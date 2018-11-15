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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/14  107/11/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.62980   10.62840   0.00140    0.01317
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.83390    9.84680  -0.01290   -0.13101
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.83660    9.84950  -0.01290   -0.13097
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.78860    9.80740  -0.01880   -0.19169
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.78880    9.80760  -0.01880   -0.19169
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.89000   20.65000   0.24000    1.16223
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.47000   21.37000   0.10000    0.46795
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.14440    9.15750  -0.01310   -0.14305
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.45830    9.47480  -0.01650   -0.17415
中國信託台灣活力基金                                               12.59000   12.52000   0.07000    0.55911
中國信託台灣優勢基金                                               14.55000   14.51000   0.04000    0.27567
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.24000    8.27000  -0.03000   -0.36276
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89180    9.91320  -0.02140   -0.21587
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.17940    9.19920  -0.01980   -0.21524
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.24580   10.27240  -0.02660   -0.25895
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.47010    9.49470  -0.02460   -0.25909
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.19430   10.20990  -0.01560   -0.15279
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.83270    8.84620  -0.01350   -0.15261
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.52620   10.48530   0.04090    0.39007
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.41820    9.38160   0.03660    0.39013
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
中國信託智能運動基金-美元                                           9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99750   10.99740   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.32370    9.32750  -0.00380   -0.04074
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.90290    8.90650  -0.00360   -0.04042
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.47280    9.48020  -0.00740   -0.07806
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.04000    9.04700  -0.00700   -0.07737
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
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元大2001基金                                                       51.93000   51.90000   0.03000    0.05780
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.82310   38.96690  -0.14380   -0.36903
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.42660   37.59870  -0.17210   -0.45773
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.42000   17.23000   0.19000    1.10273
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48890   11.48780   0.00110    0.00958
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.51070   10.47600   0.03470    0.33123
元大上證50基金                                                     27.38000   27.71000  -0.33000   -1.19091
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.87000   12.89000  -0.02000   -0.15516
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.93500   11.92000   0.01500    0.12584
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.14300   16.11700   0.02600    0.16132
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.72000    9.68600   0.03400    0.35102
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.27800    9.21500   0.06300    0.68367
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.88000    2.87000   0.01000    0.34843
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.79000   12.67000   0.12000    0.94712
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.64230   45.55270   0.08960    0.19670
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49140   10.49570  -0.00430   -0.04097
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66110    9.66510  -0.00400   -0.04139
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.57860    9.55180   0.02680    0.28058
元大巴西指數基金                                                    6.19700    6.29200  -0.09500   -1.50985
元大巴菲特基金                                                     24.03000   24.03000   0.00000    0.00000
元大日經225基金                                                    27.52000   27.46000   0.06000    0.21850
元大台商收成基金                                                   20.59000   20.67000  -0.08000   -0.38703
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.28000   13.33000  -0.05000   -0.37509
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.12000   31.87000   0.25000    0.78444
元大台灣中型100基金                                                29.41000   29.36000   0.05000    0.17030
元大台灣加權股價指數基金                                           23.09100   23.04500   0.04600    0.19961
元大台灣卓越50基金                                                 77.06000   77.01000   0.05000    0.06493
元大台灣金融基金                                                   17.88000   17.79000   0.09000    0.50590
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.57000   29.48000   0.09000    0.30529
元大台灣高股息基金                                                 24.05000   24.09000  -0.04000   -0.16604
元大台灣電子科技基金                                               32.05000   31.99000   0.06000    0.18756
元大全球ETF成長組合基金                                            10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.76000   12.81000  -0.05000   -0.39032
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.63000   12.72000  -0.09000   -0.70755
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.74400   11.79500  -0.05100   -0.43239
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.59000    8.55000   0.04000    0.46784
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.52000    6.49000   0.03000    0.46225
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.98000    7.97000   0.01000    0.12547
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.23000    6.22000   0.01000    0.16077
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.08100    9.15300  -0.07200   -0.78663
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.23000   10.30000  -0.07000   -0.67961
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                               17.05000   17.15000  -0.10000   -0.58309
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.53700    8.38700   0.15000    1.78848
元大印度指數基金                                                    9.18800    9.02600   0.16200    1.79481
元大印度基金                                                       11.62000   11.49000   0.13000    1.13142
元大多多基金                                                       15.09000   15.12000  -0.03000   -0.19841
元大多福基金                                                       46.71000   46.69000   0.02000    0.04284
元大亞太成長基金                                                    8.53000    8.60000  -0.07000   -0.81395
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.50990    8.47660   0.03330    0.39285
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.94720    6.92010   0.02710    0.39161
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.88800    8.99200  -0.10400   -1.15658
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.45000    9.55000  -0.10000   -1.04712
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.10000    9.20000  -0.10000   -1.08696
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.45000    9.55000  -0.10000   -1.04712
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.46300    9.63400  -0.17100   -1.77496
元大卓越基金                                                       40.51000   40.50000   0.01000    0.02469
元大店頭基金                                                        6.97000    6.95000   0.02000    0.28777
元大泛歐成長基金                                                    8.82000    8.72000   0.10000    1.14679
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31320   10.31260   0.00060    0.00582
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67380    9.66400   0.00980    0.10141
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.79730   31.81400  -0.01670   -0.05249
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.33470   36.34910  -0.01440   -0.03962
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.96190   19.92830   0.03360    0.16860
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.16280   17.22900  -0.06620   -0.38424
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.61400   38.58630   0.02770    0.07179
元大高科技基金                                                     16.51000   16.50000   0.01000    0.06061
元大得利貨幣市場基金                                               16.27060   16.27040   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99390   11.99370   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
元大華夏中小基金                                                    6.44000    6.39000   0.05000    0.78247
元大新中國基金-人民幣                                               8.50000    8.47000   0.03000    0.35419
元大新中國基金-美元                                                 7.89400    7.84400   0.05000    0.63743
元大新中國基金-新台幣                                               7.88000    7.82000   0.06000    0.76726
元大新主流基金                                                     20.73000   20.74000  -0.01000   -0.04822
元大新東協平衡基金-美元                                             8.87200    8.86800   0.00400    0.04511
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.05340   10.05720  -0.00380   -0.03778
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.21420    9.19220   0.02200    0.23933
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.06200   10.03350   0.02850    0.28405
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.62480    8.60030   0.02450    0.28487
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.71320    9.67990   0.03330    0.34401
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.23180    9.20010   0.03170    0.34456
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.88240    9.81940   0.06300    0.64159
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.39750    9.33770   0.05980    0.64041
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.42350    9.39130   0.03220    0.34287
元大新興亞洲基金                                                   10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.83250    8.78390   0.04860    0.55328
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.49690    8.45020   0.04670    0.55265
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.09510    9.04090   0.05420    0.59950
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.75320    8.70110   0.05210    0.59877
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11660   15.11640   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.60000   32.60000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.69000    8.78000  -0.09000   -1.02506
元大實質多重資產基金-美元                                           7.91800    7.97500  -0.05700   -0.71473
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.02000   15.69000   0.33000    2.10325
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.22000   12.76000  -0.54000   -4.23197
元大摩臺基金                                                       35.56000   35.52000   0.04000    0.11261
元大標普500基金                                                    25.34000   25.40000  -0.06000   -0.23622
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.47000   31.49000  -0.02000   -0.06351
元大標智滬深300基金                                                15.12000   14.70000   0.42000    2.85714
元大歐洲50基金                                                     23.17000   22.93000   0.24000    1.04666
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.52200    9.50210   0.01990    0.20943
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21280   10.21240   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       43.21000   43.28000  -0.07000   -0.16174
元大韓國KOSPI200基金                                               20.24000   20.33000  -0.09000   -0.44270
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.93000   13.91000   0.02000    0.14378
日盛上選基金                                                       28.75000   28.59000   0.16000    0.55964
日盛小而美基金                                                     15.68000   15.68000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                                8.67000    8.58000   0.09000    1.04895
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.61990   11.65060  -0.03070   -0.26351
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.64570    9.67120  -0.02550   -0.26367
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.58290   11.58620  -0.00330   -0.02848
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.60990    9.61260  -0.00270   -0.02809
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.48970   10.48940   0.00030    0.00286
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.68710    8.68690   0.00020    0.00230
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.74000    8.70000   0.04000    0.45977
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.05000    9.00000   0.05000    0.55556
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
日盛日盛基金                                                       11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
日盛全球抗暖化基金                                                  9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.97930   10.02570  -0.04640   -0.46281
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.27600    9.31920  -0.04320   -0.46356
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.79430    9.82750  -0.03320   -0.33783
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.10520    9.13630  -0.03110   -0.34040
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39060    2.39830  -0.00770   -0.32106
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64200    1.64730  -0.00530   -0.32174
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.35970    0.36000  -0.00030   -0.08333
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24790    0.24810  -0.00020   -0.08061
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.93590   11.94220  -0.00630   -0.05275
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.09060    8.09490  -0.00430   -0.05312
日盛亞洲機會基金                                                    6.24000    6.21000   0.03000    0.48309
日盛首選基金                                                       14.87000   14.86000   0.01000    0.06729
日盛高科技基金                                                     15.57000   15.52000   0.05000    0.32216
日盛貨幣市場基金                                                   14.78470   14.78450   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.62000   34.58000   0.04000    0.11567
日盛精選五虎基金                                                   32.87000   32.92000  -0.05000   -0.15188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49890   13.49870   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 25.11000   25.07000   0.04000    0.15955
台新MSCI中國基金                                                   18.41000   18.18000   0.23000    1.26513
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.39000   19.47000  -0.08000   -0.41089
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.23000   18.07000   0.16000    0.88545
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17610   14.17590   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51900   10.54150  -0.02250   -0.21344
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49000   10.48350   0.00650    0.06200
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09270   10.08180   0.01090    0.10812
台新中國通基金                                                     35.80000   35.68000   0.12000    0.33632
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43410    0.42970   0.00440    1.02397
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.39400   13.25000   0.14400    1.08679
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29060    0.28830   0.00230    0.79778
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.99000    8.91000   0.08000    0.89787
台新主流基金                                                       20.04000   20.01000   0.03000    0.14993
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.19000   20.18000   0.01000    0.04955
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65760    0.65730   0.00030    0.04564
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48420    0.48400   0.00020    0.04132
台新台灣中小基金                                                   28.26000   28.20000   0.06000    0.21277
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.72070    9.75050  -0.02980   -0.30563
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.91040    8.92810  -0.01770   -0.19825
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.40000    8.41000  -0.01000   -0.11891
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.01520   10.03510  -0.01990   -0.19830
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.80800    9.83780  -0.02980   -0.30291
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.65680   10.68920  -0.03240   -0.30311
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
台新印度基金                                                       13.58000   13.37000   0.21000    1.57068
台新亞美短期債券基金                                               10.87210   10.86480   0.00730    0.06719
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.37520    8.37610  -0.00090   -0.01074
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27650    0.27670  -0.00020   -0.07228
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.75600   11.75730  -0.00130   -0.01106
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38280    0.38300  -0.00020   -0.05222
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10030   11.10020   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.77370   27.63550   0.13820    0.50008
台新智慧生活基金-美元                                               9.30040    9.28580   0.01460    0.15723
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.17570    8.19660  -0.02090   -0.25498
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.37430    8.39190  -0.01760   -0.20973
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.87660    8.89940  -0.02280   -0.25620
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.10120    9.12040  -0.01920   -0.21052
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.41860   10.41250   0.00610    0.05858
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33230    0.33230   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.69840    7.69400   0.00440    0.05719
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25860    0.25860   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.25000    5.24000   0.01000    0.19084
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.31000   20.29000   0.02000    0.09857
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.11000   14.10000   0.01000    0.07092
未來資產亞洲新富基金                                               17.87000   17.75000   0.12000    0.67606
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57850   12.57830   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.16790   11.16700   0.00090    0.00806
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.86150    9.83740   0.02410    0.24498
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11470    9.11100   0.00370    0.04061
