[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/11/13 107/11/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.62840 10.62530 0.00310 0.02918 大華銀多元特別收益平衡基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.84680 9.85430 -0.00750 -0.07611 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.84950 9.85710 -0.00760 -0.07710 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.80740 9.80610 0.00130 0.01326 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.80760 9.80620 0.00140 0.01428 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.65000 20.80000 -0.15000 -0.72115 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.37000 21.77000 -0.40000 -1.83739 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.15750 9.15660 0.00090 0.00983 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.47480 9.47170 0.00310 0.03273 中國信託台灣活力基金 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096 中國信託台灣優勢基金 14.51000 14.47000 0.04000 0.27643 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.27000 8.51000 -0.24000 -2.82021 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.85000 9.10000 -0.25000 -2.74725 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91320 9.89320 0.02000 0.20216 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.19920 9.18070 0.01850 0.20151 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27240 10.27350 -0.00110 -0.01071 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.49470 9.49570 -0.00100 -0.01053 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.20990 10.38830 -0.17840 -1.71732 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.84620 9.00080 -0.15460 -1.71763 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.48530 10.52750 -0.04220 -0.40085 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.38160 9.41930 -0.03770 -0.40024 中國信託智能運動基金-台幣 10.02000 10.15000 -0.13000 -1.28079 中國信託智能運動基金-美元 9.73000 9.87000 -0.14000 -1.41844 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.76000 8.93000 -0.17000 -1.90370 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.62000 8.81000 -0.19000 -2.15664 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99740 10.99720 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.32750 9.31850 0.00900 0.09658 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.90650 8.89790 0.00860 0.09665 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.48020 9.47820 0.00200 0.02110 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.04700 9.04540 0.00160 0.01769 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.90000 11.02000 -0.12000 -1.08893 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.02000 11.18000 -0.16000 -1.43113 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.69000 10.84000 -0.15000 -1.38376 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.90000 51.91000 -0.01000 -0.01926 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 38.96690 38.78030 0.18660 0.48117 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.59870 37.41020 0.18850 0.50387 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.23000 17.02000 0.21000 1.23384 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48780 11.48450 0.00330 0.02873 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47600 10.47230 0.00370 0.03533 元大上證50基金 27.71000 27.47000 0.24000 0.87368 元大大中華TMT基金-人民幣 10.40000 10.26000 0.14000 1.36452 元大大中華TMT基金-新台幣 9.17000 9.04000 0.13000 1.43805 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765 元大大中華價值指數基金-美元 11.92000 11.89400 0.02600 0.21860 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.11700 16.04100 0.07600 0.47379 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.68600 9.62800 0.05800 0.60241 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.21500 9.16000 0.05500 0.60044 元大中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.84000 0.03000 1.05634 元大中國平衡基金-新台幣 12.67000 12.57000 0.10000 0.79554 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.55270 45.45380 0.09890 0.21758 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49570 10.49010 0.00560 0.05338 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66510 9.65990 0.00520 0.05383 元大中國機會債券基金-新台幣 9.55180 9.54610 0.00570 0.05971 元大巴西指數基金 6.29200 6.34600 -0.05400 -0.85093 元大巴菲特基金 24.03000 24.06000 -0.03000 -0.12469 元大日經225基金 27.46000 28.03000 -0.57000 -2.03354 元大台商收成基金 20.67000 20.71000 -0.04000 -0.19314 元大台灣50單日反向1倍基金 13.33000 13.22000 0.11000 0.83207 元大台灣50單日正向2倍基金 31.87000 32.46000 -0.59000 -1.81762 元大台灣中型100基金 29.36000 29.46000 -0.10000 -0.33944 元大台灣加權股價指數基金 23.04500 23.19300 -0.14800 -0.63812 元大台灣卓越50基金 77.01000 77.65000 -0.64000 -0.82421 元大台灣金融基金 17.79000 17.88000 -0.09000 -0.50336 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.48000 29.65000 -0.17000 -0.57336 元大台灣高股息基金 24.09000 24.16000 -0.07000 -0.28974 元大台灣電子科技基金 31.99000 32.26000 -0.27000 -0.83695 元大全球ETF成長組合基金 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 元大全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.32000 -0.09000 -0.62849 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.81000 12.69000 0.12000 0.94563 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.72000 12.61000 0.11000 0.87232 元大全球不動產證券化基金-美元 11.79500 11.71500 0.08000 0.68289 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.45000 0.04000 0.62016 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.97000 7.98000 -0.01000 -0.12531 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051 元大全球股票入息基金-美元配息 9.15300 9.25800 -0.10500 -1.13415 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.30000 10.39000 -0.09000 -0.86622 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 元大全球新興市場精選組合基金 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943 元大全球農業商機基金 17.15000 17.30000 -0.15000 -0.86705 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 元大印尼指數基金 8.38700 8.65100 -0.26400 -3.05167 元大印度指數基金 9.02600 9.13100 -0.10500 -1.14993 元大印度基金 11.49000 11.57000 -0.08000 -0.69144 元大多多基金 15.12000 15.09000 0.03000 0.19881 元大多福基金 46.69000 46.66000 0.03000 0.06429 元大亞太成長基金 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.47660 8.49130 -0.01470 -0.17312 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.92010 6.93210 -0.01200 -0.17311 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.99200 8.99700 -0.00500 -0.05557 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.63400 9.56900 0.06500 0.67928 元大卓越基金 40.50000 40.59000 -0.09000 -0.22173 元大店頭基金 6.95000 6.97000 -0.02000 -0.28694 元大泛歐成長基金 8.72000 8.85000 -0.13000 -1.46893 元大美元貨幣市場基金-美元 10.31260 10.31020 0.00240 0.02328 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66400 9.63370 0.03030 0.31452 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.81400 31.64670 0.16730 0.52865 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.34910 36.01760 0.33150 0.92038 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.92830 20.04410 -0.11580 -0.57773 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.22900 17.00800 0.22100 1.29939 元大美國政府7至10年期債券基金 38.58630 38.32410 0.26220 0.68416 元大高科技基金 16.50000 16.53000 -0.03000 -0.18149 元大得利貨幣市場基金 16.27040 16.27020 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99370 11.99360 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 元大華夏中小基金 6.39000 6.31000 0.08000 1.26783 元大新中國基金-人民幣 8.47000 8.40000 0.07000 0.83333 元大新中國基金-美元 7.84400 7.79500 0.04900 0.62861 元大新中國基金-新台幣 7.82000 7.76000 0.06000 0.77320 元大新主流基金 20.74000 20.69000 0.05000 0.24166 元大新東協平衡基金-美元 8.86800 8.95400 -0.08600 -0.96046 元大新東協平衡基金-新台幣 8.66000 8.72000 -0.06000 -0.68807 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.05720 10.13320 -0.07600 -0.75001 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.19220 9.28390 -0.09170 -0.98773 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.03350 10.10860 -0.07510 -0.74293 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.60030 8.66470 -0.06440 -0.74325 元大新興亞洲基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.78390 8.82140 -0.03750 -0.42510 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.45020 8.48620 -0.03600 -0.42422 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.04090 9.05720 -0.01630 -0.17997 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.70110 8.71670 -0.01560 -0.17897 元大萬泰貨幣市場基金 15.11640 15.11620 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.60000 32.56000 0.04000 0.12285 元大實質多重資產基金-人民幣 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 元大實質多重資產基金-美元 7.97500 8.01000 -0.03500 -0.43695 元大實質多重資產基金-新台幣 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848 元大滬深300單日反向1倍基金 15.69000 15.96000 -0.27000 -1.69173 元大滬深300單日正向2倍基金 12.76000 12.34000 0.42000 3.40357 元大摩臺基金 35.52000 35.83000 -0.31000 -0.86520 元大標普500基金 25.40000 25.79000 -0.39000 -1.51221 元大標普500單日反向1倍基金 13.51000 13.25000 0.26000 1.96226 元大標普500單日正向2倍基金 31.49000 32.65000 -1.16000 -3.55283 元大標智滬深300基金 14.70000 15.01000 -0.31000 -2.06529 元大歐洲50基金 22.93000 23.18000 -0.25000 -1.07852 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.50210 9.47500 0.02710 0.28602 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.21240 10.21210 0.00030 0.00294 元大績效基金 43.28000 43.21000 0.07000 0.16200 元大韓國KOSPI200基金 20.33000 20.36000 -0.03000 -0.14735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 日盛上選基金 28.59000 28.59000 0.00000 0.00000 日盛小而美基金 15.68000 15.70000 -0.02000 -0.12739 日盛中國內需動力基金 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65060 11.62020 0.03040 0.26161 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.67120 9.64600 0.02520 0.26125 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.58620 11.58920 -0.00300 -0.02589 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.61260 9.61510 -0.00250 -0.02600 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.48940 10.48060 0.00880 0.08396 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.68690 8.67960 0.00730 0.08411 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 日盛全球抗暖化基金 9.99000 10.14000 -0.15000 -1.47929 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39830 2.39310 0.00520 0.21729 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64730 1.64370 0.00360 0.21902 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36000 0.36020 -0.00020 -0.05552 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24810 0.24820 -0.00010 -0.04029 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.94220 11.92930 0.01290 0.10814 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.09490 8.08610 0.00880 0.10883 日盛亞洲機會基金 6.21000 6.24000 -0.03000 -0.48077 日盛首選基金 14.86000 14.81000 0.05000 0.33761 日盛高科技基金 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903 日盛貨幣市場基金 14.78450 14.78430 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.58000 34.59000 -0.01000 -0.02891 日盛精選五虎基金 32.92000 32.97000 -0.05000 -0.15165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49870 13.49850 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 25.07000 24.98000 0.09000 0.36029 台新MSCI中國基金 18.18000 18.28000 -0.10000 -0.54705 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.47000 19.29000 0.18000 0.93313 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.07000 18.40000 -0.33000 -1.79348 台新大眾貨幣市場基金 14.17590 14.17570 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.54150 10.52800 0.01350 0.12823 台新中美貨幣市場基金-美元 10.48350 10.49520 -0.01170 -0.11148 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08180 10.06830 0.01350 0.13408 台新中國通基金 35.68000 35.37000 0.31000 0.87645 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42970 0.42740 0.00230 0.53814 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.25000 13.14800 0.10200 0.77578 台新中國精選中小基金-美元 0.28830 0.28400 0.00430 1.51408 台新中國精選中小基金-新台幣 8.91000 8.76000 0.15000 1.71233 台新主流基金 20.01000 19.88000 0.13000 0.65392 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.18000 20.13000 0.05000 0.24839 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65730 0.65730 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.89000 14.85000 0.04000 0.26936 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48400 0.48400 0.00000 0.00000 台新台灣中小基金 28.20000 27.93000 0.27000 0.96670 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.75050 9.71000 0.04050 0.41710 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.92810 8.89950 0.02860 0.32137 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.03510 10.00300 0.03210 0.32090 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.83780 9.89380 -0.05600 -0.56601 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.68920 10.75010 -0.06090 -0.56651 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 台新印度基金 13.37000 13.52000 -0.15000 -1.10947 台新亞美短期債券基金 10.86480 10.84810 0.01670 0.15394 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.37610 8.37050 0.00560 0.06690 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27670 0.27720 -0.00050 -0.18038 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.75730 11.74940 0.00790 0.06724 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38300 0.38370 -0.00070 -0.18243 台新真吉利貨幣市場基金 11.10020 11.10000 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 27.63550 27.61100 0.02450 0.08873 台新智慧生活基金-美元 9.28580 9.55750 -0.27170 -2.84279 台新智慧生活基金-新台幣 9.56000 9.82000 -0.26000 -2.64766 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.19660 8.20910 -0.01250 -0.15227 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.39190 8.38410 0.00780 0.09303 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.89940 8.91300 -0.01360 -0.15259 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.12040 9.11180 0.00860 0.09438 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41250 10.41970 -0.00720 -0.06910 