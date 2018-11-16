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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月15日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          8942         0    00677U 富邦VIX               -12877         0  
2323   中環                    7625     15624    00632R 元大台灣50反1         -10182         0  
3037   欣興                    6708      3712    2353   宏碁                   -3911    -12770  
2409   友達                    5303     38338    2891   中信金                 -2661     -7587  
00633L 富邦上証正2             4573         0    1504   東元                   -2534    -10079  
2303   聯電                    3785    -61737    2344   華邦電                 -1890       814  
00655L 國泰中國A50正2          3220         0    2448   晶電                   -1779    -20324  
2371   大同                    2903     10414    2356   英業達                 -1347     -5655  
00664R 國泰臺灣加權反1         2552         0    2002   中鋼                   -1237     -3440  
3481   群創                    2331     31917    2347   聯強                   -1124     -3283  
2610   華航                    2107     15791    2382   廣達                   -1077       698  
3231   緯創                    1865      2754    2308   台達電                  -930      5367  
4958   臻鼎-KY                 1857      3084    2377   微星                    -871      -596  
00636  國泰中國A50             1823     30596    2354   鴻準                    -818      -166  
2885   元大金                  1777      6544    1312A  國喬特                  -817         0  
2313   華通                    1516     -1748    2449   京元電子                -776     -2671  
00672L 元大S&P原油正2          1515         0    00671R 富邦NASDAQ反1           -767         0  
00651R FH香港反1               1270         0    2886   兆豐金                  -754      -752  
2834   臺企銀                  1195      2736    2412   中華電                  -727      -229  
2337   旺宏                    1175    -10152    2014   中鴻                    -701     -7309  
00642U 元大S&P石油             1110         0    6120   達運                    -655     -3241  
3036   文曄                    1017      1088    3576   新日光                  -638     -3162  
0050   元大台灣50               946     14949    1101   台泥                    -628      1346  
1314   中石化                   907     -8489    2376   技嘉                    -618      -412  
2883   開發金                   883     -5635    1312   國喬                    -606     -7666  
2330   台積電                   843      4713    2884   玉山金                  -500      5302  
0056   元大高股息               749     35415    1718   中纖                    -480     -1674  
2892   第一金                   658      4633    5871   中租-KY                 -476       955  
8150   南茂                     625      7173    006208 富邦台50                -450         0  
2104   中橡                     616      2023    2408   南亞科                  -448      7571  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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