9.14000 0.05000 0.54705 華南永昌全球精品基金 15.01000 15.12000 -0.11000 -0.72751 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 華南永昌物聯網精選基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22300 16.22280 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.74490 21.65980 0.08510 0.39289 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94940 11.94930 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17100 10.17370 -0.00270 -0.02654 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.00410 10.00720 -0.00310 -0.03098 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.72630 9.72870 -0.00240 -0.02467 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.53640 9.53940 -0.00300 -0.03145 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.93600 9.93990 -0.00390 -0.03924 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.71930 9.72360 -0.00430 -0.04422 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.59560 9.59930 -0.00370 -0.03854 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.37640 9.38050 -0.00410 -0.04371 華頓中小型基金 20.78000 20.76000 0.02000 0.09634 華頓中國多重機會平衡基金 11.04080 10.96720 0.07360 0.67109 華頓台灣基金 21.78000 21.77000 0.01000 0.04593 華頓平安貨幣市場基金 11.53130 11.53110 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.24000 15.23000 0.01000 0.06566 華頓全球高收益債券基金A 13.21930 13.27900 -0.05970 -0.44958 華頓全球高收益債券基金B 8.05880 8.09520 -0.03640 -0.44965 華頓全球黑鑽油源基金 5.10000 5.07000 0.03000 0.59172 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.42420 2.40120 0.02300 0.95785 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.78810 10.69390 0.09420 0.88088 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34980 0.34570 0.00410 1.18600 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.09640 11.06040 0.03600 0.32549 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.04370 10.00960 0.03410 0.34067 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.81720 9.79280 0.02440 0.24916 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.79850 8.77660 0.02190 0.24953 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.01710 9.96410 0.05300 0.53191 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.00760 8.95470 0.05290 0.59075 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.95000 9.78000 0.17000 1.73824 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.53000 8.38000 0.15000 1.78998 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.15000 8.97000 0.18000 2.00669 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47320 2.47820 -0.00500 -0.20176 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01900 2.02210 -0.00310 -0.15331 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.48640 11.48770 -0.00130 -0.01132 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.20870 9.20970 -0.00100 -0.01086 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35620 0.35620 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29090 0.29030 0.00060 0.20668 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.14000 3.10000 0.04000 1.29032 匯豐中國動力基金(台幣) 13.97000 13.81000 0.16000 1.15858 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.04000 22.11000 -0.07000 -0.31660 匯豐全球趨勢組合基金 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511 匯豐全球關鍵資源基金 7.86000 7.83000 0.03000 0.38314 匯豐安富基金 24.19000 24.24000 -0.05000 -0.20627 匯豐成功基金 39.52000 39.41000 0.11000 0.27912 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56030 2.56320 -0.00290 -0.11314 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30320 2.30610 -0.00290 -0.12575 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.33010 11.33290 -0.00280 -0.02471 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.61980 7.62250 -0.00270 -0.03542 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37010 0.36980 0.00030 0.08112 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32480 0.32440 0.00040 0.12330 匯豐金磚動力基金 13.28000 13.09000 0.19000 1.45149 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98780 14.98770 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.66000 4.60000 0.06000 1.30435 匯豐新鑽動力基金 10.31000 10.19000 0.12000 1.17763 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.27400 5.25940 0.01460 0.27760 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94140 8.92700 0.01440 0.16131 匯豐龍鳳基金-A類型 47.48000 47.62000 -0.14000 -0.29399 匯豐龍鳳基金-I類型 47.48000 47.62000 -0.14000 -0.29399 匯豐龍騰電子基金 31.44000 31.59000 -0.15000 -0.47483 匯豐雙高收益債券組合基金 11.97180 12.00900 -0.03720 -0.30977 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713 新光中國成長基金(人民幣) 8.75000 8.70000 0.05000 0.57471 新光中國成長基金(美元) 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 新光中國成長基金(新臺幣) 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.50930 10.51780 -0.00850 -0.08082 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56470 9.56330 0.00140 0.01464 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.88080 9.89600 -0.01520 -0.15360 新光台灣富貴基金 20.60000 