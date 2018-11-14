[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/11/13 107/11/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日正向2倍基金 12.76000 12.34000 0.42000 3.40357 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.31000 23.51000 0.80000 3.40281 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.67000 32.59000 1.08000 3.31390 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.59000 14.18000 0.41000 2.89140 保德信中國中小基金-新臺幣 7.50000 7.33000 0.17000 2.31924 復華恒生單日正向二倍基金 26.50000 25.91000 0.59000 2.27711 保德信中國中小基金-人民幣 8.15000 7.97000 0.18000 2.25847 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.77000 12.49000 0.28000 2.24179 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.33000 13.04000 0.29000 2.22393 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.18000 14.85000 0.33000 2.22222 國泰中港台基金人民幣級別 2.89510 2.83810 0.05700 2.00839 國泰中港台基金台幣級別 12.84000 12.59000 0.25000 1.98570 保德信中國中小基金-美元 7.75000 7.60000 0.15000 1.97368 元大標普500單日反向1倍基金 13.51000 13.25000 0.26000 1.96226 國泰中港台基金美元級別 0.41720 0.40990 0.00730 1.78092 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.79000 9.62000 0.17000 1.76715 台新中國精選中小基金-新台幣 8.91000 8.76000 0.15000 1.71233 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.25000 16.96000 0.29000 1.70991 富邦深証100基金 8.33000 8.19000 0.14000 1.70940 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.89240 3.82720 0.06520 1.70360 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.36000 8.22000 0.14000 1.70316 群益深証中小板基金 10.79000 10.62000 0.17000 1.60075 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.96000 8.82000 0.14000 1.58730 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.99000 25.59000 0.40000 1.56311 台新中國精選中小基金-美元 0.28830 0.28400 0.00430 1.51408 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55400 0.54600 0.00800 1.46520 元大大中華TMT基金-新台幣 9.17000 9.04000 0.13000 1.43805 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.19000 14.98000 0.21000 1.40187 元大大中華TMT基金-人民幣 10.40000 10.26000 0.14000 1.36452 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------