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.43170   10.42750   0.00420    0.04028
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.63410    7.62300   0.01110    0.14561
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.79820    8.78510   0.01310    0.14912
永豐中小基金                                                       46.44000   46.57000  -0.13000   -0.27915
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.70910    1.71840  -0.00930   -0.54120
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.28450    2.29700  -0.01250   -0.54419
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.70950    7.73320  -0.02370   -0.30647
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                               9.99860   10.02930  -0.03070   -0.30610
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.17000    4.16000   0.01000    0.24038
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.58000   18.48000   0.10000    0.54113
永豐主流品牌基金                                                   16.42000   16.19000   0.23000    1.42063
永豐永豐基金                                                       30.92000   31.10000  -0.18000   -0.57878
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.27860    9.30840  -0.02980   -0.32014
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.42430    9.45460  -0.03030   -0.32048
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.18930    9.21800  -0.02870   -0.31135
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.33450    9.36370  -0.02920   -0.31184
永豐亞洲民生消費基金                                               10.44000   10.36000   0.08000    0.77220
永豐南非幣2021保本基金                                             13.19360   13.19280   0.00080    0.00606
永豐高科技基金                                                     20.36000   20.51000  -0.15000   -0.73135
永豐貨幣市場基金                                                   13.89550   13.89530   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11500    2.12210  -0.00710   -0.33457
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52040    2.52870  -0.00830   -0.32823
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.67680    7.68430  -0.00750   -0.09760
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39130   10.40140  -0.01010   -0.09710
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.89710    6.91150  -0.01440   -0.20835
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.70980   10.73210  -0.02230   -0.20779
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.09000    9.04000   0.05000    0.55310
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.10000    7.05000   0.05000    0.70922
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.36000   16.25000   0.11000    0.67692
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.79000   48.70000   0.09000    0.18480
永豐領航科技基金                                                   33.50000   33.53000  -0.03000   -0.08947
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.37000    9.28000   0.09000    0.96983
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.38000    9.29000   0.09000    0.96878
永豐趨勢平衡基金                                                   36.54000   36.54000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.66030   11.65920   0.00110    0.00943
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.40590    9.40500   0.00090    0.00957
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.74670    9.74570   0.00100    0.01026
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.42440    9.42520  -0.00080   -0.00849
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65600    9.65680  -0.00080   -0.00828
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.42630    9.42570   0.00060    0.00637
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.89130    9.89070   0.00060    0.00607
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.40220    9.40300  -0.00080   -0.00851
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71480    9.71550  -0.00070   -0.00720
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.30000   10.22000   0.08000    0.78278
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.97000    8.88000   0.09000    1.01351
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.59000    9.50000   0.09000    0.94737
兆豐國際中小基金                                                   13.12000   13.05000   0.07000    0.53640
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.16000   13.00000   0.16000    1.23077
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.22000   17.00000   0.22000    1.29412
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.10000   16.88000   0.22000    1.30332
兆豐國際生命科學基金                                               15.08000   15.12000  -0.04000   -0.26455
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.00550   10.05150  -0.04600   -0.45764
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.21580   10.28150  -0.06570   -0.63901
兆豐國際全球基金                                                   29.77000   29.70000   0.07000    0.23569
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.31960   10.31900   0.00060    0.00581
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14190   10.13140   0.01050    0.10364
兆豐國際國民基金                                                   19.56000   19.45000   0.11000    0.56555
兆豐國際第一基金                                                   11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.85260    9.87170  -0.01910   -0.19348
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.75920    7.77430  -0.01510   -0.19423
兆豐國際萬全基金                                                   18.53000   18.51000   0.02000    0.10805
兆豐國際電子基金                                                   22.10000   22.08000   0.02000    0.09058
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.51000   20.46000   0.05000    0.24438
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.68000   17.75000  -0.07000   -0.39437
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.55000   30.52000   0.03000    0.09830
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51470   12.51450   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.85760    9.86920  -0.01160   -0.11754
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.80330    9.82140  -0.01810   -0.18429
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.83900    9.85640  -0.01740   -0.17654
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.85920    9.87080  -0.01160   -0.11752
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.81040    9.82850  -0.01810   -0.18416
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.83800    9.85540  -0.01740   -0.17655
合庫台灣基金                                                        9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.98490   11.02520  -0.04030   -0.36553
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.83150   11.89790  -0.06640   -0.55808
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.59220   10.64980  -0.05760   -0.54086
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.34840   11.41030  -0.06190   -0.54249
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.92320    7.95230  -0.02910   -0.36593
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.20350    9.25550  -0.05200   -0.56183
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.79560    8.84490  -0.04930   -0.55738
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.67920    8.72680  -0.04760   -0.54545
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.02940    9.07990  -0.05050   -0.55617
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.30000   10.43000  -0.13000   -1.24640
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.03000   11.20000  -0.17000   -1.51786
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.40000    9.51000  -0.11000   -1.15668
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.23000   10.38000  -0.15000   -1.44509
合庫全球新興市場基金                                                8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
合庫貨幣市場基金                                                   10.13970   10.13960   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.30020    9.31680  -0.01660   -0.17817
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.55200    9.56920  -0.01720   -0.17974
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.85320    9.86890  -0.01570   -0.15909
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.26720   11.27910  -0.01190   -0.10550
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.55260   13.57430  -0.02170   -0.15986
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.49310    8.50830  -0.01520   -0.17865
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.18080    9.19730  -0.01650   -0.17940
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.65100    7.66320  -0.01220   -0.15920
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.47980    8.48890  -0.00910   -0.10720
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.92650    9.94230  -0.01580   -0.15892
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
安本標準兩岸價值基金                                                9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05070   11.05030   0.00040    0.00362
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.86480    9.84130   0.02350    0.23879
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.73990    9.71240   0.02750    0.28314
安聯中國東協基金                                                   14.40000   14.28000   0.12000    0.84034
安聯中國策略基金-美元                                               9.57000    9.49000   0.08000    0.84299
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.42000   12.31000   0.11000    0.89358
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.02000   11.99000   0.03000    0.25021
安聯中華新思路基金-美元                                            11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
安聯台灣大壩基金                                                   24.49000   24.49000   0.00000    0.00000
安聯台灣科技基金                                                   38.88000   39.08000  -0.20000   -0.51177
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50400   12.50380   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.51000   26.49000   0.02000    0.07550
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.04890   10.04900  -0.00010   -0.00100
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.90230   14.90120   0.00110    0.00738
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.47200    9.47130   0.00070    0.00739
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.28000   12.28200  -0.00200   -0.01628
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.05680   10.06340  -0.00660   -0.06558
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.10340   12.11120  -0.00780   -0.06440
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.30110    9.30340  -0.00230   -0.02472
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.16020    9.16620  -0.00600   -0.06546
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.81400    8.81970  -0.00570   -0.06463
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.98160   12.01230  -0.03070   -0.25557
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.86790   10.89600  -0.02810   -0.25789
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.52770   10.55450  -0.02680   -0.25392
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.70750    8.72550  -0.01800   -0.20629
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.50260    8.52460  -0.02200   -0.25808
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21050    8.23150  -0.02100   -0.25512
安聯全球人口趨勢基金                                               11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.85000   33.98000  -0.13000   -0.38258
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.92000    8.03000  -0.11000   -1.36986
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91610   11.90550   0.01060    0.08903
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27210   10.26290   0.00920    0.08964
安聯全球新興市場基金                                               16.11000   16.07000   0.04000    0.24891
安聯全球農金趨勢基金                                                9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.26000    8.23000   0.03000    0.36452
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.05000   10.22000  -0.17000   -1.66341
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.81000    9.98000  -0.17000   -1.70341
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.66000    9.82000  -0.16000   -1.62933
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.57000    9.73000  -0.16000   -1.64440
安聯亞洲動態策略基金                                               20.52000   20.52000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.10210   10.09660   0.00550    0.05447
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80560    9.79990   0.00570    0.05816
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               81.87510   82.03730  -0.16220   -0.19771
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.08730   12.11190  -0.02460   -0.20311
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.48650   63.61250  -0.12600   -0.19807
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.29740    9.31630  -0.01890   -0.20287
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58180    2.58070   0.00110    0.04262
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.34950   10.34160   0.00790    0.07639
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19430    2.19520  -0.00090   -0.04100
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55720    8.55030   0.00690    0.08070
宏利台灣動力基金                                                   27.15000   27.20000  -0.05000   -0.18382
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.67900    9.67780   0.00120    0.01240
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.50880    9.50510   0.00370    0.03893
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.53410    7.53320   0.00090    0.01195
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51970    7.51740   0.00230    0.03060
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
宏利全球債券組合基金                                               12.87310   12.89040  -0.01730   -0.13421
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77120    2.76900   0.00220    0.07945
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62470   11.62390   0.00080    0.00688
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55460    8.55410   0.00050    0.00585
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43600    2.43850  -0.00250   -0.10252
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.82550   10.82210   0.00340    0.03142
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.11510    3.12680  -0.01170   -0.37418
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50300    0.50540  -0.00240   -0.47487
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.54000   14.61000  -0.07000   -0.47912
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.71180   11.76310  -0.05130   -0.43611
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.36430   10.41630  -0.05200   -0.49922
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.03000   10.07940  -0.04940   -0.49011
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.71070    8.75030  -0.03960   -0.45256
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.32550    8.36690  -0.04140   -0.49481
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.23200    8.27250  -0.04050   -0.48957
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.18460    8.22400  -0.03940   -0.47909
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.74710    2.75230  -0.00520   -0.18893
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39800    0.39910  -0.00110   -0.27562
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.07790   12.10990  -0.03200   -0.26425
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90530    0.90760  -0.00230   -0.25342
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.22580    7.24510  -0.01930   -0.26639
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.00310    2.00660  -0.00350   -0.17442
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28810    0.28880  -0.00070   -0.24238
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.83620    8.86000  -0.02380   -0.26862
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32000    0.32080  -0.00080   -0.24938
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65200   13.65190   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.31000   0.02000    0.86580
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.62000   10.54000   0.08000    0.75901
宏利臺灣股息收益基金                                               23.40000   23.38000   0.02000    0.08554
宏利澳幣保本基金                                                   12.24120   12.23860   0.00260    0.02124
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.93990    9.96010  -0.02020   -0.20281
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.11880    9.13540  -0.01660   -0.18171
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.59470    8.58520   0.00950    0.11066
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.38260   10.37120   0.01140    0.10992
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
貝萊德新台幣基金                                                   12.94130   12.94120   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.13000   23.13000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28380   11.27980   0.00400    0.03546
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85220    9.82770   0.02450    0.24930
保德信大中華基金-人民幣                                             8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
保德信大中華基金-美元                                               8.65000    8.59000   0.06000    0.69849
保德信大中華基金-新台幣                                            25.80000   25.62000   0.18000    0.70258
保德信中小型股基金                                                 37.55000   37.41000   0.14000    0.37423
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.22000    8.15000   0.07000    0.85890
保德信中國中小基金-美元                                             7.84000    7.75000   0.09000    1.16129
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.58000    7.50000   0.08000    1.06667
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.87270    8.83860   0.03410    0.38581
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.95410    8.92190   0.03220    0.36091
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.00700    8.97570   0.03130    0.34872
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.77400    9.74000   0.03400    0.34908
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.21000    8.14000   0.07000    0.85995
保德信中國品牌基金-美元                                             8.23000    8.17000   0.06000    0.73439
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.89000    8.83000   0.06000    0.67950
保德信台商全方位基金                                               30.78000   30.74000   0.04000    0.13012
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.04000   27.12000  -0.08000   -0.29499
保德信全球消費商機基金                                             17.80000   17.82000  -0.02000   -0.11223
保德信全球基礎建設基金                                             11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
保德信全球資源基金                                                  7.35000    7.46000  -0.11000   -1.47453
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.87000   32.93000  -0.06000   -0.18220
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.03220   10.01190   0.02030    0.20276
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.03220   10.01190   0.02030    0.20276