20.65000 -0.05000 -0.24213 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 新光全球生技醫療基金(美元) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 新光全球債券基金(A累積)美元 9.91640 9.93460 -0.01820 -0.18320 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.70600 9.74030 -0.03430 -0.35215 新光全球債券基金(B配息)美元 9.49880 9.51600 -0.01720 -0.18075 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.28460 9.31740 -0.03280 -0.35203 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407 新光吉星貨幣市場基金 15.45840 15.45830 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 新光多重資產基金(A累積)美元 8.33000 8.27000 0.06000 0.72551 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 新光亞洲精選基金-美金 20.73000 20.55000 0.18000 0.87591 新光亞洲精選基金-新台幣 21.04000 20.89000 0.15000 0.71805 新光兩岸優勢基金 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 新光店頭基金 20.87000 20.94000 -0.07000 -0.33429 新光南非幣保本基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 新光特選內需收益ETF基金 19.77000 19.75000 0.02000 0.10127 新光創新科技基金 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75440 9.74690 0.00750 0.07695 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96110 9.96600 -0.00490 -0.04917 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58950 9.58570 0.00380 0.03964 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.13620 9.12910 0.00710 0.07777 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33470 9.33910 -0.00440 -0.04711 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.98270 8.97930 0.00340 0.03786 新光澳幣八年期保本基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 新光澳幣保本基金 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00640 10.01930 -0.01290 -0.12875 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.45230 9.46460 -0.01230 -0.12996 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.41280 9.43610 -0.02330 -0.24692 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.87210 9.89660 -0.02450 -0.24756 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.83800 9.84860 -0.01060 -0.10763 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.37690 9.38720 -0.01030 -0.10972 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.34970 9.36730 -0.01760 -0.18789 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.80620 9.82480 -0.01860 -0.18932 瑞銀全球創新趨勢基金 6.81000 6.77000 0.04000 0.59084 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.62920 9.63560 -0.00640 -0.06642 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.03580 9.04160 -0.00580 -0.06415 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.50560 9.51090 -0.00530 -0.05573 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 8.99570 9.00070 -0.00500 -0.05555 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.07050 9.08060 -0.01010 -0.11123 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.63820 9.64830 -0.01010 -0.10468 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.48470 13.51440 -0.02970 -0.21977 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.15540 8.17340 -0.01800 -0.22023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.00430 36.43260 -0.42830 -1.17560 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.55280 38.77600 -0.22320 -0.57561 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.71120 37.14620 -0.43500 -1.17105 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.33500 39.69930 -0.36430 -0.91765 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.29500 39.49970 -0.20470 -0.51823 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.12950 38.58970 -0.46020 -1.19255 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27190 11.27090 0.00100 0.00887 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95380 9.95500 -0.00120 -0.01205 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.98790 10.87510 0.11280 1.03723 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.15290 8.04810 0.10480 1.30217 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.44000 8.35000 0.09000 1.07784 群益大印度基金-人民幣 12.38620 12.34160 0.04460 0.36138 群益大印度基金-美元 11.56390 11.49230 0.07160 0.62303 群益大印度基金-新臺幣 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.48390 11.48070 0.00320 0.02787 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.99370 10.96200 0.03170 0.28918 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.50920 10.50620 0.00300 0.02855 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.18050 9.15400 0.02650 0.28949 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.21580 9.21320 0.00260 0.02822 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.08290 8.05950 0.02340 0.29034 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.77670 8.77430 0.00240 0.02735 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.95560 7.93260 0.02300 0.28994 群益中小型股基金 36.76000 36.72000 0.04000 0.10893 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.48350 9.47410 0.00940 0.09922 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.74020 8.70870 