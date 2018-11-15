[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 4909 新復興 811 815 3105 穩懋 -1572 1875 3264 欣銓 256 1077 5425 台半 -1145 -1467 6488 環球晶 201 1399 6147 頎邦 -723 -4759 8069 元太 179 2475 4123 晟德 -474 -332 5349 先豐 176 705 6182 合晶 -439 243 5443 均豪 134 455 6173 信昌電 -386 -2611 5347 世界 99 -27 8086 宏捷科 -285 43 2641 正德 96 -64 8936 國統 -194 633 4947 昂寶-KY 95 -70 3144 新揚科 -174 -84 6244 茂迪 94 310 5483 中美晶 -170 -349 6290 良維 79 -61 3374 精材 -123 -513 8299 群聯 70 197 3227 原相 -121 -180 8076 伍豐 66 226 6411 晶焱 -120 -548 5511 德昌 54 80 4714 永捷 -108 -256 5465 富驊 51 172 6274 台燿 -105 517 6150 撼訊 49 -253 4147 中裕 -75 -837 8436 大江 43 378 8358 金居 -72 170 3707 漢磊 42 347 8064 東捷 -69 -140 1815 富喬 41 -1001 3511 矽瑪 -56 -134 3260 威剛 39 202 3552 同致 -56 132 5480 統盟 39 49 5371 中光電 -56 -1231 8287 英格爾 38 35 6127 九豪 -53 -241 3272 東碩 34 50 5820 日盛金 -52 9 8289 泰藝 31 49 8415 大國鋼 -51 480 3324 雙鴻 29 779 3508 位速 -48 -149 4803 VHQ-KY 28 23 1795 美時 -44 -408 4735 豪展 27 3 6238 勝麗 -44 25 8406 金可-KY 27 239 3630 新鉅科 -43 -123 3587 閎康 27 301 1813 寶利徠 -42 -39 4413 飛寶企業 26 76 3211 順達 -41 -325 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股