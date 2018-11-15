【大行報告】瑞信：2050年亞洲新興經濟體產出超全球一半

瑞信研究院發佈最新報告《Asia in Transition》(《轉型中的亞洲》)，探討亞洲新興經濟體的關鍵變革，報告預期中國向服務業轉型將拉動國內消費，未來中國人口老齡化提升中國醫療行業的發展潛力，資本市場、企業債券、養老金及共同基金市場有望進一步增長並更為機構化。

瑞信認為，亞洲新興經濟體正在迅速變化，到2050年該地區在全球經濟產出的占比有望達到55%。到2030年，該地區的股市和企業債券市場可望占全球市場近30%。究其原因，在於整個地區的經濟活動重心正在轉移。

經濟方面，轉向更為平衡的增長 — 中高收入亞洲經濟體正由製造業出口導向型，轉向提高服務業產出的增長模式，而龐大的國內儲蓄池將逐步使消費成為增長引擎，進而減少債務驅動型投資。

社會方面

中國醫療行業的機遇尤為誘人—到2020年將有逾1億人超過70歲，基本保險接近全覆蓋，不斷增加的可支配收入將為“自費”開支提供支持，且政府已將擴大公費醫療和鼓勵民營資本參與列為既定目標。根據醫藥研究公司IQVIA的資料，中國2017年的消費量為1,230億美元，已是世界第二大藥品消費國（相當於美國市場規模的26%）。根據國務院頒佈的《健康中國2030》戰略，到2020年，總體醫療開支占國內生產總值的比例預期將由2016年的5.3%升至6.5%–7.0%，並最終在2030年升至人民幣16萬億元（合2.3萬億美元）。中國國家藥監局近期推出一系列改革，如加入全球監管機構聯合會並於其後放寬對國內臨床試驗的額外要求、加快選定藥品的審批流程及對國內劣質藥品生產商施加更大壓力，這些措施將會鼓勵外商投資及放寬市場准入。

亞洲中產階級財富不斷增加 — 亞洲家庭的財富創造步伐位居全球之首，單單過去七年新增的中產階級（界定為財富介於10,000至100,000美元的階層）就達9,300萬人。

科技方面

極需額外關注可再生能源，以改變在氣候變化方面不成比例的負面影響 — 可再生能源是解決能源需求增加和氣候變化挑戰的關鍵。亞洲對污染較強的化石燃料（煤炭和石油）的消耗量在其能源組成中占極大的78%（世界其他國家及地區為52%）。

改革與投資

股票方面，預計指數權重的主要贏家將是中國（占全球股票市值的比重由11.1%升至18.9%）、印度（由2.8%升至3.1%）及印尼（由0.7%升至1.5%）。

企業債券方面，預計全球基準占比升幅最大的將是中國（占全球企業債券市值的比重將由13.3%升至21.7%）。

根據經合組織（OECD）的資料，2009年至2016年期間新興亞洲的養老金資產管理規模擴大1.2萬億美元（以恒定美元匯率計）至1.9萬億美元，該地區的七年複合年增長率為15%，遠超國內生產總值增長。區內最大的養老金儲蓄池（根據截至2016年的最新可用資料）為韓國（8,500億美元），其次是中國（5,150億美元）及馬來西亞（2,000億美元），但期內增長最快的（以美元計）是中國，增幅為19%。

報告預計中國將成為區內規模最大、增長最快的國家，由機構管理的養老金、共同基金及保險資金的資產管理規模由2014年的1.2萬億美元增至13.8萬億美元，期間的複合年增長率為17%。