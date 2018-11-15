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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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台新MSCI台灣正2 群益臺灣加權反1 富邦科技          本盟              昶和     大飲     瑞儀       
台新MSCI台灣反1 正道     元大台商50          國巨              大統新創 福壽     超眾       
宏洲              富邦摩台          錸德              本盟     天仁     長榮       
嘉裕              富邦發達          智寶              銘旺科   宏亞                
東華              富邦金融          奇力新            健和興   達新                
立益              元大MSCI台灣          大毅              旭隼     聚隆                
佳和              永豐臺灣加權          強茂              元晶     昶和                
昶和              富邦日本          華新科            遠雄來   大統新創            
三洋紡            國泰日經225          嘉晶              統領     程泰                
本盟              元大歐洲50          星通              威宏-KY  氣立                
瑞利              元大日經225          玉晶光            泰昇-KY  榮星                
樂士              元大美債20正2          台勝科                     台硝                
正峰新            國泰20年美債反1          健策                       永記                
億泰              兆豐藍籌30反1          永崴投控                   日勝化              
毛寶              台新MSCI台灣正2          康控-KY                    展宇                
懷特              台新MSCI台灣反1          訊芯-KY                    華廣                
燁興              元大S&P日圓反1          杜康-DR                    士紙                
中鴻              富邦歐洲          陽光能源-DR                   高興昌              
威致              FH彭博高收益債          康友-KY                    東明-KY             
華豐              FH彭博新興債                                     世紀鋼              
首利              FH富時不動產                                     鑫永銓              
麗正              元大台灣高息低波                                     六暉-KY             
東訊              群益道瓊美國地產                                     申豐                
華泰              第一金工業30                                     宏旭-KY             
錸德              FH富時高息低波                                     銘旺科              
倫飛              台泥                                         翔耀                
虹光              上曜                                         吉祥全              
威盛              宏洲                                         華新科              
國碩              嘉裕                                         建碁                
銘旺科            東華                                         聯德                
統懋              立益                                         玉晶光              
翔耀              佳和                                         圓展                
太空梭            昶和                                         時碩工業            
麗臺              三洋紡                                       東科-KY             
華映              本盟                                         亞弘電              
吉祥全            瑞利                                         陞泰                
憶聲              樂士                                         愛山林              
科風              正峰新                                       皇昌                
和鑫              億泰                                         遠雄來              
力特              毛寶                                         夏都                
喬鼎              懷特                                         雲品                
正達              燁興                                         鳳凰                
晟鈦              中鴻                                         新天地              
聯德              威致                                         欣欣                
同泰              華豐                                         統領                
新世紀            首利                                         客思達-KY            
誠研              麗正                                         阿瘦                
綠能              東訊                                         康師傅-DR            
誠創              華泰                                         同方友友-DR            
嘉威              錸德                                         晨訊科-DR            
力銘              倫飛                                         友佳-DR             
亞太電            虹光                                         精熙-DR             
達能              威盛                                         一零四              
清惠              國碩                                         欣天然              
慧友              銘旺科                                       新海                
捷泰              統懋                                         欣高                
互億              翔耀                                         全國                
天瀚              太空梭                                       jpp-KY              
迅杰              麗臺                                         台數科              
華上              華映                                         南六                
光麗-KY           吉祥全                                       基勝-KY             
元晶              憶聲                                         波力-KY             
華冠              科風                                         泰昇-KY             
裕豐              和鑫                                                             
寶徠              力特                                                             
皇普              喬鼎                                                             
陽明              正達                                                             
六福              晟鈦                                                             
康師傅-DR          聯德                                                             
聖馬丁-DR          同泰                                                             
神州-DR           新世紀                                                           
耀傑-DR           誠研                                                             
同方友友-DR          綠能                                                             
晨訊科-DR          誠創                                                             
友佳-DR           嘉威                                                             
陽光能源-DR          力銘                                                             
精熙-DR           亞太電                                                           
中福              達能                                                             
雷虎              清惠                                                             
中視              慧友                                                             
秋雨              捷泰                                                             
慶豐富            互億                                                             
新利虹            天瀚                                                             
國光生            超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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