0.03150 0.36171 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.19860 8.19210 0.00650 0.07934 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.27150 8.26330 0.00820 0.09923 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.62250 7.59510 0.02740 0.36076 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.15100 7.14540 0.00560 0.07837 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.81770 9.83340 -0.01570 -0.15966 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.79940 10.81680 -0.01740 -0.16086 群益中國高收益債券基金-美元 10.40940 10.41740 -0.00800 -0.07679 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.60110 9.61960 -0.01850 -0.19232 群益中國新機會基金N-人民幣 7.56230 7.48880 0.07350 0.98147 群益中國新機會基金N-美元 6.89320 6.80850 0.08470 1.24403 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.37000 7.30000 0.07000 0.95890 群益中國新機會基金-人民幣 6.70660 6.64140 0.06520 0.98172 群益中國新機會基金-美元 7.37050 7.27990 0.09060 1.24452 群益中國新機會基金-新臺幣 7.03000 6.97000 0.06000 0.86083 群益平衡王基金 18.16010 18.16970 -0.00960 -0.05284 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.87000 -0.04000 -0.68143 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.90950 10.99950 -0.09000 -0.81822 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.33710 10.39530 -0.05820 -0.55987 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.66170 9.74150 -0.07980 -0.81918 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.15420 9.20580 -0.05160 -0.56052 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.75000 -0.07000 -0.80000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.81290 9.86810 -0.05520 -0.55938 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.59320 9.64790 -0.05470 -0.56696 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.03980 9.09070 -0.05090 -0.55991 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.95950 9.01060 -0.05110 -0.56711 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.86970 9.92530 -0.05560 -0.56018 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.89410 9.95060 -0.05650 -0.56780 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.19900 9.25080 -0.05180 -0.55995 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.58610 9.64080 -0.05470 -0.56738 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.00110 10.02880 -0.02770 -0.27620 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.14330 7.16310 -0.01980 -0.27642 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.09520 10.12300 -0.02780 -0.27462 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.95790 9.98520 -0.02730 -0.27340 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.08700 10.13060 -0.04360 -0.43038 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.80400 9.83090 -0.02690 -0.27363 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.71130 9.73790 -0.02660 -0.27316 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.83730 9.87980 -0.04250 -0.43017 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.09530 10.12300 -0.02770 -0.27363 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.95790 9.98520 -0.02730 -0.27340 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.08720 10.13080 -0.04360 -0.43037 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.80400 9.83090 -0.02690 -0.27363 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.71120 9.73790 -0.02670 -0.27419 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.83730 9.87980 -0.04250 -0.43017 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.39500 9.28240 0.11260 1.21305 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.93000 10.83000 0.10000 0.92336 群益全球關鍵生技基金-美元 15.37260 15.18840 0.18420 1.21277 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.16000 15.02000 0.14000 0.93209 群益印度中小基金N-人民幣 10.22000 10.14870 0.07130 0.70255 群益印度中小基金N-美元 8.51670 8.43530 0.08140 0.96499 群益印度中小基金N-新臺幣 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094 群益印度中小基金-人民幣 13.83570 13.73910 0.09660 0.70310 群益印度中小基金-美元 12.18120 12.06480 0.11640 0.96479 群益印度中小基金-新臺幣 14.09000 13.99000 0.10000 0.71480 群益多利策略組合基金 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 群益多重收益組合基金 13.40000 13.43000 -0.03000 -0.22338 群益多重資產組合基金 14.68000 14.72000 -0.04000 -0.27174 群益安家基金 22.61800 22.63000 -0.01200 -0.05303 群益安穩貨幣市場基金 16.10150 16.10120 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.30000 20.89000 0.41000 1.96266 群益亞太中小基金 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049 群益亞太新趨勢平衡基金 15.05000 14.99000 0.06000 0.40027 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.57430 9.58690 -0.01260 -0.13143 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.27450 7.28410 -0.00960 -0.13179 群益店頭市場基金 81.49000 81.03000 0.46000 0.56769 群益東方盛世基金 8.20000 8.16000 0.04000 0.49020 群益東協成長基金-人民幣 12.51260 12.44280 0.06980 0.56097 群益東協成長基金-美元 10.90280 10.81370 0.08910 0.82395 群益東協成長基金-新臺幣 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.89940 10.82860 0.07080 0.65382 