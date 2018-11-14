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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/11/13  107/11/12 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.76000   12.34000   0.42000    3.40357
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.31000   23.51000   0.80000    3.40281
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.67000   32.59000   1.08000    3.31390
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.59000   14.18000   0.41000    2.89140
保德信中國中小基金-新臺幣                                         7.50000    7.33000   0.17000    2.31924
復華恒生單日正向二倍基金                                         26.50000   25.91000   0.59000    2.27711
保德信中國中小基金-人民幣                                         8.15000    7.97000   0.18000    2.25847
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.77000   12.49000   0.28000    2.24179
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.33000   13.04000   0.29000    2.22393
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.18000   14.85000   0.33000    2.22222
國泰中港台基金人民幣級別                                          2.89510    2.83810   0.05700    2.00839
國泰中港台基金台幣級別                                           12.84000   12.59000   0.25000    1.98570
保德信中國中小基金-美元                                           7.75000    7.60000   0.15000    1.97368
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.51000   13.25000   0.26000    1.96226
國泰中港台基金美元級別                                            0.41720    0.40990   0.00730    1.78092
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                      9.79000    9.62000   0.17000    1.76715
台新中國精選中小基金-新台幣                                       8.91000    8.76000   0.15000    1.71233
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     17.25000   16.96000   0.29000    1.70991
富邦深証100基金                                                   8.33000    8.19000   0.14000    1.70940
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    3.89240    3.82720   0.06520    1.70360
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        8.36000    8.22000   0.14000    1.70316
群益深証中小板基金                                               10.79000   10.62000   0.17000    1.60075
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        8.96000    8.82000   0.14000    1.58730
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            25.99000   25.59000   0.40000    1.56311
台新中國精選中小基金-美元                                         0.28830    0.28400   0.00430    1.51408
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.55400    0.54600   0.00800    1.46520
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.17000    9.04000   0.13000    1.43805
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.03000    9.89000   0.14000    1.41557
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.19000   14.98000   0.21000    1.40187
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.40000   10.26000   0.14000    1.36452
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