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33230 0.33330 -0.00100 -0.30003 台新新興市場債券基金(B類型) 7.69400 7.69920 -0.00520 -0.06754 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25860 0.25940 -0.00080 -0.30840 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.26000 -0.02000 -0.38023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.10000 14.41000 -0.31000 -2.15128 未來資產亞洲新富基金 17.75000 17.86000 -0.11000 -0.61590 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57830 12.57820 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.16700 11.16420 0.00280 0.02508 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.83740 9.84020 -0.00280 -0.02845 永豐中小基金 46.57000 46.39000 0.18000 0.38801 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71840 1.71530 0.00310 0.18073 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29700 2.29280 0.00420 0.18318 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.73320 7.72340 0.00980 0.12689 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.02930 10.01660 0.01270 0.12679 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.16000 4.15000 0.01000 0.24096 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.48000 18.43000 0.05000 0.27130 永豐主流品牌基金 16.19000 16.40000 -0.21000 -1.28049 永豐永豐基金 31.10000 31.04000 0.06000 0.19330 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.30840 9.37670 -0.06830 -0.72840 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.45460 9.52400 -0.06940 -0.72869 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.21800 9.27950 -0.06150 -0.66275 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.36370 9.42620 -0.06250 -0.66305 永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 永豐南非幣2021保本基金 13.19280 13.19160 0.00120 0.00910 永豐高科技基金 20.51000 20.36000 0.15000 0.73674 永豐貨幣市場基金 13.89530 13.89520 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12210 2.11850 0.00360 0.16993 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52870 2.52440 0.00430 0.17034 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.68430 7.67530 0.00900 0.11726 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40140 10.38920 0.01220 0.11743 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.91150 6.90970 0.00180 0.02605 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.73210 10.72930 0.00280 0.02610 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.04000 8.96000 0.08000 0.89286 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.05000 7.01000 0.04000 0.57061 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.25000 16.11000 0.14000 0.86903 永豐臺灣加權ETF基金 48.70000 49.00000 -0.30000 -0.61224 永豐領航科技基金 33.53000 33.44000 0.09000 0.26914 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.86000 11.04000 -0.18000 -1.63043 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.47000 10.64000 -0.17000 -1.59774 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.28000 9.44000 -0.16000 -1.69492 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.29000 9.40000 -0.11000 -1.17021 永豐趨勢平衡基金 36.54000 36.50000 0.04000 0.10959 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.65920 11.65800 0.00120 0.01029 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 兆豐國際中小基金 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.00000 16.92000 0.08000 0.47281 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.88000 16.82000 0.06000 0.35672 兆豐國際生命科學基金 15.12000 15.51000 -0.39000 -2.51451 兆豐國際全球基金 29.70000 30.35000 -0.65000 -2.14168 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.31900 10.31620 0.00280 0.02714 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13140 10.09850 0.03290 0.32579 兆豐國際國民基金 19.45000 19.43000 0.02000 0.10293 兆豐國際第一基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.87170 9.85720 0.01450 0.14710 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.77430 7.76290 0.01140 0.14685 兆豐國際萬全基金 18.51000 18.49000 0.02000 0.10817 兆豐國際電子基金 22.08000 22.09000 -0.01000 -0.04527 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.46000 20.57000 -0.11000 -0.53476 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.75000 17.61000 0.14000 0.79500 兆豐國際豐台灣基金 30.52000 30.65000 -0.13000 -0.42414 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51450 12.51440 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.86920 9.88000 -0.01080 -0.10931 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.82140 9.82720 -0.00580 -0.05902 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.85640 9.86130 -0.00490 -0.04969 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.87080 9.88160 -0.01080 -0.10929 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.82850 9.83440 -0.00590 -0.05999 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.85540 9.86040 -0.00500 -0.05071 合庫台灣基金 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 合庫全球新興市場基金 8.62000 8.67000 -0.05000 -0.57670 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 合庫貨幣市場基金 10.13960 10.13940 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.31680 9.32770 -0.01090 -0.11686 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.56920 9.58140 -0.01220 -0.12733 合庫新興多重收益基金A類型 9.86890 9.86930 -0.00040 -0.00405 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.27910 11.30110 -0.02200 -0.19467 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.57430 13.58730 -0.01300 -0.09568 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.50830 8.51870 -0.01040 -0.12208 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.19730 9.20900 -0.01170 -0.12705 合庫新興多重收益基金B類型 7.66320 7.66360 -0.00040 -0.00522 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.48890 8.50550 -0.01660 -0.19517 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94230 9.95180 -0.00950 -0.09546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 安本標準兩岸價值基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.96000 10.04000 -0.08000 -0.79681 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05030 11.04720 0.00310 0.02806 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.84130 9.86620 -0.02490 -0.25238 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71240 9.71290 -0.00050 -0.00515 安聯中國東協基金 14.28000 14.37000 -0.09000 -0.62630 安聯中國策略基金-美元 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016 安聯中國策略基金-新臺幣 12.31000 12.17000 0.14000 1.15037 安聯中華新思路基金-人民幣 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 安聯中華新思路基金-美元 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 安聯台灣大壩基金 24.49000 24.44000 0.05000 0.20458 安聯台灣科技基金 39.08000 39.11000 -0.03000 -0.07671 安聯台灣貨幣市場基金 12.50380 12.50360 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.49000 26.40000 0.09000 0.34091 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.04900 10.05200 -0.00300 -0.02984 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.90120 14.90160 -0.00040 -0.00268 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47130 9.47160 -0.00030 -0.00317 安聯四季成長組合基金-美元 10.88000 11.01000 -0.13000 -1.18074 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.17000 11.28000 -0.11000 -0.97518 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.28200 12.29100 -0.00900 -0.07322 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06340 10.06270 0.00070 0.00696 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.11120 12.11190 -0.00070 -0.00578 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.30340 9.30970 -0.00630 -0.06767 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.16620 9.16560 0.00060 0.00655 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.81970 8.82020 -0.00050 -0.00567 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.90000 11.01000 -0.11000 -0.99909 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.83000 10.94000 -0.11000 -1.00548 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.01230 12.02690 -0.01460 -0.12139 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.89600 10.90590 -0.00990 -0.09078 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55450 10.56280 -0.00830 -0.07858 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.72550 8.73730 -0.01180 -0.13505 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.52460 8.53240 -0.00780 -0.09142 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.23150 8.23790 -0.00640 -0.07769 安聯全球人口趨勢基金 11.14000 11.33000 -0.19000 -1.67696 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.01000 9.32000 -0.31000 -3.32618 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.98000 35.07000 -1.09000 -3.10807 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 8.13000 -0.10000 -1.23001 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.90550 11.89770 0.00780 0.06556 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26290 10.25630 0.00660 0.06435 安聯全球新興市場基金 16.07000 16.13000 -0.06000 -0.37198 安聯全球農金趨勢基金 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 安聯全球綠能趨勢基金 8.23000 8.38000 -0.15000 -1.78998 安聯亞洲動態策略基金 20.52000 20.55000 -0.03000 -0.14599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09660 10.09400 0.00260 0.02576 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79990 9.79730 0.00260 0.02654 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.03730 81.93200 0.10530 0.12852 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.11190 12.10210 0.00980 0.08098 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.61250 63.53260 0.07990 0.12576 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.31630 9.30880 0.00750 0.08057 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58070 2.58140 -0.00070 -0.02712 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34160 10.34460 -0.00300 -0.02900 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19520 2.19260 0.00260 0.11858 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.55030 8.55000 0.00030 0.00351 宏利台灣動力基金 27.20000 27.21000 -0.01000 -0.03675 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.67780 9.75490 -0.07710 -0.79037 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50510 9.55660 -0.05150 -0.53889 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.53320 7.59320 -0.06000 -0.79018 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.51740 7.56330 -0.04590 -0.60688 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340 宏利全球債券組合基金 12.89040 12.88910 0.00130 0.01009 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76900 2.77310 -0.00410 -0.14785 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62390 11.62590 -0.00200 -0.01720 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.55410 8.55590 -0.00180 -0.02104 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43850 2.43390 0.00460 0.18900 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.82210 10.80270 0.01940 0.17958 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.12680 3.13420 -0.00740 -0.23610 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50540 0.50570 -0.00030 -0.05932 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76310 11.76760 -0.00450 -0.03824 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.41630 10.41900 -0.00270 -0.02591 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.07940 10.07020 0.00920 0.09136 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75030 8.75160 -0.00130 -0.01485 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36690 8.36620 0.00070 0.00837 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27250 8.26520 0.00730 0.08832 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22400 8.22280 0.00120 0.01459 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75230 2.75370 -0.00140 -0.05084 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39910 0.39900 0.00010 0.02506 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.10990 12.09580 0.01410 0.11657 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90760 0.90710 0.00050 0.05512 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.24510 7.23700 0.00810 0.11192 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.00660 2.00810 -0.00150 -0.07470 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28880 0.28880 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32080 0.32050 0.00030 0.09360 宏利萬利貨幣市場基金 13.65190 13.65170 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.31000 2.32000 -0.01000 -0.43103 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 宏利臺灣股息收益基金 23.38000 23.43000 -0.05000 -0.21340 宏利澳幣保本基金 12.23860 12.23840 0.00020 0.00163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 貝萊德新台幣基金 12.94120 12.94110 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.13000 23.30000 -0.17000 -0.72961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27980 11.27630 0.00350 0.03104 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82770 9.82180 0.00590 0.06007 保德信大中華基金-人民幣 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 保德信大中華基金-美元 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 保德信大中華基金-新台幣 25.62000 25.50000 0.12000 0.47059 保德信中小型股基金 37.41000 37.30000 0.11000 0.29491 保德信中國中小基金-人民幣 8.15000 7.97000 0.18000 2.25847 保德信中國中小基金-美元 7.75000 7.60000 0.15000 1.97368 保德信中國中小基金-新臺幣 7.50000 7.33000 0.17000 2.31924 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.83860 8.78050 0.05810 0.66169 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.92190 8.85740 0.06450 0.72820 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.97570 8.91710 0.05860 0.65716 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.74000 9.67640 0.06360 0.65727 保德信中國品牌基金-人民幣 8.14000 8.05000 0.09000 1.11801 保德信中國品牌基金-美元 8.17000 8.07000 0.10000 1.23916 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.83000 8.74000 0.09000 1.02975 保德信台商全方位基金 30.74000 30.72000 0.02000 0.06510 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.12000 