香港政府已對中美貿易摩擦下各潛在極端市況作好準備--高層領導小組

香港政府高層領導小組--金融領導委員會周五舉行會議，委員認同政府及監管機構關於中美貿易摩擦的評估，並認為香港已作好充分準備，以應對日益波動且充滿不確定性的市況所帶來的挑戰。

會上，委員備悉香港金融管理局就香港銀行體系承受沖擊的能力進行了壓力測試。結果顯示即使面對極端市況，銀行都能夠繼續符合相關的資本及流動性監管要求。

同時，證券及期貨事務監察委員會（證監會）密切監察資本市場，包括經紀行的財務狀況、營運及交收情況，以及應對不同市況的能力，並確保香港交易所(0388.HK)的交易和風險管理系統足以處理極端市況帶來的沖擊。

保險業監管局亦密切監察保險市場，就市場波動和信用利差擴大對獲授權保險公司進行壓力測試，以確保它們財務穩健。

金融領導委員會指出，“委員知悉政府及金融監管機構會繼續密切監察貿易摩擦的發展和金融市場的情況，以維持金融穩定。”

此外，委員察悉英國“脫歐”的最新發展及其可能對香港的影響。政府及監管機構將密切留意相關的談判結果及市場的發展。

香港政府於今年8月成立金融領導委員會，由財政司司長陳茂波擔任主席，成員包括行政會議成員以及財金官員，旨在為貨幣穩定、金融安全與監管等多個領域討論策略性和前瞻性建議。

中美貿易摩擦對香港經濟影響開始浮現，稍早政府公布的2018年第三季GDP按年增長減慢至2.9%為兩年來最弱。政府經濟顧問歐錫熊在記者會上表示，第三季GDP僅反映出第一輪關稅對轉口的影響，第二輪“加碼”關稅清單的影響將在未來數月進一步浮現，但他更關註貿易摩擦對金融市場、樓市及消費等間接影響。

路透香港11月16日