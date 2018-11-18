香港11月工廈買賣註冊僅284宗 創逾一年半新低

投資市場氣氛轉淡，連帶過往多月表現不俗的工廈物業，成交步伐也慢熱。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，10月份工廈買賣註冊僅284宗(主要反映9月份市況)，按月下挫約4成，同時創下自去年2月份以後，即逾一半年以來的新低，註冊金額僅錄20.9億元。

雖然上月工廈註冊量下跌，但受惠今年上半年高基數帶動，今年首10個月工廈註冊量累計錄得5,221宗，已高於去年全年總和，同時為自2012年以後的新高水平。註冊金額方面，今年首10個月累錄394.1億元，亦高於去年全年總和的369.4億元。

細碼工廈交投急跌拖累

細銀碼工廈的成交減少，是整體工廈註冊量下跌的主因。10月份的300萬元或以下工廈註冊量僅錄157宗，是2016年10月份以後，即近2年來新低紀錄。事實上，該類別的工廈註冊量，相對於今年6月份高位的396宗，亦跌去6成。反觀其他銀碼的工廈，例如逾1,000萬至2000萬元的工廈註冊量，上月錄得81宗，較高位147宗僅跌4成，按月更錄得微升。

雖然工廈成交量減少，但租售價格仍然平穩。10月份指標工廈價格按月上升0.4%，租金按月亦微升0.3%，雙雙創下歷史新高。總計今年首10個月，工廈價格及租金分別累積上升12.7%及6.8%。

租售價格續創歷史新高

美聯工商董事陳偉志表示，受中美貿易戰拖累，投資市場氣氛轉差，過往多月表現不俗的細銀碼工廈，成交量也開始受到影響。不過，不少業主持貨力仍然較強，不願把物業平售，令到工廈租售價維持上升。他認為，隨著近年愈來愈多舊式工廈單位被改建成為工作間，令傳統工廠的供應減少，反而令到租售價表現平穩。