27.55000 -0.43000 -1.56080 保德信全球消費商機基金 17.82000 18.05000 -0.23000 -1.27424 保德信全球基礎建設基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333 保德信全球資源基金 7.46000 7.54000 -0.08000 -1.06101 保德信全球醫療生化基金-美元 9.92000 10.10000 -0.18000 -1.78218 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.93000 33.46000 -0.53000 -1.58398 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.01190 10.05250 -0.04060 -0.40388 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.01190 10.05250 -0.04060 -0.40388 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.00150 10.01740 -0.01590 -0.15872 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.00150 10.01740 -0.01590 -0.15872 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.50010 9.53580 -0.03570 -0.37438 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.36090 10.39960 -0.03870 -0.37213 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.03380 9.04510 -0.01130 -0.12493 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.83690 9.84920 -0.01230 -0.12488 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.02380 8.02740 -0.00360 -0.04485 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67040 10.67510 -0.00470 -0.04403 保德信亞太基金 19.42000 19.48000 -0.06000 -0.30801 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31640 8.30310 0.01330 0.16018 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11090 11.09320 0.01770 0.15956 保德信店頭市場基金 26.65000 26.63000 0.02000 0.07510 保德信拉丁美洲基金 6.89000 6.92000 -0.03000 -0.43353 保德信金平衡基金 28.08000 28.16000 -0.08000 -0.28409 保德信金滿意基金 37.48000 37.65000 -0.17000 -0.45153 保德信科技島基金 22.66000 22.74000 -0.08000 -0.35180 保德信高成長基金 84.59000 84.63000 -0.04000 -0.04726 保德信第一基金 22.62000 22.57000 0.05000 0.22153 保德信貨幣市場基金 15.78430 15.78410 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.16430 10.27330 -0.10900 -1.06100 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.34980 10.43500 -0.08520 -0.81648 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.41320 10.50550 -0.09230 -0.87859 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.92800 9.99150 -0.06350 -0.63554 保德信新世紀基金 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.88860 7.88870 -0.00010 -0.00127 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.78170 10.78190 -0.00020 -0.00185 保德信新興趨勢組合基金 10.09000 10.21000 -0.12000 -1.17532 保德信瑞騰基金 15.55200 15.55210 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 9.67000 9.84000 -0.17000 -1.72764 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67840 9.69760 -0.01920 -0.19799 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98610 10.00570 -0.01960 -0.19589 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63530 9.64450 -0.00920 -0.09539 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79390 9.80440 -0.01050 -0.10709 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.71620 9.75840 -0.04220 -0.43245 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86910 9.91250 -0.04340 -0.43783 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.59720 9.62420 -0.02700 -0.28054 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.71880 9.74620 -0.02740 -0.28114 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.01770 10.03290 -0.01520 -0.15150 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98420 10.03530 -0.05110 -0.50920 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98340 10.03410 -0.05070 -0.50528 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.90760 9.93800 -0.03040 -0.30590 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.90760 9.93800 -0.03040 -0.30590 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88250 9.93360 -0.05110 -0.51442 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07990 10.13000 -0.05010 -0.49457 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.78670 9.82130 -0.03460 -0.35230 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.88210 9.91700 -0.03490 -0.35192 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.53440 9.57760 -0.04320 -0.45105 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.37140 9.40150 -0.03010 -0.32016 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96920 10.01470 -0.04550 -0.45433 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96500 10.01060 -0.04560 -0.45552 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.07190 10.09630 -0.02440 -0.24167 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.14900 10.17470 -0.02570 -0.25259 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.97200 9.99830 -0.02630 -0.26304 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.97240 9.99880 -0.02640 -0.26403 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.91780 1.92490 -0.00710 -0.36885 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65240 2.66210 -0.00970 -0.36437 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28600 0.28730 -0.00130 -0.45249 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42870 0.43060 -0.00190 -0.44124 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.18670 8.21460 -0.02790 -0.33964 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51880 11.55500 -0.03620 -0.31328 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.35480 9.37830 -0.02350 -0.25058 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.55910 11.58950 -0.03040 -0.26231 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.38520 8.41380 -0.02860 -0.33992 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40680 10.44230 -0.03550 -0.33996 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11390 10.13760 -0.02370 -0.23378 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02760 10.04190 -0.01430 -0.14240 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04830 10.06220 -0.01390 -0.13814 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68500 10.69980 -0.01480 -0.13832 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97060 9.97550 -0.00490 -0.04912 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69650 9.71630 -0.01980 -0.20378 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07950 10.10010 -0.02060 -0.20396 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69740 9.70680 -0.00940 -0.09684 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93500 9.94460 -0.00960 -0.09653 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.47590 10.48730 -0.01140 -0.10870 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.07520 6.08270 -0.00750 -0.12330 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.61270 10.62580 -0.01310 -0.12328 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65450 11.65450 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.36000 16.38000 -0.02000 -0.12210 施羅德樂活中小基金-I類型 3745.54000 3749.18000 -3.64000 -0.09709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.85850 9.79950 0.05900 0.60207 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.81370 10.77750 0.03620 0.33588 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.07410 10.03280 0.04130 0.41165 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.69360 8.64160 0.05200 0.60174 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.04560 9.01530 0.03030 0.33610 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.88930 8.85300 0.03630 0.41003 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.96880 9.90910 0.05970 0.60248 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.44420 10.40920 0.03500 0.33624 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.40450 10.36200 0.04250 0.41015 柏瑞五國金勢力建設基金 6.20000 6.24000 -0.04000 -0.64103 柏瑞巨人基金 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66410 13.66390 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.22000 15.33000 -0.11000 -0.71755 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.40430 13.38840 0.01590 0.11876 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78820 11.80090 -0.01270 -0.10762 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.37910 12.38180 -0.00270 -0.02181 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.62960 8.61940 0.01020 0.11834 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.64710 6.63930 0.00780 0.11748 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.56200 8.57120 -0.00920 -0.10734 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.31810 8.31610 0.00200 0.02405 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.52990 10.53220 -0.00230 -0.02184 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.19200 8.19280 -0.00080 -0.00976 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96310 11.97600 -0.01290 -0.10772 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.61250 11.59880 0.01370 0.11812 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.91390 11.91090 0.00300 0.02519 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.26890 11.27130 -0.00240 -0.02129 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.80940 8.79900 0.01040 0.11820 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.56760 9.57780 -0.01020 -0.10650 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.50700 9.50460 0.00240 0.02525 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.36430 9.36630 -0.00200 -0.02135 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.24260 9.24350 -0.00090 -0.00974 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.14310 10.13960 0.00350 0.03452 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.02370 10.03940 -0.01570 -0.15638 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.88650 9.89630 -0.00980 -0.09903 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.96210 9.97330 -0.01120 -0.11230 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.75150 9.74810 0.00340 0.03488 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.52990 9.54480 -0.01490 -0.15611 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.49780 9.50710 -0.00930 -0.09782 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.57380 9.58470 -0.01090 -0.11372 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.12410 10.12060 0.00350 0.03458 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.02370 10.03940 -0.01570 -0.15638 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.88660 9.89630 -0.00970 -0.09802 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.96210 9.97340 -0.01130 -0.11330 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.75140 9.74800 0.00340 0.03488 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.53010 9.54490 -0.01480 -0.15506 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.49780 9.50710 -0.00930 -0.09782 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.57410 9.58490 -0.01080 -0.11268 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.62300 10.61880 0.00420 0.03955 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84170 11.85370 -0.01200 -0.10123 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.21410 11.22190 -0.00780 -0.06951 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.86150 8.85790 0.00360 0.04064 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.54420 9.55380 -0.00960 -0.10048 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.41020 9.41670 -0.00650 -0.06903 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.33690 10.33280 0.00410 0.03968 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.02610 11.03730 -0.01120 -0.10147 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83400 10.84160 -0.00760 -0.07010 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.86170 8.85820 0.00350 0.03951 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.54460 9.55420 -0.00960 -0.10048 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.41070 9.41720 -0.00650 -0.06902 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.77000 12.82000 -0.05000 -0.39002 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.37000 8.40000 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0.01837 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77910 11.77680 0.00230 0.01953 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.25250 11.27390 -0.02140 -0.18982 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.66750 10.68080 -0.01330 -0.12452 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.90790 6.90650 0.00140 0.02027 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62420 8.64070 -0.01650 -0.19096 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.22550 9.23710 -0.01160 -0.12558 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12560 10.12370 0.00190 0.01877 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68450 10.69780 -0.01330 -0.12432 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.33540 9.35320 -0.01780 -0.19031 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.81040 8.80870 0.00170 0.01930 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.42230 9.43410 -0.01180 -0.12508 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10500 11.09130 0.01370 0.12352 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.70330 11.70690 -0.00360 -0.03075 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.70930 10.70770 0.00160 0.01494 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.96100 8.94990 0.01110 0.12402 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.48300 9.48590 -0.00290 -0.03057 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48360 9.48220 0.00140 0.01476 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.03090 11.03430 -0.00340 -0.03081 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90810 9.89580 0.01230 0.12430 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.20460 10.20300 0.00160 0.01568 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.37350 9.36190 0.01160 0.12391 