[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月15日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 8942 0 00677U 富邦VIX -12877 0 2323 中環 7625 15624 00632R 元大台灣50反1 -10182 0 3037 欣興 6708 3712 2353 宏碁 -3911 -12770 2409 友達 5303 38338 2891 中信金 -2661 -7587 00633L 富邦上証正2 4573 0 1504 東元 -2534 -10079 2303 聯電 3785 -61737 2344 華邦電 -1890 814 00655L 國泰中國A50正2 3220 0 2448 晶電 -1779 -20324 2371 大同 2903 10414 2356 英業達 -1347 -5655 00664R 國泰臺灣加權反1 2552 0 2002 中鋼 -1237 -3440 3481 群創 2331 31917 2347 聯強 -1124 -3283 2610 華航 2107 15791 2382 廣達 -1077 698 3231 緯創 1865 2754 2308 台達電 -930 5367 4958 臻鼎-KY 1857 3084 2377 微星 -871 -596 00636 國泰中國A50 1823 30596 2354 鴻準 -818 -166 2885 元大金 1777 6544 1312A 國喬特 -817 0 2313 華通 1516 -1748 2449 京元電子 -776 -2671 00672L 元大S&P原油正2 1515 0 00671R 富邦NASDAQ反1 -767 0 00651R FH香港反1 1270 0 2886 兆豐金 -754 -752 2834 臺企銀 1195 2736 2412 中華電 -727 -229 2337 旺宏 1175 -10152 2014 中鴻 -701 -7309 00642U 元大S&P石油 1110 0 6120 達運 -655 -3241 3036 文曄 1017 1088 3576 新日光 -638 -3162 0050 元大台灣50 946 14949 1101 台泥 -628 1346 1314 中石化 907 -8489 2376 技嘉 -618 -412 2883 開發金 883 -5635 1312 國喬 -606 -7666 2330 台積電 843 4713 2884 玉山金 -500 5302 0056 元大高股息 749 35415 1718 中纖 -480 -1674 2892 第一金 658 4633 5871 中租-KY -476 955 8150 南茂 625 7173 006208 富邦台50 -450 0 2104 中橡 616 2023 2408 南亞科 -448 7571 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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