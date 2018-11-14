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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/11/13  107/11/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.62840   10.62530   0.00310    0.02918
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.84680    9.85430  -0.00750   -0.07611
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.84950    9.85710  -0.00760   -0.07710
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.80740    9.80610   0.00130    0.01326
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.80760    9.80620   0.00140    0.01428
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.65000   20.80000  -0.15000   -0.72115
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.37000   21.77000  -0.40000   -1.83739
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.15750    9.15660   0.00090    0.00983
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.47480    9.47170   0.00310    0.03273
中國信託台灣活力基金                                               12.52000   12.47000   0.05000    0.40096
中國信託台灣優勢基金                                               14.51000   14.47000   0.04000    0.27643
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.27000    8.51000  -0.24000   -2.82021
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.85000    9.10000  -0.25000   -2.74725
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.91320    9.89320   0.02000    0.20216
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.19920    9.18070   0.01850    0.20151
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.27240   10.27350  -0.00110   -0.01071
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.49470    9.49570  -0.00100   -0.01053
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.20990   10.38830  -0.17840   -1.71732
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.84620    9.00080  -0.15460   -1.71763
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.48530   10.52750  -0.04220   -0.40085
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.38160    9.41930  -0.03770   -0.40024
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.02000   10.15000  -0.13000   -1.28079
中國信託智能運動基金-美元                                           9.73000    9.87000  -0.14000   -1.41844
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.76000    8.93000  -0.17000   -1.90370
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.62000    8.81000  -0.19000   -2.15664
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99740   10.99720   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.32750    9.31850   0.00900    0.09658
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.90650    8.89790   0.00860    0.09665
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.48020    9.47820   0.00200    0.02110
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.04700    9.04540   0.00160    0.01769
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.90000   11.02000  -0.12000   -1.08893
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.50000   10.62000  -0.12000   -1.12994
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.02000   11.18000  -0.16000   -1.43113
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.69000   10.84000  -0.15000   -1.38376
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元大2001基金                                                       51.90000   51.91000  -0.01000   -0.01926
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          38.96690   38.78030   0.18660    0.48117
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.59870   37.41020   0.18850    0.50387
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.23000   17.02000   0.21000    1.23384
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48780   11.48450   0.00330    0.02873
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47600   10.47230   0.00370    0.03533
元大上證50基金                                                     27.71000   27.47000   0.24000    0.87368
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.40000   10.26000   0.14000    1.36452
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.17000    9.04000   0.13000    1.43805
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.89000   12.83000   0.06000    0.46765
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.92000   11.89400   0.02600    0.21860
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.11700   16.04100   0.07600    0.47379
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.68600    9.62800   0.05800    0.60241
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.21500    9.16000   0.05500    0.60044
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.87000    2.84000   0.03000    1.05634
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.67000   12.57000   0.10000    0.79554
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.55270   45.45380   0.09890    0.21758
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.49570   10.49010   0.00560    0.05338
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66510    9.65990   0.00520    0.05383
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.55180    9.54610   0.00570    0.05971
元大巴西指數基金                                                    6.29200    6.34600  -0.05400   -0.85093
元大巴菲特基金                                                     24.03000   24.06000  -0.03000   -0.12469
元大日經225基金                                                    27.46000   28.03000  -0.57000   -2.03354
元大台商收成基金                                                   20.67000   20.71000  -0.04000   -0.19314
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.33000   13.22000   0.11000    0.83207
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.87000   32.46000  -0.59000   -1.81762
元大台灣中型100基金                                                29.36000   29.46000  -0.10000   -0.33944
元大台灣加權股價指數基金                                           23.04500   23.19300  -0.14800   -0.63812
元大台灣卓越50基金                                                 77.01000   77.65000  -0.64000   -0.82421
元大台灣金融基金                                                   17.79000   17.88000  -0.09000   -0.50336
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.48000   29.65000  -0.17000   -0.57336
元大台灣高股息基金                                                 24.09000   24.16000  -0.07000   -0.28974
元大台灣電子科技基金                                               31.99000   32.26000  -0.27000   -0.83695
元大全球ETF成長組合基金                                            10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.23000   14.32000  -0.09000   -0.62849
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.81000   12.69000   0.12000    0.94563
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.93000    8.85000   0.08000    0.90395
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.72000   12.61000   0.11000    0.87232
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.79500   11.71500   0.08000    0.68289
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.45000   0.04000    0.62016
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.97000    7.98000  -0.01000   -0.12531
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.22000    6.23000  -0.01000   -0.16051
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.15300    9.25800  -0.10500   -1.13415
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.30000   10.39000  -0.09000   -0.86622
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.50000   12.53000  -0.03000   -0.23943
元大全球農業商機基金                                               17.15000   17.30000  -0.15000   -0.86705
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
元大印尼指數基金                                                    8.38700    8.65100  -0.26400   -3.05167
元大印度指數基金                                                    9.02600    9.13100  -0.10500   -1.14993
元大印度基金                                                       11.49000   11.57000  -0.08000   -0.69144
元大多多基金                                                       15.12000   15.09000   0.03000    0.19881
元大多福基金                                                       46.69000   46.66000   0.03000    0.06429
元大亞太成長基金                                                    8.60000    8.67000  -0.07000   -0.80738
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.47660    8.49130  -0.01470   -0.17312
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.92010    6.93210  -0.01200   -0.17311
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.99200    8.99700  -0.00500   -0.05557
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.63400    9.56900   0.06500    0.67928
元大卓越基金                                                       40.50000   40.59000  -0.09000   -0.22173
元大店頭基金                                                        6.95000    6.97000  -0.02000   -0.28694
元大泛歐成長基金                                                    8.72000    8.85000  -0.13000   -1.46893
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.31260   10.31020   0.00240    0.02328
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66400    9.63370   0.03030    0.31452
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.81400   31.64670   0.16730    0.52865
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.34910   36.01760   0.33150    0.92038
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.92830   20.04410  -0.11580   -0.57773
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.22900   17.00800   0.22100    1.29939
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.58630   38.32410   0.26220    0.68416
元大高科技基金                                                     16.50000   16.53000  -0.03000   -0.18149
元大得利貨幣市場基金                                               16.27040   16.27020   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99370   11.99360   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
元大華夏中小基金                                                    6.39000    6.31000   0.08000    1.26783
元大新中國基金-人民幣                                               8.47000    8.40000   0.07000    0.83333
元大新中國基金-美元                                                 7.84400    7.79500   0.04900    0.62861
元大新中國基金-新台幣                                               7.82000    7.76000   0.06000    0.77320
元大新主流基金                                                     20.74000   20.69000   0.05000    0.24166
元大新東協平衡基金-美元                                             8.86800    8.95400  -0.08600   -0.96046
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.66000    8.72000  -0.06000   -0.68807
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.05720   10.13320  -0.07600   -0.75001
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.19220    9.28390  -0.09170   -0.98773
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.03350   10.10860  -0.07510   -0.74293
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.60030    8.66470  -0.06440   -0.74325
元大新興亞洲基金                                                   10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.78390    8.82140  -0.03750   -0.42510
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.45020    8.48620  -0.03600   -0.42422
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.04090    9.05720  -0.01630   -0.17997
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.70110    8.71670  -0.01560   -0.17897
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11640   15.11620   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.60000   32.56000   0.04000    0.12285
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
元大實質多重資產基金-美元                                           7.97500    8.01000  -0.03500   -0.43695
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.43000    8.44000  -0.01000   -0.11848
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.69000   15.96000  -0.27000   -1.69173
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.76000   12.34000   0.42000    3.40357
元大摩臺基金                                                       35.52000   35.83000  -0.31000   -0.86520
元大標普500基金                                                    25.40000   25.79000  -0.39000   -1.51221
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.51000   13.25000   0.26000    1.96226
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.49000   32.65000  -1.16000   -3.55283
元大標智滬深300基金                                                14.70000   15.01000  -0.31000   -2.06529
元大歐洲50基金                                                     22.93000   23.18000  -0.25000   -1.07852
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.50210    9.47500   0.02710    0.28602
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.21240   10.21210   0.00030    0.00294
元大績效基金                                                       43.28000   43.21000   0.07000    0.16200
元大韓國KOSPI200基金                                               20.33000   20.36000  -0.03000   -0.14735
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.91000   13.90000   0.01000    0.07194
日盛上選基金                                                       28.59000   28.59000   0.00000    0.00000
日盛小而美基金                                                     15.68000   15.70000  -0.02000   -0.12739
日盛中國內需動力基金                                                8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.65060   11.62020   0.03040    0.26161
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.67120    9.64600   0.02520    0.26125
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.58620   11.58920  -0.00300   -0.02589
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.61260    9.61510  -0.00250   -0.02600
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.48940   10.48060   0.00880    0.08396
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.68690    8.67960   0.00730    0.08411
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       11.82000   11.82000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
日盛全球抗暖化基金                                                  9.99000   10.14000  -0.15000   -1.47929
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39830    2.39310   0.00520    0.21729
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64730    1.64370   0.00360    0.21902
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36000    0.36020  -0.00020   -0.05552
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24810    0.24820  -0.00010   -0.04029
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.94220   11.92930   0.01290    0.10814
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.09490    8.08610   0.00880    0.10883
日盛亞洲機會基金                                                    6.21000    6.24000  -0.03000   -0.48077
日盛首選基金                                                       14.86000   14.81000   0.05000    0.33761
日盛高科技基金                                                     15.52000   15.50000   0.02000    0.12903
日盛貨幣市場基金                                                   14.78450   14.78430   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.58000   34.59000  -0.01000   -0.02891
日盛精選五虎基金                                                   32.92000   32.97000  -0.05000   -0.15165
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49870   13.49850   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 25.07000   24.98000   0.09000    0.36029
台新MSCI中國基金                                                   18.18000   18.28000  -0.10000   -0.54705
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.47000   19.29000   0.18000    0.93313
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.07000   18.40000  -0.33000   -1.79348
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17590   14.17570   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.54150   10.52800   0.01350    0.12823
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.48350   10.49520  -0.01170   -0.11148
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.08180   10.06830   0.01350    0.13408
台新中國通基金                                                     35.68000   35.37000   0.31000    0.87645
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42970    0.42740   0.00230    0.53814
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.25000   13.14800   0.10200    0.77578
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28830    0.28400   0.00430    1.51408
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.91000    8.76000   0.15000    1.71233
台新主流基金                                                       20.01000   19.88000   0.13000    0.65392
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.18000   20.13000   0.05000    0.24839
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65730    0.65730   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.89000   14.85000   0.04000    0.26936
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48400    0.48400   0.00000    0.00000
台新台灣中小基金                                                   28.20000   27.93000   0.27000    0.96670
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.75050    9.71000   0.04050    0.41710
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.92810    8.89950   0.02860    0.32137
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.03510   10.00300   0.03210    0.32090
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.83780    9.89380  -0.05600   -0.56601
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.68920   10.75010  -0.06090   -0.56651
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
台新印度基金                                                       13.37000   13.52000  -0.15000   -1.10947
台新亞美短期債券基金                                               10.86480   10.84810   0.01670    0.15394
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.37610    8.37050   0.00560    0.06690
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27670    0.27720  -0.00050   -0.18038
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.75730   11.74940   0.00790    0.06724
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38300    0.38370  -0.00070   -0.18243
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10020   11.10000   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 27.63550   27.61100   0.02450    0.08873
台新智慧生活基金-美元                                               9.28580    9.55750  -0.27170   -2.84279
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.56000    9.82000  -0.26000   -2.64766
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.19660    8.20910  -0.01250   -0.15227
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.39190    8.38410   0.00780    0.09303
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.89940    8.91300  -0.01360   -0.15259
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.12040    9.11180   0.00860    0.09438
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.41250   10.41970  -0.00720   -0.06910
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33230    0.33330  -0.00100   -0.30003
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.69400    7.69920  -0.00520   -0.06754
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25860    0.25940  -0.00080   -0.30840
