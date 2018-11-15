[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/14 107/11/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.62980 10.62840 0.00140 0.01317 大華銀多元特別收益平衡基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.83390 9.84680 -0.01290 -0.13101 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.83660 9.84950 -0.01290 -0.13097 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.78860 9.80740 -0.01880 -0.19169 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.78880 9.80760 -0.01880 -0.19169 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.89000 20.65000 0.24000 1.16223 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.47000 21.37000 0.10000 0.46795 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.14440 9.15750 -0.01310 -0.14305 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.45830 9.47480 -0.01650 -0.17415 中國信託台灣活力基金 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911 中國信託台灣優勢基金 14.55000 14.51000 0.04000 0.27567 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89180 9.91320 -0.02140 -0.21587 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.17940 9.19920 -0.01980 -0.21524 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.24580 10.27240 -0.02660 -0.25895 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.47010 9.49470 -0.02460 -0.25909 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.19430 10.20990 -0.01560 -0.15279 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.83270 8.84620 -0.01350 -0.15261 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.52620 10.48530 0.04090 0.39007 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.41820 9.38160 0.03660 0.39013 中國信託智能運動基金-台幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 中國信託智能運動基金-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99750 10.99740 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.32370 9.32750 -0.00380 -0.04074 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.90290 8.90650 -0.00360 -0.04042 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.47280 9.48020 -0.00740 -0.07806 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.04000 9.04700 -0.00700 -0.07737 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.93000 51.90000 0.03000 0.05780 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.82310 38.96690 -0.14380 -0.36903 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.42660 37.59870 -0.17210 -0.45773 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.42000 17.23000 0.19000 1.10273 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48890 11.48780 0.00110 0.00958 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51070 10.47600 0.03470 0.33123 元大上證50基金 27.38000 27.71000 -0.33000 -1.19091 元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 元大大中華TMT基金-新台幣 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516 元大大中華價值指數基金-美元 11.93500 11.92000 0.01500 0.12584 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.14300 16.11700 0.02600 0.16132 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.72000 9.68600 0.03400 0.35102 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.27800 9.21500 0.06300 0.68367 元大中國平衡基金-人民幣 2.88000 2.87000 0.01000 0.34843 元大中國平衡基金-新台幣 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.64230 45.55270 0.08960 0.19670 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49140 10.49570 -0.00430 -0.04097 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66110 9.66510 -0.00400 -0.04139 元大中國機會債券基金-新台幣 9.57860 9.55180 0.02680 0.28058 元大巴西指數基金 6.19700 6.29200 -0.09500 -1.50985 元大巴菲特基金 24.03000 24.03000 0.00000 0.00000 元大日經225基金 27.52000 27.46000 0.06000 0.21850 元大台商收成基金 20.59000 20.67000 -0.08000 -0.38703 元大台灣50單日反向1倍基金 13.28000 13.33000 -0.05000 -0.37509 元大台灣50單日正向2倍基金 32.12000 31.87000 0.25000 0.78444 元大台灣中型100基金 29.41000 29.36000 0.05000 0.17030 元大台灣加權股價指數基金 23.09100 23.04500 0.04600 0.19961 元大台灣卓越50基金 77.06000 77.01000 0.05000 0.06493 元大台灣金融基金 17.88000 17.79000 0.09000 0.50590 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.57000 29.48000 0.09000 0.30529 元大台灣高股息基金 24.05000 24.09000 -0.04000 -0.16604 元大台灣電子科技基金 32.05000 31.99000 0.06000 0.18756 元大全球ETF成長組合基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 元大全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.76000 12.81000 -0.05000 -0.39032 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.63000 12.72000 -0.09000 -0.70755 元大全球不動產證券化基金-美元 11.74400 11.79500 -0.05100 -0.43239 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.49000 0.03000 0.46225 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.98000 7.97000 0.01000 0.12547 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.23000 6.22000 0.01000 0.16077 元大全球股票入息基金-美元配息 9.08100 9.15300 -0.07200 -0.78663 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079 元大全球新興市場精選組合基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 17.05000 17.15000 -0.10000 -0.58309 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.53700 8.38700 0.15000 1.78848 元大印度指數基金 9.18800 9.02600 0.16200 1.79481 元大印度基金 11.62000 11.49000 0.13000 1.13142 元大多多基金 15.09000 15.12000 -0.03000 -0.19841 元大多福基金 46.71000 46.69000 0.02000 0.04284 元大亞太成長基金 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.50990 8.47660 0.03330 0.39285 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.94720 6.92010 0.02710 0.39161 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.88800 8.99200 -0.10400 -1.15658 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.45000 9.55000 -0.10000 -1.04712 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.10000 9.20000 -0.10000 -1.08696 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.45000 9.55000 -0.10000 -1.04712 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.46300 9.63400 -0.17100 -1.77496 元大卓越基金 40.51000 40.50000 0.01000 0.02469 元大店頭基金 6.97000 6.95000 0.02000 0.28777 元大泛歐成長基金 8.82000 8.72000 0.10000 1.14679 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31320 10.31260 0.00060 0.00582 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67380 9.66400 0.00980 0.10141 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.79730 31.81400 -0.01670 -0.05249 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.33470 36.34910 -0.01440 -0.03962 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.96190 19.92830 0.03360 0.16860 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.16280 17.22900 -0.06620 -0.38424 元大美國政府7至10年期債券基金 38.61400 38.58630 0.02770 0.07179 元大高科技基金 16.51000 16.50000 0.01000 0.06061 元大得利貨幣市場基金 16.27060 16.27040 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99390 11.99370 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 元大華夏中小基金 6.44000 6.39000 0.05000 0.78247 元大新中國基金-人民幣 8.50000 8.47000 0.03000 0.35419 元大新中國基金-美元 7.89400 7.84400 0.05000 0.63743 元大新中國基金-新台幣 7.88000 7.82000 0.06000 0.76726 元大新主流基金 20.73000 20.74000 -0.01000 -0.04822 元大新東協平衡基金-美元 8.87200 8.86800 0.00400 0.04511 元大新東協平衡基金-新台幣 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.05340 10.05720 -0.00380 -0.03778 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.21420 9.19220 0.02200 0.23933 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.06200 10.03350 0.02850 0.28405 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.62480 8.60030 0.02450 0.28487 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.71320 9.67990 0.03330 0.34401 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.23180 9.20010 0.03170 0.34456 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.88240 9.81940 0.06300 0.64159 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.39750 9.33770 0.05980 0.64041 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.42350 9.39130 0.03220 0.34287 元大新興亞洲基金 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.83250 8.78390 0.04860 0.55328 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.49690 8.45020 0.04670 0.55265 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.09510 9.04090 0.05420 0.59950 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.75320 8.70110 0.05210 0.59877 元大萬泰貨幣市場基金 15.11660 15.11640 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.60000 32.60000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-人民幣 8.69000 8.78000 -0.09000 -1.02506 元大實質多重資產基金-美元 7.91800 7.97500 -0.05700 -0.71473 元大實質多重資產基金-新台幣 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 元大滬深300單日反向1倍基金 16.02000 15.69000 0.33000 2.10325 元大滬深300單日正向2倍基金 12.22000 12.76000 -0.54000 -4.23197 元大摩臺基金 35.56000 35.52000 0.04000 0.11261 元大標普500基金 25.34000 25.40000 -0.06000 -0.23622 元大標普500單日反向1倍基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 31.47000 31.49000 -0.02000 -0.06351 元大標智滬深300基金 15.12000 14.70000 0.42000 2.85714 元大歐洲50基金 23.17000 22.93000 0.24000 1.04666 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.52200 9.50210 0.01990 0.20943 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21280 10.21240 0.00040 0.00392 元大績效基金 43.21000 43.28000 -0.07000 -0.16174 元大韓國KOSPI200基金 20.24000 20.33000 -0.09000 -0.44270 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.93000 13.91000 0.02000 0.14378 日盛上選基金 28.75000 28.59000 0.16000 0.55964 日盛小而美基金 15.68000 15.68000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 8.67000 8.58000 0.09000 1.04895 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61990 11.65060 -0.03070 -0.26351 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.64570 9.67120 -0.02550 -0.26367 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.58290 11.58620 -0.00330 -0.02848 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.60990 9.61260 -0.00270 -0.02809 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48970 10.48940 0.00030 0.00286 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.68710 8.68690 0.00020 0.00230 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 日盛日盛基金 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 日盛目標收益組合基金(美元) 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 日盛全球抗暖化基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.97930 10.02570 -0.04640 -0.46281 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.27600 9.31920 -0.04320 -0.46356 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79430 9.82750 -0.03320 -0.33783 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.10520 9.13630 -0.03110 -0.34040 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39060 2.39830 -0.00770 -0.32106 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64200 1.64730 -0.00530 -0.32174 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35970 0.36000 -0.00030 -0.08333 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24790 0.24810 -0.00020 -0.08061 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.93590 11.94220 -0.00630 -0.05275 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.09060 8.09490 -0.00430 -0.05312 日盛亞洲機會基金 6.24000 6.21000 0.03000 0.48309 日盛首選基金 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729 日盛高科技基金 15.57000 15.52000 0.05000 0.32216 日盛貨幣市場基金 14.78470 14.78450 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.62000 34.58000 0.04000 0.11567 日盛精選五虎基金 32.87000 32.92000 -0.05000 -0.15188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49890 13.49870 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 25.11000 25.07000 0.04000 0.15955 台新MSCI中國基金 18.41000 18.18000 0.23000 1.26513 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.39000 19.47000 -0.08000 -0.41089 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.23000 18.07000 0.16000 0.88545 台新大眾貨幣市場基金 14.17610 14.17590 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51900 10.54150 -0.02250 -0.21344 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49000 10.48350 0.00650 0.06200 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09270 10.08180 0.01090 0.10812 台新中國通基金 35.80000 35.68000 0.12000 0.33632 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43410 0.42970 0.00440 1.02397 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.39400 13.25000 0.14400 1.08679 台新中國精選中小基金-美元 0.29060 0.28830 0.00230 0.79778 台新中國精選中小基金-新台幣 8.99000 8.91000 0.08000 0.89787 台新主流基金 20.04000 20.01000 0.03000 0.14993 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.19000 20.18000 0.01000 0.04955 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65760 0.65730 0.00030 0.04564 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48420 0.48400 0.00020 0.04132 台新台灣中小基金 28.26000 28.20000 0.06000 0.21277 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.72070 9.75050 -0.02980 -0.30563 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.91040 8.92810 -0.01770 -0.19825 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.01520 10.03510 -0.01990 -0.19830 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.80800 9.83780 -0.02980 -0.30291 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.65680 10.68920 -0.03240 -0.30311 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 台新印度基金 13.58000 13.37000 0.21000 1.57068 台新亞美短期債券基金 10.87210 10.86480 0.00730 0.06719 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.37520 8.37610 -0.00090 -0.01074 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27650 0.27670 -0.00020 -0.07228 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.75600 11.75730 -0.00130 -0.01106 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38280 0.38300 -0.00020 -0.05222 台新真吉利貨幣市場基金 11.10030 11.10020 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.77370 27.63550 0.13820 0.50008 台新智慧生活基金-美元 9.30040 9.28580 0.01460 0.15723 台新智慧生活基金-新台幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.17570 8.19660 -0.02090 -0.25498 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.37430 8.39190 -0.01760 -0.20973 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.87660 8.89940 -0.02280 -0.25620 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.10120 9.12040 -0.01920 -0.21052 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41860 10.41250 0.00610 0.05858 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33230 0.33230 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 7.69840 7.69400 0.00440 0.05719 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25860 0.25860 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.31000 20.29000 0.02000 0.09857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092 未來資產亞洲新富基金 17.87000 17.75000 0.12000 0.67606 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57850 12.57830 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.16790 