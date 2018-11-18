俞熔：健康體檢機構不是專家依賴型行業

美年大健康集團董事長俞熔今日在第九屆財新峰會表示，健康體檢機構不是專家依賴型行業，質量質控和技術創新會做得更好。

俞熔表示，當前，與被動醫療相比，大眾的主動健康意識越來越濃。在預防醫療領域，無論是個體健康消費升級的沖動和動能，還是從國家衛生戰略的關口前移、預防優先的戰略來講，都契合了上述現象。

俞熔認為，某種程度看，健康體檢是通過專業的手段采集準確個體健康信息的過程，這個過程當中，既要註重技術流程管理的力量，也要註重專家的力量。“在實踐當中發現，有兩個環節是要重點解決的，一個是體系流程，一個是關鍵崗位的人才引進和培養。

在體系流程方面，他認為，可以通過技術力量解決。“現在在新疆哈密拍的片子，北、上、廣的專家在家裏可以用pad進行讀片，就不需要在哈密招一個放射的專家去在當地讀片。我們目前一個月遠程的讀片量已經差不多一百萬的體量，這應該是全球最大的數字”。

俞熔認為，健康體檢機構不是專家依賴型行業，“如果我是一個依靠手術、依靠治療的連鎖醫院，那我們對專家的依賴度會非常高。但是技術提升、管理提升，很大程度上彌補了專家的不足”。

“總的來講，這個領域的環境會越來越寬松，目前對人才的吸引力和體系的提升，未來的穩定性會越來越好，質量質控和技術創新在未來也會做得更好”，他說。

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新浪財經訊 責任編輯：梁斌 SF055