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.02640   10.00150   0.02490    0.24896
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.02640   10.00150   0.02490    0.24896
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.48630    9.50010  -0.01380   -0.14526
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.34600   10.36090  -0.01490   -0.14381
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.02490    9.03380  -0.00890   -0.09852
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.82730    9.83690  -0.00960   -0.09759
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.01490    8.02380  -0.00890   -0.11092
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.65850   10.67040  -0.01190   -0.11152
保德信亞太基金                                                     19.49000   19.42000   0.07000    0.36045
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.32090    8.31640   0.00450    0.05411
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.11700   11.11090   0.00610    0.05490
保德信店頭市場基金                                                 26.74000   26.65000   0.09000    0.33771
保德信拉丁美洲基金                                                  6.76000    6.89000  -0.13000   -1.88679
保德信金平衡基金                                                   28.06000   28.08000  -0.02000   -0.07123
保德信金滿意基金                                                   37.48000   37.48000   0.00000    0.00000
保德信科技島基金                                                   22.68000   22.66000   0.02000    0.08826
保德信高成長基金                                                   84.61000   84.59000   0.02000    0.02364
保德信第一基金                                                     22.61000   22.62000  -0.01000   -0.04421
保德信貨幣市場基金                                                 15.78450   15.78430   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.16190   10.16430  -0.00240   -0.02361
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.35200   10.34980   0.00220    0.02126
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.40930   10.41320  -0.00390   -0.03745
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.92880    9.92800   0.00080    0.00806
保德信新世紀基金                                                    9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.88790    7.88860  -0.00070   -0.00887
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.78080   10.78170  -0.00090   -0.00835
保德信新興趨勢組合基金                                             10.21000   10.09000   0.12000    1.18930
保德信瑞騰基金                                                     15.55250   15.55200   0.00050    0.00322
保德信歐洲組合基金                                                  9.74000    9.67000   0.07000    0.72389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68720    9.67840   0.00880    0.09092
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99520    9.98610   0.00910    0.09113
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.64580    9.63530   0.01050    0.10897
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80620    9.79390   0.01230    0.12559
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.74380    9.71620   0.02760    0.28406
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.89750    9.86910   0.02840    0.28777
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.61260    9.59720   0.01540    0.16046
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.73440    9.71880   0.01560    0.16051
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.03620   10.01770   0.01850    0.18467
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01340    9.98420   0.02920    0.29246
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01240    9.98340   0.02900    0.29048
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.92010    9.90760   0.01250    0.12617
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.92010    9.90760   0.01250    0.12617
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.91890    9.88250   0.03640    0.36833
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11630   10.07990   0.03640    0.36111
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.80820    9.78670   0.02150    0.21969
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.90380    9.88210   0.02170    0.21959
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55160    9.53440   0.01720    0.18040
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.37680    9.37140   0.00540    0.05762
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.97940    9.96920   0.01020    0.10232
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.97530    9.96500   0.01030    0.10336
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.06930   10.07190  -0.00260   -0.02581
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.14570   10.14900  -0.00330   -0.03252
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.96620    9.97200  -0.00580   -0.05816
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.96670    9.97240  -0.00570   -0.05716
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92500    1.91780   0.00720    0.37543
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66230    2.65240   0.00990    0.37325
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28710    0.28600   0.00110    0.38462
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43030    0.42870   0.00160    0.37322
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.21970    8.18670   0.03300    0.40309
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.56640   11.51880   0.04760    0.41324
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38610    9.35480   0.03130    0.33459
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59860   11.55910   0.03950    0.34172
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.41400    8.38520   0.02880    0.34346
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.44250   10.40680   0.03570    0.34304
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12250   10.11390   0.00860    0.08503
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.03990   10.02760   0.01230    0.12266
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05760   10.04830   0.00930    0.09255
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69480   10.68500   0.00980    0.09172
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98140    9.97060   0.01080    0.10832
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70290    9.69650   0.00640    0.06600
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08600   10.07950   0.00650    0.06449
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.70530    9.69740   0.00790    0.08147
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94350    9.93500   0.00850    0.08556
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.43910   10.47590  -0.03680   -0.35128
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.06330    6.07520  -0.01190   -0.19588
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.59190   10.61270  -0.02080   -0.19599
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65460   11.65450   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.39000   16.36000   0.03000    0.18337
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3751.26000 3745.54000   5.72000    0.15271
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.89330    9.85850   0.03480    0.35299
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.85530   10.81370   0.04160    0.38470
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.10610   10.07410   0.03200    0.31765
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.72430    8.69360   0.03070    0.35313
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.08040    9.04560   0.03480    0.38472
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.91760    8.88930   0.02830    0.31836
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.00390    9.96880   0.03510    0.35210
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.48430   10.44420   0.04010    0.38395
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.43760   10.40450   0.03310    0.31813
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.19000    6.20000  -0.01000   -0.16129
柏瑞巨人基金                                                       11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66420   13.66410   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.14000   15.22000  -0.08000   -0.52562
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.36120   13.40430  -0.04310   -0.32154
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.75650   11.78820  -0.03170   -0.26891
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.33640   12.37910  -0.04270   -0.34494
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.60190    8.62960  -0.02770   -0.32099
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.62570    6.64710  -0.02140   -0.32194
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.53900    8.56200  -0.02300   -0.26863
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.29050    8.31810  -0.02760   -0.33181
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.49350   10.52990  -0.03640   -0.34568
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.16370    8.19200  -0.02830   -0.34546
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.93090   11.96310  -0.03220   -0.26916
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.57510   11.61250  -0.03740   -0.32207
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.87440   11.91390  -0.03950   -0.33155
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.23000   11.26890  -0.03890   -0.34520
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.78110    8.80940  -0.02830   -0.32125
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.54180    9.56760  -0.02580   -0.26966
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.47550    9.50700  -0.03150   -0.33133
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.33200    9.36430  -0.03230   -0.34493
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.21060    9.24260  -0.03200   -0.34622
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.13140   10.14310  -0.01170   -0.11535
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.01680   10.02370  -0.00690   -0.06884
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.87410    9.88650  -0.01240   -0.12542
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.95040    9.96210  -0.01170   -0.11745
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.74020    9.75150  -0.01130   -0.11588
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.52330    9.52990  -0.00660   -0.06926
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.48580    9.49780  -0.01200   -0.12635
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.56260    9.57380  -0.01120   -0.11699
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.11240   10.12410  -0.01170   -0.11557
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.01680   10.02370  -0.00690   -0.06884
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.87420    9.88660  -0.01240   -0.12542
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.95040    9.96210  -0.01170   -0.11745
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.74010    9.75140  -0.01130   -0.11588
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.52350    9.53010  -0.00660   -0.06925
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.48580    9.49780  -0.01200   -0.12635
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.56280    9.57410  -0.01130   -0.11803
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.61940   10.62300  -0.00360   -0.03389
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.83990   11.84170  -0.00180   -0.01520
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.20850   11.21410  -0.00560   -0.04994
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.85850    8.86150  -0.00300   -0.03385
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.54270    9.54420  -0.00150   -0.01572
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.40550    9.41020  -0.00470   -0.04995
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.33340   10.33690  -0.00350   -0.03386
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.02440   11.02610  -0.00170   -0.01542
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.82860   10.83400  -0.00540   -0.04984
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.85870    8.86170  -0.00300   -0.03385
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.54310    9.54460  -0.00150   -0.01572
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.40590    9.41070  -0.00480   -0.05101
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.98000   12.01000  -0.03000   -0.24979
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.75000   12.77000  -0.02000   -0.15662
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.35000    8.37000  -0.02000   -0.23895
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.97000   11.99000  -0.02000   -0.16681
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.13000   12.15000  -0.02000   -0.16461
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.35000    9.51000  -0.16000   -1.68244
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.27330   11.28090  -0.00760   -0.06737
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.32030    7.32530  -0.00500   -0.06826
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.31450   11.32400  -0.00950   -0.08389
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99870   11.00350  -0.00480   -0.04362
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.10300   10.11380  -0.01080   -0.10678
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.18210    8.18900  -0.00690   -0.08426
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.18540    9.18940  -0.00400   -0.04353
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.22160    9.23150  -0.00990   -0.10724
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58020   10.58490  -0.00470   -0.04440
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.93600    9.94440  -0.00840   -0.08447
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.08600   10.09690  -0.01090   -0.10795
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.51590    9.52010  -0.00420   -0.04412
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.84070    8.84820  -0.00750   -0.08476
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.76400    8.77420  -0.01020   -0.11625
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.24560    9.25560  -0.01000   -0.10804
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.75880   11.77910  -0.02030   -0.17234
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.23730   11.25250  -0.01520   -0.13508
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.64650   10.66750  -0.02100   -0.19686
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.89600    6.90790  -0.01190   -0.17227
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.61260    8.62420  -0.01160   -0.13451
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.20740    9.22550  -0.01810   -0.19620
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.10820   10.12560  -0.01740   -0.17184
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.66350   10.68450  -0.02100   -0.19655
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.32290    9.33540  -0.01250   -0.13390
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.79530    8.81040  -0.01510   -0.17139
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.40370    9.42230  -0.01860   -0.19740
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.10660   11.10500   0.00160    0.01441
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70850   11.70330   0.00520    0.04443
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.70930   10.70930   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.96230    8.96100   0.00130    0.01451
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.48720    9.48300   0.00420    0.04429
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48360    9.48360   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03590   11.03090   0.00500    0.04533
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.90950    9.90810   0.00140    0.01413
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20460   10.20460   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37490    9.37350   0.00140    0.01494
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.11500    9.11370   0.00130    0.01426
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.70650    9.70210   0.00440    0.04535
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24670    9.24680  -0.00010   -0.00108
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.30000   17.36000  -0.06000   -0.34562
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.91000   15.96000  -0.05000   -0.31328
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.70970   12.73230  -0.02260   -0.17750
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.11100   10.10260   0.00840    0.08315
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.08970   11.07860   0.01110    0.10019
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.68800   11.67930   0.00870    0.07449
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.58310   10.57520   0.00790    0.07470
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.08750    9.07990   0.00760    0.08370
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.64720    9.63750   0.00970    0.10065
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51960    9.51250   0.00710    0.07464
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.53900    9.53190   0.00710    0.07449
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.21890    9.21120   0.00770    0.08359
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.45400    9.44450   0.00950    0.10059
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.20680   11.19850   0.00830    0.07412
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.48350    9.47640   0.00710    0.07492
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.66000   14.35000   0.31000    2.16028
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.26000   24.31000  -1.05000   -4.31921
國泰大中華基金                                                     16.72000   16.75000  -0.03000   -0.17910
國泰小龍基金                                                       13.37000   13.39000  -0.02000   -0.14937
國泰中小成長基金                                                   35.90000   36.00000  -0.10000   -0.27778
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.80130    3.76850   0.03280    0.87037
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.91000   16.71000   0.20000    1.19689
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63560    0.62840   0.00720    1.14577
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59780    0.59110   0.00670    1.13348
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19910    2.20450  -0.00540   -0.24495
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.56740    9.56150   0.00590    0.06171
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.99560    7.99060   0.00500    0.06257
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31230    0.31220   0.00010    0.03203
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.58690   11.58580   0.00110    0.00949
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66410    1.65930   0.00480    0.28928
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.91800    9.89960   0.01840    0.18587
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32620    0.32570   0.00050    0.15352
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.93620    3.89240   0.04380    1.12527
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.50000   17.25000   0.25000    1.44928
