樓繼偉：我國營商環境排名大幅躍升32位 我都很吃驚

全國社會保障基金理事會理事長，全國政協常委、外事委員會主任樓繼偉今日在第九屆財新峰會表示，我國經濟韌性繼續提高，營商環境大幅改善，“營商環境的排名，我都很吃驚”。

據新華社報道，世界銀行10月31日晚發布最新報告，把中國營商環境在全球的排名一次性提升32位，盛讚中國相關領域改革令人驚嘆地快速且有效。在《2019年營商環境報告：為改革而培訓》中，世行認定，中國在過去1年為中小企業改善營商環境實施的改革數量創紀錄，全球排名從上期的第78位躍升至第46位。

樓繼偉認為，習近平總書記最近專門主持召開“民營企業座談會”，強調兩個“毫不動搖”，公平對待一切市場主體，對穩定預期發揮著重大作用。同時隨著營商環境的大幅改善，中國經濟的韌性繼續提高。

樓繼偉認為，單邊主義政策不過是拉長中國“L型”增長曲線的底部，中國經濟還會維持6%左右的中高速發展。

但他也表示，因為老齡化問題帶來的拖累，我們不能“坐看風雲起”。一方面要對外部威脅不低頭，另一方面要按照構建人類命運共同體的思路繼續高擎全球化、多邊化的大旗，倡導通過對話協商整合各國利益訴求，通過攜手合作共同防範風險。更為重要的是要繼續堅定信心、苦練內功，推進供給側結構性改革，實現經濟高質量的發展。

“高速發展不大可能了”，他說。

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新浪財經訊 責任編輯：梁斌 SF055

