騰訊(00700-HK)ADR續揚 內銀內險股做好

港股ADR指數收報26311點，升128點，升0.49%。市場關注的騰訊控股(00700-HK)走勢，騰訊控股周五在港收市重上290元水平，收市報290.4元。該股在ADR走勢持續向好，ADR收報293.35元，較港收市2.95元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報66.14元，較港收市跌0.06元；港交所(00388-HK)ADR收報230.21元，較港收市升1.81元；友邦(01299-HK)ADR收報65元，較港收市升0.4元。
內銀內險股做好，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.56元，較港收市升0.03元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.44元，較港收市升0.01元。中人壽(02628-HK)ADR收報17.11元，較港收市升0.11元。
國際油價周5回升。中海油(00883-HK)ADR收報13.35元，較港收市升0.25元；中石油(00857-HK)ADR收報5.75元，較港收市升0.07元；中石化(00386-HK)ADR收報6.72元，較港收市升0.04元。
中移動(00941-HK)ADR收報77.28元，較港收市升0.43元；聯通(00762-HK)ADR收報8.86元，較港收市升0.06元；中電信(00728)ADR收報4.07元，較港收市升0.01元。