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.11370 9.10240 0.01130 0.12414 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.70210 9.70510 -0.00300 -0.03091 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.24680 9.24540 0.00140 0.01514 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.36000 17.48000 -0.12000 -0.68650 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.96000 16.13000 -0.17000 -1.05394 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.73230 12.72830 0.00400 0.03143 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.10260 10.19980 -0.09720 -0.95296 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.07860 11.18990 -0.11130 -0.99465 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.67930 11.78210 -0.10280 -0.87251 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.57520 10.67990 -0.10470 -0.98035 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.07990 9.16730 -0.08740 -0.95339 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.63750 9.73440 -0.09690 -0.99544 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51250 9.59620 -0.08370 -0.87222 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.53190 9.62630 -0.09440 -0.98065 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.21120 9.29980 -0.08860 -0.95271 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.44450 9.53950 -0.09500 -0.99586 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.19850 11.29710 -0.09860 -0.87279 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.47640 9.57020 -0.09380 -0.98013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.35000 14.60000 -0.25000 -1.71233 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.31000 23.51000 0.80000 3.40281 國泰大中華基金 16.75000 16.78000 -0.03000 -0.17878 國泰小龍基金 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784 國泰中小成長基金 36.00000 35.96000 0.04000 0.11123 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.76850 3.74100 0.02750 0.73510 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.71000 16.59000 0.12000 0.72333 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62840 0.62520 0.00320 0.51184 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59110 0.58820 0.00290 0.49303 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20450 2.19950 0.00500 0.22732 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.56150 9.54560 0.01590 0.16657 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.99060 7.97730 0.01330 0.16672 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31220 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.58580 11.58270 0.00310 0.02676 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65930 1.66290 -0.00360 -0.21649 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.89960 9.88660 0.01300 0.13149 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32570 0.32600 -0.00030 -0.09202 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.89240 3.82720 0.06520 1.70360 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.25000 16.96000 0.29000 1.70991 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55400 0.54600 0.00800 1.46520 國泰中港台基金人民幣級別 2.89510 2.83810 0.05700 2.00839 國泰中港台基金台幣級別 12.84000 12.59000 0.25000 1.98570 國泰中港台基金美元級別 0.41720 0.40990 0.00730 1.78092 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.87000 27.46000 -0.59000 -2.14858 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.77000 12.49000 0.28000 2.24179 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.65000 35.21000 -1.56000 -4.43056 國泰台灣貨幣市場基金 12.42170 12.42160 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.41290 2.43780 -0.02490 -1.02141 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.72000 10.83000 -0.11000 -1.01570 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34670 0.35110 -0.00440 -1.25320 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48580 0.48860 -0.00280 -0.57307 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43580 0.43930 -0.00350 -0.79672 國泰全球資源基金台幣級別 5.40000 5.45000 -0.05000 -0.91743 國泰全球資源基金美元級別 0.17210 0.17420 -0.00210 -1.20551 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.76000 20.86000 -0.10000 -0.47939 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.48000 21.56000 -0.08000 -0.37106 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39530 2.40360 -0.00830 -0.34532 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.64670 10.68750 -0.04080 -0.38175 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.45530 9.49150 -0.03620 -0.38139 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34510 0.34710 -0.00200 -0.57620 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30650 0.30830 -0.00180 -0.58385 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48030 0.47990 0.00040 0.08335 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.71000 10.80000 -0.09000 -0.83333 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35810 0.36210 -0.00400 -1.10467 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.45000 17.68000 -0.23000 -1.30090 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56510 0.57390 -0.00880 -1.53337 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.40000 17.63000 -0.23000 -1.30459 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.78780 0.79470 -0.00690 -0.86825 國泰科技生化基金 27.57000 27.52000 0.05000 0.18169 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.31000 27.90000 -0.59000 -2.11470 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.33000 13.04000 0.29000 2.22393 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.46640 37.34370 0.12270 0.32857 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.39730 20.52110 -0.12380 -0.60328 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.50920 17.29160 0.21760 1.25841 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.60860 38.51150 0.09710 0.25213 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.86460 39.76340 0.10120 0.25451 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.91860 42.81830 0.10030 0.23425 國泰紐幣2021保本基金 12.22990 12.22630 0.00360 0.02944 國泰紐幣八年期保本基金 12.51800 12.51300 0.00500 0.03996 國泰紐幣保本基金 12.51590 12.51480 0.00110 0.00879 國泰國泰基金台幣I級別 18.71000 18.70000 0.01000 0.05348 國泰國泰基金台幣級別 18.71000 18.70000 0.01000 0.05348 國泰富時中國A50基金 17.68000 17.49000 0.19000 1.08634 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33270 0.33350 -0.00080 -0.23988 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47310 0.47090 0.00220 0.46719 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.20190 2.17610 0.02580 1.18561 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.72650 9.61210 0.11440 1.19017 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31400 0.31100 0.00300 0.96463 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.34320 40.32310 0.02010 0.04985 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.84000 17.63000 0.21000 1.19115 國泰新興市場基金台幣級別 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 國泰新興市場基金美元級別 0.36340 0.36230 0.00110 0.30362 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.29070 2.28570 0.00500 0.21875 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48330 1.48000 0.00330 0.22297 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33920 0.33930 -0.00010 -0.02947 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33600 0.33670 -0.00070 -0.20790 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22180 0.22190 -0.00010 -0.04507 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.37780 10.37570 0.00210 0.02024 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.59380 6.59250 0.00130 0.01972 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.12000 14.99000 0.13000 0.86724 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.16000 29.68000 -0.52000 -1.75202 國泰價值卓越基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.73000 9.89000 -0.16000 -1.61780 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33120 0.33730 -0.00610 -1.80848 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.48130 38.49250 -0.01120 -0.02910 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.21000 19.65000 -0.44000 -2.23919 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.15000 18.27000 -0.12000 -0.65681 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.38000 17.59000 -0.21000 -1.19386 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01240 12.00750 0.00490 0.04081 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39480 0.39490 -0.00010 -0.02532 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.99610 10.01030 -0.01420 -0.14185 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98000 9.97920 0.00080 0.00802 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96070 9.93540 0.02530 0.25465 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.99580 10.01000 -0.01420 -0.14186 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97970 9.97890 0.00080 0.00802 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96070 9.93540 0.02530 0.25465 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25450 11.25150 0.00300 0.02666 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76530 9.76630 -0.00100 -0.01024 第一金大中華基金 23.26000 23.36000 -0.10000 -0.42808 第一金小型精選基金 28.79000 28.77000 0.02000 0.06952 第一金中國世紀基金-人民幣 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189 第一金中國世紀基金-美元 7.21360 7.18530 0.02830 0.39386 第一金中國世紀基金-美元-N 7.21410 7.18580 0.02830 0.39383 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.54530 9.53770 0.00760 0.07968 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.12740 8.11910 0.00830 0.10223 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.73020 10.72180 0.00840 0.07835 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.25540 9.24590 0.00950 0.10275 第一金中概平衡基金 22.64000 22.59000 0.05000 0.22134 第一金台灣貨幣市場基金 15.26700 15.26680 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.02400 178.02200 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.52660 9.87320 -0.34660 -3.51051 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.52670 9.87310 -0.34640 -3.50852 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.71000 10.04000 -0.33000 -3.28685 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.71000 10.04000 -0.33000 -3.28685 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.92400 13.25450 -0.33050 -2.49349 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.92470 13.25520 -0.33050 -2.49336 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.43000 12.72000 -0.29000 -2.27987 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.44000 12.72000 -0.28000 -2.20126 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.54600 9.57540 -0.02940 -0.30704 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.54830 9.57770 -0.02940 -0.30696 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.20900 9.22540 -0.01640 -0.17777 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.23300 9.24950 -0.01650 -0.17839 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.11190 10.14310 -0.03120 -0.30760 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77030 9.78780 -0.01750 -0.17879 第一金全球大趨勢基金 21.96000 22.50000 -0.54000 -2.40000 第一金全球不動產證券化基金A 8.01750 8.02460 -0.00710 -0.08848 第一金全球不動產證券化基金B 5.67190 5.67700 -0.00510 -0.08984 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.43160 9.45360 -0.02200 -0.23272 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.43280 9.45480 -0.02200 -0.23269 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.91470 9.93800 -0.02330 -0.23445 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.91620 9.93920 -0.02300 -0.23141 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.31370 8.35330 -0.03960 -0.47406 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.92500 9.97220 -0.04720 -0.47332 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.43110 9.43970 -0.00860 -0.09110 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.43000 9.43860 -0.00860 -0.09112 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.76270 7.76990 -0.00720 -0.09267 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.76120 7.76880 -0.00760 -0.09783 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.60540 8.60670 -0.00130 -0.01510 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.60600 8.60720 -0.00120 -0.01394 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.12110 11.13120 -0.01010 -0.09074 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.12190 11.13200 -0.01010 -0.09073 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.88750 9.89740 -0.00990 -0.10003 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.61300 14.61510 -0.00210 -0.01437 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.69480 12.91650 -0.22170 -1.71641 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.71080 12.93280 -0.22200 -1.71657 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.00000 12.18000 -0.18000 -1.47783 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.02000 12.20000 -0.18000 -1.47541 第一金亞洲科技基金 17.05000 17.10000 -0.05000 -0.29240 第一金亞洲新興市場基金 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568 第一金店頭市場基金 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107 第一金創新趨勢基金 19.24000 19.30000 -0.06000 -0.31088 第一金電子基金 28.28000 28.33000 -0.05000 -0.17649 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.90000 17.99000 -0.09000 -0.50028 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.93000 20.76000 0.17000 0.81888 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.13000 7.06000 0.07000 0.99150 統一大中華中小基金(美元) 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500 統一大中華中小基金(新台幣) 9.53000 9.44000 0.09000 0.95339 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 