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.30360 10.23310 0.07050 0.68894 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.77260 9.72200 0.05060 0.52047 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.37420 9.31330 0.06090 0.65390 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.86480 8.80410 0.06070 0.68945 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.40590 8.36240 0.04350 0.52019 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.17370 9.11410 0.05960 0.65393 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.02250 8.96080 0.06170 0.68855 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.39060 9.34200 0.04860 0.52023 群益長安基金 24.63000 24.51000 0.12000 0.48960 群益美國新創亮點基金N-美元 9.57510 9.48190 0.09320 0.98293 群益美國新創亮點基金-美元 14.48470 14.34370 0.14100 0.98301 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.98000 13.89000 0.09000 0.64795 群益真善美基金 15.41640 15.44180 -0.02540 -0.16449 群益馬拉松基金 107.67000 107.90000 -0.23000 -0.21316 群益馬拉松基金I類型 107.86000 108.09000 -0.23000 -0.21279 群益深証中小板基金 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937 群益創新科技基金 28.57000 28.46000 0.11000 0.38651 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.67380 8.62780 0.04600 0.53316 群益華夏盛世基金N-美元 7.92450 7.86190 0.06260 0.79625 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.26000 8.21000 0.05000 0.60901 群益華夏盛世基金-人民幣 9.44570 9.39560 0.05010 0.53323 群益華夏盛世基金-美元 8.73780 8.66880 0.06900 0.79596 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.41000 14.33000 0.08000 0.55827 群益奧斯卡基金 24.24000 24.05000 0.19000 0.79002 群益新興金鑽基金-美元 10.85210 10.69460 0.15750 1.47271 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.29000 8.19000 0.10000 1.22100 群益葛萊美基金 20.54000 20.48000 0.06000 0.29297 群益道瓊美國地產ETF基金 19.77000 19.97000 -0.20000 -1.00150 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.26000 11.36000 -0.10000 -0.88028 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.60930 11.63380 -0.02450 -0.21059 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.89790 10.91280 -0.01490 -0.13654 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.85460 10.87360 -0.01900 -0.17474 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.27380 8.29120 -0.01740 -0.20986 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.66560 8.67740 -0.01180 -0.13599 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.97000 8.00000 -0.03000 -0.37500 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.29270 8.30720 -0.01450 -0.17455 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.77440 9.78780 -0.01340 -0.13691 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.58570 9.59880 -0.01310 -0.13648 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.12000 25.16000 -0.04000 -0.15898 德信中國精選成長基金 10.34000 10.25000 0.09000 0.87805 德信台灣主流中小基金 15.91000 16.04000 -0.13000 -0.81047 德信新興股票組合基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 德信萬保貨幣市場基金 11.94480 11.94460 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.74450 10.75040 -0.00590 -0.05488 德信數位時代基金 25.09000 25.19000 -0.10000 -0.39698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.93340 9.94160 -0.00820 -0.08248 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.88020 9.88970 -0.00950 -0.09606 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67350 11.67330 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.70000 17.52000 0.18000 1.02740 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34660 10.38660 -0.04000 -0.38511 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.01460 15.07260 -0.05800 -0.38480 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.01420 8.04560 -0.03140 -0.39028 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.81040 10.82090 -0.01050 -0.09703 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.27970 11.29170 -0.01200 -0.10627 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04330 13.09430 -0.05100 -0.38948 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.19000 16.47000 -0.28000 -1.70006 摩根中小基金 18.63000 18.71000 -0.08000 -0.42758 摩根中國A股基金 12.01000 11.92000 0.09000 0.75503 摩根中國A股基金(美元) 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 摩根中國亮點基金 11.76000 11.57000 0.19000 1.64218 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.40370 10.36540 0.03830 0.36950 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.57630 11.52610 0.05020 0.43553 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.82750 8.77880 0.04870 0.55475 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.79760 11.75420 0.04340 0.36923 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.63960 13.58040 0.05920 0.43592 摩根台灣金磚基金-累積型 16.81000 16.87000 -0.06000 -0.35566 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.81000 16.87000 -0.06000 -0.35566 摩根台灣增長基金 44.76000 44.86000 -0.10000 -0.22292 摩根平衡基金 26.38000 26.39000 -0.01000 -0.03789 摩根全球α基金 18.12000 18.13000 -0.01000 -0.05516 摩根全球平衡基金 14.54500 