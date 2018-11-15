為“名”更為“利”？華潤電力開啟綠色轉型之路

華潤集團持股62.94%的華潤電力（00836-HK）成立於2001年8月，業務涉及火電、風電、光伏、水電、分佈式能源、售電等領域。截至2018年6月30日止，華潤電力運營38座燃煤發電廠、83座風電場、18座光伏發電廠、2座水力發電廠和2座燃氣發電廠。合計運營權益裝機容量為36,917兆瓦，地區佈局如下：

華潤電力發電項目的地域佈局（按權益產能劃分，截至2018年6月30日）

來源：公司業績，財華社

從圖中可以看到，華潤電力的發電項目主要集中在較富裕的地區，華東、華中和華南合共佔了接近80%。由於這些地區的電力需求殷切，當地的發電機組以裝機容量較高的火電項目為主，而西南、西北、黑龍江及霧霾嚴重的北京等地區，則以可再生能源發電項目為主。

剝離煤炭資產

早期，面對煤價高企，火電企業在與煤炭企業就煤炭供應合約進行談判時，劍拔弩張的場面並不少見，於是，火電企業亦紛紛進入煤炭業，以期用較低的成本獲取發電所需的原料。然而，當煤價下跌時，這些煤炭企業的效益也開始轉差，巨額的減值開支拖累原本可從低煤價中獲利的火電企業的整體盈利。華潤電力也開始加入出售煤礦資產的行列。

2018年8月17日，華潤電力宣布將旗下三家煤炭企業，包括華潤聯盛、山西華潤以及太原華潤，以1元人民幣的價格出售給中央企業煤炭資產管理平台公司國源公司，後者的主要任務是推動中央企業化解煤炭過剩產能。同時，國源公司承諾償還華潤電力110億元人民幣的股東貸款。

截至2017年底，這三家煤炭公司的合計總儲量為12.04億噸。但是，從華潤電力提供的財務數據看，這三家企業於2018年上半年均錄得巨額虧損，而且負債累累。出售確實有利於改善盈利表現和財務狀況，合情合理。

與此同時，華潤電力向母公司華潤集團出售於華潤大寧的全部51%權益。華潤大寧經營剩餘煤炭儲量接近2億噸的大寧煤礦。 2018年上半年，華潤大寧錄得稅後純利4.08億元人民幣。截至2018年6月30日，華潤大寧的淨資產約為15.19億元人民幣。交易對價待定。華潤電力計劃將出售所得用於運營資金。

那麼，出售了煤炭資產的華潤電力何去何從？

綠色轉型

華潤電力計劃通過剝離煤炭資產，聚焦於電力業務，目標是成為“綠色低碳、清潔高效的綜合能源公司”。

在2018年中報中，華潤電力提到要加速發展可再生能源。其實早在2017年年報中，華潤電力就已經定下目標：要在2020年前，將以風電為主的可再生能源發電權益裝機佔比提升至25%。截至2018年6月30日，該公司的風電、燃氣、水電及光伏發電運營權益裝機容量合共為7102兆瓦，佔總運營權益裝機容量的19.2%；而截止到6月底，在建風電權益裝機容量1,725兆瓦、水電107兆瓦。

為什麼要發展可再生能源？除了響應國家政策、多元化收入來源之外，還因為“利”。

華潤電力：燃料成本/收入之比 VS. 純利率

來源：公司業績，財華社

電煤價格指數

來源：國家發改委，中國煤炭市場網。

從上圖可以看到，華潤電力的燃料成本/收入之比與純利率反向而行，反映當燃料成本（電煤）上升時，純利率下降。我們從下邊的電煤價格指數可以看到，電煤價格從2016年下半年見底反彈，於2017年初升至高位後稍微回落，隨後從下半年起溫和上升。燃料成本/收入之比也與之吻合，從2016年起穩步上升，2017年見頂後稍緩。純利率曲線則反向而行，在電煤價格持續下滑的2014至2016年期間，華潤電力的純利率保持在10%以上的水平，其後在2017年電煤價格反彈時跌至大約6% 。因此，該公司的盈利表現在很大程度上跟隨煤價波動。

