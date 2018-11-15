◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 元大中型100 本盟 昶和 大飲 瑞儀 台新MSCI台灣反1 正道 富邦科技 國巨 大統新創 福壽 超眾 宏洲 元大電子 錸德 本盟 天仁 易華電 嘉裕 元大台商50 智寶 銘旺科 宏亞 長榮 東華 元大MSCI金融 奇力新 健和興 達新 立益 富邦摩台 大毅 旭隼 聚隆 佳和 富邦發達 強茂 元晶 昶和 昶和 富邦金融 華新科 遠雄來 大統新創 三洋紡 元大MSCI台灣 嘉晶 統領 程泰 本盟 永豐臺灣加權 星通 威宏-KY 氣立 瑞利 富邦日本 玉晶光 泰昇-KY 榮星 樂士 國泰日經225 台勝科 台硝 正峰新 元大歐洲50 健策 永記 億泰 元大日經225 永崴投控 日勝化 毛寶 元大美債20正2 康控-KY 展宇 懷特 國泰20年美債反1 訊芯-KY 華廣 燁興 兆豐藍籌30反1 杜康-DR 士紙 中鴻 台新MSCI台灣正2 陽光能源-DR 高興昌 威致 台新MSCI台灣反1 康友-KY 東明-KY 華豐 元大S&P日圓反1 世紀鋼 首利 富邦歐洲 鑫永銓 麗正 FH彭博高收益債 六暉-KY 東訊 FH彭博新興債 申豐 華泰 FH富時不動產 宏旭-KY 錸德 元大台灣高息低波 銘旺科 倫飛 群益道瓊美國地產 翔耀 虹光 第一金工業30 吉祥全 威盛 FH富時高息低波 華新科 國碩 台泥 建碁 銘旺科 上曜 聯德 統懋 宏洲 玉晶光 翔耀 嘉裕 圓展 太空梭 東華 時碩工業 麗臺 立益 傳奇 華映 佳和 東科-KY 吉祥全 昶和 亞弘電 憶聲 三洋紡 陞泰 科風 本盟 愛山林 和鑫 瑞利 皇昌 力特 樂士 遠雄來 喬鼎 正峰新 夏都 正達 億泰 雲品 晟鈦 毛寶 鳳凰 聯德 懷特 新天地 同泰 燁興 欣欣 新世紀 中鴻 統領 誠研 威致 客思達-KY 綠能 華豐 阿瘦 誠創 首利 康師傅-DR 嘉威 麗正 同方友友-DR 力銘 東訊 晨訊科-DR 亞太電 華泰 友佳-DR 達能 錸德 精熙-DR 清惠 倫飛 一零四 慧友 虹光 欣天然 捷泰 精元 新海 互億 威盛 欣高 天瀚 國碩 全國 迅杰 銘旺科 jpp-KY 華上 統懋 台數科 光麗-KY 翔耀 南六 元晶 太空梭 基勝-KY 華冠 麗臺 波力-KY 裕豐 華映 泰昇-KY 寶徠 吉祥全 吉源-KY 皇普 憶聲 陽明 科風 六福 和鑫 康師傅-DR 力特 聖馬丁-DR 喬鼎 神州-DR 正達 耀傑-DR 晟鈦 同方友友-DR 聯德 晨訊科-DR 同泰 友佳-DR 新世紀 陽光能源-DR 誠研 精熙-DR 綠能 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 力銘 秋雨 亞太電 慶豐富 達能 新利虹 清惠 國光生 慧友 捷泰 互億 天瀚 超眾 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生