統一大東協高股息基金(美元) 9.15000 9.25000 -0.10000 -1.08108 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 統一大滿貫基金-A類型 28.82000 28.71000 0.11000 0.38314 統一大滿貫基金-I類型 28.82000 28.71000 0.11000 0.38314 統一大龍印基金 12.72000 12.81000 -0.09000 -0.70258 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.28000 8.18000 0.10000 1.22249 統一大龍騰中國基金(美元) 7.48000 7.41000 0.07000 0.94467 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.51000 8.41000 0.10000 1.18906 統一中小基金 21.21000 21.23000 -0.02000 -0.09421 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.68320 9.65560 0.02760 0.28584 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.91230 8.91570 -0.00340 -0.03813 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.64500 8.63890 0.00610 0.07061 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.67260 11.63930 0.03330 0.28610 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.68000 10.68420 -0.00420 -0.03931 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.34590 10.33860 0.00730 0.07061 統一台灣動力基金 14.38000 14.33000 0.05000 0.34892 統一全天候基金-A類型 96.53000 96.19000 0.34000 0.35347 統一全天候基金-I類型 96.67000 96.33000 0.34000 0.35295 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.29830 8.35710 -0.05880 -0.70359 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.91200 7.99380 -0.08180 -1.02329 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.89290 7.96410 -0.07120 -0.89401 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.68110 8.74250 -0.06140 -0.70232 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.28410 8.36970 -0.08560 -1.02274 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.25730 8.33170 -0.07440 -0.89298 統一全球債券組合基金 11.83460 11.83790 -0.00330 -0.02788 統一全球新科技基金(人民幣) 14.54000 14.88000 -0.34000 -2.28495 統一全球新科技基金(美元) 13.50000 13.86000 -0.36000 -2.59740 統一全球新科技基金(新台幣) 12.96000 13.27000 -0.31000 -2.33610 統一亞太基金 22.41000 22.62000 -0.21000 -0.92838 統一亞洲大金磚基金 11.02000 11.13000 -0.11000 -0.98832 統一奔騰基金 50.14000 50.03000 0.11000 0.21987 統一強棒貨幣市場基金 16.67570 16.67550 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(美元) 7.94000 7.97000 -0.03000 -0.37641 統一強漢基金(新台幣) 20.90000 20.93000 -0.03000 -0.14333 統一統信基金 25.04000 24.99000 0.05000 0.20008 統一黑馬基金 50.75000 50.64000 0.11000 0.21722 統一新亞洲科技能源基金 14.98000 15.45000 -0.47000 -3.04207 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.80320 7.80140 0.00180 0.02307 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.03980 10.03750 0.00230 0.02291 統一經建基金 40.50000 40.39000 0.11000 0.27234 統一龍馬基金 54.45000 54.36000 0.09000 0.16556 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.73000 15.65000 0.08000 0.51118 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.66000 40.44000 0.22000 0.54402 野村中國機會基金 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 野村巴西基金 5.95000 6.00000 -0.05000 -0.83333 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478 野村台灣高股息基金 22.66000 22.55000 0.11000 0.48780 野村台灣運籌基金 30.92000 30.83000 0.09000 0.29192 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.38970 9.39450 -0.00480 -0.05109 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.29790 9.29820 -0.00030 -0.00323 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.36510 9.36500 0.00010 0.00107 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.70520 9.71020 -0.00500 -0.05149 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.53890 9.53930 -0.00040 -0.00419 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.46480 9.46470 0.00010 0.00106 野村平衡基金 17.24000 17.16000 0.08000 0.46620 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 野村全球生技醫療基金 16.67000 17.00000 -0.33000 -1.94118 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99190 9.99840 -0.00650 -0.06501 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.92830 9.92810 0.00020 0.00201 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.90840 9.90660 0.00180 0.01817 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99190 9.99840 -0.00650 -0.06501 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92820 9.92810 0.00010 0.00101 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.90840 9.90670 0.00170 0.01716 野村全球品牌基金 25.12000 25.56000 -0.44000 -1.72144 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.58000 12.73000 -0.15000 -1.17832 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.69000 10.84000 -0.15000 -1.38376 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.01000 19.23000 -0.22000 -1.14405 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.94000 12.12000 -0.18000 -1.48515 野村全球短期收益基金-人民幣計價 9.97820 9.99750 -0.01930 -0.19305 野村全球短期收益基金-美元計價 10.39410 10.40190 -0.00780 -0.07499 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.27690 10.28280 -0.00590 -0.05738 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.16730 9.22200 -0.05470 -0.59315 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.94220 8.98570 -0.04350 -0.48410 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.54950 8.57930 -0.02980 -0.34735 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02800 11.09380 -0.06580 -0.59312 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.51340 10.56470 -0.05130 -0.48558 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12130 10.15690 -0.03560 -0.35050 野村成長基金 26.13000 26.05000 0.08000 0.30710 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.23870 8.27220 -0.03350 -0.40497 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.24130 8.26750 -0.02620 -0.31690 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.42010 8.43010 -0.01000 -0.11862 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.91310 8.94910 -0.03600 -0.40228 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.80220 8.83020 -0.02800 -0.31709 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.99070 9.00150 -0.01080 -0.11998 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.10310 9.12730 -0.02420 -0.26514 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.13110 9.14970 -0.01860 -0.20329 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.25030 9.25900 -0.00870 -0.09396 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.77830 9.80580 -0.02750 -0.28045 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.70570 9.72550 -0.01980 -0.20359 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83680 9.84600 -0.00920 -0.09344 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.26880 8.27170 -0.00290 -0.03506 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82850 8.84880 -0.02030 -0.22941 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.69790 8.70800 -0.01010 -0.11599 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.80740 12.81180 -0.00440 -0.03434 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.89730 11.92500 -0.02770 -0.23229 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.66340 9.67460 -0.01120 -0.11577 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97640 9.99480 -0.01840 -0.18410 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97280 9.97140 0.00140 0.01404 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99760 9.99730 0.00030 0.00300 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97450 9.99290 -0.01840 -0.18413 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97150 9.97010 0.00140 0.01404 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01280 10.01250 0.00030 0.00300 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70060 9.71590 -0.01530 -0.15747 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69620 9.69180 0.00440 0.04540 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.70800 9.68000 0.02800 0.28926 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.85800 9.85210 0.00590 0.05989 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96210 9.97920 -0.01710 -0.17136 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.58860 9.58980 -0.00120 -0.01251 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.13660 9.13160 0.00500 0.05475 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.09290 11.08680 0.00610 0.05502 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.80780 9.85360 -0.04580 -0.46480 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.84390 10.91930 -0.07540 -0.69052 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.32710 10.38920 -0.06210 -0.59774 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.13410 10.18030 -0.04620 -0.45382 野村泰國基金 40.60000 40.83000 -0.23000 -0.56331 野村高科技基金 8.23000 8.18000 0.05000 0.61125 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.86830 9.95420 -0.08590 -0.86295 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.87070 9.98760 -0.11690 -1.17045 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.27770 10.47270 -0.19500 -1.86198 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.24070 9.34080 -0.10010 -1.07164 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.20050 9.28100 -0.08050 -0.86736 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.06160 9.16560 -0.10400 -1.13468 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.48590 11.62200 -0.13610 -1.17105 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.00590 13.25280 -0.24690 -1.86300 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.42070 10.53370 -0.11300 -1.07275 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.38240 10.47320 -0.09080 -0.86697 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.48540 10.60570 -0.12030 -1.13430 野村貨幣市場基金 16.28340 16.28320 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.84000 14.93000 -0.09000 -0.60281 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.92770 9.94100 -0.01330 -0.13379 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.73800 9.76730 -0.02930 -0.29998 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.79030 9.79560 -0.00530 -0.05411 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.75500 9.77170 -0.01670 -0.17090 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.72320 9.72360 -0.00040 -0.00411 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.72300 9.72990 -0.00690 -0.07092 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83360 9.85050 -0.01690 -0.17156 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.78490 9.78540 -0.00050 -0.00511 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.89160 9.89820 -0.00660 -0.06668 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.67010 9.70790 -0.03780 -0.38937 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.61620 9.64190 -0.02570 -0.26654 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.58070 9.60440 -0.02370 -0.24676 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.73800 9.77600 -0.03800 -0.38871 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.67180 9.69760 -0.02580 -0.26605 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.63640 9.66020 -0.02380 -0.24637 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.96390 9.97030 -0.00640 -0.06419 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.74350 7.74800 -0.00450 -0.05808 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61080 11.61750 -0.00670 -0.05767 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.42000 7.49000 -0.07000 -0.93458 野村精選貨幣市場基金 12.08690 12.08680 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.19000 11.38000 -0.19000 -1.66960 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.34000 10.49000 -0.15000 -1.42993 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.90000 10.08000 -0.18000 -1.78571 野村歐洲高股息基金季配型 7.50000 7.58000 -0.08000 -1.05541 野村歐洲高股息基金累積型 10.66000 10.77000 -0.11000 -1.02136 野村積極成長基金 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.03000 28.86000 0.17000 0.58905 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22780 10.22950 -0.00170 -0.01662 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.44270 8.45980 -0.01710 -0.20213 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.78410 7.78860 -0.00450 -0.05778 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69600 7.69740 -0.00140 -0.01819 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.64290 11.66630 -0.02340 -0.20058 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45810 10.46410 -0.00600 -0.05734 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.37340 10.37530 -0.00190 -0.01831 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250 野村環球基金-人民幣計價 15.37000 15.67000 -0.30000 -1.91449 野村環球基金-美元計價 11.95000 12.17000 -0.22000 -1.80772 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.76000 17.03000 -0.27000 -1.58544 野村鴻利基金 19.88000 19.76000 0.12000 0.60729 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86840 16.86830 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.66000 16.61000 0.05000 0.30102 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.05000 9.33000 -0.28000 -3.00107 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.12000 12.24000 -0.12000 -0.98039 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.97000 14.07000 -0.10000 -0.71073 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.04930 10.04960 -0.00030 -0.00299 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.18040 13.18120 -0.00080 -0.00607 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99240 9.99130 0.00110 0.01101 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.80560 9.82810 -0.02250 -0.22894 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.59660 9.59070 0.00590 0.06152 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.61480 9.61280 0.00200 0.02081 凱基台商天下基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 凱基台灣精五門基金 17.55000 17.62000 -0.07000 -0.39728 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.47300 40.35210 0.12090 0.29961 