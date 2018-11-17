全國銀行理財綜合能力評價半年報發布：工行排第一

11月16日，銀行業理財登記托管中心（下稱理財中心）發布《全國銀行理財綜合能力評價報告（2018年上半年）》。報告顯示，2018年上半年，全市場理財業務綜合能力排名前十的是工商銀行、招商銀行、浦發銀行、農業銀行、建設銀行、中信銀行、興業銀行、中國銀行、交通銀行、民生銀行。由於在產品端、投資端、運營管理方面有相對完善的制度和管理流程，全國性商業銀行（國有銀行、股份制銀行）的排名較為靠前，特別是國有銀行，全部入圍前十強。

本評價結果對銀行理財產品的發行設計、投資運作、風險控制等六個方面共計56項指標進行量化評價，主要包括創設能力、發行能力和投資能力，還對銀行的風控能力、誠信水平、信息披露等方面進行考察，最終得出理財綜合能力排名。

《資管新規》後，理財中心依據監管所引導的方向，及時調整理財綜合能力評價體系。

從報告結果來看，工商銀行理財業務綜合能力全市場排名第一，盡管面臨著資管新規落地的沖擊，工商銀行依然在產品募集、發行階段呈現出較好的效果；招商銀行全市場排名第二，在產品凈值化轉型方面遙遙領先；浦發銀行全市場排名第三，雖然規模不及國有大行，但理財產品具有較高的投資收益，表明其較好的投資運作能力。

分機構類型來看，全市場理財業務綜合能力前50名中包括國有銀行5家，股份制銀行12家，城市商業銀行25家，農村金融機構7家及郵政儲蓄銀行。從名次分布來看，前20名中以國有銀行及股份制銀行為主，城市商業銀行及農村金融機構集中在20名至50名之間。國有銀行由於較大的產品發行量和較高的發行成功率，在發行能力方面表現較為突出；股份制銀行得益於投研團隊的優勢，在投資能力方面得分較高；城市商業銀行雖然在發行能力方面不及全國性商業銀行，但部分機構在產品創設方面顯示出了自己特色。

本次評價的銀行範圍共574家銀行，其中國有大型銀行5家，全國性股份制銀行12家，城市商業銀行127家，農村金融機構389家，外資銀行38家，及郵政儲蓄銀行、國家開發銀行、農業發展銀行。本次評價數據來源於全國銀行業理財信息登記系統及部分第三方外部平台數據。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：金嘉捷