中證指數公司發布國內首支ESG指數

11月16日，上海中證指數公司發布公告，宣布將於12月10日正式發布“中證180 ESG指數”。該指數由中國工商銀行與中證指數公司聯合研發，是國內首支ESG指數。

ESG是環境、社會責任和公司治理英文首字母的縮寫，是當前國際社會衡量企業可持續發展能力的三大維度。ESG指數的推出是金融機構通過理念、工具創新優化資源配置、促進可持續發展的新實踐，有助於推動企業更好地將環境、社會責任、公司治理與經營成本效益結合起來，建立長效機制。

據悉，ESG指數是依據ESG表現對各上市企業的股價加權匯總，形成股票指數，通過給ESG表現較好的股票賦予更大權重，反映具有可持續發展能力的企業股價的總體變化。

從國際市場看，ESG投資已成為近年來流行的投資策略，ESG指數具有中長期穩健、收益好、風險低的特點，受到機構投資者的認可與熱捧。從國內市場看，隨著ESG指數和ESG投資需求日益增加,未來市場前景廣闊。

在評級方法和市場收益方面，“中證180 ESG指數”借鑒國際ESG框架，研究開發了ESG綠色評級系統。該指數不但對“中證180指數”各成分股的ESG表現進行評價，也綜合考量上市公司的經營業績和信用評級。歷史數據模擬顯示，“中證180 ESG指數”具有“收益高、風險低”的特點，指數收益率高於同期中證180指數，而且對極端風險具有較好的避險功能。

此外，“中證180ESG指數”還有助於促進企業主動改善環境、提升社會責任表現的意願與能力。隨著更多資金流向綠色環保產業，ESG表現較好企業的融資成本將進一步降低。企業將更為直觀、深刻地認識到，加大自身在環境、社會責任和公司治理等方面的投入，提升信息披露水平，不僅是履行社會責任的體現，更能成為企業降低成本、提高效益的有效途徑。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：汪友若