這不難理解。火電機組的裝機容量佔絕大比重，火電收入亦然。 2018年上半年，火電收入佔華潤電力總收入的78.9%，達到310.18億港元，按年增長10.6%；但是分部利潤卻按年下降5.5%，至29.67億港元，僅佔息稅前盈利的41.1%。

反觀可再生能源分部，2018年上半年分部收入同比強勁增長47.9%，至53.55億港元，佔總收入的13.6%；然而，分部利潤卻占到了42.7%，利潤同比增長47.3%，至30.81億港元，高於火電分部。

華潤電力分部利潤率

來源：公司業績，財華社

從上圖可以看出，可再生能源的利潤率要遠高於火電，除因為國家鼓勵可再生能源發展而允許較有競爭力的電價外，還因為火電業務受到煤價波動的影響。當然，可再生能源發電領域也有其不足之處，例如電網覆蓋不足、早期野蠻投資而導致的棄風限電（風電）/棄光限電（光伏電）問題、水電受制於季節和水量等等。但無論如何，可再生能源不論在政策上，還是實利上，都有利於華潤電力的未來發展。

最新進展

2018年10月，華潤電力全資/控股電廠的售電量按年增長6.9%，至1050萬兆瓦時。從下圖可以看到，這是一月以來首次月售電量實現5%以上的增長。這可能與華潤電力前期對若干發電機組進行環保改造有關。 2018年前十個月，全資/控股電廠的累計售電量按年增長3%，至1.297億兆瓦時。其中火電廠的累計售電量僅按年微增0.5%，至1.161億兆瓦時，佔總量的89.5%；而可再生能源項目的累計售電量則同比增長30.3%，至1366萬兆瓦時，佔總售電量的10.5%。

全資/控股電廠的售電量

來源：公司公告，財華社

結語：

作為恒指成分股，華潤電力的股票交易量通常不弱，目前其股價接近12個月高位。該公司去年每股派息0.875港元，按現價14.64港元計，股息收益率有6%，頗為吸引。

從正面來看，剝離煤炭資產或可改善華潤電力的財務狀況和利潤表現。由於煤價上漲，政府從去年7月起調高火電電價，遏制煤炭企業漲價，同時要求其保障煤炭供應，這應已反映在華潤電力的上半年業績中，2018年上半年，華潤電力錄得營業額393.08億港元，按年增長15.3%；股東應占利潤同比大幅增長59.4%，至29.59億港元。

展望下半年，考慮到主要港口和電廠的煤炭存量仍充足，煤價有望維持穩定水平。值得注意的是，華潤電力持股90%的河北曹妃甸電廠兩台1000兆瓦超超臨界燃煤機組，以及持股70%的內蒙古五間房兩台660兆瓦超超臨界機組將於2019年投產，預計將進一步提高火電收入貢獻，但是也會導致折舊開支增加。

另一方面，與其他發電企業一樣，華潤電力的負債甚高。截至2018年6月30日，華潤電力持有現金81億港元，貸款額為1095億港元，其中短期借貸為397.3億港元。 2018年上半年，來自經營活動的淨現金流入同比增長1.3%，至32.56億港元。該公司下半年的資本開支或為99億港元，資金壓力不小。

總結風險因素包括：（1）高負債；（2）煤價上漲；（3）可再生能源發電項目表現不及預期；（4）可再生能源電價遭下調。

從更長遠來看，華潤電力的綠色轉型和探索新盈利增長點的努力（例如響應國家電改政策，參與市場交易，借助母公司拓展直供電客戶），應可提升其整體競爭力和利潤水平，而在全球經濟不明朗之際，公用股可能成為資金的避險之選，因其擁有穩定的現金流和吸引的股息收益率。