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.36550 10.45830 -0.09280 -0.88733 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.65000 12.67000 -0.02000 -0.15785 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.27610 11.32560 -0.04950 -0.43706 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55500 11.55480 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.43000 23.40000 0.03000 0.12821 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.45000 21.06000 -0.61000 -2.89649 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.76890 20.40270 -0.63380 -3.10645 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.47790 15.48730 -0.00940 -0.06069 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.06000 7.12000 -0.06000 -0.84270 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.68000 11.87000 -0.19000 -1.60067 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.22510 11.43510 -0.21000 -1.83645 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.77000 10.94000 -0.17000 -1.55393 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.60330 11.85920 -0.25590 -2.15782 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.92000 12.15000 -0.23000 -1.89300 凱基護城河基金-台幣計價A 12.49000 12.71000 -0.22000 -1.73092 凱基護城河基金-美元計價B 12.20130 12.45130 -0.25000 -2.00782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.59000 14.18000 0.41000 2.89140 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.50000 31.20000 -1.70000 -5.44872 富邦NASDAQ-100基金 28.80000 29.55000 -0.75000 -2.53807 富邦上証180基金 26.81000 26.51000 0.30000 1.13165 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16910 0.16870 0.00040 0.23711 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.23000 5.20000 0.03000 0.57692 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.79000 7.93000 -0.14000 -1.76545 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.67000 32.59000 1.08000 3.31390 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.90210 10.88870 0.01340 0.12306 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.03980 10.03270 0.00710 0.07077 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.59140 9.57650 0.01490 0.15559 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.43990 9.42830 0.01160 0.12303 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.62120 8.61510 0.00610 0.07081 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.24260 8.22980 0.01280 0.15553 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.28050 20.25410 0.02640 0.13034 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.42380 11.42060 0.00320 0.02802 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33490 10.33070 0.00420 0.04066 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.75890 12.77210 -0.01320 -0.10335 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87280 1.87450 -0.00170 -0.09069 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.14030 9.14970 -0.00940 -0.10274 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38910 1.39040 -0.00130 -0.09350 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77630 11.77790 -0.00160 -0.01358 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70610 1.70740 -0.00130 -0.07614 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08350 10.08480 -0.00130 -0.01289 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.47950 1.48060 -0.00110 -0.07429 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.18000 14.85000 0.33000 2.22222 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.76000 21.74000 -0.98000 -4.50782 富邦日本東証基金 21.14000 21.61000 -0.47000 -2.17492 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.74000 43.95000 -0.21000 -0.47782 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.49000 42.54000 -0.05000 -0.11754 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.24000 47.64000 -0.40000 -0.83963 富邦台灣心基金 19.03000 19.03000 0.00000 0.00000 富邦台灣釆吉50基金 44.44000 44.82000 -0.38000 -0.84784 富邦台灣科技指數基金 49.14000 49.88000 -0.74000 -1.48356 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.35200 40.14980 0.20220 0.50361 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.73240 41.52070 0.21170 0.50987 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29000 0.28990 0.00010 0.03449 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.42000 21.63000 -0.21000 -0.97087 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.19000 14.98000 0.21000 1.40187 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.93000 27.51000 -0.58000 -2.10832 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65520 15.65500 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.74880 39.70450 0.04430 0.11157 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.04210 38.85530 0.18680 0.48076 富邦長紅基金 53.86000 53.91000 -0.05000 -0.09275 富邦科技基金 20.20000 20.23000 -0.03000 -0.14829 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.55300 40.35790 0.19510 0.48342 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.08250 37.89600 0.18650 0.49214 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.76910 38.58180 0.18730 0.48546 富邦恒生國企ETF基金 19.83000 19.76000 0.07000 0.35425 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.35000 14.47000 -0.12000 -0.82930 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.99000 25.59000 0.40000 1.56311 富邦高成長基金 20.75000 20.73000 0.02000 0.09648 富邦基金A類型 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 富邦基金I類型 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 8.33000 8.19000 0.14000 1.70940 富邦富時歐洲ETF基金 19.13000 19.37000 -0.24000 -1.23903 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.14720 9.21040 -0.06320 -0.68618 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.67450 9.71740 -0.04290 -0.44148 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.88160 8.99300 -0.11140 -1.23874 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.38760 9.48130 -0.09370 -0.98826 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.34000 17.38000 -0.04000 -0.23015 富邦精準基金 39.91000 39.83000 0.08000 0.20085 富邦精銳中小基金 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557 富邦臺灣公司治理100基金 20.38000 20.58000 -0.20000 -0.97182 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.19000 8.12000 0.07000 0.86207 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.64000 12.87000 -0.23000 -1.78710 富邦標普美國特別股ETF基金 19.31000 19.27000 0.04000 0.20758 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.96700 9.97250 -0.00550 -0.05515 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.63160 9.67010 -0.03850 -0.39813 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.78510 9.79400 -0.00890 -0.09087 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.63540 9.64080 -0.00540 -0.05601 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.26950 9.30650 -0.03700 -0.39757 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.40140 9.40990 -0.00850 -0.09033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.36000 28.43000 -0.07000 -0.24622 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.66520 9.72400 -0.05880 -0.60469 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.60040 9.65940 -0.05900 -0.61080 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.61490 9.67720 -0.06230 -0.64378 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.66530 9.72400 -0.05870 -0.60366 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.60040 9.65940 -0.05900 -0.61080 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61430 9.67660 -0.06230 -0.64382 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.32070 8.33080 -0.01010 -0.12124 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.83670 8.84810 -0.01140 -0.12884 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.58000 8.59500 -0.01500 -0.17452 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.45630 9.46770 -0.01140 -0.12041 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.45820 9.47040 -0.01220 -0.12882 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.19150 9.20730 -0.01580 -0.17160 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.27280 9.28690 -0.01410 -0.15183 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.11340 8.10290 0.01050 0.12958 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.13680 9.12580 0.01100 0.12054 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.64190 8.63490 0.00700 0.08107 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.26490 10.25150 0.01340 0.13071 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.03500 10.02290 0.01210 0.12072 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57170 9.56390 0.00780 0.08156 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.77970 8.77150 0.00820 0.09348 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.42110 9.41270 0.00840 0.08924 富達卓越領航全球組合基金 14.34000 14.51000 -0.17000 -1.17161 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.34260 8.33820 0.00440 0.05277 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.02910 9.02500 0.00410 0.04543 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73280 8.73290 -0.00010 -0.00115 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.63460 9.62940 0.00520 0.05400 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.59860 9.59420 0.00440 0.04586 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.32240 9.32130 0.00110 0.01180 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.81740 8.81580 0.00160 0.01815 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.40950 9.40830 0.00120 0.01275 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.86000 6.84000 0.02000 0.29240 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.60000 7.57000 0.03000 0.39630 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.64360 9.63490 0.00870 0.09030 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.07690 9.07540 0.00150 0.01653 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.67840 8.66970 0.00870 0.10035 富蘭克林華美中華基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.81000 17.82000 -0.01000 -0.05612 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.25000 18.24000 0.01000 0.05482 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.25000 10.39000 -0.14000 -1.34745 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 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9.24000 -0.06000 -0.64935 富蘭克林華美第一富基金 33.00000 33.03000 -0.03000 -0.09083 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31440 10.31430 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.79000 8.89000 -0.10000 -1.12486 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.01000 9.09000 -0.08000 -0.88009 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.13000 14.33000 -0.20000 -1.39567 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.98000 13.19000 -0.21000 -1.59212 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.08000 15.29000 -0.21000 -1.37345 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.16980 7.21010 -0.04030 -0.55894 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.85050 9.85710 -0.00660 -0.06696 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.30140 9.31710 -0.01570 -0.16851 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.81860 10.83690 -0.01830 -0.16887 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.63040 6.63290 -0.00250 -0.03769 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.73870 8.75160 -0.01290 -0.14740 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.93240 9.94700 -0.01460 -0.14678 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.31190 10.31580 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9.56740 9.56790 -0.00050 -0.00523 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.08980 10.06550 0.02430 0.24142 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.90550 9.93460 -0.02910 -0.29292 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.90060 9.90820 -0.00760 -0.07670 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.92720 9.91030 0.01690 0.17053 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.86000 9.88970 -0.02970 -0.30031 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.84810 10.85910 -0.01100 -0.10130 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.83070 9.83800 -0.00730 -0.07420 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.86010 9.88980 -0.02970 -0.30031 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.84790 10.85890 -0.01100 -0.10130 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.83120 9.83850 -0.00730 -0.07420 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.89160 9.87450 0.01710 0.17317 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.09350 9.09120 0.00230 0.02530 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.07960 8.09520 -0.01560 -0.19271 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.06520 8.06090 0.00430 0.05334 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46870 11.46580 0.00290 0.02529 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.21130 10.23110 -0.01980 -0.19353 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.31060 10.30510 0.00550 0.05337 景順主流基金 14.41000 14.49000 -0.08000 -0.55210 景順台灣科技基金 24.94000 24.90000 0.04000 0.16064 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 景順全球科技基金 20.48000 21.05000 -0.57000 -2.70784 景順全球康健基金 19.32000 19.50000 -0.18000 -0.92308 景順貨幣市場基金 15.94960 15.94950 0.00010 0.00063 景順潛力基金 26.50000 26.58000 -0.08000 -0.30098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.13000 13.42000 -0.29000 -2.16095 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.29000 12.52000 -0.23000 -1.83706 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.47000 10.63000 -0.16000 -1.50517 