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.24000    5.26000  -0.02000   -0.38023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.10000   14.41000  -0.31000   -2.15128
未來資產亞洲新富基金                                               17.75000   17.86000  -0.11000   -0.61590
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57830   12.57820   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                  9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.16700   11.16420   0.00280    0.02508
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.83740    9.84020  -0.00280   -0.02845
永豐中小基金                                                       46.57000   46.39000   0.18000    0.38801
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71840    1.71530   0.00310    0.18073
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.29700    2.29280   0.00420    0.18318
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.73320    7.72340   0.00980    0.12689
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.02930   10.01660   0.01270    0.12679
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.16000    4.15000   0.01000    0.24096
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.48000   18.43000   0.05000    0.27130
永豐主流品牌基金                                                   16.19000   16.40000  -0.21000   -1.28049
永豐永豐基金                                                       31.10000   31.04000   0.06000    0.19330
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.30840    9.37670  -0.06830   -0.72840
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.45460    9.52400  -0.06940   -0.72869
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.21800    9.27950  -0.06150   -0.66275
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.36370    9.42620  -0.06250   -0.66305
永豐亞洲民生消費基金                                               10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
永豐南非幣2021保本基金                                             13.19280   13.19160   0.00120    0.00910
永豐高科技基金                                                     20.51000   20.36000   0.15000    0.73674
永豐貨幣市場基金                                                   13.89530   13.89520   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12210    2.11850   0.00360    0.16993
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52870    2.52440   0.00430    0.17034
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.68430    7.67530   0.00900    0.11726
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.40140   10.38920   0.01220    0.11743
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.91150    6.90970   0.00180    0.02605
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.73210   10.72930   0.00280    0.02610
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.04000    8.96000   0.08000    0.89286
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.05000    7.01000   0.04000    0.57061
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.25000   16.11000   0.14000    0.86903
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.70000   49.00000  -0.30000   -0.61224
永豐領航科技基金                                                   33.53000   33.44000   0.09000    0.26914
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.86000   11.04000  -0.18000   -1.63043
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.47000   10.64000  -0.17000   -1.59774
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.28000    9.44000  -0.16000   -1.69492
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.29000    9.40000  -0.11000   -1.17021
永豐趨勢平衡基金                                                   36.54000   36.50000   0.04000    0.10959
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.65920   11.65800   0.00120    0.01029
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.88000    8.85000   0.03000    0.33898
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
兆豐國際中小基金                                                   13.05000   13.07000  -0.02000   -0.15302
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.00000   12.95000   0.05000    0.38610
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.00000   16.92000   0.08000    0.47281
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.88000   16.82000   0.06000    0.35672
兆豐國際生命科學基金                                               15.12000   15.51000  -0.39000   -2.51451
兆豐國際全球基金                                                   29.70000   30.35000  -0.65000   -2.14168
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.31900   10.31620   0.00280    0.02714
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13140   10.09850   0.03290    0.32579
兆豐國際國民基金                                                   19.45000   19.43000   0.02000    0.10293
兆豐國際第一基金                                                   11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.87170    9.85720   0.01450    0.14710
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.77430    7.76290   0.01140    0.14685
兆豐國際萬全基金                                                   18.51000   18.49000   0.02000    0.10817
兆豐國際電子基金                                                   22.08000   22.09000  -0.01000   -0.04527
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.46000   20.57000  -0.11000   -0.53476
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.75000   17.61000   0.14000    0.79500
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.52000   30.65000  -0.13000   -0.42414
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51450   12.51440   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.86920    9.88000  -0.01080   -0.10931
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.82140    9.82720  -0.00580   -0.05902
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.85640    9.86130  -0.00490   -0.04969
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.87080    9.88160  -0.01080   -0.10929
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.82850    9.83440  -0.00590   -0.05999
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.85540    9.86040  -0.00500   -0.05071
合庫台灣基金                                                        9.65000    9.58000   0.07000    0.73069
合庫全球新興市場基金                                                8.62000    8.67000  -0.05000   -0.57670
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.83000    8.84000  -0.01000   -0.11312
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
合庫貨幣市場基金                                                   10.13960   10.13940   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.31680    9.32770  -0.01090   -0.11686
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.56920    9.58140  -0.01220   -0.12733
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.86890    9.86930  -0.00040   -0.00405
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.27910   11.30110  -0.02200   -0.19467
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.57430   13.58730  -0.01300   -0.09568
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.50830    8.51870  -0.01040   -0.12208
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.19730    9.20900  -0.01170   -0.12705
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.66320    7.66360  -0.00040   -0.00522
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.48890    8.50550  -0.01660   -0.19517
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.94230    9.95180  -0.00950   -0.09546
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
安本標準兩岸價值基金                                                9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.96000   10.04000  -0.08000   -0.79681
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.05030   11.04720   0.00310    0.02806
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.84130    9.86620  -0.02490   -0.25238
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.71240    9.71290  -0.00050   -0.00515
安聯中國東協基金                                                   14.28000   14.37000  -0.09000   -0.62630
安聯中國策略基金-美元                                               9.49000    9.41000   0.08000    0.85016
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.31000   12.17000   0.14000    1.15037
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.99000   11.96000   0.03000    0.25084
安聯中華新思路基金-美元                                            11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
安聯台灣大壩基金                                                   24.49000   24.44000   0.05000    0.20458
安聯台灣科技基金                                                   39.08000   39.11000  -0.03000   -0.07671
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50380   12.50360   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.49000   26.40000   0.09000    0.34091
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.04900   10.05200  -0.00300   -0.02984
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.90120   14.90160  -0.00040   -0.00268
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.47130    9.47160  -0.00030   -0.00317
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.88000   11.01000  -0.13000   -1.18074
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.17000   11.28000  -0.11000   -0.97518
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.28200   12.29100  -0.00900   -0.07322
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.06340   10.06270   0.00070    0.00696
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.11120   12.11190  -0.00070   -0.00578
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.30340    9.30970  -0.00630   -0.06767
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.16620    9.16560   0.00060    0.00655
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.81970    8.82020  -0.00050   -0.00567
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90000   11.01000  -0.11000   -0.99909
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.83000   10.91000  -0.08000   -0.73327
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.18000    9.25000  -0.07000   -0.75676
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.83000   10.94000  -0.11000   -1.00548
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.37000   10.45000  -0.08000   -0.76555
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.60000    9.70000  -0.10000   -1.03093
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.01230   12.02690  -0.01460   -0.12139
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.89600   10.90590  -0.00990   -0.09078
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.55450   10.56280  -0.00830   -0.07858
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.72550    8.73730  -0.01180   -0.13505
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.52460    8.53240  -0.00780   -0.09142
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.23150    8.23790  -0.00640   -0.07769
安聯全球人口趨勢基金                                               11.14000   11.33000  -0.19000   -1.67696
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.01000    9.32000  -0.31000   -3.32618
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.98000   35.07000  -1.09000   -3.10807
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.03000    8.13000  -0.10000   -1.23001
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.90550   11.89770   0.00780    0.06556
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26290   10.25630   0.00660    0.06435
安聯全球新興市場基金                                               16.07000   16.13000  -0.06000   -0.37198
安聯全球農金趨勢基金                                                9.65000    9.75000  -0.10000   -1.02564
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.23000    8.38000  -0.15000   -1.78998
安聯亞洲動態策略基金                                               20.52000   20.55000  -0.03000   -0.14599
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09660   10.09400   0.00260    0.02576
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79990    9.79730   0.00260    0.02654
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.03730   81.93200   0.10530    0.12852
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.11190   12.10210   0.00980    0.08098
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.61250   63.53260   0.07990    0.12576
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.31630    9.30880   0.00750    0.08057
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58070    2.58140  -0.00070   -0.02712
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.34160   10.34460  -0.00300   -0.02900
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19520    2.19260   0.00260    0.11858
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55030    8.55000   0.00030    0.00351
宏利台灣動力基金                                                   27.20000   27.21000  -0.01000   -0.03675
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.67780    9.75490  -0.07710   -0.79037
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.50510    9.55660  -0.05150   -0.53889
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.53320    7.59320  -0.06000   -0.79018
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.51740    7.56330  -0.04590   -0.60688
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.50000   10.60000  -0.10000   -0.94340
宏利全球債券組合基金                                               12.89040   12.88910   0.00130    0.01009
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76900    2.77310  -0.00410   -0.14785
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62390   11.62590  -0.00200   -0.01720
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.55410    8.55590  -0.00180   -0.02104
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43850    2.43390   0.00460    0.18900
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.82210   10.80270   0.01940    0.17958
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.12680    3.13420  -0.00740   -0.23610
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50540    0.50570  -0.00030   -0.05932
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.76310   11.76760  -0.00450   -0.03824
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.41630   10.41900  -0.00270   -0.02591
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.07940   10.07020   0.00920    0.09136
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75030    8.75160  -0.00130   -0.01485
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36690    8.36620   0.00070    0.00837
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27250    8.26520   0.00730    0.08832
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22400    8.22280   0.00120    0.01459
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.75230    2.75370  -0.00140   -0.05084
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39910    0.39900   0.00010    0.02506
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.10990   12.09580   0.01410    0.11657
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90760    0.90710   0.00050    0.05512
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.24510    7.23700   0.00810    0.11192
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.00660    2.00810  -0.00150   -0.07470
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28880    0.28880   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32080    0.32050   0.00030    0.09360
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65190   13.65170   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.31000    2.32000  -0.01000   -0.43103
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
宏利臺灣股息收益基金                                               23.38000   23.43000  -0.05000   -0.21340
宏利澳幣保本基金                                                   12.23860   12.23840   0.00020    0.00163
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
貝萊德新台幣基金                                                   12.94120   12.94110   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.13000   23.30000  -0.17000   -0.72961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27980   11.27630   0.00350    0.03104
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82770    9.82180   0.00590    0.06007
保德信大中華基金-人民幣                                             8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
保德信大中華基金-美元                                               8.59000    8.58000   0.01000    0.11655
保德信大中華基金-新台幣                                            25.62000   25.50000   0.12000    0.47059
保德信中小型股基金                                                 37.41000   37.30000   0.11000    0.29491
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.15000    7.97000   0.18000    2.25847
保德信中國中小基金-美元                                             7.75000    7.60000   0.15000    1.97368
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.50000    7.33000   0.17000    2.31924
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.83860    8.78050   0.05810    0.66169
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.92190    8.85740   0.06450    0.72820
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.97570    8.91710   0.05860    0.65716
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.74000    9.67640   0.06360    0.65727
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.14000    8.05000   0.09000    1.11801
保德信中國品牌基金-美元                                             8.17000    8.07000   0.10000    1.23916
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.83000    8.74000   0.09000    1.02975
保德信台商全方位基金                                               30.74000   30.72000   0.02000    0.06510
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.12000   27.55000  -0.43000   -1.56080
保德信全球消費商機基金                                             17.82000   18.05000  -0.23000   -1.27424
保德信全球基礎建設基金                                             11.99000   12.00000  -0.01000   -0.08333
保德信全球資源基金                                                  7.46000    7.54000  -0.08000   -1.06101
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.92000   10.10000  -0.18000   -1.78218
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.93000   33.46000  -0.53000   -1.58398
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.01190   10.05250  -0.04060   -0.40388
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.01190   10.05250  -0.04060   -0.40388
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.00150   10.01740  -0.01590   -0.15872
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.00150   10.01740  -0.01590   -0.15872
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.50010    9.53580  -0.03570   -0.37438
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.36090   10.39960  -0.03870   -0.37213
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.03380    9.04510  -0.01130   -0.12493
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.83690    9.84920  -0.01230   -0.12488
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.02380    8.02740  -0.00360   -0.04485
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.67040   10.67510  -0.00470   -0.04403
保德信亞太基金                                                     19.42000   19.48000  -0.06000   -0.30801
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.31640    8.30310   0.01330    0.16018
