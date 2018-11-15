中路股份40億重組上海悅目，實控人“潛伏”5年獲益40倍

連續10年扣非淨利潤虧損，中路股份不得不依靠資產重組來提振業績。

新近公佈的40億收購上海悅目100%股權方案，雖較前次方案已降價16億元，但本次重組涉及關聯交易，仍讓外界質疑頗多。

2013年，中路股份實控人陳榮以2500萬元獲得上海悅目25%股權，本次重組一旦達成，陳榮將在對上海悅目的投資中獲得40倍收益。

關聯重組陳榮5年獲益40倍

時隔半年，中路股份（600818.SH）再度抛出40億對價收購上海悅目100%股權的重組方案，增值率837.63%，這一價格已比前次方案降價16億元。

儘管如此，交易達成後，中路股份實際控製人陳榮，仍是此次資產重組的直接最大收益人之一。

陳榮是中路股份的實際控製人，其家族直接和間接持有公司41.03%股份。同時，他還是上海悅目董事、股東，直接持有該公司25%股權。

上海悅目成立以來唯一一次股權融資發生在2013年，陳榮以2500萬元獲得上海悅目25%股權，公司整體估值1億元。

以40億交易對價計，陳榮所持上海悅目25%股權價值10億元，5年間，陳榮通過這筆投資獲益40倍。

上海悅目主營業務為面膜等化妝品的生產和銷售，旗下擁有“膜法世家”和“QSTREE”等品牌，主要通過唯品會、京東、天貓等平台對外銷售，是典型的互聯網品牌。

公司最重要的產品為面膜，“膜法世家”是主打品牌。2016年-2018年上半年，面膜產品對公司營收的貢獻都在80%以上，且佔比逐年上升。

2016年-2018年上半年，上海悅目營業收入分别為5.68億元、9.39億元和4.61億元；同期淨利潤分别為9068萬元、2.72億元和9323萬元。

此次整體估值下降的原因主要在於，電商行業整體增速放緩，消費者從線上回歸實體店的趨勢明顯，零售及服務業線上與線下融合已成潮流，電商紅利期已經逐步消減。今年上半年，上海悅目業績相比前次評估預測數實現比例較低。

扣非連虧10年高空風能商業化難期

中路股份急於收購上海悅目，背後是公司長期以來的業績壓力。

目前，中路股份主營業務為自行車以及保齡球等康體設施的生產和銷售。

2002年，中路集團受讓上海國資所持中路股份（前稱：上海永久）股權，成為公司第一大股東，陳榮成為公司實際控製人。

2008年-2017年，中路股份已連續10年扣非淨利潤虧損，今年前三季度，扣非淨利潤再度虧損2151萬元。

那麽，中路股份是靠什麽保命到了今天呢？

斑馬消費通過梳理最近幾年的財報發現，中路股份主要靠資產處置和補助續命。

2014年和2015年，公司非流動資產處置收益分别為4176萬元和8169萬元。

2016年通過1.44億元補助，最終錄得淨利潤超過9000萬元，扣非淨利潤2245萬元。

今年上半年，公司非流動資產處置獲得收益3186萬元，其中轉讓瑞龍期貨股權，獲得投資收益2769萬元。

自行車和保齡球等業務已難以支撐上市公司業績，2014年中路股份決定介入綠色陽光產業，以7000萬元收購陳榮所持高空風能公司股權，將其納入上市公司子公司。

當年底，公司擬非公開發行股份募資25億元，投入400兆高空風能發電項目，最終在2017年6月終止。

目前，該項目公司仍在持續推進中。2017年位於蕪湖的高空風能實驗發電站升空放飛成功發電，為績溪高空風能發電站項目奠定了基礎。

不過，公司表示，高空風能發電商業化運營尚無先例，該發電技術仍然在深化探究中，因此績溪發電站項目仍具有不確定性。

2015年-2017年，高空風能公司連續虧損，每年的虧損額都在2000萬以上，今年上半年繼續虧損1227萬元。

以目前中路股份的經營狀況，顯然難以支撐對高空風能的持續投入。

今年上半年末，公司貨幣資金剛過1億元，但下半年公司資金使用計劃超過2.2億元，其中到期流動資金借款就超過億元。

因此，在此次收購上海悅目的14.8億元配套融資中，除用於上海悅目收購和配套項目外，還有1.8億元用於償還上市公司債務，1.16億元補充上市公司流動資金，這筆錢就是用於高空風能項目的預備金和鋪底流動資金。