陳勁：用商業醫保補充醫保 解決人們病不起的問題

眾安保險CEO陳勁今日於財新峰會稱，過去二十年來，醫保覆蓋的範圍取得了非常巨大的進步，醫療支出中，國家財政支出占55%以上。雖然和發達國家普遍占80%以上相比還有差距，但是和本國20年前相比，已經有了非常非常大的進步。

當然，很多人還不滿足基本的醫療保險，所以選擇了商業醫療保險。但商業醫保本身的價格比較高，對於很多中產來說，本身投保的費用就是很大的一筆費用。

陳勁稱，眾安保險作為第一家互聯網保險公司，就是希望能夠解決中產階級病不起的問題，核心問題是要補充醫療保險。基本思路有三點：

第一，開始的時候就利用技術的力量進行健康管理。眾安保險有一個產品，叫做步步保，設計這個產品的初衷，是每個人通過手環的步數，就能夠抵銷你一部分投保的費用。

第二，推出醫療保險補充的產品，一個產品從20多歲到65歲以下的醫生，對所有的重大疾病都有保險，真正每年保費是從200到1000多塊錢，而它保障的內容上限可以到300萬。

第三，也投資生命管理，通過技術連接各家醫院，用這種方式能夠把整個客戶體驗過程做到更好。

今年雙11這一天，眾安保險的產品賣出10萬余份，過去將近一年多的時間，有200多萬人主動通過線上投保，民眾對商業保險的需求有了更大的提升。

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新浪財經訊 責任編輯：謝長杉