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.56180    0.55400   0.00780    1.40794
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.92230    2.89510   0.02720    0.93952
國泰中港台基金台幣級別                                             13.00000   12.84000   0.16000    1.24611
國泰中港台基金美元級別                                              0.42220    0.41720   0.00500    1.19847
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.93000   26.87000   0.06000    0.22330
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.73000   12.77000  -0.04000   -0.31323
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.84000   33.65000   0.19000    0.56464
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.36820   10.36900  -0.00080   -0.00772
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.13010   10.13090  -0.00080   -0.00790
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.15380   10.15460  -0.00080   -0.00788
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33520    0.33620  -0.00100   -0.29744
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32730    0.32830  -0.00100   -0.30460
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32800    0.32900  -0.00100   -0.30395
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42180   12.42170   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.41010    2.41290  -0.00280   -0.11604
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34730    0.34670   0.00060    0.17306
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48340    0.48580  -0.00240   -0.49403
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.66000   12.66000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43560    0.43580  -0.00020   -0.04589
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.32000    5.40000  -0.08000   -1.48148
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16940    0.17210  -0.00270   -1.56886
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39670    0.40060  -0.00390   -0.97354
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35680    0.36040  -0.00360   -0.99889
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42160    0.42580  -0.00420   -0.98638
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.61000   10.69000  -0.08000   -0.74836
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49680    0.50160  -0.00480   -0.95694
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.75000   20.76000  -0.01000   -0.04817
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.55000   21.48000   0.07000    0.32588
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.38310    2.39530  -0.01220   -0.50933
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.62500   10.64670  -0.02170   -0.20382
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.43600    9.45530  -0.01930   -0.20412
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34420    0.34510  -0.00090   -0.26079
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30570    0.30650  -0.00080   -0.26101
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47610    0.48030  -0.00420   -0.87445
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.35910    0.35810   0.00100    0.27925
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.45000   17.45000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56470    0.56510  -0.00040   -0.07078
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.40000   17.40000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.78220    0.78780  -0.00560   -0.71084
國泰科技生化基金                                                   27.49000   27.57000  -0.08000   -0.29017
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.23000   27.31000  -0.08000   -0.29293
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.36000   13.33000   0.03000    0.22506
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.64200   37.46640   0.17560    0.46869
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   20.43840   20.39730   0.04110    0.20150
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   17.44430   17.50920  -0.06490   -0.37066
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.45730   38.60860  -0.15130   -0.39188
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.77960   39.86460  -0.08500   -0.21322
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.83360   42.91860  -0.08500   -0.19805
國泰紐幣2021保本基金                                               12.23310   12.22990   0.00320    0.02617
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.52300   12.51800   0.00500    0.03994
國泰紐幣保本基金                                                   12.51540   12.51590  -0.00050   -0.00399
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.62000   18.71000  -0.09000   -0.48103
國泰國泰基金台幣級別                                               18.62000   18.71000  -0.09000   -0.48103
國泰富時中國A50基金                                                17.47000   17.68000  -0.21000   -1.18778
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33260    0.33270  -0.00010   -0.03006
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46990    0.47310  -0.00320   -0.67639
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.47330   10.48240  -0.00910   -0.08681
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.40240    7.40890  -0.00650   -0.08773
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35470    0.35600  -0.00130   -0.36517
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23950    0.24050  -0.00100   -0.41580
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20710    2.20190   0.00520    0.23616
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.78080    9.72650   0.05430    0.55827
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31560    0.31400   0.00160    0.50955
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.43170   40.34320   0.08850    0.21937
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.72000   17.84000  -0.12000   -0.67265
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.29000   11.22000   0.07000    0.62389
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36550    0.36340   0.00210    0.57788
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.27880    2.29070  -0.01190   -0.51949
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47560    1.48330  -0.00770   -0.51911
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33840    0.33920  -0.00080   -0.23585
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33500    0.33600  -0.00100   -0.29762
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22130    0.22180  -0.00050   -0.22543
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.35260   10.37780  -0.02520   -0.24283
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.57780    6.59380  -0.01600   -0.24265
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.05000   15.12000  -0.07000   -0.46296
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.41000   29.16000   0.25000    0.85734
國泰價值卓越基金                                                   12.45000   12.48000  -0.03000   -0.24038
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.82000    9.73000   0.09000    0.92497
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33400    0.33120   0.00280    0.84541
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.58720   38.48130   0.10590    0.27520
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.14000   19.21000  -0.07000   -0.36439
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.23000   18.15000   0.08000    0.44077
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.32000   17.38000  -0.06000   -0.34522
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.00100   12.01240  -0.01140   -0.09490
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39440    0.39480  -0.00040   -0.10132
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.01960    9.99610   0.02350    0.23509
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98300    9.98000   0.00300    0.03006
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96820    9.96070   0.00750    0.07530
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.01930    9.99580   0.02350    0.23510
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98270    9.97970   0.00300    0.03006
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96820    9.96070   0.00750    0.07530
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25550   11.25450   0.00100    0.00889
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79050    9.76530   0.02520    0.25806
第一金大中華基金                                                   23.32000   23.26000   0.06000    0.25795
第一金小型精選基金                                                 28.91000   28.79000   0.12000    0.41681
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
第一金中國世紀基金-美元                                             7.25890    7.21360   0.04530    0.62798
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.25940    7.21410   0.04530    0.62794
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.55000    8.49000   0.06000    0.70671
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.53850    9.54530  -0.00680   -0.07124
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.14040    8.12740   0.01300    0.15995
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.72260   10.73020  -0.00760   -0.07083
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.27020    9.25540   0.01480    0.15991
第一金中概平衡基金                                                 22.68000   22.64000   0.04000    0.17668
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26720   15.26700   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.02600  178.02400   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.42160    9.52660  -0.10500   -1.10218
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.42170    9.52670  -0.10500   -1.10217
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.61000    9.71000  -0.10000   -1.02987
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.61000    9.71000  -0.10000   -1.02987
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.98210   12.92400   0.05810    0.44955
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.98280   12.92470   0.05810    0.44953
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.49000   12.43000   0.06000    0.48270
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.50000   12.44000   0.06000    0.48232
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.52300    9.54600  -0.02300   -0.24094
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.52530    9.54830  -0.02300   -0.24088
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.18950    9.20900  -0.01950   -0.21175
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.21340    9.23300  -0.01960   -0.21228
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.08760   10.11190  -0.02430   -0.24031
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.74970    9.77030  -0.02060   -0.21084
第一金全球大趨勢基金                                               21.99000   21.96000   0.03000    0.13661
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.04570    8.01750   0.02820    0.35173
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.69190    5.67190   0.02000    0.35262
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.40880    9.43160  -0.02280   -0.24174
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.41010    9.43280  -0.02270   -0.24065
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.89090    9.91470  -0.02380   -0.24005
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.89230    9.91620  -0.02390   -0.24102
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.31900    8.31370   0.00530    0.06375
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.93140    9.92500   0.00640    0.06448
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.39410    9.43110  -0.03700   -0.39232
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.40520    9.43000  -0.02480   -0.26299
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73180    7.76270  -0.03090   -0.39806
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73070    7.76120  -0.03050   -0.39298
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.57390    8.60540  -0.03150   -0.36605
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.57450    8.60600  -0.03150   -0.36602
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.07750   11.12110  -0.04360   -0.39205
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.07840   11.12190  -0.04350   -0.39112
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.84880    9.88750  -0.03870   -0.39140
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.55950   14.61300  -0.05350   -0.36611
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.64220   12.69480  -0.05260   -0.41434
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.65820   12.71080  -0.05260   -0.41382
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.98000   12.02000  -0.04000   -0.33278
第一金亞洲科技基金                                                 16.96000   17.05000  -0.09000   -0.52786
第一金亞洲新興市場基金                                             12.39000   12.31000   0.08000    0.64988
第一金店頭市場基金                                                  7.53000    7.51000   0.02000    0.26631
第一金創新趨勢基金                                                 19.21000   19.24000  -0.03000   -0.15593
第一金電子基金                                                     28.39000   28.28000   0.11000    0.38897
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.89000   17.90000  -0.01000   -0.05587
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.85000   20.93000  -0.08000   -0.38223
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.21000    7.13000   0.08000    1.12202
統一大中華中小基金(美元)                                            6.52000    6.44000   0.08000    1.24224
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.66000    9.53000   0.13000    1.36411
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
統一大滿貫基金-A類型                                               28.81000   28.82000  -0.01000   -0.03470
統一大滿貫基金-I類型                                               28.81000   28.82000  -0.01000   -0.03470
統一大龍印基金                                                     12.81000   12.72000   0.09000    0.70755
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.33000    8.28000   0.05000    0.60386
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.54000    7.48000   0.06000    0.80214
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.58000    8.51000   0.07000    0.82256
統一中小基金                                                       21.16000   21.21000  -0.05000   -0.23574
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.65040    9.68320  -0.03280   -0.33873
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.90060    8.91230  -0.01170   -0.13128
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.63540    8.64500  -0.00960   -0.11105
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.63300   11.67260  -0.03960   -0.33926
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.66610   10.68000  -0.01390   -0.13015
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.33440   10.34590  -0.01150   -0.11116
統一台灣動力基金                                                   14.34000   14.38000  -0.04000   -0.27816
統一全天候基金-A類型                                               96.27000   96.53000  -0.26000   -0.26935
統一全天候基金-I類型                                               96.41000   96.67000  -0.26000   -0.26896
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.25190    8.29830  -0.04640   -0.55915
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.88410    7.91200  -0.02790   -0.35263
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.86710    7.89290  -0.02580   -0.32688
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.63250    8.68110  -0.04860   -0.55984
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.25490    8.28410  -0.02920   -0.35248
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.23030    8.25730  -0.02700   -0.32698
統一全球債券組合基金                                               11.81300   11.83460  -0.02160   -0.18252
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.49000   14.54000  -0.05000   -0.34388
統一全球新科技基金(美元)                                           13.48000   13.50000  -0.02000   -0.14815
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
統一亞太基金                                                       22.48000   22.41000   0.07000    0.31236
統一亞洲大金磚基金                                                 11.09000   11.02000   0.07000    0.63521
統一奔騰基金                                                       50.01000   50.14000  -0.13000   -0.25927
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67590   16.67570   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.03000    8.93000   0.10000    1.11982
統一強漢基金(美元)                                                  8.04000    7.94000   0.10000    1.25945
統一強漢基金(新台幣)                                               21.18000   20.90000   0.28000    1.33971
統一統信基金                                                       24.97000   25.04000  -0.07000   -0.27955
統一黑馬基金                                                       50.73000   50.75000  -0.02000   -0.03941
統一新亞洲科技能源基金                                             15.08000   14.98000   0.10000    0.66756
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.78650    7.80320  -0.01670   -0.21401
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.01830   10.03980  -0.02150   -0.21415
統一經建基金                                                       40.39000   40.50000  -0.11000   -0.27160
統一龍馬基金                                                       54.40000   54.45000  -0.05000   -0.09183
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.74000   15.73000   0.01000    0.06357
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.67000   40.66000   0.01000    0.02459
野村中國機會基金                                                   11.89000   11.79000   0.10000    0.84818
野村巴西基金                                                        5.87000    5.95000  -0.08000   -1.34454
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.22000   11.45000  -0.23000   -2.00873
野村台灣高股息基金                                                 22.67000   22.66000   0.01000    0.04413
野村台灣運籌基金                                                   31.03000   30.92000   0.11000    0.35576
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.39200    9.38970   0.00230    0.02449
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29810    9.29790   0.00020    0.00215
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36870    9.36510   0.00360    0.03844
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70760    9.70520   0.00240    0.02473
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53920    9.53890   0.00030    0.00315
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46850    9.46480   0.00370    0.03909
野村平衡基金                                                       17.29000   17.24000   0.05000    0.29002
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
野村全球生技醫療基金                                               16.60000   16.67000  -0.07000   -0.41992
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99390    9.99190   0.00200    0.02002
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.92620    9.92830  -0.00210   -0.02115
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.90980    9.90840   0.00140    0.01413
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99380    9.99190   0.00190    0.01902
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92620    9.92820  -0.00200   -0.02014
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.90980    9.90840   0.00140    0.01413
