中原地產料11月整體僅錄4,000宗 U+A0 U+A0創32個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至11月14日，11月份樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄1,605宗及185.98億元。料全月將錄4,000宗及420億元，按月下跌25.6%及7.8%。樓價持續調整，市民普遍持觀望態度，以致整體樓宇買賣持續淡靜，加上發展商亦減慢發售新盤，拖累整體登記跌至4,000宗及400億水平附近，宗數將創2016年3月3,154宗後32個月新低，金額則創2017年1月份394.60億元後22個月新低。

一手私人住宅方面，11月份暫錄371宗及44.69億元。料全月錄850宗及100億元，按月下跌63.6%及53.4%。估計宗數為2018年5月747宗後6個月新低，金額亦創2017年1月份93.8億元後22個月新低。由於多個新盤集中於10月份登記，加上發展商減慢推盤，因此11月份一手登記明顯回落。

2018年11月份暫時最高登記宗數的新盤是元朗朗城匯，暫錄105宗及7.24億元。 其次為將軍澳日出康城6期LP6，暫錄77宗及4.68億元。第三為屯門弦海，暫錄52宗及2.16億元。

二手私人住宅方面，11月份暫錄781宗及70.79億元。料全月錄1,800宗及160.0億元，跟10月份的1,769宗及162.5億元相若。金額將創2016年3月94.3億元後的32個月新低，宗數亦連續兩個月跌穿2,000宗水平，反映二手交投持續淡靜。

大型屋苑方面，2018年11月份嘉湖山莊暫錄13宗、沙田第一城5宗、太古城4宗及美孚新村3宗。