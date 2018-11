共享集團(03344-HK)收購人民幣鈔票清分服務業務

共享集團(03344-HK)公布,該公司的間接全資附屬公司聚富收購 Jiu Zhou Financial Group Co. Ltd., 總代價1.1億元。共享集團將按每股0.386元發行2.61億股新股支付收購,配股價較昨收市價0.42元折讓約8%,新股佔擴大後股本約4.62%。

Jiu Zhou Financial Group Co. Ltd. 透過附屬公司,主要從事向中國的金融機構提供人民幣鈔票清分服務之業務。於重組完成時,Jiu Zhou Financial Group將持有九洲金融的全部已發行股本,並繼而持有中晟匯裕(一家於中國成立之公司,主要從事向中國的金融機構提供人民幣鈔票清分服務之業務)66%股權。Jiu Zhou Financial Group與九洲金融主要從事投資控股業務,而中晟匯裕為Jiu Zhou Financial Group與相關公司的營運附屬公司。於重組完成時,中晟匯裕剩餘的34%股權將繼續由一名獨立第三方持有。

經過五年的業務發展,在黑龍江省、湖北省襄陽市、吉林省吉林市、貴州省遵義市內各中晟匯裕及其附屬公司所在地的所有金融機構的人民幣鈔票清分業務已完全委託在其鈔票處理中心操作。