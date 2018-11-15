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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
4909   新復興                   811       815 3105   穩懋                   -1572      1875  
3264   欣銓                     256      1077 5425   台半                   -1145     -1467  
6488   環球晶                   201      1399 6147   頎邦                    -723     -4759  
8069   元太                     179      2475 4123   晟德                    -474      -332  
5349   先豐                     176       705 6182   合晶                    -439       243  
5443   均豪                     134       455 6173   信昌電                  -386     -2611  
5347   世界                      99       -27 8086   宏捷科                  -285        43  
2641   正德                      96       -64 8936   國統                    -194       633  
4947   昂寶-KY                   95       -70 3144   新揚科                  -174       -84  
6244   茂迪                      94       310 5483   中美晶                  -170      -349  
6290   良維                      79       -61 3374   精材                    -123      -513  
8299   群聯                      70       197 3227   原相                    -121      -180  
8076   伍豐                      66       226 6411   晶焱                    -120      -548  
5511   德昌                      54        80 4714   永捷                    -108      -256  
5465   富驊                      51       172 6274   台燿                    -105       517  
6150   撼訊                      49      -253 4147   中裕                     -75      -837  
8436   大江                      43       378 8358   金居                     -72       170  
3707   漢磊                      42       347 8064   東捷                     -69      -140  
1815   富喬                      41     -1001 3511   矽瑪                     -56      -134  
3260   威剛                      39       202 3552   同致                     -56       132  
5480   統盟                      39        49 5371   中光電                   -56     -1231  
8287   英格爾                    38        35 6127   九豪                     -53      -241  
3272   東碩                      34        50 5820   日盛金                   -52         9  
8289   泰藝                      31        49 8415   大國鋼                   -51       480  
3324   雙鴻                      29       779 3508   位速                     -48      -149  
4803   VHQ-KY                    28        23 1795   美時                     -44      -408  
4735   豪展                      27         3 6238   勝麗                     -44        25  
8406   金可-KY                   27       239 3630   新鉅科                   -43      -123  
3587   閎康                      27       301 1813   寶利徠                   -42       -39  
4413   飛寶企業                  26        76 3211   順達                     -41      -325  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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