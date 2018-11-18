黃益平：兩大因素使央行貨幣政策決策非常艱難

北京大學國家發展研究院金光經濟學講席教授、副院長黃益平今日在第九屆財新峰會表示，經濟增速的放緩可能意味著貨幣政策會有寬鬆壓力。一方面是外部貨幣政策的緊縮，一方面是我國內部經濟的疲軟，使得央行貨幣政策決策變得非常艱難。

黃益平首先回顧了金融危機以來世界經濟的發展。他認為，貨幣政策非常激進，財政政策相對保守，結構改革步履緩慢是各國比較一致性的現象。目前，大部分經濟體都已經開始恢覆溫和增長，但不可否認，除了美國以外，其他一些經濟體的增長態勢相對比較疲軟，全球還遠遠沒有恢覆到危機以前的經濟態勢。

此外，為應對金融危機而出台的量化寬鬆對世界經濟造成了很大的影響。“我們已經看到土耳其、阿根廷、南非、俄羅斯都受到了很多的影響，如果我們聚焦中國經濟，其實這樣的一個政策對我們現在也造成比較大的影響”。

黃益平預測，由於美聯儲進入加息通道，中美利差不斷縮小，如果明年美聯儲還要再加3-4次息的話，中國7天期的逆回購利率可能會低於美國聯儲的隔夜利率，這會對我國的外部金融環境，尤其是對人民幣匯率造成新的壓力。

另外一方面，經濟增速的放緩可能意味著貨幣政策會有寬鬆壓力。黃益平稱，一方面是外部貨幣政策的緊縮，一方面是我國內部經濟的疲軟，使得央行貨幣政策決策變得非常艱難。

“但這還不是我們現在碰到的最大的問題”，黃益平稱，今天看中國經濟，一方面杠桿率已經非常高，另外一方面還有非常龐大的，沒有得到很好監管的金融創新部門——影子銀行和互聯網金融。

黃益平認為，上述問題及全球貨幣政策可能會退出量化寬鬆成為中國經濟面臨的兩大挑戰。“很多人認為未來1-2年內世界經濟有可能重新走入經濟危機”。

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新浪財經訊 責任編輯：梁斌 SF055