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.64000 10.78000 -0.14000 -1.29870 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.74000 10.91000 -0.17000 -1.55820 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.94000 11.08000 -0.14000 -1.26354 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.52920 8.54910 -0.01990 -0.23277 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.75990 7.75830 0.00160 0.02062 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03450 11.06010 -0.02560 -0.23146 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.01870 10.01660 0.00210 0.02097 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.20000 7.12000 0.08000 1.12360 華南永昌中國A股基金(美元) 6.83000 6.75000 0.08000 1.18519 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34110 9.33770 0.00340 0.03641 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54520 9.51830 0.02690 0.28261 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69940 9.69580 0.00360 0.03713 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.91410 9.88610 0.02800 0.28323 華南永昌永昌基金 16.48000 16.36000 0.12000 0.73350 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 華南永昌全球亨利組合基金 14.16820 14.16540 0.00280 0.01977 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 10.02000 -0.11000 -1.09780 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.82000 9.01000 -0.19000 -2.10877 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.10000 9.27000 -0.17000 -1.83387 華南永昌全球精品基金 14.99000 15.19000 -0.20000 -1.31666 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.02000 10.22000 -0.20000 -1.95695 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.02000 10.19000 -0.17000 -1.66830 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.19000 12.43000 -0.24000 -1.93081 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.11000 12.32000 -0.21000 -1.70455 華南永昌物聯網精選基金 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22230 16.22210 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.72290 21.68010 0.04280 0.19742 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94900 11.94880 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18150 10.18310 -0.00160 -0.01571 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 9.96870 9.96960 -0.00090 -0.00903 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.73610 9.73760 -0.00150 -0.01540 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.50270 9.50360 -0.00090 -0.00947 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.95440 9.95700 -0.00260 -0.02611 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.69290 9.69490 -0.00200 -0.02063 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.61340 9.61590 -0.00250 -0.02600 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.35090 9.35280 -0.00190 -0.02031 華頓中小型基金 20.73000 20.81000 -0.08000 -0.38443 華頓中國多重機會平衡基金 10.96570 11.04190 -0.07620 -0.69010 華頓台灣基金 21.84000 21.72000 0.12000 0.55249 華頓平安貨幣市場基金 11.53080 11.53070 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.30000 15.62000 -0.32000 -2.04866 華頓全球高收益債券基金A 13.32900 13.31280 0.01620 0.12169 華頓全球高收益債券基金B 8.12570 8.11580 0.00990 0.12198 華頓全球黑鑽油源基金 5.15000 5.21000 -0.06000 -1.15163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.41420 2.39160 0.02260 0.94497 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.70620 10.60580 0.10040 0.94665 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34660 0.34420 0.00240 0.69727 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.06880 11.03080 0.03800 0.34449 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.02620 9.99180 0.03440 0.34428 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.75850 9.72500 0.03350 0.34447 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.74590 8.71590 0.03000 0.34420 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.94340 9.93370 0.00970 0.09765 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.93870 8.93450 0.00420 0.04701 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.79000 9.62000 0.17000 1.76715 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.36000 8.22000 0.14000 1.70316 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.96000 8.82000 0.14000 1.58730 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.47860 2.48030 -0.00170 -0.06854 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02790 2.02930 -0.00140 -0.06899 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.45800 11.49490 -0.03690 -0.32101 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.18590 9.21540 -0.02950 -0.32012 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35520 0.35630 -0.00110 -0.30873 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.28980 0.29130 -0.00150 -0.51493 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.12000 3.11000 0.01000 0.32154 匯豐中國動力基金(台幣) 13.82000 13.78000 0.04000 0.29028 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.03000 22.11000 -0.08000 -0.36183 匯豐全球趨勢組合基金 11.84000 12.04000 -0.20000 -1.66113 匯豐全球關鍵資源基金 7.91000 7.97000 -0.06000 -0.75282 匯豐安富基金 24.17000 24.23000 -0.06000 -0.24763 匯豐成功基金 39.36000 39.49000 -0.13000 -0.32920 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57010 2.57190 -0.00180 -0.06999 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31320 2.31490 -0.00170 -0.07344 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.32540 11.35100 -0.02560 -0.22553 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.61470 7.63980 -0.02510 -0.32854 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36970 0.37090 -0.00120 -0.32354 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32440 0.32560 -0.00120 -0.36855 匯豐金磚動力基金 13.03000 13.10000 -0.07000 -0.53435 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98750 14.98740 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.61000 4.66000 -0.05000 -1.07296 匯豐新鑽動力基金 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.24960 5.26340 -0.01380 -0.26219 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.91750 8.93170 -0.01420 -0.15898 匯豐龍鳳基金-A類型 47.44000 47.63000 -0.19000 -0.39891 匯豐龍鳳基金-I類型 47.44000 47.63000 -0.19000 -0.39891 匯豐龍騰電子基金 31.53000 31.72000 -0.19000 -0.59899 匯豐雙高收益債券組合基金 12.05910 12.06130 -0.00220 -0.01824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.22000 16.28000 -0.06000 -0.36855 新光中國成長基金(人民幣) 8.78000 8.70000 0.08000 0.91954 新光中國成長基金(美元) 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444 新光中國成長基金(新臺幣) 8.68000 8.59000 0.09000 1.04773 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.53330 10.54120 -0.00790 -0.07494 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.57780 9.58410 -0.00630 -0.06573 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.89430 9.86850 0.02580 0.26144 新光台灣富貴基金 20.57000 20.67000 -0.10000 -0.48379 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989 新光全球生技醫療基金(美元) 11.21000 11.49000 -0.28000 -2.43690 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.94000 11.17000 -0.23000 -2.05909 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95070 9.94900 0.00170 0.01709 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73960 9.70600 0.03360 0.34618 新光全球債券基金(B配息)美元 9.53150 9.52980 0.00170 0.01784 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.31670 9.28460 0.03210 0.34573 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.27000 9.42000 -0.15000 -1.59236 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.25000 9.36000 -0.11000 -1.17521 新光吉星貨幣市場基金 15.45790 15.45770 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.27000 9.39000 -0.12000 -1.27796 新光多重資產基金(A累積)美元 8.35000 8.48000 -0.13000 -1.53302 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.75000 8.86000 -0.11000 -1.24153 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.62000 8.73000 -0.11000 -1.26002 新光亞洲精選基金-美金 20.71000 20.77000 -0.06000 -0.28888 新光亞洲精選基金-新台幣 21.02000 21.01000 0.01000 0.04760 新光兩岸優勢基金 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 新光店頭基金 20.74000 20.78000 -0.04000 -0.19249 新光南非幣保本基金 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 新光特選內需收益ETF基金 19.71000 19.56000 0.15000 0.76687 新光創新科技基金 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74530 9.74710 -0.00180 -0.01847 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.97420 9.96270 0.01150 0.11543 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.59520 9.58850 0.00670 0.06988 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.12730 9.12900 -0.00170 -0.01862 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.34700 9.33640 0.01060 0.11353 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.98800 8.98140 0.00660 0.07349 新光澳幣八年期保本基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光澳幣保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.74000 8.66000 0.08000 0.92379 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.66350 9.68040 -0.01690 -0.17458 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.06820 9.08410 -0.01590 -0.17503 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.54680 9.55470 -0.00790 -0.08268 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.03470 9.04210 -0.00740 -0.08184 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.11450 9.11890 -0.00440 -0.04825 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.68420 9.68920 -0.00500 -0.05160 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.55570 13.54850 0.00720 0.05314 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.19830 8.19400 0.00430 0.05248 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26820 11.26530 0.00290 0.02574 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91720 9.91810 -0.00090 -0.00907 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.94230 10.90160 0.04070 0.37334 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.07960 8.07240 0.00720 0.08919 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 群益大印度基金-人民幣 12.21060 12.33250 -0.12190 -0.98845 群益大印度基金-美元 11.34460 11.49040 -0.14580 -1.26889 群益大印度基金-新臺幣 10.77000 10.88000 -0.11000 -1.01103 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.45920 11.77190 -0.31270 -2.65633 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.91680 11.24660 -0.32980 -2.93244 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.55000 -0.28000 -2.65403 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.48650 10.77270 -0.28620 -2.65672 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.11630 9.39160 -0.27530 -2.93134 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.60000 8.83000 -0.23000 -2.60476 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.19590 9.44690 -0.25100 -2.65696 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.02630 8.26880 -0.24250 -2.93271 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.50000 8.73000 -0.23000 -2.63459 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.75780 8.99690 -0.23910 -2.65758 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.89990 8.13860 -0.23870 -2.93294 群益中小型股基金 36.75000 36.55000 0.20000 0.54720 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.51430 9.47460 0.03970 0.41902 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.72600 8.71420 0.01180 0.13541 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.19670 8.16550 0.03120 0.38210 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.29830 8.26370 0.03460 0.41870 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.61010 7.59990 0.01020 0.13421 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.14930 7.12210 0.02720 0.38191 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.87940 9.86790 0.01150 0.11654 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.86740 10.85470 0.01270 0.11700 群益中國高收益債券基金-美元 10.46080 10.45610 0.00470 0.04495 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.64170 9.63070 0.01100 0.11422 群益中國新機會基金N-人民幣 7.56730 7.50250 0.06480 0.86371 群益中國新機會基金N-美元 6.86430 6.82480 0.03950 0.57877 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.35000 7.29000 0.06000 0.82305 群益中國新機會基金-人民幣 6.71100 6.65360 0.05740 0.86269 群益中國新機會基金-美元 7.33960 7.29740 0.04220 0.57829 群益中國新機會基金-新臺幣 7.01000 6.95000 0.06000 0.86331 群益平衡王基金 18.19640 18.15350 0.04290 0.23632 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.85000 0.01000 0.17094 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.00010 10.97910 0.02100 0.19127 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.37250 10.38200 -0.00950 -0.09150 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.74200 9.72340 0.01860 0.19129 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.18550 9.19390 -0.00840 -0.09136 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.87940 9.88660 -0.00720 -0.07283 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.66020 9.66620 -0.00600 -0.06207 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.10110 9.10770 -0.00660 -0.07247 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.02210 9.02770 -0.00560 -0.06203 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.93660 9.94380 -0.00720 -0.07241 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.96320 9.96940 -0.00620 -0.06219 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.26140 9.26810 -0.00670 -0.07229 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.65310 9.65910 -0.00600 -0.06212 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05420 10.03400 0.02020 0.20132 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.18130 7.16690 0.01440 0.20092 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.43810 9.63380 -0.19570 -2.03139 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.00000 11.20000 -0.20000 -1.78571 群益全球關鍵生技基金-美元 15.44320 15.76340 -0.32020 -2.03129 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.25000 15.53000 -0.28000 -1.80296 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 群益印度中小基金N-人民幣 9.97720 10.07290 -0.09570 -0.95007 群益印度中小基金N-美元 8.27400 8.37700 -0.10300 -1.22956 群益印度中小基金N-新臺幣 7.83000 7.91000 -0.08000 -1.01138 群益印度中小基金-人民幣 13.50690 13.63640 -0.12950 -0.94966 群益印度中小基金-美元 11.83400 11.98150 -0.14750 -1.23106 群益印度中小基金-新臺幣 13.70000 13.84000 -0.14000 -1.01156 群益多利策略組合基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 群益多重收益組合基金 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440 群益多重資產組合基金 14.76000 14.82000 -0.06000 -0.40486 群益安家基金 22.68260 22.60530 0.07730 0.34196 群益安穩貨幣市場基金 16.10080 16.10060 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.36000 21.98000 -0.62000 -2.82075 群益亞太中小基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 群益亞太新趨勢平衡基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.57510 9.56270 0.01240 0.12967 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.27510 7.26570 0.00940 0.12938 群益店頭市場基金 80.90000 81.03000 -0.13000 -0.16043 群益東方盛世基金 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309 群益東協成長基金-人民幣 12.44680 12.63300 -0.18620 -1.47392 群益東協成長基金-美元 10.79270 10.98530 -0.19260 -1.75325 群益東協成長基金-新臺幣 10.69000 10.85000 -0.16000 -1.47465 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.86180 10.97690 -0.11510 -1.04857 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.26940 10.37340 -0.10400 -1.00256 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.74900 9.83430 -0.08530 -0.86737 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.34190 9.44090 -0.09900 -1.04863 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.83530 8.92480 -0.08950 -1.00282 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.38570 8.45900 -0.07330 -0.86653 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.14210 9.23900 -0.09690 -1.04881 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.99250 9.08360 -0.09110 -1.00291 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.36800 9.44990 -0.08190 -0.86668 群益長安基金 24.29000 24.25000 0.04000 0.16495 群益美國新創亮點基金N-美元 9.60150 9.84390 -0.24240 -2.46244 群益美國新創亮點基金-美元 14.52470 14.89130 -0.36660 -2.46184 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.04000 14.36000 -0.32000 -2.22841 群益真善美基金 15.48940 15.44680 0.04260 0.27579 群益馬拉松基金 107.88000 107.55000 0.33000 0.30683 群益馬拉松基金I類型 108.07000 107.73000 0.34000 0.31560 群益深証中小板基金 10.79000 10.62000 0.17000 1.60075 群益創新科技基金 28.29000 28.21000 0.08000 0.28359 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.72520 8.68110 0.04410 0.50800 群益華夏盛世基金N-美元 7.93270 7.91500 0.01770 0.22363 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 群益華夏盛世基金-人民幣 9.50170 9.45360 0.04810 0.50880 群益華夏盛世基金-美元 8.74700 8.72740 0.01960 0.22458 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.44000 14.38000 0.06000 0.41725 群益奧斯卡基金 23.90000 24.02000 -0.12000 -0.49958 群益新興金鑽基金-美元 10.66460 10.74770 -0.08310 -0.77319 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.16000 8.20000 -0.04000 -0.48780 群益葛萊美基金 20.44000 20.44000 0.00000 0.00000 群益道瓊美國地產ETF基金 19.95000 19.91000 0.04000 0.20090 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.12000 11.32000 -0.20000 -1.76678 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69200 11.73330 -0.04130 -0.35199 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.97080 11.02060 -0.04980 -0.45188 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.93320 10.97930 -0.04610 -0.41988 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.33270 8.36220 -0.02950 -0.35278 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.72360 8.76320 -0.03960 -0.45189 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35280 8.38800 -0.03520 -0.41965 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.83980 9.88450 -0.04470 -0.45222 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.64990 9.69370 -0.04380 -0.45184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.06000 25.03000 0.03000 0.11986 德信中國精選成長基金 10.19000 10.08000 0.11000 1.09127 德信台灣主流中小基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633 德信新興股票組合基金 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 德信萬保貨幣市場基金 11.94430 11.94420 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.73330 10.72420 0.00910 0.08485 德信數位時代基金 24.99000 24.96000 0.03000 0.12019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.92910 9.97640 -0.04730 -0.47412 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.88580 9.92340 -0.03760 -0.37890 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67300 11.67280 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.17000 13.11000 0.06000 0.45767 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.68000 17.89000 -0.21000 -1.17384 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.44930 10.42690 0.02240 0.21483 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.16380 15.13120 0.03260 0.21545 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05700 8.03920 0.01780 0.22142 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.85160 10.85430 -0.00270 -0.02487 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32390 11.32700 -0.00310 -0.02737 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.11280 13.08380 0.02900 0.22165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.43000 16.70000 -0.27000 -1.61677 摩根中小基金 18.95000 18.98000 -0.03000 -0.15806 摩根中國A股基金 11.90000 11.77000 0.13000 1.10450 摩根中國A股基金(美元) 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 摩根中國亮點基金 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.36340 10.33220 0.03120 0.30197 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.54820 11.52180 0.02640 0.22913 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.78450 8.77230 0.01220 0.13907 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.75200 11.71660 0.03540 0.30214 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.60660 13.57550 0.03110 0.22909 摩根台灣金磚基金-累積型 16.98000 17.06000 -0.08000 -0.46893 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.98000 17.06000 -0.08000 -0.46893 摩根台灣增長基金 44.91000 45.13000 -0.22000 -0.48748 摩根平衡基金 26.36000 26.46000 -0.10000 -0.37793 摩根全球α基金 18.31000 18.58000 -0.27000 -1.45318 摩根全球平衡基金 14.40670 14.45230 -0.04560 -0.31552 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.42500 9.43070 -0.00570 -0.06044 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44130 10.44900 -0.00770 -0.07369 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83220 9.84140 -0.00920 -0.09348 摩根多元入息成長基金-累積型 11.19930 11.20600 -0.00670 -0.05979 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.86490 9.87410 -0.00920 -0.09317 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.16380 10.16200 0.00180 0.01771 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.13190 13.12950 0.00240 0.01828 摩根亞洲基金 51.70000 51.93000 -0.23000 -0.44290 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.21890 8.21820 0.00070 0.00852 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.59660 9.60590 -0.00930 -0.09682 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.48730 8.49320 -0.00590 -0.06947 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07740 12.07630 0.00110 0.00911 摩根東方內需機會基金 16.38000 16.46000 -0.08000 -0.48603 摩根東方科技基金 29.58000 29.83000 -0.25000 -0.83808 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 18.58000 18.62000 -0.04000 -0.21482 摩根第一貨幣市場基金 15.09070 15.09050 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 13.14000 13.29000 -0.15000 -1.12867 摩根新金磚五國基金 10.73000 10.87000 -0.14000 -1.28795 摩根新絲路基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 摩根新興35基金 12.05000 12.13000 -0.08000 -0.65952 摩根新興日本基金 23.00000 23.01000 -0.01000 -0.04346 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.10490 7.10660 -0.00170 -0.02392 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.33110 9.33980 -0.00870 -0.09315 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.08680 9.09220 -0.00540 -0.05939 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.41530 10.41780 -0.00250 -0.02400 摩根新興科技基金 45.09000 45.50000 -0.41000 -0.90110 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.16060 8.15080 0.00980 0.12023 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43480 10.42220 0.01260 0.12090 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.24740 8.26170 -0.01430 -0.17309 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.94650 8.98330 -0.03680 -0.40965 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.41480 8.44660 -0.03180 -0.37648 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.55780 9.57440 -0.01660 -0.17338 摩根龍揚基金 27.73000 27.80000 -0.07000 -0.25180 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.64000 10.77000 -0.13000 -1.20706 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.41000 10.52000 -0.11000 -1.04563 摩根環球股票收益基金-累積型 11.14000 11.24000 -0.10000 -0.88968 摩根總收益組合基金-月配息型 9.21620 9.21820 -0.00200 -0.02170 摩根總收益組合基金-累積型 11.19660 11.19920 -0.00260 -0.02322 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 20.93000 20.78000 0.15000 0.72185 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70310 11.70610 -0.00300 -0.02563 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.91810 10.91500 0.00310 0.02840 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92620 9.90810 0.01810 0.18268 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06640 10.06900 -0.00260 -0.02582 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.44630 9.44360 0.00270 0.02859 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.58250 8.56700 0.01550 0.18093 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.90950 10.00320 -0.09370 -0.93670 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.98400 10.05360 -0.06960 -0.69229 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.43070 9.47100 -0.04030 -0.42551 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.59130 9.60860 -0.01730 -0.18005 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.15180 9.19090 -0.03910 -0.42542 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.30720 9.32400 -0.01680 -0.18018 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.96490 11.01760 -0.05270 -0.47833 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.73710 10.78220 -0.04510 -0.41828 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.95600 9.97550 -0.01950 -0.19548 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.34870 10.39840 -0.04970 -0.47796 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.11810 10.16060 -0.04250 -0.41828 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.38480 9.40310 -0.01830 -0.19462 聯邦金鑽平衡基金 20.26510 20.12060 0.14450 0.71817 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.85580 8.94350 -0.08770 -0.98060 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.15930 9.22730 -0.06800 -0.73694 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.84100 8.92850 -0.08750 -0.98001 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.14390 9.21170 -0.06780 -0.73602 聯邦貨幣市場基金 13.17550 13.17530 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.03910 16.02000 0.01910 0.11923 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.68590 11.74330 -0.05740 -0.48879 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.23020 11.26760 -0.03740 -0.33193 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.75950 10.79530 -0.03580 -0.33163 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70650 11.71680 -0.01030 -0.08791 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95820 10.94270 0.01550 0.14165 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35930 10.36840 -0.00910 -0.08777 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.48580 8.47380 0.01200 0.14161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.64000 31.82000 -0.18000 -0.56568 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.91000 14.74000 0.17000 1.15332 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.82000 14.69000 0.13000 0.88496 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.70000 7.69000 0.01000 0.13004 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.12000 14.21000 -0.09000 -0.63336 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.09000 11.22000 -0.13000 -1.15865 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.83000 13.96000 -0.13000 -0.93123 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.26000 14.41000 -0.15000 -1.04094 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.22000 14.35000 -0.13000 -0.90592 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.22000 9.33000 -0.11000 -1.17899 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.99000 15.12000 -0.13000 -0.85979 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.86000 9.98000 -0.12000 -1.20240 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.78000 20.01000 -0.23000 -1.14943 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.93000 18.13000 -0.20000 -1.10314 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.39000 12.50000 -0.11000 -0.88000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.70000 14.88000 -0.18000 -1.20968 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.46000 15.63000 -0.17000 -1.08765 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.53000 14.68000 -0.15000 -1.02180 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.68000 14.84000 -0.16000 -1.07817 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.02000 13.18000 -0.16000 -1.21396 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.04000 13.19000 -0.15000 -1.13723 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.67000 13.82000 -0.15000 -1.08538 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.31000 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