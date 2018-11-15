[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技 本盟 昶和 大飲 瑞儀 台新MSCI台灣反1 正道 元大台商50 國巨 大統新創 福壽 超眾 宏洲 富邦摩台 錸德 本盟 天仁 長榮 嘉裕 富邦發達 智寶 銘旺科 宏亞 東華 富邦金融 奇力新 健和興 達新 立益 元大MSCI台灣 大毅 旭隼 聚隆 佳和 永豐臺灣加權 強茂 元晶 昶和 昶和 富邦日本 華新科 遠雄來 大統新創 三洋紡 國泰日經225 嘉晶 統領 程泰 本盟 元大歐洲50 星通 威宏-KY 氣立 瑞利 元大日經225 玉晶光 泰昇-KY 榮星 樂士 元大美債20正2 台勝科 台硝 正峰新 國泰20年美債反1 健策 永記 億泰 兆豐藍籌30反1 永崴投控 日勝化 毛寶 台新MSCI台灣正2 康控-KY 展宇 懷特 台新MSCI台灣反1 訊芯-KY 華廣 燁興 元大S&P日圓反1 杜康-DR 士紙 中鴻 富邦歐洲 陽光能源-DR 高興昌 威致 FH彭博高收益債 康友-KY 東明-KY 華豐 FH彭博新興債 世紀鋼 首利 FH富時不動產 鑫永銓 麗正 元大台灣高息低波 六暉-KY 東訊 群益道瓊美國地產 申豐 華泰 第一金工業30 宏旭-KY 錸德 FH富時高息低波 銘旺科 倫飛 台泥 翔耀 虹光 上曜 吉祥全 威盛 宏洲 華新科 國碩 嘉裕 建碁 銘旺科 東華 聯德 統懋 立益 玉晶光 翔耀 佳和 圓展 太空梭 昶和 時碩工業 麗臺 三洋紡 東科-KY 華映 本盟 亞弘電 吉祥全 瑞利 陞泰 憶聲 樂士 愛山林 科風 正峰新 皇昌 和鑫 億泰 遠雄來 力特 毛寶 夏都 喬鼎 懷特 雲品 正達 燁興 鳳凰 晟鈦 中鴻 新天地 聯德 威致 欣欣 同泰 華豐 統領 新世紀 首利 客思達-KY 誠研 麗正 阿瘦 綠能 東訊 康師傅-DR 誠創 華泰 同方友友-DR 嘉威 錸德 晨訊科-DR 力銘 倫飛 友佳-DR 亞太電 虹光 精熙-DR 達能 威盛 一零四 清惠 國碩 欣天然 慧友 銘旺科 新海 捷泰 統懋 欣高 互億 翔耀 全國 天瀚 太空梭 jpp-KY 迅杰 麗臺 台數科 華上 華映 南六 光麗-KY 吉祥全 基勝-KY 元晶 憶聲 波力-KY 華冠 科風 泰昇-KY 裕豐 和鑫 寶徠 力特 皇普 喬鼎 陽明 正達 六福 晟鈦 康師傅-DR 聯德 聖馬丁-DR 同泰 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠研 同方友友-DR 綠能 晨訊科-DR 誠創 友佳-DR 嘉威 陽光能源-DR 力銘 精熙-DR 亞太電 中福 達能 雷虎 清惠 中視 慧友 秋雨 捷泰 慶豐富 互億 新利虹 天瀚 國光生 超眾 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生