野村全球品牌基金                                                   25.30000   25.12000   0.18000    0.71656
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.56000   12.58000  -0.02000   -0.15898
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.98000   19.01000  -0.03000   -0.15781
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.97750    9.97820  -0.00070   -0.00702
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.38550   10.39410  -0.00860   -0.08274
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.27250   10.27690  -0.00440   -0.04281
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.13300    9.16730  -0.03430   -0.37416
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.90270    8.94220  -0.03950   -0.44173
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.51500    8.54950  -0.03450   -0.40353
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.98680   11.02800  -0.04120   -0.37359
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.46700   10.51340  -0.04640   -0.44134
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08040   10.12130  -0.04090   -0.40410
野村成長基金                                                       26.19000   26.13000   0.06000    0.22962
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.24500    8.23870   0.00630    0.07647
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.24310    8.24130   0.00180    0.02184
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.42550    8.42010   0.00540    0.06413
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.91990    8.91310   0.00680    0.07629
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.80410    8.80220   0.00190    0.02159
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.99660    8.99070   0.00590    0.06562
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.94000    7.91000   0.03000    0.37927
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.09910    9.10310  -0.00400   -0.04394
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.12640    9.13110  -0.00470   -0.05147
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.24910    9.25030  -0.00120   -0.01297
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.77480    9.77830  -0.00350   -0.03579
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.70070    9.70570  -0.00500   -0.05152
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.83550    9.83680  -0.00130   -0.01322
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.26310    8.26880  -0.00570   -0.06893
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.82580    8.82850  -0.00270   -0.03058
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.68880    8.69790  -0.00910   -0.10462
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.79850   12.80740  -0.00890   -0.06949
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.89390   11.89730  -0.00340   -0.02858
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.65320    9.66340  -0.01020   -0.10555
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98300    9.97640   0.00660    0.06616
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96560    9.97280  -0.00720   -0.07220
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99370    9.99760  -0.00390   -0.03901
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98120    9.97450   0.00670    0.06717
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96430    9.97150  -0.00720   -0.07221
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00890   10.01280  -0.00390   -0.03895
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70880    9.70060   0.00820    0.08453
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69080    9.69620  -0.00540   -0.05569
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.70800    9.70800   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.81900    9.85800  -0.03900   -0.39562
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.92980    9.96210  -0.03230   -0.32423
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.54690    9.58860  -0.04170   -0.43489
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.10030    9.13660  -0.03630   -0.39730
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.04870   11.09290  -0.04420   -0.39845
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.79470    9.80780  -0.01310   -0.13357
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.83210   10.84390  -0.01180   -0.10882
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.30960   10.32710  -0.01750   -0.16946
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.12090   10.13410  -0.01320   -0.13025
野村泰國基金                                                       40.80000   40.60000   0.20000    0.49261
野村高科技基金                                                      8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.85980    9.86830  -0.00850   -0.08613
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.86200    9.87070  -0.00870   -0.08814
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.27730   10.27770  -0.00040   -0.00389
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.22850    9.24070  -0.01220   -0.13202
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.19230    9.20050  -0.00820   -0.08913
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.04880    9.06160  -0.01280   -0.14126
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.47570   11.48590  -0.01020   -0.08880
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.00970   13.00590   0.00380    0.02922
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.40700   10.42070  -0.01370   -0.13147
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.37320   10.38240  -0.00920   -0.08861
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.47050   10.48540  -0.01490   -0.14210
野村貨幣市場基金                                                   16.28360   16.28340   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.76000   14.84000  -0.08000   -0.53908
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.93390    9.92770   0.00620    0.06245
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.75260    9.73800   0.01460    0.14993
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.80940    9.79030   0.01910    0.19509
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76400    9.75500   0.00900    0.09226
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.72060    9.72320  -0.00260   -0.02674
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.72320    9.72300   0.00020    0.00206
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84270    9.83360   0.00910    0.09254
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.78230    9.78490  -0.00260   -0.02657
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.89190    9.89160   0.00030    0.00303
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.64650    9.67010  -0.02360   -0.24405
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.58410    9.61620  -0.03210   -0.33381
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.55210    9.58070  -0.02860   -0.29852
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.71410    9.73800  -0.02390   -0.24543
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.63960    9.67180  -0.03220   -0.33293
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.60760    9.63640  -0.02880   -0.29887
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.93580    9.96390  -0.02810   -0.28202
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.72240    7.74350  -0.02110   -0.27249
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.57910   11.61080  -0.03170   -0.27302
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.40000    7.42000  -0.02000   -0.26954
野村精選貨幣市場基金                                               12.08700   12.08690   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.53000    7.50000   0.03000    0.40000
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
野村積極成長基金                                                   11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.99000    7.97000   0.02000    0.25094
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.09000   29.03000   0.06000    0.20668
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.18910   10.22780  -0.03870   -0.37838
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.41630    8.44270  -0.02640   -0.31270
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.75190    7.78410  -0.03220   -0.41366
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.66680    7.69600  -0.02920   -0.37942
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.60680   11.64290  -0.03610   -0.31006
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.41480   10.45810  -0.04330   -0.41403
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.33410   10.37340  -0.03930   -0.37885
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                            15.37000   15.37000   0.00000    0.00000
野村環球基金-美元計價                                              11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.76000   16.76000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                       19.90000   19.88000   0.02000    0.10060
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86860   16.86840   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       16.73000   16.66000   0.07000    0.42017
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.17000    9.05000   0.12000    1.32597
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.24000   12.12000   0.12000    0.99010
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.92000   13.97000  -0.05000   -0.35791
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.03590   10.04930  -0.01340   -0.13334
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.16290   13.18040  -0.01750   -0.13277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.97900    9.99240  -0.01340   -0.13410
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.81950    9.80560   0.01390    0.14176
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.58330    9.59660  -0.01330   -0.13859
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.60120    9.61480  -0.01360   -0.14145
凱基台商天下基金                                                   11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
凱基台灣精五門基金                                                 17.51000   17.55000  -0.04000   -0.22792
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.65020   38.57130   0.07890    0.20456
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.36360   38.35710   0.00650    0.01695
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.62510   40.47300   0.15210    0.37581
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.38150   10.36550   0.01600    0.15436
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.65000   12.65000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.30790   11.27610   0.03180    0.28201
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55510   11.55500   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       23.42000   23.43000  -0.01000   -0.04268
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.52000   20.45000   0.07000    0.34230
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.82280   19.76890   0.05390    0.27265
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.23000   16.24000  -0.01000   -0.06158
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.45770   15.47790  -0.02020   -0.13051
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.12000    7.06000   0.06000    0.84986
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.23130   11.22510   0.00620    0.05523
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.52550   11.60330  -0.07780   -0.67050
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.85000   11.92000  -0.07000   -0.58725
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.48000   12.49000  -0.01000   -0.08006
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.19180   12.20130  -0.00950   -0.07786
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.55000   14.59000  -0.04000   -0.27416
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         29.63000   29.50000   0.13000    0.44068
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.78000   28.80000  -0.02000   -0.06944
富邦上証180基金                                                    26.56000   26.81000  -0.25000   -0.93249
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17000    0.16910   0.00090    0.53223
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.26000    5.23000   0.03000    0.57361
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.95000    7.79000   0.16000    2.05392
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.29000   33.67000  -1.38000   -4.09860
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.91570   10.90210   0.01360    0.12475
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.05950   10.03980   0.01970    0.19622
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.63030    9.59140   0.03890    0.40557
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.45170    9.43990   0.01180    0.12500
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.63810    8.62120   0.01690    0.19603
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.27610    8.24260   0.03350    0.40643
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.36780   20.28050   0.08730    0.43046
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.42490   11.42380   0.00110    0.00963
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.36680   10.33490   0.03190    0.30866
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.75630   12.75890  -0.00260   -0.02038
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87260    1.87280  -0.00020   -0.01068
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.13840    9.14030  -0.00190   -0.02079
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38890    1.38910  -0.00020   -0.01440
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77850   11.77630   0.00220    0.01868
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70770    1.70610   0.00160    0.09378
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08540   10.08350   0.00190    0.01884
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48090    1.47950   0.00140    0.09463
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.98650    9.99090  -0.00440   -0.04404
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.96370    9.96560  -0.00190   -0.01907
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.13000   15.18000  -0.05000   -0.32938
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.91000   20.76000   0.15000    0.72254
富邦日本東証基金                                                   21.22000   21.14000   0.08000    0.37843
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.96000   43.74000   0.22000    0.50297
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.40000   42.49000  -0.09000   -0.21181
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.28000   47.24000   0.04000    0.08467
富邦台灣心基金                                                     19.00000   19.03000  -0.03000   -0.15765
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.48000   44.44000   0.04000    0.09001
富邦台灣科技指數基金                                               49.24000   49.14000   0.10000    0.20350
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.15480   40.35200  -0.19720   -0.48870
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   41.53300   41.73240  -0.19940   -0.47781
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29010    0.29000   0.00010    0.03448
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54110    2.53800   0.00310    0.12214
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33730    0.33680   0.00050    0.14846
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45280   10.44170   0.01110    0.10630
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19520    2.19260   0.00260    0.11858
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32180    0.32140   0.00040    0.12446
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.97170    8.96220   0.00950    0.10600
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.72000   21.42000   0.30000    1.40056
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.03000   15.19000  -0.16000   -1.05332
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.46000   26.93000   0.53000    1.96807
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65540   15.65520   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.82140   39.74880   0.07260    0.18265
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   38.95680   39.04210  -0.08530   -0.21848
富邦長紅基金                                                       53.79000   53.86000  -0.07000   -0.12997
富邦科技基金                                                       20.16000   20.20000  -0.04000   -0.19802
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.54120   40.55300  -0.01180   -0.02910
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.21620   38.08250   0.13370    0.35108
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.86910   38.76910   0.10000    0.25794
富邦恒生國企ETF基金                                                19.70000   19.83000  -0.13000   -0.65557
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.54000   14.35000   0.19000    1.32404
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.35000   25.99000  -0.64000   -2.46249
富邦高成長基金                                                     20.71000   20.75000  -0.04000   -0.19277
富邦基金A類型                                                      11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
富邦基金I類型                                                      11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
富邦深証100基金                                                     8.27000    8.33000  -0.06000   -0.72029
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.21000   19.13000   0.08000    0.41819
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40720    0.40890  -0.00170   -0.41575
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.10230   12.17110  -0.06880   -0.56527
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.25960    9.31230  -0.05270   -0.56592
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29810    0.29930  -0.00120   -0.40094
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.57400    8.62280  -0.04880   -0.56594
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.17720    9.14720   0.03000    0.32797
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.71070    9.67450   0.03620    0.37418
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.91080    8.88160   0.02920    0.32877
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.42270    9.38760   0.03510    0.37390
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.29000   17.34000  -0.05000   -0.28835
富邦精準基金                                                       39.85000   39.91000  -0.06000   -0.15034
富邦精銳中小基金                                                    9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.46000   15.37000   0.09000    0.58556
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.39000   20.38000   0.01000    0.04907
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.15000    8.19000  -0.04000   -0.48840
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.75000   12.64000   0.11000    0.87025
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.27000   19.31000  -0.04000   -0.20715
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.97690    9.96700   0.00990    0.09933
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.67370    9.63160   0.04210    0.43710
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.83500    9.78510   0.04990    0.50996
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.64500    9.63540   0.00960    0.09963