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.11090   11.09320   0.01770    0.15956
保德信店頭市場基金                                                 26.65000   26.63000   0.02000    0.07510
保德信拉丁美洲基金                                                  6.89000    6.92000  -0.03000   -0.43353
保德信金平衡基金                                                   28.08000   28.16000  -0.08000   -0.28409
保德信金滿意基金                                                   37.48000   37.65000  -0.17000   -0.45153
保德信科技島基金                                                   22.66000   22.74000  -0.08000   -0.35180
保德信高成長基金                                                   84.59000   84.63000  -0.04000   -0.04726
保德信第一基金                                                     22.62000   22.57000   0.05000    0.22153
保德信貨幣市場基金                                                 15.78430   15.78410   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.16430   10.27330  -0.10900   -1.06100
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.34980   10.43500  -0.08520   -0.81648
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.41320   10.50550  -0.09230   -0.87859
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.92800    9.99150  -0.06350   -0.63554
保德信新世紀基金                                                    9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.88860    7.88870  -0.00010   -0.00127
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.78170   10.78190  -0.00020   -0.00185
保德信新興趨勢組合基金                                             10.09000   10.21000  -0.12000   -1.17532
保德信瑞騰基金                                                     15.55200   15.55210  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.67000    9.84000  -0.17000   -1.72764
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.67840    9.69760  -0.01920   -0.19799
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98610   10.00570  -0.01960   -0.19589
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63530    9.64450  -0.00920   -0.09539
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79390    9.80440  -0.01050   -0.10709
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.71620    9.75840  -0.04220   -0.43245
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.86910    9.91250  -0.04340   -0.43783
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.59720    9.62420  -0.02700   -0.28054
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.71880    9.74620  -0.02740   -0.28114
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.01770   10.03290  -0.01520   -0.15150
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98420   10.03530  -0.05110   -0.50920
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98340   10.03410  -0.05070   -0.50528
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.90760    9.93800  -0.03040   -0.30590
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.90760    9.93800  -0.03040   -0.30590
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88250    9.93360  -0.05110   -0.51442
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.07990   10.13000  -0.05010   -0.49457
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.78670    9.82130  -0.03460   -0.35230
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.88210    9.91700  -0.03490   -0.35192
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.53440    9.57760  -0.04320   -0.45105
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.37140    9.40150  -0.03010   -0.32016
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96920   10.01470  -0.04550   -0.45433
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.96500   10.01060  -0.04560   -0.45552
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.07190   10.09630  -0.02440   -0.24167
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.14900   10.17470  -0.02570   -0.25259
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.97200    9.99830  -0.02630   -0.26304
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.97240    9.99880  -0.02640   -0.26403
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.91780    1.92490  -0.00710   -0.36885
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65240    2.66210  -0.00970   -0.36437
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28600    0.28730  -0.00130   -0.45249
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.42870    0.43060  -0.00190   -0.44124
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.18670    8.21460  -0.02790   -0.33964
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.51880   11.55500  -0.03620   -0.31328
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.35480    9.37830  -0.02350   -0.25058
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.55910   11.58950  -0.03040   -0.26231
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.38520    8.41380  -0.02860   -0.33992
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.40680   10.44230  -0.03550   -0.33996
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11390   10.13760  -0.02370   -0.23378
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.02760   10.04190  -0.01430   -0.14240
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04830   10.06220  -0.01390   -0.13814
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68500   10.69980  -0.01480   -0.13832
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97060    9.97550  -0.00490   -0.04912
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.69650    9.71630  -0.01980   -0.20378
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07950   10.10010  -0.02060   -0.20396
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69740    9.70680  -0.00940   -0.09684
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93500    9.94460  -0.00960   -0.09653
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.47590   10.48730  -0.01140   -0.10870
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.07520    6.08270  -0.00750   -0.12330
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.61270   10.62580  -0.01310   -0.12328
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65450   11.65450   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.36000   16.38000  -0.02000   -0.12210
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3745.54000 3749.18000  -3.64000   -0.09709
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.85850    9.79950   0.05900    0.60207
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.81370   10.77750   0.03620    0.33588
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.07410   10.03280   0.04130    0.41165
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.69360    8.64160   0.05200    0.60174
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.04560    9.01530   0.03030    0.33610
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.88930    8.85300   0.03630    0.41003
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.96880    9.90910   0.05970    0.60248
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.44420   10.40920   0.03500    0.33624
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.40450   10.36200   0.04250    0.41015
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.20000    6.24000  -0.04000   -0.64103
柏瑞巨人基金                                                       11.54000   11.60000  -0.06000   -0.51724
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66410   13.66390   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.22000   15.33000  -0.11000   -0.71755
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.40430   13.38840   0.01590    0.11876
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.78820   11.80090  -0.01270   -0.10762
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.37910   12.38180  -0.00270   -0.02181
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.62960    8.61940   0.01020    0.11834
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.64710    6.63930   0.00780    0.11748
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.56200    8.57120  -0.00920   -0.10734
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.31810    8.31610   0.00200    0.02405
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.52990   10.53220  -0.00230   -0.02184
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.19200    8.19280  -0.00080   -0.00976
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.96310   11.97600  -0.01290   -0.10772
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.61250   11.59880   0.01370    0.11812
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.91390   11.91090   0.00300    0.02519
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.26890   11.27130  -0.00240   -0.02129
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.80940    8.79900   0.01040    0.11820
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.56760    9.57780  -0.01020   -0.10650
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.50700    9.50460   0.00240    0.02525
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.36430    9.36630  -0.00200   -0.02135
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.24260    9.24350  -0.00090   -0.00974
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.14310   10.13960   0.00350    0.03452
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.02370   10.03940  -0.01570   -0.15638
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.88650    9.89630  -0.00980   -0.09903
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.96210    9.97330  -0.01120   -0.11230
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.75150    9.74810   0.00340    0.03488
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.52990    9.54480  -0.01490   -0.15611
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.49780    9.50710  -0.00930   -0.09782
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.57380    9.58470  -0.01090   -0.11372
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.12410   10.12060   0.00350    0.03458
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.02370   10.03940  -0.01570   -0.15638
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.88660    9.89630  -0.00970   -0.09802
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.96210    9.97340  -0.01130   -0.11330
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.75140    9.74800   0.00340    0.03488
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.53010    9.54490  -0.01480   -0.15506
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.49780    9.50710  -0.00930   -0.09782
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.57410    9.58490  -0.01080   -0.11268
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.62300   10.61880   0.00420    0.03955
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.84170   11.85370  -0.01200   -0.10123
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.21410   11.22190  -0.00780   -0.06951
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.86150    8.85790   0.00360    0.04064
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.54420    9.55380  -0.00960   -0.10048
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.41020    9.41670  -0.00650   -0.06903
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.33690   10.33280   0.00410    0.03968
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.02610   11.03730  -0.01120   -0.10147
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.83400   10.84160  -0.00760   -0.07010
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.86170    8.85820   0.00350    0.03951
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.54460    9.55420  -0.00960   -0.10048
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.41070    9.41720  -0.00650   -0.06902
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.01000   12.02000  -0.01000   -0.08319
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.77000   12.82000  -0.05000   -0.39002
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.37000    8.40000  -0.03000   -0.35714
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.99000   12.07000  -0.08000   -0.66280
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.15000   12.20000  -0.05000   -0.40984
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.51000    9.64000  -0.13000   -1.34855
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.28090   11.25010   0.03080    0.27378
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.32530    7.30530   0.02000    0.27377
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.32400   11.30720   0.01680    0.14858
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00350   11.00900  -0.00550   -0.04996
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.11380   10.11200   0.00180    0.01780
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.18900    8.17680   0.01220    0.14920
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.18940    9.19400  -0.00460   -0.05003
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.23150    9.22990   0.00160    0.01733
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58490   10.59010  -0.00520   -0.04910
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.94440    9.92960   0.01480    0.14905
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.09690   10.09510   0.00180    0.01783
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.52010    9.52490  -0.00480   -0.05039
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.84820    8.83500   0.01320    0.14941
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.77420    8.75930   0.01490    0.17010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.25560    9.25390   0.00170    0.01837
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.77910   11.77680   0.00230    0.01953
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.25250   11.27390  -0.02140   -0.18982
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.66750   10.68080  -0.01330   -0.12452
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.90790    6.90650   0.00140    0.02027
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62420    8.64070  -0.01650   -0.19096
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.22550    9.23710  -0.01160   -0.12558
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.12560   10.12370   0.00190    0.01877
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.68450   10.69780  -0.01330   -0.12432
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.33540    9.35320  -0.01780   -0.19031
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.81040    8.80870   0.00170    0.01930
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.42230    9.43410  -0.01180   -0.12508
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.10500   11.09130   0.01370    0.12352
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.70330   11.70690  -0.00360   -0.03075
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.70930   10.70770   0.00160    0.01494
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.96100    8.94990   0.01110    0.12402
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.48300    9.48590  -0.00290   -0.03057
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48360    9.48220   0.00140    0.01476
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03090   11.03430  -0.00340   -0.03081
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.90810    9.89580   0.01230    0.12430
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.20460   10.20300   0.00160    0.01568
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37350    9.36190   0.01160    0.12391
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.11370    9.10240   0.01130    0.12414
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.70210    9.70510  -0.00300   -0.03091
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24680    9.24540   0.00140    0.01514
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.36000   17.48000  -0.12000   -0.68650
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.96000   16.13000  -0.17000   -1.05394
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.73230   12.72830   0.00400    0.03143
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.10260   10.19980  -0.09720   -0.95296
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.07860   11.18990  -0.11130   -0.99465
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.67930   11.78210  -0.10280   -0.87251
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.57520   10.67990  -0.10470   -0.98035
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.07990    9.16730  -0.08740   -0.95339
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.63750    9.73440  -0.09690   -0.99544
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51250    9.59620  -0.08370   -0.87222
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.53190    9.62630  -0.09440   -0.98065
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.21120    9.29980  -0.08860   -0.95271
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.44450    9.53950  -0.09500   -0.99586
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.19850   11.29710  -0.09860   -0.87279
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.47640    9.57020  -0.09380   -0.98013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.35000   14.60000  -0.25000   -1.71233
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.31000   23.51000   0.80000    3.40281
國泰大中華基金                                                     16.75000   16.78000  -0.03000   -0.17878
國泰小龍基金                                                       13.39000   13.43000  -0.04000   -0.29784
國泰中小成長基金                                                   36.00000   35.96000   0.04000    0.11123
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.76850    3.74100   0.02750    0.73510
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.71000   16.59000   0.12000    0.72333
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62840    0.62520   0.00320    0.51184
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59110    0.58820   0.00290    0.49303
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20450    2.19950   0.00500    0.22732
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.56150    9.54560   0.01590    0.16657
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.99060    7.97730   0.01330    0.16672
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31220    0.31220   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.58580   11.58270   0.00310    0.02676
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.65930    1.66290  -0.00360   -0.21649
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.89960    9.88660   0.01300    0.13149
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32570    0.32600  -0.00030   -0.09202
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.89240    3.82720   0.06520    1.70360
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.25000   16.96000   0.29000    1.70991
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.55400    0.54600   0.00800    1.46520
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.89510    2.83810   0.05700    2.00839
國泰中港台基金台幣級別                                             12.84000   12.59000   0.25000    1.98570