11.16700 0.00090 0.00806 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86150 9.83740 0.02410 0.24498 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11470 9.11100 0.00370 0.04061 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.43170 10.42750 0.00420 0.04028 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.63410 7.62300 0.01110 0.14561 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.79820 8.78510 0.01310 0.14912 永豐中小基金 46.44000 46.57000 -0.13000 -0.27915 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70910 1.71840 -0.00930 -0.54120 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28450 2.29700 -0.01250 -0.54419 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.70950 7.73320 -0.02370 -0.30647 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 9.99860 10.02930 -0.03070 -0.30610 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.17000 4.16000 0.01000 0.24038 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.58000 18.48000 0.10000 0.54113 永豐主流品牌基金 16.42000 16.19000 0.23000 1.42063 永豐永豐基金 30.92000 31.10000 -0.18000 -0.57878 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.27860 9.30840 -0.02980 -0.32014 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.42430 9.45460 -0.03030 -0.32048 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.18930 9.21800 -0.02870 -0.31135 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.33450 9.36370 -0.02920 -0.31184 永豐亞洲民生消費基金 10.44000 10.36000 0.08000 0.77220 永豐南非幣2021保本基金 13.19360 13.19280 0.00080 0.00606 永豐高科技基金 20.36000 20.51000 -0.15000 -0.73135 永豐貨幣市場基金 13.89550 13.89530 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11500 2.12210 -0.00710 -0.33457 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52040 2.52870 -0.00830 -0.32823 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.67680 7.68430 -0.00750 -0.09760 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39130 10.40140 -0.01010 -0.09710 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.89710 6.91150 -0.01440 -0.20835 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.70980 10.73210 -0.02230 -0.20779 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.10000 7.05000 0.05000 0.70922 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.36000 16.25000 0.11000 0.67692 永豐臺灣加權ETF基金 48.79000 48.70000 0.09000 0.18480 永豐領航科技基金 33.50000 33.53000 -0.03000 -0.08947 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.37000 9.28000 0.09000 0.96983 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.38000 9.29000 0.09000 0.96878 永豐趨勢平衡基金 36.54000 36.54000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.66030 11.65920 0.00110 0.00943 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.40590 9.40500 0.00090 0.00957 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74670 9.74570 0.00100 0.01026 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42440 9.42520 -0.00080 -0.00849 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65600 9.65680 -0.00080 -0.00828 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.42630 9.42570 0.00060 0.00637 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89130 9.89070 0.00060 0.00607 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.40220 9.40300 -0.00080 -0.00851 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71480 9.71550 -0.00070 -0.00720 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737 兆豐國際中小基金 13.12000 13.05000 0.07000 0.53640 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.16000 13.00000 0.16000 1.23077 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.22000 17.00000 0.22000 1.29412 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.10000 16.88000 0.22000 1.30332 兆豐國際生命科學基金 15.08000 15.12000 -0.04000 -0.26455 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00550 10.05150 -0.04600 -0.45764 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.21580 10.28150 -0.06570 -0.63901 兆豐國際全球基金 29.77000 29.70000 0.07000 0.23569 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31960 10.31900 0.00060 0.00581 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14190 10.13140 0.01050 0.10364 兆豐國際國民基金 19.56000 19.45000 0.11000 0.56555 兆豐國際第一基金 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85260 9.87170 -0.01910 -0.19348 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.75920 7.77430 -0.01510 -0.19423 兆豐國際萬全基金 18.53000 18.51000 0.02000 0.10805 兆豐國際電子基金 22.10000 22.08000 0.02000 0.09058 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.51000 20.46000 0.05000 0.24438 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.68000 17.75000 -0.07000 -0.39437 兆豐國際豐台灣基金 30.55000 30.52000 0.03000 0.09830 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51470 12.51450 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85760 9.86920 -0.01160 -0.11754 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.80330 9.82140 -0.01810 -0.18429 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83900 9.85640 -0.01740 -0.17654 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85920 9.87080 -0.01160 -0.11752 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.81040 9.82850 -0.01810 -0.18416 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.83800 9.85540 -0.01740 -0.17655 合庫台灣基金 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 合庫全球高收益債券基金A類型 10.98490 11.02520 -0.04030 -0.36553 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.83150 11.89790 -0.06640 -0.55808 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.59220 10.64980 -0.05760 -0.54086 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.34840 11.41030 -0.06190 -0.54249 合庫全球高收益債券基金B類型 7.92320 7.95230 -0.02910 -0.36593 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.20350 9.25550 -0.05200 -0.56183 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.79560 8.84490 -0.04930 -0.55738 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.67920 8.72680 -0.04760 -0.54545 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.02940 9.07990 -0.05050 -0.55617 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.03000 11.20000 -0.17000 -1.51786 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.40000 9.51000 -0.11000 -1.15668 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.23000 10.38000 -0.15000 -1.44509 合庫全球新興市場基金 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 合庫貨幣市場基金 10.13970 10.13960 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.30020 9.31680 -0.01660 -0.17817 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.55200 9.56920 -0.01720 -0.17974 合庫新興多重收益基金A類型 9.85320 9.86890 -0.01570 -0.15909 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.26720 11.27910 -0.01190 -0.10550 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.55260 13.57430 -0.02170 -0.15986 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.49310 8.50830 -0.01520 -0.17865 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.18080 9.19730 -0.01650 -0.17940 合庫新興多重收益基金B類型 7.65100 7.66320 -0.01220 -0.15920 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.47980 8.48890 -0.00910 -0.10720 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92650 9.94230 -0.01580 -0.15892 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 安本標準兩岸價值基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05070 11.05030 0.00040 0.00362 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.86480 9.84130 0.02350 0.23879 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73990 9.71240 0.02750 0.28314 安聯中國東協基金 14.40000 14.28000 0.12000 0.84034 安聯中國策略基金-美元 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299 安聯中國策略基金-新臺幣 12.42000 12.31000 0.11000 0.89358 安聯中華新思路基金-人民幣 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 安聯中華新思路基金-美元 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 安聯台灣大壩基金 24.49000 24.49000 0.00000 0.00000 安聯台灣科技基金 38.88000 39.08000 -0.20000 -0.51177 安聯台灣貨幣市場基金 12.50400 12.50380 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.51000 26.49000 0.02000 0.07550 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04890 10.04900 -0.00010 -0.00100 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.90230 14.90120 0.00110 0.00738 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47200 9.47130 0.00070 0.00739 安聯四季成長組合基金-美元 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.28000 12.28200 -0.00200 -0.01628 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05680 10.06340 -0.00660 -0.06558 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10340 12.11120 -0.00780 -0.06440 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30110 9.30340 -0.00230 -0.02472 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.16020 9.16620 -0.00600 -0.06546 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.81400 8.81970 -0.00570 -0.06463 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.98160 12.01230 -0.03070 -0.25557 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.86790 10.89600 -0.02810 -0.25789 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52770 10.55450 -0.02680 -0.25392 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.70750 8.72550 -0.01800 -0.20629 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.50260 8.52460 -0.02200 -0.25808 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21050 8.23150 -0.02100 -0.25512 安聯全球人口趨勢基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.85000 33.98000 -0.13000 -0.38258 安聯全球油礦金趨勢基金 7.92000 8.03000 -0.11000 -1.36986 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91610 11.90550 0.01060 0.08903 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27210 10.26290 0.00920 0.08964 安聯全球新興市場基金 16.11000 16.07000 0.04000 0.24891 安聯全球農金趨勢基金 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 安聯全球綠能趨勢基金 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.05000 10.22000 -0.17000 -1.66341 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.81000 9.98000 -0.17000 -1.70341 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66000 9.82000 -0.16000 -1.62933 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.73000 -0.16000 -1.64440 安聯亞洲動態策略基金 20.52000 20.52000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.10210 10.09660 0.00550 0.05447 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80560 9.79990 0.00570 0.05816 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.87510 82.03730 -0.16220 -0.19771 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.08730 12.11190 -0.02460 -0.20311 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.48650 63.61250 -0.12600 -0.19807 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.29740 9.31630 -0.01890 -0.20287 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58180 2.58070 0.00110 0.04262 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34950 10.34160 0.00790 0.07639 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19430 2.19520 -0.00090 -0.04100 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.55720 8.55030 0.00690 0.08070 宏利台灣動力基金 27.15000 27.20000 -0.05000 -0.18382 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.67900 9.67780 0.00120 0.01240 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50880 9.50510 0.00370 0.03893 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.53410 7.53320 0.00090 0.01195 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51970 7.51740 0.00230 0.03060 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 宏利全球債券組合基金 12.87310 12.89040 -0.01730 -0.13421 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77120 2.76900 0.00220 0.07945 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62470 11.62390 0.00080 0.00688 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.55460 8.55410 0.00050 0.00585 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43600 2.43850 -0.00250 -0.10252 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.82550 10.82210 0.00340 0.03142 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.11510 3.12680 -0.01170 -0.37418 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50300 0.50540 -0.00240 -0.47487 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.54000 14.61000 -0.07000 -0.47912 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71180 11.76310 -0.05130 -0.43611 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36430 10.41630 -0.05200 -0.49922 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03000 10.07940 -0.04940 -0.49011 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.71070 8.75030 -0.03960 -0.45256 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.32550 8.36690 -0.04140 -0.49481 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.23200 8.27250 -0.04050 -0.48957 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18460 8.22400 -0.03940 -0.47909 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74710 2.75230 -0.00520 -0.18893 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39800 0.39910 -0.00110 -0.27562 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.07790 12.10990 -0.03200 -0.26425 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90530 0.90760 -0.00230 -0.25342 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.22580 7.24510 -0.01930 -0.26639 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00310 2.00660 -0.00350 -0.17442 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28810 0.28880 -0.00070 -0.24238 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.83620 8.86000 -0.02380 -0.26862 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32000 0.32080 -0.00080 -0.24938 宏利萬利貨幣市場基金 13.65200 13.65190 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.31000 0.02000 0.86580 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 宏利臺灣股息收益基金 23.40000 23.38000 0.02000 0.08554 宏利澳幣保本基金 12.24120 12.23860 0.00260 0.02124 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.93990 9.96010 -0.02020 -0.20281 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.11880 9.13540 -0.01660 -0.18171 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.59470 8.58520 0.00950 0.11066 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.38260 10.37120 0.01140 0.10992 貝萊德亞美利加收益基金 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 貝萊德新台幣基金 12.94130 12.94120 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.13000 23.13000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28380 11.27980 0.00400 0.03546 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85220 9.82770 0.02450 0.24930 保德信大中華基金-人民幣 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351 保德信大中華基金-美元 