【大行報告】野村：中國房地產冬天將至 明年上半年將明顯轉差

投行野村發表報告預期，中國房地產的冬天即將來臨，明年上半年市場情況更將明顯轉差，政府很可能需要較過往更長時間救市。該行並相信，中國政府有可能在明年春天或之後放松多項在大城市實行的房地產控制措施，而在此之後才能回覆。

報告稱，自2015年中以來內地房地產行業的榮景開始出現失去動力的跡象，而在中美貿易戰有可能升級及內地金融市場困境的情況下，房地產市場轉冷將進一步拖低內地經濟。該行預期明年新屋銷售將收縮逾10%，而房地產投資增長可能在明年幾個月出現暴跌。在賣地放慢下，基建開支亦可能轉弱，房地產相關的金融資產可能受到嚴重打擊。

野村表示，有兩個原因導致最近的緊縮周期與此前的周期不同。首先，大城市和小城市之間的差別加大。2016年9月中央政府向多數大城市推出了前所未見的調控措施，並通過註資3.3萬億元人民幣進行棚戶區改造。第二，在主要城市實行的調控措施例如限價及限制轉售等，與市場對立情況加劇。

該行表示，由於房地產板塊在推動中國經濟增長方面的關鍵角色，因此相信在明年上半年GDP增長下跌時，北京最終會面對其有需要放松收緊措施的現實。

該行稱，反對簡單地放松或逆轉先前施加的限制措施，並認為城市應分配一些資源為貧窮人士及年青人提供住房。假如中國政府希望繼續為低端城市繼續提供補助例如抵押補充貸款（PSL），則需要有更高透明度的機制，去分配資金予那些對農民工和人才吸引率最高的城市。

報告認為，通過大幅增加這些發展中城市的住宅土地供應，及鼓勵地方政府通過增加住房供應以穩定樓價穩定，相信即使放寬政策限制亦未必會推高樓價及導致另一場房地產泡沫。

路透香港11月16日