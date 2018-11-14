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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
4909   新復興                   811       815  3105   穩懋                   -1572      1875
3264   欣銓                     256      1077  5425   台半                   -1145     -1467
6488   環球晶                   201      1399  6147   頎邦                    -723     -4759
8069   元太                     179      2475  4123   晟德                    -474      -332
5349   先豐                     176       705  6182   合晶                    -439       243
5443   均豪                     134       455  6173   信昌電                  -386     -2611
5347   世界                      99       -27  8086   宏捷科                  -285        43
2641   正德                      96       -64  8936   國統                    -194       633
4947   昂寶-KY                   95       -70  3144   新揚科                  -174       -84
6244   茂迪                      94       310  5483   中美晶                  -170      -349
6290   良維                      79       -61  3374   精材                    -123      -513
8299   群聯                      70       197  3227   原相                    -121      -180
8076   伍豐                      66       226  6411   晶焱                    -120      -548
5511   德昌                      54        80  4714   永捷                    -108      -256
5465   富驊                      51       172  6274   台燿                    -105       517
6150   撼訊                      49      -253  4147   中裕                     -75      -837
8436   大江                      43       378  8358   金居                     -72       170
3707   漢磊                      42       347  8064   東捷                     -69      -140
1815   富喬                      41     -1001  3511   矽瑪                     -56      -134
3260   威剛                      39       202  3552   同致                     -56       132
5480   統盟                      39        49  5371   中光電                   -56     -1231
8287   英格爾                    38        35  6127   九豪                     -53      -241
3272   東碩                      34        50  5820   日盛金                   -52         9
8289   泰藝                      31        49  8415   大國鋼                   -51       480
3324   雙鴻                      29       779  3508   位速                     -48      -149
4803   VHQ-KY                    28        23  1795   美時                     -44      -408
4735   豪展                      27         3  6238   勝麗                     -44        25
8406   金可-KY                   27       239  3630   新鉅科                   -43      -123
3587   閎康                      27       301  1813   寶利徠                   -42       -39
4413   飛寶企業                  26        76  3211   順達                     -41      -325
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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