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849 保德信大中華基金-新台幣 25.80000 25.62000 0.18000 0.70258 保德信中小型股基金 37.55000 37.41000 0.14000 0.37423 保德信中國中小基金-人民幣 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890 保德信中國中小基金-美元 7.84000 7.75000 0.09000 1.16129 保德信中國中小基金-新臺幣 7.58000 7.50000 0.08000 1.06667 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.87270 8.83860 0.03410 0.38581 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.95410 8.92190 0.03220 0.36091 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.00700 8.97570 0.03130 0.34872 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.77400 9.74000 0.03400 0.34908 保德信中國品牌基金-人民幣 8.21000 8.14000 0.07000 0.85995 保德信中國品牌基金-美元 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950 保德信台商全方位基金 30.78000 30.74000 0.04000 0.13012 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.04000 27.12000 -0.08000 -0.29499 保德信全球消費商機基金 17.80000 17.82000 -0.02000 -0.11223 保德信全球基礎建設基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 保德信全球資源基金 7.35000 7.46000 -0.11000 -1.47453 保德信全球醫療生化基金-美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.87000 32.93000 -0.06000 -0.18220 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.03220 10.01190 0.02030 0.20276 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.03220 10.01190 0.02030 0.20276 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.02640 10.00150 0.02490 0.24896 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.02640 10.00150 0.02490 0.24896 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.48630 9.50010 -0.01380 -0.14526 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.34600 10.36090 -0.01490 -0.14381 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.02490 9.03380 -0.00890 -0.09852 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.82730 9.83690 -0.00960 -0.09759 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.01490 8.02380 -0.00890 -0.11092 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.65850 10.67040 -0.01190 -0.11152 保德信亞太基金 19.49000 19.42000 0.07000 0.36045 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.32090 8.31640 0.00450 0.05411 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11700 11.11090 0.00610 0.05490 保德信店頭市場基金 26.74000 26.65000 0.09000 0.33771 保德信拉丁美洲基金 6.76000 6.89000 -0.13000 -1.88679 保德信金平衡基金 28.06000 28.08000 -0.02000 -0.07123 保德信金滿意基金 37.48000 37.48000 0.00000 0.00000 保德信科技島基金 22.68000 22.66000 0.02000 0.08826 保德信高成長基金 84.61000 84.59000 0.02000 0.02364 保德信第一基金 22.61000 22.62000 -0.01000 -0.04421 保德信貨幣市場基金 15.78450 15.78430 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.16190 10.16430 -0.00240 -0.02361 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.35200 10.34980 0.00220 0.02126 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.40930 10.41320 -0.00390 -0.03745 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.92880 9.92800 0.00080 0.00806 保德信新世紀基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.88790 7.88860 -0.00070 -0.00887 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.78080 10.78170 -0.00090 -0.00835 保德信新興趨勢組合基金 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930 保德信瑞騰基金 15.55250 15.55200 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68720 9.67840 0.00880 0.09092 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99520 9.98610 0.00910 0.09113 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.64580 9.63530 0.01050 0.10897 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80620 9.79390 0.01230 0.12559 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.74380 9.71620 0.02760 0.28406 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89750 9.86910 0.02840 0.28777 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.61260 9.59720 0.01540 0.16046 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.73440 9.71880 0.01560 0.16051 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.03620 10.01770 0.01850 0.18467 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01340 9.98420 0.02920 0.29246 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01240 9.98340 0.02900 0.29048 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.92010 9.90760 0.01250 0.12617 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.92010 9.90760 0.01250 0.12617 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91890 9.88250 0.03640 0.36833 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11630 10.07990 0.03640 0.36111 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.80820 9.78670 0.02150 0.21969 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.90380 9.88210 0.02170 0.21959 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55160 9.53440 0.01720 0.18040 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.37680 9.37140 0.00540 0.05762 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97940 9.96920 0.01020 0.10232 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97530 9.96500 0.01030 0.10336 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.06930 10.07190 -0.00260 -0.02581 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.14570 10.14900 -0.00330 -0.03252 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.96620 9.97200 -0.00580 -0.05816 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.96670 9.97240 -0.00570 -0.05716 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92500 1.91780 0.00720 0.37543 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66230 2.65240 0.00990 0.37325 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28710 0.28600 0.00110 0.38462 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43030 0.42870 0.00160 0.37322 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21970 8.18670 0.03300 0.40309 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56640 11.51880 0.04760 0.41324 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38610 9.35480 0.03130 0.33459 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59860 11.55910 0.03950 0.34172 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.41400 8.38520 0.02880 0.34346 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44250 10.40680 0.03570 0.34304 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12250 10.11390 0.00860 0.08503 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03990 10.02760 0.01230 0.12266 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05760 10.04830 0.00930 0.09255 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69480 10.68500 0.00980 0.09172 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98140 9.97060 0.01080 0.10832 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70290 9.69650 0.00640 0.06600 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08600 10.07950 0.00650 0.06449 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.70530 9.69740 0.00790 0.08147 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94350 9.93500 0.00850 0.08556 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.43910 10.47590 -0.03680 -0.35128 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.06330 6.07520 -0.01190 -0.19588 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.59190 10.61270 -0.02080 -0.19599 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65460 11.65450 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.39000 16.36000 0.03000 0.18337 施羅德樂活中小基金-I類型 3751.26000 3745.54000 5.72000 0.15271 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.89330 9.85850 0.03480 0.35299 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.85530 10.81370 0.04160 0.38470 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.10610 10.07410 0.03200 0.31765 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.72430 8.69360 0.03070 0.35313 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.08040 9.04560 0.03480 0.38472 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.91760 8.88930 0.02830 0.31836 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.00390 9.96880 0.03510 0.35210 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.48430 10.44420 0.04010 0.38395 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.43760 10.40450 0.03310 0.31813 柏瑞五國金勢力建設基金 6.19000 6.20000 -0.01000 -0.16129 柏瑞巨人基金 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66420 13.66410 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.14000 15.22000 -0.08000 -0.52562 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.36120 13.40430 -0.04310 -0.32154 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75650 11.78820 -0.03170 -0.26891 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.33640 12.37910 -0.04270 -0.34494 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.60190 8.62960 -0.02770 -0.32099 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.62570 6.64710 -0.02140 -0.32194 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.53900 8.56200 -0.02300 -0.26863 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.29050 8.31810 -0.02760 -0.33181 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.49350 10.52990 -0.03640 -0.34568 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.16370 8.19200 -0.02830 -0.34546 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.93090 11.96310 -0.03220 -0.26916 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.57510 11.61250 -0.03740 -0.32207 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.87440 11.91390 -0.03950 -0.33155 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.23000 11.26890 -0.03890 -0.34520 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.78110 8.80940 -0.02830 -0.32125 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.54180 9.56760 -0.02580 -0.26966 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.47550 9.50700 -0.03150 -0.33133 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.33200 9.36430 -0.03230 -0.34493 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.21060 9.24260 -0.03200 -0.34622 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.13140 10.14310 -0.01170 -0.11535 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01680 10.02370 -0.00690 -0.06884 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.87410 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-0.01572 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.40550 9.41020 -0.00470 -0.04995 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.33340 10.33690 -0.00350 -0.03386 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.02440 11.02610 -0.00170 -0.01542 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.82860 10.83400 -0.00540 -0.04984 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.85870 8.86170 -0.00300 -0.03385 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.54310 9.54460 -0.00150 -0.01572 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.40590 9.41070 -0.00480 -0.05101 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.35000 8.37000 -0.02000 -0.23895 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.97000 11.99000 -0.02000 -0.16681 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461 柏瑞拉丁美洲基金 9.35000 9.51000 -0.16000 -1.68244 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.27330 11.28090 -0.00760 -0.06737 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.32030 7.32530 -0.00500 -0.06826 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31450 11.32400 -0.00950 -0.08389 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99870 11.00350 -0.00480 -0.04362 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.10300 10.11380 -0.01080 -0.10678 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.18210 8.18900 -0.00690 -0.08426 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.18540 9.18940 -0.00400 -0.04353 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.22160 9.23150 -0.00990 -0.10724 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58020 10.58490 -0.00470 -0.04440 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93600 9.94440 -0.00840 -0.08447 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08600 10.09690 -0.01090 -0.10795 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.51590 9.52010 -0.00420 -0.04412 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.84070 8.84820 -0.00750 -0.08476 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.76400 8.77420 -0.01020 -0.11625 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.24560 9.25560 -0.01000 -0.10804 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.75880 11.77910 -0.02030 -0.17234 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.23730 11.25250 -0.01520 -0.13508 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.64650 10.66750 -0.02100 -0.19686 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.89600 6.90790 -0.01190 -0.17227 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61260 8.62420 -0.01160 -0.13451 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.20740 9.22550 -0.01810 -0.19620 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.10820 10.12560 -0.01740 -0.17184 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.66350 10.68450 -0.02100 -0.19655 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.32290 9.33540 -0.01250 -0.13390 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.79530 8.81040 -0.01510 -0.17139 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.40370 9.42230 -0.01860 -0.19740 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10660 11.10500 0.00160 0.01441 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.70850 11.70330 0.00520 0.04443 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70930 10.70930 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.96230 8.96100 0.00130 0.01451 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48720 9.48300 0.00420 0.04429 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48360 9.48360 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.03590 11.03090 0.00500 0.04533 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90950 9.90810 0.00140 0.01413 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20460 10.20460 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.37490 9.37350 0.00140 0.01494 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.11500 9.11370 0.00130 0.01426 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70650 9.70210 0.00440 0.04535 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.24670 9.24680 -0.00010 -0.00108 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.30000 17.36000 -0.06000 -0.34562 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.91000 15.96000 -0.05000 -0.31328 