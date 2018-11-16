11月16日，在岸人民幣兌美元於17:30左右報6.949元，微跌99點子或0.14%。早上9:30開市即見日內曾高見6.9311元，最多升80點子；至15:45跌至日內低見6.9507元，最多跌116點子，上下波幅196點子。

離岸人民幣報6.9413元，跌124點子或0.18%。日內於零晨3:45見日內高位高見6.9221元，最多升68點子；於15:45則見日內低見6.9452元，最多跌163點子；上下波幅231點子。

是日人民幣兌美元中間價報6.9377元，上調15個基點。

2018年10月份銀行結售匯逆差29億美元，較9月收窄83%；境內企業等非銀行部門涉外收支逆差74億美元，環比收窄73%，其中，外匯收支由9月逆差轉為順差46億美元。外匯局分析，10月結售匯和涉外收支逆差明顯下降，顯示當前我國跨境資金流動依然呈現雙向波動、總體穩定的發展態勢。從今年前10個月的情況看，銀行結售匯逆差同比下降72%；涉外收支逆差同比下降43%。當前全球經濟金融運行面臨一些不確定性，而我國在應對上仍具優勢。近年來的人民幣匯率雙向浮動彈性增強，市場主體面對外匯市場形勢變化更加理性；同時，我國在應對上也積累了豐富的實踐經驗和充足的政策工具，可以更加靈活地發揮宏觀審慎調節作用，維護外匯市場穩定。