中國太保簽出全國生豬飼料成本價格保

11月15日，中國太保產險浙江分公司創新推出生豬飼料成本價格保險，並在當地與一家生豬養殖龍頭企業簽出全國首單，承擔基於玉米、豆粕期貨的價格風險保障3600萬元。首張保單承保3.6萬頭生豬，首批次起保生效，每批次保障期限15周，基本覆蓋生豬飼養周期。

我國是世界上生豬出欄量最大的國家，市場規模超萬億元，生豬上下遊產業鏈涉及領域直接關聯企業數萬家、就業人員過億人。長期以來，我國生豬養殖產業深受“豬周期”困擾，價格波動頻繁且不受個體影響控制，而飼料成本一般占生豬養殖成本60%左右，飼料成本的控制能力和水平，決定了大型養殖企業的盈利空間。

生豬飼料成本價格保險創新運用“保險+期貨”模式，向玉米、豆粕期貨要效益，抵禦豬周期下行“剪刀差”，化解生豬飼料原料過快上漲帶來的財務風險。特別是近期“非洲豬瘟”影響養殖戶生產信心，該產品的推出對於幫助產業發展、提高生產積極性、穩定社會民生，有著積極的社會效益。

據悉，自2016年開始，中國太保產險與浙商期貨深度合作，共同研發生豬飼料成本價格保險，借鑒“保險+期貨”的運作模式，開創性地編制了豬料期貨價格指數。經過兩年多摸索，中國太保產險成功推出該產品，並得到產業各方認可，形成了生豬飼料原料“價格保險+期貨”的商業模式。

來源：上證報APP·中國證券網 作者：黃蕾