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.70970 12.73230 -0.02260 -0.17750 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.11100 10.10260 0.00840 0.08315 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.08970 11.07860 0.01110 0.10019 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.68800 11.67930 0.00870 0.07449 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.58310 10.57520 0.00790 0.07470 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.08750 9.07990 0.00760 0.08370 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.64720 9.63750 0.00970 0.10065 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51960 9.51250 0.00710 0.07464 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.53900 9.53190 0.00710 0.07449 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.21890 9.21120 0.00770 0.08359 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.45400 9.44450 0.00950 0.10059 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.20680 11.19850 0.00830 0.07412 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.48350 9.47640 0.00710 0.07492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.66000 14.35000 0.31000 2.16028 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.26000 24.31000 -1.05000 -4.31921 國泰大中華基金 16.72000 16.75000 -0.03000 -0.17910 國泰小龍基金 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937 國泰中小成長基金 35.90000 36.00000 -0.10000 -0.27778 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.80130 3.76850 0.03280 0.87037 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.91000 16.71000 0.20000 1.19689 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63560 0.62840 0.00720 1.14577 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59780 0.59110 0.00670 1.13348 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19910 2.20450 -0.00540 -0.24495 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.56740 9.56150 0.00590 0.06171 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.99560 7.99060 0.00500 0.06257 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31230 0.31220 0.00010 0.03203 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.58690 11.58580 0.00110 0.00949 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66410 1.65930 0.00480 0.28928 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.91800 9.89960 0.01840 0.18587 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32620 0.32570 0.00050 0.15352 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.93620 3.89240 0.04380 1.12527 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.50000 17.25000 0.25000 1.44928 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.56180 0.55400 0.00780 1.40794 國泰中港台基金人民幣級別 2.92230 2.89510 0.02720 0.93952 國泰中港台基金台幣級別 13.00000 12.84000 0.16000 1.24611 國泰中港台基金美元級別 0.42220 0.41720 0.00500 1.19847 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.93000 26.87000 0.06000 0.22330 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.84000 33.65000 0.19000 0.56464 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.36820 10.36900 -0.00080 -0.00772 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.13010 10.13090 -0.00080 -0.00790 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.15380 10.15460 -0.00080 -0.00788 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33520 0.33620 -0.00100 -0.29744 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32730 0.32830 -0.00100 -0.30460 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32800 0.32900 -0.00100 -0.30395 國泰台灣貨幣市場基金 12.42180 12.42170 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.41010 2.41290 -0.00280 -0.11604 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34730 0.34670 0.00060 0.17306 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48340 0.48580 -0.00240 -0.49403 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43560 0.43580 -0.00020 -0.04589 國泰全球資源基金台幣級別 5.32000 5.40000 -0.08000 -1.48148 國泰全球資源基金美元級別 0.16940 0.17210 -0.00270 -1.56886 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39670 0.40060 -0.00390 -0.97354 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35680 0.36040 -0.00360 -0.99889 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42160 0.42580 -0.00420 -0.98638 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49680 0.50160 -0.00480 -0.95694 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.75000 20.76000 -0.01000 -0.04817 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.55000 21.48000 0.07000 0.32588 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38310 2.39530 -0.01220 -0.50933 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.62500 10.64670 -0.02170 -0.20382 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.43600 9.45530 -0.01930 -0.20412 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34420 0.34510 -0.00090 -0.26079 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30570 0.30650 -0.00080 -0.26101 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47610 0.48030 -0.00420 -0.87445 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35910 0.35810 0.00100 0.27925 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.45000 17.45000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56470 0.56510 -0.00040 -0.07078 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.40000 17.40000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.78220 0.78780 -0.00560 -0.71084 國泰科技生化基金 27.49000 27.57000 -0.08000 -0.29017 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.23000 27.31000 -0.08000 -0.29293 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.36000 13.33000 0.03000 0.22506 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.64200 37.46640 0.17560 0.46869 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.43840 20.39730 0.04110 0.20150 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.44430 17.50920 -0.06490 -0.37066 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.45730 38.60860 -0.15130 -0.39188 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.77960 39.86460 -0.08500 -0.21322 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.83360 42.91860 -0.08500 -0.19805 國泰紐幣2021保本基金 12.23310 12.22990 0.00320 0.02617 國泰紐幣八年期保本基金 12.52300 12.51800 0.00500 0.03994 國泰紐幣保本基金 12.51540 12.51590 -0.00050 -0.00399 國泰國泰基金台幣I級別 18.62000 18.71000 -0.09000 -0.48103 國泰國泰基金台幣級別 18.62000 18.71000 -0.09000 -0.48103 國泰富時中國A50基金 17.47000 17.68000 -0.21000 -1.18778 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33260 0.33270 -0.00010 -0.03006 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46990 0.47310 -0.00320 -0.67639 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.47330 10.48240 -0.00910 -0.08681 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.40240 7.40890 -0.00650 -0.08773 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35470 0.35600 -0.00130 -0.36517 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23950 0.24050 -0.00100 -0.41580 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20710 2.20190 0.00520 0.23616 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.78080 9.72650 0.05430 0.55827 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31560 0.31400 0.00160 0.50955 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.43170 40.34320 0.08850 0.21937 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.72000 17.84000 -0.12000 -0.67265 國泰新興市場基金台幣級別 11.29000 11.22000 0.07000 0.62389 國泰新興市場基金美元級別 0.36550 0.36340 0.00210 0.57788 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27880 2.29070 -0.01190 -0.51949 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47560 1.48330 -0.00770 -0.51911 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33840 0.33920 -0.00080 -0.23585 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33500 0.33600 -0.00100 -0.29762 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22130 0.22180 -0.00050 -0.22543 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.35260 10.37780 -0.02520 -0.24283 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.57780 6.59380 -0.01600 -0.24265 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.05000 15.12000 -0.07000 -0.46296 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.41000 29.16000 0.25000 0.85734 國泰價值卓越基金 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33400 0.33120 0.00280 0.84541 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.58720 38.48130 0.10590 0.27520 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.14000 19.21000 -0.07000 -0.36439 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.23000 18.15000 0.08000 0.44077 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.32000 17.38000 -0.06000 -0.34522 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.00100 12.01240 -0.01140 -0.09490 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39440 0.39480 -0.00040 -0.10132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.01960 9.99610 0.02350 0.23509 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98300 9.98000 0.00300 0.03006 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96820 9.96070 0.00750 0.07530 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.01930 9.99580 0.02350 0.23510 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98270 9.97970 0.00300 0.03006 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96820 9.96070 0.00750 0.07530 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25550 11.25450 0.00100 0.00889 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79050 9.76530 0.02520 0.25806 第一金大中華基金 23.32000 23.26000 0.06000 0.25795 第一金小型精選基金 28.91000 28.79000 0.12000 0.41681 第一金中國世紀基金-人民幣 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 第一金中國世紀基金-美元 7.25890 7.21360 0.04530 0.62798 第一金中國世紀基金-美元-N 7.25940 7.21410 0.04530 0.62794 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.55000 8.49000 0.06000 0.70671 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53850 9.54530 -0.00680 -0.07124 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.14040 8.12740 0.01300 0.15995 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72260 10.73020 -0.00760 -0.07083 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27020 9.25540 0.01480 0.15991 第一金中概平衡基金 22.68000 22.64000 0.04000 0.17668 第一金台灣貨幣市場基金 15.26720 15.26700 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.02600 178.02400 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.42160 9.52660 -0.10500 -1.10218 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.42170 9.52670 -0.10500 -1.10217 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.98210 12.92400 0.05810 0.44955 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.98280 12.92470 0.05810 0.44953 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.52300 9.54600 -0.02300 -0.24094 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.52530 9.54830 -0.02300 -0.24088 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.18950 9.20900 -0.01950 -0.21175 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.21340 9.23300 -0.01960 -0.21228 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.08760 10.11190 -0.02430 -0.24031 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.74970 9.77030 -0.02060 -0.21084 第一金全球大趨勢基金 21.99000 21.96000 0.03000 0.13661 第一金全球不動產證券化基金A 8.04570 8.01750 0.02820 0.35173 第一金全球不動產證券化基金B 5.69190 5.67190 0.02000 0.35262 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.40880 9.43160 -0.02280 -0.24174 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.41010 9.43280 -0.02270 -0.24065 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.89090 9.91470 -0.02380 -0.24005 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.89230 9.91620 -0.02390 -0.24102 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.31900 8.31370 0.00530 0.06375 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.93140 9.92500 0.00640 0.06448 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.39410 9.43110 -0.03700 -0.39232 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.40520 9.43000 -0.02480 -0.26299 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73180 7.76270 -0.03090 -0.39806 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73070 7.76120 -0.03050 -0.39298 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.57390 8.60540 -0.03150 -0.36605 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.57450 8.60600 -0.03150 -0.36602 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.07750 11.12110 -0.04360 -0.39205 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.07840 11.12190 -0.04350 -0.39112 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.84880 9.88750 -0.03870 -0.39140 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.55950 14.61300 -0.05350 -0.36611 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.64220 12.69480 -0.05260 -0.41434 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.65820 12.71080 -0.05260 -0.41382 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278 第一金亞洲科技基金 16.96000 17.05000 -0.09000 -0.52786 第一金亞洲新興市場基金 12.39000 12.31000 0.08000 0.64988 第一金店頭市場基金 7.53000 7.51000 0.02000 0.26631 第一金創新趨勢基金 19.21000 19.24000 -0.03000 -0.15593 第一金電子基金 28.39000 28.28000 0.11000 0.38897 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.89000 17.90000 -0.01000 -0.05587 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.85000 20.93000 -0.08000 -0.38223 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.21000 7.13000 0.08000 1.12202 統一大中華中小基金(美元) 6.52000 6.44000 0.08000 1.24224 統一大中華中小基金(新台幣) 9.66000 9.53000 0.13000 1.36411 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 統一大東協高股息基金(美元) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 統一大滿貫基金-A類型 28.81000 28.82000 -0.01000 -0.03470 統一大滿貫基金-I類型 28.81000 28.82000 -0.01000 -0.03470 統一大龍印基金 12.81000 12.72000 0.09000 0.70755 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386 統一大龍騰中國基金(美元) 7.54000 7.48000 0.06000 0.80214 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 統一中小基金 21.16000 21.21000 -0.05000 -0.23574 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.65040 9.68320 -0.03280 -0.33873 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.90060 8.91230 -0.01170 -0.13128 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.63540 8.64500 -0.00960 -0.11105 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.63300 11.67260 -0.03960 -0.33926 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.66610 10.68000 -0.01390 -0.13015 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33440 10.34590 -0.01150 -0.11116 統一台灣動力基金 14.34000 