國泰中港台基金美元級別                                              0.41720    0.40990   0.00730    1.78092
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.87000   27.46000  -0.59000   -2.14858
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.77000   12.49000   0.28000    2.24179
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.65000   35.21000  -1.56000   -4.43056
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42170   12.42160   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.41290    2.43780  -0.02490   -1.02141
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.72000   10.83000  -0.11000   -1.01570
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34670    0.35110  -0.00440   -1.25320
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.48580    0.48860  -0.00280   -0.57307
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.66000   12.73000  -0.07000   -0.54988
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43580    0.43930  -0.00350   -0.79672
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.40000    5.45000  -0.05000   -0.91743
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17210    0.17420  -0.00210   -1.20551
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.76000   20.86000  -0.10000   -0.47939
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.48000   21.56000  -0.08000   -0.37106
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.39530    2.40360  -0.00830   -0.34532
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.64670   10.68750  -0.04080   -0.38175
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.45530    9.49150  -0.03620   -0.38139
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34510    0.34710  -0.00200   -0.57620
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30650    0.30830  -0.00180   -0.58385
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48030    0.47990   0.00040    0.08335
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.71000   10.80000  -0.09000   -0.83333
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.35810    0.36210  -0.00400   -1.10467
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.45000   17.68000  -0.23000   -1.30090
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56510    0.57390  -0.00880   -1.53337
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.40000   17.63000  -0.23000   -1.30459
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.78780    0.79470  -0.00690   -0.86825
國泰科技生化基金                                                   27.57000   27.52000   0.05000    0.18169
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.31000   27.90000  -0.59000   -2.11470
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.33000   13.04000   0.29000    2.22393
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.46640   37.34370   0.12270    0.32857
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.39730   20.52110  -0.12380   -0.60328
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.50920   17.29160   0.21760    1.25841
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.60860   38.51150   0.09710    0.25213
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.86460   39.76340   0.10120    0.25451
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.91860   42.81830   0.10030    0.23425
國泰紐幣2021保本基金                                               12.22990   12.22630   0.00360    0.02944
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.51800   12.51300   0.00500    0.03996
國泰紐幣保本基金                                                   12.51590   12.51480   0.00110    0.00879
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.71000   18.70000   0.01000    0.05348
國泰國泰基金台幣級別                                               18.71000   18.70000   0.01000    0.05348
國泰富時中國A50基金                                                17.68000   17.49000   0.19000    1.08634
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33270    0.33350  -0.00080   -0.23988
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47310    0.47090   0.00220    0.46719
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.20190    2.17610   0.02580    1.18561
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.72650    9.61210   0.11440    1.19017
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31400    0.31100   0.00300    0.96463
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.34320   40.32310   0.02010    0.04985
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.84000   17.63000   0.21000    1.19115
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.22000   11.16000   0.06000    0.53763
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36340    0.36230   0.00110    0.30362
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.29070    2.28570   0.00500    0.21875
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48330    1.48000   0.00330    0.22297
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33920    0.33930  -0.00010   -0.02947
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33600    0.33670  -0.00070   -0.20790
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22180    0.22190  -0.00010   -0.04507
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.37780   10.37570   0.00210    0.02024
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.59380    6.59250   0.00130    0.01972
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.12000   14.99000   0.13000    0.86724
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.16000   29.68000  -0.52000   -1.75202
國泰價值卓越基金                                                   12.48000   12.44000   0.04000    0.32154
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.73000    9.89000  -0.16000   -1.61780
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33120    0.33730  -0.00610   -1.80848
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.48130   38.49250  -0.01120   -0.02910
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.21000   19.65000  -0.44000   -2.23919
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.15000   18.27000  -0.12000   -0.65681
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.38000   17.59000  -0.21000   -1.19386
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.01240   12.00750   0.00490    0.04081
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39480    0.39490  -0.00010   -0.02532
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.99610   10.01030  -0.01420   -0.14185
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98000    9.97920   0.00080    0.00802
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96070    9.93540   0.02530    0.25465
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.99580   10.01000  -0.01420   -0.14186
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97970    9.97890   0.00080    0.00802
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96070    9.93540   0.02530    0.25465
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25450   11.25150   0.00300    0.02666
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.76530    9.76630  -0.00100   -0.01024
第一金大中華基金                                                   23.26000   23.36000  -0.10000   -0.42808
第一金小型精選基金                                                 28.79000   28.77000   0.02000    0.06952
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
第一金中國世紀基金-美元                                             7.21360    7.18530   0.02830    0.39386
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.21410    7.18580   0.02830    0.39383
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.50000    8.44000   0.06000    0.71090
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.49000    8.44000   0.05000    0.59242
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.54530    9.53770   0.00760    0.07968
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.12740    8.11910   0.00830    0.10223
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.73020   10.72180   0.00840    0.07835
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.25540    9.24590   0.00950    0.10275
第一金中概平衡基金                                                 22.64000   22.59000   0.05000    0.22134
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26700   15.26680   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.02400  178.02200   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.52660    9.87320  -0.34660   -3.51051
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.52670    9.87310  -0.34640   -3.50852
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.71000   10.04000  -0.33000   -3.28685
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.71000   10.04000  -0.33000   -3.28685
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.92400   13.25450  -0.33050   -2.49349
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.92470   13.25520  -0.33050   -2.49336
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.43000   12.72000  -0.29000   -2.27987
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.44000   12.72000  -0.28000   -2.20126
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.54600    9.57540  -0.02940   -0.30704
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.54830    9.57770  -0.02940   -0.30696
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.20900    9.22540  -0.01640   -0.17777
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.23300    9.24950  -0.01650   -0.17839
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.11190   10.14310  -0.03120   -0.30760
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.77030    9.78780  -0.01750   -0.17879
第一金全球大趨勢基金                                               21.96000   22.50000  -0.54000   -2.40000
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.01750    8.02460  -0.00710   -0.08848
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.67190    5.67700  -0.00510   -0.08984
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.43160    9.45360  -0.02200   -0.23272
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.43280    9.45480  -0.02200   -0.23269
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.91470    9.93800  -0.02330   -0.23445
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.91620    9.93920  -0.02300   -0.23141
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.31370    8.35330  -0.03960   -0.47406
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.92500    9.97220  -0.04720   -0.47332
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.43110    9.43970  -0.00860   -0.09110
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.43000    9.43860  -0.00860   -0.09112
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.76270    7.76990  -0.00720   -0.09267
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.76120    7.76880  -0.00760   -0.09783
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.60540    8.60670  -0.00130   -0.01510
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.60600    8.60720  -0.00120   -0.01394
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.12110   11.13120  -0.01010   -0.09074
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.12190   11.13200  -0.01010   -0.09073
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.88750    9.89740  -0.00990   -0.10003
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.61300   14.61510  -0.00210   -0.01437
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.69480   12.91650  -0.22170   -1.71641
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.71080   12.93280  -0.22200   -1.71657
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.00000   12.18000  -0.18000   -1.47783
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.02000   12.20000  -0.18000   -1.47541
第一金亞洲科技基金                                                 17.05000   17.10000  -0.05000   -0.29240
第一金亞洲新興市場基金                                             12.31000   12.39000  -0.08000   -0.64568
第一金店頭市場基金                                                  7.51000    7.48000   0.03000    0.40107
第一金創新趨勢基金                                                 19.24000   19.30000  -0.06000   -0.31088
第一金電子基金                                                     28.28000   28.33000  -0.05000   -0.17649
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.90000   17.99000  -0.09000   -0.50028
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.93000   20.76000   0.17000    0.81888
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.13000    7.06000   0.07000    0.99150
統一大中華中小基金(美元)                                            6.44000    6.40000   0.04000    0.62500
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.53000    9.44000   0.09000    0.95339
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.15000    9.25000  -0.10000   -1.08108
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
統一大滿貫基金-A類型                                               28.82000   28.71000   0.11000    0.38314
統一大滿貫基金-I類型                                               28.82000   28.71000   0.11000    0.38314
統一大龍印基金                                                     12.72000   12.81000  -0.09000   -0.70258
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.28000    8.18000   0.10000    1.22249
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.48000    7.41000   0.07000    0.94467
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.51000    8.41000   0.10000    1.18906
統一中小基金                                                       21.21000   21.23000  -0.02000   -0.09421
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.68320    9.65560   0.02760    0.28584
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.91230    8.91570  -0.00340   -0.03813
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.64500    8.63890   0.00610    0.07061
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.67260   11.63930   0.03330    0.28610
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.68000   10.68420  -0.00420   -0.03931
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.34590   10.33860   0.00730    0.07061
統一台灣動力基金                                                   14.38000   14.33000   0.05000    0.34892
統一全天候基金-A類型                                               96.53000   96.19000   0.34000    0.35347
統一全天候基金-I類型                                               96.67000   96.33000   0.34000    0.35295
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.29830    8.35710  -0.05880   -0.70359
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.91200    7.99380  -0.08180   -1.02329
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.89290    7.96410  -0.07120   -0.89401
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.68110    8.74250  -0.06140   -0.70232
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.28410    8.36970  -0.08560   -1.02274
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.25730    8.33170  -0.07440   -0.89298
統一全球債券組合基金                                               11.83460   11.83790  -0.00330   -0.02788
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.54000   14.88000  -0.34000   -2.28495
統一全球新科技基金(美元)                                           13.50000   13.86000  -0.36000   -2.59740
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.96000   13.27000  -0.31000   -2.33610
統一亞太基金                                                       22.41000   22.62000  -0.21000   -0.92838
統一亞洲大金磚基金                                                 11.02000   11.13000  -0.11000   -0.98832
統一奔騰基金                                                       50.14000   50.03000   0.11000    0.21987
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67570   16.67550   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(美元)                                                  7.94000    7.97000  -0.03000   -0.37641
統一強漢基金(新台幣)                                               20.90000   20.93000  -0.03000   -0.14333
統一統信基金                                                       25.04000   24.99000   0.05000    0.20008
統一黑馬基金                                                       50.75000   50.64000   0.11000    0.21722
統一新亞洲科技能源基金                                             14.98000   15.45000  -0.47000   -3.04207
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.80320    7.80140   0.00180    0.02307
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.03980   10.03750   0.00230    0.02291
統一經建基金                                                       40.50000   40.39000   0.11000    0.27234
統一龍馬基金                                                       54.45000   54.36000   0.09000    0.16556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.73000   15.65000   0.08000    0.51118
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.66000   40.44000   0.22000    0.54402
野村中國機會基金                                                   11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
野村巴西基金                                                        5.95000    6.00000  -0.05000   -0.83333
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.45000   11.50000  -0.05000   -0.43478
野村台灣高股息基金                                                 22.66000   22.55000   0.11000    0.48780
野村台灣運籌基金                                                   30.92000   30.83000   0.09000    0.29192
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.38970    9.39450  -0.00480   -0.05109
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.29790    9.29820  -0.00030   -0.00323
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.36510    9.36500   0.00010    0.00107
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.70520    9.71020  -0.00500   -0.05149
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.53890    9.53930  -0.00040   -0.00419
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.46480    9.46470   0.00010    0.00106
野村平衡基金                                                       17.24000   17.16000   0.08000    0.46620
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.10000   13.05000   0.05000    0.38314
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
野村全球生技醫療基金                                               16.67000   17.00000  -0.33000   -1.94118
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99190    9.99840  -0.00650   -0.06501
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.92830    9.92810   0.00020    0.00201
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.90840    9.90660   0.00180    0.01817
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99190    9.99840  -0.00650   -0.06501
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92820    9.92810   0.00010    0.00101
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.90840    9.90670   0.00170    0.01716
野村全球品牌基金                                                   25.12000   25.56000  -0.44000   -1.72144
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.58000   12.73000  -0.15000   -1.17832
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.69000   10.84000  -0.15000   -1.38376
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.01000   19.23000  -0.22000   -1.14405
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.94000   12.12000  -0.18000   -1.48515
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                     9.97820    9.99750  -0.01930   -0.19305
