中國保險投資股權意見稿放寬權益投資比例 利於穩定股市--高管

針對銀保監會10月末推出的保險資金投資股權管理辦法征求意見稿，中國人壽資產管理公司投資總監劉凡周四稱，征求意見放寬了保險在權益投資方面的比例，對保險資金穩定證券市場價值的發揮，起到非常重要的作用；未來，國壽也會根據市場波動的判斷，不斷增加或調整其在股票市場、債券市場的投資比例。

他在銀保監會發布會上指出，過去保險公司在股票或權益投資的比例不能超過30%，對於很多小的保險資管公司，權益配置比例已接近上限，就沒有更多的資金來投入到權益市場裏面來。

但對於中國人壽來講，因本身的資產規模非常大，距離這個上限還有一定的空間。這個政策的出台，整體上可以拓展整個保險行業的權益投資品種的配置比例，是比較直接的作用。

“總體上，我們對這一次關於股權投資比例的調整，包括整個征求意見稿，我們是持非常歡迎的態度。”劉凡稱。

他並強調，其實保險資金和社會上其他的資金有一些區別，因為保險資金主要來自於保費收入，核心的特征是會追求相對穩健的收益，這個資金的特征決定在資產的配置上，把大比重的資產配置到債券，包括利率產品，信用產品，一般上市保險公司的固定收益類產品占整個資產配置70-80%的比例。

不過，為了提高回報，畢竟股權、股票的投資，收益更高一些，因此也會對收益更高一些的股票市場進行投資配置。

為進一步提升保險資金服務實體經濟質效，規範保險資金投資股權行為，中國銀保監會10月末表示，對《保險資金投資股權暫行辦法》進行了修訂，取消保險資金開展股權投資的行業範圍限制，通過“負面清單+正面引導”機制提升保險資金服務實體經濟能力。

中國銀保監會10月發布《關於保險資產管理公司設立專項產品有關事項的通知》通知稱，允許保險資產管理公司設立專項產品，發揮保險資金長期穩健投資優勢，參與化解上市公司股票質押流動性風險，為優質上市公司和民營企業提供長期融資支持。通知明確了專項產品的投資範圍等。

路透北京11月15日