14.38000 -0.04000 -0.27816 統一全天候基金-A類型 96.27000 96.53000 -0.26000 -0.26935 統一全天候基金-I類型 96.41000 96.67000 -0.26000 -0.26896 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.25190 8.29830 -0.04640 -0.55915 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.88410 7.91200 -0.02790 -0.35263 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.86710 7.89290 -0.02580 -0.32688 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.63250 8.68110 -0.04860 -0.55984 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.25490 8.28410 -0.02920 -0.35248 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.23030 8.25730 -0.02700 -0.32698 統一全球債券組合基金 11.81300 11.83460 -0.02160 -0.18252 統一全球新科技基金(人民幣) 14.49000 14.54000 -0.05000 -0.34388 統一全球新科技基金(美元) 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 統一全球新科技基金(新台幣) 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 統一亞太基金 22.48000 22.41000 0.07000 0.31236 統一亞洲大金磚基金 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521 統一奔騰基金 50.01000 50.14000 -0.13000 -0.25927 統一強棒貨幣市場基金 16.67590 16.67570 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 統一強漢基金(美元) 8.04000 7.94000 0.10000 1.25945 統一強漢基金(新台幣) 21.18000 20.90000 0.28000 1.33971 統一統信基金 24.97000 25.04000 -0.07000 -0.27955 統一黑馬基金 50.73000 50.75000 -0.02000 -0.03941 統一新亞洲科技能源基金 15.08000 14.98000 0.10000 0.66756 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.78650 7.80320 -0.01670 -0.21401 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.01830 10.03980 -0.02150 -0.21415 統一經建基金 40.39000 40.50000 -0.11000 -0.27160 統一龍馬基金 54.40000 54.45000 -0.05000 -0.09183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.74000 15.73000 0.01000 0.06357 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.67000 40.66000 0.01000 0.02459 野村中國機會基金 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818 野村巴西基金 5.87000 5.95000 -0.08000 -1.34454 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.22000 11.45000 -0.23000 -2.00873 野村台灣高股息基金 22.67000 22.66000 0.01000 0.04413 野村台灣運籌基金 31.03000 30.92000 0.11000 0.35576 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.39200 9.38970 0.00230 0.02449 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29810 9.29790 0.00020 0.00215 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36870 9.36510 0.00360 0.03844 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70760 9.70520 0.00240 0.02473 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53920 9.53890 0.00030 0.00315 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46850 9.46480 0.00370 0.03909 野村平衡基金 17.29000 17.24000 0.05000 0.29002 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 野村全球生技醫療基金 16.60000 16.67000 -0.07000 -0.41992 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99390 9.99190 0.00200 0.02002 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.92620 9.92830 -0.00210 -0.02115 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.90980 9.90840 0.00140 0.01413 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99380 9.99190 0.00190 0.01902 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92620 9.92820 -0.00200 -0.02014 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.90980 9.90840 0.00140 0.01413 野村全球品牌基金 25.30000 25.12000 0.18000 0.71656 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.56000 12.58000 -0.02000 -0.15898 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.98000 19.01000 -0.03000 -0.15781 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.97750 9.97820 -0.00070 -0.00702 野村全球短期收益基金-美元計價 10.38550 10.39410 -0.00860 -0.08274 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.27250 10.27690 -0.00440 -0.04281 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.13300 9.16730 -0.03430 -0.37416 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.90270 8.94220 -0.03950 -0.44173 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.51500 8.54950 -0.03450 -0.40353 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98680 11.02800 -0.04120 -0.37359 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46700 10.51340 -0.04640 -0.44134 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08040 10.12130 -0.04090 -0.40410 野村成長基金 26.19000 26.13000 0.06000 0.22962 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.24500 8.23870 0.00630 0.07647 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.24310 8.24130 0.00180 0.02184 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.42550 8.42010 0.00540 0.06413 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.91990 8.91310 0.00680 0.07629 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.80410 8.80220 0.00190 0.02159 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.99660 8.99070 0.00590 0.06562 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.09910 9.10310 -0.00400 -0.04394 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.12640 9.13110 -0.00470 -0.05147 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.24910 9.25030 -0.00120 -0.01297 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.77480 9.77830 -0.00350 -0.03579 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.70070 9.70570 -0.00500 -0.05152 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83550 9.83680 -0.00130 -0.01322 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.26310 8.26880 -0.00570 -0.06893 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82580 8.82850 -0.00270 -0.03058 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.68880 8.69790 -0.00910 -0.10462 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.79850 12.80740 -0.00890 -0.06949 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.89390 11.89730 -0.00340 -0.02858 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.65320 9.66340 -0.01020 -0.10555 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98300 9.97640 0.00660 0.06616 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96560 9.97280 -0.00720 -0.07220 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99370 9.99760 -0.00390 -0.03901 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98120 9.97450 0.00670 0.06717 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96430 9.97150 -0.00720 -0.07221 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00890 10.01280 -0.00390 -0.03895 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70880 9.70060 0.00820 0.08453 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69080 9.69620 -0.00540 -0.05569 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.70800 9.70800 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.81900 9.85800 -0.03900 -0.39562 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.92980 9.96210 -0.03230 -0.32423 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54690 9.58860 -0.04170 -0.43489 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.10030 9.13660 -0.03630 -0.39730 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.04870 11.09290 -0.04420 -0.39845 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.79470 9.80780 -0.01310 -0.13357 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.83210 10.84390 -0.01180 -0.10882 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.30960 10.32710 -0.01750 -0.16946 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.12090 10.13410 -0.01320 -0.13025 野村泰國基金 40.80000 40.60000 0.20000 0.49261 野村高科技基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.85980 9.86830 -0.00850 -0.08613 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.86200 9.87070 -0.00870 -0.08814 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.27730 10.27770 -0.00040 -0.00389 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.22850 9.24070 -0.01220 -0.13202 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.19230 9.20050 -0.00820 -0.08913 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.04880 9.06160 -0.01280 -0.14126 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.47570 11.48590 -0.01020 -0.08880 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.00970 13.00590 0.00380 0.02922 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.40700 10.42070 -0.01370 -0.13147 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.37320 10.38240 -0.00920 -0.08861 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.47050 10.48540 -0.01490 -0.14210 野村貨幣市場基金 16.28360 16.28340 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.76000 14.84000 -0.08000 -0.53908 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.93390 9.92770 0.00620 0.06245 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.75260 9.73800 0.01460 0.14993 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.80940 9.79030 0.01910 0.19509 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76400 9.75500 0.00900 0.09226 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.72060 9.72320 -0.00260 -0.02674 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.72320 9.72300 0.00020 0.00206 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84270 9.83360 0.00910 0.09254 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.78230 9.78490 -0.00260 -0.02657 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.89190 9.89160 0.00030 0.00303 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.64650 9.67010 -0.02360 -0.24405 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.58410 9.61620 -0.03210 -0.33381 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.55210 9.58070 -0.02860 -0.29852 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.71410 9.73800 -0.02390 -0.24543 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.63960 9.67180 -0.03220 -0.33293 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.60760 9.63640 -0.02880 -0.29887 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.93580 9.96390 -0.02810 -0.28202 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.72240 7.74350 -0.02110 -0.27249 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.57910 11.61080 -0.03170 -0.27302 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.40000 7.42000 -0.02000 -0.26954 野村精選貨幣市場基金 12.08700 12.08690 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000 野村歐洲高股息基金累積型 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 野村積極成長基金 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.99000 7.97000 0.02000 0.25094 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.09000 29.03000 0.06000 0.20668 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.18910 10.22780 -0.03870 -0.37838 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.41630 8.44270 -0.02640 -0.31270 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.75190 7.78410 -0.03220 -0.41366 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.66680 7.69600 -0.02920 -0.37942 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.60680 11.64290 -0.03610 -0.31006 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.41480 10.45810 -0.04330 -0.41403 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33410 10.37340 -0.03930 -0.37885 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000 野村環球基金-美元計價 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.76000 16.76000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 19.90000 19.88000 0.02000 0.10060 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86860 16.86840 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.73000 16.66000 0.07000 0.42017 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.17000 9.05000 0.12000 1.32597 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.24000 12.12000 0.12000 0.99010 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.92000 13.97000 -0.05000 -0.35791 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.03590 10.04930 -0.01340 -0.13334 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.16290 13.18040 -0.01750 -0.13277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97900 9.99240 -0.01340 -0.13410 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.81950 9.80560 0.01390 0.14176 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.58330 9.59660 -0.01330 -0.13859 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60120 9.61480 -0.01360 -0.14145 凱基台商天下基金 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 凱基台灣精五門基金 17.51000 17.55000 -0.04000 -0.22792 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.65020 38.57130 0.07890 0.20456 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.36360 38.35710 0.00650 0.01695 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.62510 40.47300 0.15210 0.37581 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.38150 10.36550 0.01600 0.15436 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.30790 11.27610 0.03180 0.28201 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55510 11.55500 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.42000 23.43000 -0.01000 -0.04268 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.52000 20.45000 0.07000 0.34230 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.82280 19.76890 0.05390 0.27265 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.23000 16.24000 -0.01000 -0.06158 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.45770 15.47790 -0.02020 -0.13051 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.12000 7.06000 0.06000 0.84986 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.23130 11.22510 0.00620 0.05523 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.52550 11.60330 -0.07780 -0.67050 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.85000 11.92000 -0.07000 -0.58725 凱基護城河基金-台幣計價A 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006 凱基護城河基金-美元計價B 12.19180 12.20130 -0.00950 -0.07786 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.55000 14.59000 -0.04000 -0.27416 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.63000 29.50000 0.13000 0.44068 富邦NASDAQ-100基金 28.78000 28.80000 -0.02000 -0.06944 富邦上証180基金 26.56000 26.81000 -0.25000 -0.93249 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17000 0.16910 0.00090 0.53223 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.26000 5.23000 0.03000 0.57361 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.95000 7.79000 0.16000 2.05392 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.29000 33.67000 -1.38000 -4.09860 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.91570 10.90210 0.01360 0.12475 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.05950 10.03980 0.01970 0.19622 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.63030 9.59140 0.03890 0.40557 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.45170 