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.39410   10.40190  -0.00780   -0.07499
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.27690   10.28280  -0.00590   -0.05738
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.16730    9.22200  -0.05470   -0.59315
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.94220    8.98570  -0.04350   -0.48410
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.54950    8.57930  -0.02980   -0.34735
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.02800   11.09380  -0.06580   -0.59312
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.51340   10.56470  -0.05130   -0.48558
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12130   10.15690  -0.03560   -0.35050
野村成長基金                                                       26.13000   26.05000   0.08000    0.30710
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.23870    8.27220  -0.03350   -0.40497
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.24130    8.26750  -0.02620   -0.31690
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.42010    8.43010  -0.01000   -0.11862
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.91310    8.94910  -0.03600   -0.40228
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.80220    8.83020  -0.02800   -0.31709
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.99070    9.00150  -0.01080   -0.11998
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.43000   11.43000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.10310    9.12730  -0.02420   -0.26514
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.13110    9.14970  -0.01860   -0.20329
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.25030    9.25900  -0.00870   -0.09396
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.77830    9.80580  -0.02750   -0.28045
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.70570    9.72550  -0.01980   -0.20359
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.83680    9.84600  -0.00920   -0.09344
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.26880    8.27170  -0.00290   -0.03506
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.82850    8.84880  -0.02030   -0.22941
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.69790    8.70800  -0.01010   -0.11599
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.80740   12.81180  -0.00440   -0.03434
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.89730   11.92500  -0.02770   -0.23229
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.66340    9.67460  -0.01120   -0.11577
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97640    9.99480  -0.01840   -0.18410
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97280    9.97140   0.00140    0.01404
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99760    9.99730   0.00030    0.00300
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97450    9.99290  -0.01840   -0.18413
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97150    9.97010   0.00140    0.01404
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01280   10.01250   0.00030    0.00300
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70060    9.71590  -0.01530   -0.15747
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69620    9.69180   0.00440    0.04540
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.70800    9.68000   0.02800    0.28926
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.85800    9.85210   0.00590    0.05989
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.96210    9.97920  -0.01710   -0.17136
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.58860    9.58980  -0.00120   -0.01251
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.13660    9.13160   0.00500    0.05475
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.09290   11.08680   0.00610    0.05502
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.80780    9.85360  -0.04580   -0.46480
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.84390   10.91930  -0.07540   -0.69052
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.32710   10.38920  -0.06210   -0.59774
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.13410   10.18030  -0.04620   -0.45382
野村泰國基金                                                       40.60000   40.83000  -0.23000   -0.56331
野村高科技基金                                                      8.23000    8.18000   0.05000    0.61125
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.86830    9.95420  -0.08590   -0.86295
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.87070    9.98760  -0.11690   -1.17045
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.27770   10.47270  -0.19500   -1.86198
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.24070    9.34080  -0.10010   -1.07164
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.20050    9.28100  -0.08050   -0.86736
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.06160    9.16560  -0.10400   -1.13468
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.48590   11.62200  -0.13610   -1.17105
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.00590   13.25280  -0.24690   -1.86300
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.42070   10.53370  -0.11300   -1.07275
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.38240   10.47320  -0.09080   -0.86697
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.48540   10.60570  -0.12030   -1.13430
野村貨幣市場基金                                                   16.28340   16.28320   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.84000   14.93000  -0.09000   -0.60281
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.92770    9.94100  -0.01330   -0.13379
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.73800    9.76730  -0.02930   -0.29998
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.79030    9.79560  -0.00530   -0.05411
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.75500    9.77170  -0.01670   -0.17090
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.72320    9.72360  -0.00040   -0.00411
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.72300    9.72990  -0.00690   -0.07092
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83360    9.85050  -0.01690   -0.17156
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.78490    9.78540  -0.00050   -0.00511
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.89160    9.89820  -0.00660   -0.06668
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.67010    9.70790  -0.03780   -0.38937
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.61620    9.64190  -0.02570   -0.26654
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.58070    9.60440  -0.02370   -0.24676
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.73800    9.77600  -0.03800   -0.38871
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.67180    9.69760  -0.02580   -0.26605
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.63640    9.66020  -0.02380   -0.24637
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.96390    9.97030  -0.00640   -0.06419
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.74350    7.74800  -0.00450   -0.05808
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.61080   11.61750  -0.00670   -0.05767
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.42000    7.49000  -0.07000   -0.93458
野村精選貨幣市場基金                                               12.08690   12.08680   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.19000   11.38000  -0.19000   -1.66960
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.34000   10.49000  -0.15000   -1.42993
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.90000   10.08000  -0.18000   -1.78571
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.50000    7.58000  -0.08000   -1.05541
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.66000   10.77000  -0.11000   -1.02136
野村積極成長基金                                                   11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.97000    7.93000   0.04000    0.50441
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.03000   28.86000   0.17000    0.58905
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.22780   10.22950  -0.00170   -0.01662
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.44270    8.45980  -0.01710   -0.20213
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.78410    7.78860  -0.00450   -0.05778
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69600    7.69740  -0.00140   -0.01819
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.64290   11.66630  -0.02340   -0.20058
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.45810   10.46410  -0.00600   -0.05734
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.37340   10.37530  -0.00190   -0.01831
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.08000   10.24000  -0.16000   -1.56250
野村環球基金-人民幣計價                                            15.37000   15.67000  -0.30000   -1.91449
野村環球基金-美元計價                                              11.95000   12.17000  -0.22000   -1.80772
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.76000   17.03000  -0.27000   -1.58544
野村鴻利基金                                                       19.88000   19.76000   0.12000    0.60729
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86840   16.86830   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.66000   16.61000   0.05000    0.30102
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.05000    9.33000  -0.28000   -3.00107
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.12000   12.24000  -0.12000   -0.98039
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.97000   14.07000  -0.10000   -0.71073
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.04930   10.04960  -0.00030   -0.00299
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.18040   13.18120  -0.00080   -0.00607
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.99240    9.99130   0.00110    0.01101
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.80560    9.82810  -0.02250   -0.22894
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.59660    9.59070   0.00590    0.06152
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.61480    9.61280   0.00200    0.02081
凱基台商天下基金                                                   11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
凱基台灣精五門基金                                                 17.55000   17.62000  -0.07000   -0.39728
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.47300   40.35210   0.12090    0.29961
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.36550   10.45830  -0.09280   -0.88733
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.65000   12.67000  -0.02000   -0.15785
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.27610   11.32560  -0.04950   -0.43706
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55500   11.55480   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.43000   23.40000   0.03000    0.12821
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.45000   21.06000  -0.61000   -2.89649
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.76890   20.40270  -0.63380   -3.10645
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.24000   16.21000   0.03000    0.18507
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.47790   15.48730  -0.00940   -0.06069
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.06000    7.12000  -0.06000   -0.84270
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.68000   11.87000  -0.19000   -1.60067
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.22510   11.43510  -0.21000   -1.83645
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.77000   10.94000  -0.17000   -1.55393
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.60330   11.85920  -0.25590   -2.15782
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.92000   12.15000  -0.23000   -1.89300
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.49000   12.71000  -0.22000   -1.73092
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.20130   12.45130  -0.25000   -2.00782
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.59000   14.18000   0.41000    2.89140
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         29.50000   31.20000  -1.70000   -5.44872
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.80000   29.55000  -0.75000   -2.53807
富邦上証180基金                                                    26.81000   26.51000   0.30000    1.13165
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16910    0.16870   0.00040    0.23711
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.23000    5.20000   0.03000    0.57692
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.79000    7.93000  -0.14000   -1.76545
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.67000   32.59000   1.08000    3.31390
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.90210   10.88870   0.01340    0.12306
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.03980   10.03270   0.00710    0.07077
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.59140    9.57650   0.01490    0.15559
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.43990    9.42830   0.01160    0.12303
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.62120    8.61510   0.00610    0.07081
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.24260    8.22980   0.01280    0.15553
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.28050   20.25410   0.02640    0.13034
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.42380   11.42060   0.00320    0.02802
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.33490   10.33070   0.00420    0.04066
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.75890   12.77210  -0.01320   -0.10335
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.87280    1.87450  -0.00170   -0.09069
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.14030    9.14970  -0.00940   -0.10274
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38910    1.39040  -0.00130   -0.09350
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77630   11.77790  -0.00160   -0.01358
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70610    1.70740  -0.00130   -0.07614
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08350   10.08480  -0.00130   -0.01289
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.47950    1.48060  -0.00110   -0.07429
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.18000   14.85000   0.33000    2.22222
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.76000   21.74000  -0.98000   -4.50782
富邦日本東証基金                                                   21.14000   21.61000  -0.47000   -2.17492
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.74000   43.95000  -0.21000   -0.47782
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.49000   42.54000  -0.05000   -0.11754
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    47.24000   47.64000  -0.40000   -0.83963
富邦台灣心基金                                                     19.03000   19.03000   0.00000    0.00000
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.44000   44.82000  -0.38000   -0.84784
富邦台灣科技指數基金                                               49.14000   49.88000  -0.74000   -1.48356
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.35200   40.14980   0.20220    0.50361
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.73240   41.52070   0.21170    0.50987
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29000    0.28990   0.00010    0.03449
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.15000    9.13000   0.02000    0.21906
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.42000   21.63000  -0.21000   -0.97087
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.19000   14.98000   0.21000    1.40187
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.93000   27.51000  -0.58000   -2.10832
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65520   15.65500   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.74880   39.70450   0.04430    0.11157
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.04210   38.85530   0.18680    0.48076
富邦長紅基金                                                       53.86000   53.91000  -0.05000   -0.09275
富邦科技基金                                                       20.20000   20.23000  -0.03000   -0.14829
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.55300   40.35790   0.19510    0.48342
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.08250   37.89600   0.18650    0.49214
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.76910   38.58180   0.18730    0.48546
富邦恒生國企ETF基金                                                19.83000   19.76000   0.07000    0.35425
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.35000   14.47000  -0.12000   -0.82930
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.99000   25.59000   0.40000    1.56311
富邦高成長基金                                                     20.75000   20.73000   0.02000    0.09648
富邦基金A類型                                                      11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
富邦基金I類型                                                      11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                     8.33000    8.19000   0.14000    1.70940
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.13000   19.37000  -0.24000   -1.23903
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.14720    9.21040  -0.06320   -0.68618
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.67450    9.71740  -0.04290   -0.44148
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.88160    8.99300  -0.11140   -1.23874
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.38760    9.48130  -0.09370   -0.98826
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.34000   17.38000  -0.04000   -0.23015
富邦精準基金                                                       39.91000   39.83000   0.08000    0.20085
富邦精銳中小基金                                                    9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.37000   15.34000   0.03000    0.19557
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.38000   20.58000  -0.20000   -0.97182
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.19000    8.12000   0.07000    0.86207
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.64000   12.87000  -0.23000   -1.78710
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.31000   19.27000   0.04000    0.20758
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.96700    9.97250  -0.00550   -0.05515
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.63160    9.67010  -0.03850   -0.39813
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.78510    9.79400  -0.00890   -0.09087
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.63540    9.64080  -0.00540   -0.05601
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.26950    9.30650  -0.03700   -0.39757
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.40140    9.40990  -0.00850   -0.09033
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.36000   28.43000  -0.07000   -0.24622
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.66520    9.72400  -0.05880   -0.60469
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.60040    9.65940  -0.05900   -0.61080
