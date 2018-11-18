香港置業：10月純車位錄得515宗註冊 創27個月新低

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，10月錄得515宗純車位註冊，較9月的516宗微跌約0.2%，連跌4個月，亦創近27個月新低；涉及註冊金額約9.19億元，較9月約8.12億元上升約13.3%，呈現「量跌額升」情況，相信與價值100萬元以上純車位按月註冊量錄得升幅有關。

逾50萬元以上至100萬元註冊量按月大跌逾5成 表現最差

按金額劃分10月純車位註冊表現，其中價值50萬元或以下純車位全月錄得18宗註冊，較9月的11宗大增約63.6%；價值100萬元以上純車位全月錄得420宗註冊，較9月的340宗增加約23.5%；惟獨價值50萬以上至100萬元的純車位全月錄得77宗註冊，較9月的165宗大跌約53.3%，各類別中表現最差。

九龍區註冊量按月下跌近3成

按分區劃分，10月港島、九龍及新界三區純車位註冊量表現各異，其中港島區錄得69宗純車位註冊，較9月的42宗上升約64.3%；新界區錄得376宗純車位註冊，按月持平；九龍區錄得70宗純車位註冊，較9月的98宗下跌約28.6%。

按宗數排行，10月錄最多純車位註冊為元朗朗屏8號，錄得56宗註冊；元朗尚悅錄得27宗註冊，排名次席。