9.43990 0.01180 0.12500 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.63810 8.62120 0.01690 0.19603 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.27610 8.24260 0.03350 0.40643 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.36780 20.28050 0.08730 0.43046 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.42490 11.42380 0.00110 0.00963 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.36680 10.33490 0.03190 0.30866 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75630 12.75890 -0.00260 -0.02038 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87260 1.87280 -0.00020 -0.01068 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.13840 9.14030 -0.00190 -0.02079 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38890 1.38910 -0.00020 -0.01440 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77850 11.77630 0.00220 0.01868 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70770 1.70610 0.00160 0.09378 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08540 10.08350 0.00190 0.01884 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48090 1.47950 0.00140 0.09463 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 9.98650 9.99090 -0.00440 -0.04404 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96370 9.96560 -0.00190 -0.01907 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.91000 20.76000 0.15000 0.72254 富邦日本東証基金 21.22000 21.14000 0.08000 0.37843 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.96000 43.74000 0.22000 0.50297 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.40000 42.49000 -0.09000 -0.21181 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.28000 47.24000 0.04000 0.08467 富邦台灣心基金 19.00000 19.03000 -0.03000 -0.15765 富邦台灣釆吉50基金 44.48000 44.44000 0.04000 0.09001 富邦台灣科技指數基金 49.24000 49.14000 0.10000 0.20350 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.15480 40.35200 -0.19720 -0.48870 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.53300 41.73240 -0.19940 -0.47781 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29010 0.29000 0.00010 0.03448 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54110 2.53800 0.00310 0.12214 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33730 0.33680 0.00050 0.14846 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45280 10.44170 0.01110 0.10630 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19520 2.19260 0.00260 0.11858 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32180 0.32140 0.00040 0.12446 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.97170 8.96220 0.00950 0.10600 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.72000 21.42000 0.30000 1.40056 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.03000 15.19000 -0.16000 -1.05332 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.46000 26.93000 0.53000 1.96807 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65540 15.65520 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.82140 39.74880 0.07260 0.18265 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 38.95680 39.04210 -0.08530 -0.21848 富邦長紅基金 53.79000 53.86000 -0.07000 -0.12997 富邦科技基金 20.16000 20.20000 -0.04000 -0.19802 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.54120 40.55300 -0.01180 -0.02910 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.21620 38.08250 0.13370 0.35108 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.86910 38.76910 0.10000 0.25794 富邦恒生國企ETF基金 19.70000 19.83000 -0.13000 -0.65557 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.54000 14.35000 0.19000 1.32404 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.35000 25.99000 -0.64000 -2.46249 富邦高成長基金 20.71000 20.75000 -0.04000 -0.19277 富邦基金A類型 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 富邦基金I類型 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 富邦深証100基金 8.27000 8.33000 -0.06000 -0.72029 富邦富時歐洲ETF基金 19.21000 19.13000 0.08000 0.41819 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40720 0.40890 -0.00170 -0.41575 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.10230 12.17110 -0.06880 -0.56527 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.25960 9.31230 -0.05270 -0.56592 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29810 0.29930 -0.00120 -0.40094 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.57400 8.62280 -0.04880 -0.56594 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.17720 9.14720 0.03000 0.32797 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.71070 9.67450 0.03620 0.37418 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.91080 8.88160 0.02920 0.32877 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.42270 9.38760 0.03510 0.37390 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.29000 17.34000 -0.05000 -0.28835 富邦精準基金 39.85000 39.91000 -0.06000 -0.15034 富邦精銳中小基金 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.46000 15.37000 0.09000 0.58556 富邦臺灣公司治理100基金 20.39000 20.38000 0.01000 0.04907 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.15000 8.19000 -0.04000 -0.48840 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.75000 12.64000 0.11000 0.87025 富邦標普美國特別股ETF基金 19.27000 19.31000 -0.04000 -0.20715 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.97690 9.96700 0.00990 0.09933 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.67370 9.63160 0.04210 0.43710 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.83500 9.78510 0.04990 0.50996 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.64500 9.63540 0.00960 0.09963 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.31000 9.26950 0.04050 0.43692 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.44930 9.40140 0.04790 0.50950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.35000 28.36000 -0.01000 -0.03526 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.69230 9.66520 0.02710 0.28039 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.61040 9.60040 0.01000 0.10416 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.63690 9.61490 0.02200 0.22881 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.69230 9.66530 0.02700 0.27935 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.61040 9.60040 0.01000 0.10416 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.63630 9.61430 0.02200 0.22883 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.30960 8.32070 -0.01110 -0.13340 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.80950 8.83670 -0.02720 -0.30781 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.56460 8.58000 -0.01540 -0.17949 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44370 9.45630 -0.01260 -0.13324 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.42910 9.45820 -0.02910 -0.30767 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.17490 9.19150 -0.01660 -0.18060 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.25610 9.27280 -0.01670 -0.18010 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.11840 8.11340 0.00500 0.06163 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.12670 9.13680 -0.01010 -0.11054 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.64330 8.64190 0.00140 0.01620 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.27100 10.26490 0.00610 0.05943 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.02390 10.03500 -0.01110 -0.11061 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57310 9.57170 0.00140 0.01463 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.78110 8.77970 0.00140 0.01595 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.42270 9.42110 0.00160 0.01698 富達卓越領航全球組合基金 14.42000 14.34000 0.08000 0.55788 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.34740 8.34260 0.00480 0.05754 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.01840 9.02910 -0.01070 -0.11851 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73380 8.73280 0.00100 0.01145 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.64020 9.63460 0.00560 0.05812 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.58730 9.59860 -0.01130 -0.11773 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.32300 9.32240 0.00060 0.00644 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.81830 8.81740 0.00090 0.01021 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.41050 9.40950 0.00100 0.01063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.60000 8.47000 0.13000 1.53483 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.12000 8.97000 0.15000 1.67224 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.03000 7.90000 0.13000 1.64557 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.88000 6.86000 0.02000 0.29155 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.80000 7.76000 0.04000 0.51546 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.64000 7.60000 0.04000 0.52632 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.62820 9.64360 -0.01540 -0.15969 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.06840 9.07690 -0.00850 -0.09364 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.67240 8.67840 -0.00600 -0.06914 富蘭克林華美中華基金 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.86000 17.81000 0.05000 0.28074 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.28000 18.25000 0.03000 0.16438 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.64400 7.63700 0.00700 0.09166 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.69800 8.69260 0.00540 0.06212 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46010 9.45420 0.00590 0.06241 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.01810 9.00990 0.00820 0.09101 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.02360 11.05790 -0.03430 -0.31019 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.58420 8.61090 -0.02670 -0.31007 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.92700 8.95480 -0.02780 -0.31045 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.23450 13.28120 -0.04670 -0.35162 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.12320 10.15890 -0.03570 -0.35142 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.05310 10.09050 -0.03740 -0.37065 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.51580 7.54380 -0.02800 -0.37117 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92290 8.95620 -0.03330 -0.37181 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.63530 10.67170 -0.03640 -0.34109 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.42550 7.45090 -0.02540 -0.34090 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.83340 8.86360 -0.03020 -0.34072 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34080 10.38250 -0.04170 -0.40164 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.55800 7.58850 -0.03050 -0.40192 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.98170 7.99430 -0.01260 -0.15761 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.98340 9.00000 -0.01660 -0.18444 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.80600 9.82420 -0.01820 -0.18526 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.39610 12.41560 -0.01950 -0.15706 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.42100 12.42800 -0.00700 -0.05632 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 富蘭克林華美第一富基金 33.19000 33.00000 0.19000 0.57576 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31460 10.31440 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.10000 14.13000 -0.03000 -0.21231 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.09000 15.08000 0.01000 0.06631 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.04390 7.16980 -0.12590 -1.75598 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.86770 9.85050 0.01720 0.17461 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.28530 9.30140 -0.01610 -0.17309 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.79990 10.81860 -0.01870 -0.17285 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.61550 6.63040 -0.01490 -0.22472 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.71670 8.73870 -0.02200 -0.25175 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.90730 9.93240 -0.02510 -0.25271 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.28880 10.31190 -0.02310 -0.22401 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.66000 60.01000 -0.35000 -0.58324 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.34000 60.11000 0.23000 0.38263 復華1至5年期高收益債券基金 20.17000 20.14000 0.03000 0.14896 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 復華人民幣貨幣市場基金 11.69880 11.69790 0.00090 0.00769 復華人生目標基金 35.01650 35.05480 -0.03830 -0.10926 復華大中華中小策略基金 8.06000 7.97000 0.09000 1.12923 復華中小精選基金 59.00000 59.03000 -0.03000 -0.05082 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.24090 50.07260 0.16830 0.33611 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.20000 8.13000 0.07000 0.86101 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.25000 7.17000 0.08000 1.11576 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 復華六年到期新興市場債券基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 復華台灣智能基金 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 復華全方位基金 25.51000 25.43000 0.08000 0.31459 復華全球大趨勢基金-美元 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.10000 19.02000 0.08000 0.42061 復華全球平衡基金-美元 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351 復華全球平衡基金-新臺幣 18.88000 18.79000 0.09000 0.47898 復華全球物聯網科技基金-美元 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.58000 13.56000 0.02000 0.14749 復華全球原物料基金 8.41000 8.51000 -0.10000 -1.17509 復華全球消費基金-新臺幣 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.41600 11.41600 0.00000 0.00000 復華全球債券基金 13.12530 13.12900 -0.00370 -0.02818 復華全球債券組合基金 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 復華有利貨幣市場基金 13.44920 13.44910 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 復華亞太成長基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163 復華亞太神龍科技基金-美元 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 復華東協世紀基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904 復華南非幣長期收益基金A 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 復華南非幣長期收益基金B 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478 復華南非幣短期收益基金A 13.76000 13.76000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247 復華美國新星基金-新臺幣 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 復華恒生基金 19.42000 19.50000 -0.08000 -0.41026 復華恒生單日反向一倍基金 9.40000 9.30000 0.10000 1.07527 復華恒生單日正向二倍基金 25.92000 26.50000 -0.58000 -2.18868 復華神盾基金 22.54480 22.58680 -0.04200 -0.18595 復華高成長基金 59.37000 59.30000 0.07000 0.11804 復華高益策略組合基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 