14.50140 0.04360 0.30066 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.33550 9.39500 -0.05950 -0.63332 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.34110 10.40440 -0.06330 -0.60840 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.74420 9.80020 -0.05600 -0.57142 摩根多元入息成長基金-累積型 11.09290 11.16360 -0.07070 -0.63331 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.77660 9.83280 -0.05620 -0.57156 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.16650 10.13130 0.03520 0.34744 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.13540 13.08990 0.04550 0.34760 摩根亞洲基金 52.99000 52.25000 0.74000 1.41627 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.19220 8.20510 -0.01290 -0.15722 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.57020 9.57800 -0.00780 -0.08144 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.46570 8.47000 -0.00430 -0.05077 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.03810 12.05700 -0.01890 -0.15676 摩根東方內需機會基金 16.80000 16.56000 0.24000 1.44928 摩根東方科技基金 29.86000 29.33000 0.53000 1.80702 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 摩根金龍收成基金 19.04000 18.74000 0.30000 1.60085 摩根第一貨幣市場基金 15.09110 15.09100 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 12.99000 12.88000 0.11000 0.85404 摩根新金磚五國基金 11.01000 10.87000 0.14000 1.28795 摩根新絲路基金 8.99000 8.89000 0.10000 1.12486 摩根新興35基金 12.29000 12.15000 0.14000 1.15226 摩根新興日本基金 22.55000 22.53000 0.02000 0.08877 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.05070 7.07470 -0.02400 -0.33924 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.26170 9.29170 -0.03000 -0.32287 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.02220 9.04750 -0.02530 -0.27964 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.33590 10.37110 -0.03520 -0.33940 摩根新興科技基金 44.18000 44.55000 -0.37000 -0.83053 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14540 8.15440 -0.00900 -0.11037 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41530 10.42690 -0.01160 -0.11125 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.27600 8.25560 0.02040 0.24710 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.98610 8.94710 0.03900 0.43590 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.45390 8.41410 0.03980 0.47302 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.59120 9.56750 0.02370 0.24771 摩根龍揚基金 28.43000 27.97000 0.46000 1.64462 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 摩根環球股票收益基金-累積型 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 摩根總收益組合基金-月配息型 9.16670 9.18420 -0.01750 -0.19054 摩根總收益組合基金-累積型 11.13650 11.15780 -0.02130 -0.19090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.21000 21.18000 0.03000 0.14164 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62900 11.63470 -0.00570 -0.04899 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.84620 10.84970 -0.00350 -0.03226 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.85090 9.87240 -0.02150 -0.21778 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00270 10.00760 -0.00490 -0.04896 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.38410 9.38710 -0.00300 -0.03196 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51750 8.53600 -0.01850 -0.21673 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.91950 9.88170 0.03780 0.38253 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.98010 9.97010 0.01000 0.10030 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.41310 9.40500 0.00810 0.08612 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.56000 9.57880 -0.01880 -0.19627 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.13470 9.12690 0.00780 0.08546 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.27690 9.29500 -0.01810 -0.19473 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.96050 10.93090 0.02960 0.27079 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.72470 10.69740 0.02730 0.25520 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.93160 9.93180 -0.00020 -0.00201 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.34450 10.31660 0.02790 0.27044 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.10640 10.08070 0.02570 0.25494 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.36180 9.36200 -0.00020 -0.00214 聯邦金鑽平衡基金 20.44590 20.41370 0.03220 0.15774 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.91580 8.82750 0.08830 1.00028 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.20860 9.14310 0.06550 0.71639 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.90090 8.81280 0.08810 0.99968 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.19310 9.12770 0.06540 0.71650 聯邦貨幣市場基金 13.17600 13.17580 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.93500 16.00160 -0.06660 -0.41621 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.71510 11.63530 0.07980 0.68584 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.25580 11.19810 0.05770 0.51527 