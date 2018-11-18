龍永圖：全球貿易體系處於成立以來最危險時期

中國入世首席談判代表、原國家外經貿部副部長龍永圖今日在財新峰會表示，全球貿易體系三個層次都在發生深刻變化。

第一，以WTO為代表的全球貿易體系正遭受到嚴重的沖擊，而且嚴重的邊緣化。龍永圖稱，WTO的三個主要的職能，制定國際貿易規則，組織全球開放市場的談判，對國際貿易爭端進行仲裁，這三個作用現在都已經是無能為力。“現在貿易爭端體制也陷入癱瘓或者半癱瘓的狀態，全球貿易體系處於它成立以來最危險、也是最脆弱的時期。”

第二，區域貿易協定本來是作為世界貿易組織一個所謂補充，但現在就像雨後春筍一般一下子冒出來幾十個幾百個。

第三，雙邊貿易協定過去作為一個非常極端的例外而存在，當時最典型的雙邊貿易協定就是美國和以色列簽訂的《雙邊左右貿易協定》。但是此例一開，其它國家一個個都效仿。

這樣一種情況下，全球貿易體系應該怎麽辦？中國應該做點什麽？龍永圖認為：

第一，我們還是要堅定地支持WTO的全球體制，在這方面我們現在可以做三件事情：1，積極支持WTO內部的改革；2，應該把區域貿易談判當中的許多新的議題帶到世界貿易組織的會議廳裏面去；3，應該支持一些企業來在制定規則方面所做出的努力。

龍永圖強調，“美國應該放棄對世貿組織仲裁體系不負責任的態度，使世界貿易組織仲裁體系更快能夠恢覆它的正常運作。”

第二，應該大力支持區域貿易協定的存在，呼籲貿易協定能夠更好地在某種意義上承擔起當前世界貿易組織不可能承擔的一些工作。

新浪聲明：所有會議實錄均為現場速記整理，未經演講者審閱，新浪網登載此文出於傳遞更多信息之目的，並不意味著讚同其觀點或證實其描述。

新浪財經訊 責任編輯：謝長杉