復華貨幣市場基金 14.41070 14.41060 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.53000 18.49000 0.04000 0.21633 復華富時台灣高股息低波動基金 49.31000 49.43000 -0.12000 -0.24277 復華復華基金 18.51000 18.49000 0.02000 0.10817 復華華人世紀基金 14.95000 14.85000 0.10000 0.67340 復華傳家二號基金 27.95250 27.99570 -0.04320 -0.15431 復華傳家基金 19.28720 19.36990 -0.08270 -0.42695 復華奧林匹克全球組合基金 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.54000 13.58000 -0.04000 -0.29455 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 復華新興人民幣債券基金B 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.55000 18.54000 0.01000 0.05394 復華新興市場企業債券ETF基金 59.94000 59.90000 0.04000 0.06678 復華新興市場高收益債券基金A 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 復華新興市場高收益債券基金B 5.33000 5.34000 -0.01000 -0.18727 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 19.51000 19.68000 -0.17000 -0.86382 復華數位經濟基金 43.06000 43.13000 -0.07000 -0.16230 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.70530 9.71520 -0.00990 -0.10190 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.51500 9.52460 -0.00960 -0.10079 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.85940 9.86950 -0.01010 -0.10234 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.63200 9.64050 -0.00850 -0.08817 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.52550 9.53860 -0.01310 -0.13734 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04630 10.05560 -0.00930 -0.09249 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55670 9.56820 -0.01150 -0.12019 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.08030 10.08780 -0.00750 -0.07435 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.55590 9.56740 -0.01150 -0.12020 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.08230 10.08980 -0.00750 -0.07433 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.90210 9.90550 -0.00340 -0.03432 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.89260 9.90060 -0.00800 -0.08080 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.92360 9.92720 -0.00360 -0.03626 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.85720 9.86000 -0.00280 -0.02840 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.82440 10.84810 -0.02370 -0.21847 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.82360 9.83070 -0.00710 -0.07222 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.85730 9.86010 -0.00280 -0.02840 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.82420 10.84790 -0.02370 -0.21848 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.82420 9.83120 -0.00700 -0.07120 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.88890 9.89160 -0.00270 -0.02730 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.08640 9.09350 -0.00710 -0.07808 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.09020 8.07960 0.01060 0.13119 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.07950 8.06520 0.01430 0.17730 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45960 11.46870 -0.00910 -0.07935 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22470 10.21130 0.01340 0.13123 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.32880 10.31060 0.01820 0.17652 景順主流基金 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759 景順台灣科技基金 25.01000 24.94000 0.07000 0.28067 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 景順全球科技基金 20.53000 20.48000 0.05000 0.24414 景順全球康健基金 19.23000 19.32000 -0.09000 -0.46584 景順貨幣市場基金 15.94980 15.94960 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.57000 26.50000 0.07000 0.26415 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.23000 13.13000 0.10000 0.76161 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.38000 12.29000 0.09000 0.73230 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.53600 8.52920 0.00680 0.07973 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.76790 7.75990 0.00800 0.10309 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04320 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0.04000 0.39920 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288 華南永昌物聯網精選基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22250 16.22230 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.63590 21.72290 -0.08700 -0.40050 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94910 11.94900 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18190 10.18150 0.00040 0.00393 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.00120 9.96870 0.03250 0.32602 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.73650 9.73610 0.00040 0.00411 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.53370 9.50270 0.03100 0.32622 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.95240 9.95440 -0.00200 -0.02009 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.72220 9.69290 0.02930 0.30228 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.61140 9.61340 -0.00200 -0.02080 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.37920 9.35090 0.02830 0.30264 華頓中小型基金 20.69000 20.73000 -0.04000 -0.19296 華頓中國多重機會平衡基金 11.01550 10.96570 0.04980 0.45414 華頓台灣基金 21.68000 21.84000 -0.16000 -0.73260 華頓平安貨幣市場基金 11.53100 11.53080 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.34000 15.30000 0.04000 0.26144 華頓全球高收益債券基金A 13.29740 13.32900 -0.03160 -0.23708 華頓全球高收益債券基金B 8.10640 8.12570 -0.01930 -0.23752 華頓全球黑鑽油源基金 5.08000 5.15000 -0.07000 -1.35922 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.42750 2.41420 0.01330 0.55091 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.79290 10.70620 0.08670 0.80981 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34930 0.34660 0.00270 0.77900 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.09750 11.06880 0.02870 0.25929 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.04670 10.02620 0.02050 0.20446 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.80900 9.75850 0.05050 0.51750 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.79120 8.74590 0.04530 0.51796 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.99030 9.94340 0.04690 0.47167 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.98000 8.93870 0.04130 0.46204 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.41000 8.36000 0.05000 0.59809 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48160 2.47860 0.00300 0.12104 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02710 2.02790 -0.00080 -0.03945 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.49640 11.45800 0.03840 0.33514 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.21670 9.18590 0.03080 0.33530 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35640 0.35520 0.00120 0.33784 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29070 0.28980 0.00090 0.31056 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.13000 3.12000 0.01000 0.32051 匯豐中國動力基金(台幣) 13.91000 13.82000 0.09000 0.65123 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.06000 22.03000 0.03000 0.13618 匯豐全球趨勢組合基金 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 匯豐全球關鍵資源基金 7.86000 7.91000 -0.05000 -0.63211 匯豐安富基金 24.20000 24.17000 0.03000 0.12412 匯豐成功基金 39.37000 39.36000 0.01000 0.02541 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56830 2.57010 -0.00180 -0.07004 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31120 2.31320 -0.00200 -0.08646 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.34360 11.32540 0.01820 0.16070 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.63300 7.61470 0.01830 0.24032 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37020 0.36970 0.00050 0.13524 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32490 0.32440 0.00050 0.15413 匯豐金磚動力基金 13.08000 13.03000 0.05000 0.38373 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98760 14.98750 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.58000 4.61000 -0.03000 -0.65076 匯豐新鑽動力基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.22540 5.24960 -0.02420 -0.46099 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89310 8.91750 -0.02440 -0.27362 匯豐龍鳳基金-A類型 47.50000 47.44000 0.06000 0.12648 匯豐龍鳳基金-I類型 47.50000 47.44000 0.06000 0.12648 匯豐龍騰電子基金 31.53000 31.53000 0.00000 0.00000 匯豐雙高收益債券組合基金 12.02720 12.05910 -0.03190 -0.26453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.24000 16.22000 0.02000 0.12330 新光中國成長基金(人民幣) 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948 新光中國成長基金(美元) 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 新光中國成長基金(新臺幣) 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.53250 10.53330 -0.00080 -0.00759 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.57470 9.57780 -0.00310 -0.03237 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.89780 9.89430 0.00350 0.03537 新光台灣富貴基金 20.60000 20.57000 0.03000 0.14584 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 新光全球生技醫療基金(美元) 11.13000 11.21000 -0.08000 -0.71365 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94990 9.95070 -0.00080 -0.00804 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.74550 9.73960 0.00590 0.06058 新光全球債券基金(B配息)美元 9.53080 9.53150 -0.00070 -0.00734 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.32240 9.31670 0.00570 0.06118 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.45810 15.45790 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 新光多重資產基金(A累積)美元 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 新光亞洲精選基金-美金 20.58000 20.71000 -0.13000 -0.62772 新光亞洲精選基金-新台幣 20.90000 21.02000 -0.12000 -0.57088 新光兩岸優勢基金 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 新光店頭基金 20.84000 20.74000 0.10000 0.48216 新光南非幣保本基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.74000 19.71000 0.03000 0.15221 新光創新科技基金 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75690 9.74530 0.01160 0.11903 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.97440 9.97420 0.00020 0.00201 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.59650 9.59520 0.00130 0.01355 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.13840 9.12730 0.01110 0.12161 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.34710 9.34700 0.00010 0.00107 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.98930 8.98800 0.00130 0.01446 新光澳幣八年期保本基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04070 10.07250 -0.03180 -0.31571 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.48430 9.51430 -0.03000 -0.31531 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.45070 9.46740 -0.01670 -0.17639 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91190 9.92940 -0.01750 -0.17624 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.86810 9.89800 -0.02990 -0.30208 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.40580 9.43430 -0.02850 -0.30209 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.38540 9.40950 -0.02410 -0.25612 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84380 9.86910 -0.02530 -0.25636 瑞銀全球創新趨勢基金 6.79000 6.93000 -0.14000 -2.02020 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.65760 9.66350 -0.00590 -0.06105 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.06250 9.06820 -0.00570 -0.06286 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.53160 9.54680 -0.01520 -0.15922 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.02020 9.03470 -0.01450 -0.16049 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.10010 9.11450 -0.01440 -0.15799 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.66890 9.68420 -0.01530 -0.15799 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.53680 13.55570 -0.01890 -0.13942 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.18690 8.19830 -0.01140 -0.13905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.56140 36.54400 0.01740 0.04761 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 38.99810 39.15490 -0.15680 -0.40046 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.18850 37.07570 0.11280 0.30424 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.76300 39.61930 0.14370 0.36270 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.46650 39.46740 -0.00090 -0.00228 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.83300 38.78520 0.04780 0.12324 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26970 11.26820 0.00150 0.01331 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94270 9.91720 0.02550 0.25713 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.98630 10.94230 0.04400 0.40211 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.12880 8.07960 0.04920 0.60894 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.43000 8.37000 0.06000 0.71685 群益大印度基金-人民幣 12.32770 12.21060 0.11710 0.95900 群益大印度基金-美元 11.47720 11.34460 0.13260 1.16884 群益大印度基金-新臺幣 10.90000 10.77000 0.13000 1.20706 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.49720 11.45920 0.03800 0.33161 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.97580 10.91680 0.05900 0.54045 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.52140 10.48650 0.03490 0.33281 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.16550 9.11630 0.04920 0.53969 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.22640 9.19590 0.03050 0.33167 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.06960 8.02630 0.04330 0.53948 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.78690 8.75780 0.02910 0.33228 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.94260 7.89990 0.04270 0.54051 群益中小型股基金 36.75000 36.75000 0.00000 0.00000 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.52250 9.51430 0.00820 0.08619 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.75160 8.72600 0.02560 0.29338 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.22450 8.19670 0.02780 0.33916 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.30550 8.29830 0.00720 0.08676 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.63240 7.61010 0.02230 0.29303 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.17360 7.14930 0.02430 0.33989 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.85850 9.87940 -0.02090 -0.21155 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84440 10.86740 -0.02300 -0.21164 群益中國高收益債券基金-美元 10.44290 10.46080 -0.01790 -0.17112 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.63620 9.64170 -0.00550 -0.05704 群益中國新機會基金N-人民幣 7.57630 7.56730 0.00900 0.11893 群益中國新機會基金N-美元 6.88680 6.86430 0.02250 0.32778 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.37000 7.35000 0.02000 0.27211 群益中國新機會基金-人民幣 6.71910 6.71100 0.00810 0.12070 群益中國新機會基金-美元 7.36360 7.33960 0.02400 0.32699 群益中國新機會基金-新臺幣 7.04000 7.01000 0.03000 0.42796 群益平衡王基金 18.17520 18.19640 -0.02120 -0.11651 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.98750 11.00010 -0.01260 -0.11454 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.38200 10.37250 0.00950 0.09159 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.73080 9.74200 -0.01120 -0.11497 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.19400 9.18550 0.00850 0.09254 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.88960 9.87940 0.01020 0.10325 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.66880 9.66020 0.00860 0.08903 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.11050 9.10110 0.00940 0.10328 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.03000 9.02210 0.00790 0.08756 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.94690 9.93660 0.01030 0.10366 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.97200 9.96320 0.00880 0.08833 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.27100 9.26140 0.00960 0.10366 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.66160 9.65310 0.00850 0.08805 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03110 10.05420 -0.02310 -0.22975 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.16480 7.18130 -0.01650 -0.22976 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.14520 10.18100 -0.03580 -0.35164 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.00420 10.04380 -0.03960 -0.39427 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.14500 10.17110 -0.02610 -0.25661 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.85250 9.88730 -0.03480 -0.35197 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.75650 9.79510 -0.03860 -0.39407 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.89380 9.91930 -0.02550 -0.25707 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.14520 10.18110 -0.03590 -0.35261 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.00420 10.04370 -0.03950 -0.39328 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.14520 10.17120 -0.02600 -0.25562 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.85250 9.88730 -0.03480 -0.35197 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.75640 9.79500 -0.03860 -0.39408 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.89380 9.91930 -0.02550 -0.25707 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.38330 9.43810 -0.05480 -0.58063 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 群益全球關鍵生技基金-美元 15.35340 15.44320 -0.08980 -0.58149 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.17000 15.25000 -0.08000 -0.52459 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 群益印度中小基金N-人民幣 10.08870 9.97720 0.11150 1.11755 群益印度中小基金N-美元 8.38380 8.27400 0.10980 1.32705 群益印度中小基金N-新臺幣 7.94000 7.83000 0.11000 1.40485 群益印度中小基金-人民幣 13.65790 13.50690 0.15100 1.11795 群益印度中小基金-美元 11.99110 11.83400 0.15710 1.32753 群益印度中小基金-新臺幣 13.89000 13.70000 0.19000 1.38686 群益多利策略組合基金 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 群益多重收益組合基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435 群益多重資產組合基金 14.73000 14.76000 -0.03000 -0.20325 群益安家基金 22.60110 22.68260 -0.08150 -0.35931 群益安穩貨幣市場基金 16.10100 16.10080 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.29000 21.36000 -0.07000 -0.32772 群益亞太中小基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 群益亞太新趨勢平衡基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.58400 9.57510 0.00890 0.09295 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.28190 7.27510 0.00680 0.09347 群益店頭市場基金 80.86000 80.90000 -0.04000 -0.04944 群益東方盛世基金 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680 群益東協成長基金-人民幣 12.45540 12.44680 0.00860 0.06909 群益東協成長基金-美元 10.82260 10.79270 0.02990 0.27704 群益東協成長基金-新臺幣 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.85480 10.86180 -0.00700 -0.06445 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.25650 10.26940 -0.01290 -0.12562 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.73900 9.74900 -0.01000 -0.10257 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.33590 9.34190 -0.00600 -0.06423 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.82420 8.83530 -0.01110 -0.12563 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.37710 8.38570 -0.00860 -0.10256 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.13620 9.14210 -0.00590 -0.06454 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.98120 8.99250 -0.01130 -0.12566 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.35840 9.36800 -0.00960 -0.10248 群益長安基金 24.32000 24.29000 0.03000 0.12351 群益美國新創亮點基金N-美元 9.56790 9.60150 -0.03360 -0.34995 群益美國新創亮點基金-美元 14.47390 14.52470 -0.05080 -0.34975 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490 群益真善美基金 15.47620 15.48940 -0.01320 -0.08522 群益馬拉松基金 107.92000 107.88000 0.04000 0.03708 群益馬拉松基金I類型 108.11000 108.07000 0.04000 0.03701 群益深証中小板基金 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 群益創新科技基金 28.33000 28.29000 0.04000 0.14139 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.74470 8.72520 0.01950 0.22349 群益華夏盛世基金N-美元 7.96690 7.93270 0.03420 0.43113 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 群益華夏盛世基金-人民幣 9.52290 9.50170 0.02120 0.22312 群益華夏盛世基金-美元 8.78470 8.74700 0.03770 0.43100 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.51000 14.44000 0.07000 0.48476 群益奧斯卡基金 23.98000 23.90000 0.08000 0.33473 群益新興金鑽基金-美元 10.68950 10.66460 0.02490 0.23348 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510 群益葛萊美基金 20.45000 20.44000 0.01000 0.04892 群益道瓊美國地產ETF基金 19.99000 19.95000 0.04000 0.20050 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.64960 11.69200 -0.04240 -0.36264 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.93130 10.97080 -0.03950 -0.36005 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.89230 10.93320 -0.04090 -0.37409 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.30250 8.33270 -0.03020 -0.36243 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.69220 8.72360 -0.03140 -0.35994 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.32150 8.35280 -0.03130 -0.37472 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.80440 9.83980 -0.03540 -0.35976 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.61510 9.64990 -0.03480 -0.36063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.14000 25.06000 0.08000 0.31923 德信中國精選成長基金 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 德信台灣主流中小基金 16.01000 15.88000 0.13000 0.81864 德信新興股票組合基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.94450 11.94430 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.74450 10.73330 0.01120 0.10435 德信數位時代基金 25.13000 24.99000 0.14000 0.56022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.95890 9.92910 0.02980 0.30013 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.90470 9.88580 0.01890 0.19118 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67320 11.67300 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.53000 17.68000 -0.15000 -0.84842 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.41460 10.44930 -0.03470 -0.33208 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.11330 15.16380 -0.05050 -0.33303 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05600 8.05700 -0.00100 -0.01241 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.84530 10.85160 -0.00630 -0.05806 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31730 11.32390 -0.00660 -0.05828 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.11120 13.11280 -0.00160 -0.01220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.55000 16.43000 0.12000 0.73037 摩根中小基金 18.83000 18.95000 -0.12000 -0.63325 摩根中國A股基金 12.04000 11.90000 0.14000 1.17647 摩根中國A股基金(美元) 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 摩根中國亮點基金 11.58000 11.44000 0.14000 1.22378 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.42580 10.36340 0.06240 0.60212 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.60470 11.54820 0.05650 0.48925 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.83500 8.78450 0.05050 0.57488 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.82280 11.75200 0.07080 0.60245 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.67300 13.60660 0.06640 0.48800 摩根台灣金磚基金-累積型 16.92000 16.98000 -0.06000 -0.35336 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.92000 16.98000 -0.06000 -0.35336 摩根台灣增長基金 44.84000 44.91000 -0.07000 -0.15587 摩根平衡基金 26.35000 26.36000 -0.01000 -0.03794 摩根全球α基金 18.25000 18.31000 -0.06000 -0.32769 摩根全球平衡基金 14.45800 14.40670 0.05130 0.35608 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.40310 9.42500 -0.02190 -0.23236 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.41570 10.44130 -0.02560 -0.24518 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.80910 9.83220 -0.02310 -0.23494 摩根多元入息成長基金-累積型 11.17330 11.19930 -0.02600 -0.23216 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.84170 9.86490 -0.02320 -0.23518 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.15410 10.16380 -0.00970 -0.09544 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.11930 13.13190 -0.01260 -0.09595 摩根亞洲基金 52.08000 51.70000 0.38000 0.73501 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.21440 8.21890 -0.00450 -0.05475 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.59260 9.59660 -0.00400 -0.04168 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.48160 8.48730 -0.00570 -0.06716 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07070 12.07740 -0.00670 -0.05548 摩根東方內需機會基金 16.51000 16.38000 0.13000 0.79365 摩根東方科技基金 29.45000 29.58000 -0.13000 -0.43949 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 摩根金龍收成基金 18.77000 18.58000 0.19000 1.02260 摩根第一貨幣市場基金 15.09080 15.09070 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 12.94000 13.14000 -0.20000 -1.52207 摩根新金磚五國基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 摩根新絲路基金 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 摩根新興35基金 12.13000 12.05000 0.08000 0.66390 摩根新興日本基金 22.46000 23.00000 -0.54000 -2.34783 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.09280 7.10490 -0.01210 -0.17031 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.31760 9.33110 -0.01350 -0.14468 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.07090 9.08680 -0.01590 -0.17498 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.39760 10.41530 -0.01770 -0.16994 摩根新興科技基金 44.79000 45.09000 -0.30000 -0.66534 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.15400 8.16060 -0.00660 -0.08088 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42630 10.43480 -0.00850 -0.08146 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.24030 8.24740 -0.00710 -0.08609 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.93820 8.94650 -0.00830 -0.09277 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.40460 8.41480 -0.01020 -0.12122 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.54950 9.55780 -0.00830 -0.08684 摩根龍揚基金 28.01000 27.73000 0.28000 1.00974 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 摩根環球股票收益基金-累積型 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 摩根總收益組合基金-月配息型 9.19800 9.21620 -0.01820 -0.19748 摩根總收益組合基金-累積型 11.17460 11.19660 -0.02200 -0.19649 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.01000 20.93000 0.08000 0.38223 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67460 11.70310 -0.02850 -0.24353 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.88490 10.91810 -0.03320 -0.30408 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89860 9.92620 -0.02760 -0.27805 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.04190 10.06640 -0.02450 -0.24338 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.41760 9.44630 -0.02870 -0.30382 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.55870 8.58250 -0.02380 -0.27731 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.90830 9.90950 -0.00120 -0.01211 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.98720 9.98400 0.00320 0.03205 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.42580 9.43070 -0.00490 -0.05196 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.59060 9.59130 -0.00070 -0.00730 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.14700 9.15180 -0.00480 -0.05245 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.30650 9.30720 -0.00070 -0.00752 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.96540 10.96490 0.00050 0.00456 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.73090 10.73710 -0.00620 -0.05774 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95430 9.95600 -0.00170 -0.01708 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.34910 10.34870 0.00040 0.00387 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.11230 10.11810 -0.00580 -0.05732 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.38320 9.38480 -0.00160 -0.01705 聯邦金鑽平衡基金 20.27370 20.26510 0.00860 0.04244 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.86280 8.85580 0.00700 0.07904 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.17070 9.15930 0.01140 0.12446 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.84790 8.84100 0.00690 0.07805 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.15520 9.14390 0.01130 0.12358 聯邦貨幣市場基金 13.17570 13.17550 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.01280 16.03910 -0.02630 -0.16397 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.69140 11.68590 0.00550 0.04707 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.24030 11.23020 0.01010 0.08994 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.76920 10.75950 0.00970 0.09015 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72410 11.70650 0.01760 0.15034 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.96750 10.95820 0.00930 0.08487 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37490 10.35930 0.01560 0.15059 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.49300 8.48580 0.00720 0.08485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.52000 31.64000 -0.12000 -0.37927 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.01000 14.91000 0.10000 0.67069 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.94000 14.82000 0.12000 0.80972 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.08000 12.13000 -0.05000 -0.41220 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 12.02000 -0.06000 -0.49917 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.70000 -0.04000 -0.51948 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.14000 14.12000 0.02000 0.14164 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 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