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.61490    9.67720  -0.06230   -0.64378
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.66530    9.72400  -0.05870   -0.60366
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.60040    9.65940  -0.05900   -0.61080
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.61430    9.67660  -0.06230   -0.64382
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.32070    8.33080  -0.01010   -0.12124
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.83670    8.84810  -0.01140   -0.12884
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.58000    8.59500  -0.01500   -0.17452
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.45630    9.46770  -0.01140   -0.12041
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.45820    9.47040  -0.01220   -0.12882
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.19150    9.20730  -0.01580   -0.17160
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.27280    9.28690  -0.01410   -0.15183
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.11340    8.10290   0.01050    0.12958
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.13680    9.12580   0.01100    0.12054
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.64190    8.63490   0.00700    0.08107
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.26490   10.25150   0.01340    0.13071
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.03500   10.02290   0.01210    0.12072
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.57170    9.56390   0.00780    0.08156
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.77970    8.77150   0.00820    0.09348
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.42110    9.41270   0.00840    0.08924
富達卓越領航全球組合基金                                           14.34000   14.51000  -0.17000   -1.17161
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.34260    8.33820   0.00440    0.05277
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.02910    9.02500   0.00410    0.04543
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.73280    8.73290  -0.00010   -0.00115
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.63460    9.62940   0.00520    0.05400
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.59860    9.59420   0.00440    0.04586
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.32240    9.32130   0.00110    0.01180
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.81740    8.81580   0.00160    0.01815
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.40950    9.40830   0.00120    0.01275
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.90000    7.86000   0.04000    0.50891
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.86000    6.84000   0.02000    0.29240
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.76000    7.75000   0.01000    0.12903
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.60000    7.57000   0.03000    0.39630
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.64360    9.63490   0.00870    0.09030
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.07690    9.07540   0.00150    0.01653
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.67840    8.66970   0.00870    0.10035
富蘭克林華美中華基金                                               10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.81000   17.82000  -0.01000   -0.05612
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.25000   18.24000   0.01000    0.05482
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.25000   10.39000  -0.14000   -1.34745
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.63700    7.65670  -0.01970   -0.25729
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.69260    8.72450  -0.03190   -0.36564
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.45420    9.48890  -0.03470   -0.36569
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.00990    9.03310  -0.02320   -0.25683
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.05790   11.06400  -0.00610   -0.05513
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61090    8.61560  -0.00470   -0.05455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.95480    8.95970  -0.00490   -0.05469
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.28120   13.23550   0.04570    0.34528
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.15890   10.12400   0.03490    0.34473
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.09050   10.09210  -0.00160   -0.01585
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.54380    7.54500  -0.00120   -0.01590
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.95620    8.95760  -0.00140   -0.01563
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.67170   10.66030   0.01140    0.10694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.45090    7.44300   0.00790    0.10614
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.86360    8.85420   0.00940    0.10616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.38250   10.37500   0.00750    0.07229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.58850    7.58300   0.00550    0.07253
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.99430    7.99870  -0.00440   -0.05501
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.00000    9.01530  -0.01530   -0.16971
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.82420    9.84090  -0.01670   -0.16970
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.41560   12.42240  -0.00680   -0.05474
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.28000    8.35000  -0.07000   -0.83832
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.52000    8.57000  -0.05000   -0.58343
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.83000    8.91000  -0.08000   -0.89787
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.12000   10.21000  -0.09000   -0.88149
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.32000    8.37000  -0.05000   -0.59737
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.42800   12.52890  -0.10090   -0.80534
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.96000    9.04000  -0.08000   -0.88496
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
富蘭克林華美第一富基金                                             33.00000   33.03000  -0.03000   -0.09083
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31440   10.31430   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.79000    8.89000  -0.10000   -1.12486
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.25000    9.35000  -0.10000   -1.06952
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.01000    9.09000  -0.08000   -0.88009
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.48000    9.56000  -0.08000   -0.83682
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.13000   14.33000  -0.20000   -1.39567
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.98000   13.19000  -0.21000   -1.59212
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.08000   15.29000  -0.21000   -1.37345
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.16980    7.21010  -0.04030   -0.55894
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.85050    9.85710  -0.00660   -0.06696
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.30140    9.31710  -0.01570   -0.16851
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.81860   10.83690  -0.01830   -0.16887
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.63040    6.63290  -0.00250   -0.03769
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.73870    8.75160  -0.01290   -0.14740
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.93240    9.94700  -0.01460   -0.14678
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.31190   10.31580  -0.00390   -0.03781
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復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.69790   11.69700   0.00090    0.00769
復華人生目標基金                                                   35.05480   34.94780   0.10700    0.30617
復華大中華中小策略基金                                              7.97000    7.93000   0.04000    0.50441
復華中小精選基金                                                   59.03000   58.72000   0.31000    0.52793
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.13000    8.12000   0.01000    0.12315
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.17000    7.15000   0.02000    0.27972
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.28000   11.39000  -0.11000   -0.96576
復華全方位基金                                                     25.43000   25.35000   0.08000    0.31558
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.11000   12.41000  -0.30000   -2.41741
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.02000   19.45000  -0.43000   -2.21080
復華全球平衡基金-美元                                               8.82000    8.93000  -0.11000   -1.23180
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.79000   18.99000  -0.20000   -1.05319
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.09000   14.48000  -0.39000   -2.69337
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.56000   13.90000  -0.34000   -2.44604
復華全球原物料基金                                                  8.51000    8.61000  -0.10000   -1.16144
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.20000   12.35000  -0.15000   -1.21457
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.41600   11.41080   0.00520    0.04557
復華全球債券基金                                                   13.12900   13.11080   0.01820    0.13882
復華全球債券組合基金                                               14.51000   14.51000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.74000   13.75000  -0.01000   -0.07273
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
復華有利貨幣市場基金                                               13.44910   13.44890   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
復華亞太成長基金                                                   12.25000   12.51000  -0.26000   -2.07834
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.24000    8.52000  -0.28000   -3.28638
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.73000    9.01000  -0.28000   -3.10766
復華東協世紀基金                                                   11.46000   11.63000  -0.17000   -1.46174
復華南非幣長期收益基金A                                            12.96000   12.98000  -0.02000   -0.15408
復華南非幣長期收益基金B                                             7.85000    7.86000  -0.01000   -0.12723
復華南非幣短期收益基金A                                            13.76000   13.76000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.43000   11.80000  -0.37000   -3.13559
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.57000   11.92000  -0.35000   -2.93624
復華恒生基金                                                       19.50000   19.39000   0.11000    0.56730
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.30000    9.40000  -0.10000   -1.06383
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.50000   25.91000   0.59000    2.27711
復華神盾基金                                                       22.58680   22.49760   0.08920    0.39649
復華高成長基金                                                     59.30000   59.10000   0.20000    0.33841
復華高益策略組合基金                                               12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.41060   14.41040   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.49000   18.51000  -0.02000   -0.10805
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.43000   49.73000  -0.30000   -0.60326
復華復華基金                                                       18.49000   18.41000   0.08000    0.43455
復華華人世紀基金                                                   14.85000   14.86000  -0.01000   -0.06729
復華傳家二號基金                                                   27.99570   27.91910   0.07660    0.27436
復華傳家基金                                                       19.36990   19.28530   0.08460    0.43868
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.09000   11.20000  -0.11000   -0.98214
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.58000   13.69000  -0.11000   -0.80351
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.34000    5.34000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.91000   11.92000  -0.01000   -0.08389
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
復華滬深300 A股基金                                                19.68000   19.46000   0.22000    1.13052
復華數位經濟基金                                                   43.13000   42.83000   0.30000    0.70044
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.71520    9.71750  -0.00230   -0.02367
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.52460    9.52360   0.00100    0.01050
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.86950    9.87190  -0.00240   -0.02431
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.64050    9.63950   0.00100    0.01037
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.53860    9.54180  -0.00320   -0.03354
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.05560   10.03430   0.02130    0.21227
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.56820    9.56870  -0.00050   -0.00523
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.08780   10.06350   0.02430    0.24147
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.56740    9.56790  -0.00050   -0.00523
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.08980   10.06550   0.02430    0.24142
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.90550    9.93460  -0.02910   -0.29292
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.90060    9.90820  -0.00760   -0.07670
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.92720    9.91030   0.01690    0.17053
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.86000    9.88970  -0.02970   -0.30031
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.84810   10.85910  -0.01100   -0.10130
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.83070    9.83800  -0.00730   -0.07420
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.86010    9.88980  -0.02970   -0.30031
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.84790   10.85890  -0.01100   -0.10130
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.83120    9.83850  -0.00730   -0.07420
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.89160    9.87450   0.01710    0.17317
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.09350    9.09120   0.00230    0.02530
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.07960    8.09520  -0.01560   -0.19271
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.06520    8.06090   0.00430    0.05334
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.46870   11.46580   0.00290    0.02529
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.21130   10.23110  -0.01980   -0.19353
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.31060   10.30510   0.00550    0.05337
景順主流基金                                                       14.41000   14.49000  -0.08000   -0.55210
景順台灣科技基金                                                   24.94000   24.90000   0.04000    0.16064
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.78000    8.80000  -0.02000   -0.22727
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
景順全球科技基金                                                   20.48000   21.05000  -0.57000   -2.70784
景順全球康健基金                                                   19.32000   19.50000  -0.18000   -0.92308
景順貨幣市場基金                                                   15.94960   15.94950   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       26.50000   26.58000  -0.08000   -0.30098
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.13000   13.42000  -0.29000   -2.16095
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.29000   12.52000  -0.23000   -1.83706
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.47000   10.63000  -0.16000   -1.50517
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.64000   10.78000  -0.14000   -1.29870
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.74000   10.91000  -0.17000   -1.55820
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.94000   11.08000  -0.14000   -1.26354
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.52920    8.54910  -0.01990   -0.23277
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.75990    7.75830   0.00160    0.02062
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.03450   11.06010  -0.02560   -0.23146
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.01870   10.01660   0.00210    0.02097
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.20000    7.12000   0.08000    1.12360
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.83000    6.75000   0.08000    1.18519
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.03000    9.89000   0.14000    1.41557
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34110    9.33770   0.00340    0.03641
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54520    9.51830   0.02690    0.28261
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69940    9.69580   0.00360    0.03713
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.91410    9.88610   0.02800    0.28323
華南永昌永昌基金                                                   16.48000   16.36000   0.12000    0.73350
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.16820   14.16540   0.00280    0.01977
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.91000   10.02000  -0.11000   -1.09780
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.82000    9.01000  -0.19000   -2.10877
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.10000    9.27000  -0.17000   -1.83387
華南永昌全球精品基金                                               14.99000   15.19000  -0.20000   -1.31666
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.02000   10.22000  -0.20000   -1.95695
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.02000   10.19000  -0.17000   -1.66830
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.19000   12.43000  -0.24000   -1.93081
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.11000   12.32000  -0.21000   -1.70455
華南永昌物聯網精選基金                                              9.86000    9.78000   0.08000    0.81800
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22230   16.22210   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.72290   21.68010   0.04280    0.19742
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94900   11.94880   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18150   10.18310  -0.00160   -0.01571
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                            9.96870    9.96960  -0.00090   -0.00903
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.73610    9.73760  -0.00150   -0.01540
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.50270    9.50360  -0.00090   -0.00947
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.95440    9.95700  -0.00260   -0.02611
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.69290    9.69490  -0.00200   -0.02063
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.61340    9.61590  -0.00250   -0.02600
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.35090    9.35280  -0.00190   -0.02031
華頓中小型基金                                                     20.73000   20.81000  -0.08000   -0.38443
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.96570   11.04190  -0.07620   -0.69010
