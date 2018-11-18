張琨：互聯網是放大醫生服務能力的關鍵手段

春雨醫生CEO張琨今日於財新峰會稱，互聯網是放大醫生服務能力的一個關鍵手段，通過互聯網，可以實現分布式醫療解決方案，用硬件、軟件+服務的解決方案來擴大醫生服務的範圍。

“春雨”更多是從互聯網的角度去大規模地動員醫生，抓住線上的入口，解決健康一部分的問題。具體來看，融合包括這幾方面：

第一，線上和線下必須走在一起。張琨表示，隨著未來人口結構的變化，疾病譜的變化，會導致未來患者的入口來自於線上服務。所以，線上和線下必須要融合。

第二，隨著科技的發展，未來的醫療一定是硬件、軟件、服務加上藥品的綜合解決方案。

“傳統的醫療模式是你來醫院，我給你做個手術。”但張琨指出，由於技術的發展，可以實現很多醫療場景的分布化的解決，通過互聯網的手段把碎片式的檢驗的檢查以及碎片式的治療過程整合，真正形成以患者為中心的一個無縫連接的醫療服務的體系。

第三，未來保險方也會擁抱互聯網，醫療機構也會擁抱互聯網，互聯網會變成產業的基本設施融合的能力，未來不會存在互聯網醫療的概念。就像美國的數字化醫療，已經融入在整個產業鏈和利益相關方。

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新浪財經訊 責任編輯：謝長杉