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.31000    9.26950   0.04050    0.43692
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.44930    9.40140   0.04790    0.50950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.35000   28.36000  -0.01000   -0.03526
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.69230    9.66520   0.02710    0.28039
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.61040    9.60040   0.01000    0.10416
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.63690    9.61490   0.02200    0.22881
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.69230    9.66530   0.02700    0.27935
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.61040    9.60040   0.01000    0.10416
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.63630    9.61430   0.02200    0.22883
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.30960    8.32070  -0.01110   -0.13340
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.80950    8.83670  -0.02720   -0.30781
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.56460    8.58000  -0.01540   -0.17949
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44370    9.45630  -0.01260   -0.13324
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.42910    9.45820  -0.02910   -0.30767
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.17490    9.19150  -0.01660   -0.18060
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.25610    9.27280  -0.01670   -0.18010
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.11840    8.11340   0.00500    0.06163
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.12670    9.13680  -0.01010   -0.11054
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.64330    8.64190   0.00140    0.01620
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.27100   10.26490   0.00610    0.05943
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.02390   10.03500  -0.01110   -0.11061
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.57310    9.57170   0.00140    0.01463
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.78110    8.77970   0.00140    0.01595
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.42270    9.42110   0.00160    0.01698
富達卓越領航全球組合基金                                           14.42000   14.34000   0.08000    0.55788
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.34740    8.34260   0.00480    0.05754
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.01840    9.02910  -0.01070   -0.11851
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.73380    8.73280   0.00100    0.01145
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.64020    9.63460   0.00560    0.05812
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.58730    9.59860  -0.01130   -0.11773
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.32300    9.32240   0.00060    0.00644
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.81830    8.81740   0.00090    0.01021
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.41050    9.40950   0.00100    0.01063
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.60000    8.47000   0.13000    1.53483
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.12000    8.97000   0.15000    1.67224
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.03000    7.90000   0.13000    1.64557
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.88000    6.86000   0.02000    0.29155
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.80000    7.76000   0.04000    0.51546
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.64000    7.60000   0.04000    0.52632
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.62820    9.64360  -0.01540   -0.15969
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.06840    9.07690  -0.00850   -0.09364
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.67240    8.67840  -0.00600   -0.06914
富蘭克林華美中華基金                                               10.82000   10.73000   0.09000    0.83877
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.86000   17.81000   0.05000    0.28074
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.28000   18.25000   0.03000    0.16438
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.64400    7.63700   0.00700    0.09166
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.69800    8.69260   0.00540    0.06212
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.46010    9.45420   0.00590    0.06241
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.01810    9.00990   0.00820    0.09101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.02360   11.05790  -0.03430   -0.31019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.58420    8.61090  -0.02670   -0.31007
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.92700    8.95480  -0.02780   -0.31045
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.23450   13.28120  -0.04670   -0.35162
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.12320   10.15890  -0.03570   -0.35142
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.05310   10.09050  -0.03740   -0.37065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.51580    7.54380  -0.02800   -0.37117
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92290    8.95620  -0.03330   -0.37181
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.63530   10.67170  -0.03640   -0.34109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.42550    7.45090  -0.02540   -0.34090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.83340    8.86360  -0.03020   -0.34072
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.34080   10.38250  -0.04170   -0.40164
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.55800    7.58850  -0.03050   -0.40192
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.98170    7.99430  -0.01260   -0.15761
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.98340    9.00000  -0.01660   -0.18444
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.80600    9.82420  -0.01820   -0.18526
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.39610   12.41560  -0.01950   -0.15706
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.85000    8.86000  -0.01000   -0.11287
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.42100   12.42800  -0.00700   -0.05632
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
富蘭克林華美第一富基金                                             33.19000   33.00000   0.19000    0.57576
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31460   10.31440   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.10000   14.13000  -0.03000   -0.21231
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.09000   15.08000   0.01000    0.06631
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.04390    7.16980  -0.12590   -1.75598
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.86770    9.85050   0.01720    0.17461
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.28530    9.30140  -0.01610   -0.17309
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.79990   10.81860  -0.01870   -0.17285
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.61550    6.63040  -0.01490   -0.22472
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.71670    8.73870  -0.02200   -0.25175
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.90730    9.93240  -0.02510   -0.25271
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.28880   10.31190  -0.02310   -0.22401
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.66000   60.01000  -0.35000   -0.58324
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.34000   60.11000   0.23000    0.38263
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.17000   20.14000   0.03000    0.14896
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.69880   11.69790   0.00090    0.00769
復華人生目標基金                                                   35.01650   35.05480  -0.03830   -0.10926
復華大中華中小策略基金                                              8.06000    7.97000   0.09000    1.12923
復華中小精選基金                                                   59.00000   59.03000  -0.03000   -0.05082
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.24090   50.07260   0.16830    0.33611
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.20000    8.13000   0.07000    0.86101
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.25000    7.17000   0.08000    1.11576
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.81000   10.79000   0.02000    0.18536
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
復華台灣智能基金                                                   11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
復華全方位基金                                                     25.51000   25.43000   0.08000    0.31459
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.15000   12.11000   0.04000    0.33031
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.10000   19.02000   0.08000    0.42061
復華全球平衡基金-美元                                               8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.88000   18.79000   0.09000    0.47898
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.10000   14.09000   0.01000    0.07097
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.58000   13.56000   0.02000    0.14749
復華全球原物料基金                                                  8.41000    8.51000  -0.10000   -1.17509
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.41600   11.41600   0.00000    0.00000
復華全球債券基金                                                   13.12530   13.12900  -0.00370   -0.02818
復華全球債券組合基金                                               14.51000   14.51000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.75000   13.74000   0.01000    0.07278
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
復華有利貨幣市場基金                                               13.44920   13.44910   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
復華亞太成長基金                                                   12.26000   12.25000   0.01000    0.08163
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
復華東協世紀基金                                                   11.50000   11.46000   0.04000    0.34904
復華南非幣長期收益基金A                                            12.94000   12.96000  -0.02000   -0.15432
復華南非幣長期收益基金B                                             7.83000    7.85000  -0.02000   -0.25478
復華南非幣短期收益基金A                                            13.76000   13.76000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.40000   11.43000  -0.03000   -0.26247
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
復華恒生基金                                                       19.42000   19.50000  -0.08000   -0.41026
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.40000    9.30000   0.10000    1.07527
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.92000   26.50000  -0.58000   -2.18868
復華神盾基金                                                       22.54480   22.58680  -0.04200   -0.18595
復華高成長基金                                                     59.37000   59.30000   0.07000    0.11804
復華高益策略組合基金                                               12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
復華貨幣市場基金                                                   14.41070   14.41060   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.53000   18.49000   0.04000    0.21633
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.31000   49.43000  -0.12000   -0.24277
復華復華基金                                                       18.51000   18.49000   0.02000    0.10817
復華華人世紀基金                                                   14.95000   14.85000   0.10000    0.67340
復華傳家二號基金                                                   27.95250   27.99570  -0.04320   -0.15431
復華傳家基金                                                       19.28720   19.36990  -0.08270   -0.42695
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.54000   13.58000  -0.04000   -0.29455
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
復華新興人民幣債券基金A                                            11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
復華新興人民幣債券基金B                                             8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.55000   18.54000   0.01000    0.05394
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.94000   59.90000   0.04000    0.06678
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.33000    5.34000  -0.01000   -0.18727
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.89000   11.91000  -0.02000   -0.16793
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.93000   11.98000  -0.05000   -0.41736
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                19.51000   19.68000  -0.17000   -0.86382
復華數位經濟基金                                                   43.06000   43.13000  -0.07000   -0.16230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.70530    9.71520  -0.00990   -0.10190
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.51500    9.52460  -0.00960   -0.10079
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.85940    9.86950  -0.01010   -0.10234
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.63200    9.64050  -0.00850   -0.08817
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.52550    9.53860  -0.01310   -0.13734
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.04630   10.05560  -0.00930   -0.09249
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55670    9.56820  -0.01150   -0.12019
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.08030   10.08780  -0.00750   -0.07435
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.55590    9.56740  -0.01150   -0.12020
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.08230   10.08980  -0.00750   -0.07433
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.90210    9.90550  -0.00340   -0.03432
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.89260    9.90060  -0.00800   -0.08080
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.92360    9.92720  -0.00360   -0.03626
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.85720    9.86000  -0.00280   -0.02840
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.82440   10.84810  -0.02370   -0.21847
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.82360    9.83070  -0.00710   -0.07222
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.85730    9.86010  -0.00280   -0.02840
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.82420   10.84790  -0.02370   -0.21848
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.82420    9.83120  -0.00700   -0.07120
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.88890    9.89160  -0.00270   -0.02730
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.08640    9.09350  -0.00710   -0.07808
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.09020    8.07960   0.01060    0.13119
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.07950    8.06520   0.01430    0.17730
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.45960   11.46870  -0.00910   -0.07935
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.22470   10.21130   0.01340    0.13123
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.32880   10.31060   0.01820    0.17652
景順主流基金                                                       14.45000   14.41000   0.04000    0.27759
景順台灣科技基金                                                   25.01000   24.94000   0.07000    0.28067
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
景順全球科技基金                                                   20.53000   20.48000   0.05000    0.24414
景順全球康健基金                                                   19.23000   19.32000  -0.09000   -0.46584
景順貨幣市場基金                                                   15.94980   15.94960   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.57000   26.50000   0.07000    0.26415
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.23000   13.13000   0.10000    0.76161
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.38000   12.29000   0.09000    0.73230
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.53600    8.52920   0.00680    0.07973
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.76790    7.75990   0.00800    0.10309
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.04320   11.03450   0.00870    0.07884
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.02890   10.01870   0.01020    0.10181
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.25000    7.20000   0.05000    0.69444
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.87000    6.83000   0.04000    0.58565
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33510    9.34110  -0.00600   -0.06423
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54350    9.54520  -0.00170   -0.01781
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69320    9.69940  -0.00620   -0.06392
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.91230    9.91410  -0.00180   -0.01816
華南永昌永昌基金                                                   16.46000   16.48000  -0.02000   -0.12136
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.14270   14.16820  -0.02550   -0.17998
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.15000    9.10000   0.05000    0.54945
華南永昌全球精品基金                                               15.16000   14.99000   0.17000    1.13409
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.24000   12.19000   0.05000    0.41017
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.16000   12.11000   0.05000    0.41288
華南永昌物聯網精選基金                                              9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22250   16.22230   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.63590   21.72290  -0.08700   -0.40050
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94910   11.94900   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18190   10.18150   0.00040    0.00393
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.00120    9.96870   0.03250    0.32602
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.73650    9.73610   0.00040    0.00411
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.53370    9.50270   0.03100    0.32622
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.95240    9.95440  -0.00200   -0.02009
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.72220    9.69290   0.02930    0.30228
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.61140    9.61340  -0.00200   -0.02080
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.37920    9.35090   0.02830    0.30264
華頓中小型基金                                                     20.69000   20.73000  -0.04000   -0.19296
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.01550   10.96570   0.04980    0.45414
華頓台灣基金                                                       21.68000   21.84000  -0.16000   -0.73260
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53100   11.53080   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.34000   15.30000   0.04000    0.26144
華頓全球高收益債券基金A                                            13.29740   13.32900  -0.03160   -0.23708
華頓全球高收益債券基金B                                             8.10640    8.12570  -0.01930   -0.23752
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.08000    5.15000  -0.07000   -1.35922
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.42750    2.41420   0.01330    0.55091
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.79290   10.70620   0.08670    0.80981
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34930    0.34660   0.00270    0.77900
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.09750   11.06880   0.02870    0.25929
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.04670   10.02620   0.02050    0.20446
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.80900    9.75850   0.05050    0.51750