華頓台灣基金                                                       21.84000   21.72000   0.12000    0.55249
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53080   11.53070   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.30000   15.62000  -0.32000   -2.04866
華頓全球高收益債券基金A                                            13.32900   13.31280   0.01620    0.12169
華頓全球高收益債券基金B                                             8.12570    8.11580   0.00990    0.12198
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.15000    5.21000  -0.06000   -1.15163
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.41420    2.39160   0.02260    0.94497
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.70620   10.60580   0.10040    0.94665
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34660    0.34420   0.00240    0.69727
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.06880   11.03080   0.03800    0.34449
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.02620    9.99180   0.03440    0.34428
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.75850    9.72500   0.03350    0.34447
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.74590    8.71590   0.03000    0.34420
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.94340    9.93370   0.00970    0.09765
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.93870    8.93450   0.00420    0.04701
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.79000    9.62000   0.17000    1.76715
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.36000    8.22000   0.14000    1.70316
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.96000    8.82000   0.14000    1.58730
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.47860    2.48030  -0.00170   -0.06854
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02790    2.02930  -0.00140   -0.06899
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.45800   11.49490  -0.03690   -0.32101
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.18590    9.21540  -0.02950   -0.32012
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35520    0.35630  -0.00110   -0.30873
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.28980    0.29130  -0.00150   -0.51493
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.12000    3.11000   0.01000    0.32154
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.82000   13.78000   0.04000    0.29028
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.03000   22.11000  -0.08000   -0.36183
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.84000   12.04000  -0.20000   -1.66113
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.91000    7.97000  -0.06000   -0.75282
匯豐安富基金                                                       24.17000   24.23000  -0.06000   -0.24763
匯豐成功基金                                                       39.36000   39.49000  -0.13000   -0.32920
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57010    2.57190  -0.00180   -0.06999
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31320    2.31490  -0.00170   -0.07344
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.32540   11.35100  -0.02560   -0.22553
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.61470    7.63980  -0.02510   -0.32854
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36970    0.37090  -0.00120   -0.32354
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32440    0.32560  -0.00120   -0.36855
匯豐金磚動力基金                                                   13.03000   13.10000  -0.07000   -0.53435
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98750   14.98740   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.61000    4.66000  -0.05000   -1.07296
匯豐新鑽動力基金                                                   10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.24960    5.26340  -0.01380   -0.26219
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.91750    8.93170  -0.01420   -0.15898
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.44000   47.63000  -0.19000   -0.39891
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.44000   47.63000  -0.19000   -0.39891
匯豐龍騰電子基金                                                   31.53000   31.72000  -0.19000   -0.59899
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.05910   12.06130  -0.00220   -0.01824
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.22000   16.28000  -0.06000   -0.36855
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
新光中國成長基金(美元)                                              8.70000    8.64000   0.06000    0.69444
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.68000    8.59000   0.09000    1.04773
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.53330   10.54120  -0.00790   -0.07494
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.57780    9.58410  -0.00630   -0.06573
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.89430    9.86850   0.02580    0.26144
新光台灣富貴基金                                                   20.57000   20.67000  -0.10000   -0.48379
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.21000   11.49000  -0.28000   -2.43690
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.94000   11.17000  -0.23000   -2.05909
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.95070    9.94900   0.00170    0.01709
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.73960    9.70600   0.03360    0.34618
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.53150    9.52980   0.00170    0.01784
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.31670    9.28460   0.03210    0.34573
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.93000    9.99000  -0.06000   -0.60060
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.27000    9.42000  -0.15000   -1.59236
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.25000    9.36000  -0.11000   -1.17521
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45790   15.45770   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.27000    9.39000  -0.12000   -1.27796
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.35000    8.48000  -0.13000   -1.53302
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.75000    8.86000  -0.11000   -1.24153
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.62000    8.73000  -0.11000   -1.26002
新光亞洲精選基金-美金                                              20.71000   20.77000  -0.06000   -0.28888
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.02000   21.01000   0.01000    0.04760
新光兩岸優勢基金                                                   10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
新光店頭基金                                                       20.74000   20.78000  -0.04000   -0.19249
新光南非幣保本基金                                                 12.09000   12.08000   0.01000    0.08278
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
新光特選內需收益ETF基金                                            19.71000   19.56000   0.15000    0.76687
新光創新科技基金                                                   13.21000   13.18000   0.03000    0.22762
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.74530    9.74710  -0.00180   -0.01847
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.97420    9.96270   0.01150    0.11543
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.59520    9.58850   0.00670    0.06988
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.12730    9.12900  -0.00170   -0.01862
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.34700    9.33640   0.01060    0.11353
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.98800    8.98140   0.00660    0.07349
新光澳幣八年期保本基金                                             10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
新光澳幣保本基金                                                   11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.74000    8.66000   0.08000    0.92379
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.66350    9.68040  -0.01690   -0.17458
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.06820    9.08410  -0.01590   -0.17503
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.54680    9.55470  -0.00790   -0.08268
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.03470    9.04210  -0.00740   -0.08184
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.11450    9.11890  -0.00440   -0.04825
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.68420    9.68920  -0.00500   -0.05160
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.55570   13.54850   0.00720    0.05314
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.19830    8.19400   0.00430    0.05248
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.26820   11.26530   0.00290    0.02574
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.91720    9.91810  -0.00090   -0.00907
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.94230   10.90160   0.04070    0.37334
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.07960    8.07240   0.00720    0.08919
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
群益大印度基金-人民幣                                              12.21060   12.33250  -0.12190   -0.98845
群益大印度基金-美元                                                11.34460   11.49040  -0.14580   -1.26889
群益大印度基金-新臺幣                                              10.77000   10.88000  -0.11000   -1.01103
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.45920   11.77190  -0.31270   -2.65633
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.91680   11.24660  -0.32980   -2.93244
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.27000   10.55000  -0.28000   -2.65403
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.48650   10.77270  -0.28620   -2.65672
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.11630    9.39160  -0.27530   -2.93134
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.60000    8.83000  -0.23000   -2.60476
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.19590    9.44690  -0.25100   -2.65696
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.02630    8.26880  -0.24250   -2.93271
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.50000    8.73000  -0.23000   -2.63459
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.75780    8.99690  -0.23910   -2.65758
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.89990    8.13860  -0.23870   -2.93294
群益中小型股基金                                                   36.75000   36.55000   0.20000    0.54720
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.51430    9.47460   0.03970    0.41902
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.72600    8.71420   0.01180    0.13541
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.19670    8.16550   0.03120    0.38210
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.29830    8.26370   0.03460    0.41870
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.61010    7.59990   0.01020    0.13421
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.14930    7.12210   0.02720    0.38191
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.87940    9.86790   0.01150    0.11654
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.86740   10.85470   0.01270    0.11700
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.46080   10.45610   0.00470    0.04495
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.64170    9.63070   0.01100    0.11422
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.56730    7.50250   0.06480    0.86371
群益中國新機會基金N-美元                                            6.86430    6.82480   0.03950    0.57877
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.35000    7.29000   0.06000    0.82305
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.71100    6.65360   0.05740    0.86269
群益中國新機會基金-美元                                             7.33960    7.29740   0.04220    0.57829
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.01000    6.95000   0.06000    0.86331
群益平衡王基金                                                     18.19640   18.15350   0.04290    0.23632
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.14000    8.13000   0.01000    0.12300
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.86000    5.85000   0.01000    0.17094
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.00010   10.97910   0.02100    0.19127
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.37250   10.38200  -0.00950   -0.09150
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.74200    9.72340   0.01860    0.19129
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.18550    9.19390  -0.00840   -0.09136
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.87940    9.88660  -0.00720   -0.07283
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.66020    9.66620  -0.00600   -0.06207
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.10110    9.10770  -0.00660   -0.07247
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.02210    9.02770  -0.00560   -0.06203
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.93660    9.94380  -0.00720   -0.07241
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.96320    9.96940  -0.00620   -0.06219
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.26140    9.26810  -0.00670   -0.07229
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.65310    9.65910  -0.00600   -0.06212
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.05420   10.03400   0.02020    0.20132
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.18130    7.16690   0.01440    0.20092
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.43810    9.63380  -0.19570   -2.03139
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.00000   11.20000  -0.20000   -1.78571
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.44320   15.76340  -0.32020   -2.03129
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.25000   15.53000  -0.28000   -1.80296
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.97720   10.07290  -0.09570   -0.95007
群益印度中小基金N-美元                                              8.27400    8.37700  -0.10300   -1.22956
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.83000    7.91000  -0.08000   -1.01138
群益印度中小基金-人民幣                                            13.50690   13.63640  -0.12950   -0.94966
群益印度中小基金-美元                                              11.83400   11.98150  -0.14750   -1.23106
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.70000   13.84000  -0.14000   -1.01156
群益多利策略組合基金                                               11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
群益多重收益組合基金                                               13.45000   13.44000   0.01000    0.07440
群益多重資產組合基金                                               14.76000   14.82000  -0.06000   -0.40486
群益安家基金                                                       22.68260   22.60530   0.07730    0.34196
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10080   16.10060   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.36000   21.98000  -0.62000   -2.82075
群益亞太中小基金                                                   10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.05000   15.05000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.57510    9.56270   0.01240    0.12967
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.27510    7.26570   0.00940    0.12938
群益店頭市場基金                                                   80.90000   81.03000  -0.13000   -0.16043
群益東方盛世基金                                                    8.24000    8.28000  -0.04000   -0.48309
群益東協成長基金-人民幣                                            12.44680   12.63300  -0.18620   -1.47392
群益東協成長基金-美元                                              10.79270   10.98530  -0.19260   -1.75325
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.69000   10.85000  -0.16000   -1.47465
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.86180   10.97690  -0.11510   -1.04857
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.26940   10.37340  -0.10400   -1.00256
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.74900    9.83430  -0.08530   -0.86737
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.34190    9.44090  -0.09900   -1.04863
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.83530    8.92480  -0.08950   -1.00282
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.38570    8.45900  -0.07330   -0.86653
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.14210    9.23900  -0.09690   -1.04881
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.99250    9.08360  -0.09110   -1.00291
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.36800    9.44990  -0.08190   -0.86668
群益長安基金                                                       24.29000   24.25000   0.04000    0.16495
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.60150    9.84390  -0.24240   -2.46244
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.52470   14.89130  -0.36660   -2.46184
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.04000   14.36000  -0.32000   -2.22841
群益真善美基金                                                     15.48940   15.44680   0.04260    0.27579
群益馬拉松基金                                                    107.88000  107.55000   0.33000    0.30683
群益馬拉松基金I類型                                               108.07000  107.73000   0.34000    0.31560
群益深証中小板基金                                                 10.79000   10.62000   0.17000    1.60075
群益創新科技基金                                                   28.29000   28.21000   0.08000    0.28359
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.72520    8.68110   0.04410    0.50800
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.93270    7.91500   0.01770    0.22363
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.50170    9.45360   0.04810    0.50880
群益華夏盛世基金-美元                                               8.74700    8.72740   0.01960    0.22458
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.44000   14.38000   0.06000    0.41725
群益奧斯卡基金                                                     23.90000   24.02000  -0.12000   -0.49958
群益新興金鑽基金-美元                                              10.66460   10.74770  -0.08310   -0.77319
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.16000    8.20000  -0.04000   -0.48780
群益葛萊美基金                                                     20.44000   20.44000   0.00000    0.00000
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.95000   19.91000   0.04000    0.20090
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.12000   11.32000  -0.20000   -1.76678
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.69200   11.73330  -0.04130   -0.35199
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.97080   11.02060  -0.04980   -0.45188
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.93320   10.97930  -0.04610   -0.41988
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.33270    8.36220  -0.02950   -0.35278
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.72360    8.76320  -0.03960   -0.45189
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.03000    8.05000  -0.02000   -0.24845
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.35280    8.38800  -0.03520   -0.41965
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.83980    9.88450  -0.04470   -0.45222
