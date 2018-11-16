四川成渝高速公路(00107-HK)附屬擬以3500萬元向港瑞建材購買設備

四川成渝高速公路(00107-HK)公佈，於2018年11月16日，港瑞建材與公司之間接附屬成渝融資租賃訂立融資租賃安排。

根據融資租賃協議，成渝融資租賃須以代價人民幣3500萬元向港瑞建材購買設備。成渝融資租賃須將設備租回予港瑞建材，租賃期為36個月，自成渝融資租賃支付購買設備的代價之日開始計算。港瑞建材應付成渝融資租賃的租賃款項總額應為約人民幣3873.63萬元，分12期支付。租賃利率為中國人民銀行公佈的同期限檔次貸款基準利率上浮50%。

港瑞建材同意向成渝融資租賃支付金額為人民幣140萬元的保證金，作為履行其在融資租賃協議項下義務的擔保。該等保證金應用於抵償港瑞建材在融資租賃協議項下的任何逾期欠款。

設備之法定擁有權於整個租期内將歸屬於成渝融資租賃。於租期完結時，倘港瑞建材已達成其於融資租賃協議項下之所有責任，則港瑞建材有權選擇以代價人民幣1000元購買設備。

成渝融資租賃主要從事提供融資租賃服務及租賃業務。融資租賃安排乃由成渝融資租賃於一般及日常業務過程中訂立。成渝融資租賃與港瑞建材訂立融資租賃安排，將增加集團融資租賃業務收入，符合集團及成渝融資租賃業務發展策略。

公司的主要業務為投資、建設、經營和管理中國四川省境内公路基建項目，同時亦經營其他與收費公路相關的業務。

成渝融資租賃是一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事融資租賃及租賃等業務，公司主要服務於交通、能源、基礎設施建設、教育、醫療等行業。

港瑞建材是一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事混凝土及水泥製品生產、銷售及技術咨詢服務;貨物運輸;混凝土設備的製造、安裝、維修、租賃、銷售;建材批發;倉儲服務(不含危險品);建築垃圾再生利用;砂石加工;水泥穩定碎石、瀝青砼生產等業務。