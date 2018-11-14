[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧11月13日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00664R 國泰臺灣加權反1 8103 0 2303 聯電 -12171 -82010 00637L 元大滬深300正2 4260 0 00677U 富邦VIX -4591 0 0056 元大高股息 3396 58232 00632R 元大台灣50反1 -3280 0 2409 友達 3046 32605 2356 英業達 -3067 -2029 2891 中信金 2626 0 2330 台積電 -2587 -10649 1101 台泥 2595 274 2344 華邦電 -2520 -1829 2337 旺宏 2506 -14841 2317 鴻海 -2351 3678 00636 國泰中國A50 2499 29051 6153 嘉聯益 -1977 -4744 2886 兆豐金 2421 0 2448 晶電 -1948 -10270 00633L 富邦上証正2 2406 0 00693U 華頓S&P黃豆 -1731 0 00655L 國泰中國A50正2 2308 0 00673R 元大S&P原油反1 -1688 0 1216 統一 1567 -378 00708L 元大S&P黃金正2 -1640 0 00651R FH香港反1 1424 0 2353 宏碁 -1624 -4534 3481 群創 1417 31990 1314 中石化 -1511 -8986 00649 FH香港 1239 -146 2892 第一金 -1146 0 2884 玉山金 1124 0 2887 台新金 -1115 0 5876 上海商銀 947 0 2323 中環 -1007 3084 00676R 富邦臺灣加權反1 912 0 2614 東森 -933 0 2610 華航 871 0 2014 中鴻 -915 -5490 00666R 富邦恒生國企反1 841 0 00672L 元大S&P原油正2 -914 0 2408 南亞科 797 3881 3711 日月光投控 -858 -721 2603 長榮 684 0 2105 正新 -792 -1275 2498 宏達電 683 6674 6452 康友-KY -665 0 00631L 元大台灣50正2 649 0 3231 緯創 -663 1855 3036 文曄 626 -395 2376 技嘉 -642 534 1605 華新 595 371 1710 東聯 -631 -3329 2890 永豐金 590 0 1312 國喬 -599 -8236 2888 新光金 589 0 2382 廣達 -557 151 2354 鴻準 519 657 5880 合庫金 -552 0 2834 臺企銀 484 0 00669R 國泰美國道瓊反1 -532 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股