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.64990    9.69370  -0.04380   -0.45184
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       25.06000   25.03000   0.03000    0.11986
德信中國精選成長基金                                               10.19000   10.08000   0.11000    1.09127
德信台灣主流中小基金                                               15.88000   15.80000   0.08000    0.50633
德信新興股票組合基金                                               10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94430   11.94420   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.73330   10.72420   0.00910    0.08485
德信數位時代基金                                                   24.99000   24.96000   0.03000    0.12019
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.92910    9.97640  -0.04730   -0.47412
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.88580    9.92340  -0.03760   -0.37890
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67300   11.67280   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.17000   13.11000   0.06000    0.45767
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.68000   17.89000  -0.21000   -1.17384
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.44930   10.42690   0.02240    0.21483
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.16380   15.13120   0.03260    0.21545
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.05700    8.03920   0.01780    0.22142
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.85160   10.85430  -0.00270   -0.02487
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.32390   11.32700  -0.00310   -0.02737
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.11280   13.08380   0.02900    0.22165
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摩根大歐洲基金                                                     16.43000   16.70000  -0.27000   -1.61677
摩根中小基金                                                       18.95000   18.98000  -0.03000   -0.15806
摩根中國A股基金                                                    11.90000   11.77000   0.13000    1.10450
摩根中國A股基金(美元)                                               9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
摩根中國亮點基金                                                   11.44000   11.47000  -0.03000   -0.26155
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.36340   10.33220   0.03120    0.30197
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.54820   11.52180   0.02640    0.22913
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.78450    8.77230   0.01220    0.13907
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.75200   11.71660   0.03540    0.30214
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.60660   13.57550   0.03110    0.22909
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.98000   17.06000  -0.08000   -0.46893
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.98000   17.06000  -0.08000   -0.46893
摩根台灣增長基金                                                   44.91000   45.13000  -0.22000   -0.48748
摩根平衡基金                                                       26.36000   26.46000  -0.10000   -0.37793
摩根全球α基金                                                     18.31000   18.58000  -0.27000   -1.45318
摩根全球平衡基金                                                   14.40670   14.45230  -0.04560   -0.31552
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.42500    9.43070  -0.00570   -0.06044
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.44130   10.44900  -0.00770   -0.07369
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.83220    9.84140  -0.00920   -0.09348
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.19930   11.20600  -0.00670   -0.05979
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.86490    9.87410  -0.00920   -0.09317
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.16380   10.16200   0.00180    0.01771
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.13190   13.12950   0.00240    0.01828
摩根亞洲基金                                                       51.70000   51.93000  -0.23000   -0.44290
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.21890    8.21820   0.00070    0.00852
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.59660    9.60590  -0.00930   -0.09682
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.48730    8.49320  -0.00590   -0.06947
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.07740   12.07630   0.00110    0.00911
摩根東方內需機會基金                                               16.38000   16.46000  -0.08000   -0.48603
摩根東方科技基金                                                   29.58000   29.83000  -0.25000   -0.83808
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                   18.58000   18.62000  -0.04000   -0.21482
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09070   15.09050   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   13.14000   13.29000  -0.15000   -1.12867
摩根新金磚五國基金                                                 10.73000   10.87000  -0.14000   -1.28795
摩根新絲路基金                                                      8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
摩根新興35基金                                                     12.05000   12.13000  -0.08000   -0.65952
摩根新興日本基金                                                   23.00000   23.01000  -0.01000   -0.04346
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.10490    7.10660  -0.00170   -0.02392
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.33110    9.33980  -0.00870   -0.09315
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.08680    9.09220  -0.00540   -0.05939
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.41530   10.41780  -0.00250   -0.02400
摩根新興科技基金                                                   45.09000   45.50000  -0.41000   -0.90110
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.16060    8.15080   0.00980    0.12023
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.43480   10.42220   0.01260    0.12090
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.24740    8.26170  -0.01430   -0.17309
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.94650    8.98330  -0.03680   -0.40965
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.41480    8.44660  -0.03180   -0.37648
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.55780    9.57440  -0.01660   -0.17338
摩根龍揚基金                                                       27.73000   27.80000  -0.07000   -0.25180
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.99000   10.07000  -0.08000   -0.79444
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.64000   10.77000  -0.13000   -1.20706
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.41000   10.52000  -0.11000   -1.04563
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.14000   11.24000  -0.10000   -0.88968
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.21620    9.21820  -0.00200   -0.02170
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.19660   11.19920  -0.00260   -0.02322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     20.93000   20.78000   0.15000    0.72185
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.70310   11.70610  -0.00300   -0.02563
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.91810   10.91500   0.00310    0.02840
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.92620    9.90810   0.01810    0.18268
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.06640   10.06900  -0.00260   -0.02582
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44630    9.44360   0.00270    0.02859
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.58250    8.56700   0.01550    0.18093
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.90950   10.00320  -0.09370   -0.93670
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.98400   10.05360  -0.06960   -0.69229
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.43070    9.47100  -0.04030   -0.42551
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.59130    9.60860  -0.01730   -0.18005
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.15180    9.19090  -0.03910   -0.42542
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.30720    9.32400  -0.01680   -0.18018
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.96490   11.01760  -0.05270   -0.47833
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.73710   10.78220  -0.04510   -0.41828
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.95600    9.97550  -0.01950   -0.19548
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.34870   10.39840  -0.04970   -0.47796
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.11810   10.16060  -0.04250   -0.41828
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.38480    9.40310  -0.01830   -0.19462
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.26510   20.12060   0.14450    0.71817
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.85580    8.94350  -0.08770   -0.98060
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.15930    9.22730  -0.06800   -0.73694
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.84100    8.92850  -0.08750   -0.98001
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.14390    9.21170  -0.06780   -0.73602
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17550   13.17530   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.68000   10.60000   0.08000    0.75472
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.03910   16.02000   0.01910    0.11923
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.68590   11.74330  -0.05740   -0.48879
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.23020   11.26760  -0.03740   -0.33193
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.75950   10.79530  -0.03580   -0.33163
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.70650   11.71680  -0.01030   -0.08791
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.95820   10.94270   0.01550    0.14165
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.35930   10.36840  -0.00910   -0.08777
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.48580    8.47380   0.01200    0.14161
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.64000   31.82000  -0.18000   -0.56568
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.91000   14.74000   0.17000    1.15332
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.82000   14.69000   0.13000    0.88496
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.81000    9.70000   0.11000    1.13402
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.40000   15.41000  -0.01000   -0.06489
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.13000   12.14000  -0.01000   -0.08237
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.82000   12.81000   0.01000    0.07806
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.70000    7.69000   0.01000    0.13004
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.12000   14.21000  -0.09000   -0.63336
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.43000    8.47000  -0.04000   -0.47226
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.09000   11.22000  -0.13000   -1.15865
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.83000   13.96000  -0.13000   -0.93123
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.26000   14.41000  -0.15000   -1.04094
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.22000   14.35000  -0.13000   -0.90592
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.22000    9.33000  -0.11000   -1.17899
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.99000   15.12000  -0.13000   -0.85979
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.86000    9.98000  -0.12000   -1.20240
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.78000   20.01000  -0.23000   -1.14943
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.93000   18.13000  -0.20000   -1.10314
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.39000   12.50000  -0.11000   -0.88000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.70000   14.88000  -0.18000   -1.20968
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.46000   15.63000  -0.17000   -1.08765
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.53000   14.68000  -0.15000   -1.02180
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.65000    9.74000  -0.09000   -0.92402
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.68000   14.84000  -0.16000   -1.07817
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.02000   13.18000  -0.16000   -1.21396
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.04000   13.19000  -0.15000   -1.13723
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.88000    8.96000  -0.08000   -0.89286
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.67000   13.82000  -0.15000   -1.08538
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.31000   18.33000  -0.02000   -0.10911
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.14000   17.15000  -0.01000   -0.05831
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.06000   13.08000  -0.02000   -0.15291
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.90000   13.91000  -0.01000   -0.07189
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.93000   12.94000  -0.01000   -0.07728
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.85000   12.85000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.00540   15.00530   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.34030   10.32970   0.01060    0.10262
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.41530   13.41690  -0.00160   -0.01193
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.35270    7.34520   0.00750    0.10211
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.72000   18.67000   0.05000    0.26781
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.49000   10.38000   0.11000    1.05973
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.87000   10.75000   0.12000    1.11628
瀚亞巴西基金                                                        5.22000    5.22000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       37.43000   37.40000   0.03000    0.08021
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.53000   11.60000  -0.07000   -0.60345
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.82000   10.92000  -0.10000   -0.91575
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.36000   10.43000  -0.07000   -0.67114
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.84000    9.91000  -0.07000   -0.70636
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.42000    9.50000  -0.08000   -0.84211
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.16000    9.25000  -0.09000   -0.97297
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.46000    9.52000  -0.06000   -0.63025
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.54000   11.59000  -0.05000   -0.43141
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.06000   11.13000  -0.07000   -0.62893
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.27000   10.34000  -0.07000   -0.67698
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.80700    9.80120   0.00580    0.05918
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.79060    9.78270   0.00790    0.08075
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.57060    9.58600  -0.01540   -0.16065
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.63690    9.63120   0.00570    0.05918
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.05000   13.23000  -0.18000   -1.36054
瀚亞印度基金-美元                                                  12.14000   12.34000  -0.20000   -1.62075
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.99000   27.37000  -0.38000   -1.38838
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.78000   11.77000   0.01000    0.08496
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.14000   14.12000   0.02000    0.14164
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.52000    8.53000  -0.01000   -0.11723
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.16530   14.22970  -0.06440   -0.45257
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.65360   10.70300  -0.04940   -0.46155
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.33610   10.40910  -0.07300   -0.70131
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.24450   12.30010  -0.05560   -0.45203
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.71000   10.85000  -0.14000   -1.29032
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.97000   19.32000  -0.35000   -1.81159
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57620   13.57600   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 25.09000   25.86000  -0.77000   -2.97757
瀚亞高科技基金                                                     52.04000   51.96000   0.08000    0.15396
瀚亞理財通基金                                                     25.32000   25.35000  -0.03000   -0.11834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.24000    8.30000  -0.06000   -0.72289
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.42000    8.47000  -0.05000   -0.59032
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.28000    8.34000  -0.06000   -0.71942
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.43000    8.48000  -0.05000   -0.58962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.03000    9.04000  -0.01000   -0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.36000    8.38000  -0.02000   -0.23866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.55000    8.55000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.47000    8.49000  -0.02000   -0.23557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.28000   20.24000   0.04000    0.19763
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.92510   12.93600  -0.01090   -0.08426
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.95320    8.96080  -0.00760   -0.08481
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.19800   10.23670  -0.03870   -0.37805
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.68730   10.66210   0.02520    0.23635
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.91900    9.97370  -0.05470   -0.54844
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.38750    9.41610  -0.02860   -0.30374
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.67730    9.67900  -0.00170   -0.01756
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.98520    8.01550  -0.03030   -0.37802
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.90850    7.89090   0.01760    0.22304
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.40200    8.44830  -0.04630   -0.54804
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.84420    7.86800  -0.02380   -0.30249
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.52490    7.52620  -0.00130   -0.01727
瀚亞電通網基金                                                     13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.46400   13.46950  -0.00550   -0.04083
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.38830   10.37990   0.00840    0.08093
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.57910    9.59400  -0.01490   -0.15531
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.22840   11.23300  -0.00460   -0.04095
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.88000   11.04000  -0.16000   -1.44928
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