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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 元大中型100          本盟              昶和     福壽     瑞儀       
台新MSCI台灣反1 正道     富邦科技          國巨              大統新創 天仁     超眾       
宏洲              元大電子          錸德              本盟     宏亞     易華電     
嘉裕              元大台商50          智寶              銘旺科   達新     長榮       
東華              元大MSCI金融          奇力新            健和興   聚隆                
立益              富邦摩台          大毅              旭隼     昶和                
佳和              富邦發達          強茂              元晶     大統新創            
昶和              富邦金融          華新科            遠雄來   程泰                
三洋紡            元大MSCI台灣          嘉晶              統領     氣立                
本盟              永豐臺灣加權          星通              威宏-KY  榮星                
瑞利              富邦日本          玉晶光            泰昇-KY  台硝                
樂士              國泰日經225          台勝科                     永記                
正峰新            元大歐洲50          健策                       日勝化              
億泰              元大日經225          永崴投控                   展宇                
毛寶              元大美債20正2          康控-KY                    華廣                
懷特              國泰20年美債反1          訊芯-KY                    士紙                
燁興              兆豐藍籌30反1          杜康-DR                    高興昌              
中鴻              台新MSCI台灣正2          陽光能源-DR                   東明-KY             
威致              台新MSCI台灣反1          康友-KY                    世紀鋼              
華豐              元大S&P日圓反1                                     鑫永銓              
首利              富邦歐洲                                     六暉-KY             
麗正              FH彭博高收益債                                     申豐                
東訊              FH彭博新興債                                     宏旭-KY             
華泰              FH富時不動產                                     銘旺科              
錸德              元大台灣高息低波                                     翔耀                
倫飛              群益道瓊美國地產                                     吉祥全              
虹光              第一金工業30                                     華新科              
威盛              FH富時高息低波                                     建碁                
國碩              台泥                                         聯德                
銘旺科            上曜                                         玉晶光              
統懋              宏洲                                         圓展                
翔耀              嘉裕                                         新至陞              
太空梭            東華                                         時碩工業            
麗臺              立益                                         傳奇                
華映              佳和                                         東科-KY             
吉祥全            昶和                                         亞弘電              
憶聲              三洋紡                                       陞泰                
科風              本盟                                         愛山林              
和鑫              瑞利                                         皇昌                
力特              樂士                                         遠雄來              
喬鼎              正峰新                                       夏都                
正達              億泰                                         雲品                
晟鈦              毛寶                                         鳳凰                
聯德              懷特                                         新天地              
同泰              燁興                                         欣欣                
新世紀            中鴻                                         統領                
誠研              威致                                         客思達-KY            
綠能              華豐                                         阿瘦                
誠創              首利                                         康師傅-DR            
嘉威              麗正                                         同方友友-DR            
力銘              東訊                                         晨訊科-DR            
亞太電            華泰                                         友佳-DR             
達能              錸德                                         精熙-DR             
清惠              倫飛                                         一零四              
慧友              虹光                                         欣天然              
捷泰              精元                                         新海                
天瀚              威盛                                         欣高                
迅杰              國碩                                         全國                
華上              銘旺科                                       jpp-KY              
光麗-KY           統懋                                         台數科              
元晶              翔耀                                         南六                
華冠              太空梭                                       基勝-KY             
裕豐              麗臺                                         波力-KY             
寶徠              華映                                         泰昇-KY             
皇普              吉祥全                                       吉源-KY             
陽明              憶聲                                                             
六福              科風                                                             
康師傅-DR          和鑫                                                             
聖馬丁-DR          力特                                                             
神州-DR           喬鼎                                                             
耀傑-DR           正達                                                             
同方友友-DR          晟鈦                                                             
晨訊科-DR          聯德                                                             
友佳-DR           同泰                                                             
陽光能源-DR          新世紀                                                           
精熙-DR           誠研                                                             
中福              綠能                                                             
雷虎              誠創                                                             
中視              嘉威                                                             
秋雨              力銘                                                             
慶豐富            亞太電                                                           
新利虹            達能                                                             
國光生            清惠                                                             
                  慧友                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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