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.79120    8.74590   0.04530    0.51796
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.99030    9.94340   0.04690    0.47167
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.98000    8.93870   0.04130    0.46204
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.41000    8.36000   0.05000    0.59809
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48160    2.47860   0.00300    0.12104
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02710    2.02790  -0.00080   -0.03945
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.49640   11.45800   0.03840    0.33514
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.21670    9.18590   0.03080    0.33530
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35640    0.35520   0.00120    0.33784
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29070    0.28980   0.00090    0.31056
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.13000    3.12000   0.01000    0.32051
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.91000   13.82000   0.09000    0.65123
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.06000   22.03000   0.03000    0.13618
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.86000    7.91000  -0.05000   -0.63211
匯豐安富基金                                                       24.20000   24.17000   0.03000    0.12412
匯豐成功基金                                                       39.37000   39.36000   0.01000    0.02541
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56830    2.57010  -0.00180   -0.07004
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31120    2.31320  -0.00200   -0.08646
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.34360   11.32540   0.01820    0.16070
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.63300    7.61470   0.01830    0.24032
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37020    0.36970   0.00050    0.13524
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32490    0.32440   0.00050    0.15413
匯豐金磚動力基金                                                   13.08000   13.03000   0.05000    0.38373
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98760   14.98750   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.58000    4.61000  -0.03000   -0.65076
匯豐新鑽動力基金                                                   10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.22540    5.24960  -0.02420   -0.46099
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.89310    8.91750  -0.02440   -0.27362
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.50000   47.44000   0.06000    0.12648
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.50000   47.44000   0.06000    0.12648
匯豐龍騰電子基金                                                   31.53000   31.53000   0.00000    0.00000
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.02720   12.05910  -0.03190   -0.26453
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.24000   16.22000   0.02000    0.12330
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.83000    8.78000   0.05000    0.56948
新光中國成長基金(美元)                                              8.77000    8.70000   0.07000    0.80460
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.75000    8.68000   0.07000    0.80645
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.53250   10.53330  -0.00080   -0.00759
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.57470    9.57780  -0.00310   -0.03237
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.89780    9.89430   0.00350    0.03537
新光台灣富貴基金                                                   20.60000   20.57000   0.03000    0.14584
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.13000   11.21000  -0.08000   -0.71365
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94990    9.95070  -0.00080   -0.00804
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.74550    9.73960   0.00590    0.06058
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.53080    9.53150  -0.00070   -0.00734
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.32240    9.31670   0.00570    0.06118
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45810   15.45790   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
新光亞洲精選基金-美金                                              20.58000   20.71000  -0.13000   -0.62772
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.90000   21.02000  -0.12000   -0.57088
新光兩岸優勢基金                                                   10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
新光店頭基金                                                       20.84000   20.74000   0.10000    0.48216
新光南非幣保本基金                                                 12.09000   12.09000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.74000   19.71000   0.03000    0.15221
新光創新科技基金                                                   13.22000   13.21000   0.01000    0.07570
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75690    9.74530   0.01160    0.11903
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.97440    9.97420   0.00020    0.00201
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.59650    9.59520   0.00130    0.01355
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.13840    9.12730   0.01110    0.12161
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.34710    9.34700   0.00010    0.00107
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.98930    8.98800   0.00130    0.01446
新光澳幣八年期保本基金                                             10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.04070   10.07250  -0.03180   -0.31571
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.48430    9.51430  -0.03000   -0.31531
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.45070    9.46740  -0.01670   -0.17639
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.91190    9.92940  -0.01750   -0.17624
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.86810    9.89800  -0.02990   -0.30208
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.40580    9.43430  -0.02850   -0.30209
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.38540    9.40950  -0.02410   -0.25612
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.84380    9.86910  -0.02530   -0.25636
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.79000    6.93000  -0.14000   -2.02020
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.65760    9.66350  -0.00590   -0.06105
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.06250    9.06820  -0.00570   -0.06286
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.53160    9.54680  -0.01520   -0.15922
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.02020    9.03470  -0.01450   -0.16049
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.10010    9.11450  -0.01440   -0.15799
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.66890    9.68420  -0.01530   -0.15799
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.53680   13.55570  -0.01890   -0.13942
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.18690    8.19830  -0.01140   -0.13905
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.56140   36.54400   0.01740    0.04761
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               38.99810   39.15490  -0.15680   -0.40046
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.18850   37.07570   0.11280    0.30424
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.76300   39.61930   0.14370    0.36270
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.46650   39.46740  -0.00090   -0.00228
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.83300   38.78520   0.04780    0.12324
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.26970   11.26820   0.00150    0.01331
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.94270    9.91720   0.02550    0.25713
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.98630   10.94230   0.04400    0.40211
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.12880    8.07960   0.04920    0.60894
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.43000    8.37000   0.06000    0.71685
群益大印度基金-人民幣                                              12.32770   12.21060   0.11710    0.95900
群益大印度基金-美元                                                11.47720   11.34460   0.13260    1.16884
群益大印度基金-新臺幣                                              10.90000   10.77000   0.13000    1.20706
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.49720   11.45920   0.03800    0.33161
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.97580   10.91680   0.05900    0.54045
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.52140   10.48650   0.03490    0.33281
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.16550    9.11630   0.04920    0.53969
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.65000    8.60000   0.05000    0.58140
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.22640    9.19590   0.03050    0.33167
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.06960    8.02630   0.04330    0.53948
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.78690    8.75780   0.02910    0.33228
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.94260    7.89990   0.04270    0.54051
群益中小型股基金                                                   36.75000   36.75000   0.00000    0.00000
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.52250    9.51430   0.00820    0.08619
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.75160    8.72600   0.02560    0.29338
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.22450    8.19670   0.02780    0.33916
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.30550    8.29830   0.00720    0.08676
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.63240    7.61010   0.02230    0.29303
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.17360    7.14930   0.02430    0.33989
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.85850    9.87940  -0.02090   -0.21155
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.84440   10.86740  -0.02300   -0.21164
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.44290   10.46080  -0.01790   -0.17112
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.63620    9.64170  -0.00550   -0.05704
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.57630    7.56730   0.00900    0.11893
群益中國新機會基金N-美元                                            6.88680    6.86430   0.02250    0.32778
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.37000    7.35000   0.02000    0.27211
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.71910    6.71100   0.00810    0.12070
群益中國新機會基金-美元                                             7.36360    7.33960   0.02400    0.32699
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.04000    7.01000   0.03000    0.42796
群益平衡王基金                                                     18.17520   18.19640  -0.02120   -0.11651
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.15000    8.14000   0.01000    0.12285
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.86000    5.86000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.98750   11.00010  -0.01260   -0.11454
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.38200   10.37250   0.00950    0.09159
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.73080    9.74200  -0.01120   -0.11497
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.19400    9.18550   0.00850    0.09254
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.88960    9.87940   0.01020    0.10325
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.66880    9.66020   0.00860    0.08903
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.11050    9.10110   0.00940    0.10328
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.03000    9.02210   0.00790    0.08756
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.94690    9.93660   0.01030    0.10366
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.97200    9.96320   0.00880    0.08833
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.27100    9.26140   0.00960    0.10366
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.66160    9.65310   0.00850    0.08805
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.03110   10.05420  -0.02310   -0.22975
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.16480    7.18130  -0.01650   -0.22976
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.14520   10.18100  -0.03580   -0.35164
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.00420   10.04380  -0.03960   -0.39427
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.14500   10.17110  -0.02610   -0.25661
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.85250    9.88730  -0.03480   -0.35197
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.75650    9.79510  -0.03860   -0.39407
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.89380    9.91930  -0.02550   -0.25707
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.14520   10.18110  -0.03590   -0.35261
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.00420   10.04370  -0.03950   -0.39328
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.14520   10.17120  -0.02600   -0.25562
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.85250    9.88730  -0.03480   -0.35197
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.75640    9.79500  -0.03860   -0.39408
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.89380    9.91930  -0.02550   -0.25707
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.38330    9.43810  -0.05480   -0.58063
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.35340   15.44320  -0.08980   -0.58149
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.17000   15.25000  -0.08000   -0.52459
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.08870    9.97720   0.11150    1.11755
群益印度中小基金N-美元                                              8.38380    8.27400   0.10980    1.32705
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.94000    7.83000   0.11000    1.40485
群益印度中小基金-人民幣                                            13.65790   13.50690   0.15100    1.11795
群益印度中小基金-美元                                              11.99110   11.83400   0.15710    1.32753
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.89000   13.70000   0.19000    1.38686
群益多利策略組合基金                                               11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
群益多重收益組合基金                                               13.44000   13.45000  -0.01000   -0.07435
群益多重資產組合基金                                               14.73000   14.76000  -0.03000   -0.20325
群益安家基金                                                       22.60110   22.68260  -0.08150   -0.35931
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10100   16.10080   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.29000   21.36000  -0.07000   -0.32772
群益亞太中小基金                                                   10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.05000   15.05000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.58400    9.57510   0.00890    0.09295
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.28190    7.27510   0.00680    0.09347
群益店頭市場基金                                                   80.86000   80.90000  -0.04000   -0.04944
群益東方盛世基金                                                    8.19000    8.24000  -0.05000   -0.60680
群益東協成長基金-人民幣                                            12.45540   12.44680   0.00860    0.06909
群益東協成長基金-美元                                              10.82260   10.79270   0.02990    0.27704
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.85480   10.86180  -0.00700   -0.06445
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.25650   10.26940  -0.01290   -0.12562
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.73900    9.74900  -0.01000   -0.10257
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.33590    9.34190  -0.00600   -0.06423
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.82420    8.83530  -0.01110   -0.12563
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.37710    8.38570  -0.00860   -0.10256
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.13620    9.14210  -0.00590   -0.06454
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.98120    8.99250  -0.01130   -0.12566
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.35840    9.36800  -0.00960   -0.10248
群益長安基金                                                       24.32000   24.29000   0.03000    0.12351
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.56790    9.60150  -0.03360   -0.34995
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.47390   14.52470  -0.05080   -0.34975
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.00000   14.04000  -0.04000   -0.28490
群益真善美基金                                                     15.47620   15.48940  -0.01320   -0.08522
群益馬拉松基金                                                    107.92000  107.88000   0.04000    0.03708
群益馬拉松基金I類型                                               108.11000  108.07000   0.04000    0.03701
群益深証中小板基金                                                 10.71000   10.79000  -0.08000   -0.74143
群益創新科技基金                                                   28.33000   28.29000   0.04000    0.14139
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.74470    8.72520   0.01950    0.22349
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.96690    7.93270   0.03420    0.43113
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.32000    8.28000   0.04000    0.48309
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.52290    9.50170   0.02120    0.22312
群益華夏盛世基金-美元                                               8.78470    8.74700   0.03770    0.43100
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.51000   14.44000   0.07000    0.48476
群益奧斯卡基金                                                     23.98000   23.90000   0.08000    0.33473
群益新興金鑽基金-美元                                              10.68950   10.66460   0.02490    0.23348
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.18000    8.16000   0.02000    0.24510
群益葛萊美基金                                                     20.45000   20.44000   0.01000    0.04892
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.99000   19.95000   0.04000    0.20050
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.22000   11.12000   0.10000    0.89928
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.64960   11.69200  -0.04240   -0.36264
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.93130   10.97080  -0.03950   -0.36005
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.89230   10.93320  -0.04090   -0.37409
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.30250    8.33270  -0.03020   -0.36243
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.69220    8.72360  -0.03140   -0.35994
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.00000    8.03000  -0.03000   -0.37360
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.32150    8.35280  -0.03130   -0.37472
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.80440    9.83980  -0.03540   -0.35976
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.61510    9.64990  -0.03480   -0.36063
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
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德信大發基金                                                       25.14000   25.06000   0.08000    0.31923
德信中國精選成長基金                                               10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
德信台灣主流中小基金                                               16.01000   15.88000   0.13000    0.81864
德信新興股票組合基金                                               10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94450   11.94430   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.74450   10.73330   0.01120    0.10435
