興業證券發起設立支持民企發展系列資管計劃 首期出資20億元

又一家券商加入到成立支持民企發展系列資產管理計劃的隊列之中。11月16日，興業證券以自有資金出資成立證券行業支持民企發展系列資產管理計劃（簡稱“資管計劃”），以支持優質上市公司穩健發展、拓寬化解民營企業流動性風險資金渠道。該資管計劃的首期規模為20.1億元，預計撬動資金超過200億元。

該資管計劃采用FOF結構設計，即設立母資管計劃，同時設立若幹子資管計劃或私募股權基金，間接或直接通過債權置換、股權購買、股+債、並購重組等多種方式，同時撬動銀行、保險、國有企業和政府平台等社會各方資金。

此外，興業證券與福建省國有企業合作，受托管理的省級紓困私募股權基金（有限合夥）也將於近期成立，首期20億元，總規模150億，基金將按照市場化、專業化方式運作，解決上市公司股票質押困境。

此前，興業證券已在11月12日於上海證券交易所成功承銷完成全國首單省級紓困債暨上海證券交易所首單公開發行紓困債券——福建省投資開發集團有限公司2018年紓困專項債，首期已募集資金10億元，募集資金全部用於支持福建優質上市公司及其股東融資，以緩解上市公司及其股東流動性壓力。

此次發起設立證券行業支持民企發展系列資產管理計劃以及私募股權基金，並承銷完成全國首單省級紓困債，是興業證券助力資本市場穩定，拓寬化解民營企業流動性風險資金渠道的系列舉措之一。興業證券將持續拓展外部資源，幫助有發展前景的公司解決資金流動性困難，全方位支持民營經濟高質量發展。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：王曉宇