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.78410 10.72880 0.05530 0.51544 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72020 11.71120 0.00900 0.07685 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95470 10.96590 -0.01120 -0.10213 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37140 10.36350 0.00790 0.07623 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.48300 8.49170 -0.00870 -0.10245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.61000 31.67000 -0.06000 -0.18945 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.03000 14.87000 0.16000 1.07599 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.00000 14.82000 0.18000 1.21457 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.92000 9.82000 0.10000 1.01833 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.25000 15.30000 -0.05000 -0.32680 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.89000 11.93000 -0.04000 -0.33529 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.20000 14.09000 0.11000 0.78070 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.75000 13.87000 -0.12000 -0.86518 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.20000 14.32000 -0.12000 -0.83799 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.15000 14.26000 -0.11000 -0.77139 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393 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-1.10553 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.84000 9.95000 -0.11000 -1.10553 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.28000 11.17000 0.11000 0.98478 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.04000 9.92000 0.12000 1.20968 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.16000 14.02000 0.14000 0.99857 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.86000 8.78000 0.08000 0.91116 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.55000 8.44000 0.11000 1.30332 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.57000 8.49000 0.08000 0.94229 瀚亞亞太基礎建設基金 11.37000 11.29000 0.08000 0.70859 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.56510 11.52030 0.04480 0.38888 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.20960 13.20400 0.00560 0.04241 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.52240 10.45740 0.06500 0.62157 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.31780 10.27550 0.04230 0.41166 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.42290 11.46630 -0.04340 -0.37850 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.79270 8.75870 0.03400 0.38819 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.51060 9.49730 0.01330 0.14004 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.66080 8.60730 0.05350 0.62157 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.48070 8.44590 0.03480 0.41203 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.78750 8.82270 -0.03520 -0.39897 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.09980 14.10750 -0.00770 -0.05458 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.55190 10.55930 -0.00740 -0.07008 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.30250 10.27910 0.02340 0.22765 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.18780 12.19450 -0.00670 -0.05494 瀚亞非洲基金-南非幣 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.91000 18.82000 0.09000 0.47821 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.57670 13.57660 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 25.35000 24.98000 0.37000 1.48118 瀚亞高科技基金 51.95000 52.07000 -0.12000 -0.23046 瀚亞理財通基金 25.24000 25.28000 -0.04000 -0.15823 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.63000 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-0.54091 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.97900 9.92830 0.05070 0.51066 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.43120 9.40970 0.02150 0.22849 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.62290 9.68940 -0.06650 -0.68632 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 7.98960 7.96960 0.02000 0.25095 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.87800 7.92090 -0.04290 -0.54161 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.45280 8.40990 0.04290 0.51011 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 7.88070 7.86270 0.01800 0.22893 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.48260 7.53430 -0.05170 -0.68620 瀚亞電通網基金 13.02000 13.08000 -0.06000 -0.45872 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.38680 13.42970 -0.04290 -0.31944 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.27200 10.32070 -0.04870 -0.47187 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.53210 9.54890 -0.01680 -0.17594 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.16400 11.19980 -0.03580 -0.31965 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.80000 10.93000 -0.13000 -1.18939 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