德信數位時代基金                                                   25.13000   24.99000   0.14000    0.56022
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.95890    9.92910   0.02980    0.30013
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.90470    9.88580   0.01890    0.19118
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67320   11.67300   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.14000   13.17000  -0.03000   -0.22779
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.53000   17.68000  -0.15000   -0.84842
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.41460   10.44930  -0.03470   -0.33208
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.11330   15.16380  -0.05050   -0.33303
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.05600    8.05700  -0.00100   -0.01241
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.84530   10.85160  -0.00630   -0.05806
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.31730   11.32390  -0.00660   -0.05828
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.11120   13.11280  -0.00160   -0.01220
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摩根大歐洲基金                                                     16.55000   16.43000   0.12000    0.73037
摩根中小基金                                                       18.83000   18.95000  -0.12000   -0.63325
摩根中國A股基金                                                    12.04000   11.90000   0.14000    1.17647
摩根中國A股基金(美元)                                               9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
摩根中國亮點基金                                                   11.58000   11.44000   0.14000    1.22378
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.42580   10.36340   0.06240    0.60212
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.60470   11.54820   0.05650    0.48925
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.83500    8.78450   0.05050    0.57488
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.82280   11.75200   0.07080    0.60245
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.67300   13.60660   0.06640    0.48800
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.92000   16.98000  -0.06000   -0.35336
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.92000   16.98000  -0.06000   -0.35336
摩根台灣增長基金                                                   44.84000   44.91000  -0.07000   -0.15587
摩根平衡基金                                                       26.35000   26.36000  -0.01000   -0.03794
摩根全球α基金                                                     18.25000   18.31000  -0.06000   -0.32769
摩根全球平衡基金                                                   14.45800   14.40670   0.05130    0.35608
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.40310    9.42500  -0.02190   -0.23236
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.41570   10.44130  -0.02560   -0.24518
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.80910    9.83220  -0.02310   -0.23494
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.17330   11.19930  -0.02600   -0.23216
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.84170    9.86490  -0.02320   -0.23518
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.15410   10.16380  -0.00970   -0.09544
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.11930   13.13190  -0.01260   -0.09595
摩根亞洲基金                                                       52.08000   51.70000   0.38000    0.73501
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.21440    8.21890  -0.00450   -0.05475
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.59260    9.59660  -0.00400   -0.04168
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.48160    8.48730  -0.00570   -0.06716
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.07070   12.07740  -0.00670   -0.05548
摩根東方內需機會基金                                               16.51000   16.38000   0.13000    0.79365
摩根東方科技基金                                                   29.45000   29.58000  -0.13000   -0.43949
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
摩根金龍收成基金                                                   18.77000   18.58000   0.19000    1.02260
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09080   15.09070   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   12.94000   13.14000  -0.20000   -1.52207
摩根新金磚五國基金                                                 10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
摩根新絲路基金                                                      8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
摩根新興35基金                                                     12.13000   12.05000   0.08000    0.66390
摩根新興日本基金                                                   22.46000   23.00000  -0.54000   -2.34783
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.09280    7.10490  -0.01210   -0.17031
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.31760    9.33110  -0.01350   -0.14468
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.07090    9.08680  -0.01590   -0.17498
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.39760   10.41530  -0.01770   -0.16994
摩根新興科技基金                                                   44.79000   45.09000  -0.30000   -0.66534
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.15400    8.16060  -0.00660   -0.08088
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.42630   10.43480  -0.00850   -0.08146
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.24030    8.24740  -0.00710   -0.08609
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.93820    8.94650  -0.00830   -0.09277
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.40460    8.41480  -0.01020   -0.12122
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.54950    9.55780  -0.00830   -0.08684
摩根龍揚基金                                                       28.01000   27.73000   0.28000    1.00974
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.19800    9.21620  -0.01820   -0.19748
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.17460   11.19660  -0.02200   -0.19649
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.01000   20.93000   0.08000    0.38223
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.67460   11.70310  -0.02850   -0.24353
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.88490   10.91810  -0.03320   -0.30408
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.89860    9.92620  -0.02760   -0.27805
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.04190   10.06640  -0.02450   -0.24338
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.41760    9.44630  -0.02870   -0.30382
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.55870    8.58250  -0.02380   -0.27731
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.90830    9.90950  -0.00120   -0.01211
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.98720    9.98400   0.00320    0.03205
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.42580    9.43070  -0.00490   -0.05196
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.59060    9.59130  -0.00070   -0.00730
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.14700    9.15180  -0.00480   -0.05245
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.30650    9.30720  -0.00070   -0.00752
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.96540   10.96490   0.00050    0.00456
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.73090   10.73710  -0.00620   -0.05774
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.95430    9.95600  -0.00170   -0.01708
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.34910   10.34870   0.00040    0.00387
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.11230   10.11810  -0.00580   -0.05732
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.38320    9.38480  -0.00160   -0.01705
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.27370   20.26510   0.00860    0.04244
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.86280    8.85580   0.00700    0.07904
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.17070    9.15930   0.01140    0.12446
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.84790    8.84100   0.00690    0.07805
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.15520    9.14390   0.01130    0.12358
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17570   13.17550   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.73000   10.68000   0.05000    0.46816
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.01280   16.03910  -0.02630   -0.16397
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.69140   11.68590   0.00550    0.04707
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.24030   11.23020   0.01010    0.08994
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.76920   10.75950   0.00970    0.09015
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.72410   11.70650   0.01760    0.15034
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.96750   10.95820   0.00930    0.08487
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.37490   10.35930   0.01560    0.15059
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.49300    8.48580   0.00720    0.08485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.52000   31.64000  -0.12000   -0.37927
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     15.01000   14.91000   0.10000    0.67069
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.94000   14.82000   0.12000    0.80972
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.34000   15.40000  -0.06000   -0.38961
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.08000   12.13000  -0.05000   -0.41220
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.76000   12.82000  -0.06000   -0.46802
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.96000   12.02000  -0.06000   -0.49917
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.66000    7.70000  -0.04000   -0.51948
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.60000   11.66000  -0.06000   -0.51458
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.14000   14.12000   0.02000    0.14164
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.88000   13.83000   0.05000    0.36153
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.33000   14.26000   0.07000    0.49088
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.27000   14.22000   0.05000    0.35162
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.04000   14.99000   0.05000    0.33356
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.78000   19.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.92000   17.93000  -0.01000   -0.05577
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.38000   12.39000  -0.01000   -0.08071
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.71000   14.70000   0.01000    0.06803
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.45000   15.46000  -0.01000   -0.06468
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.52000   14.53000  -0.01000   -0.06882
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.67000   14.68000  -0.01000   -0.06812
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.03000   13.02000   0.01000    0.07680
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.03000   13.04000  -0.01000   -0.07669
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.65000   13.67000  -0.02000   -0.14631
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.30000   18.31000  -0.01000   -0.05461
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.12000   17.14000  -0.02000   -0.11669
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.05000   13.06000  -0.01000   -0.07657
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.88000   13.90000  -0.02000   -0.14388
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.91000   12.93000  -0.02000   -0.15468
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.93000  -0.01000   -0.12610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.17000  -0.06000   -0.42343
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.09000   14.15000  -0.06000   -0.42403
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
聯博貨幣市場基金                                                   15.00560   15.00540   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.33270   10.34030  -0.00760   -0.07350
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.40300   13.41530  -0.01230   -0.09169
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.34730    7.35270  -0.00540   -0.07344
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.64000   13.62000   0.02000    0.14684
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                   18.70000   18.72000  -0.02000   -0.10684
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.60000   10.49000   0.11000    1.04862
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.01000   10.87000   0.14000    1.28795
瀚亞巴西基金                                                        5.14000    5.22000  -0.08000   -1.53257
瀚亞外銷基金                                                       37.39000   37.43000  -0.04000   -0.10687
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.56900   10.63430  -0.06530   -0.61405
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.21670   10.26930  -0.05260   -0.51221
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.09190   12.14160  -0.04970   -0.40934
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.07220   10.10210  -0.02990   -0.29598
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.28220    7.32790  -0.04570   -0.62364
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.80840    7.84860  -0.04020   -0.51219
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.92890    7.96140  -0.03250   -0.40822
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.96280    6.98350  -0.02070   -0.29641
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.62410    8.65950  -0.03540   -0.40880
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.95820    9.01420  -0.05600   -0.62124
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.13010    9.17710  -0.04700   -0.51214
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.98920    9.02610  -0.03690   -0.40881
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.50000   11.54000  -0.04000   -0.34662
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.04000   11.06000  -0.02000   -0.18083
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.85130    9.80700   0.04430    0.45172
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80770    9.79060   0.01710    0.17466
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.61020    9.57060   0.03960    0.41377
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.68050    9.63690   0.04360    0.45243
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.20000   13.05000   0.15000    1.14943
瀚亞印度基金-美元                                                  12.31000   12.14000   0.17000    1.40033
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.37000   26.99000   0.38000    1.40793
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.78000   11.78000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.26000   11.31000  -0.05000   -0.44209
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.11000   14.14000  -0.03000   -0.21216
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.55740   11.56300  -0.00560   -0.04843
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.22970   13.16380   0.06590    0.50062
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.48130   10.48050   0.00080    0.00763
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.29200   10.27050   0.02150    0.20934
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.49590   11.44160   0.05430    0.47458
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.78640    8.78990  -0.00350   -0.03982
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.51260    9.47400   0.03860    0.40743
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.62720    8.62650   0.00070    0.00811
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.45950    8.44180   0.01770    0.20967
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.84580    8.80340   0.04240    0.48163
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.12750   14.16530  -0.03780   -0.26685
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.59520   10.65360  -0.05840   -0.54817
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.30380   10.33610  -0.03230   -0.31250
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.21170   12.24450  -0.03280   -0.26788
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.89000   18.97000  -0.08000   -0.42172
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57640   13.57620   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 25.14000   25.09000   0.05000    0.19928
瀚亞高科技基金                                                     51.93000   52.04000  -0.11000   -0.21138
瀚亞理財通基金                                                     25.27000   25.32000  -0.05000   -0.19747
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.15000    9.09000   0.06000    0.66007
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.65000    8.61000   0.04000    0.46458
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.29000    8.24000   0.05000    0.60680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.48000    8.42000   0.06000    0.71259
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.60000    8.56000   0.04000    0.46729
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.33000    8.28000   0.05000    0.60386
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.49000    8.43000   0.06000    0.71174
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.40000    8.36000   0.04000    0.47847
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.60000    8.55000   0.05000    0.58480
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.51000    8.47000   0.04000    0.47226
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
瀚亞菁華基金                                                       20.22000   20.28000  -0.06000   -0.29586
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.90890   12.92510  -0.01620   -0.12534
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.94200    8.95320  -0.01120   -0.12509
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.19870   10.19800   0.00070    0.00686
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.73460   10.68730   0.04730    0.44258
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.93980    9.91900   0.02080    0.20970
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.41150    9.38750   0.02400    0.25566
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.70220    9.67730   0.02490    0.25730
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.98600    7.98520   0.00080    0.01002
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.94350    7.90850   0.03500    0.44256
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.41960    8.40200   0.01760    0.20947
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.86430    7.84420   0.02010    0.25624
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.54430    7.52490   0.01940    0.25781
瀚亞電通網基金                                                     13.09000   13.09000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.43880   13.46400  -0.02520   -0.18717
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.34270   10.38830  -0.04560   -0.43896
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.55960    9.57910  -0.01950   -0.20357
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.20750   11.22840  -0.02090   -0.18614
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
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